11 najlepszych CRM dla specjalistów podatkowych i księgowych

W ciągu ostatnich kilku dekad Stany Zjednoczone przetwarzały ponad 120 milionów zeznań podatkowych rocznie, a tylko w 2023 roku liczba ta wzrosła do 160 milionów.

To mnóstwo papierkowej roboty. Ale dla specjalistów podatkowych zajmujących się tym wszystkim? Obciążenie pracą jest jeszcze większe. A oto prawdziwe wyzwanie: czas i wydajność.

Według naszego ostatniego badania, przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na poszukiwaniu informacji związanych z pracą - to ponad 120 godzin rocznie straconych na przekopywanie się przez e-maile, wątki na Slacku i rozproszone pliki.

A teraz dodaj do tego nieodebrane działania następcze. Dla specjalistów podatkowych karą jest utrata zaufania i chaos.

To właśnie tutaj oprogramowanie CRM (zarządzanie relacjami z klientami) może zrobić różnicę. CRM dla firm księgowych i specjalistów podatkowych usprawnia prowadzenie księgowości, zarządzanie dokumentami, automatyzację cyklu pracy i zarządzanie powiązaniami z klientami.

Chcesz wprowadzić powyższe korzyści do swojego Businessu? Oto lista 11 najlepszych systemów CRM dla specjalistów podatkowych, która pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd 11 najlepszych zintegrowanych platform CRM dla specjalistów podatkowych: Narzędzie Najlepszy dla Kluczowe funkcje Cena ClickUp Konfigurowalne zarządzanie klientami i automatyzacja cyklu pracy Automatyzacja oparta na AI, portal klienta, ponad 50 niestandardowych kart pulpitu Free, $7-$12/użytkownika/miesiąc; niestandardowe oferty dla Enterprise HubSpot Małe firmy podatkowe, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do sprzedaży, marketingu i CRM Niestandardowe formularze, szablony e-maili, onboardingowe przepływy pracy Od 15 USD/użytkownika/miesiąc; do 3600 USD/użytkownika/miesiąc TaxDome Kompleksowe zarządzanie praktyką z portalem dla klientów Automatyzacja podpisów elektronicznych, bezpieczny portal klienta, wizualne potoki $800-$1,200/rok za użytkownika Liscio Bezpieczna komunikacja z klientem i automatyzacja cyklu pracy Bezpieczne wiadomości, automatyzacja powtarzających się zadań, oś czasu komunikacji Pro: 75 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe oferty dla Enterprise Pipedrive Firmy podatkowe nastawione na sprzedaż, które potrzebują wizualnego pipeline'u Przeciągnij i upuść potok, automatyzacja działań następczych, śledzenie e-maili $14-$79/użytkownika/miesiąc Zoho CRM Wysoce konfigurowalne przepływy pracy z wbudowanymi integracjami księgowymi Integracja z Zoho Books/Payroll, automatyzacja reguł podatkowych, raportowanie podatkowe $20-$65/użytkownika/miesiąc Insightly Zaawansowane zarządzanie pipeline i automatyzacja zadań Ustrukturyzowane potoki, niestandardowe pola podatkowe, automatyzacja oparta na terminach $29-$99/użytkownika/miesiąc Accelo Automatyzacja zarządzania klientami i świadczenia usług w firmach podatkowych Śledzenie czasu + rozliczenia, pełna historia klienta, system rekordów z możliwością wyszukiwania Niestandardowe ceny Nimble Zarządzanie i angażowanie klientów zintegrowane z mediami społecznościowymi Wzbogacanie profili społecznościowych, śledzenie e-maili, pozyskiwanie leadów społecznościowych $29. 90/użytkownika/miesiąc Salesforce Firmy podatkowe na poziomie Enterprise, które potrzebują zaawansowanej automatyzacji i analityki Analityka AI, powiadomienia o terminach, solidne integracje księgowe $165-$500/użytkownika/miesiąc Method CRM Zarządzanie klientami i rozliczeniami zintegrowane z QuickBooks i Xero Synchronizacja rozliczeń w czasie rzeczywistym, portal samoobsługowy dla klientów, automatyzacja działań następczych $25-$74/użytkownika/miesiąc

Czego należy szukać w CRM dla specjalistów podatkowych?

