10 najlepszych alternatyw dla Goalscape do inteligentniejszego zarządzania celami w 2025 r

Ustawienie celów to pierwszy krok do przekształcenia tego, co niewidoczne, w widoczne.

Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje cele unoszą się w przestrzeni, nie są powiązane z większym celem biznesowym? Spójrzmy prawdzie w oczy: jako lider zarządzanie celami nie powinno przypominać składania mebli IKEA bez instrukcji.

Jeśli przerosłeś zawrotne koncentryczne koła Goalscape i szukasz czegoś, co lepiej pasuje do Twojego cyklu pracy, to trafiłeś we właściwe miejsce.

W tym przewodniku omówimy 10 najlepszych alternatyw dla Goalscape, które pomogą Twojemu zespołowi osiągnąć inteligentniejsze zarządzanie celami. Gotowy, aby osiągnąć swoje cele? Zaczynamy!

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Goalscape?

Według raportu PWC 77% zespołów osiągających wysokie wyniki korzysta z narzędzi do zarządzania projektami, aby osiągnąć swoje cele. Dlatego skuteczne oprogramowanie do zarządzania projektami i celami ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Chociaż Goalscape jest znane z wizualnego interfejsu do ustawiania celów, brakuje mu skalowalności, możliwości współpracy zespołowej i zaawansowanego zarządzania zadaniami.

Oto, na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Goalscape:

Solidne funkcje: Doskonałe alternatywy oferują wbudowane funkcje śledzenia czasu, wykresy Gantta i konfigurowalne cykle pracy do zarządzania złożonymi projektami ✅

Lepsza koordynacja pracy zespołu: Narzędzia takie jak Narzędzia takie jak ClickUp i Monday. com zapewniają płynną komunikację i scentralizowane aktualizacje zadań ✅

Opcje integracji: Najlepsze platformy łączą się z systemami CRM, kalendarzami, dyskami w chmurze i setkami aplikacji innych firm ✅

Większa elastyczność: Alternatywne rozwiązania często obsługują wiele widoków pracy — Kanban, osie czasu, listy — aby dopasować się do stylu każdego zespołu ✅

Ekonomiczne plany: Kilka narzędzi oferuje większą wartość dzięki hojnym bezpłatnym poziomom lub modelom cenowym z ryczałtową opłatą dla rozwijających się zespołów ✅

Alternatywy dla Goalscape w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, zapoznaj się z alternatywami dla Goalscape, ich zastosowaniami, strukturami biznesowymi i cenami dla każdej platformy.

Alternatywy dla Goalscape Najlepsze dla Przykład zastosowania Cena początkowa ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami i celami Zespoły każdej wielkości, niestandardowe cykle pracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc Trello Wizualne zarządzanie celami (styl Kanban) Osoby indywidualne i małe zespoły Dostępny plan Free; płatny od 5 USD/użytkownik/miesiąc Asana Wizualne planowanie i ustawianie celów Współpraca międzyfunkcjonalna zespołów Dostępny plan Free; płatny od 10,99 USD/użytkownik/miesiąc Wrike Zarządzanie projektami na poziomie przedsiębiorstwa Duże zespoły i przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; płatny od 9,80 USD/użytkownik/miesiąc Jira Zwinne śledzenie i rozwój projektów Zespoły programistów Dostępny plan Free; płatny od 7,75 USD/użytkownika/miesiąc Monday. com Wizualne cykle pracy i planowanie zespołowe Zespoły marketingowe, sprzedażowe i operacyjne Dostępny plan Free; płatny od 8 USD/użytkownika/miesiąc Weekdone Do mierzenia tygodniowych postępów Teams skupione na dostosowywaniu celów Free dla 3 użytkowników; 90 USD/miesiąc dla maksymalnie 10 użytkowników Notion Budowanie nawyków i cele osobiste Teams potrzebujące dokumentów, zadań i notatek Dostępny plan Free; płatny od 8 USD/użytkownika/miesiąc GoalsOnTrack Tworzenie szczegółowych planów działania i tablic wizji Osoby skupione na celach SMART Brak planu Free; 68 USD/rok Basecamp Uproszczona współpraca zespołowa i ustawianie celów Małe zespoły poszukujące łatwej współpracy Dostępny plan Free; 15 USD/użytkownik/miesiąc

