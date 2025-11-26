Notion Mail vs Superhuman: co jest lepszym wyborem?

Jest godzina 23:47. Dwie godziny temu postanowiłeś się wylogować, ale nadal odpowiadasz na wiadomości e-mail, które oznaczyłeś kilka dni temu i o których zapomniałeś. Zastanawiasz się, czy problemem jest czas, czy narzędzie.

Notion Mail to narzędzie, o którym ostatnio dużo się mówi, i jesteś nim zainteresowany.

Superhuman również znalazł się w kręgu Twojego zainteresowania dzięki popularności skrótów klawiaturowych.

Prawdziwym pytaniem jest to, które narzędzie pomoże Ci szybciej uporać się z Skrzynką odbiorczą. Właśnie tutaj pojawia się porównanie Notion Mail i Superhuman.

Zacznijmy! 🧰

Notion Mail vs Superhuman w skrócie

Oto krótkie podsumowanie:

Kryteria Notion Mail Superhuman ClickUp (bonus) Podejście Wrapper dla Gmaila z integracją Notion; najlepszy dla intensywnych użytkowników Notion Samodzielny, zorientowany na wydajność klient e-mailu dla profesjonalistów Wszechstronna platforma zwiększająca wydajność z wbudowanymi funkcjami zarządzania projektami e-mailowymi, zadaniami, dokumentami i projektami. Konta w wsparciu Tylko Gmail, powiązany z kontami Notion Wiele kont Gmail i Outlook Gmail, Outlook i inne integracje poczty e-mail (różnią się w zależności od ustawień obszaru roboczego) Dostępność platformy Aplikacja internetowa, bez trybu offline Dostępne są aplikacje na komputery Mac i Windows, wersja internetowa, aplikacje na iOS i Androida oraz pełny tryb offline. Internet, Windows, Mac, iOS, Android; tryb offline dla zadań i dokumentów Funkcje AI Notion AI do odwoływania się do stron Notion i podstawowej pomocy w pisaniu Zaawansowana AI, szkice odpowiedzi w Twoim stylu, automatyczne działania następcze i podsumowania. ClickUp AI do tworzenia wiadomości e-mail, automatyzacji zadań, podsumowań i inteligentnych sugestii w zakresie zarządzania pracą. Organizacja skrzynki odbiorczej Widoki (automatyczna i ręczna kategoryzacja z wykorzystaniem AI i filtrów) Podzielone skrzynki odbiorcze, inteligentne etykiety i zaawansowana automatyczna kategoryzacja Ujednolicona skrzynka odbiorcza dla wiadomości e-mail i zadań, konfigurowalne widoki, automatyzacja i filtrowanie Współpraca Odwołuj się do stron Notion w wiadomościach e-mail Udostępniaj widok wiadomości e-mail na żywo, komentuj/wspominaj członków zespołu, przeprowadzaj automatyzację przekazywania wiadomości e-mail, udostępniaj wersje robocze. Przypisuj wiadomości e-mail jako zadania, komentuj, wykonuj wzmianki, połącz wiadomości e-mail z projektami i współpracuj w czasie rzeczywistym. Integracje Głęboka integracja z obszarem roboczym Notion Integruje się z Gmailem i Outlookiem oraz innymi narzędziami. Głęboka integracja z zadaniami, dokumentami, czatem, kalendarzem i ponad 1000 narzędziami dzięki integracjom ClickUp.

Czym jest Notion Mail?

za pośrednictwem Notion Mail

Notion Mail to oparty na AI klient poczty e-mail, który pozwala użytkownikom organizować Skrzynkę odbiorczą, tworzyć szkice odpowiedzi i planować spotkania w ramach Notion. Jest to samodzielna aplikacja dostępna przez Internet, która współpracuje z kontami Gmail i Google Workspace.

Aplikacja ta ma minimalistyczny, konfigurowalny interfejs, który jest zgodny z filozofią projektowania Notion.

🧠 Ciekawostka: Ray Tomlinson wysłał pierwszą wiadomość e-mail w 1971 roku. Wysłał ją do siebie jako test... i natychmiast zapomniał, co w niej napisał.

