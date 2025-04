20 najlepszych GPT dla wydajności do wypróbowania w 2025 roku

Zawsze szukasz sposobów do zrobienia więcej w krótszym czasie, ale sama liczba narzędzi zwiększających wydajność może być przytłaczająca. Niektóre z nich obiecują automatyzację rutynowych zadań, a inne twierdzą, że poprawiają koncentrację, ale znalezienie odpowiedniego rozwiązania często wymaga prób i błędów.

Co gorsza, wiele narzędzi rozwiązuje tylko jeden element układanki, pozostawiając żonglowanie wieloma aplikacjami tylko po to, by być na bieżąco z pracą.

Narzędzia oparte na GPT na nowo definiują wydajność. Służą one do czegoś więcej niż tylko automatyzacji zadań - analizują, generują i dostosowują zawartość do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o redagowanie e-maili, podsumowywanie raportów czy burzę mózgów, asystenci AI dostarczają wyniki w kilka sekund.

W tym wpisie na blogu znajdziesz 20 najlepszych GPT pod względem wydajności. Każdy z nich został stworzony, aby zaoszczędzić czas, zmniejszyć wysiłek manualny i pomóc pracować mądrzej, a nie ciężej. Zanurzmy się.

Czym są GPT?

GPT, czyli Generative Pre-trained Transformers, to zaawansowane modele AI opracowane w celu rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego. Są one szkolone na obszernych zbiorach danych, dzięki czemu mogą wykonywać szeroki zakres zadań związanych z językiem, w tym tworzenie zawartości, pomoc w kodowaniu, podsumowywanie i wiele innych.

Ten typ agenta AI wykorzystuje architekturę transformatora do przewidywania następnego słowa w sekwencji, co pozwala mu generować spójny i kontekstowo odpowiedni tekst.

W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli AI, GPT można niestandardowo dostosować do konkretnych zadań lub tematów, umożliwiając użytkownikom dostosowanie ich do różnych zastosowań bez konieczności kodowania. Ta zdolność adaptacji sprawia, że GPT są cennymi narzędziami w różnych branżach, zwiększając wydajność i usprawniając cykle pracy.

OpenAI opracowało GPT z zamiarem rozwoju AI z korzyścią dla ludzkości. Z biegiem czasu modele te ewoluowały, z każdą wersją - począwszy od GPT-2 do GPT-3, a teraz GPT-4 - stając się bardziej złożone, zdolne i świadome kontekstu, zwiększając ich zdolność do wykonywania szerokiego zakresu zadań z większą dokładnością.

Czy wiesz? Przed GPT, chatboty takie jak ELIZA (lata 60.) i ALICE (lata 90.) wykorzystywały skrypty oparte na regułach do symulowania rozmów. Choć imponujące jak na swoje czasy, nie były w stanie generować odpowiedzi tak dynamicznie jak dzisiejsze modele GPT.

Czego należy szukać w najlepszych GPT pod względem wydajności?

Dobry GPT powinien ułatwiać pracę, a nie zwiększać obciążenie pracą. Najlepsze z nich naturalnie wpasowują się w przepływ pracy, pomagając działać szybciej bez ciągłych poprawek i dodatkowych kroków. Ale przy tak wielu dostępnych opcjach, skąd wiesz, które z nich są tego warte? Zwróć uwagę na te kluczowe funkcje. 💁

Zrozumienie kontekstu: Poszukaj GPT, który rozumie kontekst Twoich zadań, dostarczając trafnych i dokładnych odpowiedzi w oparciu o dany projekt lub zadanie

Wielofunkcyjność: Wybierz taką, która wykonuje różne zadania, takie jak podsumowywanie dokumentów, generowanie pomysłów, tworzenie konspektów, pisanie e-maili, planowanie spotkań i sprawne odpowiadanie na pytania

Integracja z istniejącymi narzędziami: Zapewnij integrację IT z preferowanymi aplikacjami zwiększającymi wydajność, w tym z kalendarzem, pocztą e-mail, listami rzeczy do zrobienia i innymi narzędziami do zarządzania zadaniami, aby zapewnić płynny cykl pracy

Opcje niestandardowe: Znajdź GPT, który dostosowuje odpowiedzi do Twojego stylu pisania, tonu i poziomu szczegółowości potrzebnego do wykonania zadań

Automatyzacja zadań: Wybierz taką, która usprawnia powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych, generowanie raportów lub redagowanie e-maili, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć wysiłek manualny

Generowanie kreatywnej zawartości: Wybierz GPT, które tworzy różnorodne formaty zawartości, takie jak slajdy prezentacji, konspekty blogów i posty w mediach społecznościowych, aby wesprzeć różne kreatywne potrzeby

Zaawansowane podsumowanie: Znajdź solidne możliwości podsumowywania, które kondensują złożone informacje z dokumentów, artykułów lub wideo w zwięzłe, przydatne podsumowania

