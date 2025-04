Stable Diffusion vs. DALL.E: Który generator grafiki AI jest lepszy?

Twój klient potrzebuje efektownej grafiki i potrzebuje jej teraz. Może to być elegancka okładka książki, przyciągający wzrok post w mediach społecznościowych lub zupełnie nowe logo. Ale stworzenie odpowiedniego obrazu nie zawsze jest proste.

Niektóre projekty wymagają doskonałej precyzji w pikselach, podczas gdy inne wymagają kreatywności. A czasami potrzebujesz obu - w napiętym terminie.

W tym miejscu rozpoczyna się debata Stable Diffusion vs. DALLE. Oba są najnowocześniejszymi generatorami obrazów AI, które mogą pomóc w generowaniu odważnych, pomysłowych wizualizacji w ciągu kilku sekund. Ale który z nich wybrać?

Na tym blogu porównamy ich mocne i słabe strony oraz najlepsze przypadki użycia, abyś mógł wybrać idealne narzędzie do swojego następnego arcydzieła. 🚀

60-sekundowe podsumowanie Stable Diffusion vs. DALL-E to świetne generatory grafiki dla artystów cyfrowych, projektantów i twórców zawartości.

Stable Diffusion jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy pragną niestandardowych ustawień i kontroli, pozwalając na dopracowanie każdego szczegółu kreatywnej wizji. DALL-E jest idealny dla każdego, kto szuka intuicyjnego doświadczenia typu plug-and-play, które zamienia złożone podpowiedzi tekstowe w wizualizacje

ClickUp , aplikacja do wszystkiego do pracy, jest idealna do organizowania, współpracy i usprawniania kreatywnych projektów za pomocą zestawu zaawansowanych narzędzi

ClickUp Brain to Twój asystent oparty na AI, który automatyzuje zadania i dostarcza spostrzeżeń

Tablica ClickUp dostarcza cyfrowego płótna do burzy mózgów, wizualizacji pomysłów i przekształcania koncepcji w plany działania

ClickUp for Design Teams to wyspecjalizowany obszar roboczy, który usprawnia proces twórczy, od pomysłu do wykonania, dla zorganizowanych projektów projektowych

Co to jest Stable Diffusion?

via Stable Diffusion

Stable Diffusion to oparty na sztucznej inteligencji generator obrazów, który przekształca podpowiedzi tekstowe w oszałamiające wizualizacje, animacje, a nawet wideo.

Wydany przez Stability AI w 2022 roku, wykorzystuje dyfuzję, technikę, która stopniowo udoskonala obraz z szumu, aż stanie się wyraźnym, szczegółowym obrazem. U podstaw Stable Diffusion leży latentny model dyfuzji (LDM) opracowany przez grupę badawczą CompVis. Brzmi skomplikowanie?

Rozłóżmy narzędzie AI dla projektantów na dwa kroki. ⚒️

Dyfuzja do przodu: AI stopniowo dodaje szum do obrazu, aż stanie się on całkowicie nierozpoznawalny

Odwrotne odszumianie: AI usuwa szum krok po kroku, rekonstruując wysokiej jakości obraz w oparciu o wzorce wyuczone z danych treningowych

W lutym 2024 r. firma Stability AI ogłosiła Stable Diffusion 3, który znacznie poprawił wydajność, zwłaszcza w zakresie obsługi wielu podpowiedzi, jakości obrazu i pisowni. Zawiera on nową architekturę MMDiT (Multimodal Diffusion Transformer).

🧠 Ciekawostka: Stable Diffusion wywodzi się z "procesu dyfuzji", techniki, w której obrazy są stopniowo oczyszczane z szumów. Część "stabilny" pochodzi od firmy Stability AI, która go opracowała!

Funkcje Stable Diffusion

Stable Diffusion oferuje solidne funkcje zapewniające większą kontrolę nad danymi powstania. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić jakość obrazu, dostosować ustawienia, czy dopracować szczegóły, ten model ma kilka wyróżniających go funkcji.

Poznajmy niektóre z jego najlepszych funkcji. 💁

Funkcja #1: Charakter open-source

Stable Diffusion jest oprogramowaniem typu open-source, dzięki czemu można z niego korzystać, modyfikować go, a nawet rozbudowywać bez konieczności płacenia za drogie usługi w chmurze. Masz komputer z kartą graficzną i co najmniej 4 GB pamięci VRAM? Świetnie! Możesz go uruchomić bezpośrednio ze strony głównej.