Funkcje Notion Mail

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które sprawiają, że Notion Mail jest wyjątkowy.

Funkcja nr 1: Automatyczne etykiety i organizacja Skrzynki odbiorczej oparte na AI Notion

Pozwól Notion Mail zarządzać Twoją Skrzynką odbiorczą

Porządkujesz bałagan w skrzynce odbiorczej? Notion Mail wykorzystuje AI, aby wykonać tę żmudną pracę. Analizuje zawartość każdej wiadomości, nadawcę i kontekst, a następnie automatycznie sugeruje i stosuje etykiety. Oznacza to, że nie musisz już ręcznie przenosić wiadomości e-mail do folderów.

Możesz również tworzyć własne etykiety, a z czasem AI nauczy się, jak lubisz sortować wiadomości. To tak, jakbyś uczył swoją Skrzynkę odbiorczą, jak pracować zgodnie z Twoimi preferencjami.

Funkcja nr 2: Niestandardowe widoki Skrzynki odbiorczej, filtry i pisanie oparte na blokach

Filtruj swoją Skrzynkę odbiorczą za pomocą Notion Mail

Zamiast męczyć się z niekończącym się przewijaniem wiadomości e-mail, Notion Mail pozwala tworzyć niestandardowe widoki wspólnej skrzynki odbiorczej. Chcesz widzieć tylko wiadomości od swojego zespołu? A może tylko nieprzeczytane e-maile od klientów? Możesz filtrować według nadawcy, etykiety, statusu i innych kryteriów.

Ponadto, jeśli jesteś przyzwyczajony do pisania w Notion, edytor wiadomości e-mail będzie dla Ciebie bardzo wygodny.

Możesz używać bloków, aby dodawać nagłówki, listy kontrolne, objaśnienia, punkty wypunktowane, a nawet bloki kodu. Znajduje się tu również znane polecenie /, dzięki czemu formatowanie jest szybkie i elastyczne. To odświeżająca odmiana od zwykłego tekstu e-mail.

📮ClickUp Insight: Prawie 42% pracowników umysłowych preferuje e-mail do komunikacji zespołowej. Ma to jednak swoją cenę. Ponieważ większość wiadomości e-mail dociera tylko do wybranych członków zespołu, wiedza pozostaje fragmentaryczna, co utrudnia współpracę i szybkie podejmowanie decyzji. Aby poprawić widoczność i przyspieszyć współpracę, skorzystaj z aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, która w ciągu kilku sekund zamienia Twoje wiadomości e-mail w zadania do wykonania!

Funkcja nr 3: Szablony i wbudowane planowanie

Planuj elementy związane z wiadomościami e-mail

Notion Mail sprawia, że powtarzające się wiadomości e-mail są mniej nudne. Możesz zapisać często używane fragmenty tekstu jako skrawki i wstawiać je do wiadomości jednym kliknięciem. Niezależnie od tego, czy obsługujesz zgłoszenia do wsparcia technicznego, czy kontaktujesz się z potencjalnymi klientami, ta funkcja pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i zapewnia spójność odpowiedzi.

Dodatkowo integracja z Notion Calendar pozwala na umieszczanie linków do rezerwacji bezpośrednio w wiadomościach e-mail. Sprawdzana jest dostępność użytkownika i pomaga odbiorcom wybrać dogodny termin, bez konieczności korzystania z zewnętrznego narzędzia do planowania.

Ceny Notion Mail

Free

Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

🔍 Czy wiesz, że... Symbol „@” nie został pierwotnie wymyślony na potrzeby e-maila. Był używany w księgowości i fakturach handlowych, oznaczając „według stawki”. Tomlinson wybrał go, ponieważ nie był używany w nazwach, co czyniło go idealnym separatorem.

Czym jest Superhuman?

za pośrednictwem Superhuman

Superhuman to wysokiej jakości klient e-mail, który zwiększa wydajność i usprawnia korzystanie z poczty dzięki szybkiemu, intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym funkcjom. Oferuje zaawansowane skróty klawiaturowe, potwierdzenia przeczytania, przypomnienia o dalszych działaniach oraz analizy oparte na AI.