Najlepsze alternatywy dla Goalscape

1. ClickUp (Najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i celami)

Bądźmy szczerzy, praca może wydawać się nieco chaotyczna w dzisiejszych czasach. Projekty, cele i komunikacja rozrzucone po całym biurze? To zabija wydajność. Jeśli brzmi to znajomo, potrzebujesz narzędzia, które połączy wszystko w jedno.

Wprowadź ClickUp, "aplikację do wszystkiego" dla pracy. Łączy zarządzanie projektami, wiedzą i celami w jednym centralnym hubie i posiada inteligentną sztuczną inteligencję AI, która pomaga pracować szybciej i lepiej.

💜 Zarządzaj wszystkimi celami w jednym miejscu dzięki ClickUp Goals

ClickUp Goals umożliwia zarówno zespołom, jak i osobom indywidualnym jasne i precyzyjne ustalanie, śledzenie i osiąganie celów.

Możesz tworzyć mierzalne cele — w tym OKR (cele i kluczowe wyniki) — i dzielić je na łatwe do zarządzania zadania ClickUp, podzadania i listy kontrolne, aby uzyskać bardziej praktyczne i zorganizowane podejście.

Śledź postępy wielu celów ClickUp w jednym miejscu

Możesz je monitorować za pomocą konfigurowalnego śledzenia postępów z celami liczbowymi, pieniężnymi, prawdziwymi/fałszywymi i zadaniami.

Ustal mierzalne cele w ClickUp Goals

Podczas zarządzania kilkoma celami w zespole ClickUp ułatwia współpracę, umożliwiając udostępnianie celów, delegowanie własności i monitorowanie postępów grupy.

Wbudowane narzędzia, takie jak czat ClickUp w czasie rzeczywistym, wątki rozmów, wzmianki i scentralizowana skrzynka odbiorcza ClickUp zapewniają płynny przepływ komunikacji. Ponadto możesz uporządkować swoje cele w folderach, co ułatwia ich wyszukiwanie i zarządzanie nimi.

💜 Uzyskaj informacje o postępach w realizacji celów w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Panele ClickUp ułatwiają śledzenie postępów w realizacji celów w czasie rzeczywistym. Zamiast zgadywać, jak blisko jesteś osiągnięcia celu, otrzymujesz jasny, wizualny obraz wszystkiego.

Rozpocznij śledzenie celów dzięki ClickUp Śledź postępy w realizacji celów dzięki pulpitowi ClickUp

Zobacz, jak zadania przyczyniają się do osiągnięcia celów, monitoruj wydajność zespołu i śledź kluczowe wskaźniki w jednym miejscu. A co najlepsze? Możesz dostosować pulpit do swoich celów. Dodaj widżety śledzenia postępów, wykresy kamieni milowych lub karty obciążenia pracą, aby dokładnie wiedzieć, na jakim etapie są zadania.

💜 Organizowanie celów za pomocą szablonów ClickUp

Szablon ClickUp SMART Goals zawiera elastyczne opcje statusu do monitorowania postępów, pola niestandardowe do jasnego organizowania i wizualizacji celów oraz dostosowane widoki, takie jak Goal Effort i SMART Goal Worksheet, które można dostosować do własnego cyklu pracy.

