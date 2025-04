10 darmowych szablonów umów partnerskich ułatwiających zawieranie transakcji Business

Partnerstwo nie jest umową prawną między dwiema równorzędnymi osobami. To emocjonalny sojusz między dwiema osobami, które są zaangażowane w powodzenie drugiej strony.

Partnerstwa są podstawą rozwoju biznesu, niezależnie od tego, czy uruchamiasz startup, pozyskujesz nowego sponsora projektu, czy rozszerzasz działalność na niewykorzystane rynki. Jest jednak pewien haczyk: nawet najbardziej obiecująca współpraca może się nie powieść bez wyczyszczonych wytycznych.

W ciągu najbliższych kilku lat 76% firm przewiduje znaczące zmiany w swoich modelach biznesowych ze względu na ekosystemy partnerstwa.

Z pomocą przychodzą szablony umów partnerskich. Dokumenty te zapewniają płynną współpracę Teams poprzez zdefiniowanie roli i ustawienie oczekiwań.

Jeśli myślisz: "Ale sporządzanie umów prawnych brzmi skomplikowanie ", nie martw się. Mamy wszystko, czego potrzebujesz!

Zapoznajmy się z 10 darmowymi, konfigurowalnymi szablonami umów partnerskich zaprojektowanymi w celu uproszczenia tego procesu.

Czym są szablony umów partnerskich?

Szablony umów partnerskich są wstępnie zaprojektowanymi dokumentami, które określają warunki dla dwóch lub więcej stron pracujących razem nad wspólnym celem.

Niestandardowa umowa partnerska upraszcza formalizację partnerstwa, zapewniając ustrukturyzowane ramy definiowania ról, obowiązków, ustaleń dotyczących udostępniania zysków i mechanizmów rozwiązywania sporów.

Jest to szczególnie przydatne w scenariuszach, w których kluczowa jest jasna komunikacja, na przykład podczas korzystania z oprogramowania do współpracy z klientem w celu zarządzania projektami lub zachowania przejrzystości.

Szablony te można dostosować do różnych rodzajów umów, od spółek jawnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością po umowy dotyczące wspólnego rozwoju i partnerstwa biznesowego.

Co składa się na dobry szablon umowy partnerskiej?

Szablon umowy spółki jawnej to coś więcej niż tylko dokument; to narzędzie, które zapewnia jasność, uczciwość i solidne podstawy do współpracy. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Kompleksowa struktura : Obejmuje istotne szczegóły partnerstwa, takie jak role partnerów, obowiązki, udostępnianie zysków i procesy decyzyjne, zwłaszcza w umowach o współpracy

Wyczyszczony język : Używa łatwych do zrozumienia terminów, unikając zbyt skomplikowanego żargonu prawniczego

Możliwość dostosowania : Dostosowuje się do konkretnych potrzeb podmiotu partnerskiego

Klauzule rozwiązywania konfliktów : Określa sposób rozwiązywania sporów, aby uniknąć przedłużających się nieporozumień

Warunki rozwiązania umowy : Zawiera jasne warunki zakończenia umowy lub rozwiązania partnerstwa, takie jak w szablonach umów marketingowych

Zgodność z prawem : Spotkanie z lokalnymi i branżowymi standardami prawnymi

Dystrybucja udziałów : Szczegóły dotyczące podziału odsetek własności lub zysków

Postanowienia dotyczące poufności: Chronią wrażliwe informacje biznesowe udostępniane między partnerami, np. w szablonach ofert biznesowych

🧠 Ciekawostka: Umowy partnerskie nie są nowoczesnym wynalazkiem! Ich początki sięgają starożytnej Mezopotamii, gdzie handlowcy formalizowali swoje partnerstwa na glinianych tabliczkach.

10 darmowych szablonów umów partnerskich

Czy nie byłoby wspaniale mieć jedną platformę, która łączy wszystko, czego potrzebujesz do pracy w jednym miejscu - dokumenty, zadania, czat, integracje, a nawet gotowe szablony?

Właśnie do tego służy ClickUp, aplikacja do zrobienia wszystkiego.

Dzięki ponad 1000 szablonów dla każdego przypadku użycia i branży, nie musisz robić niczego od zera, eliminując zgadywanie z większości zadań projektowych.