Aplikacja ta jest szczególnie popularna wśród profesjonalistów i kadry kierowniczej, którzy codziennie obsługują duże ilości wiadomości e-mail, ponieważ oferuje narzędzia, które stawiają na pierwszym miejscu szybkość, koncentrację i wydajność.

🧠 Ciekawostka: Komedia romantyczna z 1998 roku „Masz wiadomość” z Tomem Hanksem i Meg Ryan w rolach głównych została zainspirowana rozwojem kultury e-maila i kultowym powiadomieniem „Masz wiadomość” firmy AOL.

Funkcje Superhuman

Oto, co zyskasz, wkraczając w strefę wysokiej wydajności tego oprogramowania do zarządzania e-mailami. 📈

Funkcja nr 1: Organizacja skrzynki odbiorczej i pisanie oparte na AI

Poproś AI Superhuman o napisanie Twoich wiadomości e-mail

AI Superhuman automatycznie sortuje wiadomości e-mail do inteligentnych kategorii, takich jak marketing, oferty i aktualizacje społecznościowe. Możesz również nauczyć ją tworzyć niestandardowe etykiety automatyczne za pomocą prostych podpowiedzi, takich jak „podania o pracę” lub „prośby o sprawdzenie pracy”.

Masz kilka punktów? AI Superhuman może przekształcić je w dopracowane, spójne z wizerunkiem marki wiadomości e-mail, napisane Twoim tonem. Uczy się na podstawie Twoich poprzednich wiadomości, aby tworzyć odpowiedzi, które brzmią jak Twoje.

Ponadto Superhuman tworzy nawet wstępne projekty odpowiedzi na Wszystko w skrzynce odbiorczej: wystarczy je przejrzeć, w razie potrzeby poprawić i wysłać. Możesz również zlecić aplikacji skrócenie, wydłużenie, uproszczenie lub przepisanie dowolnego tekstu, co daje Ci pełną kontrolę bez konieczności wykonywania żmudnej pracy.

Funkcja nr 2: Automatyczne przypomnienia i inteligentne wyszukiwanie

Otrzymuj automatyczne przypomnienia o działaniach następczych

Zapomniałeś oznaczyć e-maile lub ustawić przypomnienia? Superhuman Ci pomoże. Automatycznie daje Ci podpowiedź o podjęciu dalszych działań, jeśli ktoś nie odpowiedział, a nawet może napisać za Ciebie wiadomość z przypomnieniem.

Nie musisz też pamiętać dokładnych tematów wiadomości ani nadawców. Wystarczy wpisać coś w rodzaju „Gdzie są informacje dotyczące wyjazdu w drugim kwartale?” lub „Znajdź odpowiedzi chwalące naszą prezentację”, a wyszukiwarka AI Superhuman wyświetli je w ciągu kilku sekund.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsza wiadomość spamowa została wysłana w 1978 roku przez Gary'ego Thuerka, menedżera ds. marketingu w firmie Digital Equipment Corporation. Wiadomość została wysłana do około 400 osób i był to wynik 13 milionów dolarów sprzedaży, ale jednocześnie zapoczątkowało znienawidzone zjawisko e-maila.

Funkcja nr 3: Fragmenty

Organizuj fragmenty, aby mieć pewność, że żadna informacja nie zostanie pominięta

Jeśli często wysyłasz podobne wiadomości, funkcja Snippets ułatwi Ci życie. Po prostu zapisz odpowiedź (lub nawet całą wiadomość e-mail wraz z załącznikami i kopią do wiadomości), a następnie wstaw ją jednym kliknięciem.

Teams mogą również udostępniać fragmenty, aby zachować spójność.

Dodatkowa zaleta? Możesz zautomatyzować całe cykle pracy, takie jak przekazywanie wniosków, odpowiadanie na wiadomości i archiwizacja, bez kiwnięcia palcem.

