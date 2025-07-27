10 najlepszych agentów AI dla branży nieruchomości: automatyzacja zarządzania potencjalnymi klientami i sprzedaży

AI w nieruchomościach to nie tylko moda — to zmiana zasad gry dla agentów, kupujących i sprzedających.

Według badania Delta Real Estate Leadership AI Survey liderzy branży ocenili aktualne znaczenie AI na 5,9 w skali 10, co stanowi wzrost z 5,0 w 2024 r.. Jakie są oczekiwania dotyczące przyszłego znaczenia AI? Gwałtowny wzrost do 7,2 w skali 10 — wzrost o 22% w stosunku do obecnego poziomu.

Raport podkreśla, że AI zmienia kształt pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, od ofert i marketingu po obsługę klienta, sprzedaż i operacje back-office.

Dzięki AI, która upraszcza cykle pracy i poprawia wydajność, specjaliści z branży nieruchomości szybciej niż kiedykolwiek wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania. Ty też powinieneś!

Jeśli chcesz zautomatyzować proces zarządzania potencjalnymi klientami i sprzedaż, ten przewodnik może Ci pomóc. Przedstawiamy najlepszych agentów AI, którzy pomagają profesjonalistom z branży nieruchomości utrzymać przewagę nad konkurencją.

Najlepsi agenci AI dla branży nieruchomości w skrócie

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zarządzanie projektami i zadaniami, śledzenie potencjalnych klientów, automatyzacja oparta na AI, działania następcze, integracja CRM, planowanie, pulpity nawigacyjne, szablony dla branży nieruchomości Startupy, małe zespoły, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy, które chcą zarządzać projektami i zadaniami związanymi z nieruchomościami Plan Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw ChatGPT Opisy nieruchomości generowane przez AI, tworzenie e-maili i treści, komunikacja z klientami, badania rynku, sporządzanie dokumentów prawnych, treści w mediach społecznościowych, analiza rynku/cen Zautomatyzowane tworzenie treści, badania rynku, automatyzacja komunikacji z klientami, tworzenie list nieruchomości i generowanie dokumentów prawnych. Plan Free, plany płatne już od 20 USD miesięcznie Zillow Wyceny nieruchomości oparte na AI (Zestimates), wirtualne wycieczki 3D, zaawansowane filtry wyszukiwania, połączenie z Zillow Premier Agent Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa: przeglądanie ofert i szacowanie wartości nieruchomości Niestandardowe ceny Reonomy Badania nieruchomości, rejestry własności i transakcji, identyfikacja transakcji pozarynkowych Enterprise: Badania rynku nieruchomości i analiza rynku Niestandardowe ceny Homebot Badania nieruchomości, rejestry własności i transakcji, identyfikacja transakcji pozagiełdowych, analiza trendów rynkowych i generowanie potencjalnych klientów. Start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa; właściciele domów, agenci, kredytodawcy; śledzenie wartości i kapitału własnego nieruchomości Plany płatne zaczynają się od 50 USD miesięcznie + jednorazowa opłata za ustawienia w wysokości 50 USD Realtor.com Weryfikowane przez MLS oferty, filtry wyszukiwania oparte na AI, informacje o okolicy, kalkulacja kosztów kredytu hipotecznego Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa; Listy w czasie rzeczywistym i informacje rynkowe Niestandardowe ceny HouseCanary Wiedza o rynku nieruchomości oparta na AI, identyfikacja możliwości inwestycyjnych, prognozowanie trendów rynkowych Enterprise; Wyceny nieruchomości i analizy inwestycyjne Plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie RealScout Spersonalizowane filtry wyszukiwania nieruchomości, powiadomienia o nieruchomościach z Twoją marką, aktualności rynkowe, analityka predykcyjna do identyfikacji sprzedających Agenci, którzy chcą oferować spersonalizowane wyszukiwanie nieruchomości i współpracę z klientami Plany płatne zaczynają się od 99 USD za licencję Roof AI Zautomatyzowane pozyskiwanie i kwalifikacja potencjalnych klientów, całodobowa obsługa klientów, Przedsiębiorstwa, zespoły ds. nieruchomości: pozyskiwanie potencjalnych klientów i angażowanie klientów Niestandardowe ceny Nowe spojrzenie na stronę główną Wirtualna inscenizacja z projektami generowanymi przez AI, przeprojektowanie wnętrz, wizualizacja renowacji Firmy, które chcą oferować wizualizację scenografii, renowacji i wystroju wnętrz Plany płatne zaczynają się od 14 USD miesięcznie

Czego należy szukać w agencie AI dla branży nieruchomości?

Nie wszystkie rozwiązania AI dla branży nieruchomości będą odpowiadały Twoim konkretnym potrzebom. Niektóre mogą doskonale sprawdzać się w generowaniu leadów, podczas gdy inne lepiej radzą sobie z komunikacją z klientami.

