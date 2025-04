11 najlepszych alternatyw Vimcal dla inteligentniejszego planowania w 2025 r

Czas jest tym, czego pragniemy najbardziej, ale co wykorzystujemy najgorzej.

Spotkania są jak cukier - za dużo, a wydajność spada. Niedawna ankieta przeprowadzona przez Slack ujawniła, że spędzanie ponad dwóch godzin dziennie na spotkaniach właśnie do tego prowadzi. Niezbyt dobrze, prawda?

Wejdź do Vimcal, "najszybszego kalendarza na świecie", który zaoszczędzi Twój czas... a może jednak?

Chociaż Vimcal jest fantastycznym kalendarzem opartym na AI, może nie spełniać wszystkich wymagań każdego użytkownika. Być może potrzebujesz kalendarza, który lepiej synchronizuje się z twoim zespołem, oferuje solidniejsze integracje lub po prostu wygląda fajniej.

Niezależnie od nastroju, zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Vimcal, które pomogą Ci odzyskać dzień, uniknąć zmęczenia spotkaniami i sprawić, że każda godzina będzie się liczyć. Zaczynamy!

60-sekundowe podsumowanie Oto nasza lista 11 najlepszych alternatyw dla Vimcal, które pomogą Ci z łatwością planować swój czas: ClickUp: Najlepszy do planowania zadań i wspólnego zarządzania projektami : Najlepszy do planowania zadań i wspólnego zarządzania projektami Motion: Najlepsze do blokowania czasu skupienia na nieprzerwanej pracy Sunsama: Najlepszy do integracji zadań z innych planerów Amie: Najlepsze do synchronizacji i zarządzania zarówno stylem życia, jak i obciążeniem pracą Akiflow: Najlepsze do ujednoliconego blokowania czasu bez przełączania zakładek i okien Todoist: Najlepsze do zrobienia minimalistycznej listy rzeczy do zrobienia Calendly: Najlepsze do planowania spotkań z użytkownikami zewnętrznymi Chili Piper: Najlepszy do przekształcania żądań w pipeline Kalendarz Google: Najlepszy do uzyskiwania wglądu w czas spędzony w ciągu dnia Fantastical: Najlepsze do proponowania wielu terminów i dat wydarzeń zaproszonym osobom Outlook: Najlepszy do integracji ze środowiskiem Microsoft Office

Limity Vimcal

Vimcal reklamuje się jako "najszybszy kalendarz na świecie", ale nawet najszybsze narzędzia mogą napotkać kilka przeszkód. Oto kilka limitów, na które należy uważać:

Ograniczone zarządzanie zadaniami: Planowanie jest płynne, ale żonglowanie zadaniami i spotkaniami wymaga innej aplikacji ❌

Wyzwania związane ze współpracą: Świetny do użytku osobistego, ale brakuje mu współdzielonych obszarów roboczych, przydzielania zadań i śledzenia postępów dla zespołów ❌

Zbyt prosty dla złożonych cykli pracy: Elegancki, minimalistyczny design, ale brak zaawansowanych funkcji poza podstawowym blokowaniem czasu dla kierowników projektów ❌

Niewiele integracji: Połączenie z popularnymi kalendarzami, ale brak rozszerzenia Zapier ❌

Droga dla użytkowników indywidualnych: Wersja Free jest dostępna tylko na iOS, a jej koszt wydaje się wysoki jak na podstawowe potrzeby ❌

Chociaż szybkość i wygląd Vimcal są imponujące, może on nie być odpowiednim rozwiązaniem dla tych, którzy szukają bardziej solidnego rozwiązania do zarządzania pracą.

Pracownicy potroili czas spędzany na spotkaniach od 2020 roku, dzięki rozwojowi pracy zdalnej i współpracy cyfrowej. Dlatego posiadanie odpowiednich narzędzi jest niezbędne, aby utrzymać wysoką wydajność i spotkania na odpowiednim poziomie!

