Połowy argumentów można uniknąć dzięki jednej prostej rzeczy: wspólnemu kalendarzowi, który działa.

Jeśli ciągle masz podwójne rezerwacje, zapominasz o ważnych terminach lub wysyłasz teksty typu „Czekaj, mieliśmy dzisiaj jakiś plan?”, to znaczy, że Twój system zarządzania domem nie działa jak powinien.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy 10 najlepszych aplikacji do udostępniania kalendarza dla par, które pomogą wam się zorganizować, uniknąć problemów z planowaniem i skupić się na tym, co najważniejsze.

Zacznijmy! 🗓️

Najlepsze udostępniane kalendarze dla par w skrócie

Oto 10 najlepszych udostępnianych kalendarzy dla par:

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsza dla Ceny* ClickUp Inteligentny kalendarz udostępniania, automatyzacja zadań dzięki AI, planowanie metodą „przeciągnij i upuść”, konfigurowalne przypomnienia Pary, rodziny, osoby indywidualne Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw Cupla Udostępniany widok kalendarza, czat w aplikacji, synchronizacja z Google/Apple/Outlook, automatyczne przypomnienia Pary Dostępny Free Plan TimeTree Wiele wspólnych kalendarzy, priorytety wydarzeń, załączniki graficzne, publiczne udostępnianie kalendarza Pary, rodziny, grupy społeczne Dostępny jest plan Free Plan; plan premium oferuje dodatkowe funkcje Between Udostępniany kalendarz, prywatny czat, śledzenie rocznic, połączenia głosowe Pary Dostępny Free Plan Cozi Kalendarz rodzinny z oznaczeniami kolorystycznymi, lista zadań, planer przepisów, widok dziennego harmonogramu Pary, rodziny Dostępny jest Free Plan; aktualizacja do wersji premium bez reklam Raft Kalendarz wizualny z GIF-ami/emoji, odliczaniem, selektywnym udostępnianiem i wsparciem wielu języków Pary, bliscy przyjaciele Dostępny Free Plan Fantastical Zestawy kalendarzy do przełączania planów, wsparcie stref czasowych, zaproszenia do współpracy Pary i rodziny składające się z pięciu członków Dostępny Free Plan FamCal Przydzielanie zadań, śledzenie urodzin/rocznic, wykresy wydatków związanych z podróżami, logowanie udostępnianego konta Pary, rodziny wielopokoleniowe Dostępny jest plan bezpłatny oraz wersja premium Howbout Kanał aktywności partnera, czat podczas wydarzenia, prywatne posty, zaproszenia do wydarzeń, które można udostępniać Pary, grupy przyjaciół Dostępny Free Plan Kalendarz Apple Płynna synchronizacja między urządzeniami Apple, kalendarzami iCloud udostępnianymi, przypomnieniami Siri Pary korzystające wyłącznie z produktów Apple Free na urządzeniach Apple

Czego należy szukać w aplikacji do udostępniania kalendarza dla par?

Wybierając aplikację do udostępniania kalendarza dostosowaną do potrzeb par, należy priorytetowo traktować funkcje, które usprawniają komunikację, sprzyjają bliskości i ułatwiają codzienną koordynację. Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Synchronizacja w czasie rzeczywistym: Sprawdź, czy aplikacja natychmiast aktualizuje się na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu jesteś na bieżąco z wszelkimi zmianami w harmonogramie

Przyjazny interfejs użytkownika: Wybierz aplikację o intuicyjnym wyglądzie, która ułatwia dodawanie, widok i modyfikowanie wydarzeń bez konieczności długiego szkolenia

Zintegrowane narzędzia komunikacyjne: Wybierz aplikację, która oferuje wbudowane funkcje czatu lub notatek, ułatwiające płynną dyskusję na temat nadchodzących wydarzeń lub zadań

Opcje niestandardowego dostosowywania: Nadaj priorytet funkcjom takim jak kodowanie kolorami, etykiety i spersonalizowane przypomnienia, aby rozróżniać różne typy wydarzeń i priorytety

Kompatybilność między platformami: Upewnij się, że aplikacja jest dostępna na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych, umożliwiając obojgu partnerom Upewnij się, że aplikacja jest dostępna na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych, umożliwiając obojgu partnerom zarządzanie wieloma kalendarzami i pozostawanie w połączeniu niezależnie od preferowanych platform

🧠 Ciekawostka: Obciążenie psychiczne jest realne i zazwyczaj jedna osoba ponosi jego większą część. Obejmuje to pamiętanie o urodzinach, umawianie wizyt u weterynarza lub śledzenie wydarzeń szkolnych. Badania pokazują, że kobiety często ponoszą większość tego obciążenia związanego z planowaniem, nawet w związkach partnerskich opartych na równości. Kiedy pary używają wspólnego kalendarza do planowania randek i nie tylko, ta niewidoczna praca staje się widoczna i łatwiejsza do udostępniania.

10 najlepszych aplikacji do udostępniania kalendarza dla par

Znalezienie odpowiedniej aplikacji do wspólnego kalendarza może mieć ogromny wpływ na to, jak Ty i Twój partner zarządzacie wspólnym życiem codziennym. Niezależnie od tego, czy koordynujecie randki, harmonogramy pracy czy obowiązki rodzinne, odpowiednie narzędzie pomoże Wam pozostać w połączeniu, uniknąć konfliktów i znaleźć czas dla siebie nawzajem.