Ceny Superhuman

Business: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet podstawowy: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Prawdziwa praca często nie ma związku z e-mailem i jest to smutna rzeczywistość dla wielu z nas. Kontekstowa AI może zmienić sposób, w jaki e-mail łączy się z rzeczywistą pracą, inteligentnie wypełniając lukę między komunikacją a działaniem. Zamiast pozwalać, aby ważne informacje ginęły w skrzynkach odbiorczych, kontekstowa AI może analizować zawartość wiadomości e-mail, rozumieć ich intencje i automatycznie wyświetlać odpowiednie zadania, dokumenty lub aktualizacje projektów w ramach platformy roboczej. Na przykład, jeśli e-mail zawiera prośbę lub termin, AI może zasugerować utworzenie zadania, połączenie go z odpowiednim projektem, a nawet przypisanie go do odpowiedniego członka zespołu — wszystko to bez konieczności ręcznego kopiowania lub przełączania się między narzędziami. Ta płynna integracja gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte, dzięki czemu cykl pracy jest bardziej wydajny, a zespół działa w sposób skoordynowany. Zobacz, jak to działa:

Notion Mail vs Superhuman: porównanie funkcji

Jeśli chodzi o kliany poczty e-mail stworzone z myślą o szybkości i skupieniu, Notion Mail i Superhuman stosują bardzo różne podejścia, aby pomóc Ci osiągnąć stan „skrzynka odbiorcza zero”. Jedna z nich stawia na personalizację i sortowanie oparte na AI, a druga na czystą szybkość i precyzję.

Przyjrzyjmy się tym narzędziom zwiększającym wydajność e-maila, wykraczając poza powierzchowne opinie, aby określić, które z nich lepiej pasuje do Twojego przepływu pracy. ⚒️

Funkcja nr 1: Możliwości AI

Porównajmy, w jaki sposób Notion i Superhuman wykorzystują AI do obsługi wiadomości e-mail.

Notion Mail

Notion Mail integruje się z Notion AI, oferując podstawową pomoc, taką jak edycja i udoskonalanie tekstu wiadomości e-mail. Podczas pisania możesz odwoływać się do stron Notion, co jest przydatne, jeśli jesteś już głęboko zaangażowany w ekosystem Notion.

Jednak Notion Mail nie posiada zaawansowanych funkcji AI, takich jak automatyczne podsumowania, zaawansowana wyszukiwarka oparta na sztucznej inteligencji oraz tworzenie e-maili własnym głosem.

Superhuman

Z kolei Superhuman pozwala na szerokie wykorzystanie AI w wiadomościach e-mail. Aplikacja może tworzyć projekty odpowiedzi w Twoim stylu, ucząc się, jak zazwyczaj piszesz. Jest na tyle inteligentna, że wykrywa, kiedy potrzebna jest odpowiedź, i może ją dla Ciebie wygenerować.

Ponadto posiada funkcję wyszukiwania opartą na AI, która pozwala wpisywać pytania w prostym języku angielskim i uzyskać najważniejsze informacje bez konieczności głębokiego poszukiwania. Potrzebujesz szybkiego przeglądu wiadomości e-mail? Superhuman umieszcza jednozdaniowe podsumowanie AI nad każdą wiadomością.

🏆 Zwycięzca: Superhuman dzięki wbudowanej w Skrzynkę odbiorczą AI kontekstowej.

Funkcja nr 2: Ujednolicony obszar roboczy

Zobaczmy, w jaki sposób Notion i Superhuman integrują Twoje wiadomości e-mail i zadania (lub nie).

Notion Mail

Jeśli jesteś już użytkownikiem Notion, wszystko stanie się prostsze.

Ponieważ aplikacja jest wbudowana w obszar roboczy Notion, możesz odwoływać się do stron lub umieszczać do nich linki bezpośrednio w wiadomościach e-mail, a nawet tworzyć odpowiedzi na podstawie dokumentów. Dzięki temu cykl pracy jest mniej fragmentaryczny.

Superhuman

Chociaż Superhuman oferuje wsparcie dla integracji z popularnymi narzędziami, jego funkcje e-maila pozostają oddzielone od innych hubów pracy.

Możesz połączyć się z narzędziami takimi jak Asana lub Slack, ale połączenia te mają charakter bardziej transakcyjny niż transformacyjny. Nadal musisz przełączać się między aplikacjami, co powoduje utrudnienia i zakłóca przepływ pracy.

