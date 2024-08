10 najlepszych narzędzi do komunikacji AI w 2024 roku

Popularne powiedzenie "komunikacja jest kluczem" jest dziś prawdziwsze niż kiedykolwiek. Świat porusza się i zmienia szybko, sprawiając, że staramy się dotrzymać mu kroku, jednocześnie utrzymując nasze Teams razem.

W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest posiadanie systemów, które informują członków Teams, niestandardowych klientów i interesariuszy o wszystkim, co ważne, wtedy, gdy ma to znaczenie. Właśnie dlatego narzędzia AI są dla mnie tak przydatne.

Wielu z nas nauczyło się jak używać AI do codziennych zadań w celu zwiększenia wydajności i uproszczenia rutynowych czynności. Ale co z komunikacją w pracy? AI w miejscu pracy może przynieść bezprecedensową wydajność w planowaniu spotkań, udostępnianiu aktualizacji, podsumowywaniu rozmów, odpowiadaniu na pytania i zbieraniu informacji zwrotnych. Wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu cennych informacji na temat optymalizacji komunikacji i zwiększenia zaangażowania pracowników.

Zebrałem więc niektóre z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi komunikacyjnych AI do wyboru. Stworzyłem tę listę przy wsparciu zespołu ClickUp i mam nadzieję, że okaże się ona przydatna.

Czego należy szukać w narzędziach do komunikacji AI?

Każda organizacja ma swoje własne potrzeby i chcesz mieć pewność, że wybrane narzędzie płynnie zintegruje się z istniejącym cyklem pracy. Oto kilka funkcji, na które należy zwrócić uwagę podczas porównywania dostępnych opcji:

Łatwość obsługi: Jak łatwo jest ustawić narzędzie, skonfigurować je do swoich potrzeb i rozpocząć pracę? Idealne narzędzie do komunikacji oparte na AI powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy w zespole mógł je rozgryźć bez specjalnego szkolenia

Skalowalność: W miarę powiększania się teamów i włączania się kolejnych działów, AIoprogramowanie do komunikacji wewnętrznejw szczególności, powinno być w stanie rozwijać się wraz z Tobą, jednocześnie zapewniając wyniki na najwyższym poziomie

Wsparcie szkoleniowe: Chcesz mieć pewność, że istnieją zasoby edukacyjne dla tych, którzy nadal ich potrzebują; szukaj narzędzi do komunikacji AI, które są dostarczane z bazami wiedzy i wsparciem na czacie / telefonie, aby uzyskać wskazówki, jak najlepiej wykorzystać funkcje

Opcje integracji: Celem jest zbudowanie jednego ujednoliconego cyklu pracy, w którym każdy komponent może ze sobą rozmawiać; wybierz opcję, która jest dostarczana z interfejsami API lub wtyczkami do synchronizacji z systemem e-mail, platformami do zarządzania projektami / CRM, pulpitem HR i tak dalej

Bezpieczeństwo i prywatność: Rozważ narzędzie, które posiada solidne funkcje szyfrowania w celu ochrony danych, a także jest zgodne z wszelkimi standardami branżowymi, takimi jak HIPAA lub RODO

Interakcje w czasie rzeczywistym i/lub wielojęzyczne: Jeśli oferujesz wsparcie na czacie w czasie rzeczywistym lub jeśli masz połączenie z klientami z różnych lokalizacji, chcesz wybrać narzędzie do komunikacji AI, które może usunąć bariery językowe

10 najlepszych narzędzi AI do komunikacji w 2024 roku

1. ClickUp (najlepsze do komunikacji opartej na AI)

ClickUp to solidna platforma wydajności i współpracy zespołowej, która oferuje rozbudowane funkcje zarządzania projektami i komunikacji. Widok czatu ClickUp zapewnia na przykład płynny sposób komunikacji i zarządzania udostępnianymi zadaniami przez Teams od początku do końca.

Na czacie mogę osadzać połączone pliki, arkusze kalkulacyjne, materiały wideo i inne, aby mój zespół miał do nich szybki dostęp. Dzięki opcji @wzmianki mogę oznaczać konkretnych członków zespołu w rozmowach, zapewniając, że będą na bieżąco informowani o aktualizacjach i zmianach.