Poniżej znajduje się 10 wyróżniających się aplikacji kalendarzowych, które oferują funkcje dostosowane do potrzeb par. 💑

1. ClickUp (najlepsza do udostępnianych kalendarzy i zarządzania zadaniami)

Zoptymalizuj swoje napięte harmonogramy w kalendarzu ClickUp Uprość planowanie dzięki kalendarzowi opartemu na AI w ClickUp

Wasza relacja zasługuje na coś lepszego niż argument o 23:00 o to, czy dodaliście coś do kalendarza. Jeśli Waszym celem jako pary jest pamiętanie o randkach i tym, kto jutro wyprowadzi psa, bez konieczności korzystania z 10 różnych aplikacji, przedstawiamy Wam Waszego nowego ulubionego pomocnika: ClickUp.

Zacznijmy od ClickUp Kalendarza, inteligentnego narzędzia do planowania, które dostosowuje się do Twojego życia. Jego podstawową funkcją jest automatyczne planowanie zadań i wydarzeń w oparciu o udostępniane cele, osobiste zobowiązania i dostępność w czasie rzeczywistym.

Wyobraź sobie, że budzisz się rano i masz już zaplanowany dzień, uwzględniający Twoje osobiste sprawy, spotkania w pracy, a nawet ostatnie przypomnienia partnera o konieczności zrobienia zakupów spożywczych.

Jako najlepsza aplikacja kalendarzowa, zapewnia ona, że nie musisz ręcznie blokować czasu na spotkania ani koordynować logistyki za pomocą tekstu. Oboje otrzymujecie niestandardowy kalendarz, który równoważy Wasze indywidualne priorytety z wspólnymi planami. Chroni on nawet rzeczy ważne dla Was, takie jak wieczorne spacery, weekendowe wyjazdy lub czas wolny, automatycznie zmieniając harmonogram zadań o niższym priorytecie, aby zapewnić przestrzeń na połączenie.

Dzięki bezpiecznym uprawnieniom, ustawieniom prywatności i rozszerzeniu Kalendarz Google masz pełną kontrolę nad tym, co jest udostępniane, a co pozostaje prywatne.

W tle działa ClickUp Brain, Twój asystent oparty na sztucznej inteligencji, który zamienia czaty i plany w rzeczywiste zadania, zakończone wraz z terminami, przypomnieniami i śledzeniem postępów. Planujesz wakacje lub randkę? Aplikacja wygeneruje zadania w ClickUp, przydzieli ich właścicieli, a nawet podsumuje czaty lub notatki ze spotkań w postaci konkretnych kroków do wykonania. 👇🏼

Planuj i rezerwuj randki, rocznice i nie tylko z pomocą asystenta AI

Nigdy więcej nie będziecie musieli dyskutować, kto rezerwuje hotel.

Ustal poziomy priorytetów w zadaniach ClickUp, abyście byli zgodni co do tego, co jest najważniejsze

Możesz nawet zautomatyzować powtarzające się obowiązki (tak, ktoś musi wynieść śmieci w każdą środę), dzięki czemu nie musicie sobie o tym przypominać. Automatyzacje ClickUp zapewniają przydzielanie, aktualizowanie lub zakończone zadań bez konieczności ich śledzenia.

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu kalendarza ClickUp, aby stworzyć niestandardowy harmonogram, który odpowiada Twoim potrzebom

Jeśli szukasz bardziej natychmiastowego rozwiązania, wypróbuj szablon ClickUp Calendar Planner. Możesz planować zadania według kategorii, oznaczać je kolorami dla większej przejrzystości i tworzyć mapy dziennych, tygodniowych lub miesięcznych planów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ponadto aplikacja jest w pełni zakończona. Niezależnie od tego, czy jesteś typem planisty, czy partnerem, który „pływa z przepływem”, aplikacja będzie dla Ciebie odpowiednia.

Najlepsze funkcje ClickUp

Oznaczcie swoje wspólne życie kolorami: użyjcie kolorowych kodów lub etykiet, aby łatwo oddzielić wydarzenia związane z pracą, życie osobiste i udostępnianie, dzięki czemu oboje będziecie wiedzieć, co się zbliża, już na pierwszy rzut oka

Razem dbajcie o terminy: Twórzcie Twórzcie przypomnienia ClickUp dla ważnych dat, takich jak rocznice, terminy płatności rachunków lub nadchodzące wydarzenia, aby nic nie zostało przeoczone

Dostosuj kalendarz do swoich potrzeb: Dodaj Dodaj pola niestandardowe ClickUp , takie jak „Kto jest odpowiedzialny?”, „Budżet” lub „Lokalizacja”, aby zaplanować wszystko, od sprawunków po weekendowe wyjazdy, z całkowitą przejrzystością

Planujcie razem w czasie rzeczywistym: Korzystajcie z Korzystajcie z ClickUp Dokuments , aby wspólnie tworzyć listy zakupów, plany podróży lub plany remontowe – wszystko w jednym udostępnianym hubie

Nie przegap niczego: Ustaw Ustaw powtarzające się zadania w ClickUp dla obowiązków domowych, płatności rachunków lub cotygodniowych spotkań, abyście nie musieli sobie o nich przypominać

wizualizacja miesiąca na pierwszy rzut oka: *Wykorzystaj widok kalendarza ClickUp , aby wizualizować udostępniany kalendarz według dnia, tygodnia lub miesiąca dzięki łatwemu planowaniu metodą „przeciągnij i upuść”

Limitacje ClickUp

Na początku może to wydawać się przytłaczające ze względu na szeroki zakres funkcji i opcji niestandardowego dostosowywania

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Naszą uwagę przyciągnęła recenzja G2:

Wszechstronność ClickUp jest nie do pobicia. Niezależnie od tego, czy pracuję nad prostą listą do zrobienia, czy nad skomplikowanym projektem angażującym wiele zespołów, ClickUp doskonale się sprawdza. Doceniam widok kalendarza podczas blokowania czasu, funkcję „przeciągnij i upuść” podczas zmiany harmonogramu oraz łatwą integrację z takimi aplikacjami jak Slack, Google Drive i Zapier. Możliwość dostosowywania pulpitów, automatyzacji przepływu pracy i monitorowania zadań w czasie rzeczywistym niezwykle zwiększyła moją produktywność.