Porównanie alternatyw Vimcal: Migawka

Narzędzie Przypadek użycia Najlepsze dla ClickUp Zarządzanie projektami i kalendarzem Duże Teams, startupy, Business Motion Planowanie oparte na AI Entuzjaści wydajności, Teams Sunsama Codzienne planowanie i zadania Profesjonaliści, pracownicy zdalni Amie Integracja kalendarza i zadań Osoby indywidualne, małe Teams Akiflow Ujednolicenie zadań i kalendarzy Zapracowani profesjonaliści, Teams Todoist Zarządzanie zadaniami i zadaniami do wykonania Osoby indywidualne, freelancerzy, Teams Calendly Planowanie spotkań Teams sprzedaży, freelancerzy Chili Piper Automatyzacja spotkań sprzedażowych Teams sprzedaży, Enterprise Kalendarz Google Planowanie wydarzeń Osoby indywidualne, Teams, Business Fantastyczne Zaproszenie do kalendarza Apple Użytkownicy Apple, profesjonaliści Outlook Integracja z pocztą e-mail i kalendarzem Korporacje, przedsiębiorstwa

11 najlepszych alternatyw dla Vimcal

Przy tak wielu narzędziach oferujących organizację kalendarza, funkcje planowania, zarządzanie kalendarzem i zwiększanie wydajności, trudno jest wiedzieć, od czego zacząć.

Zawęziliśmy je dla Ciebie - oto nasza lista najlepszych alternatyw Vimcal do użytku osobistego lub biznesowego w tym roku!

1. ClickUp (najlepszy do planowania zadań i wspólnego zarządzania projektami)

Przejmij kontrolę nad spotkaniami, czasem, zadaniami i harmonogramem dzięki ClickUp

Jeśli chodzi o alternatywy dla Vimcal, ClickUp wyróżnia się jako najlepszy konkurent.

Lepiej znany jako aplikacja everything do pracy, ClickUp oferuje znacznie więcej niż tylko zarządzanie zadaniami - podwaja się jako kalendarz do zarządzania projektami, idealny dla Teams, którzy chcą uprościć planowanie i zarządzać terminami, spotkaniami i połączeniami w jednym miejscu.

Kalendarz ClickUp

ClickUp oferuje kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, który dostosowuje się do twoich priorytetów. Wykorzystując AI, planuje idealny harmonogram w oparciu o twoje zadania, wydarzenia i cele. Niezależnie od tego, czy korzystasz z wersji internetowej, czy aplikacji mobilnej, możesz łatwo zobaczyć wszystkie swoje zadania, terminy i spotkania w jednym płynnym interfejsie.

Wykorzystaj moc AI, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie planowania dzięki ClickUp AI

❌ Z Vimcal:

"Jakie są dziś moje priorytety?"

"Nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu na skupienie. "

"Ciągle zmieniam harmonogram czasu skupienia. "

✅ Z ClickUp Calendar:

"Wiem, co musi zostać zrobione dzisiaj. "

"Mam wystarczająco dużo czasu do zrobienia!"

"Moja praca jest automatycznie zaplanowana!"

Notatnik ClickUp AI

Rejestruj każdy szczegół bez wysiłku dzięki Notatnikowi ClickUp

ClickUp AI Notetaker to marzenie każdego miłośnika spotkań. Generuje on zakończony zapis spotkania, a następnie przekształca go w doskonałe podsumowanie spostrzeżeń, elementów działania, a nawet własności!

Integracje z ClickUp

Wizualizuj oś czasu, zarządzaj obciążeniem pracą i udostępniaj swój kalendarz zespołowi lub publicznie - wszystko to przy jednoczesnym ustalaniu priorytetów. Ponadto aplikacja bezbłędnie integruje się z Kalendarzem Google, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Jeśli Twój zespół korzysta z innych narzędzi, integracje ClickUp zapewnią Ci ochronę. Łatwe połączenie z popularnymi aplikacjami, takimi jak HubSpot, Kalendarz Google, Outlook, Slack, Zoom i nie tylko. Dzięki integracji z Zapier możesz nawet połączyć ClickUp z ponad 1000+ narzędziami, aby uzyskać nieskończone możliwości.

Połącz ponad 1000 narzędzi z ClickUp, aby usprawnić cykl pracy dzięki integracji z ClickUp

Synchronizacja zadań Kalendarza Google z ClickUp oznacza, że możesz zaktualizować zadanie w ClickUp i natychmiast zobaczyć zmianę w Kalendarzu Google. Zaktualizuj wydarzenie w Google, a zmiana zostanie odzwierciedlona w ClickUp, utrzymując wszystko w doskonałej harmonii.