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

ClickUp umożliwia również formatowanie dowolnych wiadomości z bogatą edycją. Obejmuje to korzystanie z bloków kodu, wypunktowanych list i banerów, aby jasno komunikować szczegóły pracy.

Jeśli potrzebuję łatwego sposobu na pokazanie członkom mojego Teams dokładnie tego, o czym mówię, ClickUp Clip jest najlepszym rozwiązaniem. Ta funkcja nagrywania ekranu pozwala mi nagrywać mój ekran i udostępniać wideo członkom mojego zespołu jako publiczny link, a nawet pobrać plik wideo.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyjaśnianie wątpliwości, czy aktualizowanie statusów projektów lub zadań - komunikacja w biznesie nigdy nie była łatwiejsza.

W ramach zadania ClickUp łatwo udostępniaj swój ekran i nagrywaj go, aby szybciej komunikować się z innymi użytkownikami bez konieczności przechodzenia do innych narzędzi do nagrywania ekranu

Ponadto, ClickUp Brain może transkrybować każdy Clip, w tym znaczniki czasu i fragmenty. Transkrypcje można następnie przekształcić w podsumowania lub listy do zrobienia.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

ClickUp najlepsze funkcje

Wspieraj współpracę i rozliczaj wszystkich, przydzielając zadania, ustawiając terminy i udostępniając pliki w ramach zadań ClickUp

Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie i podejmuj działania dzięki @ wzmiankom i komentarzom do zadań; oznaczaj członków zespołu bezpośrednio w zadaniach i komentarzach, udostępniaj aktualizacje i podpowiedz działania

UżyjTablice ClickUp do sesji burzy mózgów, podczas gdyClickUp Dokumenty mogą być używane do przechowywania pomysłów i SOP, tworzenia planów komunikacji za pomocą dostosowywanych szablonów i wielu innych

Usprawnij swoją pocztę e-mail, integrując obszar roboczy Google, Outlook i Kalendarz Google z ClickUp, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami

Automatyzacja redagowania e-maili, podsumowywania notatek ze spotkań i wątków rozmów, pisaniaagendy spotkańi twórz szczegółowe briefy produktowe za pomocą ClickUp Brain

Limity ClickUp

ClickUp Brain nie jest objęty planem Free Forever, jednak wkrótce dostępny będzie limitowany dostęp do bezpłatnej wersji próbnej

Ponieważ w ClickUp dostępnych jest wiele funkcji, osoby początkujące z oprogramowaniem do zwiększania wydajności mogą napotkać krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie za użytkownika

$7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 9,700 recenzji)

4.7/5 (ponad 9,700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 100 recenzji)

2. Otter.ai (najlepsza do dokładnej transkrypcji wypowiadanych słów i integracji spotkań)

przez Wydra Otter.ai to zaawansowana usługa transkrypcji, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do dokładnej konwersji wypowiadanych słów na tekst. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie zespołu, wykład, czy wywiad, rejestruje wszystko w czasie rzeczywistym.

Jedną z moich ulubionych funkcji Otter.ai jest możliwość automatycznego dołączania do spotkań Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Oznacza to, że może nagrywać szczegółowe transkrypcje bez dodatkowego wysiłku z twojej strony, rozpoznawać różnych mówców i nadawać im odpowiednie etykiety, aby uniknąć nieporozumień.

Będziesz mógł eksportować transkrypcje w różnych formatach, w tym w plikach tekstowych, PDF i SRT (dla napisów).

Najlepsze funkcje Otter.ai

Kondensacja i transkrypcja 1-godzinnych wirtualnych spotkań do 30-sekundowego podsumowania

Udostępnianie transkrypcji członkom Teams, dodawanie komentarzy i wyróżnianie istotnych sekcji z poziomu samej platformy

Automatyczne przechwytywanie i przypisywanie elementów działań ze spotkań, w tym kontekstu dyskusji, eliminując potrzebę tworzenia e-maili

Ograniczenia Otter.ai

Free Plan oferuje ograniczoną liczbę minut transkrypcji, co może być ograniczeniem dla teamów planujących intensywne korzystanie z narzędzi komunikacyjnych AI

Aplikacja jest nieco wrażliwa i może ulec awarii, zwłaszcza podczas próby użycia funkcji automatycznej korekty

Cennik Otter.ai

Basic: Free

Free Pro: 16,99$ za użytkownika

16,99$ za użytkownika Business: 30$ za użytkownika

30$ za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Otter.ai oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

3. Jasper.ai (najlepszy do generowania wysokiej jakości zawartości pisemnej z AI)

przez Jasper AI Jasper.ai to oparty na AI asystent pisania, który pomaga generować wysokiej jakości teksty na podstawie wprowadzonych danych i podpowiedzi.

