10 najlepszych prywatnych aplikacji kalendarza do bezpiecznego i szyfrowanego planowania

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twój kalendarz wie o Tobie trochę za dużo?

Między spotkaniami w pracy, wizytami u lekarza i planami osobistymi, Twój kalendarz zawiera zaskakująco szczegółową mapę Twojego życia. A jeśli korzystasz z typowej aplikacji kalendarza, wszystkie te poufne informacje mogą znajdować się na serwerach innych osób — bez ochrony, bez szyfrowania i potencjalnie narażone na ujawnienie.

Właśnie dlatego coraz więcej osób decyduje się na prywatne aplikacje kalendarza. Narzędzia te koncentrują się na funkcjach zapewniających prywatność, takich jak szyfrowanie typu end-to-end, lokalne przechowywanie danych i polityka zerowego śledzenia. Niezależnie od tego, czy zarządzasz napiętym harmonogramem, czy po prostu chcesz zachować swoje plany w tajemnicy, lista aplikacji kalendarza stworzonych z myślą o bezpieczeństwie stale się wydłuża.

Zebraliśmy najlepsze prywatne aplikacje mobilne z kalendarzem, które stawiają Twoją prywatność na pierwszym planie, nie rezygnując z funkcjonalności ani wyglądu.

Na co należy zwrócić uwagę w prywatnych aplikacjach kalendarza?

Większość ludzi uważa, że prywatność oznacza po prostu zastosowanie "szyfrowania typu end-to-end" i na tym koniec. Jednak prawdziwie prywatne aplikacje kalendarza to coś znacznie więcej.

Oto, co naprawdę ma znaczenie, a czego brakuje większości innych aplikacji kalendarza 👇

Przechowywanie danych wyłącznie lokalnie: Jeśli wpisy w kalendarzu znajdują się wyłącznie na Twoim urządzeniu (a nie w chmurze innej osoby), masz już przewagę. Dobry szyfrowany kalendarz powinien dawać możliwość przechowywania wszystkiego lokalnie lub korzystania z własnego dostawcy chmury, bez wymuszonej synchronizacji z wielkimi firmami technologicznymi

Ochrona metadanych: Oczywiście, Twoje wydarzenia są szyfrowane, ale co z metadanymi? Obejmują one tytuły, godziny, zaproszonych i lokalizacje. Wiele aplikacji internetowych szyfruje zawartość wydarzenia, ale pozostawia metadane niechronione. Poszukaj prywatnej aplikacji kalendarza, która szyfruje wszystko, a nie tylko notatki

Szczegółowe opcje udostępniania: Jeśli korzystasz z aplikacji do udostępniania kalendarza, upewnij się, że nie zmuszają Cię one do otwierania całego harmonogramu. Najlepsze aplikacje kalendarza pozwalają udostępniać jeden kalendarz, jedno wydarzenie, a nawet tylko okno dostępności, bez ujawniania, z kim się spotykasz i dlaczego

Brak gromadzenia danych dla "funkcji inteligentnych": Niektóre kalendarze oferują funkcje AI lub "inteligentne sugestie" poprzez zbieranie danych użytkownika. Jeśli pobierają one informacje z skrzynki odbiorczej lub historii lokalizacji, aby "pomóc" w planowaniu, jest to sygnał ostrzegawczy. Przydatne? Być może. Prywatne? Absolutnie nie

Interoperacyjność bez kompromisów: Chcesz synchronizować kalendarze (np. Google lub Outlook), ale zależy Ci na prywatności? Poszukaj prywatnej aplikacji kalendarza, która blokuje dostęp stron trzecich, dzięki czemu możesz wyświetlać wydarzenia z innych platform bez utraty kontroli nad swoim osobistym kalendarzem

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie chcesz, aby klienci lub współpracownicy wiedzieli, gdzie jesteś? Ustaw kalendarz na stałą strefę czasową (np. UTC), aby uniknąć ujawniania wzorców podróży lub obecności w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie przydatne dla dziennikarzy, sygnalistów lub cyfrowych nomadów.