🏆 Zwycięzca: Remis! Notion Mail wygrywa w kategorii ścisłych cykli pracy Notion, a Superhuman w kategorii wspólnych cykli pracy związanych z e-mailem. Wybierz swoje priorytety.

Funkcja nr 3: Sortowanie i filtrowanie wiadomości e-mail

Zobaczmy, jak Notion i Superhuman pomagają sortować i ustalać priorytety wiadomości e-mail.

Notion Mail

Notion Mail stanowi doskonałe rozwiązanie do organizowania i sortowania wiadomości e-mail. Funkcja „Widoki” pozwala podzielić skrzynkę odbiorczą na niestandardowe segmenty, takie jak wątki o priorytecie, wiadomości związane z projektami, biuletyny lub inne ważne dla Ciebie treści.

W zależności od tego, jak bardzo chcesz być zaangażowany, widoki te mogą być oparte na sugestiach AI lub ustawione ręcznie.

Superhuman

Superhuman stosuje podobne podejście dzięki funkcji „Split Inbox”, która automatycznie lub na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie reguł dzieli wiadomości e-mail na sekcje, takie jak VIP, wiadomości zespołowe lub narzędzia.

Platforma oferuje również wsparcie dla automatycznego przekazywania wiadomości, automatycznego odpowiadania lub oznaczania spraw jako zrobionych bez konieczności ich otwierania.

🏆 Zwycięzca: Remis! Oba narzędzia oferują solidne sposoby na uporządkowanie chaosu w skrzynce odbiorczej.

Notion Mail vs. Superhuman na Reddicie

Porównaliśmy Notion Mail i Superhuman na Reddicie i oto, co odkryliśmy.

Jeden z użytkowników Reddit porównuje te dwie aplikacje:

Korzystam z Superhuman od października 2020 r. Oto kilka moich spostrzeżeń Intuicyjna obsługa, te same skróty klawiaturowe. Notion Mail nie oferuje jednak pełnej obsługi za pomocą klawiatury. Nadal musisz klikać, aby przejść do niektórych miejsc, takich jak inna podzielona Skrzynka odbiorcza lub inne kontoBrak widoku „tylko archiwum”, tzn. nie można używać G+A i nie ma folderów tylko archiwum, ale trzeba przejść do „wszystkich wiadomości”Brak potwierdzeń przeczytania (!!)Brak poniedziałkowego porannego bonusowego punktu za wyczyszczenie Skrzynki odbiorczej Szczerze mówiąc, są one do siebie podobne i jak na pierwszą wersję całkiem niezłe. Nie jestem pewien, czy różnica między Notion Mail (nawet w tej pierwszej wersji) a moim ukochanym Superhuman jest warta >= 30 dolarów. Jednak utrata mojej passy zerowej skrzynki odbiorczej byłaby dla mnie zabójcza.

Korzystam z Superhuman od października 2020 r. Oto kilka moich spostrzeżeń

Intuicyjna obsługa, te same skróty klawiaturowe. Notion Mail nie oferuje jednak pełnej obsługi za pomocą klawiatury. Nadal musisz klikać, aby przejść do niektórych miejsc, takich jak inna podzielona Skrzynka odbiorcza lub inne kontoBrak widoku „tylko archiwum”, tzn. nie można używać G+A i nie ma folderów tylko archiwum, ale trzeba przejść do „wszystkich wiadomości”Brak potwierdzeń przeczytania (!!)Brak poniedziałkowego porannego bonusowego wyniku „zero wiadomości w Skrzynce odbiorczej”

Szczerze mówiąc, są one do siebie podobne i jak na pierwszą wersję całkiem niezłe. Nie jestem pewien, czy różnica między Notion Mail (nawet w tej pierwszej wersji) a moim ukochanym Superhuman jest warta >= 30 dolarów. Jednak utrata mojej passy zerowej Skrzynki odbiorczej byłaby dla mnie zabójcza.