To, co uznałem za szczególnie cenne w Jasper.ai, to fakt, że może on sugerować słowa kluczowe, nagłówki i inne elementy w celu poprawy wydajności SEO wygenerowanej zawartości.

Narzędzie jest intuicyjne i łatwe w użyciu, oferując ponad 50 szablonów planów komunikacji i niestandardowe opcje dopasowania do różnych zadań pisarskich. Możesz użyć Jasper do tworzenia kampanii e-mail, opracowywania opisów produktów i tworzenia kreatywnych historii.

Najlepsze funkcje Jasper

Prześlij brief dotyczący nadchodzącej kampanii marketingowej i otrzymaj zakończony zestaw zasobów (blogi, teksty do mediów społecznościowych, zawartość strony docelowej), aby rozpocząć pracę

Przekształć wszystko, co możesz sobie wyobrazić, w unikalne zdjęcia i obrazy AI w ciągu kilku sekund

Organizowanie zawartości, tonu głosu i repozytorium wiedzy, aby Twój zespół pozostawał na bieżąco z marką; zabezpiecz je za pomocą uprawnień klasy Enterprise

Limity Jaspera

Stwierdziliśmy, że Jasper zmaga się ze złożonymi podpowiedziami, a wyniki mogą zawierać znaczne nieścisłości i niespójności

Użytkownicy zgłaszali frustrację podczas próby skontaktowania się ze wsparciem Jasper, ponieważ początkowa odpowiedź pochodzi od bota, a wiadomości pozostawione w celu rezygnacji z subskrypcji lub zwrotu pieniędzy nie są podpowiedziane

Ceny Jasper

Creator: $49 miesięcznie za licencję

$49 miesięcznie za licencję Pro: 69 USD miesięcznie za licencję

69 USD miesięcznie za licencję Business: Ceny niestandardowe

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

4. Synthesia.io (najlepsza do tworzenia profesjonalnej jakości wideo z awatarami AI)

przez Synthesia Synthesia.io to platforma oparta na AI, która umożliwia tworzenie profesjonalnej jakości wideo na dużą skalę bez żadnej wiedzy na temat produkcji wideo.

Mogłem po prostu wpisać lub przesłać swój scenariusz, wybrać awatara, głos i kolory marki, a Synthesia.io wygenerowała dopracowane wideo, które wyglądało tak, jakby stworzyło je profesjonalne studio.

Biorąc pod uwagę, jak marketing wideo zyskał ostatnio na popularności, platforma wideo AI Synthesia.io upraszcza proces i oszczędza czas i pieniądze.

Najlepsze funkcje Synthesia

Zaangażuj widzów dzięki ponad 160 awatarom AI i spraw, by Twoje wideo były bardziej inkluzywne i różnorodne

Tworzenie wideo w ponad 130 językach bez konieczności zatrudniania native speakerów lub aktorów głosowych; możesz nawet sklonować swój głos

Osadzanie utworzonych materiałów wideo w narzędziach dla autorów, LMS, LXP i innych; udostępnianie ich zespołowi w celu uzyskania natychmiastowej opinii

Limity Synthesia

Klienci uznali obsługę klienta za niepomocną i lekceważącą Model cenowy jest zaporowy, pobierając 89 USD za zaledwie 30 minut wideo, a ceny wzrastają do ponad 2000 USD za plan Enterprise

Ceny Synthesia

Free: $0

$0 Starter: $29 miesięcznie

$29 miesięcznie Twórca: $89 miesięcznie

$89 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Synthesia oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1,500 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. ChatGPT (najlepsza do wszechstronnego przetwarzania języka naturalnego i konwersacji)

przez ChatGPT ChatGPT jest prawdopodobnie jednym z najczęściej omawianych narzędzi komunikacyjnych AI. Opracowany przez OpenAI, jest agentem konwersacyjnym opartym na sztucznej inteligencji, zdolnym do generowania tekstów podobnych do ludzkich na podstawie otrzymanych podpowiedzi.