Najlepsze prywatne aplikacje kalendarza w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami z integracją kalendarza Śledzenie czasu, widok kalendarza, automatyzacja, widok obciążenia pracą, ClickUp Brain, udostępnianie oparte na rolach Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Kalendarz Proton Szyfrowane planowanie i zarządzanie prywatnymi wydarzeniami Kompleksowe szyfrowanie, ECC Curve25519, szyfrowane zaproszenia, ochrona metadanych Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Kalendarz Tuta Dostęp z wielu platform i prywatność oparta na zerowej wiedzy Szyfrowanie odporne na ataki kwantowe, otwarte oprogramowanie, brak konieczności podawania danych osobowych, zaawansowane reguły powtarzania Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Any. do Ujednolicone zarządzanie zadaniami i kalendarzem na wszystkich urządzeniach Układy z wieloma widokami, synchronizacja zadań z kalendarzem, alerty, zmiana harmonogramu metodą "przeciągnij i upuść" Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Cal. com Planowanie open source z możliwością głębokiej personalizacji Możliwość samodzielnego hostowania, modułowe ustawienia, ponad 65 integracji, strony rezerwacji grupowych Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Kalendarz Apple Płynna synchronizacja między urządzeniami dla użytkowników Apple Naturalne wprowadzanie danych, integracja z Siri, kalendarze współdzielone, synchronizacja z iCloud Free TimeTree Kalendarze udostępniane rodzinom, parom lub zespołom Udostępniane wydarzenia, czat podczas wydarzeń, udostępniane notatki, powiadomienia Dostępny plan Free; możliwość dostosowania dla przedsiębiorstw Kalendarz Etar Kalendarz typu open source z dostępem offline dla użytkowników Androida Wsparcie offline, wiele widoków, import/eksport plików ICS Free Kalendarz Nextcloud Zespoły dbające o prywatność, potrzebujące narzędzia hostowanego we własnym zakresie Synchronizacja CalDAV, samodzielne hostowanie, integracja narzędzi, wydarzenia oznaczone kolorami Free Wtyczka Joplin Wizualna organizacja notatek Joplin Widok notatek połączonych datami, nawigacja za pomocą klawiatury, wizualna oś czasu notatek Free EteSync Szyfrowany kalendarz na różne urządzenia i synchronizacja danych Synchronizacja E2EE, rejestrowanie zmian, wsparcie DAVx⁵, wieloplatformowość Dostępny plan Free; możliwość dostosowania dla przedsiębiorstw Kalendarz Zoho Dostęp offline dla użytkowników Androida poszukujących kalendarza typu open source Kalendarze grupowe, rezerwacja zasobów, wiele widoków, cykliczność i potwierdzenia udziału Niestandardowe ceny

Najlepsze prywatne aplikacje kalendarza

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, oto najlepsze prywatne aplikacje kalendarza, które łączą silne szyfrowanie, przemyślany projekt i rzeczywistą kontrolę nad danymi:

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami z integracją kalendarza)

Pierwsza na liście jest ClickUp (aplikacja do wszystkiego w pracy) — ponieważ żonglowanie terminami projektów, zadaniami osobistymi i harmonogramami zespołu nie powinno oznaczać rezygnacji z prywatności.

Większość kalendarzy do zarządzania projektami jest albo zbyt sztywna, albo zbyt nieszczelna (świetna do współpracy, ale nie tak dobra do kontrolowania, kto co widzi). Ale potężne oprogramowanie do zarządzania projektami Crobust zapewnia szczegółowe ustawienia widoczności i uprawnienia użytkowników.

Bezpiecznie planuj spotkania, rozmowy, spotkania indywidualne i nie tylko dzięki nowemu kalendarzowi ClickUp

Na początek kalendarz ClickUp jest głęboko zintegrowany z Twoimi zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, oferując jednocześnie ścisłą kontrolę prywatności.

Co więcej, dostępne jest śledzenie czasu, nieskończone przewijanie w poziomie oraz widoczność lokalizacji i godzin pracy, co usprawnia komunikację w zespole. Kalendarze można również bezpiecznie udostępniać za pomocą prywatnych lub publicznych linków.