W przeciwieństwie do DALL-E, ponieważ kod jest otwarty, społeczność AI art zawsze go ulepsza - udostępniając aktualizacje, nowe narzędzia i fajne sztuczki, aby uczynić go jeszcze lepszym. Niezależnie od tego, czy jesteś artystą eksperymentującym ze stylami, programistą przesuwającym granice, czy po prostu kimś, kto uwielbia bawić się AI, Stable Diffusion daje ci swobodę tworzenia na twoich warunkach.

⚙️ Bonus: Spójrz na najlepsze narzędzia AI dla marketerów w mediach społecznościowych, aby doładować swoją strategię i usprawnić proces tworzenia zawartości!

Funkcja #2: Transformacje między obrazami

Dzięki funkcji Stable Diffusion nie musisz zaczynać od zera, aby dostosować lub przekształcić obraz. Wystarczy podać obraz, dodać podpowiedź tekstową i obserwować, jak generator obrazów AI łączy te dwa elementy - niezależnie od tego, czy dokonujesz drobnych zmian, czy pełnej metamorfozy.

Jedna z jego najfajniejszych sztuczek?

Głębia do obrazu (depth2img). W rzeczywistości rozumie głębię i strukturę obrazu, dzięki czemu można zmienić styl (np. przekształcić zdjęcie w obraz) lub zmienić tekstury i materiały bez zakłócania perspektywy. Niezwykle przydatne, jeśli zajmujesz się architekturą, projektowaniem gier lub wirtualnymi światami, w których zachowanie dokładności jest kluczem.

Globalny rynek generatorów obrazów AI został wyceniony na 257,16 milionów dolarów w 2022 roku i oczekuje się, że wzrośnie do 917,45 milionów dolarów do roku 2030. 45 milionów dolarów do 2030 roku, rosnąc przy CAGR na poziomie 17,4%.

Funkcja #3: Zwiększanie skali i odszumianie

Stable Diffusion posiada wbudowane narzędzia do skalowania i odszumiania, dzięki czemu obrazy generowane przez AI wyglądają ostrzej i bardziej szczegółowo. Oto jak to pomaga. 👇

Upscaling: Potrzebujesz obrazu o wyższej rozdzielczości? Model Upscaler Diffusion w Stable Diffusion może zwiększyć rozdzielczość 4x, zapewniając wyraźne obrazy do 2048×2048 lub więcej. Doskonale nadaje się do tworzenia profesjonalnych i gotowych do druku grafik AI

Zmniejszanie szumów: Każdy obraz zaczyna się jako losowy szum, ale Stable Diffusion stopniowo oczyszcza go krok po kroku, aby uzyskać wyraźny, wysokiej jakości wynik. AI dokładnie podąża za podpowiedziami użytkownika, dzięki czemu końcowy obraz wygląda dokładnie tak, jak sobie wyobrażałeś

Must Read: Alternatywy Dall-E do tworzenia obrazów AI

Ceny Stable Diffusion

Niestandardowe ceny, oparte na kredytach

Czym jest DALL-E?

via OpenAI

DALL-E, stworzony przez OpenAI, jest narzędziem opartym na sztucznej inteligencji, które zamienia opisy tekstowe w obrazy. Łączy w sobie język naturalny i przetwarzanie wizualne w celu generowania szerokiego zakresu wizualizacji - od realistycznych scen po całkowicie surrealistyczne koncepcje.

Platforma zbudowana jest w oparciu o transformatorową sieć neuronową (rodzaj architektury modelu głębokiego uczenia), wykorzystującą osiągnięcia GPT-4o i przeszkoloną na ogromnych ilościach par tekst-obraz. Uczy się wzorców między słowami i obrazami, umożliwiając generowanie zupełnie nowych wizualizacji, w tym rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości.

DALL-E znacznie ewoluował z biegiem czasu, a jego najnowsza wersja, DALL-E 3, jest poważną aktualizacją w stosunku do DALL-E 2, z lepszym zrozumieniem złożonych podpowiedzi, dokładniejszym generowaniem obrazów i bezpośrednią integracją z ChatGPT w celu łatwego udoskonalania.

