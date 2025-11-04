10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na AI dla Zoom, które zwiększą wydajność w 2026 roku

Robienie notatek podczas spotkania na Zoomie wymaga skupienia i szybkości, a bądźmy szczerzy – utrudnia to uczestnictwo w rozmowie i utrzymanie koncentracji.

Jeśli nadal udaje Ci się robić notatki, musisz zebrać najważniejsze momenty i udostępnić je uczestnikom wraz z wnioskami. Ręczne wykonanie tych wszystkich czynności może być uciążliwe, dlatego firmy coraz częściej sięgają po aplikacje do sporządzania notatek oparte na AI dla Zoom.

Narzędzia do sporządzania notatek oparte na AI automatyzują tworzenie podsumowań spotkań, sporządzanie protokołów, robienie notatek oraz udostępnianie ich. W tym wpisie omówimy 10 najlepszych narzędzi do sporządzania notatek opartych na AI dla Zoom, które doskonale spełniają potrzeby Twojej firmy.

Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek oparte na AI dla Zoom w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Notatki ze spotkań i zarządzanie zadaniami oparte na AI Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free Plan; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Otter.ai Transkrypcje oparte na AI podczas spotkań sprzedażowych Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 16,99 USD. Fireflies.ai Analiza rozmów zespołowych Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD Sonix Szybkie tłumaczenia i napisy Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 16,50 USD. Rev. ai Transkrypcja o wysokiej dokładności i analizy Firmy średniej wielkości, duże Enterprise Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem; niestandardowe ceny Trint Tworzenie relacji na podstawie transkrypcji Firmy średniej wielkości, duże Enterprise Ceny płatnych planów zaczynają się od 80 dolarów Opis Edycja transkrypcji audio i wideo Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD Tetra Łatwa integracja z aplikacjami internetowymi Firmy średniej wielkości, duże Enterprise Ceny płatnych planów zaczynają się od 100 dolarów Deepgram Tworzenie produktów wykorzystujących AI do rozpoznawania głosu Enterprise Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem; płatne plany zaczynają się od 4000 USD rocznie Speechmatics Wykorzystanie funkcji konwersacyjnej AI Enterprise Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 0,30 USD za godzinę

10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na AI dla Zoom

Popularne aplikacje do sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji mają swoje unikalne funkcje i atuty. W tym artykule omówimy 10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na sztucznej inteligencji dla Zoom, przedstawiając całościowy obraz ich zalet i limitów.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań i zarządzania zadaniami oparte na AI)

ClickUp to wiodąca platforma zwiększająca wydajność oparta na AI, zaprojektowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki rozbudowanemu zestawowi funkcji — w tym zaawansowanemu notatnikowi AI dla Zoom — ClickUp umożliwia zespołom rejestrowanie każdego szczegółu podczas rozmów z klientami i rozmów zespołowych, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na rozmowie.

Dzięki automatyzacji sporządzania notatek i usprawnieniu współpracy ClickUp pomaga zwiększyć wydajność, zadbać o to, by nic nie umknęło Twojej uwadze, oraz zapewnić spójność działań całego zespołu — a wszystko to w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym.

ClickUp AI Notetaker to najlepszy sposób na połączenie rozmów ze spotkań z resztą Twojej pracy dzięki automatycznym notatkom i podsumowaniom, które łączą się z dokumentami i zadaniami. Możesz uzyskać dostęp do inteligentnych podsumowań zawierających słowa kluczowe i zaznaczone fragmenty oraz tworzyć zadania do wykonania dla siebie lub do przydzielenia zespołowi.

Dzięki aplikacji AI Notetaker od ClickUp możesz tworzyć przeszukiwalne transkrypcje z zadaniami do wykonania, korzystając z możliwości innych funkcji dokumentów ClickUp w połączeniu z ClickUp Brain. Możesz również zintegrować swój kalendarz z aplikacją AI Notetaker, aby ustawiać zadania i terminy na podstawie porządku obrad spotkania.