Udostępniaj swój kalendarz zespołom i klientom zewnętrznym dzięki szczegółowym uprawnieniom

📌 Pierwsze kroki z kalendarzem ClickUp: Połącz swój istniejący kalendarz: Kliknij ikonę kalendarza u góry, aby połączyć swój aktualny kalendarz

Poznaj interfejs: Zapoznaj się z hubem zadań na pasku bocznym i funkcją codziennego podsumowania

Rozpocznij planowanie: Użyj funkcji "Spotkaj się z", aby bez wysiłku planować spotkania

Dodawanie zadań: Zacznij dodawać zadania do kalendarza i korzystaj z funkcji automatycznego blokowania czasu

Dodaj zadanie do listy priorytetów, a ClickUp zaproponuje najlepszy czas na jego wykonanie w oparciu o Twój harmonogram. Jeśli przegapisz zadanie, ClickUp ponownie zablokuje czas na jego wykonanie. Bez ręcznego planowania, bez zapomnianych list rzeczy do zrobienia.

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące ostatnich i nadchodzących zadań oraz możesz blokować czas na wszystko, co jest w toku lub ważne.

Poproś ClickUp Brain o zablokowanie czasu zgodnie z Twoimi preferencjami

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowało się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to zrobić, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia zadań lub dostosowania zadań oraz skonfigurować automatyczne cykle pracy. Większość narzędzi ma opracowany jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Wypróbuj planowanie oparte na sztucznej inteligencji, w którym zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pomocą ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z natłokiem pracy!

Aby ułatwić planowanie i ustalanie priorytetów zadań, widok kalendarza ClickUp zapewnia wizualny układ wszystkich zadań do zrobienia, uporządkowanych według dnia, tygodnia lub miesiąca.

Wizualizuj zadania i planuj swój dzień dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Jest idealna do przeciągania, upuszczania i dostosowywania zadań w miarę zmian osi czasu, pomagając zachować wydajność bez utraty przejrzystości.

Aby szybko rozpocząć, skorzystaj z szablonu kalendarza ClickUp — idealnego dla początkujących i gotowego do użycia w kilka sekund.

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj natychmiastową widoczność całego cyklu pracy i postępów dzięki szablonowi kalendarza ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na ogromną liczbę funkcji korzystanie z nich może wymagać pewnego nakładu nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia Heath Hayden, koordynator ds. rozwoju zawodowego w Tacoma Community College.

Korzystam z ClickUp do organizowania i zarządzania dużymi i małymi wydarzeniami oraz projektami w mojej pracy. Szczególnie pomocne są dla mnie funkcja kalendarza, funkcje zależności oraz funkcje ankiet. To najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, z jakiego kiedykolwiek korzystałem.

2. Proton Calendar (najlepszy do szyfrowanego planowania i zarządzania prywatnymi wydarzeniami)

za pośrednictwem Proton Calendar

Proton Calendar to narzędzie do planowania zadań, które stawia prywatność na pierwszym miejscu, stworzone przez Proton Mail. Wykorzystuje szyfrowanie typu end-to-end, aby chronić wszystko, od tytułów wydarzeń po nazwiska uczestników, więc nawet Proton nie może odczytać Twoich danych.

Dzięki otwartemu kodowi źródłowemu jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad prywatnością swojego kalendarza bez utraty użyteczności. Jest idealna dla profesjonalistów, zespołów i użytkowników dbających o prywatność, którzy chcą bezpiecznego planowania bez kompromisów.

Najlepsze funkcje kalendarza Proton

Zabezpiecz dane wydarzeń dzięki wysokowydajnemu szyfrowaniu w czasie rzeczywistym przy użyciu kryptografii krzywych eliptycznych (ECC Curve25519)

Zachowaj prywatność uczestników w aplikacji kalendarza dzięki szyfrowaniu, które ukrywa tożsamość uczestników nawet przed samym Protonem

Weryfikuj zaproszenia za pomocą podpisów kryptograficznych, zapewniając autentyczność nadawcy i zapobiegając manipulowaniu danymi

Limity kalendarza Proton

Niektórzy twierdzą, że nie obsługuje ona tworzenia spotkań offline, co ogranicza elastyczność w podróży

Inni zgłaszają frustrację związaną z podstawowymi funkcjami, takimi jak wyszukiwanie, autouzupełnianie lokalizacji i planowanie czasu podróży

