10 najlepszych systemów CRM z zarządzaniem zapasami dla firm

Im częściej korzystam z ClickUp, tym bardziej staje się on centralnym punktem mojej pracy. Różnorodne elementy komunikacji – notatki, pliki PDF, e-maile, przechowywanie online – można skupić i wykorzystać w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas pracy nad zadaniem, niezależnie od tego, czy jest to projekt, czy zadanie związane z obsługą klienta. Ta funkcja pomogła mi zaoszczędzić ogromną ilość czasu, ponieważ nie muszę już przeglądać różnych obszarów.