Zarządzanie danymi klientów już teraz jest czasochłonne, a sezon podatkowy tylko to pogarsza. Zarządzając niezliczonymi terminami, e-mailami i dokumentami, specjaliści podatkowi muszą przejść na technologię cyfrową.

Według najnowszych raportów IRS złożono 23,1 miliona elektronicznych zeznań podatkowych, co dowodzi, że rozwiązania cyfrowe są właściwym podejściem.

Właśnie dlatego CRM dla specjalistów podatkowych jest niezbędny - porządkuje informacje o klientach, automatyzuje zadania i zapewnia, że nic nie umknie uwadze.

ale nie wszystkie CRM są takie same dla profesjonalistów podatkowych. Oto lista funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego oprogramowania CRM: Zorganizuj zarządzanie klientami: Przechowuj historię podatkową, status rozliczenia, odliczenia i kluczowe dane finansowe

Śledzenie zadań i terminów: Wysyłaj automatyczne przypomnienia o wypełnianiu dokumentów, audytach i działaniach następczych

Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów: Utrzymuj zeznania podatkowe i pliki wsparcia w scentralizowanej lokalizacji

Rejestrowanie historii komunikacji: Rejestruj e-maile, rozmowy i spotkania, aby uzyskać zakończone interakcje z klientami

Automatyzacja cyklu pracy: Obsługa wniosków o dokumenty, działań następczych i wdrażania klientów przy minimalnym wysiłku

Integracja z oprogramowaniem podatkowym: Synchronizacja z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks Online, w celu aktualizacji danych w czasie rzeczywistym

Niestandardowe pola i raportowanie: Generuj wgląd w trendy klientów, procesy sprzedaży i wyniki biznesowe

Ustawienie odpowiedniego portalu dla klienta: Oferuj bezpieczny, samoobsługowy dostęp do dokumentów podatkowych, faktur, płatności i komunikacji

11 najlepszych CRM dla specjalistów podatkowych

Dzięki odpowiedniemu CRM firmy podatkowe mogą zarządzać interakcjami z klientami, automatyzować powtarzalne zadania i skupić się na tym, co ważne - pomagając klientom bezstresowo przejść przez sezon podatkowy. Poniżej przedstawiamy 11 najlepszych rozwiązań CRM, które ułatwią zarządzanie sezonem podatkowym.

1. ClickUp (najlepszy do konfigurowalnego zarządzania klientami i automatyzacji cyklu pracy)

Do zrobienia? Obsługa klienta jest najbardziej cenioną cechą u specjalistów podatkowych, ocenianą ponad czterokrotnie wyżej niż inne cechy.

Jeśli chcesz pozostać na liście "10/10, poleciłbym " swoich klientów, musisz wypróbować CRM ClickUp dla specjalistów podatkowych. Jako wszystka aplikacja do pracy, ClickUp łączy zarządzanie projektami, przechowywanie dokumentów i komunikację zespołową w jednej platformie opartej na AI.

Zobaczmy, jak może to pomóc w Twoim cyklu pracy!

Po pierwsze: Pogoń za klientami jest wyczerpująca - i jest to część, której nikt nie uczy w szkole podatkowej.

Co można zrobić inaczej? Formularze ClickUp upraszczają gromadzenie danych klientów i automatyzują ich przyjmowanie w systemie CRM.

Rozpocznij Twórz zadania, automatyzuj odpowiedzi i usprawniaj procesy windykacyjne dzięki ClickUp Formularze

Pozwalają one również na natychmiastowe tworzenie zadań do wykonania na podstawie przesłanych danych - niezależnie od tego, czy zbierasz szczegóły dotyczące wdrażania klienta, raportowania wydatków czy danych dotyczących zgodności.