Nasze Teams używały formularzy i szablonów do standaryzacji niektórych cyklów pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre przepływy pracy, zwłaszcza tam, gdzie niestandardowe pola przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, kto powinien zostać przypisany do zadania. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają lub wykazują możliwe problemy z wydajnością.

Przeanalizujmy po kolei wybrane przez ClickUp darmowe szablony umów partnerskich.

1. Szablon umowy partnerskiej ClickUp

Pobierz szablon Free Zdefiniuj warunki współpracy, obowiązki każdej ze stron oraz wkład finansowy i zobowiązania za pomocą szablonu umowy partnerskiej ClickUp

Umowa partnerska jest kluczowym dokumentem prawnym dla firm współpracujących z innymi podmiotami. Szablon umowy partnerskiej ClickUp pomaga stworzyć kompleksową i prawnie uzasadnioną umowę.

Dzięki temu szablonowi umowy biznesowej możesz uprościć proces zawierania umowy partnerskiej, zminimalizować ryzyko prawne i zbudować solidne podstawy dla swojego wspólnego przedsięwzięcia.

Niektóre z kluczowych funkcji szablonu to:

Zorganizowany cykl pracy: Sprawna organizacja zadań związanych z przygotowaniem, przeglądem i finalizacją umowy

Centrum współpracy: Łatwe udostępnianie projektów umów, zbieranie opinii i zapewnienie, że wszyscy interesariusze są zgodni

Kontrola wersji: Śledzenie zmian i poprawek wprowadzanych do umowy w trakcie całego procesu

Automatyczne przypomnienia: Ustaw powiadomienia, aby śledzić terminy i zapewnić terminowe zakończenie zadań

Idealne dla: Partnerów biznesowych, którzy chcą szybko sporządzić umowę partnerską

Porada dla profesjonalistów: W umowach partnerskich zawsze uwzględniaj klauzulę dotyczącą przyszłych zmian. Wbudowane postanowienie dotyczące aktualizacji umowy zapewnia możliwość dostosowania się do zmian, takich jak dodanie nowych partnerów, wkłady kapitałowe partnerów lub ponowne zdefiniowanie obowiązków - bez konieczności rozpoczynania od zera.

2. Szablon umowy partnerskiej ClickUp 50/50

Pobierz szablon Free Zdefiniuj proces podejmowania decyzji, zorganizuj udostępnianie zysków i określ role wraz z obowiązkami dzięki szablonowi umowy partnerskiej ClickUp 50/50

Umowa partnerska 50/50 jest wiążącą umową, która zapewnia, że obaj partnerzy zgadzają się być na tej samej stronie w zakresie prowadzenia Business, definiowania praw i obowiązków oraz podziału zysków i strat.

Szablon umowy partnerskiej ClickUp 50/50 upraszcza ten proces, oferując ustrukturyzowane i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do formalizacji partnerstwa.

Oto co możesz zrobić z tą próbką umowy partnerskiej:

Wyczyszczone role partnerów, obowiązki, prawa i podział zysków i strat

Wypełnij niezbędne dane, aby upewnić się, że umowa jest zakończona i dokładna

Skorzystaj z widoku tablicy ClickUp , aby wizualizować i przypisywać role i obowiązki

Wykorzystanie pól niestandardowych do śledzenia alokacji finansowych

Planuj kluczowe kamienie milowe i decyzje za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp

Idealne dla: Partnerów, którzy chcą równo podzielić role, obowiązki i udostępnianie zysków dla ich Business

Liderzy B2B w przeważającej większości planują rozszerzyć swoje partnerstwa, przy czym 82% z nich zamierza dodać nowych partnerów, a prawie 70% planuje zwiększyć budżety na programy kanałowe.

3. Szablon umowy o współpracy ClickUp

Pobierz szablon Free Zaplanuj zakres i szczegóły partnerstwa, warunki udostępniania zysków i role dla każdej ze stron dzięki szablonowi umowy ClickUp Letter of Agreement

Szablon umowy z ClickUp upraszcza proces zawierania umów, tworząc jasne i zwięzłe kontrakty.

Jako prosty szablon umowy biznesowej, określa on szczegóły projektu, wyjaśnia obowiązki i zapewnia, że wszystkie strony mają wspólne zrozumienie od samego początku.

