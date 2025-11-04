10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na AI dla Zoom, które zwiększą wydajność w 2026 roku

Robienie notatek podczas spotkania na Zoomie wymaga skupienia i szybkości, a bądźmy szczerzy – utrudnia to uczestnictwo w rozmowie i utrzymanie koncentracji.
Jeśli nadal udaje Ci się robić notatki, musisz zebrać najważniejsze momenty i udostępnić je uczestnikom wraz z wnioskami. Ręczne wykonanie tych wszystkich czynności może być uciążliwe, dlatego firmy coraz częściej sięgają po aplikacje do sporządzania notatek oparte na AI dla Zoom.
Narzędzia do sporządzania notatek oparte na AI automatyzują tworzenie podsumowań spotkań, sporządzanie protokołów, robienie notatek oraz udostępnianie ich. W tym wpisie omówimy 10 najlepszych narzędzi do sporządzania notatek opartych na AI dla Zoom, które doskonale spełniają potrzeby Twojej firmy.
Najlepsze aplikacje do sporządzania notatek oparte na AI dla Zoom w skrócie
|Narzędzie
|Najlepsze funkcje
|Najlepsze dla
|Ceny
|ClickUp
|Notatki ze spotkań i zarządzanie zadaniami oparte na AI
|Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa
|Free Plan; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw
|Otter.ai
|Transkrypcje oparte na AI podczas spotkań sprzedażowych
|Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 16,99 USD.
|Fireflies.ai
|Analiza rozmów zespołowych
|Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 10 USD
|Sonix
|Szybkie tłumaczenia i napisy
|Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 16,50 USD.
|Rev. ai
|Transkrypcja o wysokiej dokładności i analizy
|Firmy średniej wielkości, duże Enterprise
|Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem; niestandardowe ceny
|Trint
|Tworzenie relacji na podstawie transkrypcji
|Firmy średniej wielkości, duże Enterprise
|Ceny płatnych planów zaczynają się od 80 dolarów
|Opis
|Edycja transkrypcji audio i wideo
|Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 12 USD
|Tetra
|Łatwa integracja z aplikacjami internetowymi
|Firmy średniej wielkości, duże Enterprise
|Ceny płatnych planów zaczynają się od 100 dolarów
|Deepgram
|Tworzenie produktów wykorzystujących AI do rozpoznawania głosu
|Enterprise
|Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem; płatne plany zaczynają się od 4000 USD rocznie
|Speechmatics
|Wykorzystanie funkcji konwersacyjnej AI
|Enterprise
|Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 0,30 USD za godzinę
10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na AI dla Zoom
Popularne aplikacje do sporządzania notatek oparte na sztucznej inteligencji mają swoje unikalne funkcje i atuty. W tym artykule omówimy 10 najlepszych aplikacji do sporządzania notatek opartych na sztucznej inteligencji dla Zoom, przedstawiając całościowy obraz ich zalet i limitów.
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań i zarządzania zadaniami oparte na AI)
ClickUp to wiodąca platforma zwiększająca wydajność oparta na AI, zaprojektowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki rozbudowanemu zestawowi funkcji — w tym zaawansowanemu notatnikowi AI dla Zoom — ClickUp umożliwia zespołom rejestrowanie każdego szczegółu podczas rozmów z klientami i rozmów zespołowych, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na rozmowie.
Dzięki automatyzacji sporządzania notatek i usprawnieniu współpracy ClickUp pomaga zwiększyć wydajność, zadbać o to, by nic nie umknęło Twojej uwadze, oraz zapewnić spójność działań całego zespołu — a wszystko to w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym.
ClickUp AI Notetaker to najlepszy sposób na połączenie rozmów ze spotkań z resztą Twojej pracy dzięki automatycznym notatkom i podsumowaniom, które łączą się z dokumentami i zadaniami. Możesz uzyskać dostęp do inteligentnych podsumowań zawierających słowa kluczowe i zaznaczone fragmenty oraz tworzyć zadania do wykonania dla siebie lub do przydzielenia zespołowi.
