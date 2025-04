Jak gamifikować wydajność pracy dla Teamsów

Większość Teamów i osób pracujących w pojedynkę źle podchodzi do kwestii wydajności.

Niekończące się listy do zrobienia? Drzemka.

Nagrody za kawę po spotkaniach? Ziew.

Aplikacje obiecujące "hacki", ale zostawiające Cię w tyle? Bolesne.

Oto jedna rzecz: praca jest grą, którą można przeprojektować, aby postęp był uzależniający, współpraca płynna, a nawet nudne zadania ekscytujące.

Grywalizacja w pracy to nie tylko puszysty pomysł; to potężny ruch.

Te same zasady, które sprawiają, że ludzie godzinami grają w gry wideo (czytaj: postęp, wyzwanie, nagrody), mogą zmienić wydajność Twojego zespołu w misję, z którą warto się zmierzyć.

Zmęczony harówką? Zostań z nami; odliczanie do tego, jak zwiększyć wydajność pracy, zaczyna się za 3...2...1! 🎮

60-sekundowe podsumowanie Oto, co masz zamiar odkryć: Co to jest grywalizacja: Praca, ale zaprojektowana z elementami gry - zadaniami, wyzwaniami, nagrodami - tak, aby zadania nie wydawały się przykrym obowiązkiem

Dlaczego grywalizacja działa: Wykorzystuje Twoje dążenie do postępu i rywalizacji, sprawiając, że wydajność staje się czymś naturalnym

Jak gamifikować pracę: Zamień zadania w questy, ustaw mikro cele, zdobywaj punkty za zakończone zadania, prowadź tablicę wyników i dodawaj zewnętrzne narzędzia dla dodatkowych power-upów

Wejdź do ClickUp : Czytaj sugestie oparte na AI, dynamiczne formularze, tablice i automatyzację, które sprawiają, że gamifikacja nie wymaga wysiłku ClickUp: Czytaj sugestie oparte na AI, dynamiczne formularze, tablice i automatyzację, które sprawiają, że gamifikacja nie wymaga wysiłku

Wygląd informacji zwrotnej i śledzenie czasu w ClickUp: Utrzymuj motywację na wysokim poziomie dzięki śledzeniu postępów, alertom uznania i wglądowi w wydajność w czasie rzeczywistym

Wskazówki dotyczące powodzenia grywalizacji: Zbuduj system, w który Twój zespół naprawdę chce grać (grywalizacja działa tylko wtedy, gdy sprawia przyjemność, a nie jest wymuszona)

Czym jest grywalizacja w pracy?

Grywalizacja w pracy to celowa, strategiczna zmiana podejścia do zadań poprzez zapożyczenie z psychologii gier.

U podstaw grywalizacji leży kilka pierwotnych instynktów:

Pragniemy postępu. Czy kiedykolwiek czułeś się dobrze wykonując jakieś zadanie? To dopamina. Grywalizacja wzmacnia ją, zamieniając postęp w wizualne, namacalne doświadczenie

Nienawidzimy przegrywać. Stwórz małą presję. Powiedzmy, termin, który bardziej przypomina walkę z bossem, a nagle stawka staje się realna

🏆 Uwielbiamy nagrody. Niezależnie od tego, czy jest to premia, uznanie, czy radość z zakończonego "zadania", grywalizacja sprawia, że wypłata jest zasłużona

I tu robi się odsetki: grywalizacja nie tylko pomaga Ci do zrobienia pracy; zmienia sposób, w jaki ją postrzegasz. To, co kiedyś było przykrym obowiązkiem, teraz staje się grą, w którą warto zagrać.

Grywalizacja pomaga:

Zamień zadania w misje: Elementy akcji stają się misjami, celami i wyzwaniami. Rozbicie projektu na małe, możliwe do wygrania zadania zamienia "przytłaczające" w "osiągalne"

Wizualizuj postępy: Magia tkwi w obserwowaniu postępów, niezależnie od tego, czy jest to tablica Kanban, dosłowny pasek postępu, czy wizualny tracker

