10 najlepszych programów do śledzenia szkoleń dla zespołów w 2025 r

Wdrożyłeś szkolenia. Wysłałeś przypomnienia. Nawet rozdałeś karty podarunkowe na kawę. A mimo to połowa zespołu jest „w trakcie”, a Ty utknąłeś przy rozszyfrowywaniu arkuszy kalkulacyjnych. 😵💫
To ukryty koszt operacji szkoleniowych: niekończące się śledzenie zamiast rzeczywistej nauki. Jeśli kierujesz ludźmi, dbasz o zgodność z przepisami lub prowadzisz programy L&D, potrzebujesz systemu, który dokładnie informuje Cię, kto robi postępy, kto ma zaległości i co należy zrobić dalej.
W tym blogu omówimy 10 programów do śledzenia szkoleń, które usprawniają nadzór i pozwalają poświęcić więcej czasu na wyniki, a nie na administratora.
Najlepsze oprogramowanie do śledzenia szkoleń w skrócie
Oto 10 najlepszych programów do śledzenia szkoleń:
|Narzędzie
|Najlepsza funkcja
|Główny przypadek użycia
|Ceny
|ClickUp
|Scentralizowane dokumenty + śledzenie AI + pulpity nawigacyjne
|Kompleksowe śledzenie szkoleń z uwzględnieniem realizacji zadań, przypomnień i informacji dotyczących zgodności z przepisami
|Free Forever; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw
|Arlo
|Planowanie kursów + synchronizacja ze stroną internetową + narzędzia dla instruktorów
|Prowadzenie szkoleń na żywo, stacjonarnych lub mieszanych na dużą skalę
|Niestandardowe ceny
|Connecteam
|Szkolenia dostosowane do urządzeń mobilnych + odznaki + ankiety
|Szkolenia i śledzenie w terenie dla zespołów pracujących poza biurem i na pierwszej linii
|Free; płatne plan od 35 USD/miesiąc
|PurelyHR
|Śledzenie urlopów + powiadomienia o certyfikatach szkoleniowych
|Małe zespoły HR monitorujące gotowość wraz z urlopami i zgodnością z przepisami
|Od 34,50 USD miesięcznie
|Trainual
|Kreator SOP + śledzenie quizów + grywalizacja
|Systematyzacja wdrażania nowych pracowników, standardowych procedur operacyjnych i wiedzy zespołów w różnych działach
|Niestandardowe ceny
|Whatfix
|Wbudowane funkcje edukacyjne + przewodniki + inteligentne wskazówki
|Szkolenia użytkowników w aplikacji dla platform SaaS i wdrażania technologii cyfrowych
|Niestandardowe ceny
|Training Tracker
|Powtarzające się szkolenia + CEU + wsparcie SCORM
|Branże o wysokich wymaganiach dotyczących zgodności, wymagające ścieżek audytu i dokumentacji do wydruku
|Od 34 USD/użytkownik/miesiąc
|Quickbase
|Kreator niestandardowych cykli pracy + mobilne aplikacje szkoleniowe
|Narzędzia wewnętrzne bez kodowania z widocznością szkoleń w czasie rzeczywistym
|Od 35 USD/użytkownik/miesiąc
|WorkRamp
|Wewnętrzne + portale L&D niestandardowe + kreator kursów AI
|Szkolenia dla działów sprzedaży, zespołu wsparcia i zespołów wewnętrznych z skalowalnymi ścieżkami edukacyjnymi
|Niestandardowe ceny
|Ethena
|Nowoczesna zawartość dotycząca zgodności + modułowe śledzenie
|Szkolenia dotyczące różnorodności, molestowania i zgodności z przepisami dla nowoczesnych zespołów
|Od 20 USD/użytkownik/rok
Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do śledzenia szkoleń?
Wybór odpowiedniego oprogramowania do śledzenia szkoleń zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym w postępach w nauce, status zgodności i rozwoju umiejętności w całej organizacji.
Oto kilka funkcji, które musi posiadać takie oprogramowanie. ⛏️
- Automatyzowane przydzielanie szkoleń: przydziela kursy na podstawie rola, działu lub lokalizacji bez konieczności ręcznego wysiłku
- Wsparcie zawartości niestandardowej: umożliwia przesyłanie dokumentacji szkoleń pracowników i materiałów szkoleniowych, zasad lub modułów stron trzecich w celu dostosowania procesu uczenia się do potrzeb organizacji
- Pulpit postępów dla menedżerów: Zapewniają kierownikom zespołów przejrzysty widok zakończonych zadań, opóźnień i wyników uczniów
- *raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym: eksportuje szczegółowe raporty i dzienniki audytowe w celu śledzenia statusu zgodności i zaangażowania
- *segmentacja szkoleń: Dostosowuje zawartość do różnych zespołów, poziomów stażu pracy lub regionów, aby zapewnić lepszą trafność i wynik
- łatwa skalowalność: *Wsparcie rozwoju bez konieczności ponownej konfiguracji całego systemu za każdym razem, gdy zespoły się powiększają
- Niskie wymagania konserwacyjne: Wybierz oprogramowanie, które jest łatwe w uruchomieniu, zarządzaniu i aktualizacji bez konieczności ciągłego nadzoru
🔍 Czy wiesz, że... Pracownicy często czują się zablokowani, nie mając dostępu do rozwoju umiejętności, mobilności wewnętrznej, jasnych ścieżek kariery i mentoringu. Chociaż pracodawcy twierdzą, że oferują te możliwości, tylko 36% pracowników widzi dla siebie perspektywy rozwoju.