Pobierz szablon Free Określ jasne cele, przydziel zadania i zachowaj odpowiedzialność dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Oto dlaczego pokochasz ten szablon:

Określ jasne cele, korzystając z modelu SMART

Przypisuj zadania i ustalaj terminy, aby cele były możliwe do zrealizowania i były na dobrej drodze do osiągnięcia

Użyj pól niestandardowych, aby śledzić wskaźniki KPI, kamienie milowe i kluczowe metryki w jednym miejscu

Monitoruj postępy w czasie rzeczywistym dzięki wizualnemu śledzeniu i automatycznym aktualizacjom ClickUp

Bądź odpowiedzialny, łącząc cele z projektami, zespołami i poszczególnymi współpracownikami

Cele ClickUp pomagają członkom każdego działu skupić się na tym, co naprawdę ważne, co ma kluczowe znaczenie podczas wprowadzania nowego produktu na rynek.

Cele ClickUp pomagają członkom każdego działu skupić się na tym, co naprawdę ważne, co ma kluczowe znaczenie podczas wprowadzania nowego produktu na rynek.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj notatki, twórz bazy wiedzy i współpracuj nad zadaniami projektowymi dzięki ClickUp Docs

Dodaj szacowany czas do zadań i podzadań oraz śledź, ile czasu poświęcasz na każdą czynność dzięki funkcji śledzenia czasu ClickUp

Śledź wydajność osobistą i zespołową, obciążenie pracą, rozliczalne godziny i wiele więcej dzięki pulpitom ClickUp

Połącz się z ponad 1000 narzędzi, aby pracować bez konieczności przełączania się między platformami dzięki integracji ClickUp

Otrzymuj powiadomienia o zbliżających się terminach dzięki przypomnieniom ClickUp . ClickUp przypomina o zadaniach od pięciu minut do trzech dni przed terminem ich wykonania

Limity ClickUp

Szeroki zestaw funkcji może stanowić trudność dla nowych użytkowników

Wysoki poziom niestandardowych ustawień, choć bardzo przydatny, może wymagać znacznego nakładu pracy przy początkowej konfiguracji

Ceny ClickUp/

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik G2 mówi

Korzystamy z ClickUp każdego dnia do zarządzania wieloma projektami. Jako inżynier doceniam to, jak ClickUp może być wykorzystywany do tworzenia prostych list rzeczy do zrobienia, a także skalowany do kompleksowego narzędzia do zarządzania zespołem i złożonymi projektami. Jest to doskonała platforma komunikacyjna z różnymi opcjami wyświetlania zadań, kamieni milowych, decyzji, możliwości i przypomnień. Funkcje te pomagają wizualizować cele i zadania w sensowny i angażujący sposób oraz wypełniają luki między różnymi zespołami w organizacji.

Korzystamy z ClickUp każdego dnia do zarządzania wieloma projektami. Jako inżynier doceniam to, jak ClickUp może być używany do tworzenia prostych list rzeczy do zrobienia, a także skalowany do kompleksowego narzędzia do zarządzania zespołem i złożonymi projektami. Jest to doskonała platforma komunikacyjna z różnymi opcjami przeglądania zadań, kamieni milowych, decyzji, możliwości i przypomnień. Funkcje te pomagają wizualizować cele i zadania w sensowny i angażujący sposób oraz wypełniają luki między różnymi zespołami w organizacji.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Jakie są trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. Ale co, jeśli AI jest wbudowana w Twój obszar roboczy i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie polecenia w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrożeniem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

2. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania celami)

za pośrednictwem Trello

Trello to narzędzie do zarządzania projektami, które jest cenione za prostotę i wizualne podejście do zadań. Należy do firmy Atlassian i oferuje łatwy w obsłudze interfejs w formie tablicy Kanban.

Chociaż nie jest to dedykowana platforma do zarządzania celami, możesz używać Trello do śledzenia postępów w realizacji celów. Wystarczy utworzyć dedykowane tablice, listy reprezentujące różne etapy i karty dla poszczególnych kroków. Dzięki dodatkom Power-Ups możesz nawet dodać integrację śledzenia celów i raportowania.

