13 darmowych szablonów ofert sprzedaży, które pomogą szybciej zamknąć transakcje

Nadal przygotowujesz oferty w ostatniej chwili, podczas gdy klienci czekają? To posunięcie godne nowicjusza.

Pośpieszna, niejasna lub pełna luk oferta świadczy o nieprzygotowaniu, a żaden klient nie zaryzykuje na nią swoich pieniędzy.

Potrzebujesz czegoś, co będzie pracować tak samo ciężko jak Ty — przejrzystej, skutecznej oferty sprzedaży, która pomoże Ci zdobyć klienta bez niekończących się negocjacji.

Nie musisz tworzyć ich od podstaw. W tym poście na blogu znajdziesz darmowe szablony ofert sprzedaży, które pomogą Ci szybciej przedstawiać oferty, jasno określać oczekiwania i finalizować transakcje bez paniki w ostatniej chwili. ✅

Czym są szablony ofert sprzedaży?

Szablony ofert sprzedaży to gotowe dokumenty służące do prezentacji produktów lub usług klientom. Zawierają sekcje dotyczące potrzeb klienta, proponowanych rozwiązań, rezultatów, osi czasu i kosztów.

Firmy (zwłaszcza z branży B2B) i dostawcy usług (np. freelancerzy, agencje lub konsultanci) korzystają z tych szablonów, aby zapewnić spójność, kompleksowość i profesjonalizm ofert produktów.

Korzystanie z szablonu pozwala zespołom i freelancerom szybko wypełniać dane klienta bez konieczności tworzenia każdej oferty od podstaw, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj mini stronę z często zadawanymi pytaniami, aby uniknąć cichych zastrzeżeń. Pomyśl o wszystkich pytaniach, które mogą zniweczyć transakcję za zamkniętymi drzwiami: „Czy to rozwiązanie można skalować?” „A co, jeśli już korzystamy z X?” Odpowiedz na nie w swojej ofercie sprzedaży, zanim zostaną zadane.

Co sprawia, że szablon oferty sprzedaży jest dobry?

Dobrze skonstruowany szablon oferty sprzedaży jest niezbędny do skutecznego przekazania wartości oferty i zamknięcia transakcji. Powinien on odpowiadać na potrzeby klienta, zawierać jasne informacje i ułatwiać podejmowanie decyzji.

Oto kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

Przejrzyste streszczenie: Rozpoczyna się zwięzłym przeglądem, który przedstawia wyzwania klienta i sposób, w jaki Twoje rozwiązanie je rozwiązuje

Ustrukturyzowane sekcje: Gotowe układy dla zakresu projektu, rezultatów, cen i osi czasu, które przyspieszają tworzenie dokumentów

Przejrzysta struktura cenowa: Zawiera zestawienie kosztów, warunki płatności oraz wszelkie opcjonalne usługi lub dodatki

Łatwe dostosowywanie pól: Umożliwia szybką personalizację ofert poprzez dodanie nazw klientów, konkretnych Umożliwia szybką personalizację ofert poprzez dodanie nazw klientów, konkretnych celów projektu i unikalnych szczegółów dotyczących usług

Przejrzysty, profesjonalny format: Podkreśla ważne szczegóły, takie jak zwrot z inwestycji (ROI), propozycja wartości i kolejne kroki, nie przytłaczając czytelnika

Funkcje współpracy: umożliwiają zespołom wewnętrznym dodawanie komentarzy, sugerowanie zmian i załączanie plików referencyjnych bezpośrednio w szablonie

Etykiety śledzenia statusu: Oznaczaj oferty jako wersje robocze, wysłane, sprawdzone lub zatwierdzone, aby wszyscy byli na bieżąco z postępami

Zintegrowane zarządzanie zadaniami: przypisywanie elementów do wykonania, takich jak zadania związane z poprawkami, prośby o opinie od klientów lub przypomnienia o dalszych działaniach w ramach oferty

Opcje wizualnej organizacji: Wsparcie dla tabel, list kontrolnych, osi czasu i schematów blokowych, aby skomplikowane szczegóły były łatwe do zrozumienia

Opcje podpisu elektronicznego i eksportu: Umożliwiają szybkie zatwierdzanie dzięki wbudowanemu wsparciu podpisu elektronicznego lub prostemu eksportowi do formatów PDF i dokumentów

Śledzenie zaangażowania klienta: Monitoruje, kiedy klient otwiera, przegląda lub wchodzi w interakcję z ofertą, umożliwiając inteligentniejsze działania następcze

Aby zdobyć potencjalnych klientów, stwórz spersonalizowany dokument, który jasno odpowiada na potrzeby klientów, podkreśla istotne wskaźniki wydajności i wyróżnia Twoją ofertę na tle konkurencji.