Korzystając z pól niestandardowych w ClickUp CRM, specjaliści ds. księgowości, finansów i podatków, tacy jak Ty, mogą śledzić kluczowe dane klienta, takie jak status zgłoszenia, rok podatkowy, status faktury i terminy dokumentów - wszystko w jednym miejscu. Możesz filtrować zadania według typu klienta (np. biznes vs. osoba fizyczna), etykietować pilne sprawy i tworzyć dostosowane do potrzeb cykle pracy. Jest to elastyczny sposób na organizowanie i ustalanie priorytetów pracy bez zagrzebywania się w arkuszach kalkulacyjnych.

Zbuduj idealną bazę danych klientów dla swojej firmy księgowej za pomocą pól niestandardowych w ClickUp CRM

ClickUp for Accounting pozwala profesjonalistom na przechowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i dokumentów zgodności w scentralizowanym systemie z możliwością wyszukiwania, który można udostępniać klientom za pomocą huba ClickUp Docs.

Koniec z przełączaniem się między folderami; łatwo zlokalizuj i przechowuj swoje dokumenty podatkowe w ClickUp Docs Hub

Co więcej, wszystkie dokumenty nie są statyczne, ale można na nich działać. Możesz współpracować na żywo ze swoim zespołem i przekształcać komentarze, opinie i aktualizacje w dokumencie w nowe zadania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację kosztorysu podatkowego, czy śledzenie brakujących danych, każda przechowywana informacja może stać się krokiem naprzód dzięki zadaniom ClickUp.

Pro Tip: Korzystając z automatyzacji ClickUp, możesz natychmiast wyzwalać kolejne zadania bez ręcznego wysiłku. Na przykład, jeśli faktura klienta jest przeterminowana lub budżet przekracza limity, zadanie może zostać automatycznie utworzone i przypisane za pomocą prostych wyzwalaczy when-then.

Oto krótki przewodnik po tym, jak używać AI do automatyzacji zadań 👇🏻

A teraz jedna z najważniejszych funkcji.

Ręczne przeszukiwanie informacji o klientach to bilet w jedną stronę do wypalenia w sezonie podatkowym.

ClickUp for Finance Teams umożliwia profesjonalistom tworzenie raportów na wysokim poziomie, natychmiastowe wykonywanie kluczowych obliczeń za pomocą Pól Formuły i zawsze wyprzedzanie terminów płatności dzięki narzędziom do monitorowania w czasie rzeczywistym, takim jak Pulpity ClickUp.

Wizualizuj dane księgowe i finansowe w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Dashboards

Dodatkowo, integracje ClickUp z ponad 1000 narzędzi, takich jak QuickBooks i Xero, sprawiają, że jest to jedna kompleksowa platforma, której potrzebujesz, aby wykonać wszystkie zadania związane z podatkami.

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe pulpity podatkowe: Wizualizuj dane klientów, postępy w wypełnianiu zeznań podatkowych, wgląd w przychody i status zgodności z przepisami za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu

Synchronizuj terminy z widokiem kalendarza: Śledź daty składania zeznań podatkowych, spotkania z klientami i zadania związane z przestrzeganiem przepisów dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google i Outlookiem

Centralizacja e-maili dla płynnej komunikacji z klientem: Zarządzaj e-mailami klientów, zapytaniami podatkowymi i aktualizacjami projektów bezpośrednio w ClickUp

Samoobsługa dzięki portalowi klienta: Zapewnij klientom dostęp w czasie rzeczywistym do dokumentów podatkowych, faktur i statusów zgłoszeń

Przyspiesz procesy dzięki automatyzacji opartej na AI: Korzystaj z ponad 100 szablonów automatyzacji i wyzwalaczy opartych na AI, aby przypisywać zadania, wysyłać powiadomienia o terminach i natychmiast aktualizować statusy zeznań podatkowych

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby poznać wszystkie funkcje

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp zmienił zasady gry w mojej firmie księgowej w zakresie zarządzania zadaniami, rejestrowania rozliczanych godzin i prowadzenia dokumentacji. Gorąco polecam.

ClickUp zmienił zasady gry w mojej firmie księgowej w zakresie zarządzania zadaniami, rejestrowania rozliczanych godzin i prowadzenia dokumentacji. Gorąco polecam.