Najlepsze oprogramowanie do śledzenia szkoleń
Przy dziesiątkach dostępnych narzędzi łatwo jest utknąć w porównywaniu funkcji, które wydają się identyczne. Dlatego ta trudna praca jest zrobiona za Ciebie.
Poniżej znajduje się lista najlepszych programów do śledzenia szkoleń. Każdy z nich został wybrany ze względu na swoje wyjątkowe zalety w zarządzaniu, dostarczaniu i monitorowaniu szkoleń w miejscu pracy w różnych zespołach. 🎯
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania szkoleniami i śledzenia postępów)
Przez zbyt długi czas procesy szkoleniowe, zwłaszcza dotyczące wdrażania nowych pracowników i podnoszenia kwalifikacji technicznych, były rozproszone po folderach, arkuszach kalkulacyjnych, platformach LMS i ręcznych rejestracjach. Jedno narzędzie zawiera listę kontrolną, a inne przechowuje standardowe procedury operacyjne i postęp.
ClickUp łączy to wszystko w jednym miejscu.
To wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.
Zmień statyczne procedury operacyjne w żywe, interaktywne przewodniki
Załóżmy, że wdrażasz 30-dniowy plan wdrożeniowy dla nowych inżynierów oprogramowania. Nie musisz wysyłać plików PDF za pomocą e-maila ani linków do udostępnianych dysków, które w ciągu kilku tygodni stają się nieaktualne.
Zamiast tego ClickUp Docs pozwala tworzyć bogate, aktualizowane na bieżąco przewodniki szkoleniowe, które mają strukturę wiki, ale są elastyczne jak Dokumenty Google. Możesz osadzać linki do zadań, listy kontrolne, bloki kodu, wideo i formularze bezpośrednio w Docs, dzięki czemu są one interaktywne dla nowych pracowników i prowadzą do lepszego wdrożenia produktu.
Możesz na przykład stworzyć modułową strukturę zawierającą strony takie jak „Harmonogram szkoleń na tydzień 1”, „Standardowe procedury operacyjne pomocy technicznej” i „Wytyczne dotyczące eskalacji”, wszystkie umieszczone w jednym, łatwym w nawigacji dokumencie.
Co więcej, możesz osadzić zadania ClickUp bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu po przeczytaniu wytycznych pracownicy mogą od razu zaznaczyć opcję „Zakończ quiz” bez opuszczania dokumentu.
Twórz zawartość szkoleniową w kilka minut
Gdy Twoje materiały znajdą się w dokumencie, zintegrowany asystent AI ClickUp Brain zapewni połączenie między wszystkimi zadaniami, komentarzami i czatami, aby pobudzić Twoją kreatywność i wnikliwość.
Ale jak wykorzystać AI do dokumentacji?
Załóżmy, że dodajesz nowy moduł dla zespołu produktowego dotyczący korzystania z narzędzi AI. Zamiast pisać wszystko od podstaw, możesz użyć Brain do wygenerowania konspektów szkoleń, napisania angażujących instrukcji i podsumowania dokumentacji technicznej w przystępnych krokach.
Możesz również skorzystać z ClickUp Brain, aby uzyskać odpowiedzi na pytania takie jak: „Którzy programiści nie zakończyli jeszcze szkolenia z zakresu cyklu pracy w GitHub?”. Program pobiera informacje z Twojego obszaru roboczego, dokumentów, zadań i komentarzy, aby zapewnić Ci jasne i natychmiastowe odpowiedzi.
Masz powtarzalne zadania, takie jak pisanie wiadomości z podziękowaniami lub podsumowywanie opinii z ankiet szkoleniowych? ClickUp Brain je zautomatyzuje. To Twój asystent do aktualizowania, lokalizowania i skalowania zawartości szkoleniowej w miarę rozwoju firmy.
Dowiedz się dokładnie, kto jest na dobrej drodze do śledzenia, a kto utknął w martwym punkcie
Obecnie tworzenie szkoleń to tylko pierwszy krok. Śledzenie postępów to obszar, w którym większość zespołów traci widoczność.