Ale które z nich są najlepsze? Zajmują się wszystkim — od pierwszego kontaktu po zamknięcie transakcji — nie sprawiając, że Twoja firma wygląda jak prowadzona przez bota.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia AI dla agentów nieruchomości:

Generowanie leadów: Twoje narzędzie AI dla branży nieruchomości powinno rozróżniać przypadkowych użytkowników przeglądarki od poważnych nabywców, abyś nie tracił czasu na beznadziejne leady ✅

Automatyczne działania następcze : Gdy działania następcze zwalniają tempo, potencjalni klienci tracą zainteresowanie. AI powinno wkroczyć do akcji, wysyłając spersonalizowane wiadomości w odpowiednim czasie, aby utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów i kontynuować rozmowy ✅

Łatwa integracja z CRM : Niezależnie od tego, czy korzystasz z Salesforce, HubSpot, czy CRM przeznaczonego specjalnie dla branży nieruchomości, Twój agent AI powinien bez problemu zsynchronizować się z Twoim systemem ✅

Planowanie spotkań : Koniec z ciągłą wymianą e-maili! AI powinno automatycznie rezerwować terminy spotkań, wysyłać przypomnienia i aktualizować kalendarze ✅

Informacje rynkowe i pomoc w ustalaniu cen : AI, która śledzi trendy rynkowe i sugeruje konkurencyjne ceny? To marzenie profesjonalistów z branży nieruchomości ✅

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Przetwarzasz poufne dane klientów? Upewnij się, że Twoja sztuczna inteligencja przestrzega rygorystycznych standardów ochrony danych i przepisów dotyczących nieruchomości ✅

Właściwe wykorzystanie tych narzędzi sprawi, że Twój agent AI nie tylko zaoszczędzi Ci czas, ale także przekształci potencjalnych klientów w lojalnych klientów, zapewniając Twojej firmie przewagę nad konkurencją.

Teraz sprawdźmy najlepsze narzędzia AI, które to umożliwiają!

👀 Czy wiesz, że... Według McKinsey Global Institute generatywna sztuczna inteligencja może wygenerować od 110 do 180 miliardów dolarów (lub więcej) wartości dla branży nieruchomości. To ogromna liczba transakcji, danych i dolarów — zautomatyzowanych!

Najlepsi agenci AI dla branży nieruchomości

Odpowiedni agent AI pomoże Ci wykorzystać ten potencjał, zajmując się potencjalnymi klientami, kontynuacją działań i komunikacją z klientami, podczas gdy Ty skupisz się na zamknięciu transakcji.

Poznaj najlepsze rozwiązania AI, które mogą zmienić Twój biznes w branży nieruchomości.

1. ClickUp (najlepszy do projektów związanych z nieruchomościami i zarządzania zadaniami)

Żonglujesz potencjalnymi klientami, ofertami i niekończącą się papierkową robotą?

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

To również Twój wszechstronny sprzymierzeniec w branży nieruchomości, który przechowuje wszystkie transakcje, dane klientów i umowy dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Niezależnie od tego, czy śledzisz potencjalnych klientów, zarządzasz szczegółami nieruchomości i ofertami, planujesz prezentacje lub obsługujesz umowy, ClickUp konsoliduje wszystkie elementy w jedną potężną platformę.

Niestandardowi agenci autopilota ClickUp

Dzięki niestandardowym agentom autopilota ClickUp możesz usprawnić zarządzanie potencjalnymi klientami i procesy sprzedaży, automatyzując powtarzalne zadania i zapewniając terminowe działania następcze.

Zautomatyzuj zarządzanie potencjalnymi klientami w branży nieruchomości dzięki niestandardowemu agentowi ClickUp Custom Autopilot

Możliwości:

Automatycznie twórz i przypisuj zadania po dodaniu nowych potencjalnych klientów.

Wysyłaj przypomnienia o działaniach następczych i ważnych działaniach sprzedażowych.

Aktualizuj statusy potencjalnych klientów i przenoś ich przez proces sprzedaży w oparciu o wyzwalacze.

Publikuj powiadomienia lub komentarze, gdy potencjalny klient osiągnie określony etap.

Generuj raporty podsumowujące postępy w pozyskiwaniu potencjalnych klientów i wyniki sprzedaży.

Skonfiguruj agentów Autopilot w ClickUp, aby odpowiadać na pytania na czacie

Wykorzystując agenta autopilota, zespoły sprzedaży mogą ograniczyć pracę ręczną, szybciej reagować na możliwości i utrzymać spójny, zorganizowany cykl pracy, co ostatecznie poprawia współczynniki konwersji i satysfakcję klientów.

ClickUp Brain

Zastanawiasz się, gdzie jest AI? ClickUp Brain, asystent AI, jest Twoim wbudowanym narzędziem dla branży nieruchomości.