📮ClickUp Insight: Wyniki naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań wskazują, że pracownicy umysłowi mogą spędzać prawie 308 godzin tygodniowo na spotkaniach w organizacji zatrudniającej 100 osób! A co, gdybyś mógł skrócić ten czas? Ujednolicony obszar roboczy ClickUp znacznie ogranicza liczbę niepotrzebnych spotkań! 💫 Rzeczywiste wyniki: Klienci tacy jak Trinetix osiągnęli 50% redukcję liczby spotkań dzięki centralizacji dokumentacji projektów, automatyzacji cyklu pracy i poprawie widoczności między zespołami przy użyciu naszej aplikacji do pracy „Wszystko”. Wyobraź sobie, że co tydzień odzyskujesz setki godzin produktywnej pracy!

13 gotowych szablonów ofert sprzedaży, które pomogą Ci zamknąć więcej transakcji

Oferty handlowe muszą być jasne, przekonujące i szybkie do dostarczenia.

ClickUp to aplikacja do pracy, która pomaga zespołom zarządzać zadaniami, dokumentami i cyklami pracy klientów w jednym miejscu. Zawiera również gotowe szablony, dzięki którym Twoje oferty będą spójne i profesjonalne.

Poniżej przedstawiamy 13 szablonów ofert sprzedaży oferowanych przez to oprogramowanie do zarządzania ofertami.

1. Szablon oferty usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz, wysyłaj i śledź oferty bez wysiłku dzięki szablonowi oferty usług ClickUp

Szablon oferty usług ClickUp pomaga tworzyć dopracowane, szczegółowe oferty, które jasno określają oczekiwania, prezentują wartość i przyspieszają zatwierdzanie przez klientów. Został stworzony, aby wyeliminować problemy z formatowaniem i brakujące szczegóły, dzięki czemu możesz skupić się na prezentacji i zamknięciu sprzedaży.

Otrzymujesz więcej niż tylko szablon — otrzymujesz uporządkowany, konfigurowalny obszar roboczy, który upraszcza każdy etap procesu tworzenia oferty, od nakreślenia usług po śledzenie zatwierdzeń.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Podziel pakiety usług, modele cenowe i osie czasu w przejrzystym, przyjaznym dla klienta formacie

Poziom usług , Czas trwania umowy i Cykl rozliczeniowy , aby spersonalizować każdą ofertę Skorzystaj z pól niestandardowych , takich jak, aby spersonalizować każdą ofertę

Śledź oferty na poszczególnych scenach dzięki widokom takim jak Nowe oferty, Negocjacje i Gotowe do podpisania

📌 Idealne dla: zespołów, które muszą przedstawiać dostosowane rozwiązania sprzedażowe wraz ze szczegółowymi wynikami, cenami i osiami czasu, aby szybko pozyskać nowych klientów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz ulepszyć swoje oferty sprzedaży? Obejrzyj ten film o wykorzystaniu AI w sprzedaży! Odkryj praktyczne sposoby , w jakie AI może pomóc Ci spersonalizować oferty, zautomatyzować działania następcze i analizować potrzeby klientów, dzięki czemu będziesz mógł przedstawiać oferty w bardziej przemyślany sposób, szybciej reagować i zamykać więcej transakcji przy mniejszym wysiłku.

2. Szablon projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj postępy w realizacji ofert dzięki szablonowi tablicy do projektów ofert ClickUp

Szablon tablicy do projektów ClickUp pomaga uniknąć chaotycznej wymiany informacji i tworzyć przejrzyste, wizualne propozycje, które szybciej uzyskują zatwierdzenie. Doskonale nadaje się do przekształcania wstępnych pomysłów w uporządkowane plany — wszystko w jednym obszarze roboczym z funkcją przeciągania i upuszczania.