Wszechstronność ClickUp jest nie do pobicia. Niezależnie od tego, czy pracuję nad prostą listą rzeczy do zrobienia, czy nad skomplikowanym projektem angażującym wiele zespołów, ClickUp doskonale się sprawdza. Doceniam widok kalendarza podczas blokowania czasu, funkcję „przeciągnij i upuść” podczas zmiany harmonogramu oraz łatwą integrację z takimi aplikacjami jak Slack, Google Drive i Zapier. Możliwość dostosowywania pulpitów, automatyzacji przepływu pracy i monitorowania zadań w czasie rzeczywistym niezwykle zwiększyła moją produktywność.

📮 ClickUp Insight: 18% użytkowników biorących udział w naszej ankiecie stwierdziło, że chce, aby AI pomagała im organizować życie za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Jednocześnie 15% poszukuje AI do obsługi rutynowych zadań administracyjnych. Kalendarz ClickUp oparty na AI został stworzony z myślą o obu tych celach. Automatycznie ustala priorytety na dany dzień, planuje zadania w oparciu o ich pilność i synchronizuje wszystko w miarę zmian planów.

2. Cupla (najlepsza do równoważenia życia uczuciowego i administratora)

za pośrednictwem Cupla

Cupla to aplikacja kalendarzowa i wydajnościowa skupiona na związkach, zaprojektowana specjalnie dla par, aby mogły one płynniej zarządzać życiem udostępnianym. Łączy kalendarze obojga partnerów w jednym widoku, dzięki czemu synchronizacja harmonogramów staje się nawykiem, a nie uciążliwością.

To narzędzie pomaga znaleźć wspólny czas, zaplanować wartościowe chwile i uniknąć codziennych nieporozumień, które powodują stres. Niezależnie od tego, czy rezerwujesz terminy, planujesz wakacje, czy ustalasz randki, Cupla pozwala Tobie i Twojemu partnerowi być na bieżąco.

Najlepsze funkcje Cupla

Zintegruj ją z kalendarzami Google, Apple, Outlook i Android, aby wspólne harmonogramy udostępniały się w jednym widoku

Twój harmonogram jest wyświetlany tuż obok harmonogramu partnera, co ułatwia koordynację planów bez konieczności ciągłego uzgadniania szczegółów

Twórz wydarzenia, które automatycznie pojawiają się u obojga, i dodawaj wspólne zadania, aby otrzymać przypomnienie w odpowiednim czasie

Ograniczenia Cupla

Niektóre funkcje, takie jak dodawanie list kontrolnych lub list zakupów spożywczych, nie są dostępne w systemie Android

Cupla nie oferuje dostępu do wersji internetowej

Ceny Cupla

Free

Oceny i recenzje Cupla

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Cupla mówią prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji na Reddicie:

Korzystamy z Cupla i możemy potwierdzić, że działa ona naprawdę dobrze dla par. Udostępnia istniejące kalendarze, więc nie musisz przechodzić przez skomplikowane procesy administracyjne/obejścia, które są konieczne, jeśli próbujesz udostępnić istniejący Kalendarz Google.

Korzystamy z Cupla i możemy potwierdzić, że działa ona naprawdę dobrze dla par. Udostępnia istniejące kalendarze, więc nie musisz przechodzić przez skomplikowane procesy administracyjne/obejścia, które są konieczne, jeśli próbujesz udostępnić istniejący kalendarz Google.

3. TimeTree (najlepsza do wspólnego planowania z wieloma grupami)

za pośrednictwem TimeTree

TimeTree to aplikacja do udostępniania kalendarza, zaprojektowana, aby pomóc parom zarządzać codziennymi planami bez żadnych opóźnień. Oferuje ona scentralizowaną przestrzeń, w której oboje partnerzy mogą śledzić swoje harmonogramy, koordynować wydarzenia i prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym na temat nadchodzących planów.

Przejdź do pionowego widoku osi czasu, aby w intuicyjny sposób przeglądać nadchodzące dni, co pomoże Ci zarządzać osobistymi zadaniami. Dodatkowo możesz uzyskać dostęp do publicznych kalendarzy TimeTree, aby tworzyć i udostępniać niestandardowe kalendarze jako mini strony wydarzeń z telefonu.

Najlepsze funkcje TimeTree

Utwórz wiele kalendarzy udostępnianych, aby zorganizować różne aspekty swojego życia, np. jeden dla planów pary, jeden dla rodziny i jeden dla hobby

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy Twój partner dodaje lub aktualizuje wydarzenia, dzięki czemu nigdy nie będziesz w tyle

Dzięki TimeTree Premium możesz dodawać zdjęcia i pliki do szczegółów wydarzeń, co świetnie sprawdza się przy udostępnianiu biletów, rezerwacji lub list zakupów

Ustal priorytety wydarzeń, aby odróżnić plany nieformalne od spotkań, których nie można przegapić

Ograniczenia TimeTree

W wersji internetowej brakuje niektórych funkcji dostępnych w aplikacji mobilnej

Funkcje takie jak status „ostatnio online” mogą budzić obawy dotyczące prywatności niektórych użytkowników

Ceny TimeTree

Free

Oceny i recenzje TimeTree

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o TimeTree mówią prawdziwi użytkownicy?