Niektórzy użytkownicy doceniają interfejs Superhuman:

Dla mnie ważny był również wygląd. Skróty są świetne, ale można je powielić w innych klientach. Interfejs Superhuman jest jednak 👌

Dla mnie ważny był również wygląd. Skróty są świetne, ale można je powielić w innych klientach. Interfejs Superhuman jest jednak 👌

Inni użytkownicy doceniają Notion Mail:

Czekałem na nią z niecierpliwością i dostałem ją dwa dni temu. Mam tysiące e-maili uporządkowanych w kilkudziesięciu etykietach klientów i projektów i nie mogłem się doczekać dodatkowych narzędzi organizacyjnych. Przeniosło moje etykiety z Gmaila, ale nie ma wiadomości e-mail przypisanych do tych etykiet. Jest więc dla mnie całkowicie bezużyteczne, chyba że istnieje jakieś proste rozwiązanie, którego nie dostrzegam.

Czekałem na nią z niecierpliwością i dostałem ją dwa dni temu. Mam tysiące e-maili uporządkowanych w kilkudziesięciu etykietach klientów i projektów i nie mogłem się doczekać dodatkowych narzędzi organizacyjnych.

Przeniosło moje etykiety z Gmaila, ale nie ma wiadomości e-mail przypisanych do tych etykiet. Jest więc dla mnie całkowicie bezużyteczne, chyba że istnieje jakieś proste rozwiązanie, którego nie dostrzegam.

🔍 Czy wiesz, że... 88% użytkowników e-maila sprawdza swoją skrzynkę odbiorczą kilka razy dziennie. Dokładniej, 39% sprawdza ją 3–5 razy, 27% sprawdza ją 10–20 razy, a 22% sprawdza ją ponad 20 razy. Tymczasem 8,5% sprawdza e-mail raz dziennie, a 3,5% nie sprawdza go codziennie.

Poznaj ClickUp: najlepszą alternatywę dla Notion Mail i Superhuman

Jeśli nie możesz zdecydować się między opcją A a B (w tym przypadku Notion i Superhuman!), dlaczego nie wybrać opcji C?

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Porównajmy ClickUp z Notion Mail i Superhuman. ⚓

Przewaga ClickUp nr 1: Zarządzanie projektami za pomocą e-maila

Masz problem z ciągłym przełączaniem się między zakładkami, gubieniem wątków i ręcznym kopiowaniem zadań ze Skrzynki odbiorczej do listy rzeczy do zrobienia?

Wprowadź ClickUp Zarządzanie projektami za pomocą e-maila.

Zamiast traktować pocztę e-mail jako oddzielną aplikację, narzędzie to umieszcza ją w centrum Twojego cyklu pracy. Możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio w ramach zadań, łączyć wątki e-mailowe z odpowiednimi zadaniami, a nawet przypisywać działania następcze bez opuszczania obszaru roboczego.

Podczas gdy Superhuman koncentruje się na szybkości, a Notion Mail próbuje uporządkować wiadomości e-mail i skrzynkę odbiorczą w bazie danych, ClickUp idzie o krok dalej. Przekształca wiadomości e-mail z ujednoliconej skrzynki odbiorczej w zadania ClickUp, które można wykonać.

Na przykład, jeśli zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek i otrzymujesz od klienta szczegółową wiadomość e-mail z opinią na temat funkcji beta. Możesz po prostu przekazać tę wiadomość e-mail do swojego obszaru roboczego, gdzie automatycznie stanie się ona zadaniem.

Scentralizuj pracę dzięki zarządzaniu projektami poczty elektronicznej ClickUp Wysyłaj e-maile bez opuszczania swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Zarządzaniu projektami dla e-maili.

Temat wiadomości staje się nazwą zadania, treść jest opisem, a wszelkie załączniki są dołączane do zarządzania zadaniami poczty elektronicznej. Następnie można przypisać je programiście, ustawić termin wykonania, a nawet uruchomić automatyzację powiadamiania zespołu produktowego. Ta kompleksowa platforma umożliwia wszystkim uczestnikom projektu przeglądanie tych samych wątków wiadomości e-mail, dodawanie komentarzy, oznaczanie się nawzajem i śledzenie decyzji.

Oto opinia Philipa Storry'ego, starszego administratora systemów w SYZYGY:

ClickUp zastąpił chaotyczną kombinację zgłoszeń do pomocy technicznej i łańcuchów wiadomości e-mail pojedynczym zadaniem i podzadaniami dla każdego elementu/wydarzenia w procesie, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte i że wszystko odbędzie się we właściwym czasie. Żadne wcześniejsze rozwiązanie nie było w stanie koordynować czterech działów tak łatwo, jak ClickUp.