🧠 Ciekawostka: Nazwa "DALL-E" to sprytne połączenie surrealistycznego artysty Salvadora Dalí i animowanego robota Wall-E z Pixara. Odzwierciedla to jego zdolność do tworzenia zarówno realistycznych, jak i pomysłowych wizualizacji.

Funkcje DALL-E

DALL-E specjalizuje się w przekształcaniu podpowiedzi AI w oszałamiające efekty wizualne. Ale to dopiero początek! Od tworzenia bardzo szczegółowych obrazów w realistycznym stylu po edycję i rozszerzanie istniejących, DALL-E oferuje potężne narzędzia, które sprawiają, że tworzenie sztuki AI jest łatwe i ekscytujące.

Przyjrzyjmy się niektórym jego funkcjom. 🤖

Funkcja #1: Koncepcyjna fuzja

Łącz różne pomysły, aby spełnić swoją kreatywną wizję; tutaj jest to rzodkiewka pijąca parującą latte!

Pomyśl o swoim własnym kreatywnym pomocniku AI, burzy mózgów, odważnych, pomysłowych koncepcjach i ożywianiu ich w mgnieniu oka.

Oto DALL-E dla ciebie! Możesz być tak kreatywny, jak tylko chcesz ze swoimi obrazami i podpowiedziami, a DALL-E z pewnością ożywi Twoje najśmielsze pomysły.

*Chcesz zobaczyć kota w smokingu czytającego gazetę? Żaden problem!

Ale DALL-E nie tylko losowo zrzuca elementy razem. Umieszcza je w logiczny, atrakcyjny wizualnie sposób, zapewniając, że takie elementy jak dłonie, stopy i obiekty wyglądają naturalnie i spójnie. Ta zdolność do łączenia koncepcji i przestawiania obiektów bez wyraźnych instrukcji daje mu wyraźną przewagę w tworzeniu kompozycji.

koniecznie przeczytaj: Najlepsze alternatywy Stable Diffusion do generowania grafiki

Funkcja #2: Edycja i retusz

DALL-E 3 sprawia, że edycja obrazów jest prosta, dzięki funkcjom inpainting i outpainting.

Malowanie: Chcesz podmienić obiekt, zmienić detal lub wyczyścić część obrazu? *Po prostu opisz co chcesz, a DALL-E zajmie się resztą

Outpainting: Potrzebujesz większej sceny? Rozszerz swój obraz poza jego granice, płynnie dodając nowe elementy, które pasują do istniejącego stylu

Zamiast ręcznie poprawiać obrazy, jak w Photoshopie, wystarczy powiedzieć DALL-E, czego chcesz, a on wypełni luki - idealne do szybkiej edycji lub kreatywnych udoskonaleń. Nawet z tym samym podpowiedzią, DALL-E może wygenerować wiele wariantów, dając użytkownikom więcej opcji, aby bez wysiłku dostroić swoją wizję.

ciekawostka: Artysta Refik Anadol tworzy hipnotyzujące instalacje, które wykorzystują dane w czasie rzeczywistym, aby budynki wyglądały jak żywe! Wykorzystując ogromne zbiory danych - takie jak skany 3D lasów deszczowych Amazonii i miliony zdjęć flory i fauny - sztuka oparta na sztucznej inteligencji Anadol przekształca statyczne struktury w dynamiczne, "żywe" cyfrowe rzeźby, oferując widzom wciągające wrażenia, w których sztuka i technologia łączą się ze sobą

Funkcja #3: Natywna integracja z ChatGPT

Pracuj nad generowaniem wspaniałej sztuki AI w interfejsie ChatGPT

DALL-E działa bezpośrednio w ChatGPT, więc nie musisz wymyślać idealnego podpowiedzi od zera. Wystarczy w naturalny sposób opisać swój pomysł, a ChatGPT pomoże przekształcić go w coś, co narzędzie AI zrozumie.

Powiedzmy, że chcesz poprawić obraz. Wystarczy poprosić ChatGPT o "zmiękczenie oświetlenia " lub "dodanie futurystycznego miasta w tle " - i bum, natychmiastowe poprawki.