Ceny kalendarza Proton

Free Forever

Mail Plus: 4,99 USD/miesiąc

Proton Unlimited: 12,99 USD/miesiąc

Proton Duo: 19,99 USD/miesiąc

Mail Essentials: 7,99 USD/miesiąc na użytkownika

Mail Professional: 10,99 USD/miesiąc na użytkownika

Proton Business Suite: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Proton Calendar

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

3. Tuta Calendar (najlepszy wybór pod kątem dostępu na wielu platformach i prywatności opartej na zerowej wiedzy)

za pośrednictwem Tuta Calendar

Tuta Calendar (wcześniej Tutanota) to aplikacja kalendarzowa typu zero-knowledge, która wykorzystuje szyfrowanie odporne na ataki kwantowe, aby zapewnić całkowitą prywatność terminów, przypomnień i powtarzających się wydarzeń.

Tuta zapewnia również anonimowość, ponieważ nie wymaga podawania żadnych danych osobowych podczas rejestracji i działa w pełni otwartej infrastrukturze. Jest również w całości stworzona przez nas (bez zewnętrznych narzędzi śledzących ani komponentów zamkniętych).

Najlepsze funkcje kalendarza Tuta

Korzystaj z funkcji takich jak szczegółowe tworzenie wydarzeń, konfigurowalne przypomnienia i zaawansowane reguły powtarzania

Chroń się przed przyszłymi zagrożeniami kwantowymi dzięki protokołom szyfrowania nowej generacji, takim jak Kyber-1024 i x25519

Monitoruj i zdalnie zamykaj sesje kalendarza z dowolnego urządzenia, z szyfrowaniem adresów IP i automatycznym usuwaniem po tygodniu

Ograniczenia kalendarza Tuta

Niektórzy twierdzą, że funkcja wyszukiwania jest ograniczona i nie zapewnia szybkich ani wyczerpujących wyników

Inni zgłaszają, że brak dostępu offline utrudnia przeglądanie lub edytowanie kalendarzy w podróży

Ceny kalendarza Tuta

Free Forever

Rewolucyjna: 3,29 USD/miesiąc

Legenda: 8,76 USD/miesiąc

Niezbędne: 8,14 USD miesięcznie/użytkownik

Zaawansowana: 10,85 USD/miesiąc/użytkownik

Unlimited: 16,27 USD/miesiąc/użytkownik

Oceny i recenzje Tuta Calendar

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Tuta Calendar mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Tutanota to kompleksowa usługa szyfrująca, z której korzystam głównie wtedy, gdy chcę wysłać poufne wiadomości e-mail. Ma prosty interfejs, a aplikacja na moim urządzeniu działa bez zarzutu.

4. Any. do (Najlepsza do zunifikowanego zarządzania zadaniami i kalendarzem na różnych urządzeniach)

za pośrednictwem Any.do

Kalendarz Any. do synchronizuje się z Google, Outlookiem i iCloud, aby ujednolicić harmonogram i listę zadań w jednej spójnej przestrzeni. Otrzymujesz jeden interfejs, w którym zadania do wykonania znajdują się tuż obok spotkań, co ułatwia zarządzanie zarówno życiem zawodowym, jak i prywatnym.

Ponadto oferuje wiele widoków kalendarza, które pomogą Ci skupić się na bieżącym dniu lub pomniejszyć widok, aby zobaczyć nadchodzący tydzień lub miesiąc. Wszystkie zmiany są odzwierciedlane w kalendarzu zewnętrznym, ale możesz nimi zarządzać w tej prywatnej aplikacji kalendarza, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania, szybkiej edycji i wbudowanych alertów.

Any. do najlepsze funkcje

Przełączaj się między widokiem dziennym, 3-dniowym, tygodniowym i miesięcznym w zależności od potrzeb planowania

Aktualizuj terminy, godziny, cykliczność i szczegóły bezpośrednio z kalendarza.

