10 najlepszych alternatyw dla Superwhisper z funkcjami spotkań opartymi na AI

Ciągłe spotkania są wystarczająco trudne, bez dodatkowego stresu związanego z robieniem notatek, podejmowaniem dalszych działań i próbami przypomnienia sobie, kto się do czego commit.

Asystenci spotkań oparci na /AI stali się niezbędni dla zespołów, które chcą zachować koncentrację podczas dyskusji i polegać na dokładnych podsumowaniach po ich zakończeniu.

Superwhisper to przydatne narzędzie, ale nie jedyne.

W tym wpisie na blogu przedstawimy 10 alternatyw dla Superwhisper, które wykraczają poza transkrypcję mowy na tekst, pomagając Ci działać zgodnie z tym, co zostało powiedziane, a nie tylko to nagrywać. 🧑‍💻

Alternatywy dla Superwhisper w skrócie

Szukasz szybkiego porównania najlepszych narzędzi? Oto przegląd najlepszych alternatyw dla Superwhisper i ich funkcji. 📊

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp AI Notetaker z funkcją oznaczania mówców, tworzeniem zadań w czasie rzeczywistym, przeszukiwalnymi dokumentami i ClickUp Brain zapewniającym wgląd w przebieg spotkania. Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw. Otter. ai Niestandardowe słownictwo, automatyczne podsumowania, udostępniane obszary robocze, globalne wyszukiwanie Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie za użytkownika. Sembly AI Wyodrębnianie zadań, znaczniki tematów, podsumowania oparte na AI, przeszukiwalna historia spotkań. Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika. Fireflies. ai Najważniejsze informacje z kanałów zespołów, niestandardowe narzędzia do śledzenia, wyszukiwanie semantyczne, fragmenty wideo Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie za użytkownika. Grain AI Klipy wideo, kolekcje tematyczne, biblioteki współpracy, wyróżnione elementy związane z marką Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika. Avoma Śledzenie nastrojów, coaching sprzedaży, synchronizacja CRM, scenariusze rozmów Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Plany płatne zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika. Fathom Podsumowania e-mailowe, streszczenia z wykorzystaniem AI, wyszukiwanie w języku naturalnym, bezpieczne nagrania Osoby prywatne, małe firmy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika. MeetGeek Inteligentna dystrybucja notatek, podział na rozdziały oparty na AI, statystyki czasu rozmowy, tagi spotkań. Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika. tl;dv Nagrywanie w przeglądarce, udostępnianie segmentów, biblioteka wideo zespołu, tagowanie Osoby prywatne, małe firmy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika. Tactiq Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym, eksport do Dokumentów Google, adnotacje udostępniane, zaznaczenia Osoby prywatne, małe firmy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Superwhisper?

Funkcja zamiany głosu na tekst w Superwhisper jest przydatna dla użytkowników komputerów Mac, ale jej ograniczenia mogą skłonić Cię do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Problemy takie jak koszt, możliwość niestandardowego dostosowania lub wsparcie platformy często sprawiają, że zmiana jest opłacalna.

Oto dlaczego warto rozważyć inne narzędzia do zarządzania spotkaniami. ⚒️

Brak wsparcia systemu Windows: ogranicza użytkowników do systemów macOS i iOS, pozostawiając użytkowników Windows bez wsparcia.

Limity modeli bezpłatnych: lepsze lokalne modele AI są dostępne tylko w ramach płatnych planów, co ogranicza dostępność.

Skomplikowane niestandardowe podpowiedzi: Wymaga wiedzy technicznej, aby uzyskać dostosowane wyniki dyktowania.

Brak współpracy w czasie rzeczywistym: Brak wsparcia transkrypcji zespołowej lub udostępnianych cykli pracy.

Problemy z akcentami: Błędna interpretacja niestandardowego języka angielskiego, co zmniejsza dokładność dla różnorodnych użytkowników.

Brak transkrypcji wideo: W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, nie oferuje wsparcia dla transkrypcji plików wideo.

Spowalnia działanie starszych urządzeń: obciąża wydajność komputerów Mac o mniejszej mocy obliczeniowej.

🧠 Ciekawostka: Starożytni Grecy gromadzili się w Agorze, aby debatować nad problemami obywatelskimi, a Rzymianie organizowali na Forum spotkania o charakterze politycznym i religijnym. Zatem, z technicznego punktu widzenia, synchronizacja Twojego zespołu jest częścią tradycji sięgającej 2000 lat wstecz.

