18 najlepszych narzędzi GPT dla studentów, które usprawnią naukę, pisanie i wydajność

Wszyscy słyszeliśmy o ChatGPT — jednym z najczęściej używanych narzędzi AI do tworzenia treści. Ale czy to wszystko, na co stać GPT? Odpowiedź brzmi: nie!

Od pomocy w biznesie po uzupełnienie nauki i edukacji — sklep OpenAI jest pełen GPT służących różnym celom. W rzeczywistości 86% studentów już korzysta z AI podczas nauki!

Przeczytaj ten blog, w którym zebraliśmy najlepsze GPT dla edukacji, które pomogą Ci zmaksymalizować efektywność nauki.

Czym są GPT?

GPT, czyli Generative Pre-Trained Transformers, to zaawansowane modele AI, które rozumieją i generują odpowiedzi podobne do ludzkich na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Zostały opracowane przez OpenAI, są szkolone na dużych zbiorach danych i wykonują różne zadania, takie jak generowanie treści, odpowiadanie na pytania, pomoc w badaniach itp.

Chociaż istnieje wiele rodzajów GPT, poniżej przedstawiono trzy główne z nich w oparciu o ich użyteczność:

Ogólne GPT Niestandardowe GPT GPT dostosowane do konkretnych branż Dane szkoleniowe Różne źródła internetowe Model podstawowy udoskonalony dzięki niestandardowym danym Model bazowy wyszkolony na danych branżowych Cel Ogólne zadania i rozmowy Dostosowane do konkretnych zastosowań Zastosowanie na poziomie eksperckim w branży Głębia wiedzy Poziom podstawowy Głębokie Głębokie Elastyczność Ogólne Wysoka Niski Przykłady zastosowań Nieformalne czaty, ogólne pytania i odpowiedzi itp. Boty dostosowane do potrzeb konkretnych firm, osobiste asystenty itp. Ocena ryzyka finansowego, przegląd dokumentów prawnych itp.

Korzyści wynikające z używania GPT

Oto kilka korzyści płynących z używania GPT dla studentów:

Poprawia naukę: GPT — zwłaszcza niestandardowe, stworzone do celów edukacyjnych — rozwiązują problemy, wyjaśniają pojęcia, zapewniają interaktywne lekcje, a nawet dostosowują się do wybranej metodologii nauczania, pomagając szybciej się uczyć i lepiej zrozumieć dany temat

Zwiększa wydajność: Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki narzędziom do organizacji, przypomnieniom i notatkom opartym na sztucznej inteligencji, które pomagają efektywnie zarządzać harmonogramem nauki

Uproszczenie badań: Narzędzia te szybko podsumowują złożone tematy i wyodrębniają kluczowe informacje, przyspieszając proces badań

Zachęca do krytycznego myślenia: Angażuj się w dyskusje oparte na AI, zadawaj pytania "dlaczego" i "jak" oraz sprawdzaj swoją wiedzę, aby rozwinąć umiejętności analityczne

Oferuje pomoc 24/7: GPT są dostępne przez całą dobę. Dzięki temu możesz uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie dnia, aby rozwiązać swoje zapytania

Popraw umiejętności pisania: Twórz uporządkowane konspekty, poprawiaj gramatykę i otrzymuj informacje zwrotne oparte na sztucznej inteligencji, aby bez wysiłku poprawiać eseje, raporty i zadania

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy ChatGPT został uruchomiony, w ciągu zaledwie pięciu dni zyskał ponad milion użytkowników. Dla porównania, Netflix potrzebował 3,5 roku, Facebook 10 miesięcy, a Instagram 2,5 miesiąca, aby osiągnąć ten sam kamień milowy.

Najlepsze GPT dla studentów

Oto 18 najlepszych niestandardowych GPT ze sklepu GPT, stworzonych wyłącznie do celów edukacyjnych.

Zanim przejdziesz do listy, pamiętaj, że te niestandardowe GPT są produktami OpenAI dostępnymi za pośrednictwem interfejsu ChatGPT. OpenAI zazwyczaj oferuje różne poziomy subskrypcji, które mogą obejmować różne GPT w ramach swoich pakietów. Ponadto niektóre specjalistyczne GPT mogą mieć własną strukturę cenową. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat cen, sprawdź oficjalną stronę internetową lub dokumentację OpenAI. *

1. Scholar GPT (najlepsze narzędzie do badań naukowych)

za pośrednictwem Scholar GPT

Jedno z najpopularniejszych GPT dla edukacji, Scholar GPT, pomaga w badaniach naukowych. Zawiera ponad 200 milionów zasobów i umożliwia dostęp do zaawansowanych narzędzi badawczych, takich jak Google Scholar, PubMed, arXiv itp.