Przydzielaj punkty za trudność: Łatwe e-maile? 5 punktów. Prezentacja, której się boisz? 50 punktów. Nagle, zamiast się męczyć przejdziesz do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Zbuduj chemię w zespole: Zapomnij o nudnych aktualizacjach statusu; dodaj warstwę zdrowej rywalizacji lub współpracy dzięki aplikacjom do śledzenia celów lub tabelom wyników i obserwuj, jak zaangażowanie pracowników wzrasta

Przykład: Twój zespół właśnie zakończył ogromny projekt. Podczas spotkania retrospektywnego każdy członek zespołu zdobywa punkty za swój wkład, zamiast po prostu przeglądać wyniki. Punkty te można wymienić na nagrody takie jak: dodatkowe dni urlopu upragnione najlepsze miejsce parkingowe 🏆 Niestandardowe trofeum za najlepsze rozwiązanie problemu Wynik? Wszyscy są podekscytowani, zaangażowani i bardziej zmotywowani do dalszego rozwoju.

Dlaczego warto grywalizować moje zadania w pracy?

Postęp powinien być odczuwany jako wygrana, aby utrzymać tempo pracy na wysokim poziomie. Grywalizacja angażuje pracowników zdalnych, oferując im wyzwania, podczas gdy Twój zespół na miejscu rozwija się dzięki energii przyjaznej rywalizacji.

Oto, co grywalizacja ma do zrobienia w Twoim miejscu pracy:

Zwiększa odpowiedzialność i koncentrację: Pomaga zwiększyć wydajność pracowników, utrzymując wszystkich w skupieniu i wyłączając autopilota

Promocja współpracy: Sprawia, że współpraca staje się przyjemnością dzięki celom zespołowym i udostępnianiu nagród

Zachęca do pozytywnej rywalizacji: Podnosi pasek i pomaga wszystkim osiągać najlepsze wyniki dzięki zdrowej i zabawnej rywalizacji

Motywuje i angażuje: Wykorzystuje naturalne pragnienie mózgu do natychmiastowej informacji zwrotnej i gratyfikacji, utrzymując zaangażowanie i postępy zespołów

Zwiększa kreatywność w rozwiązywaniu problemów: Zachęca do kreatywnego myślenia i nieszablonowych rozwiązań poprzez przekształcanie zadań w wyzwania

Jak zgrywalizować zadania w mojej pracy

Jednym z największych czynników wpływających na wydajność w pracy jest zaangażowanie. Proces grywalizacji tworzy środowisko, w którym wydajność jest czymś naturalnym (a nawet zabawnym!).

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący grywalizacji pracy w celu motywacji zespołu.

Krok 1: Ustaw zasady gry 📝

Każda gra potrzebuje jasnych celów, a praca nie jest inna.

Zdefiniuj, jak wygląda powodzenie : Jaki jest warunek zwycięstwa? Być może jest to wyczyszczenie określonej liczby zadań w ciągu tygodnia lub dotrzymanie kluczowych terminów projektu

Podziel duże projekty na poziomy : Podziel duże projekty na mniejsze, wykonalne misje, dzięki czemu postęp będzie realny, a wypalenie zawodowe będzie na dystans

Przypisuj punkty do zadań: Dołącz punkty do zadań w oparciu o ich trudność i obserwuj, jak te punkty gromadzą się podczas gry

Krok 2: Dodaj bonusy do swojego cyklu pracy⚡

Grywalizacja rozwija się dzięki różnorodności. Oto kilka narzędzi, które poprawią Twoje wrażenia:

ClickUp : Śledź zadania za pomocą konfigurowalnych pasków postępu, zdobywaj odznaki za ukończenie i ustawiaj kamienie milowe oparte na celach, aby utrzymać motywację na wysokim poziomie. Korzystaj z automatycznych przypomnień i śledzenia czasu, aby dotrzymać tempa, i korzystaj z tabel wyników ClickUp, aby wspierać przyjazną rywalizację między członkami zespołu : Śledź zadania za pomocą konfigurowalnych pasków postępu, zdobywaj odznaki za ukończenie i ustawiaj kamienie milowe oparte na celach, aby utrzymać motywację na wysokim poziomie. Korzystaj z automatycznych przypomnień i śledzenia czasu, aby dotrzymać tempa, i korzystaj z tabel wyników ClickUp, aby wspierać przyjazną rywalizację między członkami zespołu