Ten szablon umożliwia swobodną burzę mózgów z wykorzystaniem notatek, kształtów, tekstu i zadań, a następnie płynne przejście od planowania do realizacji bez utraty tempa.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Wizualnie rozplanuj pomysły projektów za pomocą narzędzi Tablica, takich jak notatki i kształty

przegląd projektu , który od samego początku zapewni spójność działań całego zespołu Stwórz wspólny, który od samego początku zapewni spójność działań całego zespołu

Jednym kliknięciem przekształć elementy burzy mózgów w zadania do wykonania — bez konieczności ręcznego przekazywania informacji

📌 Idealne dla: Profesjonalistów, którzy jasno określają zakres projektu, kamienie milowe i potrzeby w zakresie zasobów, aby przed rozpoczęciem pracy uzgodnić działania wszystkich zainteresowanych stron.

🧠 Ciekawostka: W 1960 roku Rosser Reeves z Ted Bates & Co. wprowadził koncepcję unikalnej propozycji sprzedaży (USP) — prosty pomysł, który na zawsze zmienił oblicze reklamy. Oferty sprzedaży nadal opierają się na tej samej podstawowej zasadzie: pokaż, co Cię wyróżnia.

3. Szablon oferty biznesowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wykorzystaj szablon oferty biznesowej ClickUp, aby tworzyć atrakcyjne i skuteczne oferty dla potencjalnych klientów

Szablon oferty biznesowej ClickUp zapewnia wizualny system do mapowania pomysłów, strukturyzowania wyników i prezentowania dopracowanych, zorientowanych na klienta ofert bez konieczności rozpoczynania pracy od zera za każdym razem.

Ten elastyczny szablon oferty konsultingowej pomaga połączyć potrzeby klienta, propozycję wartości i rozwiązanie w przejrzysty, logiczny przepływ. Poświęcisz mniej czasu na formatowanie, a więcej na realizację transakcji.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Twórz elastyczne, profesjonalne oferty bez konieczności przepisywania ich od nowa

Wizualnie dopasuj kluczowe elementy, takie jak kamienie milowe, ceny i osie czasu, aby przyspieszyć zatwierdzanie

Z łatwością dostosuj strukturę do wielkości projektu, stopnia złożoności lub branży

📌 Idealne dla: Firm prezentujących ofertę usług, plany strategiczne i możliwości inwestycyjne w celu pozyskania partnerów i finansowania.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj pięciominutowy audyt lub analizę do swojej następnej oferty sprzedaży. Dołącz mini przegląd aktualnych ustawień (witryna, strategia, cykl pracy itp.), aby pokazać, że poświęciłeś czas. Wykaż się inicjatywą i zyskaj autorytet. 🎯

4. Szablon oferty handlowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dostosuj oferty dla każdego klienta, korzystając z szablonu oferty handlowej ClickUp

Przygotowanie szczegółowej oferty handlowej w ciągu jednego dnia, gdy klient prosi o porównanie cen, zakresu i warunków dostawy, to prawdziwy test wytrzymałości. Szablon oferty handlowej ClickUp został stworzony, aby uporządkować ofertę, przyspieszyć jej sporządzanie i wyeliminować błędy, które mogą kosztować utratę transakcji.

Ten szablon zapewnia przejrzystą strukturę, która pozwala podzielić złożone usługi lub produkty na przejrzyste sekcje — warunki, wyniki, poziomy cenowe, wyłączenia i osie czasu — bez konieczności formatowania.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Szybko grupuj opcjonalne usługi lub pakiety dodatkowe w oddzielnych blokach, aby zapewnić przejrzystość i lepszą konwersję

Umieść kluczowe daty, terminy i kroki zatwierdzania bezpośrednio w ofercie za pomocą wizualnych widżetów

plan projektu od pierwszego dnia, aby klienci dokładnie wiedzieli, co i kiedy zostanie zrealizowane Przedstaw kompletnyod pierwszego dnia, aby klienci dokładnie wiedzieli, co i kiedy zostanie zrealizowane

📌 Idealne dla: Firm przedstawiających ustrukturyzowane oferty handlowe, zawierające szczegóły produktów, zestawienia kosztów i warunki, aby szybciej zamykać transakcje.