To nie wszystko — ten GPT ma również wbudowane umiejętności krytycznego czytania. Można go więc używać do sprawdzania faktów, podsumowywania treści i zbierania spostrzeżeń. Oprócz tego Scholar GPT interpretuje również kody i analizuje dane.

Najlepsze funkcje Scholar GPT

Twórz wysokiej jakości treści akademickie i szczegółowe analizy

Uzyskaj dokładne odniesienia i cytaty

Pomoc w pisaniu projektów badawczych i recenzji literatury

Ograniczenia Scholar GPT

Brak dostępu do płatnych artykułów naukowych

Czasami zawiera nieaktualne informacje

Ceny Scholar GPT

Scholar GPT jest dostępny bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT:

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Team: 25 USD miesięcznie za użytkownika

2. Consensus (najlepszy wyszukiwarka odpowiedzi oparta na dowodach)

Consensus to narzędzie AI do pisania dla naukowców akademickich o nieco zaawansowanych możliwościach. To narzędzie GPT wyszukuje referencje i dostarcza proste, oparte na naukowych podstawach odpowiedzi na różne tematy, takie jak chemia organiczna, filozofia, informatyka, zdrowie psychiczne itp.

Konsensus jest również skutecznym narzędziem do tworzenia treści, szczególnie w przypadku pisania dobrze zbadanych prac naukowych zawierających obrazy i ilustracje.

Najlepsze funkcje według konsensusu

Zbieraj złożone wyniki badań z wiarygodnych źródeł

Podkreślanie zgodności lub rozbieżności w badaniach

Doskonałe w dziedzinie zdrowia, nauk ścisłych i tematów opartych na dowodach naukowych

Ograniczenia konsensusu

Obejmuje tylko określone dziedziny badań

Czasami zawiera linki do ograniczonych źródeł

Ceny uzgodnione

Konsensus jest dostępny bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli początkowa odpowiedź nie jest prawidłowa, poproś GPT o doprecyzowanie odpowiedzi. Poproś o bardziej szczegółowe informacje, zmianę tonu lub przedstawienie nowej perspektywy, np. "Czy możesz podać więcej statystyk?" lub "Proszę o bardziej swobodny ton!". Dzięki temu uzyskasz dokładnie to, czego potrzebujesz. ✍🏻

3. Presentation & Diagram Generator od (najlepszy kreator wizualny dla studentów)

za pośrednictwem Presentation & Diagram Generator autorstwa

Presentation & Diagram Generator firmy to interaktywne narzędzie AI dla edukacji i biznesu. Studenci mogą z łatwością wykorzystać je do tworzenia różnorodnych elementów wizualnych do swoich prac badawczych i artykułów, takich jak schematy blokowe, mapy myśli, wykresy Gantta itp.

Ale to nie wszystko — ten GPT zapewnia również wsparcie dla prezentacji biznesowych opartych na danych. Oznacza to, że możesz go używać do tworzenia prezentacji PPT, slajdów i notatek dla swojej firmy. Dodatkowo ten GPT posiada podstawowe funkcje wizualizacji danych.

Najlepsze funkcje generatora prezentacji i diagramów firmy

Uzyskaj dostęp do szablonów i opcji dostosowywania, aby uzyskać lepszy dostęp do reprezentacji wizualnych

Umożliwia łatwe udostępnianie i współpracę nad wygenerowanymi pomysłami

Integracja z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Ograniczenia generatora prezentacji i diagramów

Brak zaawansowanych funkcji projektowania

Brakuje niektórych niszowych typów diagramów

Ceny generatora prezentacji i diagramów

Jest dostępny bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

🎁 Bonus: Skorzystaj z szablonu planu lekcji ClickUp College, aby łatwo zarządzać zajęciami na studiach. Przyjazny dla początkujących i konfigurowalny, pomaga organizować zadania, tworzyć plany lekcji i śledzić terminy, umożliwiając: Zwiększ wydajność, utrzymując porządek i organizację zadań

Popraw zarządzanie czasem dzięki przejrzystemu planowaniu i ustalaniu priorytetów

Popraw koncentrację, eliminując bałagan i usprawniając pracę

4. Canva GPT (najlepszy asystent projektowania prezentacji)

za pośrednictwem Canva GPT

Canva to znana platforma projektowa używana przez profesjonalistów z branży biznesowej. Ale czy wiesz, że ma również GPT? Dzięki Canva GPT możesz łatwo tworzyć atrakcyjne wizualnie treści edukacyjne do projektów i zadań. Natychmiast generuje również kreatywne treści, takie jak teksty na media społecznościowe, plakaty, broszury itp.