: Śledź swoje postępy, zdobywaj punkty za zakończone zadania i obserwuj, jak Twoja Karma rośnie (im dłużej zajmujesz się zadaniem, tym wyższa jest Twoja Karma) Todoist Karma: Śledź swoje postępy, zdobywaj punkty za zakończone zadania i obserwuj, jak Twoja Karma rośnie (im dłużej zajmujesz się zadaniem, tym wyższa jest Twoja Karma)

Las : Zachowaj koncentrację, uprawiając wirtualne drzewa podczas pracy (Twoje drzewo kwitnie, gdy pracujesz nieprzerwanie, ale czynniki rozpraszające powodują jego usychanie) : Zachowaj koncentrację, uprawiając wirtualne drzewa podczas pracy (Twoje drzewo kwitnie, gdy pracujesz nieprzerwanie, ale czynniki rozpraszające powodują jego usychanie)

Habitica: Zamień swoje zadania w grę z podziałem na role z możliwością awansowania postaci. Możesz współpracować ze współpracownikami, aby uzyskać dodatkową motywację, a nawet zsynchronizować zadania z ClickUp wykorzystując narzędzia integracyjne, takie jak Zoho Flow

Dzięki odpowiednim narzędziom każde zadanie, każdy kamień milowy i każda interakcja mogą stać się częścią gry.

Oto jak to zrobić:

Przekaż plan i uzyskaj poparcie zespołu za pomocą formularzy 📝

Nadszedł czas, aby spojrzeć na wielkie idee z szerszej perspektywy. Dzięki formularzom możesz szybko zbierać i analizować odpowiedzi, aby upewnić się, że grywalizacja jest zgodna z tym, co motywuje Twój zespół.

Używaj formularzy do: wyjaśnij cel i doprecyzuj, że chodzi o dobrą zabawę przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy zaangażuj pracowników w wybór nagród i mechaniki gry oraz uzyskaj ich opinie na temat ostatecznego planu działania

ClickUp Form View pomaga ograniczyć korespondencję zwrotną dzięki spostrzeżeniom opartym na AI i zintegrowanemu zarządzaniu zadaniami.

Możesz utworzyć ankietę, aby zapytać:

Jakie rodzaje nagród mogłyby Cię zmotywować?

Czy bardziej przemawiają do Ciebie tablice wyników czy odznaki?

Jakie zadania w pracy wydają się powtarzalne lub nudne?

Jak chciałbyś wprowadzić grywalizację?

Dzięki analityce opartej na AI możesz uzyskać wgląd w odpowiedzi na formularze dotyczące tego, które pomysły najbardziej odpowiadają Twojemu zespołowi i stworzyć wokół nich strategię, aby zmaksymalizować zaangażowanie.

Zamień odpowiedzi w spostrzeżenia dzięki formularzom ClickUp

Używaj cyfrowych tablic do burzy mózgów z zespołem 🧠

Cyfrowa tablica może być świetnym narzędziem do burzy mózgów z zespołem i tworzenia planu.

Wykorzystaj cyfrowe tablice do: stwórz sekcje dla celów, mechaniki gry, tematów i pomysłów na wdrożenie zainspiruj się grami i aplikacjami i stwórz bank pomysłów. Na przykład, aplikacje fitness wykorzystują serie i codzienne wyzwania dla indywidualnych celów, podczas gdy gry społecznościowe promują przyjazną rywalizację poprzez zadania zespołowe pogrupuj podobne pomysły i użyj funkcji reakcji lub głosowania w narzędziu, aby poprosić członków Teams o głosowanie na swoich faworytów

Tablice ClickUp zapewniają Twojemu zespołowi swobodną przestrzeń do tworzenia map pomysłów, współpracy w czasie rzeczywistym i przekształcania dyskusji w działania.

Oto do zrobienia:

Dodawaj, edytuj i przenoś pomysły jednocześnie, a także dodawaj przykłady, zrzuty ekranu lub materiały referencyjne w celu uzyskania dodatkowego kontekstu i inspiracji

Organizuj pomysły wizualnie za pomocą kategorii oznaczonych kolorami i funkcji grupowania, aby trzymać podobne pomysły razem

Kategoryzuj pomysły według wykonalności, wpływu lub wysiłku i przekształcaj je w wykonalne zadania do dalszej analizy

Czytaj więcej: Free Plan komunikacji w projekcie - szablony: Excel, Word i ClickUp

Wizualizuj połączenia pojęć na mapach myśli 🗺️

Gdy masz już gotowe pomysły, użyj map myśli, aby połączyć elementy grywalizacji z rzeczywistymi zadaniami, takimi jak punkty i tablice wyników do śledzenia postępów, odznaki i nagrody do rozpoznawania kamieni milowych itp.