Dzięki aplikacji AI Notetaker od ClickUp możesz tworzyć przeszukiwalne transkrypcje z zadaniami do wykonania, korzystając z możliwości innych funkcji dokumentów ClickUp w połączeniu z ClickUp Brain. Możesz również zintegrować swój kalendarz z aplikacją AI Notetaker, aby ustawiać zadania i terminy na podstawie porządku obrad spotkania.
Aplikacja do sporządzania notatek oparta na AI umożliwia również połączenie z czatem ClickUp, dzięki czemu możesz automatycznie wysyłać podsumowania i zadania na kanałach czatu. Pozwala ona uzyskać dostęp do następujących informacji z spotkania i je zapisać:
- Nazwa i data spotkania, które stanowią część tytułu dokumentu, ułatwiając odniesienie
- Lista uczestników
- Pełne nagranie wideo rozmowy
- Pełne nagranie audio rozmowy
- Krótki przegląd kluczowych punktów dyskusji
- Lista najważniejszych wniosków zawierająca kluczowe spostrzeżenia i decyzje w punktach
- Lista kontrolna elementów do wykonania i kolejnych kroków
- Kategoryzuj tematy spotkania w postaci rozwijanego menu
- Rozszerzalna transkrypcja całej rozmowy
Oprócz dostarczania wszystkich tych szczegółów dotyczących spotkania, Notetaker oferuje również inne funkcje zwiększające wydajność, takie jak:
- Zapisywanie transkrypcji, nagrań audio i streszczeń w prywatnym dokumencie
- Oznaczanie innych notatek ze spotkania
- Przekształcanie rozmów w działania, które można śledzić
- Możliwość dołączania do rozmów z dowolnego miejsca w ClickUp
- Integracja z Zoom, Teams i Google Meet
- Automatyczne wykrywanie języka i transkrypcja dla ponad 15 języków
- Integracja z ClickUp Brain zapewniająca funkcje notatek oparte na AI
Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się więcej o ClickUp Brain 👇
Ta funkcja pozwala zwiększyć wydajność spotkań w następujący sposób:
- Twórz protokoły spotkań, sporządzając uporządkowane notatki, które podkreślają najważniejsze punkty dyskusji
- Skróć długie spotkania do zwięzłych podsumowań, które łatwo udostępnić i zrozumieć
- Powiąż punkty porządku obrad ze cyklami pracy oraz ustal cele i terminy, aby skutecznie je realizować
Funkcja tworzenia notatek w ClickUp pomaga firmom zwiększyć wydajność i generować podsumowania oparte na AI. Możesz również skorzystać z szablonów spotkań w ClickUp, aby przekazać oczekiwania i ustalić elementy do wykonania na następne spotkanie.
Oto kilka opcji, które możesz wypróbować:
- Szablon porządku obrad spotkań od ClickUp: Skorzystaj z tego rozwiązania, aby ustalić zadania do wykonania podczas spotkań, określając obowiązki i cele każdego członka zespołu
- Szablon protokołu spotkania od ClickUp: Śledź wszystkie wypowiedziane słowa podczas spotkań, aby zidentyfikować wszystkie słabe punkty i podejmować jasne decyzje podczas kolejnych spotkań
Dzięki ClickUp Meetings możesz zarządzać całym przebiegiem spotkania, sporządzając notatki, tworząc porządek obrad, ustalając zadania do wykonania i współpracując z zespołem. Aplikacja umożliwia nagrywanie spotkań, dzięki czemu możesz:
- Korzystaj z zaawansowanych funkcji edycji, aby wyróżnić kluczowe punkty i kreatywnie przedstawić podsumowanie spotkania
- Przygotuj porządki obrad na każde spotkanie w Zoomie, zaautomatyzuj powtarzające się zadania
- Użyj poleceń /, aby uzyskać dostęp do menu poleceń i ustawić zadania w kilka sekund
Dodatkowo możesz używać ClickUp Docs do zapisywania ważnych wniosków z dyskusji na Zoomie i przechowywania ich na później. Dokumenty te można następnie połączyć z cyklami pracy i przypisać członkom zespołu do dalszych działań.