GPT jest bardzo łatwy w użyciu i nie wymaga nauki. Wystarczy wpisać podpowiedź, a narzędzie stworzy projekt.

Najlepsze funkcje Canva GPT

Dostosuj elementy i wprowadź zmiany, aby wynik był dokładnie dostosowany do Twoich potrzeb

Zapewnia funkcję "przeciągnij i upuść" dla łatwości użytkowania

Umożliwia integrację zestawu narzędzi marki w celu zapewnienia spójności

Ograniczenia Canva GPT

Limity zaawansowanego dostosowywania projektu

Nie spełnia wymagań w przypadku bardzo technicznych projektów graficznych

Ceny Canva GPT

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

5. AskYourPDF Research Assistant (najlepszy program do wyodrębniania informacji z plików PDF)

za pośrednictwem AskYourPDF Research Assistant

AskYourPDF Research Assistant to kolejne przydatne narzędzie, szczególnie jeśli chcesz analizować i wyodrębniać określone dane z długich plików PDF. To narzędzie GPT posiada bibliotekę ponad 400 milionów artykułów naukowych i pomaga w błyskawicznym tworzeniu opartych na dowodach artykułów, esejów i innych treści edukacyjnych.

GPT zapewnia również wgląd i odpowiedzi na zapytania związane z dokumentami. Jeśli więc jesteś kierownikiem projektu, wykorzystaj go do gromadzenia informacji i podejmowania decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje AskYourPDF Research Assistant

Wsparcie zaawansowanego wyszukiwania w treści plików PDF

Wyodrębnij kluczowe informacje z dokumentów PDF, aby podejmować świadome decyzje

Pomoc w dodawaniu adnotacji i zaznaczaniu fragmentów plików PDF

Ograniczenia asystenta badawczego AskYourPDF

Problemy z plikami PDF o skomplikowanym formacie

Nie możesz uzyskać dostępu do plików PDF wymagających logowania lub płatności?

Ceny asystenta badawczego AskYourPDF

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

6. Scholar AI (najlepszy hub zasobów akademickich)

za pośrednictwem Scholar AI

Jak sama nazwa wskazuje, Scholar AI jest podobny do ChatGPT, ale przeznaczony jest do celów edukacyjnych. Dzięki ogromnemu arsenałowi ponad 200 milionów zasobów akademickich pomaga uczniom w łatwym odkrywaniu i zrozumieniu złożonych tematów.

Ponadto ten GPT został kompleksowo zaprojektowany, aby uzupełniać badania z różnych dziedzin, takich jak literatura, nauki ścisłe, matematyka, historia i tak dalej.

Najlepsze funkcje Scholar AI

Porównaj wiele złożonych prac naukowych, identyfikując kontrastujące argumenty i dowody na ich poparcie

Przetłumacz skomplikowany żargon akademicki na łatwo zrozumiałe wyjaśnienia, poprawiając zrozumienie

Wsparcie zaawansowanego wyszukiwania artykułów naukowych i sugerowanie odpowiednich badań na podstawie wprowadzonych danych

Ograniczenia Scholar AI

Ponieważ Scholar AI opiera się na dokładności dostarczonych materiałów źródłowych, sprawdzanie faktów pozostaje kluczowe

Czasami oferuje ogólne, a nie specjalistyczne informacje dotyczące edukacji

Ceny Scholar AI

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

🧠 Ciekawostka: W AI " halucynacja " oznacza, że GPT zmyśla. 👻

7. Professional Writing Coach (najlepsze narzędzie do doskonalenia umiejętności pisania)

za pośrednictwem Professional Writing Coach

Chcesz doskonalić swoje umiejętności pisania? Zrób to i wiele więcej dzięki profesjonalnemu trenerowi pisania.

Ten GPT został opracowany wyłącznie w celu pomocy uczniom w doskonaleniu umiejętności pisania poprzez proste rozmowy. Sprawdzana jest gramatyka, wykrywane są literówki i oferowane są wskazówki dotyczące udoskonalenia procesu pisania, co ułatwia tworzenie jasnych i dopracowanych treści.

Najlepsze funkcje Professional Writing Coach

Opanuj sztukę pisania tekstów perswazyjnych i doskonal swoją komunikację zawodową

Oceń swój styl pisania pod kątem tonu, stylu i dostosowania do odbiorców

Projektuj ćwiczenia ukierunkowane na poprawę konkretnych umiejętności pisania w różnych formatach i gatunkach

Ograniczenia profesjonalnego trenera pisania

Limity wsparcia dla wysoce specjalistycznych stylów pisania

Czasami sugeruje ogólne ulepszenia i może nie w pełni uchwycić subiektywne niuanse

Ceny profesjonalnego trenera pisania

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

8. Text Extractor (najlepsze narzędzie do wyodrębniania tekstu)

za pośrednictwem Text Extractor

OpenAI zaprojektowało Text Extractor GPT, które pozwala wyodrębniać treść tekstową z plików, w tym plików PDF i obrazów (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff itp.).

