Jak wdrożyć szkolenia z zakresu oprogramowania CRM, aby zwiększyć wydajność zespołu

Czy Twój zespół potrafi sprawnie poruszać się po wybranym oprogramowaniu CRM i wykorzystywać jego możliwości?

Wybór odpowiedniego narzędzia CRM jest ważny, ale aby w pełni wykorzystać jego potencjał, niezbędne jest odpowiednie szkolenie.

W tym blogu zagłębimy się w strategie wdrażania skutecznych szkoleń CRM, które zwiększają wydajność zespołu. Od angażujących metod szkoleniowych po bieżące wsparcie — zapewnimy praktyczne wskazówki, które pomogą Twojemu zespołowi opanować system CRM i rozwinąć działalność.

Chcesz, aby Twój zespół stał się ekspertem w dziedzinie CRM? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ClickUp CRM łączy cały proces sprzedaży w jednym potężnym, konfigurowalnym obszarze roboczym!

Zrozumienie oprogramowania CRM

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) to narzędzie, które umożliwia firmom zarządzanie interakcjami z klientami, śledzenie danych i poprawę relacji z klientami w całym cyklu życia klienta.

Gromadzi wszystkie dane — od e-maili i rozmów telefonicznych po spotkania i zakupy — dzięki czemu możesz uzyskać pełny obraz każdego klienta. Pomaga to zachować porządek, zapewnić bardziej spersonalizowane doświadczenia i poprawić obsługę klienta.

👀 Czy wiesz, że? Najwcześniejszą formą CRM był Rolodex lub kartoteka służąca do śledzenia kontaktów z klientami. Termin "CRM" powstał na początku lat 90. XX wieku, gdy technologia sformalizowała cyfrowe zarządzanie relacjami z klientami.

Rola CRM w zarządzaniu relacjami z klientami

Oprogramowanie CRM ma kluczowe znaczenie dla kształtowania sposobu interakcji przedsiębiorstw z klientami. Działa jako centralny hub, umożliwiając zespołowi szybki dostęp do istotnych informacji, zrozumienie potrzeb klientów i skuteczniejsze reagowanie.

A co najlepsze? Systemy CRM oferują oparte na danych analizy, które pomagają przewidywać zachowania klientów, dostrzegać trendy i identyfikować możliwości rozwoju. Dzięki temu Twój zespół pracuje mądrzej, a nie ciężej. W jaki sposób? Poprzez automatyzację zadań, ograniczenie wysiłku ręcznego i poprawę utrzymania klientów.

Dlaczego szkolenia CRM są niezbędne dla zespołów?

Szkolenie CRM to nie tylko pole wyboru w planie projektu. To kluczowy krok w kierunku zapewnienia wszystkim członkom zespołu możliwości efektywnego wykorzystania procesów CRM.

Oto korzyści płynące z odpowiedniego szkolenia:

Zwiększona wydajność: Gdy pracownicy zrozumieją sposób korzystania z narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, będą mogli szybciej wykonywać zadania i skrócić czas poświęcany na powtarzalne czynności

Lepsze relacje z klientami: Dobrze wyszkoleni pracownicy mogą skuteczniej zarządzać interakcjami z klientami, co prowadzi do zwiększenia lojalności i retencji klientów

Lepsze zarządzanie danymi: Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć, jak dokładnie wprowadzać i pobierać dane klientów, minimalizując powstawanie silosów danych i błędów

👀 Czy wiesz, że... Złe doświadczenia klientów kosztują organizacje 3,7 biliona dolarów rocznie na całym świecie.

Kto powinien nauczyć się korzystać z CRM?

Chociaż głównymi użytkownikami CRM są zespoły sprzedaży i marketingu, szkolenia CRM mogą przynieść korzyści każdemu, kto ma kontakt z klientami lub zarządza danymi klientów.

