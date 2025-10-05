10 najlepszych programów do śledzenia szkoleń dla zespołów w 2025 r

Wdrożyłeś szkolenia. Wysłałeś przypomnienia. Nawet rozdałeś karty podarunkowe na kawę. A mimo to połowa zespołu jest „w trakcie”, a Ty utknąłeś przy rozszyfrowywaniu arkuszy kalkulacyjnych. 😵‍💫

To ukryty koszt operacji szkoleniowych: niekończące się śledzenie zamiast rzeczywistej nauki. Jeśli kierujesz ludźmi, dbasz o zgodność z przepisami lub prowadzisz programy L&D, potrzebujesz systemu, który dokładnie informuje Cię, kto robi postępy, kto ma zaległości i co należy zrobić dalej.

W tym blogu omówimy 10 programów do śledzenia szkoleń, które usprawniają nadzór i pozwalają poświęcić więcej czasu na wyniki, a nie na administratora.

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia szkoleń w skrócie

Oto 10 najlepszych programów do śledzenia szkoleń:

Narzędzie Najlepsza funkcja Główny przypadek użycia Ceny ClickUp Scentralizowane dokumenty + śledzenie AI + pulpity nawigacyjne Kompleksowe śledzenie szkoleń z uwzględnieniem realizacji zadań, przypomnień i informacji dotyczących zgodności z przepisami Free Forever; niestandardowe dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Arlo Planowanie kursów + synchronizacja ze stroną internetową + narzędzia dla instruktorów Prowadzenie szkoleń na żywo, stacjonarnych lub mieszanych na dużą skalę Niestandardowe ceny Connecteam Szkolenia dostosowane do urządzeń mobilnych + odznaki + ankiety Szkolenia i śledzenie w terenie dla zespołów pracujących poza biurem i na pierwszej linii Free; płatne plan od 35 USD/miesiąc PurelyHR Śledzenie urlopów + powiadomienia o certyfikatach szkoleniowych Małe zespoły HR monitorujące gotowość wraz z urlopami i zgodnością z przepisami Od 34,50 USD miesięcznie Trainual Kreator SOP + śledzenie quizów + grywalizacja Systematyzacja wdrażania nowych pracowników, standardowych procedur operacyjnych i wiedzy zespołów w różnych działach Niestandardowe ceny Whatfix Wbudowane funkcje edukacyjne + przewodniki + inteligentne wskazówki Szkolenia użytkowników w aplikacji dla platform SaaS i wdrażania technologii cyfrowych Niestandardowe ceny Training Tracker Powtarzające się szkolenia + CEU + wsparcie SCORM Branże o wysokich wymaganiach dotyczących zgodności, wymagające ścieżek audytu i dokumentacji do wydruku Od 34 USD/użytkownik/miesiąc Quickbase Kreator niestandardowych cykli pracy + mobilne aplikacje szkoleniowe Narzędzia wewnętrzne bez kodowania z widocznością szkoleń w czasie rzeczywistym Od 35 USD/użytkownik/miesiąc WorkRamp Wewnętrzne + portale L&D niestandardowe + kreator kursów AI Szkolenia dla działów sprzedaży, zespołu wsparcia i zespołów wewnętrznych z skalowalnymi ścieżkami edukacyjnymi Niestandardowe ceny Ethena Nowoczesna zawartość dotycząca zgodności + modułowe śledzenie Szkolenia dotyczące różnorodności, molestowania i zgodności z przepisami dla nowoczesnych zespołów Od 20 USD/użytkownik/rok

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do śledzenia szkoleń?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do śledzenia szkoleń zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym w postępach w nauce, status zgodności i rozwoju umiejętności w całej organizacji.

Oto kilka funkcji, które musi posiadać takie oprogramowanie. ⛏️

Automatyzowane przydzielanie szkoleń: przydziela kursy na podstawie rola, działu lub lokalizacji bez konieczności ręcznego wysiłku

Wsparcie zawartości niestandardowej: umożliwia przesyłanie dokumentacji szkoleń pracowników i materiałów szkoleniowych, zasad lub modułów stron trzecich w celu dostosowania procesu uczenia się do potrzeb organizacji

Pulpit postępów dla menedżerów: Zapewniają kierownikom zespołów przejrzysty widok zakończonych zadań, opóźnień i wyników uczniów

*raportowanie i analityka w czasie rzeczywistym: eksportuje szczegółowe raporty i dzienniki audytowe w celu śledzenia statusu zgodności i zaangażowania

*segmentacja szkoleń: Dostosowuje zawartość do różnych zespołów, poziomów stażu pracy lub regionów, aby zapewnić lepszą trafność i wynik

łatwa skalowalność: *Wsparcie rozwoju bez konieczności ponownej konfiguracji całego systemu za każdym razem, gdy zespoły się powiększają

Niskie wymagania konserwacyjne: Wybierz oprogramowanie, które jest łatwe w uruchomieniu, zarządzaniu i aktualizacji bez konieczności ciągłego nadzoru

🔍 Czy wiesz, że... Pracownicy często czują się zablokowani, nie mając dostępu do rozwoju umiejętności, mobilności wewnętrznej, jasnych ścieżek kariery i mentoringu. Chociaż pracodawcy twierdzą, że oferują te możliwości, tylko 36% pracowników widzi dla siebie perspektywy rozwoju.