Panele ClickUp Dashboards zapewniają wizualne centrum kontroli. Załóżmy, że uruchomiłeś ścieżkę certyfikacji AWS dla swojego zespołu inżynierów chmury. Możesz stworzyć panel, który wyświetla postęp poszczególnych zadań, zakończone quizy i terminy:
- Skorzystaj z paska postępu, aby sprawdzić, jak daleko każdy inżynier zaszedł w swoich modułach 📊
- Dodaj kartę obliczeniową, która automatycznie zaznacza, kto jest w śledzeniu, kto ma opóźnienia lub komu grozi przekroczenie terminu 🔢
- Wstaw widżet osi czasu, aby wizualizować zbliżające się oceny lub daty ponownej certyfikacji ⏰
🎥 W tym wideo dowiesz się, jak stworzyć pulpit zarządzania projektami w ClickUp — jedno miejsce do śledzenia postępów, terminów i wyników zespołu. W przypadku programów szkoleniowych oznacza to, że możesz monitorować sesje, frekwencję i wyniki na pierwszy rzut oka, bez konieczności przełączania się między narzędziami.
Chcesz przyspieszyć ustawienia?
Szablon ClickUp Training Framework oferuje kompleksowy system definiowania celów szkoleniowych, organizowania materiałów szkoleniowych i monitorowania postępów pracowników w jednym scentralizowanym miejscu. Pomaga menedżerom w prowadzeniu spójnych szkoleń, monitorowaniu postępów każdego pracownika i szybkim identyfikowaniu luk w wiedzy lub umiejętnościach.
Następnie szablon ClickUp Training Matryca pomaga w śledzeniu szkoleń pracowników, w tym umiejętności każdego członka zespołu, monitorowaniu postępów i wykrywaniu luk szkoleniowych. Oznaczone kolorami role, rankingi poziomów umiejętności i niestandardowe widoki umożliwiają skuteczną ocenę wyników i planowanie działań rozwojowych.
Najlepsze funkcje ClickUp
- rejestruj treści szkoleniowe: *Użyj ClickUp Clips, aby stworzyć wideo szkoleniowe, instrukcje lub objaśnienia procesów
- Struktura danych szkoleniowych: Organizuj wszystkie kursy, moduły i sesje za pomocą list i śledź zakończone dzięki polom niestandardowym ClickUp, takim jak status, wynik lub poziom certyfikacji
- Automatyzacja powtarzalnych zadań: Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby przypisywać zadania następcze po sesji, aktualizować status szkolenia po oznaczeniu modułów jako zakończone, lub wysyłać przypomnienia członkom zespołu przed terminami
- zadbaj o wydajność spotkań: *Dodaj ClickUp AI Notetaker do swoich sesji szkoleniowych, aby automatycznie rejestrować wnioski, decyzje i działania następcze
- śledź czas poświęcony na naukę: *Zmierz, ile czasu członkowie zespołu poświęcają na działania szkoleniowe i zidentyfikuj obszary, które mogą wymagać większej uwagi lub wsparcia, korzystając z funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp
Limitacje ClickUp
- Szeroki zakres funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?
Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:
W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak łatwo pozwala nam zsynchronizować działania naszego zespołu i klientów. Platforma zapewnia nam wszystko — od tablic Kanban i wykresów Gantt po dokumenty i tablice — w jednym miejscu, dzięki czemu możemy przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami. Komentarze w czasie rzeczywistym, łatwe @wzmianki i szczegółowe uprawnienia oznaczają, że klienci mogą zobaczyć dokładnie to, czego potrzebują (i nic więcej), jednocześnie współpracując bezpośrednio nad zadaniem lub dokumentem...
W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak łatwo pozwala nam zsynchronizować działania naszego zespołu i klientów. Platforma zapewnia nam wszystko — od tablic Kanban i wykresów Gantt po dokumenty i tablice — w jednym miejscu, dzięki czemu możemy przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami. Komentarze w czasie rzeczywistym, łatwe @wzmianki i szczegółowe uprawnienia oznaczają, że klienci mogą zobaczyć dokładnie to, czego potrzebują (i nic więcej), jednocześnie współpracując bezpośrednio nad zadaniem lub dokumentem...
📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła dziennie od 0 do 10 wiadomości. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub przemyślane rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, ponieważ istotne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. za pośrednictwem e-mail).
Aby uniknąć niepotrzebnego przechodzenia między platformami i zmiany kontekstu, potrzebujesz aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować wydajniej.
2. Arlo (najlepsze do zarządzania szkoleniami prowadzonymi przez instruktorów na dużą skalę)
Arlo to solidne oprogramowanie do śledzenia szkoleń pracowników, które upraszcza planowanie, realizację i monitorowanie programów szkoleniowych w różnych formatach. Możesz bez wysiłku ustawić nowe kursy szkoleniowe, zarządzać powtarzającymi się wydarzeniami i automatyzować komunikację zarówno z prezenterami, jak i uczestnikami.
Oferuje również wsparcie dla nauki bezpośredniej, nauki online na żywo i innych formatów nauczania.