Według jednego z recenzentów Capterra:

Korzystam z bezpłatnej wersji TimeTree, co oznacza, że wyświetlane są reklamy, ale nie są one uciążliwe... Czasami zdarza mi się kliknąć je przez pomyłkę, co jest bardzo irytujące!

Korzystam z darmowej wersji TimeTree, co oznacza, że wyświetlane są reklamy, ale nie są one uciążliwe... Czasami zdarza mi się kliknąć je przez pomyłkę, co jest bardzo irytujące!

💡 Porada dla profesjonalistów: Przestańcie przepełniać weekendy. Kiedy wszystko jest oznaczone jako „szybka sprawa”, zapominacie, jak męczące może być pięć „szybkich” spraw. Spróbujcie zarezerwować czas na regenerację, zanim zgodzicie się na kolejne spotkanie z przyjaciółmi lub projekt domowy.

4. Between (najlepsza aplikacja do komunikacji dla par, które cenią prywatność)

via Between

Between to przestrzeń relacji stworzona wyłącznie dla par. Łączy w sobie funkcje planowania, prywatnych wiadomości, udostępniania wspomnień i śledzenia rocznic w jednym płynnym doświadczeniu, które pomaga partnerom pozostać blisko siebie i utrzymywać kontakt.

Wszystkie plany, przypomnienia i wiadomości pozostają między wami, pomagając w praktyczny sposób zachować synchronizację. ThumbKiss to wyjątkowa funkcja, dzięki której oboje partnerzy dotykają tego samego miejsca na ekranach swoich urządzeń, powodując ich jednoczesne wibrowanie, co sprzyja poczuciu bliskości.

Najlepsze funkcje

Śledź rocznice i kamienie milowe dzięki wbudowanej osi czasu, która zapamiętuje wszystkie Twoje wyjątkowe dni

Łatwo planujcie wspólne działania, korzystając ze wspólnego kalendarza, który nie wymaga żadnej synchronizacji ani kłopotliwych ustawień

Korzystaj z nieograniczonych połączeń głosowych o krystalicznie czystym dźwięku, które pomogą Ci utrzymać połączenie bez względu na odległość

Spersonalizuj swoje czaty, używając selfie GIF, wyrazistych naklejek i emotikonów stworzonych specjalnie dla par

Między limitami

Wydarzenia należy dodawać ręcznie, ponieważ nie ma integracji z platformami takimi jak Kalendarz Google lub Kalendarz Apple

Brak szczegółowych widoków kalendarza (dziennych lub tygodniowych) oraz zaawansowanych opcji planowania

Ceny

Free

Oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o aplikacji Between mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Rozumiem, jak działa funkcja „notatka”, ale sekcja „lista” byłaby naprawdę świetna. Ponadto funkcja kalendarza jest nieco nieporęczna i nie można jej zbytnio dostosować, co byłoby pomocne. Fajnie byłoby mieć możliwość importowania wydarzeń/wspólnych kalendarzy z iCal lub Kalendarz Google do aplikacji, a nawet opcję „udostępniania wydarzenia w Between” z powyższych aplikacji kalendarza. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej korzystamy z funkcji zdjęć (nie z relacji, ale to fajny pomysł) i bardzo podoba mi się sposób, w jaki to zrobiono. Przerzuciliśmy się na dożywotnie konto premium i zdecydowanie sprawia to, że aplikacja jest tego warta!

Rozumiem, jak działa funkcja „notatka”, ale sekcja „Lista” byłaby naprawdę świetna. Ponadto funkcja kalendarza jest nieco nieporęczna i nie można jej zbytnio dostosować, co byłoby pomocne. Fajnie byłoby mieć możliwość importowania wydarzeń/wspólnych kalendarzy z iCal lub Kalendarz Google do aplikacji, a nawet opcję „udostępniania wydarzenia w Between” z powyższych aplikacji kalendarza. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej korzystamy z funkcji zdjęć (nie z relacji, ale to fajny pomysł) i bardzo podoba mi się sposób, w jaki to zrobiono. Przesiedliśmy się na dożywotnie konto premium i zdecydowanie sprawia to, że aplikacja jest tego warta!

5. Cozi (najlepsza aplikacja dla rodzin)

za pośrednictwem Cozi

Cozi to cyfrowy organizer stworzony, aby pomóc zapracowanym parom w koordynowaniu działań bez konieczności ciągłego sprawdzania terminów. Oferuje udostępniany kalendarz z oznaczeniami kolorystycznymi, dostępny na każdym urządzeniu, dzięki czemu Ty i Twój partner możecie zarządzać wszystkim, od spotkań po plany na weekend.

Możesz połączyć Kalendarz Google, Kalendarz Apple i Outlook, aby skonsolidować wszystkie wydarzenia w jednym miejscu. Chociaż jego projekt może przedkładać funkcjonalność nad estetykę, jego skuteczność w poprawianiu koordynacji sprawia, że jest to cenne narzędzie dla par, które chcą być zorganizowane i pozostawać w połączeniu.