Niektóre z jego funkcji to:

Kompleksowa zawartość : Obejmują zakres projektu, opłaty, koszty i obowiązki każdej ze stron

Ustrukturyzowana dokumentacja : Skorzystaj z : Skorzystaj z ClickUp Docs , aby opracować cel i warunki umowy

Reprezentacja wizualna : Wykorzystaj widok Tablicy, aby stworzyć intuicyjny przegląd umowy

Wykonalne zadania : Podziel oczekiwania każdej ze stron na wykonalne zadania w ClickUp

Bezproblemowa komunikacja: Ustaw automatyczne e-maile i powiadomienia, aby bez wysiłku udostępniać umowę wszystkim zainteresowanym stronom

Idealny dla: Założycieli, którzy chcą sporządzić umowę o partnerstwie biznesowym

4. Szablon umowy o współpracy z ClickUp

Pobierz szablon Free Burza mózgów, planowanie, śledzenie i zarządzanie partnerami na tej samej stronie dzięki szablonowi umowy o współpracy ClickUp

Stwórz środowisko współpracy i wydajności w zespole dzięki szablonowi umowy o pracę ClickUp.

Ta intuicyjna Tablica szablonów pomaga zespołom określić, w jaki sposób chcą współpracować, stworzyć bezpieczną i wspierającą atmosferę oraz ustawić jasne oczekiwania, aby uwolnić kreatywność i rozwój.

Oto jak to zrobić:

Użyj Tablic ClickUp , aby określić preferowane środowiska pracy i oczekiwania zespołu

Twórz zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak "otwarte" i "zakończone", aby śledzić postępy

Przełączaj się między przewodnikiem Getting Started Guide i Tablicą, aby uzyskać płynną konfigurację

Twórz zadania z terminami realizacji, aby efektywnie zarządzać oś czasu projektów

Ustal kamienie milowe, aby ocenić powodzenie projektu po jego zakończeniu

Idealny dla: Liderów Teams, którzy chcą efektywnie definiować obowiązki i oddelegowane zadania

5. Szablon umowy z kontrahentem ClickUp

Pobierz szablon Free Zdefiniuj zakres obowiązków i ustal oczekiwania dotyczące płatności, oś czasu i rezultatów dzięki szablonowi umowy z ClickUp

Szablon umowy z ClickUp to idealny wybór, jeśli chcesz uprościć proces zawierania umów.

Zaprojektowane z myślą o niezależnych kontrahentach i klientach, szablony te pomagają ustalić jasne warunki, zabezpieczyć odsetki i nakreślić oczekiwania dotyczące płynnego powiązania biznesowego.

Oto co możesz zrobić z tym szablonem:

Gromadzenie informacji : Utwórz : Utwórz zadania ClickUp , aby zebrać wszystkie szczegóły niezbędne do stworzenia i sfinalizowania umowy, takie jak uzgodnienie wynagrodzenia, określenie zasad i nakreślenie oczekiwań

Wspólna edycja : Skorzystaj z Dokumentów, aby sporządzić i dopracować umowę, jednocześnie współpracując nad warunkami z kontrahentem

Bezproblemowa komunikacja : Wykorzystaj e-mail w ClickUp, aby wysłać umowę bezpośrednio do kontrahenta w celu jej przejrzenia i podpisania

Śledzenie projektów : Użyj wykresu Gantta, aby zaprojektować oś czasu i monitorować postępy

Organizacja dokumentów: Użyj widoku Tablica, aby scentralizować wszystkie powiązane dokumenty i komunikację w celu łatwego dostępu do nich

Idealne dla: Pracodawców i pracowników, którzy chcą sporządzać umowy i określać warunki postępowania

Do zrobienia? 94% dyrektorów ds. technologii zgadza się, że partnerstwa na rzecz innowacji mają kluczowe znaczenie dla ich celów strategicznych.

6. Szablon do zarządzania umowami ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj umowy, informacje o płatnościach i kontakty za pomocą szablonu do zarządzania umowami ClickUp

Scentralizuj swoje umowy w jednym miejscu dzięki szablonowi do zarządzania umowami ClickUp.