Ponadto platforma usprawnia procesy rejestracji i płatności. Automatyzuje cykl pracy związany z rejestracją, w tym konfigurowalne formularze, listy oczekujących, rabaty i elastyczne opcje płatności. W zakresie śledzenia i raportowania oferuje konfigurowalne narzędzia do monitorowania zapisów, frekwencji, wskaźników ukończenia kursów i wyników finansowych.
Najlepsze funkcje Arlo
- Twórz bogatą, interaktywną zawartość przy użyciu cykli pracy opartych na AI, które przekształcają dokumenty lub podpowiedzi w ustrukturyzowane modu
- Rejestruj obecność, sprawdzaj informacje o zarejestrowanych osobach, aktualizuj oceny i zarządzaj sesjami szkoleniowymi pracowników bezpośrednio z urządzeń mobilnych
- Zapewnij uczniom bezpieczny portal samoobsługowy, aby mogli mieć widok materiałów szkoleniowych, śledzić postępy, uzyskiwać dostęp do certyfikatów i zarządzać profilami
- Synchronizuj listy, rejestracje i aktualizacje z gotową stroną internetową Arlo poświęconą szkoleniom lub zapewnij połączenie ze swoją platformą
Ograniczenia Arlo
- Wymaga wielu narzędzi innych firm do realizacji kluczowych funkcji, takich jak marketing e-mailowy i szkolenia online
- Niektóre pola i zmiany szablonów mają zastosowanie globalne, co utrudnia dostosowanie na poziomie klasy
Ceny Arlo
- 14-dniowa bezpłatna wersja próbna
- Proste: 125 USD miesięcznie na użytkownika
- Professional: 215 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: 285 USD/miesiąc na użytkownika
- Skala: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Arlo
- G2: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)
🧠 Ciekawostka: Rozwój kariery jest głównym powodem, dla którego firmy inwestują w programy szkoleniowe — 62% twierdzi, że jest to ich główny czynnik motywujący. Co jest następne? Dążenie do nabywania nowych umiejętności, które 49% organizacji traktuje priorytetowo.
3. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do szkolenia zespołów pierwszej linii i zespołów mobilnych)
Connecteam to mobilna platforma do zarządzania pracownikami, stworzona, aby pomóc Ci w prowadzeniu szkoleń, śledzeniu postępów w rozwoju i zapewnieniu zgodności szkoleń z przepisami. Umożliwia menedżerom tworzenie interaktywnych kursów, przypisywanie ich odpowiednim osobom i śledzenie, czy zakończone bez konieczności organizowania sesji stacjonarnych lub korzystania z uciążliwych arkuszy kalkulacyjnych.
Korzystaj z gotowych materiałów szkoleniowych opartych na standardach branżowych lub przesyłaj treści zgodne ze standardem SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Automatyczne przypomnienia i powiadomienia push zwiększają wskaźniki zakończonych kursów, zapewniając spójność i informowanie zespołów.
Najlepsze funkcje Connecteam
- Twórz interaktywne kursy z filmami szkoleniowymi, plikami PDF i obrazami, które pracownicy mogą zakończyć asynchronicznie
- Oceniaj poziom przyswojenia wiedzy i zgodność z danymi dotyczącymi wyników w czasie rzeczywistym dla każdego quizu
- Widok kamieni milowych szkoleń, osiągnięć i historii kursów każdego pracownika w układzie chronologicznym
- Motywuj pracowników za pomocą cyfrowych odznak i kart podarunkowych powiązanych z osiągnięciami edukacyjnymi
Ograniczenia Connecteam
- Interfejs administratora na pulpicie wydaje się nieintuicyjny i nieuporządkowany
- Aplikacja mobilna nie posiada pełnej funkcji administratora, takiej jak edycja harmonogramów lub dostęp do funkcji lokalizacji
Ceny Connecteam
- Free
- Podstawowy: 35 USD/miesiąc
- Zaawansowane: 59 USD/miesiąc
- Ekspert: 119 USD/miesiąc
- Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Connecteam
- G2: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)
Co mówią o Connecteam użytkownicy w prawdziwym życiu?
Oto opinia recenzenta G2 na temat tego oprogramowania do śledzenia szkoleń:
System urlopów może być trudny w zarządzaniu, jeśli nie zachowasz ostrożności. Jeśli użytkownik wnioskuje o zakres dni jako urlop, oprogramowanie domyślnie uwzględni weekendy jako płatne dni wolne, co wymaga późniejszego ręcznego skorygowania.
System urlopów może być trudny w zarządzaniu, jeśli nie zachowasz ostrożności. Jeśli użytkownik wnioskuje o zakres dni jako urlop, oprogramowanie domyślnie uwzględni weekendy jako płatne dni wolne, co wymaga późniejszego ręcznego skorygowania.
🧠 Ciekawostka: NASA wykorzystuje ogromny basen o nazwie Neutral Buoyancy Lab do symulacji zerowej grawitacji podczas szkolenia astronautów. Jest to w zasadzie misja kosmiczna pod wodą.