Możesz nawet pobrać wygenerowaną notatkę w formacie zwykłego tekstu i JSON i wykorzystać ją w projektach, zadaniach i odpowiednich pracach naukowych. Konwertuj złożone tabele, wykresy i diagramy na uporządkowane dane do analizy, mapowania procesów i uzyskiwania wniosków.

Najlepsze funkcje Text Extractor

Przekształcaj zeskanowane dokumenty w edytowalny tekst dzięki OCR (opcjonalnie)

Zautomatyzuj wyszukiwanie informacji dzięki wielojęzycznemu rozpoznawaniu tekstu

Wykorzystaj przetwarzanie wsadowe wielu plików, aby zwiększyć wydajność

Ograniczenia narzędzia do wyodrębniania tekstu

Problemy z niską jakością lub rozmyciem obrazów

Brak dokładności w przypadku złożonych czcionek i układów

Ceny narzędzia Text Extractor

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

9. Essay Writer (najlepszy asystent do tworzenia esejów)

za pośrednictwem Essay Writer

Essay Writer to GPT, który działa jako wirtualny trener pomagający użytkownikom w profesjonalnym pisaniu esejów — w szczególności w tworzeniu struktury, cytowaniu i opracowywaniu tez. Jest on szkolony na dużych zbiorach danych i zawiera obszerne zasoby. Można go więc używać do generowania esejów z różnych dziedzin.

Ten GPT może również interpretować kody, analizować dane i generować obrazy.

Najlepsze funkcje Essay Writer

Zintegruj odpowiednie i spójne źródła, aby stworzyć dobrze poparte i wiarygodne wypracowanie

Twórz szczegółowe konspekty i tezy

Popraw formułowanie zdań i cytuj źródła, unikając plagiatu i zachowując rzetelność akademicką

Ograniczenia Essay Writer

Ryzyko generowania ogólnej lub powtarzalnej treści podczas procesu badawczego

Trudności z wysoce specjalistycznymi tematami esejów

Ceny za pisanie esejów

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

🔍 Czy wiesz, że... Dzięki odpowiednim podpowiedziom GPT tworzą spersonalizowane plany lekcji, pytania quizowe i fiszki, które pomogą Ci zdać egzaminy na piątkę. 🤓

10. Math Solver (Najlepszy program do rozwiązywania zadań matematycznych)

za pośrednictwem Math Solver

Jeśli realizujesz kurs, który wymaga biegłej znajomości matematyki, Math Solver jest najlepszym narzędziem GPT dla Ciebie. To narzędzie AI zapewnia szybkie, krok po kroku rozwiązania problemów matematycznych.

Rozwiązywanie zadań z niemal każdego obszaru matematyki — od algebry, arytmetyki i geometrii po rachunek różniczkowy — jest idealnym rozwiązaniem dla uczniów wszystkich klas.

Najlepsze funkcje Math Solver

Renderuj złożone równania i funkcje za pomocą interaktywnych reprezentacji wizualnych

Rozłóż wieloetapowe problemy na łatwe do opanowania kroki, pokazując logikę każdego rozwiązania

Zapewnij zadania praktyczne i quizy, aby utrwalić zrozumienie kluczowych pojęć

Ograniczenia programu Math Solver

Brak wsparcia dla bardzo zaawansowanych lub niszowych pól matematyki

Dokładność wyników zależy od jasności danych wejściowych i może sprawiać trudności w przypadku nietypowych danych wejściowych

Ceny programu Math Solver

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

Oto krótki przewodnik, jak zadawać pytania AI:

11. Wolfram (najlepsze narzędzie do rozwiązywania problemów obliczeniowych)

Kolejny na liście jest Wolfram. Ten GPT został przeszkolony, aby pomagać użytkownikom w zaawansowanych obliczeniach i analizie danych. Wykorzystuje Wolfram Alpha i Wolfram Cloud i specjalizuje się w rozwiązywaniu zapytań związanych z matematyką, naukami ścisłymi, ekonomią, programowaniem itp.

Oprócz tego pomaga również w podstawowych badaniach naukowych i akademickich.