Docs pozwala na streszczanie długich transkrypcji za pomocą sztucznej inteligencji, dostosowywanie widoków i pól, integrację z istniejącymi narzędziami, tworzenie zadań do przydzielenia i wiele więcej.
🧠 Ciekawostka: Narzędzia do transkrypcji oparte na AI nauczyły się rozróżniać wypowiadane słowa, streszczać spotkania i usuwać zbędne słowa w ciągu kilku sekund. Teraz nie musisz spędzać godzin na słuchaniu nagrań ze spotkań i sporządzaniu notatek.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Rób notatki ze spotkań za pomocą ClickUp AI Notetaker i tworz połączenia z dokumentami oraz zadaniami, aby tworzyć podsumowania oparte na sztucznej inteligencji oraz transkrypcje z funkcją wyszukiwania, co pozwoli w pełni wykorzystać spotkania na Zoomie
- Skorzystaj z ClickUp Brain, aby połączyć całą wiedzę Twojej firmy z AI, co pozwoli utrzymać cykl pracy w projektach i zwiększyć wydajność
- Twórz i udostępniaj notatki ze spotkań za pomocą ClickUp Docs, generuj podsumowania i porządki obrad w scentralizowanym formacie, udostępniaj je zespołowi i pracuj nad elementami do realizacji
- Zapisuj najważniejsze wnioski ze spotkań na Zoomie za pomocą ClickUp Notepad i organizuj notatki, zadania oraz listy kontrolne w jednym miejscu
- Zarządzaj spotkaniami w jednym miejscu dzięki ClickUp Meetings, robiąc notatki, zarządzając porządkiem obrad i ustalając zadania dla całego zespołu
- Natychmiastowe streszczanie długiej zawartości i przekształcanie akapitów w konkretne zadania
- Łatwo zintegruj się za pomocą Zapier z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak HubSpot, Zoom, Calendly i Slack
Limity ClickUp
- Aplikacja mobilna ClickUp ma mniej funkcji w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Oto, co Michael Turner, zastępca dyrektora ds. społeczności zawodowych na Uniwersytecie w Miami, mówi o ClickUp:
Co dwa tygodnie mam spotkania z moją przełożoną i do tworzenia porządku obrad używamy ClickUp. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje prośby dotyczące wydarzeń i prezentacji są tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który ona może sprawdzić.
Co dwa tygodnie mam spotkania z moją przełożoną i do tworzenia porządku obrad używamy ClickUp. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje prośby dotyczące wydarzeń i prezentacji są tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który ona może sprawdzić.
💡 Porada dla profesjonalistów: Nie ograniczaj się do nagrywania spotkań — zamień je w zadania. Dzięki narzędziom takim jak ClickUp możesz błyskawicznie przekształcić elementy do działania w zadania z terminami realizacji, które można przydzielić innym osobom.
2. Otter.ai (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji opartej na AI podczas spotkań sprzedażowych)
Otter.ai to oparty na AI asystent spotkań, który generuje transkrypcje z wideo-spotkań lub rozmów audio na tekst. Potrafi identyfikować mówców, przyczepiać etykiety do tekstów z nazwą mówcy oraz przechwytywać udostępniane slajdy.
Platforma posiada funkcję czatu na żywo, która pozwala zadawać pytania podczas spotkania, dodawać komentarze do transkrypcji lub zaznaczać kluczowe informacje. Możesz również generować podsumowania na żywo w czasie rzeczywistym na podstawie notatek AI, na wypadek gdybyś przegapił niektóre punkty podczas spotkania.