4. PurelyHR (najlepsze rozwiązanie do nadzoru szkoleń połączonych z urlopami wypoczynkowymi i gotowością personelu)
PurelyHR dostosowuje się do rozwoju Twojej firmy, pomagając zespołom HR i kierownictwu biznesowemu zrezygnować z ręcznego śledzenia i lepiej zarządzać operacjami kadrowymi. Jest to szczególnie pomocne, gdy trzeba skutecznie przeszkolić pracowników w zakresie nowego oprogramowania. Można dodać daty wygaśnięcia certyfikatów lub szkoleń, a system automatycznie wyśle powiadomienia e-mail dotyczące odnowienia i ponownego szkolenia.
Chcesz śledzić, kto zakończył jakie szkolenia? Chcesz mieć pewność, że wszyscy osiągają wyznaczone kamienie milowe i przestrzegają zasad? PurelyHR zajmie się tym. Bezpieczeństwo jest również jednym z głównych priorytetów, o czym świadczą certyfikaty SOC2 Type 2 i ISO27001, gwarantujące ochronę wrażliwych danych pracowników zgodnie z najwyższymi standardami.
Najlepsze funkcje PurelyHR
- Przypisuj certyfikaty, prowadź śledzenie zakończonych szkoleń i monitoruj odnowienia licencji wraz z terminami, przypomnieniami i przesyłaniem dokumentów w „Modułach talentów”
- Dodaj informacje o wykształceniu, umiejętnościach językowych lub kwalifikacjach branżowych do profili pracowników, aby uzyskać zakończony widok możliwości zespołu
- Skonfiguruj przepływy wdrażania nowych pracowników, w tym wymagane szkolenia, materiały do czytania oraz dokumentacja przesłana od pierwszego dnia pracy
- Przydzielaj inicjatywy szkoleniowe lub aktualizacje certyfikatów dla całej firmy bez konieczności ręcznego dodawania każdego pracownika
Limity PurelyHR
- Biblioteka ograniczonych wideo do samodzielnej nauki
- Śledzenie naliczonych kwot może nie być funkcją we wszystkich przypadkach użycia
Ceny PurelyHR
- 21-dniowa bezpłatna wersja próbna
- Miesięcznie: 34,50 USD/miesiąc
Oceny i recenzje PurelyHR
- G2: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 390 recenzji)
🔍 Czy wiesz, że... Zgodnie z krzywą zapominania większość ludzi zapomina to, czego się nauczyła w krótkim okresie, a nawet 70% z nich zapomina to w ciągu 24 godzin. Nie wynika to z braku wysiłku, ale z tego, jak działa pamięć. Dlatego jednorazowe sesje szkoleniowe rzadko przynoszą trwałą wartość, chyba że informacje są powtarzane lub stosowane wkrótce po ich przekazaniu.
📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć projekt wdrożenia systemu LMS
5. Trainual (najlepsze rozwiązanie dla szybko rozwijających się firm, które chcą usystematyzować wiedzę wewnętrzną)
Trainual to system szkoleniowy, dokumentacyjny i służący do udostępniania wiedzy, stworzony z myślą o szybko rozwijających się zespołach. Dzięki tej platformie możesz scentralizować wszystkie materiały szkoleniowe, standardowe procedury operacyjne (SOP) i wiedzę firmy w jednym, łatwo dostępnym miejscu.
Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala tworzyć uporządkowane podręczniki szkoleniowe wzbogacone o osadzone pliki, wideo i narzędzia do tworzenia szkiców. Dzięki temu Twój zespół ma całodobowy dostęp do aktualnych informacji. Co więcej, Trainual zawiera elementy grywalizacji, takie jak punkty, osiągnięcia i odznaki, które pracownicy otrzymują po zakończonych modułach szkoleniowych.
Najlepsze funkcje Trainual
- Twórz quizy i testy wiedzy, które odblokowują moduły dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku, dodając punkty kontrolne do procesu nauki
- Natychmiast udostępnianie ponad 380 kursów stworzonych przez ekspertów na temat DEI, cyberbezpieczeństwa, zapobiegania molestowaniu i nie tylko
- Widok szczegółowych danych dotyczących szkoleń i pobieraj certyfikaty potwierdzające zakończenie szkoleń i zgodność z wymogami
Ograniczenia Trainual
- Po zakończeniu modułu trudno jest do niego wrócić, chyba że wcześniej został dodany do ulubionych
- Przesyłanie i organizowanie wszystkich materiałów szkoleniowych wymaga znacznego nakładu czasu i planu
Ceny Trainual
- Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Trainual
- G2: 4,7/5 (ponad 780 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 470 recenzji)
Co o Trainual mówią użytkownicy w praktyce?
W jednej z recenzji Capterra napisano:
Podoba mi się sposób, w jaki Trainual organizuje wszystkie nasze materiały szkoleniowe. Mamy kosztowny program wdrażania nowych pracowników i szkoleń wewnętrznych, a Trainual pomaga nowym pracownikom przejść przez pierwsze miesiące zatrudnienia. Wydaje się, że przydzielamy pracownikom role, które niekoniecznie muszą zostać zakończone. Dlatego ustalenie, jak zorganizować naszą rolę i zawartość, było nieco skomplikowane.