Twórz inteligentne podsumowania spotkań dzięki aplikacji do sporządzania notatek opartej na AI od ClickUp

Aplikacja do sporządzania notatek oparta na AI umożliwia również połączenie z czatem ClickUp, dzięki czemu możesz automatycznie wysyłać podsumowania i zadania na kanałach czatu. Pozwala ona uzyskać dostęp do następujących informacji z spotkania i je zapisać:

Nazwa i data spotkania, które stanowią część tytułu dokumentu, ułatwiając odniesienie

Lista uczestników

Pełne nagranie wideo rozmowy

Pełne nagranie audio rozmowy

Krótki przegląd kluczowych punktów dyskusji

Lista najważniejszych wniosków zawierająca kluczowe spostrzeżenia i decyzje w punktach

Lista kontrolna elementów do wykonania i kolejnych kroków

Kategoryzuj tematy spotkania w postaci rozwijanego menu

Rozszerzalna transkrypcja całej rozmowy

Oprócz dostarczania wszystkich tych szczegółów dotyczących spotkania, Notetaker oferuje również inne funkcje zwiększające wydajność, takie jak:

Zapisywanie transkrypcji, nagrań audio i streszczeń w prywatnym dokumencie

Oznaczanie innych notatek ze spotkania

Przekształcanie rozmów w działania, które można śledzić

Możliwość dołączania do rozmów z dowolnego miejsca w ClickUp

Integracja z Zoom, Teams i Google Meet

Automatyczne wykrywanie języka i transkrypcja dla ponad 15 języków

Integracja z ClickUp Brain zapewniająca funkcje notatek oparte na AI

Zamień transkrypcje spotkań w natychmiastowe podsumowanie dzięki ClickUp Brain

Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się więcej o ClickUp Brain 👇

Ta funkcja pozwala zwiększyć wydajność spotkań w następujący sposób:

Twórz protokoły spotkań, sporządzając uporządkowane notatki , które podkreślają najważniejsze punkty dyskusji

Skróć długie spotkania do zwięzłych podsumowań, które łatwo udostępnić i zrozumieć

Powiąż punkty porządku obrad ze cyklami pracy oraz ustal cele i terminy, aby skutecznie je realizować

Funkcja tworzenia notatek w ClickUp pomaga firmom zwiększyć wydajność i generować podsumowania oparte na AI. Możesz również skorzystać z szablonów spotkań w ClickUp, aby przekazać oczekiwania i ustalić elementy do wykonania na następne spotkanie.

Oto kilka opcji, które możesz wypróbować: Szablon porządku obrad spotkań od ClickUp : Skorzystaj z tego rozwiązania, aby ustalić zadania do wykonania podczas spotkań, określając obowiązki i cele każdego członka zespołu

Szablon protokołu spotkania od ClickUp : Śledź wszystkie wypowiedziane słowa podczas spotkań, aby zidentyfikować wszystkie słabe punkty i podejmować jasne decyzje podczas kolejnych spotkań

Dzięki ClickUp Meetings możesz zarządzać całym przebiegiem spotkania, sporządzając notatki, tworząc porządek obrad, ustalając zadania do wykonania i współpracując z zespołem. Aplikacja umożliwia nagrywanie spotkań, dzięki czemu możesz:

Korzystaj z zaawansowanych funkcji edycji, aby wyróżnić kluczowe punkty i kreatywnie przedstawić podsumowanie spotkania

Przygotuj porządki obrad na każde spotkanie w Zoomie, zaautomatyzuj powtarzające się zadania

Użyj poleceń /, aby uzyskać dostęp do menu poleceń i ustawić zadania w kilka sekund

Połącz ClickUp Docs ze swoimi cyklami pracy, aby skupić się na najważniejszych kwestiach poruszanych podczas spotkań

Dodatkowo możesz używać ClickUp Docs do zapisywania ważnych wniosków z dyskusji na Zoomie i przechowywania ich na później. Dokumenty te można następnie połączyć z cyklami pracy i przypisać członkom zespołu do dalszych działań.

