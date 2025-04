10 najlepszych alternatywnych rozwiązań DeskTime do śledzenia czasu w 2025 roku

DeskTime to solidne oprogramowanie do śledzenia czasu pracy z prostym interfejsem użytkownika. Nie robi jednak zbyt wiele poza śledzeniem czasu i zarządzaniem zadaniami, prawda?

Oczywiście, możesz monitorować godziny pracy, zarządzać prostymi projektami, a nawet śledzić czas w swoich przeglądarkach. Ale to nie wystarczy, aby zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć wydajność zespołu.

Jeśli zastanawiasz się, czy DeskTime naprawdę spełnia Twoje potrzeby, być może nadszedł czas, aby poznać bardziej zaawansowaną alternatywę DeskTime - taką, która oferuje coś więcej niż tylko rejestr czasu pracy.

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw DeskTime, które wykraczają poza automatyczne śledzenie czasu. Narzędzia te pomagają w śledzeniu czasu projektów, monitorowaniu pracowników, analizie wydajności i szczegółowym raportowaniu - wszystko to ma na celu powstrzymanie prokrastynacji, poprawę odpowiedzialności i maksymalizację wydajności.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołami zdalnymi, pracownikami w biurze, czy freelancerami, na tej liście znajdziesz narzędzie, które pasuje do Twojego cyklu pracy!

60-sekundowe podsumowanie : Najlepsze oprogramowanie all-in-one do zarządzania pracą i śledzenia czasu pracy ClickUp: Najlepsze oprogramowanie all-in-one do zarządzania pracą i śledzenia czasu pracy Hubstaff: Najlepsze rozwiązanie do monitorowania zdalnych Teamów Time Doctor: Najlepszy do analizowania aktywności pracowników na ekranie TimeCamp: Najlepszy dla wykonawców pracujących w terenie Clockify: Najlepsze dla małych Businessów Toggl Track: Najlepsze dla dużych Teams i Enterprise Monitask: Najlepsze dla małych Business i freelancerów Jibble: Najlepszy do biometrycznego logowania obecności Calamari: Najlepszy do zdalnego i fizycznego monitorowania obecności Float: Najlepszy do automatyzacji przesłanych dzienników czasu pracy

Badanie wykazało, że zaledwie 20 minut przerwy w pracy powoduje u ludzi znacznie wyższy poziom stresu i frustracji. To pokazuje, jak ważne są bloki czasowe i śledzenie czasu dla stałej wydajności.

Czego należy szukać w alternatywach DeskTime?

Każdy, kto prowadzi biznes z zespołem zdalnym, wie, że ogólne funkcje śledzenia czasu pracy już nie wystarczają. Oto czego powinieneś szukać wybierając alternatywę dla DeskTime:

Konfigurowalne szablony śledzenia czasu pracy: Kto ma czas na tworzenie kart czasu pracy od podstaw dla każdego projektu? Wybierz narzędzie, które oferuje gotowe do użycia szablony śledzenia czasu i śledzenie czasu offline dla dodatkowej wygody

Automatyzacja kart czasu pracy: Ręcznie zarejestrowany czas pracy może być podatny na błędy. Poszukaj narzędzia z zautomatyzowanymi kartami czasu pracy, aby zapewnić precyzyjne rozliczanie godzin bez dodatkowego wysiłku

Współpraca w Teams: Twoja alternatywa DeskTime powinna umożliwiać interesariuszom przydzielanie zadań, dodawanie specyfikacji i list kontrolnych oraz monitorowanie wydajności z poziomu scentralizowanego pulpitu

Spersonalizowany widok obciążenia pracą: Świetne narzędzie do śledzenia czasu pracy lub aplikacja do kart czasu pracy powinna oferować elastyczne widoki zadań, pozwalając użytkownikom przełączać się między listami, tablicami i kalendarzami, aby dopasować je do swoich preferencji dotyczących cyklu pracy