Najlepsze funkcje Trello

Prosty i wizualny interfejs tablicy Kanban wraz z łatwym zarządzaniem zadaniami metodą "przeciągnij i upuść"

Konfigurowalne tablice i listy do przedstawiania postępów w realizacji celów

Ulepszenia umożliwiające integrację i rozszerzone funkcje, takie jak śledzenie celów

Funkcje współpracy do zarządzania celami w zespole

Limity Trello

W podstawowej wersji brakuje dedykowanych funkcji zarządzania celami bez dodatków Power-Ups

Może stać się mniej zorganizowany w przypadku złożonych projektów z wieloma celami, kamieniami milowymi i podzadaniami

Wersja standardowa ma ograniczone możliwości raportowania i analizy

Ceny Trello

Free

Standard: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trello:

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi

Lubię Trello, ponieważ jest to bardzo przydatne i praktyczne narzędzie do organizowania projektów, zadań i codziennych czynności. Jego konstrukcja oparta na tablicach i kartach jest intuicyjna, atrakcyjna wizualnie i bardzo łatwa w użyciu, zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Umożliwia współpracę zespołową w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań, ustawianie terminów oraz szybkie dodawanie komentarzy lub plików.

Lubię Trello, ponieważ jest to bardzo przydatne i praktyczne narzędzie do organizowania projektów, zadań i codziennych czynności. Jego konstrukcja oparta na tablicach i kartach jest intuicyjna, atrakcyjna wizualnie i bardzo łatwa w użyciu, zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Umożliwia współpracę zespołową w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań, ustawianie terminów oraz szybkie dodawanie komentarzy lub plików.

⭐️ Ciekawostka: Teoria ustalania celów została opracowana zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w praktyce. Cecil Alec Mace przeprowadził pierwsze badania empiryczne w 1935 roku. Edwin A. Locke, psycholog, zaczął badać ustalanie celów w połowie lat 60. i kontynuował badania przez ponad 30 lat.

3. Asana (najlepsza do wizualnego planowania i ustawiania celów)

za pośrednictwem Asana

Asana to narzędzie do zarządzania pracą, które usprawnia współpracę i organizację zespołu. Funkcja "Cele" w Asanie umożliwia zespołom ustalanie, śledzenie i zarządzanie celami bezpośrednio na platformie, łącząc je z wykonywaną pracą. Dzięki temu codzienne zadania przyczyniają się do realizacji większych celów biznesowych i firmowych.

Najlepsze funkcje Asana

Specjalna funkcja "Cele" do ustawiania, śledzenia i zarządzania celami

Możliwość powiązania celów z konkretnymi projektami i zadaniami

Wiele widoków projektów, w tym lista, tablica, kalendarz i oś czasu (wykres Gantta)

Solidne raportowanie i analiza postępów w realizacji celów

Limity Asana

Konfiguracja i nauka obsługi mogą być bardziej skomplikowane niż w przypadku prostszych narzędzi

Plan Free ma ograniczenia dotyczące liczby użytkowników i funkcji

Ceny Asana

Podstawowe: Free

Premium: 10,99 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24,99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Asana?

Użytkownik G2 mówi

W Asana najbardziej podoba mi się łatwość tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co naprawdę pomaga mi i mojemu zespołowi w utrzymaniu porządku. Bardzo podoba mi się możliwość dzielenia projektów na mniejsze zadania, ustalania terminów i przechowywania wszystkiego w jednym miejscu.

W Asana najbardziej podoba mi się łatwość tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, co naprawdę pomaga mi i mojemu zespołowi w utrzymaniu porządku. Bardzo podoba mi się możliwość dzielenia projektów na mniejsze zadania, ustalania terminów i przechowywania wszystkiego w jednym miejscu.

📖 Więcej informacji: Darmowe szablony raportów z postępów w programach Excel, Word i ClickUp

4. Wrike (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Wrike

Wrike to potężna platforma do zarządzania projektami i współpracy, znana ze swojej skalowalności i opcji dostosowywania. Zapewnia solidne narzędzia do planowania, harmonogramowania i śledzenia projektów, a także dedykowane funkcje zarządzania celami.