Docs pozwala na streszczanie długich transkrypcji za pomocą sztucznej inteligencji, dostosowywanie widoków i pól, integrację z istniejącymi narzędziami, tworzenie zadań do przydzielenia i wiele więcej.

🧠 Ciekawostka: Narzędzia do transkrypcji oparte na AI nauczyły się rozróżniać wypowiadane słowa, streszczać spotkania i usuwać zbędne słowa w ciągu kilku sekund. Teraz nie musisz spędzać godzin na słuchaniu nagrań ze spotkań i sporządzaniu notatek.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rób notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker i tworz połączenia z dokumentami oraz zadaniami, aby tworzyć podsumowania oparte na sztucznej inteligencji oraz transkrypcje z funkcją wyszukiwania, co pozwoli w pełni wykorzystać spotkania na Zoomie

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby połączyć całą wiedzę Twojej firmy z AI, co pozwoli utrzymać cykl pracy w projektach i zwiększyć wydajność

Twórz i udostępniaj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Docs, generuj podsumowania i porządki obrad w scentralizowanym formacie, udostępniaj je zespołowi i pracuj nad elementami do realizacji

Zapisuj najważniejsze wnioski ze spotkań na Zoomie za pomocą ClickUp Notepad i organizuj notatki, zadania oraz listy kontrolne w jednym miejscu

Zarządzaj spotkaniami w jednym miejscu dzięki ClickUp Meetings, robiąc notatki, zarządzając porządkiem obrad i ustalając zadania dla całego zespołu

Natychmiastowe streszczanie długiej zawartości i przekształcanie akapitów w konkretne zadania

Łatwo zintegruj się za pomocą Zapier z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak HubSpot, Zoom, Calendly i Slack

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna ClickUp ma mniej funkcji w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Oto, co Michael Turner, zastępca dyrektora ds. społeczności zawodowych na Uniwersytecie w Miami, mówi o ClickUp:

Co dwa tygodnie mam spotkania z moją przełożoną i do tworzenia porządku obrad używamy ClickUp. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje prośby dotyczące wydarzeń i prezentacji są tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który ona może sprawdzić.

Co dwa tygodnie mam spotkania z moją przełożoną i do tworzenia porządku obrad używamy ClickUp. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje prośby dotyczące wydarzeń i prezentacji są tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który ona może sprawdzić.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie ograniczaj się do nagrywania spotkań — zamień je w zadania. Dzięki narzędziom takim jak ClickUp możesz błyskawicznie przekształcić elementy do działania w zadania z terminami realizacji, które można przydzielić innym osobom.

2. Otter.ai (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji opartej na AI podczas spotkań sprzedażowych)

Otter.ai to oparty na AI asystent spotkań, który generuje transkrypcje z wideo-spotkań lub rozmów audio na tekst. Potrafi identyfikować mówców, przyczepiać etykiety do tekstów z nazwą mówcy oraz przechwytywać udostępniane slajdy.

Platforma posiada funkcję czatu na żywo, która pozwala zadawać pytania podczas spotkania, dodawać komentarze do transkrypcji lub zaznaczać kluczowe informacje. Możesz również generować podsumowania na żywo w czasie rzeczywistym na podstawie notatek AI, na wypadek gdybyś przegapił niektóre punkty podczas spotkania.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Zidentyfikuj słowa kluczowe i frazy, a następnie wyszukaj je w notatkach z transkrypcji

Zintegruj aplikację z kalendarzem Google lub Microsoft, aby uzyskać pełny dostęp do spotkań w Zoom, Teams i Google Meet

Rozszerz pakiet, aby zwiększyć limit minut transkrypcji lub przesłać więcej plików

Limity aplikacji Otter.ai

Aplikacja ma limity dotyczące liczby minut transkrypcji, przesłanych plików oraz czasu trwania spotkania

Free Plan nie zawiera zaawansowanych funkcji wyszukiwania ani współpracy

Aplikacja nie pozwala na sporządzanie własnych notatek.