Najlepsze funkcje Otter.ai
- Zidentyfikuj słowa kluczowe i frazy, a następnie wyszukaj je w notatkach z transkrypcji
- Zintegruj aplikację z kalendarzem Google lub Microsoft, aby uzyskać pełny dostęp do spotkań w Zoom, Teams i Google Meet
- Rozszerz pakiet, aby zwiększyć limit minut transkrypcji lub przesłać więcej plików
Limity aplikacji Otter.ai
- Aplikacja ma limity dotyczące liczby minut transkrypcji, przesłanych plików oraz czasu trwania spotkania
- Free Plan nie zawiera zaawansowanych funkcji wyszukiwania ani współpracy
- Aplikacja nie pozwala na sporządzanie własnych notatek.
Ceny Otter.ai
- Podstawowa: Free
- Pro: 16,99 USD miesięcznie z 1200 minutami transkrypcji
- Business: 40 USD miesięcznie z 6000 minut transkrypcji
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Otter.ai
- G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)
Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?
Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania generowane przez AI pozwalają zaoszczędzić czas. Transkrypcje z funkcją wyszukiwania ułatwiają przeglądanie treści spotkań, zwiększając wydajność.
Transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardzo dokładna, a podsumowania generowane przez AI pozwalają zaoszczędzić czas. Transkrypcje z funkcją wyszukiwania ułatwiają przeglądanie treści spotkań, zwiększając wydajność.
3. Fireflies.ai (Najlepsze do analizowania rozmów zespołowych)
Fireflies.ai to świetne narzędzie do transkrypcji i nagrywania rozmów w Zoomie w czasie rzeczywistym. Podsumowuje kluczowe punkty, zaznacza decyzje i tworzy listę elementów do wykonania na podstawie notatek ze spotkania.
Możesz również odtwarzać fragmenty spotkania, wyszukiwać słowa kluczowe i zmieniać prędkość odtwarzania nagrania. Narzędzia do współpracy Fireflies.ai pozwalają również Twojemu zespołowi przypinać, komentować i reagować na rozmowy lub wyodrębniać fragmenty audio z nagrania.
Najlepsze funkcje Fireflies.ai
- Obsługuje ponad 40 języków i dialektów, co doskonale sprawdza się w zróżnicowanych zespołach
- Użyj aplikacji do sporządzania notatek opartej na AI, aby dołączyć do spotkań i automatycznie je nagrywać
- Zintegruj Fireflies.ai z aplikacjami Teams, Skype, Zoom i Google Meet
- Udostępniaj notatki ze spotkań na Slacku, Notionie lub innych platformach
Ograniczenia Fireflies.ai
- Jakość dźwięku wpływa na dokładność transkrypcji
- Free Plan nie oferuje integracji z aplikacjami innych firm
- Aplikacja ma ograniczenia dotyczące rozmiaru plików, czasu trwania spotkań oraz szybkości transkrypcji
Ceny Fireflies.ai
- Free
- Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 19 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzji)
Co mówią o Fireflies.ai prawdziwi użytkownicy?
Bardzo pomocna jest dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby zaprosić Freda (Fireflies) tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą być prywatne. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.
Bardzo pomocna jest dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby zaprosić Freda (Fireflies) tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą pozostać prywatne. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.
4. Sonix (najlepsze rozwiązanie do szybkich tłumaczeń i tworzenia napisów)
Sonix zapewnia automatyczne transkrypcje i napisy w wielu językach oraz generuje automatyczne streszczenia w ciągu kilku sekund. Potrafi również rozpoznać wielu mówców oraz określić, co mówią i kiedy.
Dzięki Sonix zyskujesz automatyczne tłumaczenia oraz konwersję zawartości audio i wideo na tekst. Jego funkcje współpracy umożliwiają również przyznawanie uprawnień wielu użytkownikom, dzięki czemu członkowie mogą przesyłać, udostępniać, edytować lub ograniczać dostęp do plików.