Wrike pozwala użytkownikom definiować cele strategiczne, dzielić je na wykonalne kroki i monitorować postępy za pomocą pulpitów projektów i raportów. Funkcje automatyzacji cyklu pracy dodatkowo usprawniają zadania związane z celami.

Najlepsze funkcje Wrike

Wysoce konfigurowalne cykle pracy i struktury projektów dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych

Zaawansowane funkcje zarządzania celami z przejrzystą wizualizacją postępów i zależności

Zaawansowane funkcje raportowania i analizy pozwalają uzyskać wgląd w realizację projektów i celów

Oferuje integrację z wieloma podstawowymi aplikacjami biznesowymi

Limity Wrike

Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje i opcje dostosowywania

Ceny mogą być wyższe niż w przypadku innych alternatyw, zwłaszcza dla większych zespołów

Ceny Wrike

Dostępny plan Free

Team: 9,80 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24,80 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 1700 recenzji)

⭐️ Czy wiesz, że? Dowody naukowe potwierdzają, że wizualizacja jest skutecznym sposobem na poprawę wyników i osiąganie celów. Obrazy wyobrażone aktywują mózg w podobny sposób jak rzeczywiste doświadczenia, wzmacniają połączenia neuronowe, zmniejszają niepokój i w połączeniu z praktyką mogą poprawić wyniki w różnych dziedzinach, od sportu po chirurgię

5. Jira (najlepsze rozwiązanie do śledzenia i rozwoju projektów agile)

za pośrednictwem Jira

Jira jest znana przede wszystkim jako narzędzie do zarządzania projektami i śledzenia projektów dla zespołów programistów. Oferuje takie funkcje, jak śledzenie problemów, tablice agile i planowanie sprintów.

Jednak jego elastyczny charakter pozwala zespołom dostosować go do zarządzania celami poprzez tworzenie konkretnych projektów lub tablic poświęconych śledzeniu celów i kluczowych wyników ( OKR ) lub innych ram celów. Jego integracja z innymi narzędziami jest ograniczona, co mogłoby zwiększyć jego możliwości w zakresie śledzenia celów.

Najlepsze funkcje Jira

Odpowiednie do zarządzania złożonymi projektami ze szczegółowym śledzeniem problemów

Silne możliwości integracji z innymi produktami Atlassian i aplikacjami innych firm

Obsługuje metodyki agile, które można dostosować do iteracyjnego osiągania celów przez zespoły produktowe i inżynieryjne

Limity Jira

Zaprojektowane głównie do tworzenia oprogramowania i mogą wymagać znacznej niestandardowej konfiguracji w celu szerszego zarządzania celami

Dla zespołów nietechnicznych konfiguracja i efektywne korzystanie z aplikacji może być skomplikowane

Ceny mogą szybko wzrosnąć w przypadku większych zespołów

Ceny Jira

Plan Free dla maksymalnie 10 użytkowników

Standard: 7,75 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 15,25 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 14 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jira?

Recenzja G2 mówi

Jira to bardzo potężne narzędzie, które oferuje niezwykle przydatne funkcje do zarządzania projektami, śledzenia zadań i pracy zespołowej. Jeśli jednak jesteś nowym użytkownikiem i nie masz doświadczenia w korzystaniu z podobnych narzędzi (lub nie znasz podstawowych pojęć związanych z metodologiami agile, takimi jak Scrum lub Kanban), na początku może to być przytłaczające. Wstępny samouczek Jira jest bardzo techniczny i nie zawsze wyjaśnia "dlaczego" lub "jak" zastosować daną funkcję w rzeczywistych przypadkach. Na przykład takie rzeczy jak cykle pracy, epiki, a nawet podstawowe użycie filtrów mogą być mylące, jeśli brakuje kontekstu.