Może generować opisy nieruchomości na potrzeby marketingu, podsumowywać interakcje z klientami, wdrażać automatyzację cyklu pracy, a nawet tworzyć projekty e-maili z przypomnieniami. Wykonuje całą żmudną pracę, podczas gdy Ty skupiasz się na finalizowaniu transakcji.

Zarządzaj nieruchomościami w inteligentniejszy sposób dzięki ClickUp Brain — AI do planowania, monitorowania i zawierania transakcji

✨ Bonus: 10-krotny wzrost wydajności Twojej firmy z branży nieruchomości dzięki sztucznej inteligencji ClickUp Brain MAX. Natychmiast przeszukuj ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKIE połączone aplikacje + internet w poszukiwaniu umów, kontraktów i nie tylko

Korzystaj z funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wykonywać zadania za pomocą głosu — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Zastąp dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, jednym, kontekstowym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które zapewni Ci wgląd w działania konkurencji, zmiany w prawie nieruchomości i wiele więcej ClickUp Brain MAX to supermocny pulpit AI, który naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozrost narzędzi AI, używaj głosu, aby wykonywać zadania, tworzyć dokumentację, przypisywać zadania członkom zespołu i nie tylko.

ClickUp AI Notatnik

Chcesz zarządzać komunikacją z klientami? Skorzystaj z ClickUp AI Notetaker, aby transkrybować rozmowy, zaznaczać kluczowe szczegóły i tworzyć elementy do działania.

Niech ClickUp AI Notetaker będzie mózgiem Twoich rozmów telefonicznych

Dzięki ClickUp możesz również zautomatyzować działania następcze, przydzielanie zadań i zatwierdzanie, utrzymując transakcje na właściwym torze bez konieczności wykonywania pracy ręcznej.

ClickUp dla zarządzania projektami w branży nieruchomości

Twórz projekty umów, opracowuj strategie sprzedaży i współpracuj nad ofertami — wszystko w jednym miejscu dzięki dokumentom ClickUp

ClickUp dla zespołów zajmujących się nieruchomościami

Ale ClickUp to coś więcej niż tylko funkcja AI. ClickUp do zarządzania projektami w branży nieruchomości to centrum dowodzenia dla nieruchomości, które łączy projekty, harmonogramy i interakcje z klientami w jednym obszarze roboczym.

Zarządzaj swoją działalnością w branży nieruchomości za pomocą ClickUp dzięki zarządzaniu zadaniami, planowaniu i interaktywnym mapom nieruchomości

Pakiet ClickUp Real Estate Suite obejmuje:

Planowanie budżetowe : sporządź mapę interesariuszy, kamieni milowych i zależności, umożliwiając jednocześnie szybkie dostosowywanie osi czasu

Kompleksowe planowanie : synchronizuj kalendarze Google i Outlook, aby zarządzać spotkaniami, prezentacjami i podpisywaniem umów dzięki widokom oznaczonym kolorami

Narzędzia lokalizacyjne : Wyświetl zadania na interaktywnej mapie, aby pokazać klientom pobliskie oferty, zakresy cen i kluczowe udogodnienia, co idealnie sprawdza się podczas efektywnego planowania wizyt w domach

Zarządzanie projektami i zespołami : korzystaj z dokumentów do współpracy przy wyborze lokalizacji, podziale na strefy i umowach, a także z tablic do burzy mózgów i planowania w ramach : korzystaj z dokumentów do współpracy przy wyborze lokalizacji, podziale na strefy i umowach, a także z tablic do burzy mózgów i planowania w ramach zarządzania projektami nieruchomościowymi

Łatwa komunikacja: organizuj harmonogramy, aktualizacje i dyskusje zespołu dzięki dedykowanym kanałom czatu

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kontynuuj transakcje bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Zsynchronizuj ClickUp z kalendarzami Google i Outlook, aby bez wysiłku organizować spotkania i prezentacje nieruchomości. Skorzystaj z Zapier, aby pobrać dane MLS, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, będzie dostępne w miejscu pracy.

Masz problem z uporządkowaniem danych dotyczących nieruchomości, marketingu i aktualizacji informacji o klientach? Te gotowe do użycia szablony są właśnie dla Ciebie: Szablon ClickUp Real Estate Marketing upraszcza planowanie i realizację kampanii dzięki ustrukturyzowanym cyklom pracy. Organizuj listy nieruchomości, planuj promocje i śledź wyniki kampanii, aby zapewnić maksymalną widoczność każdej nieruchomości

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp Real Estate pomaga śledzić oferty, szczegóły klientów i transakcje w jednym miejscu. Dzięki niestandardowym polom i uporządkowanym widokom możesz bez wysiłku kategoryzować nieruchomości i monitorować postępy transakcji

Szablon biuletynu ClickUp Real Estate ułatwia tworzenie i udostępnianie aktualności rynkowych, najciekawszych ofert nieruchomości i wiadomości branżowych. Wykorzystaj AI do tworzenia atrakcyjnych treści, personalizowania wiadomości i utrzymywania zaangażowania odbiorców bez konieczności spędzania godzin na pisaniu