Najlepsze alternatywy dla Superwhisper

Jeśli Superwhisper nie spełnia Twoich potrzeb (lub po prostu jesteś ciekawy), oto kilka godnych uwagi alternatyw, które warto sprawdzić. Niezależnie od tego, czy pracujesz z połączeniami na żywo, czy zapisanymi plikami audio i wideo, te narzędzia pomogą Ci szybko uzyskać potrzebne informacje.

Każda z nich oferuje unikalne podejście do AI w zakresie notatek ze spotkań i wsparcia, dzięki czemu możesz znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojego cyklu pracy. 📋

ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami i spotkaniami w jednym obszarze roboczym)

Zapisuj elementy do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker Nagrywaj, transkrybuj i identyfikuj mówców za pomocą ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper rejestruje to, co zostało powiedziane podczas spotkania, ale często na tym się kończy. Nadal musisz samodzielnie zastanawiać się, jak przydzielić kolejne kroki, zorganizować działania następcze i stworzyć połączenie tych rozmów z bieżącą pracą. W przypadku szybko działających zespołów ta luka może spowolnić pracę.

ClickUp oferuje bardziej połączone, kompleksowe podejście. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łączy wszystkie aplikacje, dane, spotkania i cykle pracy, eliminując w ten sposób rozproszenie pracy i zapewniając 100% kontekstu oraz jedno miejsce do współpracy między ludźmi i agentami.

Pozwól AI zrobić notatki za Ciebie.

Weźmy na przykład ClickUp AI Notetaker. Nagrywa spotkania, transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym i oznacza każdego mówcę dla większej przejrzystości.

Oto krótki przewodnik, który pomoże Ci rozpocząć pracę:

Załóżmy, że Twój zespół produktowy organizuje sesję planowania funkcji w Google Meet. Po zakończeniu rozmowy narzędzie generuje transkrypcję i zwięzłe podsumowanie podkreślające kluczowe punkty, takie jak funkcje, które należy potraktować priorytetowo, oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne inicjatywy.

Decyzje te są automatycznie przekształcane w zadania ClickUp, przypisywane i gotowe do śledzenia w tym samym obszarze roboczym.

Pracuj 4 razy szybciej dzięki pisaniu głosowemu.

Funkcja Talk to Text wbudowana w Brain MAX to prawdziwa rewolucja dla wszystkich, którzy chcą pracować mądrzej i szybciej. To oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do dyktowania pozwala dyktować bez użycia rąk w dowolnej aplikacji — bez konieczności przełączania okien lub przerywania przepływu pracy.

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby dopracować swoje teksty, dopasować je do swojego stylu, a nawet automatycznie edytować podczas mówienia.

Oto wszystko, co możesz zrobić dzięki nim:

Automatyczna edycja AI: Ty mówisz, a AI pisze i edytuje. Wybierz preferowany poziom ulepszeń, od minimalnych zmian po profesjonalne dopracowanie.

Wzmianki i linki uwzględniające kontekst: Wspomnij o współpracownikach, zadaniach lub dokumentach, a AI automatycznie połączy odpowiednie osoby z właściwymi linkami.

Słownictwo osobiste: narzędzie uczy się najczęściej używanych słów, żargonu związanego z pracą i pseudonimów, zapewniając prawdziwie spersonalizowane doświadczenie.

Globalny głos: mów w swoim języku i pisz płynnie w ponad 50 innych językach, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla globalnych zespołów.

Brain MAX może również przeszukiwać notatki ze spotkań i dokumenty na różnych platformach, takich jak Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i wszystkie podłączone aplikacje. Oprócz funkcji wyszukiwania, łączy możliwości wielu narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, w jedną inteligentną platformę gotową do użytku w przedsiębiorstwie.

Przełączaj się między najlepszymi modelami AI w ClickUp za pomocą Brain MAX.

Jeśli jesteś gotowy, aby porzucić rozbudowaną sztuczną inteligencję, używać głosu do wykonywania pracy, tworzenia dokumentów, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko, wypróbuj Brain MAX.