Najbardziej niezwykłe w ChatGPT jest to, że może on pomagać w różnych zadaniach, od odpowiadania na pytania i wyjaśniania pojęć po generowanie kreatywnej zawartości, takiej jak kopia strony docelowej, listy korporacyjne i e-maile klientów.

Może to znacznie zmniejszyć czas i energię, które w przeciwnym razie poświęciłbyś na badania i copywriting. Płatna wersja ChatGPT oferuje również dodatkowe narzędzia, takie jak DALL-E i Sora AI do tworzenia odpowiednio obrazów i wideo.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Burza mózgów, pisanie wierszy, tworzenie opowiadań lub opracowywanie skryptów wideo w celu skutecznej i dostosowanej komunikacji

Personalizacja interakcji, ponieważ narzędzie dostosowuje się do preferencji użytkownika, dostarczając odpowiedzi pasujące do jego stylu i kontekstu

Odgrywanie ról w sytuacjach takich jak obsługa klienta, rozmowy kwalifikacyjne lub negocjacje, przygotowując się do prawdziwych wydarzeń dzięki praktyce i informacjom zwrotnym w bezpiecznym środowisku

Limity ChatGPT

Czasami ChatGPT ma trudności ze śledzeniem odpowiedzi na pytania, w wyniku czego odpowiedzi nie spełniają w pełni oczekiwań użytkowników

Niuanse ludzkich emocji i subtelności osobistych doświadczeń mogą czasami zostać utracone lub źle zrozumiane

Ceny ChatGPT

Free

Plus: $20 miesięcznie

$20 miesięcznie Teams: $30 miesięcznie za użytkownika

$30 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

6. Grammarly (najlepszy do poprawy jakości pisania dzięki sugestiom gramatycznym i stylistycznym)

via Grammarly Grammarly to oparty na AI asystent pisania, który pomaga poprawić pisanie, dostarczając sugestie dotyczące gramatyki, pisowni, interpunkcji, stylu i tonu - z których wszystkie można zaakceptować lub odrzucić jednym kliknięciem.

Kiedy z niego korzystałem, zauważyłem, że Grammarly sugeruje alternatywne słowa i wyrażenia, aby zwiększyć wykorzystanie słownictwa i uniknąć powtórzeń, dzięki czemu moje teksty są bardziej zróżnicowane i odsetki.

W wersji premium dostępne są bardziej zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie plagiatu i sprawdzanie stylu pisania w zależności od gatunku.

Najlepsze funkcje Grammarly

Tworzenie zawartości wolnej od błędów dzięki natychmiastowemu sprawdzaniu pisowni i gramatyki

Stosuj udostępniane wytyczne, aby pomóc zespołom brzmieć spójnie, zachęcając do używania języka i tonów unikalnych dla Twojej marki (wymagany jest Business Plan)

Pisanie swoim głosem przy użyciu generatywnej AI z konfigurowalnymi opcjami profilu dla tonu, formalności i profesjonalnego znaczenia

Szybkie generowanie tekstu przy użyciu gotowych podpowiedzi AI

Limity Grammarly

Jego sugestie często nie oddają istoty stylu lub znaczenia w przypadku copywritingu lub używania slangowych odniesień

Ma tendencję do wstawiania zalecanych słów lub zamienników między rozpoznanymi słowami, co może być frustrujące

Ceny Grammarly

Free: 0$ miesięcznie

0$ miesięcznie Premium: $29.85 miesięcznie

$29.85 miesięcznie Business: $25 miesięcznie na członka

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 7,000 recenzji)

7. TryEllie (najlepszy do automatyzacji odpowiedzi e-mail z odpowiedziami generowanymi przez AI)

przez TryEllie TryEllie, znany również po prostu jako Ellie, to asystent e-mail oparty na AI, który wykorzystuje technologię GPT-4 do generowania inteligentnych i kontekstowo odpowiednich odpowiedzi na wiadomości e-mail, naśladując styl pisania użytkownika. Jest to dobre narzędzie do nauki jak używać AI w e-mailach .