Najlepsze funkcje ClickUp

Czatuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i przechowuj wszystkie aktualizacje dotyczące klientów, dyskusje dotyczące ofert oraz negocjacje umów w jednym miejscu dzięki czatowi ClickUp

Twórz umowy, plany marketingowe i notatki dotyczące klientów oraz współpracuj nad nimi za pomocą ClickUp Docs, wraz z podsumowaniami opartymi na sztucznej inteligencji AI

Śledź każdą transakcję za pomocą zadań ClickUp , ustawiając terminy, przypisując członków zespołu i automatyzując działania następcze

Wizualizuj plany nieruchomości, cykle pracy i strategie za pomocą tablic ClickUp i natychmiast przekształcaj pomysły w zadania, które można wykonać

Zachowaj kontrolę nad swoją firmą dzięki pulpitom ClickUp , które śledzą listy, procesy sprzedaży i kluczowe wskaźniki wydajności

⭐️ Bonus: Przygotowaliśmy listę szablonów do zarządzania klientami, które pomogą Ci zacząć!

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się z rozbudowanymi funkcjami oszczędzającymi czas

Aplikacja mobilna obejmuje wszystkie niezbędne funkcje, ale brakuje jej niektórych funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy

Christian Gonzalez, koordynator administracyjny w Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, mówi:

Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania i monitorowania różnych projektów za pomocą pulpitów nawigacyjnych oraz współpracy z klientami, zapraszając ich jako gości.

Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania i monitorowania różnych projektów za pomocą pulpitów nawigacyjnych oraz współpracy z klientami, zapraszając ich jako gości.

🧠 Ciekawostka: Przewiduje się, że branża nieruchomości będzie rosnąć w tempie 2,69% rocznie, osiągając wartość 727,80 bilionów dolarów do końca dekady! Teraz jest czas na automatyzację i wyprzedzenie konkurencji.

2. ChatGPT (najlepszy do generowania opisów nieruchomości i tworzenia treści marketingowych przy użyciu AI)

za pośrednictwem ChatGPT

Agenci nieruchomości już teraz muszą zajmować się milionem spraw naraz, więc dlaczego nie pozwolić AI zająć się częścią z nich? ChatGPT może tworzyć dopracowane e-maile, przyciągające uwagę opisy nieruchomości, a nawet szablony dokumentów prawnych w ciągu kilku sekund. To mniej czasu spędzonego przed ekranem i więcej czasu na faktyczną sprzedaż domów.

Ale nie chodzi tylko o oszczędność czasu. ChatGPT może błyskawicznie odpowiadać na pytania klientów, wyszukiwać informacje o okolicy, a nawet pomagać w badaniach rynku i analizie cen. To jak posiadanie wirtualnego asystenta, który jest jednocześnie narzędziem marketingowym dla branży nieruchomości.

Ponadto, dzięki umiejętności generowania świetnych treści w mediach społecznościowych, Twoje oferty nie będą po prostu leżały na półce, ale naprawdę zostaną zauważone.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Twórz oferty nieruchomości, które podkreślają kluczowe funkcje i przyciągają kupujących

Zautomatyzuj komunikację z klientami za pomocą e-maili, wiadomości follow-up i spersonalizowanych komunikatów

Analizuj trendy rynkowe i podsumowuj dane dotyczące cen, aby podejmować świadome decyzje

Generuj dokumenty prawne, takie jak umowy, umowy najmu i oświadczenia

Twórz treści marketingowe, w tym posty na blogu, biuletyny i reklamy w mediach społecznościowych

Ograniczenia ChatGPT

Może generować stronnicze lub niedokładne informacje, co sprawia, że weryfikacja przez człowieka jest niezbędna, aby uniknąć błędów

Tekst generowany przez AI może być nijaki i nie odzwierciedlać tożsamości Twojej marki, co sprawia, że nie nadaje się do pełnych wpisów na blogu

Ceny ChatGPT

Free Forever

Dodatkowo : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Team : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4,7/5 (ponad 720 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 120 recenzji)

3. Zillow (najlepszy do przeglądania ofert nieruchomości i szacowania wartości domów)

za pośrednictwem Zillow

Powodzenie w branży nieruchomości zaczyna się od odpowiednich narzędzi, a Zillow jest jednym z tych, których nie można pominąć. Niezależnie od tego, czy kupujesz, sprzedajesz, czy wynajmujesz, Zillow sprawia, że świat nieruchomości jest na wyciągnięcie ręki. Stał się niezbędnym hubem dla osób zainteresowanych nieruchomościami, od wyszukiwania wymarzonych domów po uzyskiwanie bezpłatnych wycen nieruchomości za pomocą Zestimates.