Dokumenty, które zapewniają doskonałą organizację pracy

Współpracuj nad zawartością spotkań w ClickUp Dokumencie

Wszystka zawartość spotkań, podsumowania i transkrypcje są przechowywane w prywatnym ClickUp Docs. Dokumenty te wspierają bogate formatowanie, wspólną edycję i tagowanie, co ułatwia organizowanie i uzyskiwanie dostępu do zapisów spotkań w różnych zespołach.

Na przykład zespół ds. powodzenia klienta może ponownie odsłuchać rozmowy onboardingowe, dodać notatki kontekstowe i przechowywać wszystko w folderze danego klienta, aby zapewnić płynną widoczność.

Wykorzystaj potencjał ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain, aby przeszukiwać transkrypcje i notatki ze spotkań

Jeśli szukasz konkretnych informacji dotyczących poprzedniego spotkania, pomocny może okazać się zintegrowany asystent AI ClickUp Brain.

Zadaj pytanie, np. „Co omówiono na temat premiery w drugim kwartale?”, a aplikacja natychmiast wyświetli odpowiednie fragmenty z poprzednich transkrypcji. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów zarządzających wieloma projektami lub organizujących wiele spotkań.

Szablon protokołu ze spotkania ClickUp

Aby jeszcze bardziej usprawnić sporządzanie notatek, ClickUp Meetings oferuje różne szablony notatek ze spotkań.

Szablon protokołu spotkania ClickUp pomaga ujednolicić sposób, w jaki Twój zespół rejestruje i organizuje dyskusje. Szablon zawiera dedykowane sekcje dotyczące elementów porządku obrad, decyzji i działań następczych, pomagając zespołom w jasnym i spójnym dokumentowaniu spotkań.

Pobierz bezpłatny szablon Strukturyzuj i organizuj spotkania, korzystając z szablonu protokołu spotkania ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Transkrybuj spotkania w wielu językach: Pozwól ClickUp automatycznie wykrywać język gospodarza i generować dokładne notatki w ponad 15 językach.

Dostosuj swój dzień: użyj użyj kalendarza ClickUp , aby ustalić priorytety zadań i zarezerwować czas na skupienie się na pracy w oparciu o swoje obciążenie pracą.

Dołączaj do rozmów jednym kliknięciem: uruchamiaj spotkania Zoom, Meet lub Teams bezpośrednio z ClickUp.

Bądź przygotowany na spotkania: otrzymuj terminowe przypomnienia, aby nigdy nie dać się zaskoczyć przed rozmową.

Planuj mądrzej: widok kalendarzy zespołu obok siebie, aby znaleźć terminy spotkań, które pasują wszystkim.

Natychmiastowe udostępnianie wyników: poproś ClickUp Brain o opublikowanie podsumowań i elementów bezpośrednio w kanałach poproś ClickUp Brain o opublikowanie podsumowań i elementów bezpośrednio w kanałach czatu ClickUp , aby zapewnić szybką kontynuację działań i widoczność.

Limitacje ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z interfejsem ClickUp i zakresem jego funkcji.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4450 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Ta recenzja na Reddicie naprawdę mówi wszystko:

Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain, wydawało mi się, że to kolejna sztuczka AI. Ale uratowało mnie to przed żmudnymi zadaniami pisarskimi, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maili od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. Nie jest idealne, ale pomocne, gdy jestem zasypany pracą. Funkcja notatnika AI była prawdziwą niespodzianką. Kiedyś po spotkaniach traciliśmy wiele elementów, ale teraz wszystko jest rejestrowane i zadania są przydzielane automatycznie. Realizacja zadań stała się zauważalnie lepsza. Jak wszystko, wymagało to trochę czasu, aby się przyzwyczaić, i nadal zdarzają się momenty, kiedy wszystko wydaje się nieco niezgrabne. Ale patrząc wstecz na to, jak pracowaliśmy wcześniej, nie chciałbym wracać do starych metod. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań prawie 40% respondentów uczestniczy w 4 do 8 lub więcej spotkaniach tygodniowo, a każde spotkanie trwa do godziny. Oznacza to ogromną ilość czasu poświęcaną na spotkania w całej organizacji. A gdybyś mógł odzyskać ten czas? Zintegrowany z ClickUp notatnik AI Notetaker pomoże Ci zwiększyć wydajność nawet o 30% dzięki natychmiastowym podsumowaniom spotkań, a ClickUp Brain pomoże w automatyzacji tworzenia zadań i usprawnieniu cyklu pracy, zamieniając godziny spotkań w praktyczne wnioski.