Oto kilka z nich:

Administratorzy: Potrzebują dogłębnej wiedzy na temat systemu, aby zarządzać użytkownikami i ustawieniami

Programiści: Zrozumienie CRM pozwala im dostosowywać rozwiązania do potrzeb biznesowych

Przedstawiciele handlowi i kierownicy: Muszą nauczyć się śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania procesami sprzedaży i analizowania wskaźników wydajności

Użytkownicy końcowi: Wszyscy pracownicy mający kontakt z klientami lub obsługujący dane powinni zostać przeszkoleni, aby zapewnić płynność działania

Wdrażanie szkoleń CRM dla firm

Odpowiednie szkolenie może zadecydować o tym, czy stworzysz zespół sprzedaży marzeń, który Twoi klienci pokochają. Oto przewodnik, jak skutecznie szkolić pracowników w zakresie nowego oprogramowania.

Oceń potrzeby zespołu i cele CRM

Zanim zaczniesz szkolenie, cofnij się o krok i zadaj sobie pytanie: "Co chcemy osiągnąć dzięki CRM?" Każdy zespół ma swoje unikalne wyzwania i mocne strony, a ich rozpoznanie pomoże Ci wybrać najlepszy system CRM dla Twojego zespołu i odpowiednio dostosować szkolenie.

Zadaj sobie następujące kluczowe pytania:

Jakie wyzwania stoją przed naszym zespołem w zakresie zarządzania klientami?

Które funkcje CRM mogą bezpośrednio rozwiązać te problemy?

Jak dobrze nasz zespół radzi sobie z nowymi technologiami i jaki poziom szkoleń jest mu potrzebny?

Jakie powtarzalne zadania możemy zautomatyzować, aby zaoszczędzić czas?

W jaki sposób CRM może pomóc w osiągnięciu naszych kluczowych celów wydajnościowych?

📌 Przykład: Kierownik sprzedaży identyfikuje słabe punkty zespołu, takie jak brakujące działania następcze i problemy z śledzeniem potencjalnych klientów. Wybiera oprogramowanie CRM z funkcjami automatyzacji i narzędziami do raportowania, dostosowując szkolenia dla początkujących, aby poprawić konwersję potencjalnych klientów o 15% i usprawnić cykle pracy. Zespół zyskuje pewność siebie dzięki jasnemu planowi realizacji celów wydajnościowych.

Odpowiedzi na te pytania pomogą dostosować program szkoleniowy do konkretnych potrzeb zespołu i celów biznesowych.

Wybierz odpowiednie podejście do szkolenia CRM

Właściwe podejście szkoleniowe jest empatyczne i uwzględnia potrzeby wszystkich, ponieważ nie każdy uczy się w ten sam sposób. Niektórzy preferują praktyczne doświadczenie, podczas gdy inni lepiej przyswajają informacje poprzez treści wizualne.

Oto kilka metod, które możesz wykorzystać:

Interaktywne warsztaty na żywo: Interaktywne sesje prowadzone przez ekspertów są doskonałą okazją do praktycznej nauki i zadawania pytań w czasie rzeczywistym. Sesje te mogą obejmować podstawowe funkcje CRM i umożliwiają pracownikom ćwiczenie na żywo

Przewodniki i samouczki: Idealne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych o zróżnicowanych harmonogramach pracy. Szkolenia online, dokumentacja i przewodniki wideo pozwalają zespołom uczyć się we własnym tempie

System wzajemnego uczenia się: Zachęcaj swój zespół do komunikacji i wzajemnej pomocy, aby nauka była jeszcze łatwiejsza

Wykorzystaj odpowiednią kombinację tych podejść, aby stworzyć zróżnicowany styl uczenia się w swojej organizacji, tak aby każdy czuł się zaangażowany.

👀 Czy wiesz, że... Tylko 36% firm szkoli swoich pracowników co miesiąc lub co najmniej raz na trzy miesiące. 33% pracowników preferuje sesje kwartalne, ale tylko 5% firm oferuje szkolenia w razie potrzeby.

Stwórz kompleksowy plan szkoleń

Teraz, gdy znasz już potrzeby swojego zespołu, czas na planowanie strategiczne. Nakreśl kluczowe funkcje CRM, które należy uwzględnić, takie jak zarządzanie kontaktami, automatyzacja zadań, raportowanie i analiza danych.