🔍 Czy wiesz, że... Oferty sprzedaży mogą mieć zakres od jednej strony do obszernych, wielotomowych dokumentów — w zależności od tego, o co toczy się gra. Na przykład, gdy firma Boeing ubiegała się o wielomiliardowy kontrakt dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w 2010 roku, jej oferta dotycząca programu tankowców KC-X miała ponad 8000 stron! Zawierała wyczerpujące specyfikacje techniczne, dokumentację zgodności i szczegółowe zestawienia kosztów. Chociaż większość ofert biznesowych nie musi być tak długa, pokazuje to, jak dostosowanie szczegółowości oferty do potrzeb klienta — oraz wielkości możliwości — może mieć decydujące znaczenie dla zdobycia dużych kontraktów. 🏆

5. Szablon propozycji budżetu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dokonuj szybkich zmian i śledź zatwierdzanie budżetu dzięki szablonowi propozycji budżetu ClickUp

Kiedy klienci potrzebują jasnego, dobrze skonstruowanego zestawienia budżetu, wszelkie niejasności w ofercie mogą zmniejszyć Twoje szanse na sukces. Szablon oferty budżetowej ClickUp zapewnia specjalistom ds. sprzedaży wszystko, czego potrzebują, aby pewnie i dokładnie przedstawić koszty, osie czasu i wyniki — od razu po uruchomieniu.

Ten gotowy do użycia dokument szybko tworzy mapę wszystkich wydatków związanych z projektem dzięki wbudowanym polom na zestawienia kosztów, warunki płatności i plany wdrożenia. Można go łatwo dostosować, dzięki czemu każda oferta jest dopasowana do potrzeb klienta i ma profesjonalny, spójny format.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Prezentuj budżety w przejrzysty sposób dzięki edytowalnym polom na koszty, osie czasu i warunki płatności

Skorzystaj z gotowych elementów wizualnych, takich jak wykresy i tabele, aby uprościć złożone dane liczbowe

Dostarczaj profesjonalne, łatwe do zatwierdzenia oferty bez konieczności zaczynania od zera

📌 Idealne dla: Teams planujących budżety projektów lub operacyjne, które wymagają przejrzystego, szczegółowego formatu do przedstawienia kosztów i uzasadnienia wymagań finansowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz wizualizację „Pierwsze 30 dni” za pomocą ClickUp Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie klientom powodzenia — i zmniejszenie obaw związanych z wdrożeniem — jest pokazanie im dokładnie, czego mogą się spodziewać po podpisaniu umowy. Stwórz przejrzystą wizualizację „Pierwszych 30 dni”, która przedstawia kluczowe kamienie milowe, wyniki i kolejne kroki. Może to być prosta oś czasu, lista kontrolna, a nawet szczegółowy plan działania. Jak to zrobić w ClickUp: Skorzystaj z widoku osi czasu lub widoku Gantta w ClickUp , aby zaplanować każdy etap wdrażania, od rozpoczęcia do pierwszych wyników.

Utwórz listę kontrolną lub listę zadań dla każdego elementu działania, aby klienci wiedzieli, co będzie się działo i kto jest za to odpowiedzialny. dla każdego elementu działania, aby klienci wiedzieli, co będzie się działo i kto jest za to odpowiedzialny.

Udostępnij plan wdrożenia bezpośrednio klientowi — będzie mógł dodawać komentarze, zadawać pytania i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Ustaw automatyczne przypomnienia i terminy, aby wszyscy dotrzymywali harmonogramu i byli odpowiedzialni za swoje zadania. , aby wszyscy dotrzymywali harmonogramu i byli odpowiedzialni za swoje zadania. Wizualizując proces wdrażania w ClickUp, nie tylko ustalasz jasne oczekiwania, ale także budujesz zaufanie i przejrzystość od pierwszego dnia. Klienci będą czuli się pewni, poinformowani i gotowi do dalszych działań, dzięki czemu Twoje oferty będą jeszcze bardziej atrakcyjne. 🚀

6. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj wszystkimi aspektami umowy w jednym miejscu dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

Przedstawiciele handlowi i agencje często muszą zajmować się wieloma umowami z klientami jednocześnie — śledzić, kto musi podpisać umowę, jakie terminy się zbliżają i które umowy wymagają przedłużenia. Szablon zarządzania umowami ClickUp rozwiązuje ten problem.