Oprócz swojej flagowej strony internetowej i aplikacji, Zillow jest również właścicielem serwisów Zillow Rentals, Zillow Premier Agent i Zillow Home Loans. Potrzebujesz więcej opcji? Zillow prowadzi również serwisy HotPads i Out East do wyszukiwania ofert wynajmu oraz StreetEasy i Trulia do wyszukiwania ofert nieruchomości.

Najlepsze funkcje Zillow

Oszacuj wartość nieruchomości dzięki opartej na AI usłudze Zestimates, która zapewnia szybki wgląd w rynek

Zdalnie przeglądaj nieruchomości dzięki wirtualnym wycieczkom 3D Home Tours, które zapewniają szczegółowe wrażenia

Szybciej znajdź domy dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania według ceny, funkcji i lokalizacji

Nawiąż kontakt z najlepszymi specjalistami za pośrednictwem Zillow Premier Agent, aby uzyskać fachowe wskazówki

Zarządzaj wynajmem dzięki aplikacji i systemowi płatności Zillow

Oblicz koszty kredytu za pomocą kalkulatora kredytu hipotecznego, aby oszacować miesięczne raty

Ograniczenia Zillow

Szacunki wartości nieruchomości (Zestimates) mogą być czasami niedokładne, dlatego nadal konieczne są profesjonalne wyceny

Oferty sprzedaży od właścicieli (FSBO) nie są tak widoczne jak nieruchomości wystawione przez agentów

Ceny Zillow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zillow

G2 : 4,1/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Zillow mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Strona internetowa lub aplikacja jest dość łatwa w obsłudze i intuicyjna. Dodawanie ofert jest również proste, a ponadto można wyszukiwać lokalizacje.

Strona internetowa lub aplikacja jest dość łatwa w obsłudze i intuicyjna. Wgrywanie ofert jest również łatwe, a dodatkowo można wyszukiwać lokalizacje.

4. Reonomy (najlepszy do przeprowadzania badań nieruchomości i analizowania trendów rynkowych)

za pośrednictwem Reonomy

Dzięki informacjom z wielu źródeł Reonomy zapewnia dane dotyczące własności, historię transakcji i trendy rynkowe dla ponad 50 milionów nieruchomości w Stanach Zjednoczonych — wszystko w jednym miejscu. Koniec z przeszukiwaniem rozproszonych informacji — Reonomy zapewnia dostęp do wszystkich danych na wyciągnięcie ręki.

Reonomy to coś więcej niż tylko dane — pomaga użytkownikom znaleźć oferty spoza rynku, analizować struktury zadłużenia i nawiązać kontakt z kluczowymi decydentami. Inteligentne narzędzia filtrujące ułatwiają poszukiwanie potencjalnych klientów, dzięki czemu inwestorzy, brokerzy i deweloperzy mogą szybko znaleźć najlepsze okazje.

Najlepsze funkcje Reonomy

Uzyskaj szczegółowe informacje o własności dzięki pełnej dokumentacji nieruchomości i przejrzystości LLC

Sprawdź historię nieruchomości dzięki zapisom transakcji, danym hipotecznym i trendom sprzedaży

Znajdź oferty poza rynkiem, korzystając z AI do identyfikacji potencjalnych sprzedających

Analizuj trendy rynkowe dzięki wglądowi w wartości nieruchomości, zadłużenie i działalność leasingową

Generuj potencjalnych klientów dzięki filtrom lokalizacji, typu aktywów i danych finansowych

Oceń zadłużenie nieruchomości, przeglądając historię kredytów hipotecznych i niespłacone pożyczki

Ograniczenia Reonomy

Dane nie zawsze są w 100% dokładne, dlatego konieczne jest ich sprawdzenie z oryginalnymi zapisami

Ograniczone informacje dotyczące nieruchomości mieszkalnych, ponieważ skupiono się wyłącznie na nieruchomościach komercyjnych

Ceny Reonomy

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Reonomy

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Reonomy użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi

Najbardziej przydatną funkcją jest możliwość znalezienia odpowiednich informacji o właścicielach. Produkt jest łatwy w użyciu. Integracja z moim dotychczasowym procesem biznesowym przebiegła bez zarzutu.

Najbardziej przydatną funkcją jest możliwość znalezienia odpowiednich informacji o właścicielach. Produkt jest łatwy w użyciu. Integracja z moimi dotychczasowymi procesami biznesowymi przebiegła bez zarzutu.

5. Homebot (najlepszy do śledzenia wartości nieruchomości opartego na AI, monitorowania kapitału własnego i podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących nieruchomości)

za pośrednictwem Homebot

Własność domu to coś więcej niż tylko zakup nieruchomości; to także podejmowanie mądrych decyzji finansowych. Właśnie tu pojawia się Homebot.

Ta platforma oparta na sztucznej inteligencji pomaga właścicielom domów i nabywcom śledzić wartość nieruchomości, monitorować kapitał własny oraz odkrywać możliwości refinansowania lub inwestycji. To coś w rodzaju pulpitu finansowego, ale dla nieruchomości.