Używaj map myśli, aby: zacznij od głównego tematu i rozgałęź się na kluczowe obszary grywalizacji, takie jak "Jak sprawić, by zadania były angażujące", "Które zadania będą grywalizowane", "Co pracownicy będą zarabiać", "Jak zmierzymy powodzenie", "Kroki do wdrożenia" itp. podziel każdą gałąź na podkategorie, takie jak mechanika gry (system punktów, serie, tabele wyników), zadania do grywalizacji (codzienne zakończenie zadania, przesłanie raportu, realizacja zamówienia) i nagrody (uznanie na spotkaniach, karty podarunkowe)

Mapy myśli ClickUp pomogą Twojemu zespołowi uporządkować myśli, zaplanować cykl pracy i przekształcić pomysły w zadania w jednej przestrzeni wizualnej.

Omawiaj każdą koncepcję grywalizacji bezpośrednio na mapie myśli za pomocą komentarzy i łatwo zmieniaj jej układ za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania

Błyskawicznie przekształcaj pomysły w zadania, klikając węzeł prawym przyciskiem myszy, ustawiaj terminy i priorytety, przypisuj zadania członkom zespołu i śledź postępy w ClickUp Tasks

Śledzenie wydajności zespołu za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym 📊

Widoczność wyników motywuje Teams. Ustawienie pulpitu grywalizacji pomaga monitorować wydajność zespołu, śledzić nagrody i dostosowywać strategie w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

Używaj pulpitów do: ✅ Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak serie zakończonych zadań, liczba osiągniętych kamieni milowych itp. i filtruj je według poszczególnych osób, Teamsów lub działów twórz tabele wyników, aby wyświetlać najlepsze wyniki i pomagać pracownikom zobaczyć, na czym stoją w porównaniu do swoich rówieśników wizualizuj postępy w realizacji celów ogólnofirmowych, zespołowych lub indywidualnych i udoskonalaj strategie grywalizacji

Pulpity ClickUp przekształcają surowe dane w przejrzyste informacje, pomagając śledzić postępy i utrzymywać wszystkich w zgodzie z celami.

Ustaw tabele wyników, które oceniają członków zespołu na podstawie zakończonych zadań lub wkładu w projekt

Stwórz wizualny system śledzenia postępów za pomocą widżetów na pulpicie, które przyznają punkty po osiągnięciu kamieni milowych

Ustaw daty zakończenia projektów lub cele, używając niestandardowych statusów i widżetów, aby wyświetlać znaczniki "wygranej", gdy cele zostaną osiągnięte

Wygeneruj zestawienie postępów, aby zobaczyć, gdzie znajdują się poszczególni członkowie zespołu pod względem realizacji zadań za pomocą pulpitów ClickUp

Inspiracja z natury: Firmy takie jak Peloton i Duolingo wiedzą, jak zapewnić dobrą zabawę. Peloton wykorzystuje tabele wyników, wyzwania, odznaki za osiągnięcie kamieni milowych i te uzależniające "passy", które zachęcają do kontynuowania. Duolingo robi coś podobnego, zamieniając naukę do zrobienia z niej gry - nagradzając użytkowników spersonalizowanymi ścieżkami, osiągnięciami, poziomami, odznakami i nagrodami.

Odpowiednie narzędzia AI mogą usprawnić każdą scenę procesu grywalizacji, od personalizacji i śledzenia po automatyzację i motywację.

Wykorzystaj narzędzia AI, aby: niestandardowe wyzwania, nagrody i poziomy trudności oparte na indywidualnych wynikach i preferencjach analizuj wydajność i wyniki, aby analizować, kiedy zaangażowanie spada i przewidywać osoby i teamy, które mogą potrzebować zwiększenia motywacji prowadź pracowników przez zadania, informuj ich o rankingach, nagrodach lub punktach oraz udzielaj wskazówek, w jaki sposób mogą poprawić swoją wydajność

Natywny asystent ClickUp AI, ClickUp Brain, zapewnia dynamiczny wgląd w cykl pracy. Od prognozy oś czasu projektu po ujawnianie ukrytych blokad drogowych, zamienia zgadywanie w strategię opartą na grywalizacji.