🎥 Zobacz nasze porównanie Wispr Przepływ, Superwhisper, ClickUp i innych narzędzi do dyktowania głosowego:

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do szybkiego sporządzania notatek podczas rozmów na żywo)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. a i to popularny asystent do robienia notatek. Jego transkrypcja w czasie rzeczywistym jest dokładna i pokazuje ID mówców oraz znaczniki czasu, dzięki czemu zawsze wiesz, kto co powiedział i kiedy.

A co najlepsze? Otter może automatycznie dołączać do spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams (tak, nawet jeśli Cię tam nie ma), a dzięki aplikacji mobilnej możesz rejestrować rozmowy w locie, nawet w trybie offline. Ponadto wbudowany czat AI tego narzędzia może wyciągać informacje do dalszych działań, a nawet pisać e-mail z podsumowaniem.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Twórz niestandardowe listy słówek zawierające terminy branżowe, aby transkrypcje dokładnie oddawały żargon techniczny bez konieczności częstych poprawek.

Generuj automatyczne podsumowania, które identyfikują kluczowe decyzje i kolejne kroki bez konieczności ręcznego przeglądania.

Współpracuj dzięki wspólnym obszarom roboczym, w których zespoły mogą zaznaczać tekst i dodawać kontekstowe notatki.

Znajdź konkretne informacje z wielu miesięcy spotkań, korzystając z kompleksowych funkcji wyszukiwania.

Ograniczenia Otter. ai

Dokładność spada podczas spotkań, w których wielu rozmówców mówi jednocześnie.

Brak natywnej integracji z narzędziami do zarządzania projektami.

Ceny Otter. ai

Free

Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co miał do powiedzenia jeden z recenzentów G2:

Najbardziej podoba mi się w Otter to, że mogę poświęcić całą swoją uwagę osobom, z którymi nawiązuję połączenie przez telefon, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą przebiegać w bardziej płynny sposób, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać znacznie więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter sporządzi notatki i nagra transkrypcję audio.

Najbardziej podoba mi się w Otter to, że mogę skupić całą swoją uwagę na osobach, z którymi nawiązuję połączenie telefoniczne, bez konieczności ciągłego robienia notatek. Rozmowy mogą przebiegać w bardziej płynny przepływ, mogę zadawać więcej pytań i uzyskać znacznie więcej informacji, ponieważ wiem, że Otter sporządzi notatki i nagra transkrypcję audio.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przed spotkaniem przypisz każdej osobie rola: kierownik, osoba zatwierdzająca, współpracownik lub osoba poinformowana. Sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji współpracowników na podstawie poprzednich spotkań lub dokumentów projektowych. Koniec z wchodzeniem sobie w krok.

3. Sembly AI (najlepsze rozwiązanie do wyodrębniania zadań do wykonania z spotkań)

za pośrednictwem Sembly AI

Pomyśl o Sembly jako o narzędziu do transkrypcji opartym na AI, które automatycznie identyfikuje elementy do wykonania, decyzje i działania następcze. Podczas gdy kończysz rozmowę, narzędzie to podsumowuje kolejne kroki.

To, co wyróżnia tę aplikację, to głęboka integracja z narzędziami do zarządzania projektami. Oznacza to, że informacje uzyskane podczas spotkań są bezpośrednio przekazywane do Twoich procesów roboczych. Dodaj do tego analizę nastrojów, wsparcie wielu języków i potężne narzędzia wyszukiwania, a aplikacja stanie się Twoim strategicznym pomocnikiem.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Przekształć punkty dyskusji w zadania, które można śledzić i zintegrować z systemami zarządzania projektami.

Przeglądaj nagrania spotkań za pomocą znaczników tematycznych, które automatycznie identyfikują zmiany tematu.

Otrzymuj generowane przez AI podsumowania zawierające najważniejsze informacje i wymagane działania następcze.

Stwórz przeszukiwalną bazę wiedzy uporządkowaną według projektów, zespołów lub tematów dyskusji.

Limitacje Sembly AI

Wymagania dotyczące dostępu do kalendarza budzą potencjalne obawy dotyczące prywatności.

Rozpoznawanie mowy ma trudności z silnymi akcentami i specjalistyczną terminologią.