Ta wymiana informacji w czasie rzeczywistym sprawia, że generowanie grafiki AI jest bardziej intuicyjne i przyjemne niż zmaganie się z wieloma ustawieniami technicznymi.

⚙️ Bonus: Sprawdź szablony AI, aby zaoszczędzić czas i poprawić wydajność, aby zwiększyć swoją wydajność i uwolnić swój kreatywny potencjał!

Ceny DALL-E

Niestandardowe ceny

Porównanie funkcji Stable Diffusion i DALL-E

Zarówno Stable Diffusion, jak i DALL-E doskonale radzą sobie z tworzeniem oszałamiającej grafiki AI, każdy na swój własny, unikalny sposób. Oto krótkie spojrzenie na ich kluczowe różnice, które pomogą ci wybrać najlepszy dla twojego cyklu pracy. 👀

Kryteria Stable Diffusion DALL-E Ogólna wydajność Równoważy szybkość generowania i jakość obrazu. Wyróżnia się stabilnością, precyzją, zdolnością adaptacji i kontrolowanym generowaniem Doskonałe rozumienie języka i różnorodność obrazów. Najlepszy do generowania wysokiej jakości, szczegółowych obrazów, które są ściśle zgodne z podpowiedziami Jakość i realizm obrazu Generuje realistyczne zdjęcia i obrazy ze szczegółowym tłem Silny pod względem szczegółowości obrazu i jakości tła, choć czasami bardziej kreskówkowy Renderowanie tekstu Dobrze radzi sobie z krótkimi frazami; poprawnie i szybko wyświetla tekst Generalnie dobrze radzi sobie z dokładnym odwzorowaniem tekstu, choć może wymagać kilku iteracji Niestandardowe ustawienia i kontrola Oferuje więcej opcji i kontroli dla użytkownika Bardziej przyjazny dla użytkownika dzięki technologii języka naturalnego Wszechstronność Możliwość adaptacji w różnych branżach, pomoc w danych powstania zawartości i obrazowaniu medycznym Zastosowania obejmują zarówno pola kreatywne, takie jak opowiadanie historii wizualnych, jak i dziedziny praktyczne, takie jak handel elektroniczny Dane treningowe Trenowany na zróżnicowanym zbiorze danych, ale może być limitowany przez jakość danych wejściowych; opiera się na ulepszeniach wprowadzanych przez społeczność Przeszkolony na ogromnym zbiorze danych z naciskiem na zrozumienie złożonych podpowiedzi, co prowadzi do dokładniejszych interpretacji

Funkcja #1: Bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zarówno Stable Diffusion, jak i DALL-E mają wbudowane środki zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu obrazów generowanych przez AI. W różny sposób podchodzą one jednak do kwestii bezpieczeństwa.

Stable Diffusion

Platforma wykorzystuje Safety Checker Module do filtrowania treści o charakterze jednoznacznie seksualnym oraz invisible watermarking, aby pomóc w identyfikacji obrazów generowanych przez AI. Daje to wyjątkową przewagę w śledzeniu cyfrowych danych powstania.

DALL-E

OpenAI posiada ścisłe zabezpieczenia blokujące generowanie zawartości zawierającej przemoc, treści dla dorosłych lub nienawiść. Chroni również artystów, odmawiając tworzenia obrazów naśladujących style żyjących artystów, a nawet pozwala twórcom zrezygnować z przyszłych zestawów danych szkoleniowych.

🏆 Zwycięzca: DALL-E*! Podczas gdy oba modele stawiają bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, DALL-E 3 ma dodatkowe warstwy ochrony, szczególnie dla artystów, którzy nie chcą, aby ich praca była wykorzystywana do szkolenia AI.

W styczniu 2021 r. firma OpenAI wprowadziła na rynek Dall-E, pierwsze duże narzędzie do generowania tekstu do obrazów oparte na GAN. Generowanie grafiki oparte na GAN wykorzystuje Generative Adversarial Networks (GAN), model AI, w którym dwie sieci neuronowe - generator i dyskryminator - konkurują ze sobą, tworząc realistyczne obrazy.

Funkcja #2: Dostępność

Jak łatwe jest korzystanie z tych modeli? Cóż, to zależy od tego, czy chcesz doświadczenia plug-and-play, czy całkowitej kreatywnej kontroli.