Pro Tip: Jeśli ustawienie CRM od zera wydaje się zbyt trudne, zacznij od darmowych, konfigurowalnych szablonów CRM. Pomogą ci one opanować podstawy i nabrać pewności siebie w pracy z bardziej zaawansowanymi narzędziami CRM.

2. HubSpot (najlepszy dla małych firm podatkowych, które potrzebują kompleksowego rozwiązania w zakresie sprzedaży, marketingu i CRM)

Nikt nie mówi o tym wystarczająco dużo, ale większość specjalistów podatkowych spędza większość czasu na wyszukiwaniu informacji o klientach. Oczywiście nie jest to najlepsza praktyka w sektorze, w którym liczy się czas.

HubSpot CRM to rozumie. Porządnie organizuje każdy rekord podatkowy, interakcję z potencjalnym klientem i działania następcze, dzięki czemu nie musisz szukać szczegółów w ostatniej chwili.

Teraz, zamiast gonić za papierkową robotą, możesz skupić się na pomaganiu klientom dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania komunikacją z klientami.

Najlepsze funkcje HubSpot

Śledzenie wdrażania klientów, ofert i transakcji usług podatkowych w jednym pulpicie

Konwertuj potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy, szablonów e-mail i zautomatyzowanych cykli pracy

Planuj spotkania z klientami i ustalaj terminy dzięki wbudowanym kalendarzom i przypomnieniom

Ograniczenia HubSpot

Zaawansowane narzędzia wymagają planów wyższego poziomu

Niestandardowe raportowanie jest ograniczone w planach niższego poziomu

Cennik HubSpot

Marketing Hub Starter: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Platforma dla klientów rozpoczynających działalność: $15/miesiąc za użytkownika

Marketing Hub Professional: 800 USD/miesiąc za użytkownika

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (12,200+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (4,300+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

HubSpot to bardzo zakończone oprogramowanie, które pomaga nam zachować kontrolę i monitorować nasz biznes, a także nadaje się do każdego biznesu B2B lub B2C w różnych segmentach, w tym między innymi w księgowości, handlu...

HubSpot to bardzo zakończone oprogramowanie, które pomaga nam zachować kontrolę i monitorować nasz biznes, a także nadaje się do każdego biznesu B2B lub B2C w różnych segmentach, w tym między innymi w księgowości, handlu...

3. TaxDome (najlepszy dla specjalistów podatkowych poszukujących kompleksowego rozwiązania do zarządzania praktyką z portalem dla klientów)

via TaxDome

Cały sens posiadania dostępu do zaawansowanej technologii CRM polega na możliwości ograniczenia niektórych powtarzalnych zadań wykonywanych ręcznie.

Ręczna praca, taka jak monitorowanie lub prośby o udostępnianie dokumentów, szybko się sumuje w firmie podatkowej. TaxDome zdejmuje to z Ciebie dzięki wbudowanej automatyzacji zaprojektowanej specjalnie dla cykli pracy CRM.

Od przyjmowania klientów po e-podpisy, usprawnia on realizację zadań bez ciągłego wyręczania - dzięki czemu Twój zespół może skupić się na zadaniach, które faktycznie wymagają ludzkiego podejścia.

Najlepsze funkcje TaxDome

Automatyzacja zadań podatkowych, takich jak gromadzenie dokumentów, działania następcze i cykle pracy z podpisami elektronicznymi

Bezpieczna komunikacja z klientem i udostępnianie dokumentów za pośrednictwem portalu i aplikacji mobilnej

Organizuj przepływy klientów, aby wizualizować postępy w zakresie usług podatkowych

Limity TaxDome

Ograniczony niestandardowy cykl pracy w porównaniu do szerszych CRM-ów

Nie jest idealny dla firm z dużymi, złożonymi bazami danych klientów

Cennik TaxDome

Solo: $800/rok za użytkownika

Pro: $1000/rok za użytkownika

Business: $1,200/rok za użytkownika

Oceny i recenzje TaxDome

G2: 4. 7/5 (600+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 3000 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TaxDome?

W TaxDome jest tak wiele przydatnych narzędzi! Korzystanie z potoków pozwala nam na automatyzację kilku elementów administratora, aby zwolnić czas, klienci uwielbiają to, jak przyjazny jest dla użytkownika, a etykiety ułatwiają utrzymanie porządku.