Łatwe udostępnianie kalendarzy członkom rodziny lub zespołowi za pomocą zsynchronizowanych kont lub linków do subskrypcji

Any. do ograniczeń

Użytkownicy muszą tworzyć oddzielne wydarzenia w kalendarzu, aby wizualnie przedstawić czas trwania zadań, co wymaga dodatkowych kroków

Chociaż aplikacja na iPhone'a obsługuje iCloud, wersja na komputery Mac nie obsługuje kalendarza Apple, co ogranicza synchronizację między urządzeniami

Ceny Any. do

Free Forever

Premium : 7,99 USD/miesiąc

Rodzina : 9,99 USD/miesiąc (dla 4 członków)

Teams: 7,99 USD miesięcznie za członka

Any. do oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 180 recenzji)

5. Cal. com (najlepsza do planowania w systemie open source z możliwością głębokiej personalizacji)

za pośrednictwem Cal.com

Cal. com to narzędzie do planowania kalendarza typu open source stworzone dla osób prywatnych, zespołów i firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad rezerwacjami. Zamiast nakładać funkcje na stały system, oferuje modułową strukturę, którą można dostosować do własnych potrzeb.

Jest również zorientowana na prywatność, można ją hostować samodzielnie i integruje się z ponad 65 narzędziami — od Stripe po Kalendarz Google — co czyni ją elastycznym wyborem zarówno do użytku osobistego, jak i zawodowego.

Najlepsze funkcje Cal.com

Ustaw limity dzienne, bufory przed i po spotkaniach, minimalne okresy powiadomień i godziny pracy

Korzystaj z logiki round-robin, stron rezerwacji grupowych i formularzy trasowania, aby uprościć koordynację

Dodaj bloki planowania do swojej witryny internetowej lub produktu bez przekierowywania użytkowników w inne miejsce

Ograniczenia Cal.com

Użytkownicy zgłaszają, że osadzony element rezerwacji nie dostosowuje się automatycznie do rozmiaru kontenera, co powoduje zepsucie układu wielu stron

Inni twierdzą, że zaproszenia kalendarza są podstawowe i nie można ich dostosować, co prowadzi do słabej jakości wyświetlania, zwłaszcza dla użytkowników Microsoft 365

Ceny Cal.com

Free Forever

Teams : od 15 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacje : od 37 USD/miesiąc/użytkownik

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Cal.com

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Cal.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Cal. com jest bardzo pomocny w planowaniu spotkań bez kolizji. Szczególnie podoba mi się funkcja +, która pozwala dodawać lub planować spotkania z wieloma osobami jednocześnie.

6. Kalendarz Apple (najlepszy dla użytkowników ekosystemu Apple, którzy chcą płynnej synchronizacji między urządzeniami)

Kalendarz Apple to wbudowana aplikacja do planowania dla systemów macOS, iOS i iPadOS. Jest ściśle zintegrowana z ekosystemem Apple, co oznacza, że działa płynnie z aplikacjami Mail, Siri, a nawet takimi aplikacjami jak Mapy i Przypomnienia.

Wszystkie wydarzenia są automatycznie synchronizowane na wszystkich urządzeniach Apple za pośrednictwem usługi iCloud, więc jeśli dodasz spotkanie na komputerze Mac, natychmiast pojawi się ono na Twoim iPhonie lub Apple Watchu.

Najlepsze funkcje kalendarza Apple

Dodawaj lokalizacje, powiadomienia, notatki i zaproszonych bezpośrednio do wydarzeń za pomocą naturalnego języka

Twórz kalendarze udostępnione rodzinie lub zespołom i łatwo zarządzaj uprawnieniami

Używaj komend głosowych Siri, aby dodawać wydarzenia bez użycia rąk i otrzymywać przypomnienia

Ograniczenia kalendarza Apple

Dostępne tylko na urządzeniach Apple — brak oficjalnego wsparcia dla systemów Android i Windows

Brak wbudowanych linków do planowania lub opcji ankietowania dla spotkań grupowych

Ceny kalendarza Apple

Free Forever

Oceny i recenzje aplikacji Kalendarz Apple

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Wbrew powszechnemu przekonaniu, poniedziałkowe poranki nie są niekorzystne dla spotkań. Badania wykazały, że godzina 11:00 w poniedziałki to przedział czasowy o najwyższym wskaźniku rezerwacji, ponieważ pracownicy wolą organizować spotkania na początku tygodnia. ​

7. TimeTree (najlepsza do udostępniania kalendarzy rodzinom, parom lub małym zespołom)

za pośrednictwem TimeTree

TimeTree to aplikacja do wspólnego planowania stworzona dla osób, które planują razem. Zamiast izolować indywidualne harmonogramy, TimeTree umożliwia wielu użytkownikom przeglądanie, dodawanie i edytowanie wydarzeń w udostępnionych kalendarzach z dowolnego urządzenia.

