Buildertrend vs Procore: Które narzędzie do zarządzania budową jest lepsze?

Zarządzanie projektami budowlanymi bez odpowiedniego oprogramowania przypomina budowanie wieżowca ze skrzynką narzędziową, w której brakuje połowy narzędzi. W tym miejscu do gry wkraczają platformy takie jak Buildertrend i Procore, których celem jest poprawa wydajności, komunikacji i widoczności projektów w branży budowlanej.

Choć oba rozwiązania są liderami w branży, wielu profesjonalistów ma trudności z wyborem pomiędzy nimi. Na tym blogu zbadamy różne funkcje i zalety Buildertrend i Procore, jednocześnie odnosząc się do perspektywy, że mogą one nie w pełni zaspokoić unikalne wyzwania stojące przed lokalnymi lub wyspecjalizowanymi Teams budowlanymi.

Przedstawimy ClickUp, rozwiązanie zaprojektowane, aby sprostać codziennym wymaganiom Twoich projektów. Dowiedz się, dlaczego ClickUp może być solidnym fundamentem, którego potrzebują Twoje wysiłki budowlane. 🚀

Czym jest Buildertrend?

przez Buildertrend

Buildertrend to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania budową dostosowane do potrzeb budownictwa mieszkaniowego, firm remontowych i specjalistycznych wykonawców. Jego głównym celem jest uproszczenie złożonego cyklu pracy i usprawnienie komunikacji między Teams, klientami i podwykonawcami.

Zasadniczo platforma konsoliduje narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi, śledzenia finansów i powiązań z klientami w jedną platformę.

Jedną z wyróżniających się funkcji Buildertrend jest narzędzie do planowania, które umożliwia wykonawcom tworzenie dokładnych oś czasu, wprowadzanie korekt i upewnianie się, że żadne zadania nie nakładają się na siebie. Narzędzia do śledzenia finansów zapewniają szczegółowy wgląd w budżety i wydatki, pomagając dostawcom podejmować świadome decyzje i chronić marże zysku.

Funkcje Buildertrend

Buildertrend dostarcza narzędzia, które upraszczają zarządzanie projektami budowlanymi, od planowania projektu po śledzenie finansów i komunikację z klientem. Przyjrzyjmy się jego funkcjom i temu, w jaki sposób mogą one pomóc w organizacji, oszczędzaniu czasu i realizacji projektów:

przez Buildertrend

Funkcje zarządzania projektami Buildertrend umożliwiają zarządzanie każdym szczegółem projektów w jednym miejscu. Narzędzia takie jak harmonogramowanie pozwalają na planowanie i dostosowywanie dokładnych oś czasu w czasie rzeczywistym, podczas gdy dzienniki informują o postępach i warunkach na miejscu.

Buildertrend umożliwia również połączenie zespołu, klientów i podwykonawców dzięki funkcjom zarządzania komunikacją. Platforma oferuje scentralizowane narzędzie do czatowania dla wiadomości błyskawicznych, portal klienta dla aktualizacji projektu w czasie rzeczywistym oraz przechowywanie plików, aby wszystkie dokumenty były uporządkowane i dostępne.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi Buildertrend, kierownicy projektów mogą:

Twórz codzienne dzienniki, aby śledzić aktualizacje projektu, warunki pogodowe i zdjęcia

Użyj podpisów elektronicznych, aby uprościć zatwierdzanie zleceń zmian

Efektywnie zarządzaj gwarancjami, zapewniając klientom spokój ducha po zakończeniu projektu

Informuj klientów na bieżąco dzięki spersonalizowanemu pulpitowi, na którym mogą oglądać postępy, wysyłać wiadomości i podpisywać umowy elektronicznie

Rynek oprogramowania budowlanego osiągnie wartość 21,04 mld USD do roku 2032. Odzwierciedla to szybkie wdrażanie przez wykonawców i firmy budowlane narzędzi cyfrowych w celu poprawy wydajności, obniżenia kosztów i poprawy wyników projektów. 📈

2. Zarządzanie finansami

przez Buildertrend

Buildertrend jest dostawcą narzędzi finansowych do zarządzania budżetem i przepływami pieniężnymi. Od tworzenia szczegółowych szacunków po zarządzanie ofertami i zamówieniami zakupu, platforma zapewnia dokładną obsługę każdego aspektu finansowego projektów. Narzędzia takie jak przedmiar upraszczają obliczenia materiałowe, a opcje płatności online przyspieszają transakcje.