Chociaż nie pisze zimnych e-maili, może być pomocna w automatyzacji powtarzalnych zadań e-mail, takich jak obsługa zapytań klienta, planowanie spotkań i śledzenie trwających rozmów.

Ellie integruje się z Gmailem i Fastmailem poprzez rozszerzenia dla Chrome i Firefox. Jest to bez wątpienia proste narzędzie, ale priorytetowo traktuje prywatność użytkownika i nie przechowuje ani nie udostępnia danych użytkownika.

Najlepsze funkcje TryEllie

Automatyczne tworzenie odpowiedzi na wiadomości e-mail na podstawie kontekstu rozmowy i wcześniejszych wzorców e-mail

Przypisywanie narzędziu określonych ról (np. kierownika projektu, przedstawiciela działu obsługi klienta lub koordynatora HR) w celu dostosowania go do różnych scenariuszy e-mail

Tworzenie odpowiedzi w wielu językach i zaspokajanie różnorodnych potrzeb użytkowników

Limity TryEllie

Brak wsparcia dla usług e-mail innych niż Gmail i Fastmail

Liczba odpowiedzi, które Ellie może wygenerować dziennie, jest ograniczona w oparciu o plan subskrypcji, co może być restrykcyjne dla użytkowników z dużym ruchem e-mail

Ceny usługi TryEllie

Podstawowy: $0

$0 Casual: $19 miesięcznie

$19 miesięcznie Business: $39 miesięcznie za licencję

$39 miesięcznie za licencję Profesjonalny: 79 USD miesięcznie za licencję

TryEllie oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

8. AI Yatter (najlepsze do usprawnienia komunikacji WhatsApp i Telegram za pomocą AI w czasie rzeczywistym)

via Yatter Yatter AI to innowacyjny chatbot, który poprawia komunikację i wydajność w WhatsApp i Telegram. Wykorzystuje częściowe przesyłanie strumieniowe do dostarczania wiadomości w segmentach w czasie rzeczywistym, takich jak akapity. Oznaczało to, że mogłem zobaczyć części tekstu w miarę ich generowania, zamiast czekać na dostarczenie całej wiadomości naraz.

Dodatkowo Yatter AI pozwala tworzyć szablony dla powtarzających się zadań, dzięki czemu na dłuższą metę można zaoszczędzić sporo czasu.

Asystent wspiera wiele języków, dzięki czemu jest dostępny dla użytkowników na całym świecie. Możesz również rozważyć Yatter AI, jeśli szukasz Alternatywy dla Pumble .

AI najlepsze funkcje

Yatter konwertuje notatki głosowe na tekst, dostarczając szybkich i dokładnych odpowiedzi na zapytania głosowe

Wyodrębnianie informacji z plików PDF za pomocą czytnika PDF

Wykorzystaj możliwości ChatGPT-4o, Google Gemini i Groq Llama 3 do szybszych odpowiedzi i inteligentniejszych interakcji

Wyprzedzaj zmiany pogody dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym, w tym zachmurzenia, widoczności, wilgotności i indeksu UV

Ograniczenia AI Yatter

Użytkownicy zgłaszali opóźnione odpowiedzi od zespołu obsługi klienta nawet na najprostsze zapytania

Funkcje personalizacji i rozumienia kontekstowego są dostępne tylko w płatnym planie

Ceny Yatter AI

Yatter Basic: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Yatter Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Yatter AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Notta (najlepsza do generowania podsumowań spotkań i elementów akcji z audio)

przez Notta.ai Notta to usługa transkrypcji oparta na AI, która przekształca nagraną mowę w tekst z imponującą dokładnością. Ułatwia przeglądanie, edytowanie i udostępnianie informacji ze spotkań, wykładów i wywiadów.

Niezależnie od tego, czy nadrabiałem zaległości w nagranym webinarium, czy też potrzebowałem transkrypcji spotkania zespołu, usługa szybko i niezawodnie dostarczała wysokiej jakości tekst. Transkrypcja godzinnego nagrania zajęła średnio 5 minut.

Jedną z wyróżniających się funkcji Notta jest wsparcie dla wielu dialektów i języków, takich jak japoński, angielski, chiński i wietnamski, co czyni ją doskonałym narzędziem do pracy z globalnymi teamami i zarządzania wielojęzycznymi projektami.