Podoba mi się sposób, w jaki Trainual organizuje wszystkie nasze materiały szkoleniowe. Mamy kosztowny program wdrażania nowych pracowników i szkoleń wewnętrznych, a Trainual pomaga nowym pracownikom przejść przez pierwsze miesiące zatrudnienia. Wydaje się, że przydzielamy pracownikom zadania, które nie muszą być zakończone. Dlatego ustalenie, jak zorganizować naszą rolę i zawartość, było nieco skomplikowane.
🔍 Czy wiesz, że... Ponad 90% pracowników uważa, że nauka w miejscu pracy jest przydatna — niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia umiejętności, mentoring, czy nawet podstawowe wdrożenie. Odrobina nauki może przynieść ogromne korzyści, jeśli jest zrobione we właściwy sposób.
6. Whatfix (najlepsze do włączania interaktywnego uczenia się do cyklu pracy)
Whatfix to platforma cyfrowa (DAP), która ułatwia naukę nowych narzędzi i procesów, zwłaszcza podczas rozpoczynania nowej pracy. Zamiast odwracać uwagę pracowników od ich zadań, integruje szkolenia z samym oprogramowaniem, oferując wskazówki w czasie rzeczywistym w aplikacji, interaktywne przewodniki i spersonalizowane wsparcie.
Kontekstowe wskazówki, takie jak przepływy, listy zadań i inteligentne porady, prowadzą użytkowników krok po kroku przez złożone procesy. Platforma oferuje redaktor treści bez kodowania, który umożliwia tworzenie i aktualizowanie treści szkoleniowych bez wiedzy technicznej.
Najlepsze funkcje Whatfix
- Twórz interaktywne wersje aplikacji internetowych w środowisku testowym, aby pracownicy mogli bezpiecznie ćwiczyć zadania bez dostępu do rzeczywistych danych
- Użyj śledzenia, aby śledzić zaangażowanie użytkowników w różnych narzędziach bez konieczności kodowania, aby zmierzyć, w jaki sposób wykorzystywane są materiały szkoleniowe
- Wybierz wyzwalacz kontekstowych przypomnień za pomocą sygnałów beacon, aby zakończone certyfikacje lub powrócić do ważnych cykli pracy
- Dostosuj wskazówki i instrukcje do roli, działu lub historii użytkowania aplikacji, zapewniając odpowiednie ścieżki nauki
Ograniczenia Whatfix
- Data powstania zawartości na początku jest czasochłonne, zwłaszcza gdy jest niestandardowa dla wielu rola użytkowników lub platform
- Nie pozwala filtrować raportów analitycznych według roku, co limituje długoterminowe śledzenie wyników
Ceny Whatfix
- Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie
- Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Whatfix
- G2: 4,6/5 (ponad 360 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)
Co mówią o Whatfix prawdziwi użytkownicy?
Zobacz, co napisano w recenzji G2:
Zgromadzenie wszystkich potrzebnych zawartości zajmie trochę czasu, ale jest to normalne w przypadku tego typu przedsięwzięć. Ponadto niektóre niestandardowe opcje dostosowywania i wybór elementów wymagają więcej niż podstawowej wiedzy na temat selektorów Javascript/CSS i podobnych zagadnień, których samodzielna nauka może być trudna.
Zgromadzenie wszystkich potrzebnych zawartości zajmie trochę czasu, ale jest to normalne w przypadku tego typu przedsięwzięć. Ponadto niektóre niestandardowe opcje dostosowywania i wybór elementów wymagają więcej niż podstawowej wiedzy na temat selektorów Javascript/CSS i podobnych zagadnień, których samodzielna nauka może być trudna.
🔍 Czy wiesz, że... Amazon posiada program szkolenia pracowników do wykonywania zawodów poza firmą. W ramach inicjatywy Career Choice firma pokrywa koszty nauki pracowników w zakresie umiejętności, na które istnieje duże zapotrzebowanie, nawet jeśli oznacza to odejście z Amazon do innych miejsc pracy.
7. Training Tracker (najlepszy dla tradycyjnych branż o złożonych wymaganiach dotyczących zgodności)
Training Tracker to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do szkolenia pracowników, które upraszcza sposób, w jaki organizacje śledzą wymagania dotyczące nauki i zgodności. Umożliwia tworzenie niestandardowych modułów szkoleniowych, śledzenie wygasających certyfikatów oraz rejestrowanie zarówno online, jak i offline działań edukacyjnych.
Platforma oferuje wsparcie dla zawartości SCORM, wbudowanych quizów oraz zasobów multimedialnych, takich jak wideo i dokumenty. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne powiadomienia e-mail, szczegółowe raporty z postępów i eksport do programu Excel, jest ona szczególnie przydatna w branżach o surowych wymogach regulacyjnych.