Użytkownicy mogą dodawać notatki, komentarze i zdjęcia do wydarzeń, zamieniając każdy wpis w hub konwersacji. Jest lekka, intuicyjna i stworzona z myślą o codziennym planowaniu, które większość aplikacji kalendarzowych pomija.

Najlepsze funkcje TimeTree

Komentuj wydarzenia bezpośrednio w kalendarzu, aby omawiać plany, aktualizacje lub logistykę

Otrzymuj przypomnienia o wydarzeniach w formie powiadomień push, e-maili lub alertów w aplikacji, aby lepiej koordynować swoje działania

Korzystaj z przestrzeni Wspólna notatka do bieżących rozmów niezwiązanych z konkretnymi wydarzeniami

Limity TimeTree

Po ostatnich aktualizacjach dostęp do udostępnionych list może być utrudniony, a błędy uniemożliwiają bezpośredni dostęp i powodują utratę niezapisanych zmian

Widżet na stronie głównej ma problemy z wyświetlaniem w trybie ciemnym, co sprawia, że tekst jest nieczytelny z powodu słabego kontrastu kolorów

Ceny TimeTree

Free Forever

Premium: 4,49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje TimeTree

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o TimeTree prawdziwi użytkownicy?

Recenzja w sklepie Google Playstore mówi

Aplikacja wydaje się idealna dla mojej rodziny i jest wystarczająco użyteczna – jednak za każdym razem, gdy próbujemy zaktualizować zdjęcia okładek kalendarzy, zmienić nazwy kalendarzy, a także losowo, pojawia się błąd "Nie udało się połączyć z serwerem". Poza tym aplikacja działa dobrze, ale te błędy nieco wpływają na jej użyteczność.

8. Etar Calendar (najlepszy dla użytkowników Androida poszukujących kalendarza typu open source z dostępem offline)

za pośrednictwem Etar Calendar

etar Calendar to bezpłatna aplikacja kalendarza typu open source dla urządzeń z systemem Android. Została zaprojektowana jako przyjazna dla użytkownika i szanująca prywatność alternatywa dla zastrzeżonych aplikacji kalendarza. Kładąc nacisk na prostotę i zgodność z nowoczesnymi zasadami projektowania, Etar oferuje szeroki zakres funkcji, które pomagają użytkownikom efektywnie zarządzać harmonogramami.

Najlepsze funkcje kalendarza Etar

Wybierz widok miesięczny, tygodniowy, dzienny lub agendę, aby wizualizować wydarzenia i spotkania

Widok nadchodzących wydarzeń bezpośrednio na ekranie głównym dzięki widżetowi

Udostępniaj kalendarze za pomocą plików ICS oraz importuj i eksportuj dane kalendarza na kartę SD i z powrotem

Limity kalendarza Etar

Niektórzy twierdzą, że aplikacja często prosi o dostęp do kontaktów i aktywności w tle, co może być frustrujące dla użytkowników preferujących ściślejszą kontrolę

Niektóre znane błędy pozostają nierozwiązane od dłuższego czasu, co wpływa na użyteczność aplikacji

Ceny kalendarza Etar

Free Forever

Oceny i recenzje Etar Calendar

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Benjamin Franklin był jednym z pierwszych zwolenników blokowania czasu, planując swój dzień poprzez przydzielanie określonych godzin na zadania, odpoczynek i rekreację. Metoda ta zwiększyła wydajność i jest nadal zalecana przez wielu ekspertów ds. efektywności!

9. Nextcloud Calendar (najlepszy dla zespołów dbających o prywatność, które potrzebują samodzielnie hostowanego narzędzia do planowania)

za pośrednictwem Nextcloud Calendar

Nextcloud Calendar to darmowa aplikacja kalendarza typu open source, która współpracuje z szerszym ekosystemem Nextcloud. Jest to narzędzie hostowane samodzielnie, dzięki czemu zachowujesz pełną kontrolę nad swoim harmonogramem i danymi na własnym serwerze. Możesz synchronizować je z innymi urządzeniami za pomocą CalDAV i zarządzać wszystkimi wydarzeniami w jednym miejscu.