Najlepsze funkcje Cozi

Skorzystaj z Cozi Today, aby uzyskać codzienny plan dnia, w którym zaznaczone są Twoje wydarzenia, zadania do wykonania i aktualizacje dotyczące zakupów

Przypisz niestandardowe kolory do harmonogramu każdego partnera, aby od razu widzieć, kto jest zajęty, a kto ma wolne

Twórz i udostępniaj listy zadań dotyczących wspólnych obowiązków, takich jak przygotowania do wakacji, budżetowanie lub prace domowe

Dodawaj i organizuj przepisy w wbudowanym planerze posiłków, a następnie natychmiast przekształcaj je we listę zakupów spożywczych do udostępniania

Ograniczenia Cozi

Narzędzie nie posiada zintegrowanego systemu wiadomości, co wymaga od użytkowników przełączania się do innej aplikacji w celu omówienia szczegółów wydarzenia

Wszyscy członkowie rodziny mają równy dostęp, co oznacza, że każdy członek może edytować lub usuwać wydarzenia, co może prowadzić do przypadkowego usunięcia

Ceny Cozi

Free

Cozi Gold: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cozi

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Cozi mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

W większości przypadków ta aplikacja jest dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy, aby uporządkować harmonogram naszej rodziny. Jedyna rzecz, którą chciałbym zmienić, to możliwość wyszukiwania elementów na listach zakupów. Mam tak wiele różnych elementów, ponieważ wiele osób po prostu dodaje je do listy, zamiast sprawdzić, czy już się na niej znajdują, i odznaczyć je.

W większości przypadków ta aplikacja jest dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy, aby uporządkować harmonogram naszej rodziny. Jedyna rzecz, którą chciałbym zmienić, to możliwość wyszukiwania elementów na listach zakupów. Mam tak wiele różnych elementów, ponieważ wiele osób po prostu dodaje je do listy, zamiast sprawdzić, czy już się na niej znajdują, i odznaczyć je.

🧠 Ciekawostka: Korzystanie z aplikacji do udostępniania kalendarza dla par pomaga zmniejszyć tzw. obciążenie poznawcze. Polega to na tym, że przestajesz próbować zapamiętywać wszystko w głowie i pozwalasz aplikacji zapamiętywać za Ciebie. Mniejsze obciążenie umysłowe oznacza mniej wahania nastroju spowodowane przegapionymi spotkaniami lub podwójnymi rezerwacjami na weekendy.

6. Raft (najlepsza dla par kochających design, które chcą eleganckiej koordynacji)

za pośrednictwem Raft

Raft sprawia, że planowanie staje się bardziej przyjemne i mniej uciążliwe. Możesz synchronizować wydarzenia z iPhone'a i wybierać te, które są najważniejsze, a następnie udostępniać tylko te informacje, które są istotne dla Twojego partnera, bez zbędnego bałaganu.

Dzięki możliwości dodawania zdjęć, emotikonów lub plików GIF aplikacja sprawia, że proste wydarzenia stają się czymś bardziej znaczącym, a harmonogram zamienia się w historię udostępnianą, a nie w listę zadań. Aplikacja łączy funkcjonalność kalendarza z intymnością interakcji społecznościowych, dzięki czemu jest idealna dla partnerów, którzy przypisują wartości zarówno organizacji, jak i połączeniu.

Najlepsze funkcje Raft

Śledź ważne daty, takie jak rocznice, randki lub wakacje, dzięki odliczaniom i szczegółowym informacjom o wydarzeniach, które budują oczekiwanie

Synchronizuj kalendarze zewnętrzne, takie jak harmonogram pracy, i udostępniaj tylko te wydarzenia, które chcesz pokazać partnerowi

Wybierz wydarzenia do udostępniania partnerowi lub znajomym o podobnych zainteresowaniach, a pozostałe zachowaj prywatne

Przełączaj się między różnymi językami, ponieważ Raft stale rozszerza swoje globalne wsparcie, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla wielojęzycznych par

Ograniczenia tratwy

Raft nie oferuje wsparcia dla wydarzeń cyklicznych, co może wymagać ręcznego wprowadzania powtarzających się planów

Aplikacja nie umożliwia dodawania konkretnych adresów lokalizacji do wydarzeń

Ceny Raft

Free

Oceny i recenzje Raft

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Raft mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Oboje z partnerem mamy szalone harmonogramy pracy, a aplikacja udostępniania kalendarza pomaga nam wszystko uporządkować, a do tego GIF-y są urocze – aplikacja ma jednak wiele problemów. Kiedy próbuję edytować istniejące wydarzenie, aplikacja po prostu się zawiesza i wyłącza. Czasami mój partner i ja nie widzimy NICZEGO, co wpisał druga osoba, nawet jeśli mamy ustawione, aby pokazywać wpisy drugiej osoby. Wtedy musimy wrócić i zaktualizować lub ponownie utworzyć wydarzenie, aby pojawiło się w kalendarzu drugiej osoby. Posiadanie wspólnego kalendarza nie pomaga, jeśli musimy ciągle pytać „czy widzisz moje terminy pracy w kalendarzu na ten tydzień?”.

Oboje z partnerem mamy szalone harmonogramy pracy, a aplikacja udostępniania kalendarza pomaga nam wszystko uporządkować, a do tego GIF-y są urocze – aplikacja ma jednak wiele problemów. Kiedy próbuję edytować istniejące wydarzenie, aplikacja po prostu się zawiesza i wyłącza. Czasami mój partner i ja nie widzimy NICZEGO, co wpisał druga osoba, nawet jeśli mamy ustawione, aby pokazywać wpisy drugiej osoby. Wtedy musimy wrócić i zaktualizować lub ponownie utworzyć wydarzenie, aby pojawiło się w kalendarzu drugiej osoby. Posiadanie wspólnego kalendarza nie pomaga, jeśli musimy ciągle pytać „czy widzisz moje terminy pracy w kalendarzu na ten tydzień?”.