Najlepsze funkcje Training Tracker
- Zautomatyzuj cykle szkoleń, ustawiając zasady, które przydzielają zadania w regularnych odstępach czasu, np. co rok lub co miesiąc
- Używaj etykiet, aby organizować pracowników i zadania szkoleniowe poza standardowymi polami, takimi jak dział lub lokalizacja, umożliwiając zaawansowane filtrowanie
- Dokumentuj jednostki kształcenia ustawicznego bezpośrednio w systemie, aby umożliwić śledzenie rozwoju pracowników powiązanego z certyfikatami lub licencjami
Ograniczenia programu Training Tracker
- Brak dostępności mobilnej może utrudniać śledzenie szkoleń w terenie
- Limited możliwości importu zbiorczego i automatyzacji, co zwiększa wysiłek administracyjny
Ceny oprogramowania Training Tracker
- 14-dniowa bezpłatna wersja próbna
- Podstawowy: 34 USD/miesiąc na użytkownika
- Pro: 49 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 74 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje programów do śledzenia szkoleń
- G2: Niewystarczająca liczba recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
🧠 Ciekawostka: Firmy, które postrzegają swoje zespoły ds. kształcenia i rozwoju jako kluczowe dla rozwoju biznesowego, są dwukrotnie bardziej skłonne do mierzenia powodzenia poprzez poprawę wyników, a nie tylko wskaźniki zakończonych szkoleń lub wyniki quizów. Dla kadry kierowniczej liczą się znaczące wyniki.
8. Quickbase (najlepsze do tworzenia niestandardowych wewnętrznych cykli pracy szkoleniowych)
Quickbase to oprogramowanie do śledzenia szkoleń, które nie wymaga kodowania i zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom w tworzeniu rozwiązań dostosowanych do ich procesów, a nie na odwrót. Działa jak cyfrowe centrum kontroli, w którym można śledzić kluczowe inicjatywy, monitorować postępy i rejestrować aktualizacje w czasie rzeczywistym w wielu cyklach pracy.
Umożliwia zespołom tworzenie dostosowanych do potrzeb rozwiązań, które odpowiadają na wyjątkowe wyzwania operacyjne, zwiększając wydajność i współpracę w różnych branżach. Zyskujesz widoczność we wszystkie inicjatywy, zachowując kontrolowany dostęp i zapewniając ścisłą zgodność z przepisami.
Najlepsze funkcje Quickbase
- Zamień tradycyjne formularze rejestracyjne na inteligentne, dynamiczne dane wejściowe, korzystając z podpowiedzi i automatyzacji
- Pozwól zespołom terenowym na bieżąco aktualizować postępy lub oznaczać zakończone zadania z dowolnego urządzenia
- Złóż połączenie ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby uzyskać ujednolicony widok bez konieczności ręcznego wprowadzania danych dotyczących szkoleń
Ograniczenia Quickbase
- Podczas edycji obszaru roboczego użytkownicy muszą zapisać lub anulować zmiany, nawet jeśli nie wprowadzili żadnych zmian, co zakłóca cykl pracy
- Dane w ukrytych zakładkach mogą nadal być dostępne dla użytkowników, co budzi potencjalne obawy dotyczące prywatności
Ceny Quickbase
- 30-dniowa bezpłatna wersja próbna
- Zespół: 35 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)
- Biznes: 55 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)
- przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Quickbase
- G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)
🔍 Czy wiesz, że... Większość firm twierdzi, że inwestuje w podnoszenie kwalifikacji, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Raport LinkedIn dotyczący uczenia się w miejscu pracy pokazuje, że prawie wszystkie wysiłki na dużą skalę utknęły na etapie planowania lub wczesnej aktywacji, a mniej niż 5% z nich osiągnęło etap, na którym można zmierzyć ich wpływ. Główny powód? Bez odpowiednich narzędzi trudno jest śledzić, co działa, a co nie.
9. WorkRamp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów mających kontakt z klientami, umożliwiające tworzenie ścieżek szkoleniowych)
WorkRamp to system zarządzania nauczaniem nowej generacji, który pomaga organizacjom tworzyć, realizować i śledzić inicjatywy edukacyjne dla wszystkich pracowników. Ta intuicyjna platforma oferuje wsparcie dla różnych form nauki, w tym sesje prowadzone przez instruktorów, e-learning, wideo, quizy i wyzwania, dostosowując się do różnych preferencji edukacyjnych.
Oprogramowanie to pomaga pracownikom w pokonywaniu wyzwań związanych z wdrażaniem, ścieżkami rozwoju, kursami zgodności i bieżącymi programami szkoleniowymi. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji i scentralizowanemu pulpitowi administracyjnemu dla administratorów i uczniów możesz wdrażać treści szkoleniowe, automatyzować zadania i przypomnienia oraz zarządzać doświadczeniami edukacyjnymi swoich pracowników.