Nie wprowadzaj jednak wszystkich naraz. Kluczem do sukcesu jest prostota na początku i skupienie się wyłącznie na tym, co niezbędne.

Oto, co może zawierać plan szkolenia dla początkujących:

Podstawowa nawigacja w systemie CRM: Zacznij od podstaw — jak poruszać się po oprogramowaniu CRM i korzystać z kluczowych funkcji, takich jak pulpit, menu i funkcje wyszukiwania

Zarządzanie kontaktami: Naucz swój zespół, jak wprowadzać, aktualizować i organizować informacje o klientach. Pokaż im, jak prawidłowo kategoryzować kontakty, śledzić historię komunikacji i utrzymywać porządek w danych

Automatyzacja zadań: Pokaż im, jak skonfigurować automatyzację takich czynności, jak przypisywanie zadań, wysyłanie e-maili z przypomnieniami lub aktualizowanie statusów klientów

Narzędzia do raportowania: Dodaj sekcję dotyczącą generowania raportów zawierających informacje na temat kluczowych wskaźników, takich jak konwersja sprzedaży, aktywność klientów lub osie czasu projektów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zastosuj zasadę Pareto — regułę 80/20 — aby szybciej filtrować funkcje. Nadaj priorytet 20% funkcji, które definiują 80% wyników, takich jak wprowadzanie informacji o klientach i automatyzacja zadań.

Zautomatyzuj proces dzięki łatwemu w użyciu rozwiązaniu, takim jak ClickUp, wszystko w jednej aplikacji do pracy, które z powodzeniem pełni również funkcję wszechstronnego narzędzia CRM. Pomoże Ci to z powodzeniem wdrożyć szkolenie z zakresu systemu CRM.

Pobierz darmowy szablon Z łatwością wdroż swój plan szkoleń CRM dzięki szablonowi planu wdrożenia szkoleń ClickUp

Skorzystaj z szablonu planu wdrożenia szkolenia ClickUp, aby przekształcić swój plan w zadania, które można śledzić, i współpracować z całym zespołem w jednym miejscu.

Oto, jak to pomoże Ci:

Skorzystaj z widoku przewodnika "Pierwsze kroki", aby przygotować swój zespół i śledzić wskaźniki wydajności w celu pomiaru powodzenia

Przydzielaj zadania członkom zespołu, ustaw zależności w celu zarządzania cyklami pracy i korzystaj z automatycznych przypomnień

Korzystaj z widoku harmonogramu i wykresu Gantta, aby planować sesje, ustawiać kamienie milowe i zapewnić dotrzymywanie terminów

Szukasz szablonu dokumentacji procesu, aby stworzyć szczegółową strukturę planu szkolenia?

Szablon ClickUp Training Framework pomaga nakreślić wszystkie kluczowe kamienie milowe i działania, które należy wykonać, aby niczego nie przeoczyć.

Wykorzystaj zasoby dostawców

Maksymalizacja wartości inwestycji w CRM zaczyna się od pełnego wykorzystania zasobów dostarczanych przez dostawcę oprogramowania. Zasoby takie jak kompleksowe samouczki, angażujące seminaria internetowe i przewodniki krok po kroku wypełniają lukę w wiedzy zespołów na wszystkich poziomach umiejętności.

ClickUp Docs to wyjątkowa funkcja, która umożliwia zespołom tworzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych bezpośrednio na platformie.

Stwórz i dostosuj cyfrową bibliotekę zawierającą wszystkie często zadawane pytania, techniki rozwiązywania problemów i artykuły wiedzy dzięki bazie wiedzy ClickUp

Baza wiedzy ClickUp służy również jako scentralizowany hub informacji, oferujący rozwiązania typowych problemów, objaśnienia funkcji i najlepsze praktyki w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.