Stable Diffusion

Platforma jest bardziej elastyczna, ale może nie być zbyt przyjazna dla początkujących. Chociaż działa na różnych urządzeniach, nie ma oficjalnego interfejsu użytkownika - będziesz potrzebować narzędzi lub platform innych firm, aby efektywnie z niej korzystać.

Jednak jego szeroka kompatybilność z urządzeniami i skalowalność oznaczają, że każdy może z niego korzystać, niezależnie od mocy obliczeniowej.

DALL-E

Jest to łatwe w użyciu narzędzie z dopracowanym interfejsem użytkownika, które jest płynnie zintegrowane z ChatGPT.

DALL-E został zaprojektowany tak, aby był łatwy dla początkujących, oferując płynne doświadczenie z jasnymi instrukcjami i interaktywnymi narzędziami.

🏆 Zwycięzca: Stable Diffusion! *Może nie ma dopracowanego interfejsu użytkownika, ale jego otwarta dostępność i możliwość uruchomienia na prawie każdym sprzęcie sprawiają, że jest to bardziej wszechstronny wybór, szczególnie dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę.

Koniecznie przeczytaj: Midjourney Prompt Examples to Elevate Your Art

Funkcja #3: Praktyczne zastosowania

Zarówno Stable Diffusion, jak i DALL-E błyszczą w różnych obszarach, zależnie od tego, czego szukasz. Rozbijmy to na czynniki pierwsze:

Stable Diffusion

Stable Diffusion to potęga, jeśli chodzi o wszechstronność. Znajduje zastosowanie w takich branżach jak content marketing, symulacje naukowe, a nawet obrazowanie medyczne. Precyzja i kontrola platformy sprawiają, że jest to najlepsza opcja, gdy liczy się dokładność.

DALL-E

Z drugiej strony, DALL-E jest niesamowitym narzędziem, jeśli zajmujesz się wizualnym opowiadaniem historii, projektowaniem, a nawet handlem elektronicznym. Jego zdolność do rozumienia złożonych podpowiedzi sprawia, że świetnie nadaje się do generowania unikalnych, stylizowanych wizualizacji.

🏆 Zwycięzca: Remis! Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz. Stable Diffusion oferuje precyzję i elastyczność, podczas gdy DALL-E wyróżnia się łatwością użycia w projektowaniu i opowiadaniu historii.

Do zrobienia? Jednym z najwcześniejszych systemów sztucznej inteligencji był AARON, opracowany przez Harolda Cohena w 1973 roku. Wykorzystywał on symboliczne podejście AI do tworzenia czarno-białych rysunków artystycznych.

Stable Diffusion vs. DALL-E na Reddicie

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat DALL-E vs. Stable Diffusion i chłopcze, to była ożywiona debata! 🪢

Z jednej strony mamy zaufane wsparcie Stable Diffusion.

Mam wrażenie, że Dall-E 3 stylizuje się trochę za bardzo, prawie jak Midjourney, podczas gdy Stable Diffusion 3 jest wystarczająco realistyczny, by kogoś oszukać. - Użytkownik Reddit

Mam wrażenie, że Dall-E 3 stylizuje się trochę za bardzo, prawie jak Midjourney, podczas gdy Stable Diffusion 3 jest wystarczająco realistyczny, by kogoś oszukać. - Użytkownik Reddit

Inny użytkownik Reddita mówi:

Stable Diffusion dosłownie zmiażdżyło Midjourney i DALL-E... Jak tylko twoje pomysły są bardzo specyficzne... wyniki DALL-E 3 też nie były dobre, ale przynajmniej jest Free!

Stable Diffusion dosłownie zmiażdżyło Midjourney i DALL-E... Jak tylko twoje pomysły są bardzo specyficzne... wyniki DALL-E 3 też nie były dobre, ale przynajmniej jest Free!

Z drugiej strony, wsparcie DALL-E zachwyca się jego niesamowitą interpretacją podpowiedzi.

DALL-E 3 jest po prostu na innym poziomie dla podpowiedzi. Technicznie rzecz biorąc, można zrobić wszystko na SD, ale staje się to bardziej związane z rysowaniem rzeczy lub używaniem obrazów referencyjnych utworzonych w controlnet i oczywiście dostrajaniem modeli. Więc traci wiele z tego naturalnego wyłaniania się obrazu, który pochodzi z DALL-E.