Ceny Otter.ai

Podstawowa : Free

Pro : 16,99 USD miesięcznie z 1200 minutami transkrypcji

Business : 40 USD miesięcznie z 6000 minut transkrypcji

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Sprawdź nasze najlepsze alternatywy dla Otter AI, które pomogą Ci szybko udostępniać notatki i podsumowania spotkań!

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania generowane przez AI pozwalają zaoszczędzić czas. Transkrypcje z funkcją wyszukiwania ułatwiają przeglądanie treści spotkań, zwiększając wydajność.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania generowane przez AI pozwalają zaoszczędzić czas. Transkrypcje z funkcją wyszukiwania ułatwiają przeglądanie treści spotkań, zwiększając wydajność.

3. Fireflies.ai (Najlepsze do analizowania rozmów zespołowych)

Fireflies.ai to świetne narzędzie do transkrypcji i nagrywania rozmów w Zoomie w czasie rzeczywistym. Podsumowuje kluczowe punkty, zaznacza decyzje i tworzy listę elementów do wykonania na podstawie notatek ze spotkania.

Możesz również odtwarzać fragmenty spotkania, wyszukiwać słowa kluczowe i zmieniać prędkość odtwarzania nagrania. Narzędzia do współpracy Fireflies.ai pozwalają również Twojemu zespołowi przypinać, komentować i reagować na rozmowy lub wyodrębniać fragmenty audio z nagrania.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Obsługuje ponad 40 języków i dialektów, co doskonale sprawdza się w zróżnicowanych zespołach

Użyj aplikacji do sporządzania notatek opartej na AI, aby dołączyć do spotkań i automatycznie je nagrywać

Zintegruj Fireflies.ai z aplikacjami Teams, Skype, Zoom i Google Meet

Udostępniaj notatki ze spotkań na Slacku, Notionie lub innych platformach

Ograniczenia Fireflies.ai

Jakość dźwięku wpływa na dokładność transkrypcji

Free Plan nie oferuje integracji z aplikacjami innych firm

Aplikacja ma ograniczenia dotyczące rozmiaru plików, czasu trwania spotkań oraz szybkości transkrypcji

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (10 recenzji)

💡 Porada eksperta: Szukasz najbardziej wydajnego sposobu na sporządzanie notatek ze spotkań? Oto nasz kompletny przewodnik, który pomoże Ci sprawnie wykonywać codzienne zadania!

Co mówią o Fireflies.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Bardzo pomocna jest dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby zaprosić Freda (Fireflies) tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą być prywatne. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.

Bardzo pomocna jest dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby zaprosić Freda (Fireflies) tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą pozostać prywatne. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.

4. Sonix (najlepsze rozwiązanie do szybkich tłumaczeń i tworzenia napisów)

Sonix zapewnia automatyczne transkrypcje i napisy w wielu językach oraz generuje automatyczne streszczenia w ciągu kilku sekund. Potrafi również rozpoznać wielu mówców oraz określić, co mówią i kiedy.

Dzięki Sonix zyskujesz automatyczne tłumaczenia oraz konwersję zawartości audio i wideo na tekst. Jego funkcje współpracy umożliwiają również przyznawanie uprawnień wielu użytkownikom, dzięki czemu członkowie mogą przesyłać, udostępniać, edytować lub ograniczać dostęp do plików.

📮ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Tak niski poziom wykorzystania sugeruje, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z ich ulubionych, samodzielnych platform do rozmów. Na przykład, czy AI może wykonać cykl pracy na podstawie zwykłej tekstowej podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain to potrafi ! Sztuczna inteligencja jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili 3 lub więcej aplikacji naszą wszechstronną aplikacją do pracy!