Najlepsze funkcje Sonix
- Wyszukuj, odtwarzaj, edytuj, porządkuj i udostępniaj transkrypcje na dowolnym urządzeniu dzięki wbudowanemu inteligentnemu redaktorowi
- Korzystaj z generowanych przez AI streszczeń, tytułów rozdziałów, wykrywania tematów i analizy tematycznej w swoich transkrypcjach
- Udostępniaj i publikuj notatki ze spotkań oraz współpracuj ze swoim zespołem
- Zintegruj swój cykl pracy z YouTube, Zapier, Teams, Zoom i innymi aplikacjami
Limity Sonix
- Struktura cenowa jest wyższa niż w przypadku innych aplikacji, co może stanowić limit dla małych zespołów
- Transkrypcje mogą zawierać nieścisłości, jeśli w rozmowie bierze udział wielu rozmówców
Ceny Sonix
- Standard: Free
- Premium: 16,50 USD za dostęp dla jednego użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Sonix
- G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)
🔎 Czy wiesz, że? Zoom zaczynał od organizacji spotkań dla maksymalnie 15 uczestników, a obecnie obsługuje nawet 1000 osób jednocześnie. Wydajny program do sporządzania notatek oparty na AI będzie w stanie zidentyfikować większość mówców i przypisać im wypowiedziane treści.
5. Rev. ai (Najlepsze rozwiązanie do bardzo dokładnej transkrypcji i analizy)
Rev. ai to bardzo dokładny interfejs API do tworzenia transkrypcji generowanych przez AI i ludzi. Możesz nagrywać i transkrybować notatki ze spotkań na Zoomie, z aplikacji wideo i głosowych, a następnie udostępniać je w organizacji.
Oferuje funkcje zamiany mowy na tekst, analizy oparte na AI, transkrypcje w wielu językach oraz najwyższy poziom dokładności dzięki transkrypcjom tworzonym przez ludzi.
Najlepsze funkcje Rev. ai
- Skorzystaj z funkcji takich jak rozpoznawanie języka, analiza nastrojów, wyodrębnianie tematów, streszczanie, tłumaczenie i wymuszone dopasowanie
- Oznaczaj dokładne znaczniki czasu, aby ułatwić wyszukiwanie i analizę
- Skorzystaj z najniższego wskaźnika błędów słownych i najbardziej czytelnych transkrypcji
Limits of Rev. ai
- Aplikacja ma limity dotyczące rozmiaru plików, czasu trwania i liczby jednoczesnych użytkowników
Ceny Rev. ai
- Płać zgodnie z rzeczywistym zużyciem
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Rev. ai
- G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)
Co mówią o Rev. ai prawdziwi użytkownicy?
Przesyłanie i pobieranie plików do Rev jest proste. Edycja online jest łatwa w obsłudze. Obsługa klienta jest responsywna i pomocna. Dzięki ocenie gotowych plików Rev wydaje się uczyć i doskonalić się z każdą transkrypcją i napisami.
Przesyłanie i pobieranie plików do Rev jest proste. Edycja online jest łatwa w obsłudze. Obsługa klienta jest responsywna i pomocna. Dzięki ocenie gotowych plików Rev wydaje się uczyć i doskonalić się z każdą transkrypcją i napisami.
6. Trint (najlepszy do tworzenia relacji na podstawie transkrypcji)
Trint to oprogramowanie do automatycznej transkrypcji, które pomaga tworzyć wartościową zawartość na podstawie transkrypcji audio i wideo. Umożliwia ono konwersję plików wideo, audio oraz mowy na tekst z wysoką dokładnością, co pozwala na edycję, tworzenie streszczeń, tłumaczenie i współpracę w ramach jednego cyklu pracy.
Funkcje tworzenia narracji w Trint pozwalają wyodrębniać cytaty z wielu transkrypcji i tworzyć artykuły, podcasty, scenariusze oraz fragmenty wypowiedzi za pomocą narzędzi redakcyjnych. Wykorzystaj metodę sporządzania notatek zdaniowych, aby tworzyć atrakcyjne scenariusze i streszczenia na podstawie transkrypcji spotkań.