Oprócz właścicieli domów, Homebot działa również jako sojusznik agentów nieruchomości i kredytodawców. Dzięki zautomatyzowanym, opartym na danych analizom, profesjonaliści mogą pozostawać w kontakcie z klientami i oferować dostosowane do ich potrzeb rekomendacje dotyczące sprzedaży, refinansowania lub inwestycji.

Najlepsze funkcje Homebot

Śledź wartość nieruchomości dzięki aktualizacjom opartym na sztucznej inteligencji, dotyczącym szacowanej wartości i wzrostu kapitału własnego

Poznaj opcje refinansowania dzięki aktualnym stawkom kredytów hipotecznych i potencjalnym oszczędnościom

Monitoruj trendy rynkowe, aby śledzić zmiany wartości nieruchomości w poszczególnych dzielnicach

Zidentyfikuj możliwości inwestycyjne, analizując dochody z wynajmu i opłacalność drugiego domu

Angażuj klientów spersonalizowanymi raportami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, aby byli zawsze na bieżąco

Limity Homebot

Ograniczone możliwości dostosowywania dla agentów, którzy chcą mieć większą kontrolę nad brandingiem i interakcjami z klientami

Nie jest to idealne rozwiązanie dla nieruchomości komercyjnych, ponieważ platforma koncentruje się na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Ceny Homebot

Pakiet startowy dla agentów : 50 USD/miesiąc + jednorazowa opłata za ustawienia w wysokości 50 USD

Partner agencyjny : 25 USD/miesiąc + jednorazowa opłata za ustawienia w wysokości 50 USD

Wzrost: 100 USD/miesiąc dla zespołów agentów

Oceny i recenzje Homebot

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🧠 Ciekawostka: W dawnych czasach właściciele domów, którzy spłacili kredyty hipoteczne, świętowali ten kamień milowy, wieszając na swoich domach tabliczki z orłem — coś w rodzaju trofeum zwycięstwa za uwolnienie się od długów! Te dekoracje, znane jako „freedom flyers” (latające symbole wolności), nadal można spotkać na niektórych domach.

6. Realtor.com (najlepszy do ofert w czasie rzeczywistym, zweryfikowanych przez MLS i analiz rynkowych)

za pośrednictwem Realtor.com

Szukasz idealnego miejsca? Sprzedajesz i chcesz uzyskać najświeższe informacje rynkowe? Po prostu interesuje Cię wartość nieruchomości? Realtor.com pobiera dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio z list MLS, dzięki czemu zawsze pracujesz z najświeższymi i najdokładniejszymi informacjami — bez przestarzałych niespodzianek, tylko prawdziwe oferty.

Ale to coś więcej niż tylko lista ofert. Filtry wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji pomagają kupującym znaleźć idealną ofertę, szczegółowe informacje o okolicy ujawniają wszystko, od wskaźników przestępczości po rankingi szkół, a narzędzia do oceny przystępności cenowej pozwalają szybko przeanalizować koszty kredytu hipotecznego.

Ponadto usługa dopasowywania agentów Realtor.com umożliwia kupującym i sprzedającym nawiązanie kontaktu z najwyżej ocenianymi specjalistami z branży nieruchomości w celu zarządzania nieruchomościami.

Najlepsze funkcje Realtor.com

Przeglądaj zweryfikowane przez MLS oferty, aby uzyskać dokładne i aktualne dane dotyczące nieruchomości

Skorzystaj z filtrów opartych na sztucznej inteligencji, aby znaleźć domy według ceny, udogodnień i stylu życia

Poznaj okolice dzięki statystykom przestępczości, ocenom szkół i trendom rynkowym

Oblicz koszty kredytu hipotecznego za pomocą narzędzi do oceny zdolności kredytowej i śledzenia stawek w czasie rzeczywistym

Uzyskaj natychmiastowe wyceny nieruchomości dzięki analizom opartym na danych RealEstimate

Nawiąż kontakt z najlepszymi agentami dzięki usłudze dopasowywania agentów, aby uzyskać fachowe wskazówki

Ograniczenia serwisu Realtor.com

Aktualizacje ofert mogą się nieco opóźniać, ponieważ zależą od czasu synchronizacji MLS

Nie wszystkie oferty FSBO są uwzględnione, co może ograniczyć dostępność opcji poza rynkiem

Ceny Realtor.com

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Realtor.com

G2 : 3,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Realtor.com użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Porównanie cen jest łatwe. Możesz również podać zakres cenowy oraz konkretny obszar. Kup lub sprzedaj. Wynajmij lub wydzierżaw. Wszystko jest dostępne na realtor.com. Wszystko tutaj na wyciągnięcie ręki.