System śledzenia budżetu porównuje szacowane i rzeczywiste koszty, zapewniając zakończoną widoczność wyników finansowych projektu. Dzięki narzędziom do zarządzania finansami Buildertrend:

Usprawnij proces składania ofert poprzez tworzenie, wysyłanie i śledzenie zapytań ofertowych

Twórz profesjonalne kosztorysy przy użyciu gotowych szablonów budżetów budowlanych i katalogów kosztów

Generowanie dokładnych potrzeb materiałowych i kosztów za pomocą narzędzi do kosztorysowania

Porównaj budżety z rzeczywistymi kosztami w czasie rzeczywistym, aby podejmować świadome decyzje i poprawić rentowność

Pro Tip: Zastosowanie narzędzi opartych na chmurze pozwala obniżyć koszty operacyjne i usprawnić współpracę. Przechodząc na rozwiązania w chmurze, Teams eliminują potrzebę korzystania z drogich serwerów i uzyskują dostęp do informacji o projekcie z dowolnego miejsca, zapewniając przejrzystość projektu. 🛠️

3. Zarządzanie materiałami/zasobami

przez Buildertrend

Narzędzia do zarządzania materiałami Buildertrend usprawniają zakupy i zapewniają dostęp do ekskluzywnych rabatów i zniżek od wiodących marek. Platforma umożliwia budowniczym zarządzanie wszystkimi kosztami materiałów w jednym miejscu, pomagając zwiększyć marże zysku i poprawić decyzje zakupowe.

Dostawcy korzystają z widoczności tysięcy wykonawców, tworząc bezpośrednie połączenie z potencjalnymi klientami. Wykorzystując narzędzia Buildertrend, poprawiasz wydajność budowy, zarządzasz kosztami materiałów i zabezpieczasz lepsze oferty w celu wsparcia swoich projektów.

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych rabatów i zniżek dzięki ugruntowanym partnerstwom marki

Scentralizuj zakupy materiałów, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć ręczne śledzenie

Uzyskaj dokładne dane w czasie rzeczywistym na temat kosztów materiałów, aby podejmować mądrzejsze decyzje zakupowe

Promuj swoją markę i sprzedawaj produkty rozległej sieci budowniczych i wykonawców

Ceny Buildertrend

Essential: $499/miesiąc

Zaawansowane: $799/miesiąc

Zakończone: $1099/miesiąc

➡️ Czytaj więcej: Jak znaleźć i utrzymać klientów w biznesie budowlanym

Czym jest Procore?

via Procore

Procore to kompleksowa platforma do zarządzania projektami budowlanymi, zaprojektowana w celu poprawy wydajności, współpracy i podejmowania decyzji na każdej scenie projektu budowlanego.

Stworzony do obsługi złożonych projektów cywilnych i infrastrukturalnych, Procore łączy w sobie narzędzia do planowania projektów, śledzenia finansów, zarządzania jakością i komunikacji w ramach ujednoliconej platformy.

Procore obsługuje różne branże, w tym ciężkie budownictwo cywilne, transport, usługi komunalne, lotnictwo i budownictwo morskie. Oferując dane w czasie rzeczywistym, automatyzację i płynną komunikację, umożliwia wykonawcom dotrzymywanie terminów, ograniczanie ryzyka i dostarczanie wysokiej jakości wyników przy jednoczesnej ochronie marż zysku.