Najlepsze funkcje Trint
- Rejestruj zawartość w czasie rzeczywistym i analizuj ją dzięki funkcjom AI
- Twórz łatwą do udostępniania zawartość na podstawie transkrypcji, która posłuży do tworzenia artykułów
- Współpracuj ze swoim zespołem dzięki wspólnym dyskom, funkcjom komentowania i nie tylko
- Łatwo zintegruj je z istniejącymi cyklami pracy dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi
Limity Trint
- Nie można transkrybować plików większych niż 3 GB lub dłuższych niż 3 godziny
- Wersja Free nie oferuje zaawansowanych integracji
- Nie oferuje wsparcia dla połączonych linków do plików audio ani wideo
Ceny Trint
- Pakiet podstawowy: 80 USD miesięcznie za użytkownika
- Zaawansowany: 100 USD miesięcznie na użytkownika
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Trint
- G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)
- Capterra: Za mało recenzji
7. Descript (najlepszy do edycji transkrypcji audio i wideo)
Descript wykorzystuje możliwości AI do generowania transkrypcji z wideo, tłumaczenia zawartości, tworzenia napisów do wideo oraz edycji multimediów. Możesz konwertować audio na tekst, generować transkrypcje tworzone przez AI i ludzi, nagrywać spotkania, współpracować nad plikami audio oraz udostępniać je na wielu popularnych kanałach.
Prześlij plik bezpośrednio do Descript i uzyskaj transkrypcje, które łatwo zrozumieć, podsumować i udostępnić. Na tej platformie możesz również edytować pliki wideo i audio, aby zachować ważne fragmenty spotkań i podkreślić kluczowe punkty.
Najlepsze funkcje Descript
- Edytuj teksty i transkrypcje spotkań oraz podcastów
- Tłumacz audio przy użyciu funkcji AI
- Generuj dokładne transkrypcje sporządzane przez ludzi i AI
- Przeciągnij i upuść pliki, aby przekonwertować audio na tekst
Limity Descript
- Dostępna jest ograniczona wersja Free
- Może to spowolnić działanie systemu
Ceny Descript
- Free
- Hobbyist: 12 USD miesięcznie od osoby, rozliczane rocznie
- Creator: 24 USD miesięcznie na osobę, rozliczane rocznie
Oceny i recenzje Descript
- G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)
Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?
Użytkownik serwisu G2 mówi:
Użyłem go do nagrania mini podcastu i stwierdziłem, że działa płynniej w porównaniu z innymi platformami, takimi jak Podcastle.
Użyłem go do nagrania mini podcastu i stwierdziłem, że działa płynniej w porównaniu z innymi platformami, takimi jak Podcastle.
8. Tetra (najlepsza do łatwej integracji z aplikacjami internetowymi)
Tetra to wydajne narzędzie zwiększające wydajność, które może połączyć się bezpośrednio z Twoimi rozmowami w Zoomie i rozpocząć sporządzanie notatek w celu tworzenia transkrypcji. Dzięki temu nie musisz martwić się o sporządzanie protokołów ze spotkań i możesz skupić się na bieżącej rozmowie.
Aplikacja internetowa Tetra umożliwia widok transkrypcji spotkań w dowolnym momencie. Możesz korzystać z wbudowanych narzędzi wyszukiwania, aby znaleźć słowa kluczowe i frazy. Aplikacja udostępnia zsynchronizowane znaczniki czasowe słów w pliku audio, co ułatwia analizę.