Ceny Sembly AI

Free

Profesjonalna: 15 USD/miesiąc

Zespół: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies. ai koncentruje się na uczynieniu spotkań łatwymi do przeszukiwania i inteligentnymi. Jego prawdziwą siłą jest analiza tematów i nastrojów; możesz wyszukać „aktualizacje budżetu”, „pozytywne opinie” lub „terminy” w dziesiątkach transkrypcji, a narzędzie wyświetli dokładne momenty.

Organizuje również zawartość spotkań za pomocą automatycznych tagów i motywów, ułatwiając śledzenie rozmów w czasie. Wspólne obszary robocze, adnotacje zespołu i data powstania list zadań pomagają Fireflies przekształcić spotkania w żywą bazę wiedzy.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Wysyłaj najważniejsze informacje z spotkań bezpośrednio na kanały zespołu, aby członkowie zespołu mieli do nich dostęp bez konieczności przełączania się między platformami.

Twórz niestandardowe narzędzia do śledzenia określonych terminów lub tematów, które gromadzą powiązane dyskusje z wielu spotkań.

Filtruj archiwa rozmów za pomocą kategoryzacji opartej na AI, która automatycznie grupuje podobną zawartość.

Uzyskaj szybką i dokładną transkrypcję audio ze spotkań w Zoom, Teams i Meet dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome.

Ograniczenia Fireflies. ai

Wykrywanie tematów działa niekonsekwentnie w różnych typach rozmów.

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania terminologii, w przeciwieństwie do alternatyw Fireflies.ai

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Fireflies. ai – oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 645 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Praktyka sporządzania notatek ma długą historię. Starożytni Egipcjanie zapisywali wydarzenia za pomocą hieroglifów, a rzymscy skrybowie wynaleźli wczesną stenografię, aby nadążać za publicznymi przemówieniami.

5. Grain AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wideo z najważniejszymi fragmentami, które można udostępniać)

za pośrednictwem Grain AI

Pracujesz w szybkim cyklu pracy? Zamiast wysyłać pełne 60-minutowe nagranie, możesz wyciąć 90-sekundowe fragmenty i udostępnić je zespołowi za pomocą Grain AI. Niezależnie od tego, czy chodzi o moment olśnienia klienta, czy decyzję dotyczącą projektu, narzędzie to ułatwia uchwycenie i udostępnienie tylko tych najważniejszych informacji.

Otrzymasz również transkrypcję na żywo, archiwa z możliwością wyszukiwania oraz integrację z aplikacjami Slack i Teams. Jest to korzystne dla osób zajmujących się sprzedażą i powodzeniem klientów, które chcą zapewnić spójność działań interesariuszy, nie przytłaczając ich pełnymi powtórkami.

Najlepsze funkcje Grain AI

Twórz natychmiastowe klipy wideo podczas aktywnych spotkań, które można od razu udostępniać decydentom.

Twórz kolekcje wideo poświęcone konkretnym tematom, które zawierają powiązane dyskusje z różnych spotkań.

Twórz biblioteki współpracy, w których członkowie zespołu dodają kontekst poprzez notatki i tagi kategorii.

Dystrybucja profesjonalnie wyglądających, oznaczonych marką najważniejszych informacji wśród klientów za pośrednictwem bezpiecznych stron widoku.

Limitacje Grain AI

Pełna funkcja wymaga integracji z Zoom.

Przetwarzanie wideo wymaga znacznej przepustowości i zasobów pamięci masowej.

Ceny Grain AI

Free

Pakiet startowy: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Biznes: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grain AI

G2: 4,6/5 (ponad 295 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Grain AI prawdziwi użytkownicy?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

Grain potrafi dokładnie rejestrować notatki i transkrypcje ze spotkań. Zespół wsparcia technicznego jest również bardzo wydajny, podobnie jak system wdrażania nowych użytkowników. Bardzo łatwo jest również zintegrować się i połączyć z innymi członkami zespołu... może gdyby zezwolili na minimum 25 nagrań spotkań w ramach bezpłatnych licencji zamiast obecnych 20.

Grain potrafi dokładnie rejestrować notatki i transkrypcje ze spotkań. Zespół wsparcia technicznego jest również bardzo wydajny, podobnie jak system wdrażania nowych użytkowników. Bardzo łatwo jest również zintegrować się i połączyć z innymi członkami zespołu... może gdyby zezwolili na minimum 25 nagrań spotkań w ramach bezpłatnych licencji zamiast obecnych 20.