🔍 Czy wiesz, że... Pary tej samej płci często dzielą zadania związane z planowaniem w oparciu o preferencje i umiejętności każdej osoby, a nie o stare role płciowe. Prowadzi to do większej sprawiedliwości i mniejszego liczby założeń. Takie elastyczne podejście sprawdza się dobrze w przypadku korzystania z aplikacji do wspólnego kalendarza dla par, ponieważ nacisk kładziony jest na znalezienie równowagi.

za pośrednictwem Fantastical

Fantastical oferuje udostępniane kalendarze, dzięki którym Ty i Twój partner możecie śledzić randki, spotkania i wydarzenia rodzinne w jednym miejscu.

Dzięki funkcji wprowadzania języka naturalnego możesz szybko tworzyć wydarzenia, wpisując frazy takie jak „Kolacja z Alexem o 19:00”. Aplikacja synchronizuje się również między urządzeniami, więc niezależnie od tego, czy korzystasz z iPhone'a, iPada czy Maca, Twoje harmonogramy są zawsze aktualne. Jeśli zdecydujesz się na Flexibits Premium for Families, zyskasz dostęp do zaawansowanych funkcji, zachowując jednocześnie oddzielne konta, co ułatwi Ci zrównoważenie udostępnianych i osobistych planów.

Najlepsze funkcje Fantastical

Korzystaj z zestawów kalendarzy, aby przełączać się między wspólnymi planami a osobistymi harmonogramami bez bałaganu

Widok prognoz pogody w czasie rzeczywistym wraz z wydarzeniami, co ułatwi planowanie zajęć na świeżym powietrzu

Ustaw niestandardowe strefy czasowe dla par w związkach na odległość, aby ułatwić planowanie rozmów telefonicznych i wirtualnych randek

Współpracujcie, korzystając z zaproszeń na wydarzenia, które oboje partnerzy mogą zaakceptować, odrzucić lub zaproponować alternatywne terminy

Ograniczenia Fantastical

Opcje niestandardowego dostosowywania widoku kalendarza mogą wydawać się z limitem w porównaniu z innymi aplikacjami

Brak wbudowanego systemu zarządzania zadaniami, co wymaga użycia oddzielnej aplikacji do tworzenia list rzeczy do zrobienia

Ceny Fantastical

Free

Dla osób indywidualnych: 4,75 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Dla rodzin do pięciu osób: 7,50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Dla zespołów: 4,75 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Fantastyczne oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Fantastical?

Oto recenzja Capterra dotycząca tej aplikacji do udostępnianego kalendarza dla par:

Bardzo łatwa w użyciu. Doskonała integracja z Microsoft Exchange/Outlook. Wszystkie funkcje synchronizacji, widok kalendarza i integracja z Zoom działają dobrze. Możliwość kopiowania/wklejania elementu kalendarza pozwala zaoszczędzić zaskakująco dużo czasu w porównaniu z ponownym tworzeniem trzech lub czterech instancji identycznego lub podobnego wydarzenia, dla którego powtarzające się spotkanie nie jest odpowiednie.

Bardzo łatwa w użyciu. Doskonała integracja z Microsoft Exchange/Outlook. Wszystkie funkcje synchronizacji, widoku kalendarza i integracji z Zoom działają dobrze. Możliwość kopiowania/wklejania elementu kalendarza pozwala zaoszczędzić zaskakująco dużo czasu w porównaniu z ponownym tworzeniem trzech lub czterech instancji identycznego lub podobnego wydarzenia, dla którego powtarzające się spotkanie nie jest odpowiednie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie bój się zostawiać pustych przestrzeni w kalendarzu. Nie musisz wypełniać każdej minuty dnia. Dodaj mały blok „nic nie zaplanowane”, abyście oboje wiedzieli, że macie trochę luzu. To okazja, aby się zrelaksować, odpocząć lub po prostu płynąć z przepływem.

8. FamCal (najlepsza dla par synchronizujących się z dalszą rodziną)

za pośrednictwem FamCal

FamCal jest stworzony dla par, które prowadzą intensywny tryb życia, ale chcą pozostać w bliskim połączeniu. Aplikacja pozwala zebrać cały harmonogram dnia w jednej przejrzystej przestrzeni. Dzięki temu nie zapomnisz już o kolacjach, nie będziesz mieć podwójnych rezerwacji na weekendy ani niespodzianek w ostatniej chwili.

Ta aplikacja z kalendarzem rodzinnym oferuje zarówno widok kalendarza, jak i agendy, zapewniając elastyczność w wyświetlaniu i przeglądaniu harmonogramów. Każdy z partnerów loguje się przy użyciu własnego e-maila na udostępnianym koncie, co pozwala na płynną organizację spraw z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie.

Najlepsze funkcje FamCal

Przypisuj zadania udostępnianie i indywidualne wraz z podzadaniami, aby podzielić listę rzeczy do zrobienia na mniejsze części, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie podróży, czy przygotowania do przyjęcia gości

Skorzystaj z trybu gotowania bez przyciemniania, który utrzymuje ekran włączony podczas wykonywania przepisu bez użycia rąk

Śledź ważne daty dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia urodzin i rocznic

Rejestruj i eksportuj wydatki związane z podróżą, korzystając z wielu wizualnych wykresów, aby sprawdzić, kto za co zapłacił, i zachować przejrzystość

Limity FamCal

Aplikacja nie posiada widoku kalendarza godzinowego ani tygodniowego, co limituje szczegółowość planowania

Bezpłatna wersja aplikacji zawiera reklamy

Ceny FamCal

Free

Oceny i recenzje FamCal

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o FamCal prawdziwi użytkownicy?