Najlepsze funkcje Tetra
- Automatycznie łącz się z spotkaniami, aby tworzyć szybkie transkrypcje i oszczędzać czas
- Eksportuj notatki ze spotkań do narzędzi do dokumentacji, takich jak Slack, Dropbox, e-mail i Dokumenty Google
- Zyskaj bezpieczny system przechowywania danych, który pozwala na trwałe usuwanie transkrypcji
- Współpracuj z wykwalifikowanymi redaktorami, aby poprawiać i dopracowywać automatycznie generowane transkrypcje
Ograniczenia Tetra
- Wygenerowanie transkrypcji rozmowy zajmuje wiele godzin
- Nie jest kompatybilny z kilkoma platformami do spotkań
Ceny Tetra
- Dodatkowo: 100 USD miesięcznie za 3 godziny transkrypcji
- Pro: 300 USD miesięcznie za 10 godzin transkrypcji
- Niestandardowy: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Tetra
- G2: Za mało recenzji
- Capterra: NA
🎯 Wskazówka: Zmęczenie spotkaniami to realny problem. Jednak gdy nie musisz martwić się o sporządzanie notatek, możesz bardziej zaangażować się w rozmowę — a to prowadzi do podejmowania lepszych decyzji.
9. Deepgram (najlepsze rozwiązanie do tworzenia produktów opartych na AI głosowej)
Deepgram to platforma sztucznej inteligencji głosowej, która przekształca mowę na tekst i tekst na mowę, a także oferuje agentów głosowych typu „mowa-mowa”. Programiści mogą korzystać z tej platformy do tworzenia produktów i funkcji opartych na sztucznej inteligencji głosowej.
Funkcje analizy dźwięku Deepgram pomagają tworzyć transkrypcje wypowiedzi z optymalną dokładnością, szybkością i przy optymalnych kosztach.
Najlepsze funkcje Deepgram
- Łatwo transkrybuj spotkania i próbki audio
- Wykorzystaj możliwości AI do analizy w całym przedsiębiorstwie
- Zyskaj funkcje analizy konwersacji, które pozwolą zidentyfikować mówców i przypisać im wypowiedzi
Limity Deepgram
- Aby zastosować niestandardowe dostosowania, wymagana jest znajomość API
- Transkrypcje wypowiedzi z akcentem mogą zawierać błędy
Ceny Deepgram
- Płać na bieżąco: 200 USD kredytu
- Wzrost: ponad 4 tys. USD rocznie
- Enterprise: 15 000 USD+ rocznie
Oceny i recenzje Deepgram
- G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: NA
Co mówią o Deepgram prawdziwi użytkownicy?
Bardzo podoba mi się to, że Deepgram rejestruje dźwięk i wideo, a następnie transkrybuje je z taką dokładnością. Świetnie sprawdza się przy transkrypcji spotkań z klientami i wewnętrznych dyskusji. Dzięki funkcjom przechowywania i udostępniania transkrypcji na platformach takich jak Google Drive łatwo jest zintegrować to narzędzie z innymi systemami.
Bardzo podoba mi się to, że Deepgram rejestruje dźwięk i wideo, a następnie transkrybuje je z taką dokładnością. Świetnie sprawdza się przy transkrypcji spotkań z klientami i wewnętrznych dyskusji. Dzięki funkcjom przechowywania i udostępniania transkrypcji na platformach takich jak Google Drive łatwo jest zintegrować to narzędzie z innymi systemami.
10. Speechmatics (najlepsze rozwiązanie do stosowania funkcji konwersacyjnej AI)
Speechmatics to interfejs API AI do obsługi rozmów, który umożliwia naturalną i responsywną interakcję głosową dzięki własnej, wiodącej technologii rozpoznawania mowy (ASR), niezależnie od akcentu, języka czy otoczenia.
Jego funkcja ASR zapewnia bardzo dokładne transkrypcje, rozpoznając mówców w czasie rzeczywistym podczas spotkań na żywo lub z nagrań w ponad 50 językach.