Integracje i rozszerzenia: Właściwe narzędzie powinno integrować się z istniejącym stosem technologicznym i oferować rozszerzenia do przeglądarki Chrome i innych platform, aby płynnie synchronizować rozliczane godziny

Bezpieczeństwo klasy Enterprise: Zapewnij, że time tracker jest dostawcą szyfrowania danych i zgodności z RODO w celu ochrony poufnych informacji

Raportowanie w czasie rzeczywistym: Poza szczegółowymi raportami czasu pracy, narzędzie do timesheet powinno zapewniać natychmiastowy wgląd w wydajność i aktualizacje zakończonych zadań, aby wyeliminować wąskie gardła w zarządzaniu czasem pracy

Skalowalność: W miarę rozwoju firmy, oprogramowanie do śledzenia czasu pracy powinno skalować się wraz z nią - dostosowując się do większej liczby użytkowników, projektów i zadań bez uszczerbku dla wydajności

10 najlepszych alternatyw DeskTime

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w narzędziu do zwiększania wydajności, oto kilka darmowych alternatyw DeskTime, które pasują do tego zadania. Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom, ograniczeniom szybkości, cenom i ocenom, aby zobaczyć, który z nich najbardziej Ci odpowiada.

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą i śledzenia czasu)

Organizuj swoje zadania i śledź czas na konfigurowalnych listach dzięki ClickUp

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, zapewnia płynne zarządzanie obciążeniem pracą i śledzenie czasu na jednej scentralizowanej platformie.

W przeciwieństwie do DeskTime, jest to holistyczna platforma do zarządzania zadaniami z dokładnymi możliwościami śledzenia czasu, a nie tylko oprogramowanie do śledzenia czasu.

Otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz do nadania priorytetów swoim zadaniom, od hierarchicznych list rzeczy do zrobienia i powtarzających się przypomnień po automatyczne śledzenie czasu i raportowanie.

Zacznij śledzić czas bez wysiłku, włączając i wyłączając timer każdego zadania. Chcesz rejestrować wcześniejszą pracę? Po prostu ręcznie wprowadź godziny dla czasu spędzonego wstecz.

ClickUp oferuje również karty czasu pracy z automatycznym śledzeniem, które zapewniają szczegółowy podział czasu spędzonego nad każdym projektem, umożliwiając lepszy wgląd w wydajność i dokładne rozliczenia.

Dodawaj notatki, etykiety, etykiety i wiele więcej dzięki ClickUp Project Time Tracker

Chcesz automatycznie śledzić czas dla zadań w wielu zakładkach Chrome? Rozszerzenie ClickUp do Chrome jest dla Ciebie! Płynnie śledzi ono czas spędzony na zadaniach na pulpicie, urządzeniu mobilnym i w przeglądarce internetowej, zapewniając dokładne dane bez względu na to, gdzie pracujesz.

Śledzenie przybliżonego czasu na zadanie z ClickUp Time Estimates

Możesz także ustawić idealny szacowany czas dla zadań i śledzić rzeczywisty czas spędzony z ClickUp Time Estimates.

Aby wyświetlić szacowany czas całego projektu, włącz funkcję Time Estimates Rollup. Zadania będą wyświetlać całkowity szacowany czas z zadania nadrzędnego i jego podzadań.

Pakiet ClickUp Project Time Tracking ma wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco ze śledzeniem czasu. Możesz dodawać notatki do każdego wpisu, co ułatwia precyzyjne śledzenie czasu trwania zadań. Ponadto, możesz tworzyć etykiety, etykiety i ustawić priorytety dla swoich zadań - więc kiedy potrzebujesz szybko coś znaleźć, jest to na wyciągnięcie ręki.

Dodałeś zły termin i godzinę? Bez obaw! Zawsze możesz edytować datę i godzinę zadania.

Użyj widoku obciążenia pracą w ClickUp, aby śledzić obciążenie pracą swojego zespołu.

Dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp możesz ustawić i śledzić przepustowość swojego zespołu oraz dodawać szacowane czasy i priorytety, aby pozostać zorganizowanym. Wykrywaj zadania, które wymagają dodatkowego wsparcia, zanim staną się wąskimi gardłami, łatwo przeciągając i upuszczając zadania, aby zaplanować je w kalendarzu.

ClickUp upraszcza śledzenie czasu dzięki konfigurowalnym szablonom kart czasu pracy. Przykładowo, szablon karty czasu pracy ClickUp Services pomaga śledzić godziny pracy pracowników, wykrywać nierównowagę obciążenia pracą i identyfikować luki szkoleniowe w celu zwiększenia wydajności zespołu.

Pobierz szablon Free Skorzystaj z karty czasu pracy ClickUp Services Timesheet Template, aby śledzić czas, koszty i zasoby dla każdej świadczonej przez Ciebie usługi

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystaj z konfigurowalnych bloków czasowych i szablonów śledzenia czasu, aby monitorować wydajność

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki przypomnieniom o karcie czasu pracy

Planuj zadania w trybie dziennym, tygodniowym i miesięcznym dzięki ClickUp Dates and Times

Uzyskaj dostęp do danych na scentralizowanym pulpicie, aby śledzić wydajność, wykrywać zagrożenia i optymalizować wydajność dzięki raportowaniu czasu pracy

Kategoryzuj zadania za pomocą etykiet, adnotacji, odpowiednich dokumentów i list kontrolnych, aby zapewnić zespołowi spójność

Porada profesjonalisty: Globalny timer ClickUp pozwala zatrzymać czas z dowolnego urządzenia i przełączać się między różnymi projektami.

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać rozszerzenie funkcji śledzenia czasu w projektach za przytłaczające

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto, co udostępnia recenzent Trustradius:

Śledzenie czasu pracy pozwoliło Teams lepiej zarządzać zasobami i przesuwać punkt ciężkości w zależności od potrzeb, zarówno wewnętrznie, jak i w całej firmie.

Śledzenie czasu pracy pozwoliło Teams lepiej zarządzać zasobami i przesuwać punkt ciężkości w zależności od potrzeb, zarówno wewnętrznie, jak i w całej firmie.

2. Hubstaff (najlepszy do zdalnego monitorowania pracowników)

via Hubstaff

Hubstaff to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy pracowników na wielu urządzeniach, które może przekształcić dane czasu z pulpitu, telefonu komórkowego lub GPS w karty czasu pracy. Wystarczy przejrzeć czas, edytować rozliczane godziny i zostawić komentarze, aby zapewnić dokładność i przejrzystość.

W przeciwieństwie do DeskTime, Hubstaff integruje się również z platformami płatniczymi, takimi jak Deel i Wise. Menedżerowie mogą zatwierdzać karty czasu pracy jednym kliknięciem, a każdy pracownik i sprzedawca otrzyma odpowiednią kwotę. Nie ma potrzeby indywidualnego obliczania i przetwarzania płatności.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Śledzenie obecności i dostępności na miejscu w celu dokładnego zarządzania zmianami, WOM i urlopami

Niestandardowe śledzenie czasu i raporty płacowe

Automatyczne przetwarzanie listy płac i faktur po zatwierdzeniu kart czasu pracy

Analizuj trendy wydajności, monitoruj koszty i generuj szczegółowe informacje

Hubstaff limity

Droższe niż inne alternatywy DeskTime

Częste błędy w integracji z Trello

Cennik Hubstaff

Start: 7 USD/miesiąc za licencję (minimum 2 licencje)

Wzrost: 9 USD/miesiąc za licencję (minimum 2 licencje)

Teams: 12 USD/miesiąc za licencję (minimum 2 licencje)

Enterprise: 25 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (1300+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (1,500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hubstaff?