Najlepsze funkcje Notta

Pozwala aplikacji Notta automatycznie dołączać do zaplanowanych spotkań, unikając konieczności wyszukiwania połączonych stron lub ręcznego dołączania

Generowanie dokładnych podsumowań spotkań za pomocą zaledwie kilku kliknięć; uzyskiwanie cennych informacji i podejmowanie szybkich decyzji

Eksportuj transkrypcje w formatach TXT, PDF, DOCX lub SRT i udostępniaj je za pośrednictwem e-maila, połączonego linku lub aplikacji takich jak Salesforce, Notion i Zapier

Limity Notta

Komponent do robienia notatek nie zawsze rejestruje szczegóły z taką samą szczegółowością, jak niektóre konkurencyjne rozwiązaniaaplikacje do komunikacji zespołowejwymagając sporządzania dodatkowych notatek, aby upewnić się, że nic nie zostało pominięte

Podczas gdy użytkownicy mogą grupować nagrania w kategorie, nie mogą zarządzać tym, co jest zawarte w podfolderach lub organizować dalej w ramach kategorii, co wymaga dodatkowego wysiłku podczas pracy z dużą biblioteką audio

Ceny Notta

Free: $0

$0 Pro: $14.99 miesięcznie

$14.99 miesięcznie Business: $27.99 miesięcznie

$27.99 miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Notta oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Drift (najlepszy dla konwersacyjnego chatbota opartego na AI)

przez Dryf Ostatnim na naszej liście narzędzi komunikacyjnych AI jest Drift. Oparty na AI chatbot Drift pomaga zespołom sprzedażowym i marketingowym generować leady, angażować odwiedzających witrynę i oferować niestandardowe doświadczenia. Chatbot może obsługiwać zarówno zapytania marketingowe, jak i związane z obsługą klienta, a także może być szkolony na podstawie danych, aby rozpoznawać powracających użytkowników.

Może oferować spersonalizowaną obsługę klienta, odpowiadać na zapytania sprzedażowe i dostarczać cel wiadomości. Chatbot udziela odwiedzającym witrynę odpowiedzi w czasie rzeczywistym i w razie potrzeby pomaga przekierować ich do odpowiedniego pracownika.

Drift najlepsze funkcje

Angażowanie niestandardowych klientów za pomocą czatu opartego na AI w czasie rzeczywistym i odpowiadanie na często zadawane pytania

Skalowanie obsługi klienta dzięki spersonalizowanemu wsparciu opartemu na czacie bez wywierania presji na zespół wsparcia

Generowanie leadów i rezerwowanie spotkań dla teamów sprzedażowych dzięki spersonalizowanym interakcjom

Poprawa personalizacji w miarę upływu czasu, ponieważ AI uczy się na podstawie każdej interakcji z klientem

Limity dryfu

Koszt może być odstraszający dla wielu organizacji

Do skonfigurowania chatbota i zintegrowania go z innymi narzędziami wymagana jest specjalistyczna wiedza techniczna

Ceny Drift

Premium: od 2500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

od 2500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Plany Advanced i Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Drift

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 190 recenzji)

Przekształć swoje umiejętności komunikacyjne i systemy dzięki narzędziom komunikacyjnym AI

Pojawienie się narzędzi opartych na AI zmieniło sposób planowania i realizacji komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Organizacje mogą tworzyć połączenia szybciej i z większą liczbą osób niż kiedykolwiek wcześniej, pomagając im szybciej osiągać cele biznesowe.

Wybierając z naszej listy narzędzi do komunikacji AI, zastanów się, co oferuje każda opcja i jak najlepiej może zintegrować się z Twoim stosem technologicznym i procesami.

A jeśli jesteś przekonany, że potrzebujesz czegoś wszechstronnego, ale łatwego w użyciu, to skieruj się w stronę ClickUp. Zadbaj o zaangażowanie swoich niestandardowych klientów i interesariuszy dzięki odpowiednim funkcjom na wyciągnięcie ręki.

ClickUp oferuje platformę komunikacji i współpracy opartą na AI oraz narzędzie do zarządzania zadaniami, a wszystko to w jednym, przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniu. Zarejestruj się w ClickUp za darmo dzisiaj.