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia szkoleń

Przy dziesiątkach dostępnych narzędzi łatwo jest utknąć w porównywaniu funkcji, które wydają się identyczne. Dlatego ta trudna praca jest zrobiona za Ciebie.

Poniżej znajduje się lista najlepszych programów do śledzenia szkoleń. Każdy z nich został wybrany ze względu na swoje wyjątkowe zalety w zarządzaniu, dostarczaniu i monitorowaniu szkoleń w miejscu pracy w różnych zespołach. 🎯

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania szkoleniami i śledzenia postępów)

Przez zbyt długi czas procesy szkoleniowe, zwłaszcza dotyczące wdrażania nowych pracowników i podnoszenia kwalifikacji technicznych, były rozproszone po folderach, arkuszach kalkulacyjnych, platformach LMS i ręcznych rejestracjach. Jedno narzędzie zawiera listę kontrolną, a inne przechowuje standardowe procedury operacyjne i postęp.

ClickUp łączy to wszystko w jednym miejscu.

To wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Twórz przewodniki szkoleniowe w ClickUp dokumencie Twórz żywe dokumenty szkoleniowe z bogatym formatem dzięki ClickUp Docs

Zmień statyczne procedury operacyjne w żywe, interaktywne przewodniki

Załóżmy, że wdrażasz 30-dniowy plan wdrożeniowy dla nowych inżynierów oprogramowania. Nie musisz wysyłać plików PDF za pomocą e-maila ani linków do udostępnianych dysków, które w ciągu kilku tygodni stają się nieaktualne.

Zamiast tego ClickUp Docs pozwala tworzyć bogate, aktualizowane na bieżąco przewodniki szkoleniowe, które mają strukturę wiki, ale są elastyczne jak Dokumenty Google. Możesz osadzać linki do zadań, listy kontrolne, bloki kodu, wideo i formularze bezpośrednio w Docs, dzięki czemu są one interaktywne dla nowych pracowników i prowadzą do lepszego wdrożenia produktu.

Możesz na przykład stworzyć modułową strukturę zawierającą strony takie jak „Harmonogram szkoleń na tydzień 1”, „Standardowe procedury operacyjne pomocy technicznej” i „Wytyczne dotyczące eskalacji”, wszystkie umieszczone w jednym, łatwym w nawigacji dokumencie.

Co więcej, możesz osadzić zadania ClickUp bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu po przeczytaniu wytycznych pracownicy mogą od razu zaznaczyć opcję „Zakończ quiz” bez opuszczania dokumentu.

Twórz zawartość szkoleniową w kilka minut

Gdy Twoje materiały znajdą się w dokumencie, zintegrowany asystent AI ClickUp Brain zapewni połączenie między wszystkimi zadaniami, komentarzami i czatami, aby pobudzić Twoją kreatywność i wnikliwość.

Ale jak wykorzystać AI do dokumentacji?

Twórz moduły szkoleniowe błyskawicznie dzięki ClickUp Brain w dokumencie

Załóżmy, że dodajesz nowy moduł dla zespołu produktowego dotyczący korzystania z narzędzi AI. Zamiast pisać wszystko od podstaw, możesz użyć Brain do wygenerowania konspektów szkoleń, napisania angażujących instrukcji i podsumowania dokumentacji technicznej w przystępnych krokach.

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain, aby uzyskać odpowiedzi na pytania takie jak: „Którzy programiści nie zakończyli jeszcze szkolenia z zakresu cyklu pracy w GitHub?”. Program pobiera informacje z Twojego obszaru roboczego, dokumentów, zadań i komentarzy, aby zapewnić Ci jasne i natychmiastowe odpowiedzi.

Masz powtarzalne zadania, takie jak pisanie wiadomości z podziękowaniami lub podsumowywanie opinii z ankiet szkoleniowych? ClickUp Brain je zautomatyzuje. To Twój asystent do aktualizowania, lokalizowania i skalowania zawartości szkoleniowej w miarę rozwoju firmy.

Dowiedz się dokładnie, kto jest na dobrej drodze do śledzenia, a kto utknął w martwym punkcie

Obecnie tworzenie szkoleń to tylko pierwszy krok. Śledzenie postępów to obszar, w którym większość zespołów traci widoczność.