Oto przegląd G2:

Hubstaff śledzi zarówno czas, jak i aktywność pracownika zdalnego, co jest naprawdę trudnym zadaniem dla organizacji oferujących pracę z domu. Hubstaff wykonuje tę pracę świetnie i za rozsądną cenę.

Hubstaff śledzi zarówno czas, jak i aktywność pracownika zdalnego, co jest naprawdę trudnym zadaniem dla organizacji oferujących pracę z domu. Hubstaff wykonuje tę pracę świetnie i za rozsądną cenę.

3. Time Doctor (najlepszy do analizowania aktywności pracowników na ekranie)

przez TimeDoctor

Time Doctor pozwala weryfikować konkretną pracę wykonywaną przez zespół, robić zrzuty ekranu i monitorować wykorzystanie stron internetowych i aplikacji dla całego zespołu.

Time Doctor oferuje również śledzenie czasu bezczynności. Możesz zidentyfikować brak aktywności, nietypowe działania i nieproduktywne aplikacje - to kolejna funkcja, której brakuje DeskTime.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Planowanie pracy i śledzenie obecności

Otrzymuj powiadomienia o braku aktywności, aby zidentyfikować bloki wydajności i wąskie gardła

Generuj wskaźniki równowagi między pracą a życiem prywatnym, aby wcześnie wykrywać i zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Śledzenie aktywności, przechwytywanie zrzutów ekranu i nagrywanie ekranów w celu weryfikacji wydajności i oceny potrzeb szkoleniowych

Limity Time Doctor

Jest to dość inwazyjne rozwiązanie, ponieważ umożliwia bezpośredni nadzór nad aktywnością pracowników na ekranie

Pasek aktywności często się zawiesza, podczas gdy system śledzi czas projektu w tle

Cennik Time Doctor

Podstawowe: 8 USD/miesiąc za licencję

Standard: 14 USD/miesiąc za licencję

Premium: 20 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4. 4/5 (400+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (530+ opinii)

3. TimeCamp (najlepszy dla wykonawców pracujących w terenie)

przez TimeCamp

Inną opcją śledzenia czasu i monitorowania aktywności pracowników jest TimeCamp. Pozwala on śledzić obecność, mierzyć czas wykonywania zadań i analizować codzienną rutynę zespołu w celu utrzymania wydajności.

Masz dość ręcznego wystawiania faktur? Użyj TimeCamp do generowania dokładnych faktur na podstawie rozliczanych godzin - bez dodatkowych obliczeń.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Automatycznie śledź wejścia, godziny pracy, przerwy i wyjścia na pulpicie

Monitoruj wykorzystanie stron internetowych, godziny pracy i trendy wydajności dla indywidualnej odpowiedzialności

Zarządzaj nadgodzinami, frekwencją, czasem wolnym i urlopami

Śledzenie wydajności pracowników w terenie dzięki geofencingowi

Limity TimeCamp

Eksportowane raporty nie są tak szczegółowe, jak te dostępne na platformie

Timer czasami działa nawet wtedy, gdy nie jesteś aktywny

Ceny TimeCamp

Free

Starter: 3,99 USD/miesiąc za licencję

Premium: 6,99 USD/miesiąc za licencję

Ultimate: 10,99 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 14,99 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje TimeCamp

G2: 4. 7/. 5 (340+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (590+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o TimeCamp?

Oto, co znaleźliśmy na G2:

Podoba mi się interfejs użytkownika Timecamp, jest prosty, nieskomplikowany i łatwy w użyciu.

Podoba mi się interfejs użytkownika Timecamp, jest prosty, nieskomplikowany i łatwy w użyciu.

5. Clockify (najlepsze dla małych firm)

przez Clockify

Próbujesz śledzić zarówno osobistą, jak i zespołową wydajność bez kłopotów? Clockify oferuje time tracker, karty czasu pracy i śledzenie kiosków w celu monitorowania postępów i szacowania czasu w celu lepszej alokacji zasobów i planowania siły roboczej.