Najlepsze funkcje Speechmatics
- Skorzystaj z technologii rozpoznawania mowy opartej na AI do transkrypcji i tłumaczenia w czasie rzeczywistym
- Uzyskaj dostęp do dokładnego i wszechstronnego interfejsu API zamiany mowy na tekst
- Korzystaj z funkcji rozpoznawania mowy w czasie rzeczywistym w ponad 50 językach
Limity Speechmatics
- W przypadku transkrypcji w czasie rzeczywistym obowiązują limity czasowe dotyczące czasu trwania
- Transkrypcje mogą charakteryzować się opóźnieniem w czasie rzeczywistym
Ceny Speechmatics
- Free: 8 godzin miesięcznie
- Płać na bieżąco: już od 0,30 USD za godzinę
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Speechmatics
- G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)
Wzmianki
- Fathom : Fathom ułatwia nagrywanie, transkrypcję i tworzenie podsumowań spotkań w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams
- Sembly AI : Idealne narzędzie do tworzenia notatek w Zoomie, przekształcania spotkań w tekst z możliwością wyszukiwania oraz zaznaczania kluczowych momentów dyskusji
- Avoma : kompleksowa platforma oparta na AI do automatycznego sporządzania notatek, prognozowania, planowania i nie tylko
🧠 Ciekawostka: Przeciętny pracownik spędza 31 godzin miesięcznie na nieproduktywnych spotkaniach. Aplikacje do sporządzania notatek oparte na AI mogą pomóc odzyskać ten stracony czas, automatycznie podsumowując przebieg spotkań.
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze aplikacji do sporządzania notatek opartej na AI dla Zoom?
Wybierając odpowiedni program do sporządzania notatek oparty na AI dla Zoom, należy priorytetowo traktować funkcje, które są najważniejsze dla działalności Twojej firmy. Mogą to być między innymi:
- Transkrypcja audio w czasie rzeczywistym: Aplikacja do sporządzania notatek oparta na AI powinna rejestrować dźwięk w czasie rzeczywistym i generować dokładne transkrypcje
- Automatyczne podsumowania oparte na AI: Odpowiedni program do sporządzania notatek może tworzyć listy kontrolne, sporządzać listy zadań do wykonania oraz przydzielać zadania członkom zespołu przy użyciu AI
- Integracja z istniejącymi systemami: Twoje narzędzie AI musi łatwo integrować się z istniejącym oprogramowaniem. Ułatwi to członkom zespołu płynne dostosowanie się do nowego narzędzia
- Konfigurowalne ustawienia: Ustawienia można dostosować do własnych potrzeb dzięki integracji z aplikacjami innych firm, elastycznym limitom czasowym i możliwości udostępniania.
- Standardy bezpieczeństwa i prywatności: Transkrypcje spotkań oparte na AI muszą być zgodne ze standardami bezpieczeństwa i prywatności, aby chronić dane użytkowników i poufne informacje biznesowe
- Łatwość obsługi: Narzędzie musi być przyjazne dla użytkownika i łatwe do zrozumienia. Jeśli okres wdrożenia narzędzia jest krótki, zwiększa to wydajność zespołu.
- Narzędzie do sporządzania notatek musi transkrybować spotkania i identyfikować, kto co powiedział podczas rozmów z klientami. Powinno skutecznie podsumowywać dyskusję i generować konkretne zadania, które można przydzielić w celu podjęcia dalszych działań.
📈 Warto wiedzieć: Według badania przeprowadzonego przez Microsoft 52% uczestników spotkań ma trudności z nadążaniem za notatkami. Narzędzia AI wypełniają tę lukę, oferując transkrypcję i streszczenia w czasie rzeczywistym.
Podsumuj spotkania dzięki najlepszemu narzędziu do sporządzania notatek opartemu na AI dla Zoom — ClickUp!
Wybór najlepszego narzędzia do sporządzania notatek opartego na AI dla Zoom wymaga uwzględnienia kilku kluczowych aspektów. Zastanów się, na ile odpowiada ono Twojemu budżetowi i potrzebom biznesowym oraz jak łatwo można je zintegrować z obecnymi cyklami pracy.
Jeśli Twoja firma organizuje wiele rozmów przez Zoom, musisz zoptymalizować sporządzanie notatek ze spotkań za pomocą najlepszego narzędzia. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Ta platforma do zarządzania projektami oferuje wiele funkcji transkrypcji i współpracy, dzięki którym podsumowywanie spotkań i działania następcze stają się dziecinnie proste.