Oferuje dopracowany, profesjonalny system umów z niestandardowymi statusami i polami, które są już skonfigurowane, dzięki czemu możesz od razu przystąpić do pracy. Zamiast tworzyć narzędzie do śledzenia od podstaw, możesz szybko sprawdzić scenę każdej umowy i osoby zaangażowane.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Korzystaj z wbudowanych przypomnień i terminów, aby być na bieżąco z odnowieniami i zatwierdzeniami

Śledź scenę, interesariuszy i status każdej umowy w jednym uporządkowanym widoku

Monitoruj budżety, opłaty i limity odpowiedzialności wraz z kamieniami milowymi od pierwszego dnia

📌 Idealne dla: Firm, które muszą organizować cykle życia umów, monitorować zobowiązania oraz zarządzać odnowieniami lub zmianami w jednym scentralizowanym miejscu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj sekcję „Przyszłość w skrócie”. Przedstaw krótką, barwną wizję tego, jak może wyglądać świat klienta po nawiązaniu współpracy z Tobą. Sformułuj przykładową ofertę sprzedaży w formie opowieści „przed i po”, aby pomóc klientowi wyobrazić sobie transformację i wartość, jaką mu zapewnisz. Chcesz, aby Twoja „migawka przyszłości” była jeszcze bardziej przekonująca? ✨ Skorzystaj z funkcji ClickUp Docs, aby dodać bogate elementy wizualne, tabele i listy kontrolne bezpośrednio do swojej oferty. Możesz nawet współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby stworzyć przekonującą narrację „przed i po”, która przemówi do klienta.

7. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj cyklami pracy sprzedaży i marketingu dzięki szablonowi planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Kiedy zespoły sprzedaży i marketingu pracują na oddzielnych platformach, szybko dochodzi do rozbieżności. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp rozwiązuje ten problem, oferując jeden uporządkowany obszar roboczy, w którym połączone są cele sprzedaży, strategie marketingowe, osie czasu kampanii i wskaźniki KPI.

Możesz planować kampanie, przydzielać zasoby i podejmować decyzje w oparciu o strategie sprzedaży i marketingu — bez konieczności przełączania się między narzędziami.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Określ cele dotyczące przychodów, cele marketingowe i zadania kampanii w gotowych do użycia sekcjach

Przypisuj własność, śledź postępy i zapewnij spójność między działami

Korzystaj z aktualizacji statusu i alertów, aby wcześnie wykrywać opóźnienia i bez obaw dotrzymywać wszystkich terminów

📌 Idealne dla: zespołów tworzących szczegółowe, praktyczne strategie sprzedaży i marketingu, które dostosowują cele, kampanie i wskaźniki KPI w różnych działach.

🧠 Ciekawostka: Archeolodzy znaleźli papirusowe zwoje z 2000 r. p.n.e., na których kupcy przedstawiali oferty handlowe w formie pisemnej — były to w zasadzie starożytne formularze ofert sprzedaży.

8. Szablon planu sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zautomatyzuj swoje inicjatywy sprzedażowe z łatwością, korzystając z szablonu planu sprzedaży ClickUp

Szablon planu sprzedaży ClickUp zapewnia gotową strukturę do organizacji całej strategii sprzedaży w jednym miejscu — od ustalenia celów po realizację — bez konieczności ręcznego łączenia poszczególnych elementów.

W przeciwieństwie do poprzedniego szablonu, który łączy kampanie marketingowe i działania sprzedażowe w jeden cykl pracy, ten szablon jest przeznaczony wyłącznie do realizacji sprzedaży. Koncentruje się wyłącznie na ustawieniu celów SMART, nakreśleniu strategii docelowych i zarządzaniu każdym krokiem procesu sprzedaży poprzez szczegółowe śledzenie zadań.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Ustrukturyzuj cały proces sprzedaży, od planowania po realizację , w dedykowanym obszarze roboczym

Korzystaj z dynamicznych widoków, takich jak Oś czasu i Gantt , aby wizualizować zależności i priorytety

Ustal cele SMART, przydziel zadania i monitoruj postępy we wszystkich działaniach sprzedażowych

📌 Idealne dla: przedstawicieli handlowych i menedżerów planujących cele przychodowe, taktyki pozyskiwania klientów i harmonogramy działań, aby osiągnąć przewidywalny wzrost sprzedaży.