💡 Porada dla profesjonalistów: Spotkanie bez celu to tylko niepotrzebne obciążenie kalendarza. Zdecyduj, czy ma ono służyć burzy mózgów, podejmowaniu decyzji czy przekazywaniu aktualnych informacji, a następnie pozwól asystentowi AI automatycznie wygenerować agendę spotkania na podstawie wiadomości e-mail lub czatów.

6. Avoma (najlepsza do spotkań dotyczących sprzedaży i sukcesu klientów)

za pośrednictwem Avoma

Avoma konwertuje pliki audio z Twoich spotkań na tekst pisany i wnikliwe analizy, dzięki czemu jest czymś więcej niż tylko usługą transkrypcji opartą na AI. Wsparcie wielu języków (ponad 40), planowanie spotkań z klientami i kierowanie potencjalnych klientów.

Jednak tym, co wyróżnia to narzędzie, są funkcje coachingowe i analiza wydajności.

Kierownicy sprzedaży i liderzy zespołów mogą sprawdzać proporcje rozmów, śledzić, jak przedstawiciele radzą sobie z zastrzeżeniami, i wykorzystywać te informacje do udzielania konkretnych informacji zwrotnych. Potraktuj to jako asystenta spotkań, który koncentruje się na pomaganiu zespołowi w rozwoju, a nie tylko na robieniu notatek.

Najlepsze funkcje Avoma

Użyj śledzenia sygnałów emocjonalnych i poziomu zaangażowania podczas spotkań dzięki analizie nastrojów.

Porównaj wyniki zespołu z benchmarkami opartymi na interakcjach o powodzeniu, aby zidentyfikować potrzeby szkoleniowe.

Otrzymuj sugestie coachingowe oparte na wzorcach rozmów i sprawdzonych technikach sprzedaży.

Twórz scenariusze na podstawie najlepiej przebiegających spotkań, które pomogą powtórzyć powodzenie.

Ograniczenia Avoma

Funkcje służą głównie w kontekście sprzedaży, a ich zastosowanie w innych działach ma limit.

Wymaga ustawień technicznych w celu integracji z CRM.

Ceny Avoma

Startup: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Organizacja: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1335 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Zasady Roberta, stosowane do dziś w celu zapewnienia wydajności spotkań, zostały spisane w XIX wieku, aby pomóc w organizacji spotkań kościelnych. Wcześniej wszyscy po prostu... rozmawiali jednocześnie.

7. Fathom (najlepszy wybór, jeśli chodzi o bezpłatne funkcje asystenta spotkania opartego na AI)

za pośrednictwem Fathom

Fathom ułatwia organizację spotkań i, co zaskakujące, jest bezpłatny. Dołącza do rozmów w Zoom, Meet lub Teams, nagrywa je i tworzy natychmiastowe podsumowanie, dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie. To narzędzie do spotkań oparte na AI synchronizuje nawet notatki, pola tekstowe i zadania bezpośrednio z systemem CRM, bez konieczności wykonywania dodatkowych kliknięć.

Dlaczego warto z niego korzystać? Umożliwia on natychmiastowe tworzenie klipów wideo z określonych fragmentów spotkania. Chcesz udostępnić tylko fragment, w którym klient powiedział: „Przejdźmy dalej”? Wytnij go i wyślij.

Poznaj najlepsze funkcje

Zadawaj pytania w języku naturalnym dotyczące poprzednich spotkań, aby znaleźć konkretne informacje bez konieczności przeglądania transkrypcji.

Oznaczaj ważne momenty podczas dyskusji na żywo, które są automatycznie kompilowane w podsumowaniach najważniejszych wydarzeń.

Otrzymuj podsumowania e-mailowe natychmiast po zakończeniu spotkań, bez dodatkowych kliknięć.

Zrozum limity

Mniej opcji integracji w porównaniu z alternatywami przeznaczonymi dla przedsiębiorstw.

Jakość podsumowania zależy w dużej mierze od struktury spotkania i jego przejrzystości.

Poznaj ceny

Free

Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja Team Edition: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4945 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 735 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił następującą opinię:

Jako agencja jesteśmy wielkimi fanami Fathom. Interfejs jest niezwykle prosty, dzięki czemu możemy szybko generować raporty dotyczące ruchu, konwersji lub zachowań użytkowników bez konieczności przedzierania się przez niepotrzebne informacje. Ponadto łatwo jest udostępniać linki freelancerom, więc nie ma dodatkowej pracy związanej z ich wdrażaniem.