Porada dla profesjonalistów: Pozwól ClickUp Forms zająć się Twoimi rezerwacjami! Twórz niestandardowe formularze, automatycznie przekierowuj odpowiedzi i natychmiast przekształcaj rezerwacje w zadania ClickUp. Nie ma potrzeby ręcznego śledzenia - po prostu planuj spotkania bez wysiłku i sprawnie je monitoruj.

Szablon do planowania kalendarza ClickUp

Co jest jeszcze lepsze? ClickUp oferuje szeroki zakres gotowych szablonów, które pozwolą Ci szybko rozpocząć pracę, w tym szablon do planowania kalendarza ClickUp, ułatwiający zapewnienie, że Twoje zadania zostaną zakończone na czas.

Pobierz szablon Free Użyj widoku Planu Miesięcznego w szablonie kalendarza ClickUp, aby zaplanować i zorganizować cały miesiąc z dużym wyprzedzeniem

Dzięki różnym widokom dostosowanym do twoich potrzeb, jest to idealne narzędzie do efektywnego zarządzania kalendarzem. Widok Monthly Planner Calendar jest idealny do organizowania zadań, wydarzeń i spotkań według daty.

ClickUp Spotkania

ClickUp Meetings to kolejne potężne narzędzie ułatwiające organizację spotkań. Pozwala zarządzać agendą, sporządzać notatki i ustawiać elementy działań, aby utrzymać odpowiedzialność zespołu - wszystko w jednym miejscu.

Organizuj spotkania za pomocą ClickUp Meetings - śledź agendy, przydzielaj zadania i zarządzaj elementami działań w jednym miejscu

Dzięki rozbudowanej edycji można łatwo podkreślać kluczowe punkty i sporządzać notatki. Przypisane komentarze pozwalają przypisywać elementy działań bezpośrednio do członków zespołu.

Korzystaj z list kontrolnych zadań do śledzenia agendy i zaznaczania elementów na bieżąco. Ustaw powtarzające się zadania, aby powtarzać agendy spotkań i używaj poleceń /Slash, aby szybko wykonywać działania za pomocą minimalnej liczby kliknięć. Wszystko, czego potrzebujesz do śledzenia spotkań w jednym miejscu - to naprawdę kompleksowe rozwiązanie, którego potrzebujesz.

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj swój harmonogram według projektów, osób przypisanych, śledzonego czasu i zadań oznaczonych kolorami

Synchronizacja ClickUp Chat z widokiem kalendarza w celu sprawdzania dostępności podczas wysyłania wiadomości

Zarządzaj zadaniami i wydarzeniami bezpośrednio za pomocą ClickUp Brain , korzystając z funkcji kalendarza ClickUp lub zintegruj aplikację kalendarza

Odkryj bibliotekę szablonów na wszystko - w tym darmowe szablony kalendarzy miesięcznych!

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy potrzebują czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : 7 USD/użytkownik miesięcznie

Business : 12 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain : Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,500+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

Chcieliśmy mieć łatwe narzędzie do przydzielania i śledzenia zadań dla naszego projektu. ClickUp z jego integracją z wieloma najlepszymi narzędziami innych firm jest świetny. Integracja z kalendarzem płynnie integruje Clickup i nasz obszar roboczy ClickUp dla Kalendarza Google

Pro Tip: Gotowe do zrobienia spotkanie? Skorzystaj z ClickUp Brain, aby podsumować swoje notatki i przekazać je swojemu zespołowi. Nigdy więcej nie trać kontekstu! Bądź na bieżąco z terminami spotkań dzięki ClickUp Brain

2. Motion (najlepszy do blokowania czasu skupienia w celu nieprzerwanej pracy)

via Motion

Co by było, gdyby Twój harmonogram myślał sam za siebie? Do zrobienia tego służy aplikacja Motion, która automatycznie organizuje zadania i spotkania w oparciu o priorytety. Wyróżniające się funkcje Motion obejmują synchronizację wszystkich kalendarzy, automatyczne planowanie spotkań i dynamiczne dostosowywanie terminów.