Zachęcanie zespołu do korzystania z zasobów udostępnianych przez dostawców gwarantuje, że będą oni na bieżąco z nowymi funkcjami i ulepszeniami. Regularne korzystanie z tych materiałów może pomóc pracownikom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i wdrażaniu bardziej wydajnych cykli pracy.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Ćwicz na podstawie rzeczywistych scenariuszy

Szkolenia teoretyczne to jedno, ale rzeczywiste sytuacje stawiają przed nami zupełnie inne wyzwania. Zamiast polegać wyłącznie na przedstawianiu funkcji, zachęć swój zespół do ćwiczeń z wykorzystaniem rzeczywistych danych klientów i cykli pracy.

📌 Przykład: Trener sprzedaży symuluje proces generowania leadów w oparciu o rzeczywiste dane klienta firmy. W ramach tego zadania zespoły sprzedaży wprowadzają nowe leady, śledzą postępy i przekształcają je w klientów. Przeprowadzają również próbną kampanię e-mail marketingową, aby przećwiczyć segmentację odbiorców i automatyzację działań następczych.

To praktyczne podejście zwiększa pewność siebie i pomaga pracownikom zrozumieć, jak CRM wpisuje się w ich codzienne zadania. Daje im również bezpieczną przestrzeń do udoskonalania strategii i szybkiego rozpoczęcia pracy.

Śledź postępy i zapewnij stałe wsparcie

Szkolenie CRM nie jest jednorazowym wydarzeniem — to długa podróż. Utrzymaj tempo, ustalając jasne cele, śledząc postępy i oferując stałe wsparcie.

Korzystaj z narzędzi takich jak pulpity ClickUp, aby monitorować realizację zadań, wizualizować postępy zespołu i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Śledź wyniki swoich wysiłków związanych z CRM dzięki pulpitom ClickUp

Przeprowadzenie sesji informacji zwrotnej po szkoleniu może mieć ogromne znaczenie, zapewniając zespołowi wskazówki potrzebne do rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Nie zapomnij też o aktualizacjach! Udostępniaj informacje o nowych funkcjach CRM i najlepszych praktykach, aby pomóc zespołowi wyprzedzić konkurencję.

Najlepsze praktyki dotyczące skutecznego szkolenia z zakresu oprogramowania CRM

Szkolenie zespołu w zakresie CRM może być przyjemnością dla wszystkich, zwłaszcza przy odpowiednim podejściu. Oto kilka sposobów, aby to osiągnąć:

Zacznij od małych kroków

Nie przytłaczaj swojego zespołu wszystkimi funkcjami naraz. Zacznij od podstaw, skupiając się na narzędziach, z których będą korzystać na co dzień. W miarę jak będą nabierać wprawy, wprowadzaj bardziej zaawansowane funkcje w łatwych do opanowania krokach, aby z czasem zbudować ich pewność siebie.

Zadbaj o interaktywność

Zachęcaj do praktycznych ćwiczeń i otwartej dyskusji podczas szkoleń. Pozwól zespołowi zapoznać się z CRM, zadawać pytania i dzielić się spostrzeżeniami. Współpraca pomaga wszystkim pozostać zaangażowanym i uczyć się od siebie nawzajem.

Spersonalizuj doświadczenia

Nie ma dwóch identycznych zespołów, dlatego dostosuj szkolenie do konkretnych cykli pracy swojego zespołu. Skoncentruj się na scenariuszach, z którymi pracownicy mają do czynienia na co dzień, aby mogli zobaczyć, jak CRM wpisuje się w ich codzienne zadania.

Świętuj sukcesy

Doceniaj i nagradzaj postępy, nawet te najmniejsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o ukończenie sesji szkoleniowej, czy opanowanie trudnej funkcji, świętowanie kamieni milowych podnosi morale i sprawia, że proces uczenia się jest przyjemniejszy.

Skuteczne szkolenia z zakresu CRM nie polegają na dążeniu do perfekcji, ale na stworzeniu środowiska, w którym zespół czuje się wspierany i gotowy do osiągnięcia sukcesu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Należy pamiętać, że każde nowe oprogramowanie wymaga czasu, aby się go nauczyć. Należy uzbroić się w cierpliwość i stworzyć przestrzeń, w której wszyscy będą czuli się swobodnie, zadając pytania i ucząc się na własnych błędach.