W TaxDome jest tak wiele przydatnych narzędzi! Korzystanie z potoków pozwala nam na automatyzację kilku elementów administratora, aby zwolnić czas, klienci uwielbiają to, jak przyjazny jest dla użytkownika, a etykiety ułatwiają utrzymanie porządku.

92% pracowników wiedzy polega na spersonalizowanych strategiach zarządzania czasem, jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie posiada wbudowanych funkcji śledzenia czasu i ustalania priorytetów. Luka ta może utrudniać efektywne zarządzanie zadaniami.

4. Liscio (najlepszy dla specjalistów podatkowych, dla których priorytetem jest bezpieczna komunikacja z klientem i automatyzacja cyklu pracy)

via Liscio

Liscio CRM dla profesjonalistów podatkowych eliminuje kontakty między zespołem sprzedaży a klientami, centralizując interakcje z klientami na jednej bezpiecznej platformie.

To oprogramowanie CRM dla księgowości oferuje dedykowany portal dla klientów z funkcjami śledzenia klientów i komunikacji, dzięki czemu zaangażowanie klientów jest bardziej efektywne.

Najlepsze funkcje Liscio

Bezpieczna komunikacja z klientem i udostępnianie dokumentów w jednym portalu

Automatyzacja powtarzających się zadań, takich jak przypomnienia, przesłane formularze i zatwierdzanie zeznań podatkowych

Śledzenie całej komunikacji z klientem za pośrednictwem e-maili, połączeń i wiadomości na jednej osi czasu

Limity Liscio

Dwukierunkowe wysyłanie tekstów wiąże się z dodatkowymi kosztami

Cennik Liscio

Pro: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Cena kontaktu

Oceny i recenzje Liscio

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 7/5 (40+ opinii)

5. Pipedrive (najlepszy dla firm podatkowych nastawionych na sprzedaż, które potrzebują wizualnego pipeline i śledzenia leadów)

via Pipedrive

W sezonie podatkowym jesteś już po szyję zaangażowany we wdrażanie klientów i zarządzanie potencjalnymi klientami. Jak więc w ogóle wziąć pod uwagę możliwości sprzedaży?

Aby temu zaradzić, Pipedrive zapewnia specjalistom podatkowym przejrzysty, wizualny pipeline do zarządzania każdą sceną. Od pierwszej konsultacji do zamknięcia umowy, narzędzie to ułatwia sprawdzenie, na jakim etapie znajduje się każdy klient i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualizuj potoki usług podatkowych i śledź postępy między poszczególnymi scenami dzięki łatwym funkcjom "przeciągnij i upuść"

Automatyzacja kontaktów z klientami dzięki inteligentnemu planowaniu i przypomnieniom

Wysyłaj i śledź e-maile w ramach platformy, aby uzyskać wgląd w zaangażowanie

Limity Pipedrive

Narzędzia do raportowania są podstawowe w porównaniu do konkurencji

Niektóre integracje wymagają ręcznego ustawienia

Cennik Pipedrive

Essential : $14/miesiąc za użytkownika

Zaawansowany: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $49/miesiąc za użytkownika

Moc: $59/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 79 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4. 3/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (3,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Podoba mi się interfejs i łatwość obsługi. Bardzo łatwo jest dostosować potoki do własnego przepływu i dodać etykiety do kontaktów, aby posegmentować dane.

Podoba mi się interfejs i łatwość obsługi. Bardzo łatwo jest dostosować potoki do własnego przepływu i dodać etykiety do kontaktów, aby posegmentować dane.

6. Zoho CRM (najlepszy dla wysoce konfigurowalnych przepływów pracy podatkowych z wbudowanymi integracjami księgowymi)

via Zoho CRM

Zaletą Zoho CRM jest to, że został stworzony z myślą o specjalistach podatkowych.

Zoho Books i Zoho Payroll pełnią funkcję wbudowanych obliczeń podatkowych, niestandardowych reguł i bezpośrednich integracji, łącząc zarządzanie klientami i dane podatkowe pod jednym dachem.