Jego "algorytm szczęścia" zapewnia skupienie się na najważniejszych zadaniach. Przewiduje również terminy i redukuje niepotrzebne spotkania i e-maile, zwiększając wydajność bez przytłaczania.

Najlepsze funkcje Motion

Automatycznie twórz swój harmonogram za pomocą tego kalendarza AI, aby nic nie zostało pominięte

Priorytetyzuj zadania bez wysiłku i skup się na tym, co ważne

Zmiana harmonogramu nieodebranej pracy bez konieczności ponownego planowania

Zadbaj o dotrzymywanie terminów i kończ pracę wcześniej dzięki inteligentnemu zarządzaniu czasem

Śledzenie nadchodzących wydarzeń w jednym miejscu, limitowanie niepotrzebnych spotkań i ochrona czasu skupienia

Limity ruchu

Priorytetowe zadania nie zawsze pojawiają się w kalendarzu

Funkcje narzędzia do planowania mogą wymagać wielu kliknięć i zajmować więcej czasu niż inni asystenci kalendarza AI

Cennik Motion

Indywidualnie : 34 USD/miesiąc za użytkownika

Business Standard: $20/miesiąc za użytkownika (dla teamów poniżej 15 użytkowników)

Business Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Motion

G2 : 4. 1/5 (110+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Motion

Po prostu nie muszę się już martwić, czy robię właściwą rzecz we właściwym czasie. Ustaw i zapomnij i zajmij się swoim życiem. To dostawca prawdziwej wolności.

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

3. Sunsama (najlepsza do integracji zadań z innych planerów)

via Sunsama

Kto nie pokochałby dnia, w którym wszystko, czego potrzebuje, jest zorganizowane w jednym miejscu? Planowanie dnia z przewodnikiem Sunsama robi to do zrobienia. Pomaga skupić się, integrując zadania z narzędzi takich jak Trello i Asana z e-mailami z Gmaila lub Outlooka.

Ustaw realistyczne cele, podziel zadania na ramy czasowe i zakończ swój plan z łatwością przeciągania i upuszczania. Sunsama zapewnia śledzenie czasu i zakończenie dnia w rozsądnym czasie - bez chaosu.

Najlepsze funkcje Sunsama

Integracja zadań z narzędzi takich jak Asana, Trello i innych w jeden ujednolicony widok

Wykorzystanie AI do automatycznego sugerowania optymalnych ram czasowych w oparciu o złożoność zadania

Synchronizacja z Gmailem, Outlookiem i Slackiem w celu przekształcania e-maili i wiadomości w wykonalne zadania

Przeciągaj i upuszczaj zadania z innych platform i utrzymuj wszystko w synchronizacji

Planuj z intencją, korzystając z rutyny krok po kroku, aby bezstresowo zakończyć dzień pracy

Limity Sunsama

Nie obsługuje API Zapier do tworzenia niestandardowych cykli pracy

Nie ma darmowego planu na zawsze

Cennik Sunsama

Annual : 16 USD/miesiąc płatne rocznie

Miesięcznie: 20 USD/miesiąc płatne co miesiąc

Oceny i recenzje Sunsama

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4. 7/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sunsama?

Daje mi to realistyczny obraz tego, jak spędzam czas, co pomaga mi utrzymać zgodność z moimi celami i intencjami.

🧠 Fun Fact: Po roku swojej pierwszej pełnoetatowej pracy Ashutosh Priyadarshy i Travis Meyer zdali sobie sprawę, że potrzebują lepszego sposobu na zarządzanie harmonogramami pracy. Po czterech latach niepowodzeń produktowych, w 2018 roku w końcu trafili na złoto z Sunsama.

4. Amie (najlepsza do synchronizacji i zarządzania zarówno stylem życia, jak i obciążeniem pracą)

via Amie

Od synchronizacji słuchania Spotify po śledzenie spotkań, obciążenia pracą, snu, treningów, medytacji, a nawet tętna, Amie łączy wszystko w jednym miejscu. Amie to nie tylko kolejna aplikacja do planowania - to pięknie zaprojektowany obszar roboczy, który łączy kalendarz, zadania i e-maile w jeden elegancki interfejs.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i zachwycająco płynnemu działaniu, planowanie nie wymaga wysiłku. Każda interakcja, od planowania metodą "przeciągnij i upuść" po szybkie dane powstania zadania, została stworzona z myślą o szybkości i prostocie.