Pomaga:

Generuj raporty postępu i podsumowania ze swojego obszaru roboczego, aby śledzić, kto prowadzi w punktach lub zakończonych zadaniach

Dostosuj wyzwania na podstawie historii zadań i rekomenduj niestandardowe zachęty, aby zwiększyć motywację i zaangażowanie

Analizuj trendy grywalizacji, aby określić, które elementy działają najlepiej i gdzie potrzebne są poprawki

Zadawaj pytania podczas ustawienia budżetu na zachęty sprzedażowe za pomocą ClickUp Brain

Inspiracja z natury: Spinify ma swoje własne narzędzie oparte na AI: Spinify Sidekick. Ten gamifikowany asystent jest osobistym trenerem dla teamów sprzedażowych, zmieniając codzienne cele w ekscytujące wyzwania. Dostosowuje konkursy w oparciu o cele sprzedażowe i dane, utrzymując motywację przedstawicieli.

Przyjazna rywalizacja i uznanie są kluczowymi czynnikami motywującymi w grywalizacji pracy, a narzędzia do współpracy ułatwiają uczynienie zadań angażującymi i interaktywnymi.

Użyj narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, aby: zapewnij członkom Teams platformę do współpracy nad strategiami i działaniami, które przybliżą ich do celu przypisuj zadania oparte na punktach i śledź wyniki w udostępnianych przestrzeniach organizuj zabawne gry komunikacyjne dla swojego zespołu w kanałach czatu i zachęcaj pracowników do wysyłania pochwał i motywujących wiadomości do współpracowników

ClickUp Chat może zwiększyć zaangażowanie, motywację i współpracę w zgrywalizowanym środowisku pracy, zapewniając komunikację w czasie rzeczywistym, natychmiastową informację zwrotną i bezproblemowe uznanie.

Oto jak skutecznie z niego korzystać:

Stwórz dedykowany kanał czatu gamifikacji, aby informować wszystkich o wynikach i kolejnym wyzwaniu

Automatycznie podsumowuj wyniki, aby śledzić wkład i nagradzać punktami na podstawie uczestnictwa

Zaplanuj połączenia wideo lub audio na żywo za pomocą funkcji SyncUps, aby ogłaszać codzienne lub cotygodniowe aktualizacje wydajności

Zamień ClickUp Chat w wirtualną arenę, na której Teams rywalizują i współpracują, aby osiągnąć wyznaczone cele

📮Spostrzeżenia ClickUp: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż czat oferuje szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone po wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

Utrzymaj tempo dzięki pętlom informacji zwrotnych

Zwycięska strategia opiera się na ciągłej informacji zwrotnej. Gdy Teams otrzymują spostrzeżenia w czasie rzeczywistym, szybciej się dostosowują, pozostają zmotywowani i poprawiają swoją pracę z każdą iteracją.

Wykorzystaj pętle informacji zwrotnych do: motywuj pracowników do dalszego postępu poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań i korygowanie błędów włącz powiadomienia o zakończonych zadaniach w czasie rzeczywistym i wysyłaj automatyczne aktualizacje wyników po wykonaniu kluczowych działań

Automatyzacja ClickUp sprawia, że narzędzie to jest wszechstronnym oprogramowaniem angażującym pracowników.

Oto, w jaki sposób utrzymuje zaangażowanie zespołu i aktualizuje informacje zwrotne dzięki swoim funkcjom:

Wykorzystuje wyzwalacze, aby aktualizować wyniki, rankingi i tabele liderów po zakończeniu zadania, umożliwiając menedżerom natychmiastowe przekazywanie informacji zwrotnych oraz przyznawanie punktów, odznak lub wyróżnień

Zapewnij płynny przepływ grywalizacji, przydzielając nowe wyzwania w oparciu o wyniki poprzednich zadań

Wysyła automatyczne przypomnienia i przyjazne sygnały, gdy zbliżają się terminy, aby zachęcić do konsekwentnego uczestnictwa

Te systemy informacji zwrotnej nie tylko podsumowują pracę, ale także ustawiają scenę na to, co będzie dalej, utrzymując wysokie tempo i postęp.