Oznacza to mniej obejść i więcej czasu spędzonego na obsłudze klientów zamiast na łączeniu systemów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Ustawienie automatycznych reguł podatkowych i stosowanie określonych stawek do transakcji

Bezpośrednia integracja z Zoho Books i Payroll w celu usprawnienia procesów księgowych

Generuj raporty dotyczące podatków, takie jak dane demograficzne klientów i trendy w wypełnianiu wniosków

Limity Zoho CRM

Interfejs ma stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Podstawowe plany ograniczają dostęp do zaawansowanej automatyzacji

Cennik Zoho CRM

Standard : 20 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: $35/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 65 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (ponad 2500 opinii)

Capterra: 4. 3/5 (6,800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

Zoho opracowało cały zestaw aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie księgowe, czy wtyczka do czatu, które działają w zintegrowany sposób, dzięki czemu z jednego pulpitu można uzyskać wiedzę na temat wszystkich operacji biznesowych.

Zoho opracowało cały zestaw aplikacji, niezależnie od tego, czy jest to oprogramowanie księgowe, czy wtyczka do czatu, które działają w zintegrowany sposób, dzięki czemu z jednego pulpitu można uzyskać wiedzę na temat wszystkich operacji biznesowych.

7. Insightly CRM (najlepszy dla specjalistów podatkowych, którzy potrzebują sprawnego zarządzania pipeline i automatyzacji zadań)

via Insightly

Chociaż możesz zajmować się setkami zeznań podatkowych tygodniowo, nie zmienia to faktu, że każdy klient czuje się jak własny mini-projekt.

Właśnie dlatego Insightly CRM pomaga zarządzać nimi jak jednym. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CRM, które koncentrują się wyłącznie na procesie sprzedaży, Insightly oferuje ustrukturyzowane potoki stworzone z myślą o ciężkich zadaniach biznesowych, takich jak przygotowywanie, przeglądanie i składanie deklaracji.

Najlepsze funkcje Insightly CRM

Wizualizuj postępy w rozliczeniach podatkowych każdego klienta za pomocą ustrukturyzowanych potoków

Niestandardowe pola niestandardowe do śledzenia odliczeń, statusu zgłoszenia i dochodu

Automatyzacja kontaktów z klientami i zadań podatkowych dzięki wyzwalaczom terminów

Ograniczenia Insightly CRM

Istnieją limity przechowywania rekordów w planach podstawowych

Ustawienia mogą wydawać się skomplikowane dla mniejszych Teams

Ceny Insightly CRM

Plusy: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalny: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Insightly CRM

G2: 4. 2/5 (900+ opinii)

Capterra: 4. 0/5 (600+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Insightly CRM?

Posiada wszystkie funkcje, których potrzebuje biznes, takie jak łatwość obsługi, solidne raportowanie i niestandardowe ustawienia, bez wysokich kosztów, które wiążą się z innymi dobrze znanymi CRM

Posiada wszystkie funkcje, których potrzebuje biznes, takie jak łatwość obsługi, solidne raportowanie i niestandardowe ustawienia, bez wysokich kosztów, które wiążą się z innymi dobrze znanymi CRM

8. Accelo (najlepszy do automatyzacji zarządzania klientami i świadczenia usług w firmach podatkowych)

via Accelo

W większości systemów CRM rozliczenia są kwestią drugorzędną. W Accelo jest ono wbudowane w przepływ pracy. Firmy podatkowe mogą śledzić czas, zarządzać pracą klientów i generować faktury - wszystko w tym samym systemie.

Oznacza to mniejsze straty w przychodach i większą jasność co do tego, jakie prace podlegają rozliczeniu, co jest w toku, a co jest zaległe.

Najlepsze funkcje Accelo

Automatyzacja rozliczeń, śledzenia czasu i zadań z jednego systemu

Widok zakończonej historii klienta, w tym e-maili, faktur i aktualizacji usług

Skorzystaj z zaawansowanego wyszukiwania, aby natychmiast zlokalizować dokumentację podatkową i pliki klientów

Limity Accelo

Przyzwyczajenie się do złożonego interfejsu wymaga szkolenia

Niestandardowe ceny mogą odstraszyć mniejsze firmy

Ceny Accelo

Profesjonalny: Niestandardowy cennik

Business: Niestandardowe ceny

Zaawansowane: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Accelo

G2: 4. 4/5 (ponad 500 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Accelo?