Najlepsze funkcje Amie

Dodawaj zadania i wydarzenia po prostu pisząc; Amie wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i natychmiast je planuje

Skorzystaj z generatora odpowiedzi AI, aby przygotowywać inteligentne odpowiedzi na wiadomości e-mail w oparciu o styl pisania i kontekst

Zmień swój dzień w kilka sekund, przenosząc zadania bezpośrednio do kalendarza

Śledzenie zadań, wydarzeń z kalendarza, a nawet timerów Pomodoro za pomocą interaktywnych widżetów bezpośrednio z ekranu głównego

Zwiększ koncentrację dzięki wbudowanym sesjom Pomodoro, które pomagają pracować w ustrukturyzowanych seriach

Podzielony widok na urządzeniach mobilnych, aby maksymalnie wykorzystać ekran

Amie limit

Obecnie Amie jest dostępna tylko na iOS i pulpit, pomijając użytkowników Androida

Aplikacja dobrze synchronizuje się z kalendarzem Apple i Spotify, ale brakuje jej głębszych integracji z aplikacjami innych firm, takimi jak Zapier do niestandardowych cykli pracy

Ceny Amie

Personal : 10 USD/miesiąc płatne rocznie

Pro : 20 USD/miesiąc płatne co miesiąc

Business : 30 USD/miesiąc płatne rocznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Amie

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

🧠 Fun Fact: Amie powstało jako kreatywne "nadużycie" Kalendarza Google. Jej twórca zhakował prototyp, przesuwając Kalendarz Google do jego limitów, zanim przekształcił go w pięknie zaprojektowany planer, którym jest dzisiaj.

5. Akiflow (najlepsze do ujednoliconego blokowania czasu bez przełączania zakładek i okien)

via Akiflow

Koncentrując się na wydajności, Akiflow zamienia rozproszone zadania w zorganizowany harmonogram. Jest zbudowany z myślą o szybkości i kontroli, łącząc zarządzanie zadaniami z solidnym kalendarzem do zarządzania spotkaniami i pomagając ci przejąć kontrolę nad swoim czasem.

Błyskawicznie przechwytuj zadania, planuj swój dzień za pomocą bloków czasowych i szybko wskakuj na spotkania. Wbudowane skróty i rytuały sprawiają, że organizowanie dnia staje się drugą naturą - dzięki czemu możesz skupić się na zrobieniu rzeczy bez nadmiernego zastanawiania się nad procesem.

Najlepsze funkcje Akiflow

Pobieranie zadań z Notion, Slack, Trello i innych w jednym ujednoliconym widoku

Natychmiastowe przekształcanie myśli w zadania dzięki uniwersalnej skrzynce odbiorczej

Przeciąganie i upuszczanie zadań do kalendarza w celu uporządkowanego blokowania i planowania czasu

Twórz niestandardowe codzienne rytuały i procedury, aby efektywnie rozpoczynać i kończyć dzień pracy

Nawigacja, planowanie i planowanie przy minimalnej liczbie kliknięć za pomocą skrótów klawiaturowych

Poznaj model AI do automatycznego przydzielania zadań na podstawie spersonalizowanych szkoleń

Limity Akiflow

Organizowanie zadań może być bardziej elastyczne dzięki lepszym opcjom etykiety

Alerty i przypomnienia mogą nie być tak intuicyjne i inteligentne, jak chcieliby tego niektórzy użytkownicy

Ceny Akiflow

Wersja próbna Free

Pro miesięcznie : 34 USD/miesiąc płatne co miesiąc

Pro rocznie: 19 USD/miesiąc płatne rocznie

Oceny i recenzje Akiflow

G2 : 5/5 (30+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (90+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Akiflow

Konsolidując wszystkie moje narzędzia w jednym, usprawnionym interfejsie, pozwala każdemu z członków naszego zespołu skupić się na tym, co naprawdę ważne. Vimcal stał się moim niezbędnym towarzyszem w utrzymywaniu porządku i kontroli nad codziennymi zadaniami.