Najlepsze funkcje Sonix

Wyszukuj, odtwarzaj, edytuj, porządkuj i udostępniaj transkrypcje na dowolnym urządzeniu dzięki wbudowanemu inteligentnemu redaktorowi

Korzystaj z generowanych przez AI streszczeń, tytułów rozdziałów, wykrywania tematów i analizy tematycznej w swoich transkrypcjach

Udostępniaj i publikuj notatki ze spotkań oraz współpracuj ze swoim zespołem

Zintegruj swój cykl pracy z YouTube, Zapier, Teams, Zoom i innymi aplikacjami

Limity Sonix

Struktura cenowa jest wyższa niż w przypadku innych aplikacji, co może stanowić limit dla małych zespołów

Transkrypcje mogą zawierać nieścisłości, jeśli w rozmowie bierze udział wielu rozmówców

Ceny Sonix

Standard : Free

Premium : 16,50 USD za dostęp dla jednego użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sonix

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że? Zoom zaczynał od organizacji spotkań dla maksymalnie 15 uczestników, a obecnie obsługuje nawet 1000 osób jednocześnie. Wydajny program do sporządzania notatek oparty na AI będzie w stanie zidentyfikować większość mówców i przypisać im wypowiedziane treści.

5. Rev. ai (Najlepsze rozwiązanie do bardzo dokładnej transkrypcji i analizy)

Rev. ai to bardzo dokładny interfejs API do tworzenia transkrypcji generowanych przez AI i ludzi. Możesz nagrywać i transkrybować notatki ze spotkań na Zoomie, z aplikacji wideo i głosowych, a następnie udostępniać je w organizacji.

Oferuje funkcje zamiany mowy na tekst, analizy oparte na AI, transkrypcje w wielu językach oraz najwyższy poziom dokładności dzięki transkrypcjom tworzonym przez ludzi.

Najlepsze funkcje Rev. ai

Skorzystaj z funkcji takich jak rozpoznawanie języka, analiza nastrojów, wyodrębnianie tematów, streszczanie, tłumaczenie i wymuszone dopasowanie

Oznaczaj dokładne znaczniki czasu, aby ułatwić wyszukiwanie i analizę

Skorzystaj z najniższego wskaźnika błędów słownych i najbardziej czytelnych transkrypcji

Limits of Rev. ai

Aplikacja ma limity dotyczące rozmiaru plików, czasu trwania i liczby jednoczesnych użytkowników

Ceny Rev. ai

Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rev. ai

G2 : 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Rev. ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2:

Przesyłanie i pobieranie plików do Rev jest proste. Edycja online jest łatwa w obsłudze. Obsługa klienta jest responsywna i pomocna. Dzięki ocenie gotowych plików Rev wydaje się uczyć i doskonalić się z każdą transkrypcją i napisami.

Przesyłanie i pobieranie plików do Rev jest proste. Edycja online jest łatwa w obsłudze. Obsługa klienta jest responsywna i pomocna. Dzięki ocenie gotowych plików Rev wydaje się uczyć i doskonalić się z każdą transkrypcją i napisami.

6. Trint (najlepszy do tworzenia relacji na podstawie transkrypcji)

Trint to oprogramowanie do automatycznej transkrypcji, które pomaga tworzyć wartościową zawartość na podstawie transkrypcji audio i wideo. Umożliwia ono konwersję plików wideo, audio oraz mowy na tekst z wysoką dokładnością, co pozwala na edycję, tworzenie streszczeń, tłumaczenie i współpracę w ramach jednego cyklu pracy.

Funkcje tworzenia narracji w Trint pozwalają wyodrębniać cytaty z wielu transkrypcji i tworzyć artykuły, podcasty, scenariusze oraz fragmenty wypowiedzi za pomocą narzędzi redakcyjnych. Wykorzystaj metodę sporządzania notatek zdaniowych, aby tworzyć atrakcyjne scenariusze i streszczenia na podstawie transkrypcji spotkań.