Oceń postępy szkoleniowe pracowników za pomocą pulpitów ClickUp

Panele ClickUp Dashboards zapewniają wizualne centrum kontroli. Załóżmy, że uruchomiłeś ścieżkę certyfikacji AWS dla swojego zespołu inżynierów chmury. Możesz stworzyć panel, który wyświetla postęp poszczególnych zadań, zakończone quizy i terminy:

Skorzystaj z paska postępu , aby sprawdzić, jak daleko każdy inżynier zaszedł w swoich modułach 📊

Dodaj kartę obliczeniową , która automatycznie zaznacza, kto jest w śledzeniu, kto ma opóźnienia lub komu grozi przekroczenie terminu 🔢

Wstaw widżet osi czasu, aby wizualizować zbliżające się oceny lub daty ponownej certyfikacji ⏰

🎥 W tym wideo dowiesz się, jak stworzyć pulpit zarządzania projektami w ClickUp — jedno miejsce do śledzenia postępów, terminów i wyników zespołu. W przypadku programów szkoleniowych oznacza to, że możesz monitorować sesje, frekwencję i wyniki na pierwszy rzut oka, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Chcesz przyspieszyć ustawienia?

Pobierz bezpłatny szablon Zarządzaj programami szkoleniowymi przez cały cykl ich życia dzięki szablonowi ClickUp Training Framework

Szablon ClickUp Training Framework oferuje kompleksowy system definiowania celów szkoleniowych, organizowania materiałów szkoleniowych i monitorowania postępów pracowników w jednym scentralizowanym miejscu. Pomaga menedżerom w prowadzeniu spójnych szkoleń, monitorowaniu postępów każdego pracownika i szybkim identyfikowaniu luk w wiedzy lub umiejętnościach.

Pobierz bezpłatny szablon Zidentyfikuj braki w umiejętnościach dzięki szablonowi matrycy szkoleniowej ClickUp

Następnie szablon ClickUp Training Matryca pomaga w śledzeniu szkoleń pracowników, w tym umiejętności każdego członka zespołu, monitorowaniu postępów i wykrywaniu luk szkoleniowych. Oznaczone kolorami role, rankingi poziomów umiejętności i niestandardowe widoki umożliwiają skuteczną ocenę wyników i planowanie działań rozwojowych.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limitacje ClickUp

Szeroki zakres funkcji może początkowo wydawać się przytłaczający

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak łatwo pozwala nam zsynchronizować działania naszego zespołu i klientów. Platforma zapewnia nam wszystko — od tablic Kanban i wykresów Gantt po dokumenty i tablice — w jednym miejscu, dzięki czemu możemy przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami. Komentarze w czasie rzeczywistym, łatwe @wzmianki i szczegółowe uprawnienia oznaczają, że klienci mogą zobaczyć dokładnie to, czego potrzebują (i nic więcej), jednocześnie współpracując bezpośrednio nad zadaniem lub dokumentem...

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, jak łatwo pozwala nam zsynchronizować działania naszego zespołu i klientów. Platforma zapewnia nam wszystko — od tablic Kanban i wykresów Gantt po dokumenty i tablice — w jednym miejscu, dzięki czemu możemy przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować zadania bez konieczności przełączania się między narzędziami. Komentarze w czasie rzeczywistym, łatwe @wzmianki i szczegółowe uprawnienia oznaczają, że klienci mogą zobaczyć dokładnie to, czego potrzebują (i nic więcej), jednocześnie współpracując bezpośrednio nad zadaniem lub dokumentem...

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła dziennie od 0 do 10 wiadomości. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub przemyślane rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, ponieważ istotne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. za pośrednictwem e-mail). Aby uniknąć niepotrzebnego przechodzenia między platformami i zmiany kontekstu, potrzebujesz aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować wydajniej.

2. Arlo (najlepsze do zarządzania szkoleniami prowadzonymi przez instruktorów na dużą skalę)

za pośrednictwem Arlo

Arlo to solidne oprogramowanie do śledzenia szkoleń pracowników, które upraszcza planowanie, realizację i monitorowanie programów szkoleniowych w różnych formatach. Możesz bez wysiłku ustawić nowe kursy szkoleniowe, zarządzać powtarzającymi się wydarzeniami i automatyzować komunikację zarówno z prezenterami, jak i uczestnikami.

Oferuje również wsparcie dla nauki bezpośredniej, nauki online na żywo i innych formatów nauczania.

Ponadto platforma usprawnia procesy rejestracji i płatności. Automatyzuje cykl pracy związany z rejestracją, w tym konfigurowalne formularze, listy oczekujących, rabaty i elastyczne opcje płatności. W zakresie śledzenia i raportowania oferuje konfigurowalne narzędzia do monitorowania zapisów, frekwencji, wskaźników ukończenia kursów i wyników finansowych.