A jeśli jest jedna rzecz, która może nadać lub złamać ten impet, to jest to czas.

Cofnij czas dzięki rozwiązaniom do śledzenia czasu pracy

Terminy są inaczej dotrzymywane, gdy śledzenie czasu jest wyzwaniem, a nie obowiązkiem. Zmień to w grę, a nagle wydajność stanie się czymś, co Twój zespół będzie chciał osiągnąć.

Wykorzystaj rozwiązania do śledzenia czasu, aby: zagłęb się w szczegółowe raportowanie czasu pracy, aby zobaczyć, jak spędzana jest każda godzina uznawaj i nagradzaj członków Teams, którzy zwiększają wydajność i odkrywają obszary wymagające poprawy, tworząc kulturę odpowiedzialności

Dzięki rozwiązaniom ClickUp do śledzenia czasu, Twój zespół może rywalizować, doskonalić się i ponosić odpowiedzialność, jednocześnie maksymalnie wykorzystując każdą minutę.

Ciekawi Cię, jak pracować szybciej z ClickUp? Oto jak to zrobić:

Ustaw limity czasowe dla zadań, aby zamienić pracę w wyścig z czasem za pomocą wbudowanych timerów, zmuszając Teams do szybszej i mądrzejszej pracy

Daj swojemu Teamsowi własność nad ich czasem poprzez ustawienie osobistych celów wydajności powiązanych z zarządzaniem czasem

Zsynchronizuj śledzenie czasu ClickUp z narzędziami takimi jak Clockify i Toggl, aby stworzyć ujednolicony widok czasu na wielu platformach

Scentralizuj informacje zwrotne, śledzenie czasu i zarządzanie obciążeniem pracą dzięki ClickUp

Wskazówki dotyczące powodzenia grywalizacji

Teraz, gdy znasz już kroki do zrobienia grywalizacji w pracy, w jaki sposób możesz upewnić się, że nie dodajesz tylko zadań do szablonów list rzeczy do zrobienia i faktycznie tworzysz system, który utrzymuje zaangażowanie Twojego zespołu?

Oto jak sprawić, by to faktycznie działało:

Zacznij od małych rzeczy, wygrywaj duże: Zacznij od małych celów lub mini-misji i pozwól swojemu zespołowi nabrać rozpędu bez poczucia przytłoczenia

Spersonalizuj: Dostosuj grywalizację do tego, co ekscytuje Twój Teams. Niektórzy uwielbiają tabelę wyników, a inni pragną szybkości odblokowywania odznak

Zaangażuj Teams w zasady: Pozwól swojemu teamowi pomóc w zaprojektowaniu gry; kiedy będą jej częścią, będą grać z większym entuzjazmem

Informacje zwrotne, informacje zwrotne, informacje zwrotne: Utrzymuj widoczność postępów, świętuj zwycięstwa i podsycaj energię, aby Twój zespół gonił więcej

Nagradzaj za rozwój, a nie tylko za wyniki: Doceniaj wysiłek, kreatywność i rozwój, a nie tylko końcowy wynik

Zwiększ wydajność swojego teamu dzięki grywalizowanym cyklom pracy ClickUp

Grywalizacja wydajności przekształca dzień pracy z rutyny w ekscytujące wyzwanie - a ClickUp sprawia, że jest to łatwe.

Automatyzacja ma na celu uwolnienie Twojego czasu, zajmując się powtarzalnymi czynnościami, abyś mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz inteligentniejsze rekomendacje, które pomogą Ci być na bieżąco i dadzą Twojemu zespołowi informacje zwrotne, których potrzebują, aby być na bieżąco.

Dodaj te integracje, a otrzymasz ekosystem wydajności, który łączy wszystko razem, bez względu na używane narzędzie.

ClickUp pomaga budować* kulturę, w której praca jest czymś, w co Twój zespół chce się angażować. Tablica wyników zawsze się porusza, poziomy są zawsze do zdobycia, a nagrody są do wzięcia.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i spraw, by praca stała się czymś, na co czekasz z niecierpliwością. 💼