Jako darmowe oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, jest to przyzwoita alternatywa DeskTime dla małych firm z ograniczonym budżetem.

Najlepsze funkcje Clockify

Śledzenie godzin pracy za pomocą kart czasu pracy

Codzienne monitorowanie obecności pracowników i nadgodzin

Śledzenie rozliczanych godzin na potrzeby listy płac i kalkulacji kosztów

Rejestruj godziny pracy za pomocą Kiosku, udostępnianego urządzenia, na którym pracownicy logują się za pomocą kodu PIN

Ograniczenia Clockify

Brak zaawansowanych funkcji śledzenia czasu w wersji Free

Niestandardowi klienci narzekają na opóźnienia podczas generowania raportów lub przełączania się między zadaniami

Ceny Clockify

Free Forever!

Standard: 6,99 USD/miesiąc za licencję

Pro: $9. 99/miesiąc za licencję

Enterprise: 14,99 USD/miesiąc za licencję

Pakiet: $15. 99/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4. 5/5 (170+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (9,100+ opinii)

🧠Fun Fact: Za pierwszy "time tracker" uważa się stoper używany przez Fredericka Winslowa Taylora w 1876 roku do śledzenia czasu spędzonego przez pracowników na wykonywaniu określonych zadań. Opracował on nawet metodę zarządzania w przemyśle zwaną tayloryzmem w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

6. Toggl Track (najlepsze dla dużych Teams i Enterprise)

via Toggl Track

Dzięki widokom kalendarza, wsparciu dla wielu urządzeń i ponad 100 integracjom, Toggl Track jest kolejną alternatywą DeskTime dla dużych teamów. Posiada prosty interfejs użytkownika i oferuje dokładny wgląd w dane dotyczące wydajności poszczególnych pracowników.

Możesz również niestandardowo dostosowywać szczegółowe raportowanie czasu pracy, aby mierzyć KPI wydajności unikalne dla Twojej organizacji. Przyjazny dla użytkownika design sprawia, że jest on dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Rejestruj rozliczalne minuty dla całego zespołu i udostępniaj je klientom

Porównaj szacowane i rzeczywiste godziny pracy, aby zidentyfikować wąskie gardła

Integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i innymi, aby synchronizować czas w jednym miejscu

Przeglądaj i zatwierdzaj karty czasu pracy w celu płynnego przetwarzania listy płac

Toggl Śledzenie limitów

Wtyczka Chrome może mieć błędy

Dodawanie nowych zadań jest nieco trudne, gdy timer jest włączony

Ceny aplikacji Toggl Track

Free forever

Na początek: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy

Toggl Track oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (1,500+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (2500+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Toggl Track?

Oto opinia użytkownika Trust Radius:

Używam Toggl Track nie tylko do śledzenia stawek godzinowych moich klientów, ale także czasu spędzonego nad każdym zadaniem, dzięki czemu mogę odpowiednio wycenić swoje usługi. Uwielbiam ich funkcję raportowania i fakt, że można śledzić/organizować klientów, projekty i konkretne zadania.

Używam Toggl Track nie tylko do śledzenia stawek godzinowych moich klientów, ale także czasu spędzonego nad każdym zadaniem, dzięki czemu mogę odpowiednio wycenić swoje usługi. Uwielbiam ich funkcję raportowania i fakt, że można śledzić/organizować klientów, projekty i konkretne zadania.

7. Monitask (najlepszy dla małych firm i freelancerów)

przez Monitask

Jeśli szukasz nieinwazyjnego narzędzia do śledzenia czasu, które również weryfikuje pracę pracowników z większą przejrzystością, Monitask może być odpowiednią opcją.

Zamiast potajemnie monitorować aktywność pracowników, powiadamia dostawców o wykonaniu zrzutu ekranu i podaje ich aktualny wskaźnik wydajności.

Oferuje również szablony planowania, w których można określić przydzielone godziny, terminy i zmiany dla całego zespołu.