Podoba mi się integracja oprogramowania z moim oprogramowaniem księgowym i oprogramowaniem do zdalnego zarządzania. Dzięki temu wszystkie działania są w jednym miejscu.

Podoba mi się integracja oprogramowania z moim oprogramowaniem księgowym i oprogramowaniem do zdalnego zarządzania. Dzięki temu wszystkie działania są w jednym miejscu.

Po co żonglować wieloma narzędziami, skoro możesz mieć ClickUp do zrobienia wszystkiego? Ponieważ CRM i zarządzanie projektami razem prowadzą do płynnego cyklu pracy podatkowej i braku chaosu.

9. Nimble (najlepszy do zarządzania i angażowania klientów zintegrowanych z mediami społecznościowymi)

via Nimble

Nimble CRM dla specjalistów podatkowych ułatwia zarządzanie relacjami z klientami i automatyzację działań następczych - a wszystko to przy jednoczesnym pobieraniu danych klientów z poczty e-mail, mediów społecznościowych i innych platform.

Dzięki wzbogacaniu kontaktów i zarządzaniu pipeline'ami, specjaliści podatkowi i CPA mogą pozyskiwać potencjalnych klientów, pielęgnować relacje z klientami i dotrzymywać terminów w sezonie podatkowym bez konieczności ręcznej pracy!

Najlepsze funkcje Nimble

Automatyczne wzbogacanie profili klientów za pomocą integracji z LinkedIn, Twitterem i Gmailem

Śledzenie e-maili i automatyzacja działań w sezonie podatkowym z poziomu jednego pulpitu

Pozyskuj potencjalnych klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych lub poczty e-mail i przypisuj ich do cykli pracy związanych z podatkami

Ograniczenia Nimble

Obciążenie przechowywania plików jest ograniczone

Kilka zaawansowanych narzędzi do raportowania w celu uzyskania wglądu w dane księgowe

Przystępne ceny

Business Plan: $29. 90/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nimble

G2: 4. 5/5 (1,000+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nimble?

Oprogramowanie Nimble ma świetny interfejs i niesamowite pulpity, które przyczyniają się do automatyzacji księgowości i płac. Ponadto platforma ta znacznie poprawiła niestandardowe plany wszystkich naszych organizacji, aby spełnić wszystkie życzenia naszych klientów.

Oprogramowanie Nimble ma świetny interfejs i niesamowite pulpity, które przyczyniają się do automatyzacji księgowości i płac. Ponadto platforma ta znacznie poprawiła niestandardowe plany wszystkich naszych organizacji, aby spełnić wszystkie życzenia naszych klientów.

10. Salesforce (najlepszy dla firm podatkowych na poziomie Enterprise, które potrzebują zaawansowanej automatyzacji i analityki)

via Salesforce

Jeśli Twoja firma obsługuje dużą liczbę klientów, utrzymanie porządku może być wyzwaniem. Salesforce pomaga, łącząc dane klientów, terminy podatkowe i raportowanie w jednym systemie.

Dodatkowo, niestandardowe pulpity i integracja z oprogramowaniem do zarządzania projektami księgowymi sprawiają, że jest to dobre rozwiązanie dla firm, które potrzebują większej struktury i lepszej widoczności w miarę rozwoju.

Najlepsze funkcje Salesforce

Ustaw automatyczne przypomnienia o terminach, prośbach o dokumenty i spotkaniach

Wykorzystaj analitykę opartą na AI do prognozy przychodów podatkowych i wglądu w klienta

Integracja z głównymi narzędziami księgowymi i systemami dokumentów

Limity Salesforce

Drogie dla mniejszych firm

Niestandardowe ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane

Cennik Salesforce

Enterprise: $165/miesiąc za użytkownika

Unlimited: $330/miesiąc za użytkownika

Einstein 1 Sales: $500/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4. 4/5 (ponad 23 000 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (18 000+ opinii)

Wdrożenie systemu rozliczania projektów nie musi być koszmarem liczbowym - postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku, aby zrobić to dobrze: How to Use Project Accounting.