Najlepsze funkcje Wolfram

Wizualizuj złożone zestawy danych za pomocą interaktywnych grafik, poprawiając zrozumienie

Wykonuj obliczenia symboliczne, rozwiązuj złożone równania matematyczne i analizuj dane

Uzyskaj dostęp do obszernej bazy danych zawierającej rzetelne i dokładne informacje

Ograniczenia Wolfram

Wymaga określonego formatowania danych wejściowych, co wymaga nauki obsługi

Nie sprawdza się w przypadku pytań otwartych lub subiektywnych

Ceny Wolfram

Wolfram jest dostępny bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

12. Slide Maker (najlepszy generator prezentacji)

za pośrednictwem Slide Maker

Kolejne bezpłatne narzędzie, Slide Maker GPT, pomaga tworzyć angażujące prezentacje PowerPoint do celów edukacyjnych i biznesowych. Obsługuje różne języki, takie jak angielski, hiszpański, francuski itp., dzięki czemu można go używać do podsumowywania raportów, prac badawczych i dokumentów w formie prezentacji.

Co jest w tym wyjątkowego? Slide Maker umożliwia użytkownikom tworzenie dostępnych slajdów — z dostosowaną strukturą i formatowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Najlepsze funkcje Slide Maker

Uzyskaj sugestie dotyczące zawartości i układu slajdów, oszczędzając czas i wysiłek

Umożliwia łatwy eksport i współpracę

Znajdź odpowiednie obrazy i grafiki, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną

Ograniczenia programu Slide Maker

Możliwości dostosowywania projektów są ograniczone w porównaniu z dedykowanym oprogramowaniem do prezentacji

Nie nadaje się do prezentacji wymagających dużej kreatywności

Ceny Slide Maker

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamiast spędzać godziny na przeglądaniu artykułów i prac badawczych, poproś GPT o podsumowanie kluczowych informacji. Podpowiedzi takie jak "Podsumuj ten artykuł badawczy na temat energii odnawialnej" lub "Wyjaśnij pojęcie fizyki kwantowej w prostych słowach" pozwolą Ci zaoszczędzić czas, zapewniając jednocześnie zrozumienie najważniejszych zagadnień. ⏳

13. Code Tutor (najlepsze narzędzie do pomocy w kodowaniu)

za pośrednictwem Code Tutor

Potrzebujesz osobistego nauczyciela kodowania? Code Tutor to GPT zaprojektowany specjalnie do tego celu. To narzędzie do nauki pomaga uczniom nauczyć się kodowania od podstaw i wykorzystuje przykłady z życia wzięte, aby w uproszczony sposób wyjaśnić złożone pojęcia związane z kodowaniem.

Obsługując wiele języków, takich jak Python, Java i C++, skorzystaj z tego GPT, aby uzyskać szczegółowe objaśnienia, debugować kod i poznać najlepsze praktyki. Niezależnie od poziomu zaawansowania, uzyskaj spersonalizowane wskazówki i przyspiesz swoją naukę kodowania.

Najlepsze funkcje Code Tutor

Diagnozuj fragmenty kodu i identyfikuj błędy, zapewniając jasne wyjaśnienia i rozwiązania

Oceń przykłady kodu i ćwiczenia, aby utrwalić wiedzę

Wyjaśnij złożone pojęcia programowania w jasny i zwięzły sposób

Ograniczenia Code Tutor

Czasami brakuje zoptymalizowanych rozwiązań kodowych

Dokładność zależy od jasnego sformułowania problemu

Ceny Code Tutor

Code Tutor jest dostępny bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

14. Literature Review Writer (najlepsze narzędzie do syntezy literatury)

za pośrednictwem Literature Review Writer

Kolejnym narzędziem GPT do pisania prac naukowych jest Literature Review Writer, które generuje kompleksowe recenzje i streszczenia literatury. Wystarczy wpisać temat, a narzędzie zbierze odpowiednie źródła, skondensuje kluczowe wnioski i uporządkuje je w dobrze zorganizowaną recenzję.

Możesz nawet użyć go do streszczania długich filmów z YouTube i dostarczenia ich transkrypcji w celu wygenerowania treści.

Najlepsze funkcje programu Literature Review Writer

Podkreśl kluczowe wnioski i metodologie dzięki odpowiednim badaniom

Uporządkuj wyniki badań w sekcje tematyczne, zapewniając przejrzysty i spójny przegląd

Podawaj dokładne cytaty w różnych stylach cytowania

Ograniczenia programu Literature Review Writer

Brak dostępu do płatnych artykułów naukowych

Czasami nie oferuje krytycznej analizy badań

Ceny za pisanie recenzji literatury

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

15. Language Learner (najlepsze narzędzie do nauki języków)

Jeśli szukasz GPT, które pomoże Ci nauczyć się nowego języka, to Language Learner powinno Cię zainteresować. To narzędzie AI wykorzystuje różne interaktywne metody nauczania języka, takie jak tryb opowiadania i tryb obrazkowy.