Porównanie cen jest łatwe. Możesz również podać zakres cenowy oraz konkretny obszar. Kup lub sprzedaj. Wynajmij lub wydzierżaw. Wszystko jest dostępne na realtor.com. Wszystko tutaj na wyciągnięcie ręki.

7. HouseCanary (najlepszy do wycen nieruchomości opartych na AI i analiz inwestycyjnych)

za pośrednictwem HouseCanary

Niezależnie od tego, czy identyfikujesz kolejną inwestycję w nieruchomości SFR, usprawnia cykl pracy związany z udzielaniem kredytów, czy poprawiasz zaangażowanie klientów, HouseCanary dostarcza informacje, które przynoszą wyniki.

HouseCanary ma na celu przekształcenie danych w działania. Dzięki funkcji AI i dogłębnej analizie rynku pomaga inwestorom, kredytodawcom i profesjonalistom z branży nieruchomości podejmować mądrzejsze decyzje w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje HouseCanary

Uzyskaj informacje o nieruchomościach oparte na sztucznej inteligencji dzięki CanaryAI, aby podejmować mądrzejsze decyzje

Odkryj najlepsze możliwości inwestycyjne w zakresie nieruchomości jednorodzinnych dzięki Instant Insights

Zautomatyzuj i zoptymalizuj strategie inwestycyjne i kredytowe dzięki Programmatic Data

Angażuj klientów i zwiększ ich retencję dzięki platformie Customer Engagement Platform

Prognozuj trendy rynkowe i zmiany wartości nieruchomości dzięki zaawansowanym prognozom rynkowym

Ograniczenia HouseCanary

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo mieć trudności z poruszaniem się po zaawansowanych funkcjach analitycznych i innych funkcjach

Wysoka cena sprawia, że rozwiązanie to jest idealne dla inwestorów instytucjonalnych i kredytodawców

Ceny HouseCanary

Podstawowy: 19 USD/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Teams : 199 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje HouseCanary

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

8. RealScout (najlepszy do spersonalizowanego wyszukiwania nieruchomości i wzmacniania współpracy z klientami)

za pośrednictwem RealScout

Łącząc dane MLS z dopasowaniem opartym na sztucznej inteligencji, RealScout pomaga agentom dostarczać hiperpersonalizowane rekomendacje nieruchomości w oparciu o rzeczywiste potrzeby kupujących. To coś więcej niż kolejna platforma do wyszukiwania nieruchomości — została stworzona, aby agenci nieruchomości i ich klienci byli na bieżąco.

W przeciwieństwie do ogólnych witryn z listami ofert, RealScout zapewnia agentom pełną kontrolę nad wyszukiwaniem. Pozwala im angażować klientów dzięki porównaniom nieruchomości, analizom rynku i automatycznym alertom.

Najlepsze funkcje RealScout

Dopasuj kupujących dzięki wyszukiwarce domów opartej na AI, filtrującej oferty według preferencji klientów

Zadbaj o zaangażowanie klientów dzięki powiadomieniom o nieruchomościach z Twoją marką i aktualnościami rynkowymi w czasie rzeczywistym

Porównaj nieruchomości, korzystając z informacji o trendach cenowych, funkcjach i danych lokalnych

Zidentyfikuj potencjalnych sprzedających, zanim pojawią się na liście, dzięki analizie predykcyjnej

Zwiększ współpracę między agentami a klientami dzięki interaktywnej wyszukiwarce, która buduje zaufanie

Ograniczenia RealScout

Oferta ograniczona do uczestniczących MLS, więc dostępność różni się w zależności od regionu

Platforma zorientowana na agentów, co oznacza, że kupujący nie mogą z niej korzystać samodzielnie

Ceny RealScout

Agent: 99 USD/miesiąc/licencja

Team : 249 USD/miesiąc za 2 licencje

Pośrednictwo: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje RealScout

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o RealScout użytkownicy w prawdziwym życiu?

W recenzji Capterra czytamy:

To narzędzie jest bardzo pomocne dla agentów nieruchomości pracujących z kupującymi. Jest łatwe w użyciu i pomaga pozyskiwać potencjalnych klientów.

To narzędzie jest bardzo pomocne dla agentów nieruchomości pracujących z kupującymi. Jest łatwe w użyciu i pomaga pozyskiwać potencjalnych klientów.

9. Roof AI (najlepszy do automatyzacji pozyskiwania potencjalnych klientów i angażowania klientów za pomocą AI)

za pośrednictwem Roof AI

Stworzony z myślą o pośrednikach, zarządcach nieruchomości, kredytodawcach i zespołach zajmujących się nieruchomościami, Roof AI angażuje odwiedzających stronę internetową, natychmiast odpowiada na zapytania i pielęgnuje potencjalnych klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To nie tylko chatbot, ale także agent AI dla branży nieruchomości, zaprojektowany do automatycznego pozyskiwania, kwalifikowania i konwertowania potencjalnych klientów.