Przeczytaj również: Free Szablony do Zarządzania Czasem (Kalendarze i Harmonogramy)

6. Todoist (najlepszy do zrobienia minimalistycznej listy rzeczy do zrobienia)

via Todoist

Jeśli chcesz utrzymać swoje zadania w ryzach bez zbędnego bałaganu, wypróbuj Todoist. Z łatwością tworzy, zarządza i nadaje priorytety projektom, etykietom, terminom i komentarzom. Możesz także śledzić postępy, rozbijać złożone projekty na podzadania i obsługiwać powtarzające się zadania bez kłopotów.

Współpraca? Objęte! Udostępniaj zadania, synchronizuj wszystkich z aktualizacjami w czasie rzeczywistym i integruj się z narzędziami takimi jak Dropbox, Slack i Kalendarz Google, aby utrzymać połączenie cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Todoist

Łatwa organizacja dzięki intuicyjnemu systemowi zarządzania zadaniami

Zwiększ wydajność dzięki przypomnieniom, powiadomieniom i wglądowi w wydajność

Zaplanuj swój harmonogram w kilka sekund dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym między Todoist, Kalendarzem Google / Microsoft i AI

Limity Todoist

Ma limit użycia 300 zadań na projekt, niezależnie od planu

Jego integracja z IFTTT (If This Then That) nie działa dobrze z powtarzającymi się zadaniami, a synchronizacja zadań zajmuje trochę czasu

Todoist ceny

Free Forever

Pro: $4/miesiąc za użytkownika

Business: 6 USD/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4. 4/5 (800+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (2,500+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Todoist

Oprogramowanie jest łatwe w użyciu i stanowi świetny sposób na tworzenie list i śledzenie wydajności. Niestety, zaawansowane funkcje i narzędzia do zarządzania projektami są ograniczone w wersji Free.

Efekt Zeigarnik pokazuje, że niedokończone zadania prześladują nasz umysł. Właśnie dlatego listy do zrobienia są niezbędne - pomagają oczyścić umysł z bałaganu i skupić się na tym, co najważniejsze.

7. Calendly (najlepsze do planowania spotkań z użytkownikami zewnętrznymi)

via Calendly

To, co wyróżnia Calendly, to eliminacja niekończącej się koordynacji e-maili. Narzędzie to eliminuje kłopoty związane z planowaniem, synchronizując się z kalendarzem i pokazując zaproszonym osobom tylko dostępne przedziały czasowe.

Możesz łatwo niestandardowo łączyć harmonogramy, ustawiać preferowany czas trwania spotkań i dostosowywać kategorie wydarzeń do swoich potrzeb. Zaproszeni mogą dokonywać rezerwacji bezpośrednio z dostępnych terminów, bez konieczności ręcznego wysiłku z Twojej strony.

Najlepsza funkcja Calendly

Twórz spersonalizowane połączenia do planowania w celu łatwej rezerwacji, dostosowane do Twoich okien dostępności

Synchronizuj kalendarze bez wysiłku, aby uniknąć przesyłania e-maili i zachować spójność w różnych strefach czasowych

Ustaw automatyczne przypomnienia i powiadomienia, aby nie przegapić spotkań i uniknąć konfliktów

Integruje się z Kalendarzem Google, Outlookiem i Microsoft 365, aby synchronizować wydarzenia na wszystkich urządzeniach w czasie rzeczywistym

Limity Calendly

Istnieje lista oczekujących na funkcje AI

Limit funkcji zarządzania zadaniami i wydajności

Ceny Calendly

Free Forever

Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 15 000 USD/rok

Oceny i recenzje Calendly

G2 : 4. 7/5 (2,200+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (3,900+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Calendly

Używałem Calendly konsekwentnie przez ostatnie kilka lat do prezentacji sprzedażowych, a także do rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Było spójne i zawsze działało dobrze.

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Calendly

8. Chili Piper (najlepsze do przekształcania żądań w pipeline)

via Chili Piper

Chcesz uprościć planowanie spotkań, jednocześnie zwiększając konwersję sprzedaży? Odpowiedzią może być Chili Piper. Jest to platforma konwersji popytu zaprojektowana, aby pomóc firmom zoptymalizować kwalifikację potencjalnych klientów, routing i planowanie.