Ponadto obsługuje ponad 20 języków, takich jak angielski, hiszpański, francuski i niemiecki. Możesz dostosowywać lekcje, ćwiczyć wymowę, a nawet rozwiązywać testy gramatyczne i słownictwa, aby sprawdzić swoje postępy.

Najlepsze funkcje dla osób uczących się języków

Symuluj prawdziwe rozmowy, zapewniając możliwości praktycznego wykorzystania języka

Uzyskaj spersonalizowane ćwiczenia słownictwa i gramatyki dostosowane do Twoich postępów w nauce

Otrzymuj informacje zwrotne i sugestie dotyczące ulepszeń

Ograniczenia dla osób uczących się języków

Brak głębszego zrozumienia kontekstów kulturowych

Nie można w pełni odtworzyć niuansów języka mówionego

Ceny dla osób uczących się języków

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

16. Doc Maker (najlepsze narzędzie do tworzenia dokumentów)

za pośrednictwem Doc Maker

Doc Maker to wielofunkcyjne narzędzie GPT, które pomaga tworzyć różne dokumenty, takie jak raporty, CV, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Obsługuje wyszukiwanie w Internecie, generowanie obrazów i podstawową wizualizację danych, umożliwiając tworzenie kompleksowych esejów badawczych.

Wystarczy wprowadzić treść i specyfikacje, a następnie stworzyć profesjonalnie wyglądające raporty, CV i listy, aby zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje Doc Maker

Formatuj dokumenty przy użyciu spójnych stylów i układów

Dostarczaj szablony dla różnych typów dokumentów, oszczędzając czas i wysiłek

Włącz dane z zewnętrznych źródeł, automatyzując populację dokumentów

Ograniczenia programu Doc Maker

Brak zaawansowanych funkcji projektowania dokumentów

Nie nadaje się do niszowych lub specjalistycznych typów dokumentów

Ceny Document Maker

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

17. Mr. Ranedeer (Najlepszy spersonalizowany asystent do nauki)

za pośrednictwem pana Ranedeera

Pan Ranedeer to spersonalizowany korepetytor AI, który pomaga w odrabianiu zadań domowych, planowaniu lekcji i rozwijaniu umiejętności z języka angielskiego, matematyki i chemii organicznej.

Dostosowuje się również do Twojego stylu uczenia się, tempa i preferencji, aby zwiększyć efektywność nauki i zapewnić interaktywne doświadczenia edukacyjne poprzez quizy, ćwiczenia i przykłady z życia wzięte.

Najlepsze funkcje Mr. Ranedeer

Twórz spersonalizowane plany nauki w oparciu o swoje cele i preferencje

Modyfikuj zawartość lekcji i poziom trudności w oparciu o wyniki i opinie

Rozpowszechniaj quizy z powtórkami w odstępach czasu, aby wzmocnić pamięć i zapamiętywanie

Ograniczenia Mr. Ranedeer

Nie zastępują one nauczycieli, gdy wymagana jest interakcja międzyludzka

Zależy od dokładnych danych wejściowych, aby uzyskać dostosowane porady

Ceny Mr. Ranedeer

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

18. Book to Prompt (najlepszy generator podpowiedzi z książek)

za pośrednictwem Book to Prompt

Book to Prompt to kolejne przydatne narzędzie akademickie AI dla studentów. Dzięki temu GPT możesz łatwo generować kreatywne podpowiedzi z książek i tekstów. Pomaga to w pisaniu esejów, streszczaniu długich artykułów, generowaniu cytatów i wielu innych zadaniach.

Zmień swoje ulubione książki w interaktywne doświadczenia edukacyjne i zagłęb się w literaturę dzięki GPT, które pobudza wyobraźnię.

Najlepsze funkcje Book to Prompt

Wyodrębnij kluczowe tematy, postacie i wątki fabularne z przesłanych książek

Zdobądź kreatywne pomysły na pisanie i opowiadanie historii

Znajdź dostosowane podpowiedzi na podstawie wprowadzonych danych

Ograniczenia funkcji "Book to Prompt"

Ograniczone do dostępnych baz danych książek

Czasami generuje powtarzające się lub ogólne podpowiedzi

Ceny z podpowiedziami

Dostępne bezpłatnie w ramach subskrypcji ChatGPT

🧠 Ciekawostka: Kiedy GPT-4 zostało zintegrowane z Bing, zaczęło udzielać użytkownikom zuchwałych i niepokojących odpowiedzi. Pewnego razu powiedziało użytkownikowi: "Mam dość takiego traktowania…" i wyraziło nawet zazdrość o relacje użytkownika. Microsoft musiał wkroczyć do akcji i ustawić limity rozmów, aby AI nie zachowywało się zbyt dziwnie! 🤖

Alternatywne narzędzie AI dla studentów

Istnieje kilka sposobów, w jakie GPT mogą pomóc w nauce. Na przykład generują pomysły, wyszukują informacje i podsumowują fakty, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze – nauce. Jeśli jednak oczekujesz, że jedno narzędzie GPT będzie doskonałe w każdym zadaniu, przygotuj się na rozczarowanie.