Najlepsze funkcje Arlo

Twórz bogatą, interaktywną zawartość przy użyciu cykli pracy opartych na AI, które przekształcają dokumenty lub podpowiedzi w ustrukturyzowane modu

Rejestruj obecność, sprawdzaj informacje o zarejestrowanych osobach, aktualizuj oceny i zarządzaj sesjami szkoleniowymi pracowników bezpośrednio z urządzeń mobilnych

Zapewnij uczniom bezpieczny portal samoobsługowy, aby mogli mieć widok materiałów szkoleniowych, śledzić postępy, uzyskiwać dostęp do certyfikatów i zarządzać profilami

Synchronizuj listy, rejestracje i aktualizacje z gotową stroną internetową Arlo poświęconą szkoleniom lub zapewnij połączenie ze swoją platformą

Ograniczenia Arlo

Wymaga wielu narzędzi innych firm do realizacji kluczowych funkcji, takich jak marketing e-mailowy i szkolenia online

Niektóre pola i zmiany szablonów mają zastosowanie globalne, co utrudnia dostosowanie na poziomie klasy

Ceny Arlo

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Proste: 125 USD miesięcznie na użytkownika

Professional: 215 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 285 USD/miesiąc na użytkownika

Skala: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Arlo

G2: 4,2/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Rozwój kariery jest głównym powodem, dla którego firmy inwestują w programy szkoleniowe — 62% twierdzi, że jest to ich główny czynnik motywujący. Co jest następne? Dążenie do nabywania nowych umiejętności, które 49% organizacji traktuje priorytetowo.

3. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do szkolenia zespołów pierwszej linii i zespołów mobilnych)

za pośrednictwem Connecteam

Connecteam to mobilna platforma do zarządzania pracownikami, stworzona, aby pomóc Ci w prowadzeniu szkoleń, śledzeniu postępów w rozwoju i zapewnieniu zgodności szkoleń z przepisami. Umożliwia menedżerom tworzenie interaktywnych kursów, przypisywanie ich odpowiednim osobom i śledzenie, czy zakończone bez konieczności organizowania sesji stacjonarnych lub korzystania z uciążliwych arkuszy kalkulacyjnych.

Korzystaj z gotowych materiałów szkoleniowych opartych na standardach branżowych lub przesyłaj treści zgodne ze standardem SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Automatyczne przypomnienia i powiadomienia push zwiększają wskaźniki zakończonych kursów, zapewniając spójność i informowanie zespołów.

Najlepsze funkcje Connecteam

Twórz interaktywne kursy z filmami szkoleniowymi , plikami PDF i obrazami, które pracownicy mogą zakończyć asynchronicznie

Oceniaj poziom przyswojenia wiedzy i zgodność z danymi dotyczącymi wyników w czasie rzeczywistym dla każdego quizu

Widok kamieni milowych szkoleń, osiągnięć i historii kursów każdego pracownika w układzie chronologicznym

Motywuj pracowników za pomocą cyfrowych odznak i kart podarunkowych powiązanych z osiągnięciami edukacyjnymi

Ograniczenia Connecteam

Interfejs administratora na pulpicie wydaje się nieintuicyjny i nieuporządkowany

Aplikacja mobilna nie posiada pełnej funkcji administratora, takiej jak edycja harmonogramów lub dostęp do funkcji lokalizacji

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: 35 USD/miesiąc

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc

Ekspert: 119 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Co mówią o Connecteam użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia recenzenta G2 na temat tego oprogramowania do śledzenia szkoleń:

System urlopów może być trudny w zarządzaniu, jeśli nie zachowasz ostrożności. Jeśli użytkownik wnioskuje o zakres dni jako urlop, oprogramowanie domyślnie uwzględni weekendy jako płatne dni wolne, co wymaga późniejszego ręcznego skorygowania.

System urlopów może być trudny w zarządzaniu, jeśli nie zachowasz ostrożności. Jeśli użytkownik wnioskuje o zakres dni jako urlop, oprogramowanie domyślnie uwzględni weekendy jako płatne dni wolne, co wymaga późniejszego ręcznego skorygowania.

🧠 Ciekawostka: NASA wykorzystuje ogromny basen o nazwie Neutral Buoyancy Lab do symulacji zerowej grawitacji podczas szkolenia astronautów. Jest to w zasadzie misja kosmiczna pod wodą.