Oto dlaczego użytkownicy uważają FamCal za tak świetną aplikację:

Uwielbiam tę aplikację. Używam jej do planowania mojego harmonogramu i harmonogramu mojej rodziny. Wszyscy mamy bardzo złożone harmonogramy. Podoba mi się kodowanie kolorami, zintegrowane listy celów i zakupów oraz liczne style widoku kalendarza. Ponadto obsługa klienta jest niesamowita. Miałem problem z aplikacją, a oni skontaktowali się ze mną i rozwiązali wszystko tego samego dnia. Uwielbiam to!

Uwielbiam tę aplikację. Używam jej do planowania mojego harmonogramu i harmonogramu mojej rodziny. Wszyscy mamy bardzo złożone harmonogramy. Podoba mi się kodowanie kolorami, zintegrowane listy celów i zakupów oraz liczne style widoku kalendarza. Ponadto obsługa klienta jest niesamowita. Miałem problem z aplikacją, a oni skontaktowali się ze mną i rozwiązali wszystko tego samego dnia. Uwielbiam to!

9. Howbout (najlepsza dla par i grup przyjaciół prowadzących aktywne życie towarzyskie)

źródło: Howbout

Howbout jest jak prywatny kanał informacyjny Twojego związku. Dzięki niemu oboje jesteście na bieżąco bez formalnych zaproszeń, długich tekstów i chaosu w kalendarzu. Otwierasz aplikację i od razu wiesz, co robi Twój partner, jakie są plany i co już zostało zarezerwowane.

Od spotkania się z przyjacielem w mieście po zauważenie, że Twój partner ma wolną sobotę – aplikacja pozwala Ci zaproponować wspólne spędzenie czasu bez konieczności prowadzenia długiej rozmowy. Łączy funkcje kalendarza z elementami społecznościowymi, dzięki czemu nawet najmniejsze plany wydają się bardziej przemyślane i przyjemniejsze.

Jakie są najlepsze funkcje?

Przeglądaj aktualności dotyczące aktywności swojego partnera, aby być na bieżąco z tym, co robi

Korzystaj z wbudowanego czatu dotyczącego wydarzeń, aby planować logistykę, udostępniać aktualności lub zgłaszać zmiany w ostatniej chwili

Udzielajcie się w udostępnianiu aktualności, zdjęć, a nawet zabawnych podsumowań weekendu tylko między sobą, bez udostępniania ich wszystkim

Wysyłaj zaproszenia na wydarzenia innym osobom za pomocą linku do udostępniania, idealnego na podwójne randki lub plany rodzinne

Zdecyduj, które wydarzenia pozostaną prywatne, które będzie widział Twój partner, a które trafią na listę bliskich znajomych

A co z limitami?

Aplikacja oferuje kodowanie kolorami, ale możliwości niestandardowej personalizacji są z limitem

Niektórzy użytkownicy zostawili notatkę, że nawigacja w aplikacji wymaga trochę czasu

A co z cenami?

Free

Co powiesz na oceny i recenzje?

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Howbout prawdziwi użytkownicy?

Fragment recenzji tej aplikacji do udostępnianego kalendarza dla par, opublikowanej na stronie Product Hunt:

Nie mogę uwierzyć, że ta aplikacja jeszcze nie istniała, to oczywisty wybór do planowania spotkań towarzyskich! Howbout sprawia, że planowanie wydarzeń z przyjaciółmi i rodziną jest niezwykle proste.

Nie mogę uwierzyć, że ta aplikacja jeszcze nie istniała, to oczywisty wybór do planowania spotkań towarzyskich! Howbout sprawia, że planowanie wydarzeń z przyjaciółmi i rodziną jest niezwykle proste.

10. Kalendarz Apple (najlepszy dla par korzystających z urządzeń Apple, które chcą uniknąć wszelkich problemów)

za pośrednictwem Kalendarza Apple

Apple Kalendarz to płynnie działająca aplikacja kalendarza dla par na komputery Mac, która pozwala efektywnie koordynować harmonogramy. Wykorzystując iCloud, rozwiązanie to zapewnia synchronizację w czasie rzeczywistym, dzięki czemu udostępnianie planów jest proste i intuicyjne.

Pary mogą utworzyć dedykowany kalendarz iCloud i udostępniać go prywatnie. Dzięki temu oboje partnerzy mogą mieć widok na wydarzenia, a jeśli mają odpowiednie uprawnienia, również je edytować. Udostępniając kalendarz, można zdecydować, czy zaproszona osoba będzie miała tylko prawo do przeglądania, czy też będzie mogła wprowadzać zmiany. Ta elastyczność gwarantuje, że oboje partnerzy mogą w dowolny sposób współtworzyć kalendarz.

Najlepsze funkcje kalendarza Apple

Współpracuj z innymi członkami rodziny, takimi jak dzieci lub krewni, korzystając z tego samego kalendarza

Wystarczy powiedzieć Siri „Przypomnienie, że w piątek o 20:00 mamy kolację”, a informacja ta zostanie natychmiast dodana do kalendarza udostępnianego

Szybko zmieniaj terminy lub organizuj plany za pomocą prostego przeciągania i upuszczania, bez konieczności ręcznej edycji

Limit kalendarza Apple

Aby korzystać z tego kalendarza online , oboje partnerzy muszą używać urządzeń Apple

Kalendarz Apple nie oferuje zintegrowanych funkcji czatu ani zarządzania zadaniami w ramach wydarzeń

Ceny kalendarza Apple

Free

Oceny i recenzje aplikacji Apple Kalendarz

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o kalendarzu Apple?