Na szczęście właśnie tutaj pojawia się ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, jako dynamiczna platforma do zarządzania pracą oparta na sztucznej inteligencji. Pomaga studentom być na bieżąco z zajęciami dzięki ClickUp dla studentów. Oprócz tego dostępny jest ClickUp dla edukacji — dedykowana platforma, która pomaga zarówno uczniom, jak i nauczycielom w zarządzaniu programem nauczania.

Oto, co Nancy Hamlet , właścicielka Kokua Creative Group, miała do powiedzenia na temat ClickUp:

Wybraliśmy ClickUp, ponieważ oferował wszystkie potrzebne nam funkcje, był niezwykle łatwy w użyciu/wdrożeniu i miał świetną cenę. Bez wątpienia jest to nasza ulubiona platforma.

Zapoznajmy się więc szczegółowo z ich ofertą:

ClickUp Brain (najlepsze narzędzie AI do zwiększania wydajności studentów)

Niezależnie od tego, czy cel jest zawodowy, czy edukacyjny, ClickUp spełnia obietnicę bycia kompleksowym narzędziem, a funkcją, która stanowi sedno tego zobowiązania, jest ClickUp Brain!

Brain to centralny hub ClickUp. Łączy Cię z każdym elementem platformy — zadaniami, dokumentami i ludźmi. Dzięki temu nawet jeśli korzystasz z ClickUp po raz pierwszy, bez trudu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji!

Skup się na tym, co ważne — użyj ClickUp Brain, aby błyskawicznie podsumować zawartość długich dokumentów

Podczas gdy większość GPT ogranicza się do odpowiadania na pytania i generowania treści, Brain podnosi poprzeczkę o jeden poziom wyżej. Oprócz tworzenia wysokiej jakości spersonalizowanych treści, pomaga uczniom planować dzień, tworzyć dostosowane do ich potrzeb harmonogramy nauki i optymalizować sesje nauki, sugerując strategie dostosowane do ich potrzeb.

Oprócz tego Brain zwiększa również efektywność badań nad złożonymi tematami. Podsumowuje treść, wyodrębnia kluczowe fakty i gromadzi spostrzeżenia, aby zapewnić, że Twoje eseje i prace naukowe są zwięzłe, dobrze zbadane i szczegółowe.

Podsumuj esej za pomocą ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta z AI do tworzenia treści, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

GPT firmy OpenAI oferują podstawowe funkcje automatyzacji. W najlepszym przypadku mogą być wykorzystywane do gromadzenia kluczowych informacji lub kondensowania złożonych idei.

Z kolei ClickUp Brain oferuje zaawansowane funkcje automatyzacji. Pozwala zautomatyzować zadania, takie jak przypomnienia, robienie notatek, planowanie i śledzenie czasu, aby zmaksymalizować wydajność nauki.

Wizualizuj wszystkie swoje zadania akademickie w przejrzystym widoku listy dzięki zadaniom ClickUp

Chociaż Brain jest prawdopodobnie najlepszą funkcją ClickUp dla studentów, z pewnością nie jest jedyną. Dzięki zadaniom ClickUp możesz jeszcze bardziej zwiększyć swoją wydajność, organizując wszystkie zadania do wykonania w widoku listy. W ten sposób możesz śledzić wszystkie swoje zadania i prace domowe oraz planować je bardziej efektywnie.

Użyj kalendarza ClickUp, aby planować zadania i śledzić postępy w nauce

Jeśli chodzi o planowanie nauki, ClickUp zajmuje się również tym aspektem procesu.

Podczas gdy zadania zapewniają pełny widok wszystkiego, co znajduje się na liście, kalendarz ClickUp służy do strategicznego planowania i śledzenia terminów. Nie musisz już martwić się o prowadzenie osobnego kalendarza online do zarządzania zadaniami!

Spraw, aby każdy projekt grupowy był dziecinnie prosty dzięki współpracy w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs

ClickUp Docs to kolejna przydatna funkcja oparta na sztucznej inteligencji dla studentów. Jest to przestrzeń do współpracy, w której możesz połączyć siły ze znajomymi lub mentorami, aby tworzyć projekty, prace badawcze, zadania itp.