Funkcje Procore

Procore oferuje kompleksowy zestaw narzędzi dostosowanych do każdej sceny cyklu życia projektu budowlanego. Przyjrzyjmy się funkcjom Procore, od planowania przed rozpoczęciem budowy po realizację projektu i śledzenie finansów:

1. Oprogramowanie do zarządzania projektami

via Procore

Procore upraszcza realizację projektów poprzez centralizację wszystkich działań, dokumentów i komunikacji. Jego narzędzia pomagają zarządzać budżetem, egzekwować standardy jakości i bezpieczeństwa oraz śledzić aktualizacje projektu w czasie rzeczywistym.

Narzędzia prekonstrukcyjne Procore ujednolicają plan, ofertowanie i szacowanie w jednym rozwiązaniu, umożliwiając precyzję i wydajność w przygotowaniu projektu. Integracja zarządzania ofertami, przedmiarami i narzędziami do szacowania ogranicza ręczny cykl pracy i upraszcza przejście od planu do realizacji.

Platforma zapewnia zespołom pracującym w terenie dostęp do aktualnych rysunków i modeli BIM, zapewniając dokładną koordynację i minimalizując ilość przeróbek:

Monitoruj budżety i kondycję finansową w czasie rzeczywistym

Egzekwowanie spójnych procesów jakości i bezpieczeństwa we wszystkich projektach

Połączenie Teams w terenie z najnowszymi dokumentami projektowymi i modelami BIM

Twórz i zarządzaj pakietami ofert, porównuj propozycje i płynnie przekształcaj oferty w umowy podwykonawcze

Wykonuj dokładne przedmiary i szacunki, aby zwiększyć szybkość i dokładność ofertowania

➡️ Czytaj więcej: Typowe metody realizacji projektów budowlanych dla architektów

2. Zarządzanie finansami

via Procore

Rozwiązanie do zarządzania finansami od Procore zapewnia przejrzystość i kontrolę nad kosztami projektu. Integracja szacowania, budżetowania i fakturowania z danymi w terenie w czasie rzeczywistym zapewnia dokładny wgląd w wyniki finansowe.

Narzędzia takie jak zarządzanie fakturami i prognoza kosztów umożliwiają dokumentowanie zmian, śledzenie wydatków i ochronę marży zysku w biznesie budowlanym. Dzięki narzędziom do zarządzania finansami Procore:

Śledzenie budżetów i kosztów w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia niespodzianek finansowych

Zintegruj oprogramowanie do zarządzania projektami z systemem księgowym, aby zapewnić płynny cykl pracy

Usprawnij procesy płatności dzięki automatyzacji śledzenia faktur i listom kontrolnym zgodności

Generowanie kompleksowych raportów finansowych w celu wsparcia podejmowania strategicznych decyzji

🧠 Ciekawostka: W raporcie McKinsey z 2023 r. oszacowano, że Gen AI i inne narzędzia AI odblokują wartość do 18 miliardów dolarów dla budowniczych domów, co stanowi prawie 10% przychodów branży budowlanej.

3. Zarządzanie zasobami

via Procore

Narzędzia do zarządzania zasobami Procore optymalizują alokację siły roboczej i sprzętu, zapewniając wydajność i rentowność projektów. Platforma centralizuje ustawienia i zapewnia wgląd w dostępność siły roboczej, zestawy umiejętności i bliskość miejsc pracy.

Pomaga śledzić wydajność i wykorzystanie sprzętu w czasie rzeczywistym, ułatwiając efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki narzędziom do zarządzania zasobami Procore:

Przydzielaj właściwych ludzi do odpowiednich zadań w oparciu o umiejętności i lokalizację

Śledzenie wydajności pracy i sprzętu w celu dotrzymania harmonogramu i budżetu

Prognoza zapotrzebowania na zasoby w celu poprawy planu i zapobiegania niedoborom

Scentralizowana komunikacja i planowanie dla płynnej współpracy zespołu

Ceny Procore

Niestandardowe ceny

💡 Pro Tip: Rozbudowane funkcje Procore pasują do dużych projektów, ale jego wysoki koszt i trudna krzywa uczenia się mogą czasami przytłaczać mniejsze Teams. Dlatego też zbadanie alternatyw dla Procore jest niezbędne do znalezienia bardziej przystępnego cenowo, elastycznego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania.