DALL-E 3 jest po prostu na innym poziomie dla podpowiedzi. Technicznie rzecz biorąc, można zrobić wszystko na SD, ale staje się to bardziej związane z rysowaniem rzeczy lub używaniem obrazów referencyjnych utworzonych w controlnet i oczywiście dostrajaniem modeli. Więc traci wiele z tego naturalnego wyłaniania się obrazu, który pochodzi z DALL-E.

Jeden z użytkowników Reddita mówi,

Dzięki Stable Diffusion możesz technicznie stworzyć, co tylko chcesz, dosłownie. Jedynym limitem jest wyobraźnia i cierpliwość. Problem w tym, że to znacznie więcej pracy niż tylko wpisanie podpowiedzi i naciśnięcie przycisku Generuj. Będziesz musiał nauczyć się, jak prawidłowo podpowiedzieć, nauczyć się, jak działają punkty kontrolne, Loras, osadzanie itp. i nawet po tym wszystkim najprawdopodobniej będziesz musiał pomalować mnóstwo obszarów, aby wyglądały tak, jak chcesz. To tylko podstawy dla początkujących; jest tego znacznie więcej. Jeśli zdecydujesz się zanurkować, przygotuj się na dużo Google.

Dzięki Stable Diffusion możesz technicznie stworzyć, co tylko chcesz, dosłownie. Jedynym limitem jest wyobraźnia i cierpliwość. Problem w tym, że to znacznie więcej pracy niż tylko wpisanie podpowiedzi i naciśnięcie przycisku Generuj. Będziesz musiał nauczyć się, jak prawidłowo podpowiedzieć, nauczyć się, jak działają punkty kontrolne, Loras, osadzanie itp. i nawet po tym wszystkim najprawdopodobniej będziesz musiał pomalować mnóstwo obszarów, aby wyglądały tak, jak chcesz. To tylko podstawy dla początkujących; jest tego znacznie więcej. Jeśli zdecydujesz się zanurkować, przygotuj się na dużo Google.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Stable Diffusion vs. DALL-E

Zarówno Stable Diffusion, jak i DALL-E są dobrym wyborem, jeśli próbujesz wybrać generator obrazów AI. Ale to tylko jeden mały element kreatywnej układanki. A co z wszystkim innym, co składa się na twój kreatywny przepływ pracy?

*Burza mózgów, zarządzanie projektami, współpraca z Teamsami i utrzymywanie wszystkiego w ryzach - oto, gdzie ClickUp wkracza do akcji. 🤩

ClickUp oferuje dosłownie wszystko, czego potrzebują Twoje zespoły projektowe, aby pozostać zwinnymi, zorganizowanymi i wydajnymi na jednej platformie. Niezależnie od tego, czy żonglujesz wieloma projektami, współpracujesz z klientami, czy zarządzasz terminami, ClickUp został zaprojektowany tak, aby wszystko było zsynchronizowane.

*ClickUp to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Jestem dyrektorem artystycznym w Kredo Inc, spółce nadrzędnej 3 spółek zależnych. Zarządzam zespołem projektantów, więc ClickUp pomaga mi zarządzać projektami, zarządzać czasem, oddelegować pracę i wiele więcej!

*ClickUp to najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Jestem dyrektorem artystycznym w Kredo Inc, spółce nadrzędnej 3 spółek zależnych. Zarządzam zespołem projektantów, więc ClickUp pomaga mi zarządzać projektami, zarządzać czasem, oddelegować pracę i wiele więcej!

Najlepsze jest to, że ClickUp ma wbudowane funkcje AI, co oznacza, że może pomóc w ciężkich zadaniach, podczas gdy ty skupiasz się na tym, co ważne: wprowadzaniu swoich pomysłów w życie.

Chcesz już teraz przejść na ClickUp? * Oto niektóre z jego funkcji, od których możesz zacząć! ⚓

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Generuj koncepcje projektowe, style wizualne i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Teams projektowe rozwijają się dzięki kreatywności, a nie bałaganowi. Ale proces twórczy może stać się chaotyczny między rozproszonymi zasobami, niekończącymi się poprawkami i zatwierdzeniami projektów.