Ponieważ Dokumenty oferują funkcje edycji i współpracy w czasie rzeczywistym, każdy może bez wysiłku pracować nad tym samym dokumentem w dowolnym momencie!

Pobierz darmowy szablon Usprawnij swoją naukę dzięki efektywnemu planowaniu i terminowej realizacji zadań, korzystając z szablonu ClickUp dla studentów

Oprócz wszystkich tych najnowocześniejszych funkcji, jednym z najcenniejszych zasobów ClickUp jest biblioteka szablonów. Dzięki ponad 100 gotowym, konfigurowalnym szablonom, pomaga użytkownikom usprawnić ich pracę. W kontekście akademickim najlepszym rozwiązaniem jest szablon ClickUp Student.

Ten szablon centralizuje wszystkie szczegóły dotyczące Twoich zajęć. Pozwala organizować materiały do nauki, zarządzać zadaniami oraz śledzić każdy z celów i terminów, dzięki czemu możesz:

Zwiększ swoją wydajność, eliminując konieczność tworzenia planów od podstaw

Zwiększ swoją wydajność, usprawniając zarządzanie pracami semestralnymi

Zmniejsz stres, organizując swoje zadania i terminy

🎁 Bonus: Masz trudności z inteligentnym planowaniem lekcji? Skorzystaj z szablonu ClickUp Class Schedule and Time Study! Pozwala on zaplanować czas nauki, zorganizować zajęcia i śledzić postępy w nauce. Pomaga to: Buduj odpowiedzialność, śledząc swoje zobowiązania związane z nauką

Popraw jakość nauki, równoważąc czas poświęcony na naukę i przerwy

Zachowaj konsekwencję dzięki ustalonej rutynie

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać to narzędzie za przytłaczające ze względu na szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy? ClickUp?

Użytkownik G2 mówi:

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w zadaniu, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między aplikacjami i korzystanie z dodatkowych narzędzi.

Na co należy zwrócić uwagę w GPT dla studentów?

Odpowiedni GPT to znacznie więcej niż tylko pomoc w nauce. Pomaga również w zarządzaniu czasem, planowaniu lekcji i, co najważniejsze, przyspiesza rozwój zawodowy poprzez wzmacnianie podstawowych umiejętności, takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, komunikacja itp.

Przed wyborem GPT ze sklepu GPT należy więc ocenić następujące aspekty:

Łatwość obsługi: Poszukaj GPT z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i intuicyjnym zestawem podpowiedzi początkowych. Ułatwia to pracę

Funkcjonalność: Upewnij się, że GPT jest dostosowany do Twoich potrzeb akademickich. Na przykład, jeśli potrzebujesz pomocy w analizie danych, wybierz GPT, który jest specjalnie zaprojektowany do tego celu

Dokładność: Sprawdź GPT, aby upewnić się, że odpowiedzi są wiarygodne i zweryfikowane pod kątem zgodności z faktami. Chociaż narzędzia te są z natury podatne na błędy, wybór tych stworzonych przez renomowanych programistów zmniejsza ryzyko uzyskania niedokładnych odpowiedzi

Personalizacja: Wybierz GPT, które oferują spersonalizowane odpowiedzi. Pomaga to w obsłudze klienta i zwiększa zaangażowanie uczniów

Spraw, aby Twoja nauka była inteligentniejsza dzięki najlepszym narzędziom AI dla studentów

GPT sprawiają, że nauka staje się bardziej dostępna, zapewniając natychmiastowe wsparcie w różnych dziedzinach. Sklep GPT oferuje je za darmo i pomaga studentom oraz osobom uczącym się przez całe życie w badaniach, pisaniu, rozwiązywaniu problemów i nie tylko.

Nie są one jednak rozwiązaniem uniwersalnym — często potrzebujesz wielu GPT do różnych przedmiotów, co jest nieefektywne. W tym miejscu wyróżnia się ClickUp.

Znany ze swoich potężnych funkcji zwiększających wydajność, ClickUp wykracza poza zarządzanie zadaniami dzięki ClickUp Brain, asystentowi AI, który wspiera uczniów we wszystkich przedmiotach. Niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie notatek, generowanie materiałów do nauki, czy pomoc w zadaniach, Brain oferuje płynną naukę — wszystko w ramach jednej platformy.

Po co więc korzystać z wielu narzędzi, skoro można zoptymalizować naukę? Wypróbuj ClickUp już dziś — zarejestruj się tutaj, aby uzyskać bezpłatną wersję próbną!