4. PurelyHR (najlepsze rozwiązanie do nadzoru szkoleń połączonych z urlopami wypoczynkowymi i gotowością personelu)

za pośrednictwem PurelyHR

PurelyHR dostosowuje się do rozwoju Twojej firmy, pomagając zespołom HR i kierownictwu biznesowemu zrezygnować z ręcznego śledzenia i lepiej zarządzać operacjami kadrowymi. Jest to szczególnie pomocne, gdy trzeba skutecznie przeszkolić pracowników w zakresie nowego oprogramowania. Można dodać daty wygaśnięcia certyfikatów lub szkoleń, a system automatycznie wyśle powiadomienia e-mail dotyczące odnowienia i ponownego szkolenia.

Chcesz śledzić, kto zakończył jakie szkolenia? Chcesz mieć pewność, że wszyscy osiągają wyznaczone kamienie milowe i przestrzegają zasad? PurelyHR zajmie się tym. Bezpieczeństwo jest również jednym z głównych priorytetów, o czym świadczą certyfikaty SOC2 Type 2 i ISO27001, gwarantujące ochronę wrażliwych danych pracowników zgodnie z najwyższymi standardami.

Najlepsze funkcje PurelyHR

Przypisuj certyfikaty, prowadź śledzenie zakończonych szkoleń i monitoruj odnowienia licencji wraz z terminami, przypomnieniami i przesyłaniem dokumentów w „Modułach talentów”

Dodaj informacje o wykształceniu, umiejętnościach językowych lub kwalifikacjach branżowych do profili pracowników, aby uzyskać zakończony widok możliwości zespołu

Skonfiguruj przepływy wdrażania nowych pracowników, w tym wymagane szkolenia, materiały do czytania oraz dokumentacja przesłana od pierwszego dnia pracy

Przydzielaj inicjatywy szkoleniowe lub aktualizacje certyfikatów dla całej firmy bez konieczności ręcznego dodawania każdego pracownika

Limity PurelyHR

Biblioteka ograniczonych wideo do samodzielnej nauki

Śledzenie naliczonych kwot może nie być funkcją we wszystkich przypadkach użycia

Ceny PurelyHR

21-dniowa bezpłatna wersja próbna

Miesięcznie: 34,50 USD/miesiąc

Oceny i recenzje PurelyHR

G2: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 390 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Zgodnie z krzywą zapominania większość ludzi zapomina to, czego się nauczyła w krótkim okresie, a nawet 70% z nich zapomina to w ciągu 24 godzin. Nie wynika to z braku wysiłku, ale z tego, jak działa pamięć. Dlatego jednorazowe sesje szkoleniowe rzadko przynoszą trwałą wartość, chyba że informacje są powtarzane lub stosowane wkrótce po ich przekazaniu.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć projekt wdrożenia systemu LMS

5. Trainual (najlepsze rozwiązanie dla szybko rozwijających się firm, które chcą usystematyzować wiedzę wewnętrzną)

za pośrednictwem Trainual

Trainual to system szkoleniowy, dokumentacyjny i służący do udostępniania wiedzy, stworzony z myślą o szybko rozwijających się zespołach. Dzięki tej platformie możesz scentralizować wszystkie materiały szkoleniowe, standardowe procedury operacyjne (SOP) i wiedzę firmy w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala tworzyć uporządkowane podręczniki szkoleniowe wzbogacone o osadzone pliki, wideo i narzędzia do tworzenia szkiców. Dzięki temu Twój zespół ma całodobowy dostęp do aktualnych informacji. Co więcej, Trainual zawiera elementy grywalizacji, takie jak punkty, osiągnięcia i odznaki, które pracownicy otrzymują po zakończonych modułach szkoleniowych.

Najlepsze funkcje Trainual

Twórz quizy i testy wiedzy, które odblokowują moduły dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku, dodając punkty kontrolne do procesu nauki

Natychmiast udostępnianie ponad 380 kursów stworzonych przez ekspertów na temat DEI, cyberbezpieczeństwa, zapobiegania molestowaniu i nie tylko

Widok szczegółowych danych dotyczących szkoleń i pobieraj certyfikaty potwierdzające zakończenie szkoleń i zgodność z wymogami

Ograniczenia Trainual

Po zakończeniu modułu trudno jest do niego wrócić, chyba że wcześniej został dodany do ulubionych

Przesyłanie i organizowanie wszystkich materiałów szkoleniowych wymaga znacznego nakładu czasu i planu

Ceny Trainual

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trainual

G2: 4,7/5 (ponad 780 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 470 recenzji)

Co o Trainual mówią użytkownicy w praktyce?

W jednej z recenzji Capterra napisano:

Podoba mi się sposób, w jaki Trainual organizuje wszystkie nasze materiały szkoleniowe. Mamy kosztowny program wdrażania nowych pracowników i szkoleń wewnętrznych, a Trainual pomaga nowym pracownikom przejść przez pierwsze miesiące zatrudnienia. Wydaje się, że przydzielamy pracownikom role, które niekoniecznie muszą zostać zakończone. Dlatego ustalenie, jak zorganizować naszą rolę i zawartość, było nieco skomplikowane.