Buildertrend vs. Procore: Porównanie funkcji

Przy ocenie Buildertrend i Procore decyzja sprowadza się do konkretnych potrzeb i skali projektów budowlanych. Porównajmy ich kluczowe funkcje i sprawdźmy, które narzędzie lepiej nadaje się do różnych scenariuszy.

Funkcja nr 1: Realizacja i zarządzanie projektami

Buildertrend najlepiej sprawdza się w przypadku wykonawców mieszkaniowych i mniejszych teamów, oferując proste narzędzia, takie jak planowanie w czasie rzeczywistym i dzienniki. Co więcej, jest silny w komunikacji z klientem i idealny do projektów niestandardowych.

Procore doskonale sprawdza się w zarządzaniu wielkoskalowymi, złożonymi projektami w przemyśle ciężkim i użyteczności publicznej. Jego zaawansowane funkcje, w tym integracja BIM i współpraca w czasie rzeczywistym, skutecznie obsługują skomplikowane cykle pracy.

🏆 Zwycięzca: Podczas gdy Buildertrend pasuje do mniejszych operacji, Procore wygrywa w przypadku dużych, wieloaspektowych projektów.

Funkcja #2: Zarządzanie finansami

Prosty interfejs Buildertrend doskonale nadaje się do zarządzania budżetami, ofertami i płatnościami dla małych i średnich firm. Funkcje takie jak przedmiar i płatności online zwiększają wydajność.

Procore wyróżnia się zaawansowanym śledzeniem kosztów, integracją danych w terenie w czasie rzeczywistym i solidną prognozą, dzięki czemu idealnie nadaje się do większych projektów o złożonych potrzebach finansowych.

🏆 Zwycięzca: Procore dla zaawansowanego zarządzania finansami; Buildertrend dla prostszych, oszczędnych operacji.

Funkcja #3: Zarządzanie zasobami i materiałami

Buildertrend upraszcza zarządzanie materiałami dla małych i średnich wykonawców, oferując ekskluzywne rabaty i efektywne zarządzanie dostawcami.

Procore oferuje szerszy zestaw narzędzi, w tym śledzenie siły roboczej i sprzętu, zapewniając optymalizację zasobów w czasie rzeczywistym dla dużych projektów.

🏆 Zwycięzca: Procore doskonale nadaje się do kompleksowego zarządzania zasobami, podczas gdy Buildertrend jest odpowiedni do śledzenia materiałów pod kątem kosztów.

Przeczytaj również: Dowiedz się, jak solidny CRM dla branży budowlanej pomaga sprawnie i wydajnie zarządzać klientami, potencjalnymi klientami i projektami.

Buildertrend vs Procore na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby sprawdzić, gdzie użytkownicy oceniają Buildertrend vs. Procore. W różnych subredditach i wątkach komentarzy wielu użytkowników podkreślało, że przydatność różni się w zależności od rodzaju i wielkości projektu.

Większość Redditorów zgadza się, że Buildertrend lepiej nadaje się do projektów na małą skalę, z u/mariaclaraa1 mówiąc:

BuilderTrend oferuje dużą wartość dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale może nie spełniać potrzeb większych firm zarządzających bardziej skomplikowanymi projektami.

BuilderTrend oferuje dużą wartość dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale może nie spełniać potrzeb większych firm zarządzających bardziej skomplikowanymi projektami.

W przypadku większych, złożonych projektów komercyjnych, Procore jest preferowanym wyborem ze względu na swoje zaawansowane możliwości. Niektórzy użytkownicy ostrzegają jednak przed modelem cenowym Procore dla mniejszych projektów. Użytkownik Reddit u/hello_world45 mówi:

Procore to przesada w przypadku mniejszych zleceń, a ich ceny oparte na przychodach są szalone dla małych wykonawców.