Najlepsze funkcje Monitask

Monitoruj codzienną wydajność i efektywność dzięki tablicom clock-in/clock-out

Śledzenie aktywności pracowników za pomocą powiadomień o zrzutach ekranu i wyników wydajności w czasie rzeczywistym

Widok szczegółów obecności pracowników zdalnych, w biurze i na polu w jednym miejscu

Obliczanie płatnego czasu pracy i wynagrodzeń pracowników na podstawie przepracowanych godzin bezpośrednio na platformie

Ograniczenia Monitask

Użytkownicy czasami utknęli na poprzednich zadaniach podczas logowania się następnego dnia

Konieczność ręcznego dodawania czasu lub uruchamiania zegara

Ceny Monitask

Pro: $5. 99/miesiąc za licencję

Business: $8. 99/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monitask

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 8/5 (130+ opinii)

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy korzysta ze spersonalizowanych strategii zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu oparte na AI w ClickUp mogą pomóc w przekształceniu domysłów w decyzje oparte na danych. Może nawet zasugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do tego, jak faktycznie pracujesz!

8. Jibble (najlepsze rozwiązanie do biometrycznego rejestrowania obecności)

przez Jibble

Dzięki Jibble Twój zespół może rejestrować godziny pracy z pulpitu, telefonu komórkowego i przeglądarki internetowej. Oferuje również rozpoznawanie twarzy i śledzenie GPS - funkcje niedostępne w DeskTime.

Możesz użyć biometrycznych zegarów czasu pracy, aby usprawnić śledzenie czasu pracy i uzyskać jeszcze większą dokładność.

Aplikacja integruje się również z platformami takimi jak Xero i QuickBooks Online, aby usprawnić procesy obliczania listy płac.

Najlepsze funkcje Jibble

Zarządzaj kartami czasu pracy w aplikacji mobilnej

Uzyskaj dostęp do dziennych, tygodniowych lub miesięcznych raportów analitycznych dotyczących kart czasu pracy

Skonfiguruj niestandardowe ustawienia nadgodzin dla automatycznych aktualizacji kart czasu pracy

Zaplanuj stałe lub elastyczne procedury pracy z indywidualnymi celami

Limity Jibble

Aplikacja na Androida może być nieco żmudna w ustawieniu

Brak wsparcia technicznego po zakończeniu próbnej wersji Free

Cennik Jibble

Free forever

Premium: $4. 99/miesiąc za licencję

Ultimate: $9. 99/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jibble

G2: 4. 5/5 (120+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (1,400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jibble?

Recenzent Capterra powiedział:

Jibble jest niezwykle łatwy w ustawieniu, obsłudze i zarządzaniu na polu pracy. Dzięki niemu lista płac stała się znacznie bardziej wydajna, oszczędzając mój cenny czas

Jibble jest niezwykle łatwy w ustawieniu, obsłudze i zarządzaniu na polu pracy. Dzięki niemu lista płac stała się znacznie bardziej wydajna, oszczędzając mój cenny czas

9. Calamari (najlepsze do zdalnego i fizycznego monitorowania obecności)

via Calamari

Calamari to narzędzie do śledzenia czasu i obecności. Podczas gdy DeskTime oferuje tylko zegar do śledzenia czasu online, Calamari oferuje siedem zdalnych i fizycznych sposobów rejestrowania czasu pracy.

Pracownicy mogą na przykład logować się i wylogowywać lub przełączać między projektami na Slack. Wystarczy zsynchronizować się z Calamari, a aplikacja zarejestruje wszystkie przepracowane godziny. Możesz także zainstalować kody QR przy każdym wejściu do budynku, aby pracownicy mogli je zeskanować i uruchomić swój zegar.