Najlepsze funkcje Trint

Rejestruj zawartość w czasie rzeczywistym i analizuj ją dzięki funkcjom AI

Twórz łatwą do udostępniania zawartość na podstawie transkrypcji, która posłuży do tworzenia artykułów

Współpracuj ze swoim zespołem dzięki wspólnym dyskom, funkcjom komentowania i nie tylko

Łatwo zintegruj je z istniejącymi cyklami pracy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Limity Trint

Nie można transkrybować plików większych niż 3 GB lub dłuższych niż 3 godziny

Wersja Free nie oferuje zaawansowanych integracji

Nie oferuje wsparcia dla połączonych linków do plików audio ani wideo

Ceny Trint

Pakiet podstawowy : 80 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowany : 100 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trint

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

7. Descript (najlepszy do edycji transkrypcji audio i wideo)

Descript wykorzystuje możliwości AI do generowania transkrypcji z wideo, tłumaczenia zawartości, tworzenia napisów do wideo oraz edycji multimediów. Możesz konwertować audio na tekst, generować transkrypcje tworzone przez AI i ludzi, nagrywać spotkania, współpracować nad plikami audio oraz udostępniać je na wielu popularnych kanałach.

Prześlij plik bezpośrednio do Descript i uzyskaj transkrypcje, które łatwo zrozumieć, podsumować i udostępnić. Na tej platformie możesz również edytować pliki wideo i audio, aby zachować ważne fragmenty spotkań i podkreślić kluczowe punkty.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj teksty i transkrypcje spotkań oraz podcastów

Tłumacz audio przy użyciu funkcji AI

Generuj dokładne transkrypcje sporządzane przez ludzi i AI

Przeciągnij i upuść pliki, aby przekonwertować audio na tekst

Limity Descript

Dostępna jest ograniczona wersja Free

Może to spowolnić działanie systemu

Ceny Descript

Free

Hobbyist: 12 USD miesięcznie od osoby, rozliczane rocznie

Creator: 24 USD miesięcznie na osobę, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Użyłem go do nagrania mini podcastu i stwierdziłem, że działa płynniej w porównaniu z innymi platformami, takimi jak Podcastle.

Użyłem go do nagrania mini podcastu i stwierdziłem, że działa płynniej w porównaniu z innymi platformami, takimi jak Podcastle.

8. Tetra (najlepsza do łatwej integracji z aplikacjami internetowymi)

Tetra to wydajne narzędzie zwiększające wydajność, które może połączyć się bezpośrednio z Twoimi rozmowami w Zoomie i rozpocząć sporządzanie notatek w celu tworzenia transkrypcji. Dzięki temu nie musisz martwić się o sporządzanie protokołów ze spotkań i możesz skupić się na bieżącej rozmowie.

Aplikacja internetowa Tetra umożliwia widok transkrypcji spotkań w dowolnym momencie. Możesz korzystać z wbudowanych narzędzi wyszukiwania, aby znaleźć słowa kluczowe i frazy. Aplikacja udostępnia zsynchronizowane znaczniki czasowe słów w pliku audio, co ułatwia analizę.

Najlepsze funkcje Tetra

Automatycznie łącz się z spotkaniami, aby tworzyć szybkie transkrypcje i oszczędzać czas

Eksportuj notatki ze spotkań do narzędzi do dokumentacji, takich jak Slack, Dropbox, e-mail i Dokumenty Google

Zyskaj bezpieczny system przechowywania danych, który pozwala na trwałe usuwanie transkrypcji

Współpracuj z wykwalifikowanymi redaktorami, aby poprawiać i dopracowywać automatycznie generowane transkrypcje

Ograniczenia Tetra

Wygenerowanie transkrypcji rozmowy zajmuje wiele godzin

Nie jest kompatybilny z kilkoma platformami do spotkań

Ceny Tetra

Dodatkowo: 100 USD miesięcznie za 3 godziny transkrypcji

Pro : 300 USD miesięcznie za 10 godzin transkrypcji

Niestandardowy: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tetra

G2: Za mało recenzji

Capterra: NA

🎯 Wskazówka: Zmęczenie spotkaniami to realny problem. Jednak gdy nie musisz martwić się o sporządzanie notatek, możesz bardziej zaangażować się w rozmowę — a to prowadzi do podejmowania lepszych decyzji.