Jako agencja jesteśmy wielkimi fanami Fathom. Interfejs jest niezwykle prosty, dzięki czemu możemy szybko generować raporty dotyczące ruchu, konwersji lub zachowań użytkowników bez konieczności przedzierania się przez natłok informacji. Ponadto łatwo jest udostępniać linki freelancerom, więc nie ma dodatkowej pracy związanej z ich wdrażaniem.

8. MeetGeek (najlepszy do automatyzacji dokumentowania spotkań)

za pośrednictwem MeetGeek

MeetGeek nagrywa i transkrybuje spotkania, nawet te, które przegapiłeś, a kilka minut później wysyła Ci e-mailem podsumowanie.

To coś więcej niż tylko zapisywanie: MeetGeek oferuje wsparcie dla prywatnych notatek, śledzenia mówców, wskaźników wydajności i analizy trendów spotkań. Dzięki integracji z ponad 7000 aplikacji, w tym CRM i menedżerami zadań, jest przeznaczony dla zespołów, które chcą, aby każde spotkanie przyczyniało się do postępów w pracy, a nie gromadziło się jako cyfrowy bałagan.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Automatycznie udostępniaj notatki ze spotkań na podstawie dostosowywalnych reguł i grup uczestników.

Przechodź bezpośrednio do odpowiednich fragmentów dłuższych nagrań, korzystając z generowanych przez AI znaczników rozdziałów.

Monitoruj wskaźniki rozmów, w tym dystrybucję czasu wypowiedzi poszczególnych członków zespołu.

Ustaw etykietę dla kluczowych punktów dyskusji, które zostaną zebrane w łatwe do przejrzenia sekcje najważniejszych informacji.

Limit MeetGeek

Formaty podsumowań spotkań oferują minimalne możliwości niestandardowego dostosowania.

Wybór ograniczony do integracji z rozwiązaniami innych firm

Ceny MeetGeek

Free

Pro: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek

G2: 4,6/5 (ponad 445 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o MeetGeek w praktyce?

Cytat z recenzji na Reddicie dotyczącej tej alternatywy dla Superwhisper:

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które podsumowuje i tworzy protokoły ze spotkań, zawierające najważniejsze informacje, wypróbuj MeetGeek. Pozwala ono nawet dostosować szablony, aby generować protokoły ze spotkań zawierające konkretne informacje. Następnie wystarczy wyszukać słowa kluczowe, aby je znaleźć, lub zsynchronizować je automatycznie z innym narzędziem, z którego korzystasz (np. Notion, Slack itp.).

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które podsumowuje i tworzy protokoły ze spotkań, zawierające najważniejsze informacje, wypróbuj MeetGeek. Pozwala ono nawet dostosować szablony, aby generować protokoły ze spotkań zawierające konkretne informacje. Następnie wystarczy wyszukać słowa kluczowe, aby je znaleźć, lub zsynchronizować je automatycznie z innym narzędziem, z którego korzystasz (np. Notion, Slack itp.).

🧠 Ciekawostka: Termin „protokół ze spotkania” pochodzi od łacińskiego minuta scriptura, co oznacza „małe notatki”, co ma sens, biorąc pod uwagę, jak szybko można o nich zapomnieć, jeśli się ich nie zapisze.

9. tl;dv (najlepsze rozwiązanie do demokratyzacji nagrań spotkań)

źródło: tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn’t View) jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów sprzedaży i powodzenia klienta, które potrzebują wglądu w dane. Ten asystent AI automatycznie transkrybuje, tłumaczy i podsumowuje rozmowy, ale jego prawdziwą siłą jest coaching. Oznacza on, jak dobrze przedstawiciele handlowi przestrzegali scenariusza, radzili sobie z zastrzeżeniami i zachowywali się podczas spotkań.

Aplikacja wybiera i udostępnia również najciekawsze fragmenty rozmów, aby pomóc zespołom wyciągać wnioski z rzeczywistych rozmów. Dzięki ścisłej integracji z systemem CRM i wsparciu ponad 30 języków, tl;dv przekształca spotkania w generującą przychody pętlę informacji zwrotnych.

tl;dv najlepsze funkcje

Natychmiastowe uruchamianie nagrań dzięki rozszerzeniom przeglądarki kompatybilnym z wieloma platformami spotkań.