Roof AI nie opiera się również na gotowych odpowiedziach. Rozumie intencje kupujących i sprzedających, zapewniając hiperpersonalizowane rekomendacje oparte na zachowaniach użytkowników i warunkach rynkowych. Ponadto integruje się z systemem CRM nieruchomości, zapewniając porządek w procesie sprzedaży.

Najlepsze funkcje Roof AI

Zautomatyzuj pozyskiwanie i kwalifikację potencjalnych klientów dzięki rozmowom opartym na sztucznej inteligencji, które identyfikują poważnych nabywców i sprzedaw

Angażuj odwiedzających przez całą dobę, odpowiadając natychmiast na pytania dotyczące nieruchomości, finansowania i usług

Dostarczaj hiperpersonalizowane rekomendacje nieruchomości w oparciu o zachowania użytkowników i dane rynkowe

Zintegruj je płynnie z systemem CRM, aby uporządkować potencjalnych klientów i poprawić skuteczność działań następczych

Analizuj zachowania potencjalnych klientów i trendy dzięki informacjom w czasie rzeczywistym, aby udoskonalić strategie marketingowe

Ograniczenia Roof AI

Ograniczone możliwości dostosowywania, ponieważ odpowiedzi są zgodne z wcześniej wyszkolonymi modelami AI

Wymaga konfiguracji integracji, co może zająć trochę czasu w zależności od istniejących systemów

Ceny Roof AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Roof AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyprzedź konkurencję dzięki szablonom CRM dla branży nieruchomości — gotowym cyklom pracy, które upraszczają śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie transakcjami i komunikację z klientami, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

10. Reimagine Home (najlepsze rozwiązanie do tworzenia fotorealistycznych, generowanych przez AI projektów domów do inscenizacji, renowacji i transformacji wystroju)

za pośrednictwem strony głównej Reimagine

Chcesz przygotować pusty dom do sprzedaży? Przeprojektować przestrzeń? Wypróbować różne style? Reimagine Home może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Wystarczy przesłać zdjęcie, a w ciągu kilku sekund Reimagine Home dostarczy realistyczne, fotorealistyczne wizualizacje, które sprawią, że każda nieruchomość będzie wyglądać olśniewająco.

Co go wyróżnia? Stylowe wyniki, które odpowiadają najnowszym trendom w projektowaniu i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, zapewniającą perfekcję. Ponadto błyskawiczne wyniki, które nie każą długo czekać.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wirtualną inscenizację, renowację czy zmianę układu, Reimagine Home zapewnia spójność wizualną ofert i gotowość nieruchomości do wprowadzenia na rynek. Ponadto dzięki skalowalnemu API można go łatwo zintegrować z każdą platformą nieruchomościową.

Najlepsze funkcje strony głównej

Wirtualnie wystrój puste pokoje za pomocą mebli i dekoracji wygenerowanych przez AI, aby uatrakcyjnić oferty

Natychmiastowo przeprojektuj wnętrza, eksperymentując ze stylami, kolorami i układami

Wizualizuj remonty przed rozpoczęciem prac, aby zaprezentować możliwości przebudowy

Generuj opcje projektowe dostosowane do preferencji kupujących, aby uzyskać spersonalizowane rekomendacje

Twórz fotorealistyczne obrazy, które zwiększają zaangażowanie i przyciągają więcej kupujących

Zmień ograniczenia strony głównej

Obrazy generowane przez AI mogą nie być dostosowane do indywidualnych potrzeb, co ogranicza kontrolę nad drobnymi szczegółami projektu

Najlepiej nadaje się do elementów wizualnych, ponieważ nie zapewnia planowania architektonicznego ani strukturalnego

Nowe podejście do wyceny nieruchomości na stronie głównej

Niezbędne: 14 USD/miesiąc

Optymalny : 29 USD/miesiąc

Zaawansowany : 49 USD/miesiąc

Premium: 99 USD/miesiąc

Nowe spojrzenie na oceny i recenzje strony głównej

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Znajdź idealnego agenta AI dla swojej firmy z branży nieruchomości

Agenci AI to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dla firm z branży nieruchomości. Jeśli jednak Twoje obecne narzędzie wydaje Ci się ograniczające – czy to z powodu przestarzałych funkcji, braku możliwości dostosowania lub nieporęcznej integracji – być może nadszedł czas na aktualizację.

Odpowiedni agent sztucznej inteligencji powinien usprawnić cykl pracy, poprawić interakcje z klientami i dostosować się do potrzeb Twojej firmy.

W przeciwieństwie do uniwersalnych rozwiązań, ClickUp łączy automatyzację, współpracę w czasie rzeczywistym i konfigurowalne cykle pracy, aby zapewnić płynność operacji związanych z nieruchomościami. Od zarządzania potencjalnymi klientami po śledzenie transakcji — wszystko pozostaje zsynchronizowane bez wysiłku.

Chcesz pracować mądrzej? Wypróbuj ClickUp za darmo .