Procore to przesada w przypadku mniejszych zleceń, a ich ceny oparte na przychodach są szalone dla małych wykonawców.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Buildertrend vs. Procore

ClickUp to aplikacja Wszystko do pracy zaprojektowana w celu scentralizowania i uproszczenia zarządzania projektami budowlanymi. Dzięki narzędziom do zarządzania projektami, śledzenia czasu, współpracy, raportowania i silnego bezpieczeństwa danych, ClickUp pomaga zespołom budowlanym przechwytywać dane oraz efektywnie planować, realizować i dostarczać projekty.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie oś czasu, śledzenie budżetów czy współpracę nad projektami, ClickUp przenosi każdą fazę projektu na ujednoliconą platformę, aby zapewnić, że Teams pozostaną w zgodzie, a projekty pozostaną zgodne z harmonogramem i budżetem.

ClickUp's one-up #1: Kompleksowe zarządzanie budową

Wizualizuj i kontroluj każdy aspekt swoich projektów budowlanych na platformie do zarządzania budową ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp pomaga zarządzać każdym aspektem projektu budowlanego, od planowania zadań po monitorowanie wydajności wykonawców. Elastyczność platformy pozwala Teams na przełączanie się między wieloma widokami, takimi jak wykresy Gantta i tablice Kanban, w celu wizualizacji i dostosowania cykli pracy bez wysiłku.

Wbudowana automatyzacja eliminuje powtarzające się zadania ręczne, pozwalając teamom skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości pracy przy jednoczesnym dotrzymywaniu terminów. Dzięki ClickUp możesz:

Zarządzanie harmonogramami, zadaniami i zasobami za pomocą ponad 15 konfigurowalnych widoków, w tym kalendarza, listy i osi czasu

Przydziel zadania, ustaw zależności i monitoruj postęp w czasie rzeczywistym

Automatyzacja powtarzalnych cykli pracy, takich jak przydzielanie zadań i zatwierdzanie

Śledzenie czasu pracy teamów dzięki szczegółowym raportom dotyczącym alokacji zasobów i rozliczanych godzin

Bonus: Zoptymalizuj swój proces przetargowy dzięki szablonom ofert budowlanych ClickUp. Twórz profesjonalne oferty, śledź zatwierdzenia i wygrywaj projekty szybciej - wszystko w jednym miejscu!

ClickUp's one-up #2: Gotowe do użycia szablony budowlane

Pobierz szablon Free Usprawnij planowanie i realizację dzięki konfigurowalnym szablonom budowlanym ClickUp

ClickUp oferuje gotowe szablony do zarządzania projektami budowlanymi, ułatwiając usprawnienie procesu od przedsprzedaży do zakończenia projektu. Szablon ClickUp Construction Template umożliwia zarządzanie harmonogramami, dostosowywanie zasobów i śledzenie postępów przy minimalnej konfiguracji. Konfigurowalne widoki i pola umożliwiają zespołom dostosowanie szablonów do potrzeb każdego projektu.

Planuj oś czasu budowy za pomocą wykresów Gantta i kalendarza w ClickUp

Organizuj cykle pracy za pomocą list i tablic Kanban typu "przeciągnij i upuść"

Śledzenie budżetów, kamieni milowych i celów dzięki polom niestandardowym ClickUp

Współpracuj nad specyfikacjami konstrukcyjnymi za pomocą Docs, funkcji bogatego formatu i aktualizacji w czasie rzeczywistym

Bonus: Nikt nie chce zmagać się z dodatkową pracą, której można uniknąć. Dlatego też wielu profesjonalistów z branży budowlanej korzysta z gotowych do użycia szablonów do zarządzania budową od ClickUp. Szablony te upraszczają planowanie projektów, śledzenie kamieni milowych i utrzymywanie porządku w zespole - wszystko w jednym miejscu!

ClickUp's one-up #3: Pulpity, spostrzeżenia i niestandardowe widoki

Śledzenie postępów i zarządzanie zasobami bez wysiłku dzięki pulpitom ClickUp w czasie rzeczywistym

Pulpity ClickUp oferują konfigurowalny, ogólny widok postępu projektu. Pulpity te umożliwiają zespołom śledzenie wykorzystania zasobów, monitorowanie zakończonych zadań i wizualizację danych projektu za pomocą wykresów i grafów.