Inne zasoby dotyczące szkoleń CRM

Opanowanie umiejętności CRM nigdy nie było łatwiejsze dzięki różnorodnym zasobom dostosowanym do wszystkich stylów uczenia się. Od kursów online po profesjonalne certyfikaty — znajdziesz wiele sposobów, aby szkolenia CRM były zarówno praktyczne, jak i angażujące.

Platformy edukacyjne online

Platformy takie jak Coursera, Udemy, LinkedIn Learning oraz oprogramowanie do szkolenia pracowników, takie jak HubSpot, to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat CRM. Oferują one różne kursy, od przewodników dla początkujących po zaawansowane strategie zarządzania relacjami z klientami.

Znajdziesz tu lekcje dostosowane do popularnych systemów CRM, takich jak HubSpot CRM, Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Zoho CRM i innych, często prowadzone przez ekspertów branżowych. A co najlepsze? Twój zespół może uczyć się we własnym tempie.

Certyfikaty CRM

Szukasz wiarygodnych certyfikatów CRM? Programy takie jak certyfikacja administratora Salesforce, certyfikacja Microsoft Dynamics 365 i certyfikacja HubSpot Inbound Marketing zapewniają praktyczne szkolenia i potwierdzają wiedzę specjalistyczną.

Certyfikaty te pogłębiają wiedzę na temat CRM i zwiększają wiarygodność Twojego zespołu, przyczyniając się do jego rozwoju zawodowego.

Strony internetowe i blogi

Nie przegap cennych bezpłatnych zasobów i popularnych blogów branżowych. Magazyn CRM oraz blogi HubSpot lub Salesforce to jedne z najlepszych źródeł cennych informacji, najlepszych praktyk i przewodników dotyczących rozwiązywania problemów.

Są one idealnym rozwiązaniem, aby być na bieżąco z trendami lub zagłębić się w konkretne tematy związane z CRM w razie potrzeby.

Wykorzystaj zasoby, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom, i spraw, aby wdrożenie produktu CRM było łatwe, elastyczne i skuteczne dla Twojego zespołu.

Pierwsze kroki z oprogramowaniem CRM ClickUp

Najlepsze oprogramowanie CRM jest łatwe w użyciu i oferuje więcej niż tylko zarządzanie relacjami z klientami. ClickUp dla zespołów sprzedaży łączy wszystko w jednym miejscu, eliminując konieczność przełączania się między narzędziami do zarządzania projektami, współpracy i cyklem pracy.

Z łatwością stwórz bazę danych klientów

ClickUp CRM to wszystko, czego potrzebujesz w oprogramowaniu CRM, a nawet więcej. Zostało zaprojektowane do obsługi pełnego zakresu zarządzania relacjami z klientami.

Zarządzaj całym procesem sprzedaży, upraszczaj cykle pracy i zwiększ wydajność zespołu dzięki ClickUp CRM

Po wprowadzeniu danych klientów wybierz jeden z ponad 10 wysoce elastycznych widoków, takich jak widok listy, widok tablicy Kanban i widok tabeli, aby wizualizować proces sprzedaży w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Chcesz wiedzieć, na jakim etapie lejka sprzedażowego znajduje się potencjalny klient lub klient? Zarządzaj potokiem sprzedaży za pomocą niestandardowych statusów i pól niestandardowych, aby cały zespół był na bieżąco z postępami poszczególnych klientów.

Przechowuj wszystkie kluczowe dane klientów tam, gdzie ich potrzebujesz, dzięki niestandardowym polom ClickUp

Największą zaletą ClickUp CRM jest to, że pomaga zbudować kompletną bazę danych CRM przy minimalnym wysiłku.

Martwisz się o współpracę? Dzięki ClickUp Chat możesz zrobić absolutnie wszystko. Skorzystaj z wbudowanej funkcji zarządzania pocztą e-mail, aby komunikować się ze swoim zespołem lub scentralizować komunikację z klientami. Teraz nie musisz już przeszukiwać skrzynek odbiorczych w poszukiwaniu ważnych aktualizacji.