Najlepsze funkcje Calamari

Śledzenie godzin pracy na siedem sposobów, w tym iBeacon do obecności w biurze i aplikacje do zdalnego logowania

Zezwalaj lub ograniczaj lokalizacje pracy za pomocą geofencingu, aby zachować zgodność z przepisami

Wsparcie dla globalnych zespołów z oddzielnymi zasadami dotyczącymi czasu wolnego i dostępnością w pięciu językach

Wykrywaj spóźnienia, krótkie godziny lub nieautoryzowane dni pracy za pomocą filtrów

Ograniczenia Calamari

Komunikacja dotycząca konserwacji i przestojów systemu mogłaby być lepsza

Brak funkcji zarządzania zadaniami

Ceny Calamari

Moduł czasu wolnego: 2,5 USD/miesiąc za użytkownika

Czas pracy i obecność: $3/miesiąc za użytkownika

Core HR: 2,5 USD/miesiąc za użytkownika

Dodatek SAML: $1/miesiąc za użytkownika

Niestandardowy plan: Niestandardowy cennik

Calamari wymaga minimalnego rozliczenia w wysokości 25 USD/miesiąc.

Oceny i recenzje Calamari

G2: 4. 6/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (570+ opinii)

10. Float (najlepszy do automatyzacji przesłanych dzienników czasu pracy)

via Float

Czy Twoi pracownicy są sfrustrowani ręcznym rejestrowaniem godzin pracy? Funkcja automatycznego śledzenia czasu pracy Float może pomóc. Wstępne wypełnianie kart czasu pracy w oparciu o zaplanowane przydziały zespołu usprawnia przesłane dzienniki czasu pracy dla powtarzających się prac.

Dodatkowo, Float oferuje intuicyjną wizualną oś czasu, ułatwiając zrozumienie harmonogramów zespołów i osi czasu projektów. Float synchronizuje się również z narzędziami do śledzenia czasu pracy, zwiększając dokładność planowania zasobów.

Najlepsze funkcje Float

Ustaw miesięczne terminy przesłanych kart czasu pracy z automatycznymi przypomnieniami

Rozpocznij i zatrzymaj śledzenie czasu za pomocą aplikacji komputerowej do timera

Automatyzacja przesłanych kart czasu pracy dla powtarzających się wynagrodzeń i wynagrodzeń stałych

Przeciągnij i upuść, aby dostosować harmonogramy i ponownie przydzielić pracę

Ograniczenia związane z przepływem czasu pracy

Nie możesz zobaczyć, kto nad czym pracuje bez użycia filtrów

Może to być przytłaczające w przypadku prostszych projektów i mniejszych Teamsów

Ceny zmienne

Starter: $7. 50/miesiąc za licencję

Pro: $12. 50/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Float

G2: 4. 3/5 (1600+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (1,600+ opinii)

Przyspiesz swój rozwój osobisty i zawodowy dzięki ClickUp

Każda omówiona przez nas alternatywa DeskTime ma swoje mocne strony i wady. Niektóre z nich doskonale radzą sobie ze śledzeniem obecności, ale brakuje im dogłębnego raportowania. Inne oferują funkcje, które informują menedżerów, ale mogą wydawać się inwazyjne dla pracowników. Są też narzędzia pełne świetnych funkcji - o ile można przeoczyć sporadyczne błędy.

Chcesz pominąć wersję próbną i błędy? Zalecamy wybranie ClickUp jako alternatywy dla DeskTime.

ClickUp to coś więcej niż tylko śledzenie czasu - to pełna kontrola nad projektami. Niestandardowe widoki zadań, ustawienia przypomnień, przydzielanie pracy bez wysiłku i generowanie raportów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, dzięki szablonom, które można dostosować za darmo, karty czasu pracy będą idealnie pasować do Twojego cyklu pracy.

Co więcej, ClickUp może jeszcze bardziej zwiększyć wydajność Twojego zespołu, integrując zadania, śledzenie czasu, komunikację i zarządzanie wiedzą w jednej platformie opartej na AI.

Wypróbuj ClickUp już dziś i zobacz różnicę!