Ale ClickUp Brain cię wspiera.

Oto, w jaki sposób pomaga on bez wysiłku funkcjonować procesowi projektowania:

Burza mózgów oparta na AI: Masz pomysł? Brain pomaga pobudzić pomysły, generując motywy, tablice nastrojów i wizualne interpretacje dostosowane do twojego projektu!

Natychmiastowy dostęp do zasobów projektowych: Koniec z przekopywaniem się przez foldery. Wystarczy zapytać Brain, a jego AI Knowledge Manager w ciągu kilku sekund pobierze wcześniejsze projekty, wytyczne dotyczące marki lub opinie klientów

Łatwe zarządzanie projektami: Usprawnij zatwierdzanie, automatyzację oś czasu i śledzenie wszystkich wersji - wszystko bez utraty tempa dzięki AI Project Manager firmy Brain

Lepsze briefy kreatywne: Potrzebujesz przygotować propozycję koncepcji lub podsumować opinie klientów? Brain pomaga tworzyć jasne, zwięzłe briefy dzięki AI Writer , dzięki czemu Twój zespół pozostaje w zgodzie

Na przykład, jesteś grafikiem korzystającym z AI. Nie musisz już zmagać się z blokami twórczymi lub cofaniem się, ClickUp Brain usprawnia cały cykl pracy projektowej.

Nie możesz odświeżyć marki? Brain sugeruje koncepcje projektowe i moodboardy w kilka sekund. Wyodrębnia kluczowe szczegóły z briefów i e-maili, podkreśla schematy kolorów, typografię i preferencje układu.

Przykładowa podpowiedź: 'Jestem [rolą] pracującą nad [projektem]. Zaproponuj koncepcje projektowe i moodboardy, wyodrębnij kluczowe szczegóły z briefów klienta, wyróżnij schematy kolorów i typografię, podsumuj notatki ze spotkań w zadania i wygeneruj raportowanie postępów dla interesariuszy'

🧠 Fun Fact: W 2018 roku paryski kolektyw Obvious wykorzystał modele GAN do stworzenia obrazu pod tytułem Portret Edmonda Belamy'ego. Modele zostały przeszkolone na 15 000 portretów z XIV-XIX wieku. Kolektyw sprzedał obraz w domu aukcyjnym Christie's za 432 500 dolarów.

ClickUp's One Up #2: Tablice ClickUp

Burza mózgów i wizualizacja kreatywnego cyklu pracy dzięki ClickUp Whiteboards

Wcielanie kreatywnych pomysłów w życie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki ClickUp AI Tablica - Twojemu wszechstronnemu narzędziu do burzy mózgów, współpracy wizualnej, a teraz także generowania obrazów z wykorzystaniem AI!

Niezależnie od tego, czy szkicujesz kampanię marketingową, planujesz projekty interfejsu użytkownika, czy mapujesz kreatywny projekt, Tablica umożliwia płynną wizualizację, iterację i wykonanie - wszystko w jednym miejscu. Przeciąganie, upuszczanie i łączenie notatek, kształtów i obrazów pozwala przekształcić nieuporządkowane pomysły w ustrukturyzowane plany projektowe.

Platforma pozwala również obserwować aktualizacje zespołu w czasie rzeczywistym, swobodnie dodawać adnotacje i osadzać ClickUp Docs, linki i multimedia bez opuszczania obszaru roboczego. Idealne rozwiązanie dla zespołów zdalnych i hybrydowych!

A co najlepsze? Integruje się z ClickUp Brain! Twoja Tablica to nie tylko przestrzeń na pomysły, to narzędzie do ich realizacji. Potrzebujesz świeżej inspiracji do rebrandingu dla klienta? Po prostu narysuj swoją koncepcję lub trend w projektowaniu graficznym i pozwól Brain zasugerować moodboardy, palety kolorów i opcje typografii.

Na przykład, przeprowadzasz burzę mózgów na temat kampanii marketingowej na tablicy ClickUp i potrzebujesz wizualizacji wygenerowanych przez AI, aby ożywić swoje pomysły. Zamiast ręcznie wyszukiwać obrazy, scentralizuj ten proces!

Natychmiastowa wizualizacja koncepcji: Opisz pomysł, a Brain natychmiast zasugeruje obrazy wygenerowane przez AI!