Niezależnie od tego, czy nawiązujesz nowe partnerstwo, czy odnawiasz umowę, ten szablon gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte. Bądź na bieżąco z datami odnowienia, statusem negocjacji i zadaniami działów dzięki funkcjom takim jak:

Śledzenie postępów : Twórz zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak opracowanie, negocjacje, akceptacja i przegląd, aby monitorować cykl życia każdej umowy

Organizacja danych : Korzystaj z pól niestandardowych, takich jak data podpisania, dział i typ umowy, aby kategoryzować i wizualizować istotne informacje kontaktowe

Dostęp do wielu widoków : Przełączaj się między konfiguracjami, takimi jak Przewodnik dla początkujących, Lista główna umów, Postępy w realizacji umów i Formularz wniosku o zawarcie umowy, aby bez wysiłku uzyskać dostęp do danych umowy i zarządzać nimi

Scentralizowane przechowywanie: Zbuduj tabelę w ClickUp, aby przechowywać wszystkie umowy i powiązane rekordy w jednej zorganizowanej przestrzeni

Idealny dla: Teamów prawnych, które chcą zarządzać i śledzić wszystkie swoje umowy w jednym miejscu

💡 Pro Tip: Szablony oszczędzają czas podczas sporządzania umów, ale również AI. Asystenci AI, tacy jak ClickUp AI Brain, mogą przyspieszyć tworzenie złożonych dokumentów prawnych, takich jak oferty i umowy. A nawet pomóc w tworzeniu dla nich niestandardowych szablonów. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:

7. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp

Pobierz szablon Free Zbierz wszystkie swoje Teams na jednej stronie i współpracuj z nimi w czasie rzeczywistym dzięki szablonowi ClickUp Client Success Collaboration Template

Czy chcesz zapewnić płynne przejście od sprzedaży i wdrożenia klienta do zrobienia produkcji? Odpowiedzią jest szablon ClickUp Client Success Collaboration Template. Dzięki temu szablonowi zespoły sprzedaży, onboardingu i produkcji mogą komunikować się w jednym miejscu, z komentarzami, aktualizacjami zadań i udostępnianymi dokumentami, eliminując korespondencję e-mail.

Oto jak ten szablon łączy zespoły ds. sprzedaży i produktów, tworząc uproszczony proces, który poprawia wrażenia klientów i sprzyja długoterminowemu powodzeniu:

Przechowuj wszystkie dane klientów, umowy i kroki wdrażania w jednym udostępnionym obszarze roboczym, aby nic nie zginęło podczas transformacji

Ogranicz ręczne działania następcze dzięki automatyzacji przydzielania zadań i aktualizacji statusu, zapewniając płynny postęp od sprzedaży do realizacji

Wizualizuj sceny procesu za pomocą widoku Tablicy, zapewniając, że każdy krok zostanie uwzględniony

Korzystaj z przewodnika/kwestionariusza podczas rozmów onboardingowych z klientami, aby zapewnić spójne zaangażowanie

Śledzenie kluczowych danych, takich jak branża, wielkość firmy, data podpisania umowy, długość umowy i kluczowi użytkownicy klienta, tacy jak pierwszy użytkownik i najbardziej zaangażowany użytkownik

Automatyczne ustawienie sceny zatwierdzenia na Nowy klient, gdy zadania są tworzone za pomocą przesłanych formularzy

Ustawienie jasnych celów i osi czasu, aby utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem i zachować odpowiedzialność całego zespołu

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą gromadzić, zarządzać i śledzić wszystkie kontakty z klientami i rezultaty w jednym miejscu

8. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Pobierz szablon Free Określ usługi, karty oceny i warunki płatności za pomocą szablonu umowy o świadczenie usług ClickUp

Rozpocznij relacje z klientem z jasnością i profesjonalizmem, korzystając z szablonu umowy o świadczenie usług ClickUp.

Ten szablon zapewnia ustrukturyzowane, łatwe w użyciu ramy do definiowania oferowanych usług, sposobu ich świadczenia oraz warunków umowy.