Jira to bardzo potężne narzędzie, które oferuje niezwykle przydatne funkcje do zarządzania projektami, śledzenia zadań i pracy zespołowej. Jeśli jednak jesteś nowym użytkownikiem i nie masz doświadczenia w korzystaniu z podobnych narzędzi (lub nie znasz podstawowych pojęć związanych z metodologiami agile, takimi jak Scrum lub Kanban), na początku może to być przytłaczające. Wstępny samouczek Jira jest bardzo techniczny i nie zawsze wyjaśnia "dlaczego" lub "jak" zastosować każdą funkcję w rzeczywistych przypadkach. Na przykład takie rzeczy jak cykle pracy, epiki, a nawet podstawowe użycie filtrów mogą być mylące, jeśli brakuje kontekstu.

6. Monday. com (Najlepsze rozwiązanie do wizualizacji cyklu pracy i planowania zespołowego)

za pośrednictwem Monday.com

Monday. com to wizualny system operacyjny, który umożliwia zespołom zarządzanie projektami, cyklami pracy i zadaniami za pomocą dostosowywalnych tablic.

Chociaż Monday.com nie jest wyłącznie narzędziem do zarządzania celami, jego elastyczność umożliwia zespołom tworzenie tablic specjalnie do śledzenia celów, definiowania kamieni milowych i monitorowania postępów. Funkcje automatyzacji mogą usprawnić cykle pracy związane z celami, a integracje umożliwiają połączenie z innymi narzędziami w celu uzyskania bardziej kompleksowego przeglądu.

Najlepsze funkcje Monday.com

Intuicyjny i atrakcyjny wizualnie interfejs z konfigurowalnymi tablicami i kolumnami

Wysoce elastyczne i dostosowujące się do różnych potrzeb zespołów i cykli pracy, w tym śledzenie celów

Zaawansowane funkcje automatyzacji usprawniają powtarzalne zadania i procesy.

Oferuje szeroki zakres integracji z innymi aplikacjami biznesowymi

Ograniczenia Monday.com

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że współpraca w czasie rzeczywistym może przebiegać płynniej

Nie ma specjalnej funkcji robienia notatek. Można jednak dodawać notatki do zadań

Ceny Monday.com

Plan Free dostępny dla maksymalnie 2 użytkowników z ograniczonymi funkcjami.

Podstawowy: 9 USD/użytkownik/miesiąc

Standard: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 16 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Monday. com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi

Podoba mi się, że możemy zablokować niektóre pola, aby tylko wybrane osoby mogły je edytować. Mogę mieć własne tablice dla swoich zadań i śledzić, gdzie jestem w realizacji swoich celów. Bardzo przyjazny dla użytkownika.

Podoba mi się, że możemy zablokować niektóre pola, aby tylko wybrane osoby mogły je edytować. Mogę mieć własne tablice dla własnych zadań i śledzić, gdzie jestem w realizacji swoich celów. Bardzo przyjazny dla użytkownika.

⭐️ Ciekawostka: Chociaż presja otoczenia ma zazwyczaj negatywne konotacje, wykorzystanie jej do osiągania celów może być zaskakująco skuteczne. Udostępnianie swoich celów komuś innemu i proszenie tej osoby o sprawdzanie postępów tworzy poczucie odpowiedzialności. Świadomość, że ktoś jest po Twojej stronie (i może zapytać, jak idzie!) może zapewnić dodatkową motywację potrzebną do utrzymania się na właściwej drodze. Dzięki temu ustalanie celów staje się sportem zespołowym!

7. Weekdone (najlepszy do mierzenia postępów w ciągu tygodnia)

za pośrednictwem Weekdone

Weekdone to oprogramowanie oparte na chmurze, zaprojektowane specjalnie do ustalania celów i śledzenia postępów, w szczególności przy użyciu struktury OKR (Objectives and Key Results).

Zapewnia ustrukturyzowane podejście do definiowania celów, śledzenia tygodniowych postępów i przekazywania informacji zwrotnych. Chociaż skupia się na zarządzaniu celami, może nie posiadać kompleksowych funkcji zarządzania projektami i zadaniami, które można znaleźć w innych narzędziach do zarządzania pracą.