ClickUp zastąpił chaotyczną kombinację zgłoszeń do pomocy technicznej i łańcuchów wiadomości e-mail pojedynczym zadaniem i podzadaniami dla każdego elementu/wydarzenia w procesie, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte i że wszystko odbędzie się we właściwym czasie. Żadne wcześniejsze rozwiązanie nie było w stanie koordynować czterech działów tak łatwo, jak ClickUp.

Możesz skonfigurować aplikację tak, aby każde przesłane przesłanie formularza pomocy technicznej automatycznie wysyłało wiadomość e-mail do klienta i tworzyło zadanie dla zespołu wsparcia, wraz z priorytetem, osobą przypisaną i terminem wykonania.

Funkcja ta staje się jeszcze bardziej wydajna po dodaniu integracji ClickUp i Outlook. Otrzymałeś e-mail, który wymaga podjęcia dalszych działań? Po prostu zamień go w zadanie bezpośrednio z programu Outlook.

A jeśli jesteś użytkownikiem Gmaila, doświadczenie jest równie płynne. Integracja ClickUp i Gmaila pozwala przekształcić każdą wiadomość e-mail w zadanie za pomocą kilku kliknięć, za pośrednictwem dodatku Gmaila lub rozszerzenia Chrome.

🧠 Ciekawostka: Aż 71% marketerów B2B uwzględnia biuletyny e-mailowe w swojej strategii marketingowej, co dowodzi ich wartości w budowaniu połączeń biznesowych.

Przewaga ClickUp nr 2: funkcje oparte na AI

Problem polega na tym, że zespoły spędzają wiele godzin tygodniowo na wyszukiwaniu informacji, podsumowywaniu dokumentów i przygotowywaniu aktualizacji. W rzeczywistości przeciętny pracownik traci ponad 30 minut dziennie na samo wyszukiwanie informacji związanych z pracą. To ponad 120 godzin rocznie spędzonych na przeszukiwaniu wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. (Źródło: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, asystent platformy oparty na AI, jest głęboko zintegrowany z platformą do zarządzania projektami e-mailowymi i rozumie kontekst Twojej pracy.

Twórz projekty wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży, które odpowiadają na typowe zastrzeżenia i oferują dowody społeczne, korzystając z ClickUp Brain.

Załóżmy, że zarządzasz złożonym wprowadzeniem produktu na rynek i potrzebujesz szybkiego podsumowania aktualnego stanu rzeczy. Nie musisz przeglądać sześciu list zadań, czterech notatek ze spotkań i dokumentu z zeszłego miesiąca.

Wystarczy zapytać ClickUp Brain w języku naturalnym. Natychmiast wyświetli odpowiednie zadania, terminy i przeszkody.

📌 Przykładowa podpowiedź: Jaki jest aktualny status wprowadzenia produktu na rynek w trzecim kwartale? Proszę uwzględnić główne zadania, wszelkie przeszkody w realizacji zadań oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy.

Chcesz szybko napisać aktualizację dla interesariuszy? Agent AI do tworzenia wiadomości e-mail sporządza raport o statusie projektu na podstawie aktualnych danych. Tworzysz kalendarz zawartości? Agent może wygenerować konspekty, a następnie ClickUp Brain może pomóc Ci w dopracowaniu szkiców.

Porozmawiajmy teraz o spotkaniach.

Jeśli Twój zespół tonie w morzu połączeń telefonicznych, ClickUp AI Notetaker rozwiązuje ten problem dzięki automatyzacji. Transkrybuje spotkania w czasie rzeczywistym, podsumowuje kluczowe punkty i, co najważniejsze, automatycznie tworzy zadania na podstawie elementów do wykonania.

Zaufaj ClickUp AI Notetaker, który będzie Cię wspierał podczas spotkań

Koniec z gorączkowym przypominaniem sobie, co zostało ustalone i kto za co odpowiada. Po zakończeniu rozmowy praca jest dokumentowana i przydzielana w Twoim obszarze roboczym.