11. Method CRM (najlepszy dla QuickBooks i Xero - zintegrowane zarządzanie klientami i rozliczeniami)

przez Method CRM

Gdy CRM komunikuje się bezpośrednio z oprogramowaniem księgowym, wszystko działa sprawniej. Method CRM płynnie integruje się z QuickBooks i Xero, dzięki czemu dane klientów, faktury i płatności pozostają zsynchronizowane - bez podwójnych wpisów, bez pominiętych rozliczeń.

Najlepsze funkcje Method CRM

Synchronizacja danych rozliczeniowych i finansowych z QuickBooks i Xero w czasie rzeczywistym

Umożliwiaj klientom samoobsługę za pośrednictwem markowego portalu do faktur i płatności

Automatyzacja kontaktów z klientami, obiegu ofert i odnawiania usług

Ograniczenia metody CRM

Wymaga szkolenia, aby skutecznie wdrożyć automatyzację

Może mieć problemy z integracją ze starszymi wersjami systemów

Cennik Method CRM

Zarządzanie kontaktami: $25/miesiąc za użytkownika

CRM Pro: $44/miesiąc za użytkownika

CRM Enterprise: $74/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Method CRM

G2: 4. 4/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (100+ opinii)

Oprócz naszych 11 najlepszych propozycji, oto kilka innych opcji oprogramowania CRM dla profesjonalistów podatkowych, które mogą być dla Ciebie odpowiednie: Calendly: Calendly pozwala klientom rezerwować konsultacje podatkowe bezpośrednio w Twoim kalendarzu, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na wypełnianie deklaracji, dzięki czemu planowanie spotkań z klientami jest tak proste, jak nigdy dotąd

Dext: Dext może wyodrębnić kluczowe dane ze zdjęć paragonów, skategoryzować je i zsynchronizować z oprogramowaniem księgowym, pomagając w automatyzacji śledzenia paragonów i wydatków

Canopy: Canopy posiada wiele funkcji, takich jak bezpieczne portale dla klientów, automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie dokumentami, które pomagają CPA i firmom księgowym w efektywnym zarządzaniu podatkami

ClickUp CRM pomoże Ci zarządzać sezonem podatkowym Stress Free

77% firm zwiększyło swoje budżety na transformację podatkową i automatyzację w FY24, w porównaniu z 67% w FY23 - to wyraźny znak, że Business podwajają swoje wysiłki w zakresie zarządzania podatkami w oparciu o technologię.

Nie jest więc zaskoczeniem, że specjaliści podatkowi muszą przejść na technologię cyfrową, aby nadążyć. Ale po co poprzestawać na jednym nieodpowiednim rozwiązaniu, skoro można mieć wszystko?

Kateryna Sipakova, Portfolio Manager w Trinetix, ujęła to najlepiej:

Nie chcieliśmy wdrażać nowego narzędzia dla jednej funkcji i innego narzędzia dla innej funkcji. Chcieliśmy mieć projekty, wewnętrzne operacje i cele w jednym miejscu. ClickUp posiadał wszystkie funkcje, których potrzebowały nasze Teams.

Nie chcieliśmy wdrażać nowego narzędzia dla jednej funkcji i innego narzędzia dla innej funkcji. Chcieliśmy mieć projekty, wewnętrzne operacje i cele w jednym miejscu. ClickUp posiadał wszystkie funkcje, których potrzebowały nasze Teams.

Właśnie dlatego CRM od ClickUp jest najlepszym towarzyszem w cyklu pracy!

Umożliwia on śledzenie interakcji z klientami, automatyzację terminów podatkowych, centralizację dokumentów i integrację z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks i Xero - wszystko to w ramach jednej intuicyjnej platformy, oferującej najbardziej kompleksowe rozwiązanie na stresujący sezon podatkowy.

Chcesz przestać tonąć w stresie związanym z podatkami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!