Najlepsze funkcje WorkRamp
- Generuj konspekty szkoleń, pytania quizowe i podsumowania modułów natychmiast dzięki AI wbudowanemu bezpośrednio w kreator kursów
- Wydawaj weryfikowalne certyfikaty po zakończonych szkoleniach, śledź terminy ważności i wyprzedzaj terminy ponownej certyfikacji
- Zachowaj kontrolę nad markową zawartością edukacyjną dzięki narzędziom typu „przeciągnij i upuść” oraz ustrukturyzowanym cyklom pracy publikacji
- Rozszerz wewnętrzne szkolenia na zewnętrzne wsparcie dzięki scentralizowanym portalom dla partnerów i klientów
Ograniczenia WorkRamp
- Niektórzy użytkownicy narzekają, że podstawowe funkcje, takie jak cofanie przypisania zawartości i zaawansowane reguły automatyzacji, są nadal bardzo proste
- Zarządzanie platformami wewnętrznymi i zewnętrznymi (ELC i CLC) może być skomplikowane
Ceny WorkRamp
- Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie
- Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje WorkRamp
- G2: 4,4/5 (ponad 550 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)
Co o WorkRamp mówią prawdziwi użytkownicy?
Jedna z opinii z recenzji G2:
Największą zaletą WorkRamp jest przyjazny dla użytkownika interfejs i płynna integracja... Chociaż WorkRamp jest ogólnie fantastycznym narzędziem, jednym z obszarów, który można by ulepszyć, są opcje niestandardowego raportowania. Pomocna byłaby większa elastyczność w tworzeniu raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Największą zaletą WorkRamp jest przyjazny dla użytkownika interfejs i płynna integracja... Chociaż WorkRamp jest ogólnie fantastycznym narzędziem, jednym z obszarów, który można by ulepszyć, są opcje niestandardowego raportowania. Pomocna byłaby większa elastyczność w tworzeniu raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb.
🧠 Ciekawostka: Kiedy pracownicy mają wpływ na to, czego się uczą, są prawie 8 razy bardziej skłonni do awansu w firmie i ponad 5 razy bardziej skłonni do osiągania wysokich wyników. Wybór napędza postęp.
10. Ethena (najlepsze rozwiązanie do skalowania szkoleń opartych na wartościach w nowoczesnych miejscach pracy)
Ethena nie jest zwykłym narzędziem do szkoleń z zakresu zgodności z przepisami; zostało stworzone, aby nauka w miejscu pracy była bardziej adekwatna, elastyczna i mniej nudna.
Możesz przesłać obowiązkowe materiały szkoleniowe, zasady, a nawet wideo i połączyć je z zawartością Ethena, aby stworzyć coś spersonalizowanego dla swojego zespołu. Dzięki ponad 150 modułowym tematom szkoleniowym dostosowuje się do Twojej unikalnej kultury, zasad i dynamiki zespołu. Platforma automatyzuje zadania, dostosowuje treści w oparciu o role i lokalizacje oraz monitoruje uczestnictwo.
Najlepsze funkcje Ethena
- Przeprowadzaj wbudowane kampanie phishingowe, aby sprawdzić świadomość bezpieczeństwa i wzmocnić naukę opartą na ryzyku
- Generuj szczegółowe transkrypcje uczniów, aby szybko ocenić postępy na poziomie indywidualnym lub zespołowym, status ukończenia i zgodność z przepisami
- Skorzystaj z wbudowanych szablonów planów szkoleń, aby stworzyć szkolenie od podstaw lub ulepszyć istniejące zawartość za pomocą quizów, skryptów i slajdów
Ograniczenia Ethena
- Edytowanie niestandardowej zawartości w trakcie zadania wymaga ręcznego przypisania użytkowników, co jest nieefektywne
- Dodawanie poszczególnych użytkowników do cyklicznych szkoleń często wymaga przesyłania plików CSV, co sprawia, że proces ten jest mniej intuicyjny
Ceny Ethena
- Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie
- Standard: 20 USD/uczestnik (rocznie)
- Premium: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Ethena
- G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
📖 Przeczytaj również: Zarządzanie projektami w produkcji wideo
Przyzwyczaj się do powodzenia dzięki ClickUp
Każde oprogramowanie do śledzenia szkoleń pracowników oferuje coś wyjątkowego. Kluczem jest wybór takiego, które jest dostosowane do Twoich cykli pracy i ułatwia Ci wykonywanie zadań.
Dobra wiadomość? Nie brakuje narzędzi. Wyzwanie? Znalezienie takiego, które spełnia wszystkie wymagania do zrobienia.
ClickUp obejmuje wszystkie podstawowe funkcje. Użyj ClickUp Dokuments, aby scentralizować materiały szkoleniowe, pulpitów, aby uzyskać wgląd w szkolenia na żywo, oraz Brain, aby zautomatyzować przypomnienia i zaawansowane wyszukiwanie.
Nie czekaj. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