9. Deepgram (najlepsze rozwiązanie do tworzenia produktów opartych na AI głosowej)

Deepgram to platforma sztucznej inteligencji głosowej, która przekształca mowę na tekst i tekst na mowę, a także oferuje agentów głosowych typu „mowa-mowa”. Programiści mogą korzystać z tej platformy do tworzenia produktów i funkcji opartych na sztucznej inteligencji głosowej.

Funkcje analizy dźwięku Deepgram pomagają tworzyć transkrypcje wypowiedzi z optymalną dokładnością, szybkością i przy optymalnych kosztach.

Najlepsze funkcje Deepgram

Łatwo transkrybuj spotkania i próbki audio

Wykorzystaj możliwości AI do analizy w całym przedsiębiorstwie

Zyskaj funkcje analizy konwersacji, które pozwolą zidentyfikować mówców i przypisać im wypowiedzi

Limity Deepgram

Aby zastosować niestandardowe dostosowania, wymagana jest znajomość API

Transkrypcje wypowiedzi z akcentem mogą zawierać błędy

Ceny Deepgram

Płać na bieżąco : 200 USD kredytu

Wzrost : ponad 4 tys. USD rocznie

Enterprise: 15 000 USD+ rocznie

Oceny i recenzje Deepgram

G2 : 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: NA

Co mówią o Deepgram prawdziwi użytkownicy?

RecenzjaG 2:

Bardzo podoba mi się to, że Deepgram rejestruje dźwięk i wideo, a następnie transkrybuje je z taką dokładnością. Świetnie sprawdza się przy transkrypcji spotkań z klientami i wewnętrznych dyskusji. Dzięki funkcjom przechowywania i udostępniania transkrypcji na platformach takich jak Google Drive łatwo jest zintegrować to narzędzie z innymi systemami.

Bardzo podoba mi się to, że Deepgram rejestruje dźwięk i wideo, a następnie transkrybuje je z taką dokładnością. Świetnie sprawdza się przy transkrypcji spotkań z klientami i wewnętrznych dyskusji. Dzięki funkcjom przechowywania i udostępniania transkrypcji na platformach takich jak Google Drive łatwo jest zintegrować to narzędzie z innymi systemami.

10. Speechmatics (najlepsze rozwiązanie do stosowania funkcji konwersacyjnej AI)

Speechmatics to interfejs API AI do obsługi rozmów, który umożliwia naturalną i responsywną interakcję głosową dzięki własnej, wiodącej technologii rozpoznawania mowy (ASR), niezależnie od akcentu, języka czy otoczenia.

Jego funkcja ASR zapewnia bardzo dokładne transkrypcje, rozpoznając mówców w czasie rzeczywistym podczas spotkań na żywo lub z nagrań w ponad 50 językach.

Najlepsze funkcje Speechmatics

Skorzystaj z technologii rozpoznawania mowy opartej na AI do transkrypcji i tłumaczenia w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do dokładnego i wszechstronnego interfejsu API zamiany mowy na tekst

Korzystaj z funkcji rozpoznawania mowy w czasie rzeczywistym w ponad 50 językach

Limity Speechmatics

W przypadku transkrypcji w czasie rzeczywistym obowiązują limity czasowe dotyczące czasu trwania

Transkrypcje mogą charakteryzować się opóźnieniem w czasie rzeczywistym

Ceny Speechmatics

Free : 8 godzin miesięcznie

Płać na bieżąco : już od 0,30 USD za godzinę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Speechmatics