Spostrzeżenia oparte na AI natychmiast odpowiadają na złożone pytania, pomagając Teams zidentyfikować wąskie gardła i poprawić wydajność.

Niestandardowy sposób pracy dzięki ponad 15 widokom ClickUp - dostosowanym do każdego projektu i zespołu

Poza tym, ClickUp Views pozwala niestandardowo wizualizować i zarządzać cyklem pracy. Ponad 15 widoków, takich jak oś czasu, mapa i Box, ułatwia dostosowanie do potrzeb projektu lub zespołu. Dzięki tym funkcjom:

Monitoruj obciążenie pracą zespołu, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu lub niewykorzystaniu potencjału

Śledzenie czasu i rozliczalnych godzin dzięki funkcjom śledzenia czasu w ClickUp

Korzystaj z portali klientów do aktualizacji w czasie rzeczywistym i współpracy z interesariuszami

Przeprowadzaj burze mózgów i wizualizuj procesy za pomocą map myśli ClickUp

Widok mapy do zarządzania cyklami pracy opartymi na lokalizacji, takimi jak miejsca pracy i dostawy

Oto, co Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer) w firmie budowlanej Casagrande, miał do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom w tym samym czasie i gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia.

ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom w tym samym czasie i gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia.

Pro Tip: Śledzenie wydajności pracy i sprzętu pozwala uniknąć nadmiernych wydatków. Monitorowanie w czasie rzeczywistym wykorzystania siły roboczej i sprzętu zapewnia, że Teams dotrzymują harmonogramu i mieszczą się w budżecie, poprawiając ogólną wydajność. ⏱️

ClickUp's one-up #4: Zarządzanie projektami i funkcje współpracy

Płynna współpraca dzięki ClickUp Docs, Tablicom i analizom opartym na AI dla inteligentniejszego cyklu pracy

ClickUp rewolucjonizuje współpracę dzięki funkcjom, które łączą Teams, zarówno w biurze, jak i na miejscu. ClickUp Docs umożliwia płynną komunikację i dokumentację, od propozycji projektów po dzienniki.

Z drugiej strony, ClickUp AI Brain usprawnia cykl pracy poprzez generowanie podzadań, podsumowywanie wątków komentarzy i oferowanie przydatnych spostrzeżeń, pomagając zespołom pracować mądrzej i szybciej.

Współpraca nad dokumentacją projektu dzięki edycji w czasie rzeczywistym w Docs

Zamieniaj pomysły w wykonalne zadania bezpośrednio z ClickUp Whiteboards

Korzystaj z wbudowanego czatu, aby oznaczać członków zespołu, udostępniać aktualizacje i łączyć zadania

Generuj podsumowania projektów, podzadania i aktualizacje statusu

Przeczytaj również: Dowiedz się, jak AI rewolucjonizuje cykl pracy w budownictwie i zwiększa wydajność projektów.

Buduj mądrzej, nie ciężej z ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania budową to nie tylko wybór funkcji - chodzi o znalezienie narzędzia, które dostosuje się do Twojego unikalnego cyklu pracy. Buildertrend doskonale sprawdza się w upraszczaniu potrzeb mieszkaniowych i remontowych, podczas gdy Procore dominuje w złożonych projektach na dużą skalę. Ale co by było, gdyby istniało rozwiązanie oferujące idealną równowagę między prostotą i mocą dla wszystkich typów projektów?

ClickUp to aplikacja do wszystkiego, która na nowo definiuje zarządzanie budową. Dzięki narzędziom do planowania, śledzenia finansów i współpracy, zmienia ona sposób, w jaki Teams planują, komunikują się i realizują projekty. Ponadto funkcje takie jak konfigurowalne szablony, pulpity i analizy oparte na AI zapewniają wydajność na każdej scenie.

Zacznij inteligentniej zarządzać budową, rozpoczynając pracę z ClickUp już dziś i poznaj lepszy sposób budowania. 🚀