Na przykład zespół ds. sukcesu klienta może przeprowadzić sesję informacji zwrotnej z ważnym klientem. AI Notetaker transkrybuje całą rozmowę, oznacza prośby o ulepszenia jako zadania i publikuje podsumowanie TL;DR na wewnętrznym kanale czatu. Nawet członkowie zespołu, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, są natychmiast na bieżąco i gotowi do działania.

Po zarejestrowaniu zadań i ustaleniu priorytetów kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie spójności działań wszystkich współpracowników.

ClickUp Chat to miejsce, w którym Twoja strategia przekształca się w działanie wspólnie z zespołem, a nie wokół niego.

Załóżmy, że uczestniczysz w wątku na czacie, podczas którego omawiacie pilną prośbę klienta. Pojawia się wzmianka o rozwiązaniu, ktoś inny sugeruje zmianę w kopii, a Ty zdajesz sobie sprawę, że powstaje plan działania. Możesz przekształcić te wiadomości bezpośrednio w zadania, bezpośrednio w wątku.

Przypisuj zadania, ustalaj terminy i gotowe! Rozmowa zamienia się w działanie bez zakłócania przepływu pracy. Dodatkowo ClickUp Brain podsumowuje cały wątek i podkreśla kolejne kroki, zapewniając wszystkim spójność działań.

Możesz nawet szybko nawiązać połączenie wideo lub audio dzięki ClickUp SyncUps, które ma wbudowaną funkcję robienia notatek. W połączeniu z ClickUp Docs masz kompletne narzędzie do współpracy.

Musisz przygotować plan wejścia na rynek? Otwórz dokument ClickUp, osadź listę zadań, dodaj oś czasu projektu, oznacz członków zespołu do recenzji, a nawet przypisuj zadania bezpośrednio z poziomu dokumentu. Twój kierownik ds. rozwoju może aktualizować oś czasu, projektant może dodawać komentarze, a specjalista ds. marketingu może dołączać raporty dotyczące wyników — wszystko to w czasie rzeczywistym.

Dokumenty są dostępne z dowolnego miejsca w ClickUp i znajdują się tuż obok zadań i osi czasu. Możesz również korzystać z gotowych szablonów ofert, notatek ze spotkań lub specyfikacji produktów i dostosowywać je do swoich potrzeb.

📣 Zalety ClickUp: Brain MAX to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz pracy na komputerze, który sprawia, że zarządzanie wiadomościami e-mail jest łatwe i wydajne. Dzięki głębokiej integracji z skrzynką odbiorczą, zadaniami i kalendarzem Brain MAX przenosi całą komunikację e-mailową do jednego, ujednoliconego obszaru roboczego. Możesz używać funkcji zamiany mowy na tekst, aby szybko tworzyć, odpowiadać na lub organizować wiadomości e-mail bez użycia rąk, a wiele wiodących modeli AI pomaga generować dopracowane odpowiedzi, podsumowywać długie wątki i sugerować dalsze działania. Brain MAX może również zautomatyzować rutynowe zadania związane z pocztą e-mail, ustawiać przypomnienia o ważnych wiadomościach i połączać wiadomości e-mail z odpowiednimi projektami lub kontaktami — dzięki czemu Twoja Skrzynka odbiorcza jest uporządkowana, a cykl pracy przebiega płynnie.

📖 Przeczytaj również: Etykieta czatu zespołowego w pracy dla optymalnej współpracy

Spotkanie Poczty z ClickUp

Jeśli myślisz tylko o e-mailu, tracisz połowę możliwości.

Oczywiście, Notion Mail jest świetnym rozwiązaniem dla fanów Notion, a Superhuman został stworzony z myślą o szybkości i przemyślanych odpowiedziach. Jednak prawdziwa wydajność pojawia się wtedy, gdy e-mail, zadania, dokumenty i projekty dobrze ze sobą współpracują.

W tym miejscu pojawia się ClickUp. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, przechowuje wiadomości e-mail, zadania i pracę zespołową w jednym miejscu. Dzięki temu przepływ Twojej pracy jest płynny i pozostaje zorganizowany.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