Opinia użytkownika:

NIGDY nie piszę recenzji, ale używam tej aplikacji od lat i jestem bardzo rozczarowany tym, co się z nią dzieje. Po pierwsze, ta aplikacja była kiedyś darmowa. Pewnego dnia zdecydowali się wyświetlać reklamy, co sprawia, że czujesz się niemal zmuszony do opłacenia subskrypcji, aby zachować wszystko, co w niej przechowujesz. Niedawno opłaciłem miesięczną subskrypcję, przez kilka dni nie wyświetlały się reklamy, a dziś znów się pojawiły. Otwierasz aplikację i musisz czekać, aż reklama się skończy, zanim wyświetli się kalendarz. Kiedy jestem w trakcie rezerwacji terminu przez telefon, jest to ogromna niedogodność.

NIGDY nie piszę recenzji, ale używam tej aplikacji od lat i jestem bardzo rozczarowany tym, co się z nią dzieje. Po pierwsze, ta aplikacja była kiedyś darmowa. Pewnego dnia zdecydowali się wyświetlać reklamy, co sprawia, że czujesz się niemal zmuszony do opłacenia subskrypcji, aby zachować wszystko, co w niej przechowujesz. Niedawno opłaciłem miesięczną subskrypcję, przez kilka dni nie wyświetlały się reklamy, a dzisiaj znów się pojawiły. Otwierasz aplikację i musisz czekać, aż reklama się skończy, zanim wyświetli się kalendarz. Kiedy jestem w trakcie rezerwacji terminu przez telefon, jest to ogromna niedogodność.

Bądź w połączeniu dzięki ClickUp

Aplikacje do udostępniania kalendarza mogą znacznie poprawić zarządzanie czasem przez pary, ograniczyć nieporozumienia i stworzyć więcej przestrzeni na znaczące chwile.

Chociaż każda aplikacja z tej listy oferuje coś wyjątkowego, ClickUp wyróżnia się jako najbardziej zakończone rozwiązanie dla par, które oczekują czegoś więcej niż tylko kalendarza.

Dzięki ClickUp Kalendarz możesz mieć widok na udostępniane wydarzenia, oznaczać ważne daty kolorami i zarządzać wszystkim, od randek po codzienne obowiązki, w jednym miejscu. Dodaj ClickUp Brain, swojego asystenta opartego na AI, a nagle zaczniesz automatycznie generować pomocne przypomnienia, organizować swój tydzień, a nawet podsumowywać zadania ClickUp bez żadnego wysiłku.

Chcesz lepiej planować jako zespół? Wypróbuj ClickUp za darmo i zacznijcie wspólnie organizować swoje życie!

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza aplikacja do udostępniania kalendarza dla par?

Cupla: Zaprojektowana z myślą o parach, z widokiem udostępnianego kalendarza, czatem w aplikacji i automatycznymi przypomnieniami

ClickUp : Gorąco polecamy parom, które chcą mieć sprytny, dostosowywalny kalendarz udostępniany z automatyzacją zadań opartą na AI, przypomnieniami i współpracą w czasie rzeczywistym

TimeTree: Doskonała do zarządzania wieloma udostępnianymi kalendarzami i priorytetami wydarzeń

Between: Koncentruje się na prywatności i komunikacji między partnerami, oferując prywatny czat i śledzenie rocznic

Cozi: Idealna dla rodzin i par, oferująca kalendarze oznaczone kolorami i listy udostępniane

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout i Apple Kalendarz to również doskonałe opcje, z których każda oferuje unikalne funkcje dostosowane do różnych potrzeb

Jak stworzyć udostępniany kalendarz dla par?

Wybierz odpowiednią aplikację: Wybierz jedną z opcji, takich jak ClickUp, Cupla lub TimeTree, w zależności od swoich potrzeb (funkcje, kompatybilność urządzeń, prywatność) Utwórz konta: Oboje partnerzy powinni się zarejestrować i skonfigurować profile Skonfiguruj wspólny kalendarz: skorzystaj z funkcji udostępniania lub zapraszania w aplikacji, aby zapewnić dostęp obojgu partnerom Synchronizacja istniejących kalendarzy: Wiele aplikacji umożliwia importowanie kalendarzy Google, Apple lub Outlook w celu uzyskania ujednoliconego widoku Dostosuj: użyj kodów kolorystycznych, przypomnień i pól niestandardowych, aby organizować wydarzenia i zadania Komunikacja: Korzystaj z wbudowanego czatu lub notatek, aby omawiać plany i aktualizacje Regularne aktualizacje: oboje partnerzy powinni dodawać i aktualizować wydarzenia, aby wszystko było na bieżąco

Jaka jest najlepsza aplikacja do udostępniania kalendarza dla rodziny?

Cozi to najlepszy wybór dla rodzin, oferujący kalendarz z kodami kolorystycznymi, wspólne listy rzeczy do zrobienia i planowanie posiłków. ClickUp jest również doskonałym rozwiązaniem dla rodzin, które chcą korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak zarządzanie zadaniami i automatyzacja. FamCal i TimeTree to kolejne świetne opcje do synchronizacji z dalszą rodziną.

Czym jest kalendarz udostępniany dla par Cupla?

Cupla to aplikacja kalendarzowa dla par, skupiająca się na powiązaniach. Łączy harmonogramy obojga partnerów w jednym widoku, ułatwiając znalezienie wspólnego czasu, planowanie wartościowych chwil i uniknięcie nieporozumień. Cupla integruje się z kalendarzami Google, Apple i Outlook oraz oferuje funkcje takie jak czat w aplikacji i automatyczne przypomnienia. Korzystanie z niej jest bezpłatne, chociaż niektóre funkcje mogą być limitowane w systemie Android lub niedostępne w Internecie.

Jakich funkcji powinny szukać pary w aplikacji do udostępniania kalendarza?