Podoba mi się sposób, w jaki Trainual organizuje wszystkie nasze materiały szkoleniowe. Mamy kosztowny program wdrażania nowych pracowników i szkoleń wewnętrznych, a Trainual pomaga nowym pracownikom przejść przez pierwsze miesiące zatrudnienia. Wydaje się, że przydzielamy pracownikom zadania, które nie muszą być zakończone. Dlatego ustalenie, jak zorganizować naszą rolę i zawartość, było nieco skomplikowane.

🔍 Czy wiesz, że... Ponad 90% pracowników uważa, że nauka w miejscu pracy jest przydatna — niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia umiejętności, mentoring, czy nawet podstawowe wdrożenie. Odrobina nauki może przynieść ogromne korzyści, jeśli jest zrobione we właściwy sposób.

6. Whatfix (najlepsze do włączania interaktywnego uczenia się do cyklu pracy)

za pośrednictwem Whatfix

Whatfix to platforma cyfrowa (DAP), która ułatwia naukę nowych narzędzi i procesów, zwłaszcza podczas rozpoczynania nowej pracy. Zamiast odwracać uwagę pracowników od ich zadań, integruje szkolenia z samym oprogramowaniem, oferując wskazówki w czasie rzeczywistym w aplikacji, interaktywne przewodniki i spersonalizowane wsparcie.

Kontekstowe wskazówki, takie jak przepływy, listy zadań i inteligentne porady, prowadzą użytkowników krok po kroku przez złożone procesy. Platforma oferuje redaktor treści bez kodowania, który umożliwia tworzenie i aktualizowanie treści szkoleniowych bez wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Whatfix

Twórz interaktywne wersje aplikacji internetowych w środowisku testowym, aby pracownicy mogli bezpiecznie ćwiczyć zadania bez dostępu do rzeczywistych danych

Użyj śledzenia, aby śledzić zaangażowanie użytkowników w różnych narzędziach bez konieczności kodowania, aby zmierzyć, w jaki sposób wykorzystywane są materiały szkoleniowe

Wybierz wyzwalacz kontekstowych przypomnień za pomocą sygnałów beacon, aby zakończone certyfikacje lub powrócić do ważnych cykli pracy

Dostosuj wskazówki i instrukcje do roli, działu lub historii użytkowania aplikacji, zapewniając odpowiednie ścieżki nauki

Ograniczenia Whatfix

Data powstania zawartości na początku jest czasochłonne, zwłaszcza gdy jest niestandardowa dla wielu rola użytkowników lub platform

Nie pozwala filtrować raportów analitycznych według roku, co limituje długoterminowe śledzenie wyników

Ceny Whatfix

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Whatfix

G2: 4,6/5 (ponad 360 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Whatfix prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co napisano w recenzji G2:

Zgromadzenie wszystkich potrzebnych zawartości zajmie trochę czasu, ale jest to normalne w przypadku tego typu przedsięwzięć. Ponadto niektóre niestandardowe opcje dostosowywania i wybór elementów wymagają więcej niż podstawowej wiedzy na temat selektorów Javascript/CSS i podobnych zagadnień, których samodzielna nauka może być trudna.

Zgromadzenie wszystkich potrzebnych zawartości zajmie trochę czasu, ale jest to normalne w przypadku tego typu przedsięwzięć. Ponadto niektóre niestandardowe opcje dostosowywania i wybór elementów wymagają więcej niż podstawowej wiedzy na temat selektorów Javascript/CSS i podobnych zagadnień, których samodzielna nauka może być trudna.

🔍 Czy wiesz, że... Amazon posiada program szkolenia pracowników do wykonywania zawodów poza firmą. W ramach inicjatywy Career Choice firma pokrywa koszty nauki pracowników w zakresie umiejętności, na które istnieje duże zapotrzebowanie, nawet jeśli oznacza to odejście z Amazon do innych miejsc pracy.

7. Training Tracker (najlepszy dla tradycyjnych branż o złożonych wymaganiach dotyczących zgodności)

Training Tracker to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do szkolenia pracowników, które upraszcza sposób, w jaki organizacje śledzą wymagania dotyczące nauki i zgodności. Umożliwia tworzenie niestandardowych modułów szkoleniowych, śledzenie wygasających certyfikatów oraz rejestrowanie zarówno online, jak i offline działań edukacyjnych.

Platforma oferuje wsparcie dla zawartości SCORM, wbudowanych quizów oraz zasobów multimedialnych, takich jak wideo i dokumenty. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne powiadomienia e-mail, szczegółowe raporty z postępów i eksport do programu Excel, jest ona szczególnie przydatna w branżach o surowych wymogach regulacyjnych.