Udoskonalaj i iteruj: Nie jesteś zadowolony z końcowych wyników? Poproś Brain o dostosowanie stylu, kolorów lub szczegółów, aby lepiej pasowały do Twojej wizji

Bezproblemowa integracja: Przeciągnij i upuść obrazy wygenerowane przez AI w dowolnym miejscu na Tablicy, pomagając zespołowi dostosować się wizualnie do estetyki kampanii!

Przykładowa podpowiedź: 'Futurystyczna panorama metropolii z funkcją parametrycznych struktur architektonicznych, oświetlona przez globalną okluzję świetlika, renderowana w Octane Render dla kinowego realizmu'

Oto, co wygenerujesz:

Generuj wysokiej jakości wizualizacje w ClickUp Whiteboards i wypełnij lukę między planem a realizacją

Pro Tip: Możesz używać skrótów tekstowych w ClickUp Whiteboards, Chat, Dashboards, Notepad i innych narzędziach, aby przyspieszyć pracę! Oto krótka ściągawka. 📄 Edytuj swój ostatni komentarz: Strzałka w górę

Emoji: :nameofEmoji

Hiperlink: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 ClickUp Insight: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? W tym miejscu potrzebna jest tablica oparta na sztucznej inteligencji, taka jak ClickUp AI Whiteboards, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie podpowiedzi. To aplikacja Wszystko do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

ClickUp One Up #3: Zarządzanie projektami

Mapa pracy całego zespołu projektowego dzięki ClickUp do zarządzania projektami

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że żonglujesz milionem zadań i narzędzi tylko po to, aby utrzymać swoje projekty w ruchu? ClickUp do zarządzania projektami jest tutaj, aby uprościć twoje życie. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz pod jednym dachem, dzięki czemu możesz skupić się na kreatywnej stronie, zamiast grzęznąć w pracy administratora.

Dzięki oprogramowaniu do współpracy projektowej ClickUp możesz:

Wirtualna burza mózgów i współpraca nad projektami dzięki wbudowanym narzędziom do współpracy, takim jak ClickUp Chat , tablice i inne

Przechwytuj żądania projektowe, twórz zadania i przypisuj je członkom zespołu z priorytetami, terminami i opisami zadań za pomocą ClickUp Tasks

Uzyskaj widok z lotu ptaka na obciążenie swojego zespołu i postępy w projektach dzięki pulpitom ClickUp

Udostępnianie mojej pracy, zapraszanie zewnętrznych współpracowników do udziału i szybkie śledzenie zatwierdzeń, aby wszyscy byli na tej samej stronie, zanim ostateczny projekt zostanie zablokowany

Pro Tip: Użyj ClickUp AI Automatyzacja, aby efektywnie organizować i zarządzać zawartością generowaną przez AI. Możesz na przykład ustawić automatyzację w celu automatycznego nadawania etykiet obrazom generowanym przez AI w miarę ich przesyłania, przypisywania zadań przeglądu projektantom i przenoszenia zatwierdzonych wizualizacji do folderu "Final Assets" - utrzymując wszystko w porządku bez ręcznego wysiłku.

⚙️ Bonus: Nie korzystałeś wcześniej z tablic ClickUp? Nie martw się; ClickUp New Tablica Template zapewni Ci wszystko. Użyj szablonu, aby natychmiast wygenerować wysokiej jakości grafikę AI bez konieczności zastanawiania się, jak korzystać z platformy.

Priorytetyzacja cyklu pracy z AI dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy korzystasz z oprogramowania Stable Diffusion, czy DALL-E, dobra organizacja pracy podczas urzeczywistniania kreatywnej wizji jest równie ważna, jak generowanie obrazów AI. Od burzy mózgów po zarządzanie poprawkami, żonglowanie wieloma projektami może szybko stać się bałaganem.

W tym miejscu pojawia się ClickUp, aplikacja do wszystkiego do pracy.

ClickUp dba o płynność procesu twórczego, oferując wszystko w jednym miejscu - listy zadań, terminy, informacje zwrotne, a nawet grafikę generowaną przez AI w Tablicach, aby usprawnić cykl pracy.

Chcesz przenieść swoją grę w generowanie obrazów AI na wyższy poziom?

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