Najlepsze funkcje Weekdone

Stworzone z myślą o zarządzaniu celami, zwłaszcza przy użyciu metodologii OKR

Zapewnia przejrzystą wizualizację postępów poszczególnych osób i zespołów w realizacji celów

Ułatwia regularne sprawdzanie postępów i przekazywanie informacji zwrotnych na temat realizacji celów

Oferuje raportowanie i analizy skupione na realizacji celów

Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs przeznaczony do śledzenia celów

Limity Weekdone

Brak rozbudowanych funkcji zarządzania projektami

Może nie być odpowiedni dla zespołów potrzebujących w pełni zintegrowanego rozwiązania do zarządzania pracą i celami

Ceny Weekdone

Plan Free dla maksymalnie 3 użytkowników

Plany płatne: od 90 USD miesięcznie dla maksymalnie 10 użytkowników

Oceny i recenzje Weekdone

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

8. Notion (najlepsze do budowania nawyków)

za pośrednictwem Notion

Notion oferuje obszar roboczy, który łączy funkcje tworzenia notatek, zarządzania projektami, bazy wiedzy i bazy danych.

Jest elastyczny i pozwala zespołom tworzyć własne systemy zarządzania celami, czy to poprzez dedykowane strony, bazy danych do śledzenia celów i kluczowych wyników, czy też zintegrowane listy zadań połączone z długoterminowymi celami.

Najlepsze funkcje Notion

Korzystaj z elastycznych baz danych, aby organizować informacje, cele i zadania

Twórz spersonalizowane pulpity nawigacyjne, aby wizualizować pracę i śledzić postępy

Łączy śledzenie celów z zarządzaniem projektami, tworzeniem notatek i udostępnianiem wiedzy

Szeroki zakres szablonów i integracji

Limity Notion

Interfejs użytkownika aplikacji mobilnej może być czasami trudny w obsłudze

Nie można zautomatyzować planowania zadań zależnych

Czasami narzędzie nadmiernie planuje zadania, przez co kalendarz jest zbyt zapełniony

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD za licencję miesięcznie

Business: 18 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi

Najlepsze jest to, że jest naprawdę łatwa w użyciu dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i przydatnej funkcji wyszukiwania. Co więcej, Notion umożliwia współpracę z innymi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz pracować razem ze swoim zespołem bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, freelancerem, czy pracujesz w firmie, Notion to doskonałe narzędzie do usprawnienia cyklu pracy i realizacji zadań.

Najlepsze jest to, że jest naprawdę łatwa w użyciu dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i przydatnej funkcji wyszukiwania. Co więcej, Notion umożliwia współpracę z innymi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz pracować razem z zespołem bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, freelancerem, czy pracujesz w firmie, Notion to doskonałe narzędzie do usprawnienia cyklu pracy i realizacji zadań.

⭐️ Czy wiesz, że... Komik Jerry Seinfeld słynął z prostego wizualnego triku, który pomagał mu zachować konsekwencję w pisaniu. Każdego dnia, w którym pisał, zaznaczał "X" w kalendarzu, starając się nie przerwać łańcucha. Ilustruje to potężną zasadę: podzielenie dużych celów na małe, codzienne działania może stworzyć impuls i sprawić, że nawet zniechęcające zadania staną się wykonalne. Dodatkowo wizualny łańcuch znaków "X" staje się potężnym motywatorem!

9. GoalsonTrack (Najlepsze do tworzenia szczegółowych planów działania i tablic wizualizacji)

za pośrednictwem GoalsOnTrack

GoalsOnTrack to oprogramowanie do wyznaczania i osiągania celów, które pomaga osobom indywidualnym i zespołom definiować cele SMART, dzielić je na zadania i śledzić postępy.

Oferuje funkcje takie jak kreatory planowania celów, wizualizacja postępów, śledzenie nawyków i raportowanie. Chociaż jest silny w zarządzaniu celami, może nie mieć tak rozbudowanych możliwości zarządzania projektami, jak inne alternatywy.