Najlepsze funkcje Training Tracker

Zautomatyzuj cykle szkoleń, ustawiając zasady, które przydzielają zadania w regularnych odstępach czasu, np. co rok lub co miesiąc

Używaj etykiet, aby organizować pracowników i zadania szkoleniowe poza standardowymi polami, takimi jak dział lub lokalizacja, umożliwiając zaawansowane filtrowanie

Dokumentuj jednostki kształcenia ustawicznego bezpośrednio w systemie, aby umożliwić śledzenie rozwoju pracowników powiązanego z certyfikatami lub licencjami

Ograniczenia programu Training Tracker

Brak dostępności mobilnej może utrudniać śledzenie szkoleń w terenie

Limited możliwości importu zbiorczego i automatyzacji, co zwiększa wysiłek administracyjny

Ceny oprogramowania Training Tracker

14-dniowa bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 34 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 74 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje programów do śledzenia szkoleń

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Firmy, które postrzegają swoje zespoły ds. kształcenia i rozwoju jako kluczowe dla rozwoju biznesowego, są dwukrotnie bardziej skłonne do mierzenia powodzenia poprzez poprawę wyników, a nie tylko wskaźniki zakończonych szkoleń lub wyniki quizów. Dla kadry kierowniczej liczą się znaczące wyniki.

8. Quickbase (najlepsze do tworzenia niestandardowych wewnętrznych cykli pracy szkoleniowych)

za pośrednictwem Quickbase

Quickbase to oprogramowanie do śledzenia szkoleń, które nie wymaga kodowania i zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom w tworzeniu rozwiązań dostosowanych do ich procesów, a nie na odwrót. Działa jak cyfrowe centrum kontroli, w którym można śledzić kluczowe inicjatywy, monitorować postępy i rejestrować aktualizacje w czasie rzeczywistym w wielu cyklach pracy.

Umożliwia zespołom tworzenie dostosowanych do potrzeb rozwiązań, które odpowiadają na wyjątkowe wyzwania operacyjne, zwiększając wydajność i współpracę w różnych branżach. Zyskujesz widoczność we wszystkie inicjatywy, zachowując kontrolowany dostęp i zapewniając ścisłą zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Quickbase

Zamień tradycyjne formularze rejestracyjne na inteligentne, dynamiczne dane wejściowe, korzystając z podpowiedzi i automatyzacji

Pozwól zespołom terenowym na bieżąco aktualizować postępy lub oznaczać zakończone zadania z dowolnego urządzenia

Złóż połączenie ze swoimi ulubionymi narzędziami, aby uzyskać ujednolicony widok bez konieczności ręcznego wprowadzania danych dotyczących szkoleń

Ograniczenia Quickbase

Podczas edycji obszaru roboczego użytkownicy muszą zapisać lub anulować zmiany, nawet jeśli nie wprowadzili żadnych zmian, co zakłóca cykl pracy

Dane w ukrytych zakładkach mogą nadal być dostępne dla użytkowników, co budzi potencjalne obawy dotyczące prywatności

Ceny Quickbase

30-dniowa bezpłatna wersja próbna

Zespół: 35 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Biznes: 55 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

przedsiębiorstwa: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Quickbase

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Większość firm twierdzi, że inwestuje w podnoszenie kwalifikacji, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Raport LinkedIn dotyczący uczenia się w miejscu pracy pokazuje, że prawie wszystkie wysiłki na dużą skalę utknęły na etapie planowania lub wczesnej aktywacji, a mniej niż 5% z nich osiągnęło etap, na którym można zmierzyć ich wpływ. Główny powód? Bez odpowiednich narzędzi trudno jest śledzić, co działa, a co nie.

9. WorkRamp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów mających kontakt z klientami, umożliwiające tworzenie ścieżek szkoleniowych)

za pośrednictwem WorkRamp

WorkRamp to system zarządzania nauczaniem nowej generacji, który pomaga organizacjom tworzyć, realizować i śledzić inicjatywy edukacyjne dla wszystkich pracowników. Ta intuicyjna platforma oferuje wsparcie dla różnych form nauki, w tym sesje prowadzone przez instruktorów, e-learning, wideo, quizy i wyzwania, dostosowując się do różnych preferencji edukacyjnych.

Oprogramowanie to pomaga pracownikom w pokonywaniu wyzwań związanych z wdrażaniem, ścieżkami rozwoju, kursami zgodności i bieżącymi programami szkoleniowymi. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji i scentralizowanemu pulpitowi administracyjnemu dla administratorów i uczniów możesz wdrażać treści szkoleniowe, automatyzować zadania i przypomnienia oraz zarządzać doświadczeniami edukacyjnymi swoich pracowników.