Ta prosta aplikacja kalendarza łatwo łączy się z innymi narzędziami Nextcloud, takimi jak Kontakty i Talk, dzięki czemu doskonale nadaje się do koordynacji pracy zespołów lub rodzin. A ponieważ wszystko pozostaje na Twoim serwerze, zapewnia wysoką prywatność bez konieczności korzystania z usług stron trzecich.

Najlepsze funkcje kalendarza Nextcloud

Zsynchronizuj swój kalendarz między urządzeniami i aplikacjami obsługującymi CalDAV, takimi jak Thunderbird, Kalendarz Apple lub aplikacje na Androida

Zintegruj kontakty, rozmowy, pocztę i zadania Nextcloud, aby uzyskać ujednolicone planowanie

Zarządzaj aplikacjami kalendarza osobistego, służbowego i współdzielonego w jednym pulpicie z podziałem wydarzeń na kolory

Limity kalendarza Nextcloud

Użytkownicy twierdzą, że interfejs może czasami działać z opóźnieniami, zwłaszcza podczas zarządzania większymi kalendarzami lub widokami udostępnionymi

Niektórzy użytkownicy zgłaszali utratę danych z powodu problemów z serwerem, co podkreśla ryzyko związane z zawodnymi ustawieniami hostingu własnego

Ceny kalendarza Nextcloud

Free Forever

Oceny i recenzje aplikacji Nextcloud Calendar

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o kalendarzu Nextcloud?

Recenzja G2 mówi

Nextcloud to jedno z najbardziej niezawodnych narzędzi do zarządzania plikami, komunikacją i współpracą na żywo. Jest łatwe w instalacji i konfiguracji oraz oferuje wysoki poziom dostosowania — od synchronizacji i przesyłania dokumentów między urządzeniami po wewnętrzną komunikację i zintegrowane wideokonferencje. Nextcloud doskonale odpowiada moim potrzebom w pracy.

10. Wtyczka Joplin Calendar (najlepsza do wizualnej organizacji notatek Joplin)

za pośrednictwem wtyczki Joplin Calendar

Wtyczka Joplin Calendar dodaje prosty widok kalendarza do aplikacji do robienia notatek Joplin, umożliwiając przeglądanie notatek uporządkowanych według daty powstania lub ostatniej modyfikacji. Możesz kliknąć dowolną datę, aby szybko wyświetlić wszystkie notatki połączone z tym dniem, co ułatwia zarządzanie zapisami lub dziennikiem na osi czasu.

Jest to szczególnie pomocne, jeśli używasz Joplin do codziennego rejestrowania, sporządzania notatek ze spotkań lub planowania opartego na czasie, ponieważ zapewnia przejrzysty wizualny przegląd aktywności notatek w czasie.

Najlepsze funkcje wtyczki Joplin Calendar

Widok dni, w których utworzono lub zmodyfikowano notatki, wraz z wizualnymi wskaźnikami ilości

Poruszaj się po kalendarzu i liście notatek za pomocą intuicyjnych komend klawiszowych, aby uzyskać szybszą kontrolę

Opcjonalnie wyświetlaj notatki zawierające wybraną datę w tytule (na podstawie formatu daty Joplin)

Ograniczenia wtyczki Joplin Calendar

Notatki powiązane są nadal funkcją eksperymentalną i mogą spowalniać działanie w dużych notatnikach

Niektórzy twierdzą, że wyszukiwanie notatek powiązanych z datą jest ograniczone do zakresu 120 dni

Ceny wtyczki Joplin Calendar

Free Forever

Oceny i recenzje wtyczki Joplin Calendar

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

za pośrednictwem EteSync

EteSync to kompleksowe rozwiązanie do szyfrowania synchronizacji kalendarzy, kontaktów, zadań i notatek. W przeciwieństwie do większości usług synchronizacji, które przechowują dane w postaci zwykłego tekstu na serwerach w chmurze, EteSync szyfruje wszystko, zanim opuści Twoje urządzenie.