Chcesz sprawdzić, jak wygląda sytuacja w Twoim kanale sprzedaży? Pulpity nawigacyjne ClickUp umożliwiają śledzenie w czasie rzeczywistym kanałów sprzedaży, interakcji z klientami i wydajności zespołu. Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych wydajności i ponad 50 konfigurowalnych widżetów, aby śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak wartość klienta w całym okresie współpracy i wielkość transakcji. Pomaga to podejmować decyzje oparte na danych i udoskonalać strategie angażowania klientów.

Ale to nie wszystko. Automatyzacja ClickUp pozwala w łatwy sposób zautomatyzować powtarzalne zadania. Możesz również tworzyć niestandardowe wyzwalacze, aby jeszcze bardziej zautomatyzować cykl pracy CRM. Dzięki temu Twój zespół otrzyma wszystkie narzędzia potrzebne do utrzymania porządku.

Unikaj błędów ręcznych i przekroczonych terminów dzięki automatyzacji ClickUp

Podsumowując, ClickUp pomaga zarządzać danymi klientów i cyklem pracy nad projektami zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dostosować oprogramowanie, a ClickUp zajmie się resztą.

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w mojej firmie, od zarządzania procesem sprzedaży po cykl sprzedaży CRM, a także komunikację w zespole i harmonogram produkcji. Możliwość dostosowania wszystkiego sprawia, że ClickUp jest elastyczny i pozwala dostosować każdą przestrzeń do własnych potrzeb.

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w mojej firmie, od zarządzania procesem sprzedaży po cykl sprzedaży CRM, a także komunikację w zespole i harmonogram produkcji. Możliwość dostosowania wszystkiego sprawia, że ClickUp jest elastyczny i pozwala dostosować każdą przestrzeń do własnych potrzeb.

Szybkie rozpoczęcie pracy

Nadal nie wiesz, od czego zacząć? Nie martw się — nauka wymaga czasu. Zrób pierwszy krok dzięki wysoce konfigurowalnym szablonom planów szkoleń ClickUp.

Pobierz szablon Free Rozpocznij swoją przygodę z CRM już teraz dzięki szablonowi ClickUp CRM

Skorzystaj z szablonu ClickUp CRM, przyjaznego dla początkujących rozwiązania zaprojektowanego w celu uproszczenia zarządzania relacjami z klientami dla firm każdej wielkości. Jego funkcje usprawniają procesy sprzedaży i przyspieszają zawieranie transakcji w następujący sposób:

Rejestruj kluczowe dane klientów za pomocą ośmiu niestandardowych pól, w tym typu elementu CRM, nazwy kontaktu, adresu e-mail, branży i tytułu stanowiska

Wykorzystaj widok wykresu Gantta, aby monitorować ścieżkę każdego klienta. Zidentyfikuj wąskie gardła i świętuj kamienie milowe

Usprawnij zarządzanie relacjami z klientami dzięki funkcjom takim jak przypomnienia, automatyzacja i zależności zadań

Szukasz rozwiązania zaprojektowanego specjalnie z myślą o podniesieniu umiejętności Twojego zespołu sprzedaży? Szablon ClickUp Sales CRM to najlepszy wybór.

Zmień CRM dzięki ClickUp

Nabycie umiejętności zarządzania relacjami z klientami jest jak zapisanie zespołu na kurs prawa jazdy. Bez tego mogą utknąć w miejscu, zapomnieć o kierunkowskazach lub rozbić się o ścianę straconych okazji. Ale dzięki odpowiedniemu szkoleniu będą płynnie zmierzać ku powodzeniu.

A jeśli chodzi o oprogramowanie CRM z możliwością dostosowania, ClickUp wyróżnia się na tle innych. Dzięki wszechstronnym funkcjom, możliwości dostosowania i automatyzacji ClickUp pozwala Twojemu zespołowi skupić się na zapewnianiu doskonałej obsługi klienta i finalizowaniu transakcji. Załóż bezpłatne konto ClickUp już dziś!