📖 Przeczytaj również: Szablony raportów sprzedaży

9. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj wszystkie zebrane oferty w jednym miejscu dzięki szablonowi zapytania ofertowego ClickUp

Szablon zapytania ofertowego ClickUp organizuje wszystkie wymagania, terminy i punkty oceny w jednym miejscu, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

W przeciwieństwie do podstawowych formularzy, ten szablon został stworzony z myślą o elastyczności. Możesz dostosować każdą sekcję, od szczegółów projektu po oczekiwania dostawców, a także śledzić każde zapytanie ofertowe za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Przesłane, Sprawdzone, Zatwierdzone lub Odrzucone, aby uzyskać pełną widoczność.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dostosuj sekcje zapytania ofertowego do konkretnego projektu i kryteriów dostawcy

zapytania ofertowe dotyczące konkretnych projektów do wielu dostawców — bez konieczności wykonywania powtarzalnych czynności Zautomatyzuj dystrybucję zapytań ofertowych, aby wysyłaćdo wielu dostawców — bez konieczności wykonywania powtarzalnych czynności

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom i edycji w ramach zadań, aby szybciej podejmować decyzje

📌 Idealne dla: zespołów sprzedaży, niezależnych wykonawców i agencji obsługujących klientów, którzy potrzebują elastycznego, profesjonalnego sposobu wysyłania dokumentów zapytania ofertowego i porównywania odpowiedzi dostawców.

10. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania klientów

Pobierz darmowy szablon Stwórz przyjazne doświadczenie dla nowych klientów dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template

Zapewnienie klientom doskonałej obsługi podczas wdrażania jest kluczowe dla budowania zaufania i ustanowienia podstaw długotrwałego powodzenia. Szablon ClickUp dotyczący wdrażania klientów towarzyszy Ci od momentu powitania do momentu skonfigurowania usługi, dzięki czemu możesz zapewnić spójną, dopracowaną obsługę bez pominięcia żadnych szczegółów.

Ten szablon można w pełni dostosować. Możesz śledzić i zarządzać zadaniami, takimi jak wysyłanie prezentów powitalnych, planowanie rozmów wprowadzających, przypisywanie członków zespołu wewnętrznego i zbieranie kwestionariuszy wprowadzających — wszystko w jednym miejscu.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Spersonalizuj proces wdrażania nowych klientów dzięki niestandardowym polom, takim jak Typ klienta , Pakiet usług i Data rozmowy wdrożeniowej

Skorzystaj z widoków, takich jak Formularze przyjęcia klienta i Zestawienia pakietów usług , aby uporządkować kluczowe kroki

Dostosuj szablon do przepływu onboardingowego dzięki elastyczności przeciągania i upuszczania oraz aktualizacjom w czasie rzeczywistym

📌 Idealne dla: Agencji usprawniających procesy wdrażania klientów, śledzenia kamieni milowych i zapewniających płynne przekazywanie zadań z działu sprzedaży do działu obsługi.

🔍 Czy wiesz, że... Kilka renomowanych agencji znanych jest z tego, że delikatnie perfumuje swoje drukowane oferty — na przykład subtelnym zapachem drzewa sandałowego lub cytrusów — aby wyróżnić fizyczny dokument i wywołać wrażenia zmysłowe.

11. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj usługi i określ warunki płatności dzięki szablonowi umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp pomaga tworzyć przejrzyste, konfigurowalne umowy, które dokładnie określają oczekiwania. Dzięki temu projekty rozpoczynają się na solidnych podstawach, a wszyscy pozostają zgodni co do celów.

Dzięki wbudowanym polom niestandardowym możesz kategoryzować umowy według rodzaju usługi, wartości kontraktu lub informacji o kliencie, co ułatwia organizację w miarę postępów w realizacji transakcji. Ten szablon pomaga określić oczekiwania, zdefiniować zakres i rozpocząć działania bez nadmiernego zastanawiania się nad ustawieniami.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Użyj pól niestandardowych, aby śledzić typ usługi, wartość umowy i kluczowe dane klienta

Określ jasne oczekiwania od pierwszego dnia dzięki konfigurowalnemu, profesjonalnemu układowi umowy

Podziel umowy na zadania, które można wykonać, i przypisz ich właścicieli, aby zapewnić płynną realizację

📌 Idealne dla: Dostawców usług sporządzających profesjonalne, konfigurowalne umowy, które jasno określają wyniki, warunki płatności i oczekiwania dotyczące projektu.