Integracja czatu, przekierowywania formularzy i planowania usprawnia sprzedaż i eliminuje wąskie gardła, umożliwiając firmom kwalifikowanie potencjalnych klientów, przekierowywanie zapytań i natychmiastowe rezerwowanie spotkań.

Najlepsze funkcje Chili Piper

Planuj spotkania jednym kliknięciem za pomocą ChiliCal i synchronizuj kalendarze w czasie rzeczywistym

Automatyzacja przekazywania zadań i tworzenia harmonogramów dla zespołów wychodzących

Dystrybucja leadów w oparciu o złożone reguły w celu zapewnienia szybszych działań następczych

Konsolidacja raportowania w celu uzyskania kompleksowego przeglądu konwersji leadów

Limity Chili Piper

Ograniczone opcje niestandardowe dla szablonów planowania spotkań

Złożony proces ustawienia, który może wymagać nauki dla nowych użytkowników

Ceny Chili Piper

Concierge: 30 USD/miesiąc za użytkownika

Chat: $30/miesiąc za użytkownika

Distro: $30/miesiąc za użytkownika

Handoff: $30/miesiąc za użytkownika

Dodatkowe opłaty za platformę : do 1000 USD/miesiąc na użytkownika

Platforma konwersji na żądanie: 72 USD/miesiąc za użytkownika (+ opłaty za platformę)

Chili Piper - oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5 (650+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (120+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Chili Piper

Chili Piper jest inteligentny, łatwy do wdrożenia i wpływa na nasz biznes nawet wtedy, gdy jesteśmy zamknięci na noc. Dzięki Chili Piper mam pewność, że demonstracje zarezerwowane na naszej stronie internetowej są odpowiednio kierowane i będą konwertować lepiej niż nasze poprzednie metody.

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablony harmonogram ów w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp dają przewagę, utrzymując zadania w porządku i kontrolując terminy przy minimalnym wysiłku. Idealne, aby nigdy nie przegapić niczego z harmonogramów zarówno osobistych, jak i zespołowych!

9. Kalendarz Google (najlepszy do uzyskiwania wglądu w czas spędzony w ciągu dnia)

przez Kalendarz Google

Kalendarz Google - mówiąc najprościej - ułatwia planowanie. Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach, upraszcza organizację dnia poprzez połączenie z Gmailem i innymi aplikacjami z obszaru roboczego Google.

Niezależnie od tego, czy chodzi o użytek osobisty, czy współpracę w zespole, Kalendarz Google został zaprojektowany tak, aby zarządzanie czasem było płynne i wydajne.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Włącz opcje RSVP, aby uprościć zarządzanie frekwencją na wydarzeniach

Uzyskaj wgląd w analizę czasu w celu podejmowania mądrzejszych decyzji dotyczących planowania i lepszej alokacji czasu

Niestandardowe harmonogramy spotkań dopasowane do konkretnych przedziałów czasowych i preferencji dla optymalnej organizacji

Synchronizacja kalendarzy na wielu platformach w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są zsynchronizowani i poinformowani

Korzystaj z AI Gemini, aby inteligentnie dostosowywać czas spotkań, sugerować kolejne zadania i automatyzować procesy planowania

Limity Kalendarza Google

Podczas gdy dokumenty obecne na Dysku Google mogą być synchronizowane, nie ma opcji osadzania dokumentów

Brak wbudowanego zarządzania zadaniami, wymagający integracji innych firm do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Ceny Kalendarza Google

Kalendarz Google jest dostępny za darmo z kontem Google

Kalendarz Google - oceny i recenzje

G2 : Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4. 8/5 (3,400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kalendarzu Google

Jest to prawdopodobnie jedno z narzędzi, których używam najczęściej do organizowania mojego życia i planowania ze wszystkimi, czy to w pracy, czy w życiu osobistym.

Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Kalendarza Google

via Fantastical

Dostępna na urządzenia Apple i Windows aplikacja Fantastical sprawia, że planowanie nie wymaga wysiłku. Łatwo synchronizuje się z iCloud, Google, Outlookiem i nie tylko - utrzymując wszystkie wydarzenia i zadania w jednym eleganckim hubie.