Zapewnij przejrzystość i zgodność z klientami, zachowując egzekwowalny dokument dla swoich potrzeb biznesowych dzięki funkcjom takim jak:

Wdrożenie projektu : Ustaw dedykowany projekt do sprawnego zarządzania umową o świadczenie usług

Współpraca z interesariuszami : Wspólne przeglądanie i omawianie umowy w celu uzgodnienia warunków

Organizacja zadań : Kategoryzuj zadania, aby śledzić postępy i usprawnić cykl pracy

Automatyzacja powiadomień : Bądź na bieżąco z kamieniami milowymi i zmianami dzięki alertom w czasie rzeczywistym

Regularne spotkania kontrolne: Zaplanuj spotkania, aby szybko omówić postępy i rozwiązać problemy

Idealne dla: Dostawców usług, którzy chcą zdefiniować swoje usługi i warunki płatności

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcji zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

9. Szablon umowy ClickUp Consultant

Pobierz szablon Free Stwórz prawnie wiążący dokument, zdefiniuj wytyczne dotyczące płatności i ustal oczekiwania z klientami dzięki szablonowi umowy ClickUp Consultant

Ustal jasne oczekiwania dla swoich klientów i chroń swoje odsetki jako konsultant dzięki szablonowi umowy ClickUp Consultant.

Ten łatwy w użyciu szablon pomaga udokumentować warunki, zdefiniować obowiązki i nakreślić przepisy prawne, zapewniając profesjonalne i zorganizowane zaangażowanie konsultingowe.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Nakreśl warunki: Użyj dokumentu w ClickUp, aby nakreślić warunki umowy, role i obowiązki

Lista usług: Utwórz zadania, aby wymienić usługi, które będziesz świadczyć i przypisz terminy, aby utrzymać zaangażowanie na właściwym torze

Śledzenie płatności: Śledź ważne szczegóły, takie jak opłaty, harmonogramy płatności i metody płatności, aby uzyskać pełną przejrzystość

Idealne dla: Dostawców usług, którzy chcą jasno zdefiniować swoje usługi i warunki płatności dla klientów

10. Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp

Pobierz szablon Free Zorganizuj i zarządzaj wszystkimi dokumentami dotyczącymi nieruchomości komercyjnych w jednym miejscu dzięki szablonowi umowy najmu komercyjnego ClickUp

Uprość tworzenie komercyjnych umów najmu i zarządzanie nimi dzięki szablonowi umowy najmu komercyjnego ClickUp.

Szablon ten, zaprojektowany z myślą o ochronie zarówno właścicieli lokali, jak i firm, upraszcza zawiłości związane z umowami najmu, zapewniając przejrzystość i zgodność z przepisami.

Oferuje on takie funkcje jak:

Kompleksowa dokumentacja : Skorzystaj z ClickUp Doc, aby wyszczególnić zaangażowane strony, ich dane kontaktowe i kluczowe warunki najmu

Reprezentacja wizualna : Wykorzystaj ClickUp Whiteboards do mapy i wizualizacji warunków umowy najmu

Śledzenie płatności : Twórz zadania do monitorowania harmonogramów płatności, kwot depozytów i innych zobowiązań finansowych

Przeglądy cykliczne: Ustaw : Ustaw powtarzające się zadania w ClickUp , aby dokonywać okresowych przeglądów i aktualizacji umowy najmu w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami

Idealne dla: Firm z branży nieruchomości komercyjnych, które chcą szybko i bezpiecznie organizować i udostępniać umowy

Doskonałość partnerstwa zaczyna się od ClickUp

Z umowami partnerskimi jest jak z dobrym przepisem kulinarnym - jeśli dobrze je wyważymy, otrzymamy danie godne pocałunku szefa kuchni. Ale bez wyczyszczonych instrukcji? W końcu włożysz zbyt wiele wysiłku, a wynik może nie przypaść nikomu do gustu. 🍝

Udostępnione przez nas darmowe szablony umów partnerskich działają jak karty z przepisami, równoważąc odsetki wszystkich stron. Niezależnie od tego, czy dzielisz zyski, określasz obowiązki, czy też upewniasz się, że wszyscy wiedzą, że jesteś w tym razem, szablony te można niestandardowo dostosować, aby uzyskać pożądane wyniki.

Co najlepsze? Żaden z nich nie działa w izolacji. Są one wspierane przez potężną aplikację ClickUp AI do pracy, która łączy czaty, projekty, dokumenty i AI w jeden hub roboczy, który zapewnia koncentrację i wydajność.

Nie zadowalaj się szablonami, gdy możesz mieć wszystko. Zarejestruj się w ClickUp już dziś - nawet Twoi partnerzy będą Ci wdzięczni.