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Wzmianki

Fathom : Fathom ułatwia nagrywanie, transkrypcję i tworzenie podsumowań spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams

Sembly AI : Idealne narzędzie do tworzenia notatek w Zoomie, przekształcania spotkań w tekst z możliwością wyszukiwania oraz zaznaczania kluczowych momentów dyskusji

Avoma : kompleksowa platforma oparta na AI do automatycznego sporządzania notatek, prognozowania, planowania i nie tylko

🧠 Ciekawostka: Przeciętny pracownik spędza 31 godzin miesięcznie na nieproduktywnych spotkaniach. Aplikacje do sporządzania notatek oparte na AI mogą pomóc odzyskać ten stracony czas, automatycznie podsumowując przebieg spotkań.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze aplikacji do sporządzania notatek opartej na AI dla Zoom?

Wybierając odpowiedni program do sporządzania notatek oparty na AI dla Zoom, należy priorytetowo traktować funkcje, które są najważniejsze dla działalności Twojej firmy. Mogą to być między innymi:

Transkrypcja audio w czasie rzeczywistym : Aplikacja do sporządzania notatek oparta na AI powinna rejestrować dźwięk w czasie rzeczywistym i generować dokładne transkrypcje

Automatyczne podsumowania oparte na AI: Odpowiedni program do sporządzania notatek może tworzyć listy kontrolne, sporządzać listy zadań do wykonania oraz przydzielać zadania członkom zespołu przy użyciu AI

Integracja z istniejącymi systemami : Twoje narzędzie AI musi łatwo integrować się z istniejącym oprogramowaniem. Ułatwi to członkom zespołu płynne dostosowanie się do nowego narzędzia

Konfigurowalne ustawienia : Ustawienia można dostosować do własnych potrzeb dzięki integracji z aplikacjami innych firm, elastycznym limitom czasowym i możliwości udostępniania.

Standardy bezpieczeństwa i prywatności: Transkrypcje spotkań oparte na AI muszą być zgodne ze standardami bezpieczeństwa i prywatności, aby chronić dane użytkowników i poufne informacje biznesowe

Łatwość obsługi: Narzędzie musi być przyjazne dla użytkownika i łatwe do zrozumienia. Jeśli okres wdrożenia narzędzia jest krótki, zwiększa to wydajność zespołu.

Narzędzie do sporządzania notatek musi transkrybować spotkania i identyfikować, kto co powiedział podczas rozmów z klientami. Powinno skutecznie podsumowywać dyskusję i generować konkretne zadania, które można przydzielić w celu podjęcia dalszych działań.

📈 Warto wiedzieć: Według badania przeprowadzonego przez Microsoft 52% uczestników spotkań ma trudności z nadążaniem za notatkami. Narzędzia AI wypełniają tę lukę, oferując transkrypcję i streszczenia w czasie rzeczywistym.

Podsumuj spotkania dzięki najlepszemu narzędziu do sporządzania notatek opartemu na AI dla Zoom — ClickUp!

Wybór najlepszego narzędzia do sporządzania notatek opartego na AI dla Zoom wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Zastanów się, na ile odpowiada ono Twojemu budżetowi i potrzebom biznesowym oraz jak łatwo można je zintegrować z obecnymi cyklami pracy.

Jeśli Twoja firma organizuje wiele rozmów przez Zoom, musisz zoptymalizować sporządzanie notatek ze spotkań za pomocą najlepszego narzędzia. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Ta platforma do zarządzania projektami oferuje wiele funkcji transkrypcji i współpracy, dzięki którym podsumowywanie spotkań i działania następcze stają się dziecinnie proste. Wykorzystaj funkcje ClickUp Brain, aby z łatwością zrewolucjonizować swoje cykle pracy i zwiększyć wydajność zespołu. Zarejestruj się już dziś!