Dzięki konfigurowalnym widokom (dzień, tydzień, miesiąc i nie tylko) oraz wprowadzaniu danych w języku naturalnym, dodawanie wydarzeń jest tak proste, jak wpisanie "Lunch z Alexem o 13:00 w piątek". "Ponadto wbudowane integracje pozwalają jednym kliknięciem wskoczyć na spotkania Zoom, Google Meet lub Teams.

Fantastyczne najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami wraz z wydarzeniami z kalendarza, zakończone powiadomieniami i przenoszeniem zaległych zadań

Dodawaj i dołączaj do połączeń konferencyjnych dzięki wsparciu dla usług takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Wysyłanie propozycji wydarzeń z wieloma datami i godzinami do zaproszonych osób

Załącz odpowiednie pliki lub zdjęcia do wydarzeń i zadań, aby mieć do nich szybki dostęp podczas spotkań lub zakończonych zadań

Fantastyczne limity

Limit na iOS i pulpit, pomijający użytkowników Androida

Zarządzanie kalendarzami na iOS i iPadOS wymaga dodania kont za pośrednictwem Fantastical lub ręcznego ustawienia

Fantastyczne ceny

Indywidualnie: 4,75 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Rodzina (do 5 członków): 7,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Teams: 4,75 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Fantastyczne oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 8/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fantastical

Podoba mi się łatwość, z jaką można tworzyć powtarzające się wydarzenia i to, że potrafi dekodować zwykły angielski na tytuł, datę, godzinę i lokalizację.

11. Outlook (najlepszy do integracji ze środowiskami Microsoft Office)

przez Outlook

Jeśli szukasz inteligentnego sposobu na zarządzanie harmonogramami i wydarzeniami całego zespołu, Outlook jest dla ciebie! Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne przypomnienia, udostępnianie kalendarzy, kolorowe motywy i nakładki do porównywania wielu kalendarzy, jest to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia swojego planu dnia.

To, co wyróżnia tę aplikację, to płynna integracja z Microsoft Teams. Planuj, dołączaj i organizuj spotkania bezpośrednio z kalendarza - bez dodatkowych kliknięć i okien!

Najlepsze funkcje programu Outlook

Automatyczne blokowanie niebezpiecznych połączeń, zapobieganie phishingowi, wirusom i złośliwemu oprogramowaniu

Synchronizacja Kalendarza Google z Outlookiem w celu przechowywania wszystkich spotkań w jednym miejscu

Szybka lokalizacja wiadomości, osób i dokumentów dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu w Outlooku

Porównaj wiele planów obok siebie, aby uzyskać bardziej przejrzyste planowanie

Korzystaj z Co-pilot AI do przygotowywania odpowiedzi na e-maile, planowania spotkań i generowania podsumowań wydarzeń, dzięki czemu zadania stają się szybsze i łatwiejsze

Limity Outlooka

Nadmiar funkcji może skomplikować podstawowe zadania związane z planowaniem

Zmiany wprowadzone w Outlooku nie synchronizują się automatycznie z Kalendarzem Google za pomocą funkcji eksportu

Outlook ceny

Kalendarz Microsoft Outlook jest dostępny za darmo z kontem Microsoft

Oceny i recenzje Outlook

G2 : 4. 5/5 (2,900+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (2,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Outlook?

To bardzo ważne narzędzie w pracy. Organizuje wszystkie moje e-maile, kalendarze i spotkania w jednym miejscu! Bardzo mi to pomaga, zwłaszcza w planowaniu i przypomnieniu o przyszłych spotkaniach.

Wskazówka dla profesjonalistów: Zablokuj dedykowany Czas Skupienia w swoim kalendarzu i traktuj go jak spotkanie, którego nie można przegapić - bez rozpraszania uwagi, bez przekładania terminów, po prostu nieprzerwana, skoncentrowana praca!

Kalendarz ClickUp: Idealne dopasowanie do potrzeb planowania

Nawet z niezliczonymi narzędziami do planowania, łatwo jest marnować czas i popaść w błąd planowania. Wiele alternatyw dla Vimcal radzi sobie z podstawami, ale walczy o równowagę między wydajnością a łatwością użytkowania.

ClickUp to zmienia. Łączy w sobie narzędzia do zarządzania zadaniami, planowania i współpracy, aby pomóc Ci efektywniej zarządzać czasem.

Gotowy, aby Twój czas pracował dla Ciebie? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!