12. Szablon CRM ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zmień rozproszone informacje o klientach w przejrzysty, praktyczny system dzięki szablonowi CRM ClickUp

Szablon ClickUp CRM pomaga zachować kontrolę nad każdą rozmową, transakcją i interakcją z klientem — bez utraty szczegółów.

Śledzi każdy potencjalny klient za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Kwalifikowany, Wymaga zatwierdzenia lub Zamknięte, a także organizuje kontakty za pomocą pól, takich jak Typ elementu CRM, Branża i Stanowisko — dzięki czemu można bez wysiłku ustalać priorytety działań i kolejne kroki.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Śledź potencjalnych klientów na podstawie niestandardowych statusów, aby monitorować postępy transakcji na pierwszy rzut oka

Sortuj i filtruj kontakty za pomocą pól niestandardowych, aby usprawnić działania następcze

Przełączaj się między widokami, takimi jak Widok procesu sprzedaży i Widok moich zadań, aby zarządzać potokiem sprzedaży i codziennymi zadaniami

📌 Idealne dla: zespołów sprzedaży zarządzających potencjalnymi klientami, śledzących punkty kontaktu z klientami i organizujących dane kont, aby płynniej przeprowadzać transakcje przez proces sprzedaży.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz w ofercie układ typu „wybierz własną przygodę”. Skorzystaj z sekcji, które można kliknąć, lub interaktywnej tabeli treści. Pozwól decydentom przejść od razu do cen, a specjalistom technicznym zagłębić się w specyfikacje. Wszyscy będą zadowoleni, bez irytującego przewijania.

13. Szablon notatki dotyczącej transakcji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień złożone negocjacje w podpisane umowy dzięki szablonowi notatki dotyczącej umowy ClickUp

Notatka dotycząca transakcji rozpoczyna proces tworzenia oferty przed zawarciem umowy. To Twoja szybka prezentacja handlowa — pozwala uzgodnić warunki obu stron bez spowalniania tempa. Szablon notatki dotyczącej transakcji ClickUp ułatwia wczesną organizację wszystkich kluczowych szczegółów, dzięki czemu transakcje przebiegają szybciej.

Otrzymasz przestrzeń, w której możesz spersonalizować dokumenty dla każdej negocjacji. Zarejestruj warunki, kluczowe daty i warunki — bez konieczności przeszukiwania rozproszonych dokumentów startowych lub długich wątków e-mail.

⭐ Dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Zarejestruj najważniejsze warunki umowy na wczesnym etapie, aby przyspieszyć uzgodnienia i realizację

Oznaczaj interesariuszy i dodawaj komentarze bezpośrednio w notatce, aby przyspieszyć współpracę

Bądź na bieżąco z kluczowymi terminami i działaniami dzięki wbudowanym przypomnieniom i powiadomieniom

📌 Idealne dla: Profesjonalistów rejestrujących kluczowe punkty negocjacji, śledzących warunki umów i koordynujących pracę zespołów przed podpisaniem formalnych umów.

Zdobądź klientów szybciej dzięki szablonom ofert sprzedaży ClickUp

Większość szablonów ofert sprzedaży przypomina kaftan bezpieczeństwa: ta sama nudna struktura, ten sam niezręczny język, z którym trzeba się zmagać, aby uzyskać coś przyzwoitego.

ClickUp omija wszystkie te etapy. Szablony ClickUp zapewniają pełną kontrolę — możesz personalizować dokumenty według własnego uznania, dodawać elementy swojej marki, dostosowywać sekcje i nadawać im swój własny styl.

W ClickUp możesz zarządzać każdym krokiem procesu tworzenia. Przypisuj zadania, ustalaj terminy i realizuj wszystkie oferty bez przełączania się między narzędziami. Wszystko pozostaje przejrzyste, proste i gotowe do użycia, kiedy tylko tego potrzebujesz.

🚀 Zarejestruj się w ClickUp już dziś i twórz imponujące oferty — szybciej, łatwiej i w jednym miejscu. ✅