Udzielaj konkretnych fragmentów rozmów bez konieczności pobierania lub edytowania plików wideo.

Automatycznie organizuj powiązane nagrania w przestrzeniach zespołów w oparciu o projekty lub działy.

Powiadom członków zespołu o istotnych punktach dyskusji dzięki funkcji bezpośredniej wzmianki.

Limiti tl;dv

Dłuższy czas przetwarzania w przypadku dłuższych nagrań spotkań

Funkcja wyszukiwania działa lepiej w przypadku najnowszej zawartości niż archiwalnych.

tl;dv ceny

Free

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 98 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje tl;dv

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Tactiq (najlepszy dla oszczędnych użytkowników Google Meet)

za pośrednictwem Tactiq

Tactiq rejestruje zadania do wykonania w trakcie ich omawiania. Działa w aplikacjach Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając tworzenie notatek z sygnaturą czasową, które są bezpośrednio połączone z fragmentami transkrypcji.

Możesz zaznaczać kluczowe punkty, przypisywać zadania do wykonania i współpracować nad notatkami podczas spotkania, a nie po jego zakończeniu. Wszystko synchronizuje się z Dokumenty Google lub Slackiem, co sprawia, że przekazywanie zadań przebiega płynnie. Ta alternatywa dla Superwhisper jest idealna dla zespołów, które chcą wyjść ze spotkania już zorganizowane, a może nawet nieco wyprzedzające.

Najlepsze funkcje Tactiq

Widokaj transkrypcję na żywo bezpośrednio w interfejsie Google Meet, nie tracąc z oczu uczestników.

Przenieś zakończone minuty spotkania do Dokumentów Google, aby móc go natychmiast edytować i rozpowszechniać.

Współpracuj nad transkrypcjami, korzystając z udostępnianych komentarzy i znaczników reakcji członków zespołu.

Automatycznie kompiluj zaznaczone fragmenty w zwięzłe podsumowania spotkań.

Ograniczenia Tactiq

Google Meet ogranicza użyteczność dla zespołów korzystających z wielu platform.

Ograniczone możliwości analityczne w porównaniu z dedykowanymi narzędziami do analizy spotkań

Ceny Tactiq

Free

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 40 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Tactiq mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Reddit podsumował to w następujący sposób:

Korzystam z Tactiq w pracy i jest to niezwykle pomocne narzędzie. Integruje się z platformami takimi jak Google Meet i rejestruje ważne szczegóły oraz elementy do wykonania, co naprawdę oszczędza czas, zwłaszcza w przypadku kolejnych spotkań. Zdecydowanie warto wypróbować!

Korzystam z Tactiq w pracy i jest to niezwykle pomocne narzędzie. Integruje się z platformami takimi jak Google Meet i rejestruje ważne szczegóły oraz elementy do wykonania, co naprawdę oszczędza czas, zwłaszcza w przypadku spotkań odbywających się jedno po drugim. Zdecydowanie warto wypróbować!

💡 Porada dla profesjonalistów: Zadbaj o sprawny przebieg spotkania dzięki metodzie 4D: Decyzja, Dyskusja, Demonstracja, Delegowanie. Zacznij od podjęcia niezbędnych decyzji, omów wyzwania, zaprezentuj postępy (jeśli są) i deleguj kolejne kroki. Sztuczna inteligencja może rejestrować i śledzić każdy etap „D” w trakcie spotkania.

Wyrzuć stare transkrypcje dzięki ClickUp

Zapisywanie tego, co zostało powiedziane podczas spotkania, jest przydatne, ale to zapisywanie tego, co należy zrobić dalej, naprawdę napędza postęp. Chociaż Superwhisper oferuje solidne wsparcie funkcji zamiany głosu na tekst i generowania napisów, brakuje mu szerszej funkcjonalności, której potrzebują rozwijające się zespoły, aby zachować spójność i działać szybko.

Dla zespołów, które chcą połączyć spotkania, zadania i współpracę w jednym zorganizowanym systemie, ClickUp jest zakończonym rozwiązaniem.

Dzięki zaawansowanej technologii, takiej jak AI Notetaker, dokumenty oraz tworzenie zadań i tłumaczenia w czasie rzeczywistym, ClickUp przekształca ludzkie rozmowy i pomysły podczas wykładów, podcastów i spotkań w działania, nie tracąc ani chwili.