Możesz korzystać z niego na różnych urządzeniach dzięki wsparciu dla systemów Android, iOS, aplikacji komputerowych, a nawet rozszerzeń przeglądarek. Działa z aplikacjami zgodnymi z CalDAV i integruje się z narzędziami open source, takimi jak DAVx⁵. Wszystkie zmiany są rejestrowane, co oznacza, że możesz śledzić każdą edycję lub przywrócić usunięte wpisy w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje EteSync

Bezpiecznie synchronizuj kalendarze, kontakty, zadania i notatki dzięki architekturze zero-knowledge i szyfrowaniu typu end-to-end

Pracuj z dowolnymi aplikacjami zgodnymi z DAVx⁵ i CalDAV/CardDAV, w tym Etar i Tasks.org

Zachowaj zabezpieczoną przed manipulacją historię wszystkich aktualizacji dzięki szyfrowanemu dziennikowi zmian

Limity EteSync

Użytkownicy zgłaszali poważne problemy z użytecznością i niezawodnością na różnych platformach, w tym konflikty synchronizacji

Ze względu na ograniczenia systemu iOS aplikacja EteSync nie może tworzyć nowych kont na urządzeniu i może synchronizować się tylko z istniejącymi kontami

Ceny EteSync

Free Forever

Osobista : 2 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Wsparcie : 4 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Organizacja: Niestandardowe ceny (dla średnich i dużych organizacji)

Oceny i recenzje EteSync

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o EteSync prawdziwi użytkownicy?

Recenzja w sklepie Google Playstore mówi

Doskonały produkt i obsługa. Warto wesprzeć pracę twórców, wykupując subskrypcję. Próbowałem stworzyć własną usługę caldav/carddav przy użyciu kilku różnych aplikacji FOSS, ale każda z nich miała swoje wady, z którymi nie chciałem się zmagać. EteSync działa bez zarzutu i wyeliminowało czas, który musiałbym poświęcić na utrzymanie aplikacji po stronie serwera. Dziękuję za świetny produkt!

12. Zoho Calendar (najlepszy do planowania zadań dla zespołów wewnętrznych i synchronizacji w ekosystemie Zoho)

za pośrednictwem Zoho Calendar

Zoho Calendar to kalendarz online do współpracy, przeznaczony do organizowania harmonogramów osobistych i zawodowych. Umożliwia użytkownikom tworzenie wydarzeń, zapraszanie uczestników, zarządzanie uprawnieniami i ustawianie przypomnień.

Aplikacja oferuje również wiele widoków i ułatwia współpracę zespołową dzięki funkcjom takim jak kalendarze grupowe i rezerwacja zasobów.

Najlepsze funkcje kalendarza Zoho

Wizualizuj harmonogramy w różnych widokach, takich jak dzień, tydzień, miesiąc, agenda i rok

Rezerwuj sale konferencyjne i inne zasoby bezpośrednio w kalendarzu podczas planowania wydarzeń

Twórz wydarzenia z opcjami zapraszania uczestników, ustawiania cykliczności, zarządzania potwierdzeniami udziału i dodawania szczegółów konferencji

Limity kalendarza Zoho

Użytkownicy twierdzą, że zapraszanie grup wewnętrznych nie pokazuje indywidualnej dostępności, co utrudnia planowanie pracy zespołu

Niektórzy zauważyli, że powiadomienia o wydarzeniach nie docierają niezawodnie na numery telefonów komórkowych, co powoduje utratę alertów

Ceny kalendarza Zoho

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje kalendarza Zoho

G2: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Bezpieczne planowanie spotkań dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie czasem i ochronę danych, musisz starannie dobierać narzędzia.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, który chce zachować prywatność swoich osobistych zobowiązań, czy członkiem zespołu pracującego zdalnie i żonglującego spotkaniami w różnych strefach czasowych, prywatna aplikacja kalendarza pozwoli Ci odzyskać kontrolę bez utraty funkcjonalności.

A jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy planowanie, zarządzanie zadaniami, pomoc AI i najwyższy poziom bezpieczeństwa? ClickUp to świetny wybór. To nie tylko kalendarz — to Twoje zadania, przypomnienia, terminy, dokumenty i współpraca zespołowa w jednym bezpiecznym miejscu.

Prywatność ma znaczenie. Wydajność również. Dzięki ClickUp nie musisz wybierać.

Zarejestruj się już dziś!