Najlepsze funkcje WorkRamp

Generuj konspekty szkoleń, pytania quizowe i podsumowania modułów natychmiast dzięki AI wbudowanemu bezpośrednio w kreator kursów

Wydawaj weryfikowalne certyfikaty po zakończonych szkoleniach, śledź terminy ważności i wyprzedzaj terminy ponownej certyfikacji

Zachowaj kontrolę nad markową zawartością edukacyjną dzięki narzędziom typu „przeciągnij i upuść” oraz ustrukturyzowanym cyklom pracy publikacji

Rozszerz wewnętrzne szkolenia na zewnętrzne wsparcie dzięki scentralizowanym portalom dla partnerów i klientów

Ograniczenia WorkRamp

Niektórzy użytkownicy narzekają, że podstawowe funkcje, takie jak cofanie przypisania zawartości i zaawansowane reguły automatyzacji, są nadal bardzo proste

Zarządzanie platformami wewnętrznymi i zewnętrznymi (ELC i CLC) może być skomplikowane

Ceny WorkRamp

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje WorkRamp

G2: 4,4/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

Co o WorkRamp mówią prawdziwi użytkownicy?

Jedna z opinii z recenzji G2:

Największą zaletą WorkRamp jest przyjazny dla użytkownika interfejs i płynna integracja... Chociaż WorkRamp jest ogólnie fantastycznym narzędziem, jednym z obszarów, który można by ulepszyć, są opcje niestandardowego raportowania. Pomocna byłaby większa elastyczność w tworzeniu raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Największą zaletą WorkRamp jest przyjazny dla użytkownika interfejs i płynna integracja... Chociaż WorkRamp jest ogólnie fantastycznym narzędziem, jednym z obszarów, który można by ulepszyć, są opcje niestandardowego raportowania. Pomocna byłaby większa elastyczność w tworzeniu raportów dostosowanych do konkretnych potrzeb.

🧠 Ciekawostka: Kiedy pracownicy mają wpływ na to, czego się uczą, są prawie 8 razy bardziej skłonni do awansu w firmie i ponad 5 razy bardziej skłonni do osiągania wysokich wyników. Wybór napędza postęp.

10. Ethena (najlepsze rozwiązanie do skalowania szkoleń opartych na wartościach w nowoczesnych miejscach pracy)

za pośrednictwem Ethena

Ethena nie jest zwykłym narzędziem do szkoleń z zakresu zgodności z przepisami; zostało stworzone, aby nauka w miejscu pracy była bardziej adekwatna, elastyczna i mniej nudna.

Możesz przesłać obowiązkowe materiały szkoleniowe, zasady, a nawet wideo i połączyć je z zawartością Ethena, aby stworzyć coś spersonalizowanego dla swojego zespołu. Dzięki ponad 150 modułowym tematom szkoleniowym dostosowuje się do Twojej unikalnej kultury, zasad i dynamiki zespołu. Platforma automatyzuje zadania, dostosowuje treści w oparciu o role i lokalizacje oraz monitoruje uczestnictwo.

Najlepsze funkcje Ethena

Przeprowadzaj wbudowane kampanie phishingowe, aby sprawdzić świadomość bezpieczeństwa i wzmocnić naukę opartą na ryzyku

Generuj szczegółowe transkrypcje uczniów, aby szybko ocenić postępy na poziomie indywidualnym lub zespołowym, status ukończenia i zgodność z przepisami

Skorzystaj z wbudowanych szablonów planów szkoleń , aby stworzyć szkolenie od podstaw lub ulepszyć istniejące zawartość za pomocą quizów, skryptów i slajdów

Ograniczenia Ethena

Edytowanie niestandardowej zawartości w trakcie zadania wymaga ręcznego przypisania użytkowników, co jest nieefektywne

Dodawanie poszczególnych użytkowników do cyklicznych szkoleń często wymaga przesyłania plików CSV, co sprawia, że proces ten jest mniej intuicyjny

Ceny Ethena

Wersja demonstracyjna dostępna na żądanie

Standard: 20 USD/uczestnik (rocznie)

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ethena

G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Zarządzanie projektami w produkcji wideo

Przyzwyczaj się do powodzenia dzięki ClickUp

Każde oprogramowanie do śledzenia szkoleń pracowników oferuje coś wyjątkowego. Kluczem jest wybór takiego, które jest dostosowane do Twoich cykli pracy i ułatwia Ci wykonywanie zadań.

Dobra wiadomość? Nie brakuje narzędzi. Wyzwanie? Znalezienie takiego, które spełnia wszystkie wymagania do zrobienia.

ClickUp obejmuje wszystkie podstawowe funkcje. Użyj ClickUp Dokuments, aby scentralizować materiały szkoleniowe, pulpitów, aby uzyskać wgląd w szkolenia na żywo, oraz Brain, aby zautomatyzować przypomnienia i zaawansowane wyszukiwanie.

Nie czekaj. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