Najlepsze funkcje GoalsOnTrack

Zaprojektowane specjalnie do skutecznego ustawiania i śledzenia celów przy użyciu struktury SMART

Zawiera funkcje takie jak śledzenie nawyków i partnerzy odpowiedzialni za realizację celów

Zaplanuj każdy etap realizacji swoich celów za pomocą drukowanych planerów i arkuszy roboczych

Tablica wizji i dziennik celów dla motywacji

Planowanie metodą "przeciągnij i upuść" dzięki kalendarzowi zadań, który integruje się z kalendarzami zewnętrznymi, takimi jak Kalendarz Google, iCal i Outlook

Ograniczenia GoalsOnTrack

W porównaniu z innymi opcjami mniej skupia się na szeroko pojętym zarządzaniu projektami i współpracy zespołowej

Interfejs może wydawać się mniej nowoczesny niż w przypadku niektórych innych alternatyw

Ceny GoalsOnTrack

Dostępna wersja próbna Free

Plan roczny: 68 USD/rok

Oceny i recenzje GoalsOnTrack

G2: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Basecamp (najlepszy do uproszczonej współpracy zespołowej i ustawiania celów)

za pośrednictwem Basecamp

Basecamp to narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji zespołowej znane z prostoty i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Chociaż Basecamp nie oferuje dedykowanych funkcji zarządzania celami, zespoły mogą skutecznie wykorzystywać tę aplikację do śledzenia postępów w realizacji celów dzięki organizacji opartej na projektach, listach rzeczy do zrobienia, tablicach ogłoszeń i narzędziom do planowania. Kamienie milowe mogą służyć do przedstawiania kluczowych osiągnięć w realizacji celów.

Najlepsze funkcje Basecamp

Prosty i intuicyjny interfejs, który jest łatwy do przyswojenia dla zespołów

Skuteczne dla organizacji opartych na projektach i zarządzaniu zadaniami

Zaawansowane funkcje komunikacyjne, w tym tablice ogłoszeń i czat w czasie rzeczywistym

Oferuje stałą strukturę cenową, która może być opłacalna dla większych zespołów

Limity Basecamp

Brak dedykowanych funkcji zarządzania celami i śledzenia postępów w realizacji celów

Funkcje raportowania i analizy są stosunkowo podstawowe

Mniej integracji w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Basecamp

Free

Basecamp: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 1500 recenzji)

Co mówią o Basecamp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Niezwykła możliwość dostosowania cyklu pracy. Fascynujące planowanie wydarzeń. Usprawniona komunikacja w zespole projektowym. Strategiczne podejście do celów projektu dzięki monitorowaniu wskaźników KPI w czasie rzeczywistym. Niezwykle elastyczny pulpit i interfejs użytkownika. Przejrzystość dzięki dostępowi do postępów projektów na pulpicie i przypisanych zadań.

Niezwykła możliwość dostosowania cyklu pracy. Fascynujące planowanie wydarzeń. Usprawniona komunikacja w zespole projektowym. Strategiczne podejście do celów projektu dzięki monitorowaniu wskaźników KPI w czasie rzeczywistym. Niezwykle elastyczny pulpit i interfejs użytkownika. Przejrzystość dzięki dostępowi do postępów projektów na pulpicie i przypisanych zadań.

Wyznacz ambitne cele i śledź postępy dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Goalscape zależy od konkretnych potrzeb i priorytetów Twojego zespołu. Podejmując decyzję, weź pod uwagę znaczenie zintegrowanych funkcji zarządzania projektami, narzędzi do współpracy zespołowej, dedykowanych funkcji ustalania celów oraz ceny.

Chociaż każda z tych 10 alternatyw ma swoje unikalne zalety, ClickUp, aplikacja do wszystkiego, łączy śledzenie celów, szablony ustawień celów, zarządzanie zadaniami i automatyzację cyklu pracy w jednej intuicyjnej platformie.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi kamieniami milowymi, czy dostosowujesz cele OKR dla całego zespołu, ClickUp daje Ci możliwość planowania, śledzenia i realizacji — wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się za darmo i zacznij odkrywać!