Dokładne wyszukiwanie informacji: Zapewnij GPT dostęp do wiarygodnych źródeł danych, aby dostarczyć precyzyjne, istotne informacje na podstawie Twoich zapytań, wspierając efektywne podejmowanie decyzji i prowadzenie badań

Najlepsze GPT dla wydajności

Teraz już wiesz, czego szukać w GPT pod kątem wydajności. Przyjrzyjmy się opcjom, które mogą naprawdę zmienić Twój przepływ pracy. Ponieważ AI w miejscu pracy wciąż ewoluuje, najlepsze GPT zwiększające wydajność są zbudowane tak, aby nadążać za wymaganiami nowoczesnej pracy.

Zanurzmy się w najlepszych GPT, które zostały zaprojektowane tak, aby praca nie była przykrym obowiązkiem. 👇

1. Creative Writing Coach (najlepszy do ulepszania storytellingu i przezwyciężania bloków pisarskich)

za pośrednictwem Creative Writing Coach

Creative Writing Coach to transformacyjne narzędzie dla pisarzy, którzy chcą poprawić swoje umiejętności twórcze.

Platforma oparta na AI dostarcza kompleksowych wskazówek, informacji zwrotnych i spostrzeżeń analitycznych, które pomagają udoskonalić pisanie. Analizuje teksty i identyfikuje obszary wymagające poprawy, takie jak rozwój postaci i spójność narracji, ułatwiając uzyskanie bardziej dopracowanego produktu końcowego.

Wyróżniającą się funkcją jest zdolność do wyjaśniania złożonych koncepcji pisania. Na przykład, skutecznie uczy zasady "pokazywania zamiast opowiadania", zachęcając pisarzy do korzystania z żywych opisów, które angażują wyobraźnię czytelników. Zwiększa to zrozumienie przez użytkownika skutecznych technik opowiadania historii i sprzyja głębszemu połączeniu z odbiorcami.

Najlepsze funkcje Creative Writing Coach

Popraw swoje umiejętności pisania dzięki spersonalizowanym opiniom i wskazówkom

Pokonaj bloki twórcze dzięki dostosowanym sugestiom i podpowiedziom

Wyjaśnij złożone koncepcje pisania, aby lepiej je zrozumieć i zastosować

Dopracuj rozwój postaci i strukturę fabuły, aby uzyskać bardziej atrakcyjne narracje

Ograniczenia trenera kreatywnego pisania

Narzędzie często ma trudności z włączeniem emocjonalnego rezonansu lub kreatywności w pisaniu, które są niezbędne do angażującego opowiadania historii

Brakuje mu pamięci poprzednich podpowiedzi w oddzielnych sesjach i ma trudności z utrzymaniem spójnego kontekstu

Trener kreatywnego pisania

Premium: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Ultra: 44,99 USD/miesiąc za użytkownika

Trener kreatywnego pisania - oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

ClickUp Insight: Pracownicy zazwyczaj odpowiadają na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa może kosztować do 23 minut czasu skupienia, tworząc paradoks wydajności. Równoważenie szybkich odpowiedzi z dogłębną pracą może być wyzwaniem. ClickUp rozwiązuje ten problem, integrując komunikację bezpośrednio z cyklem pracy. Możesz zamieniać wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia, łączyć rozmowy z powiązanymi zadaniami i dokumentami oraz używać AI do zarządzania czatami za pomocą funkcji takich jak sugerowane odpowiedzi i podsumowania wątków. Ta płynna integracja pomaga utrzymać koncentrację przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej komunikacji.

2. GPT Canva (najlepsze do generowania kreatywnych pomysłów i podpisów)

via Canva GPT

Canva GPT to innowacyjna integracja, która łączy ChatGPT OpenAI z platformą projektową Canva, mając na celu usprawnienie procesu twórczego dla użytkowników. To połączenie umożliwia osobom prywatnym i firmom wydajniejsze tworzenie wysokiej jakości wizualizacji, łącząc generowanie zawartości oparte na AI z łatwymi w użyciu narzędziami do projektowania Canva.

Możesz wprowadzać opisowe podpowiedzi, a GPT stworzy odpowiednie układy projektowe, upraszczając dane powstania prezentacji, logo, postów w mediach społecznościowych i nie tylko.

Wprowadzony pod koniec 2023 roku pakiet obejmuje narzędzia takie jak Magic Switch do konwertowania dokumentów na prezentacje, Magic Grab do manipulacji obrazami, Magic Media do tworzenia wideo z podpowiedzi tekstowych oraz Brand Voice do tworzenia kopii zgodnych z marką.

Najlepsze funkcje GPT Canva

Szybkie generowanie projektów poprzez wprowadzanie podpowiedzi tekstowych, dzięki czemu projektowanie staje się dostępne dla szerszego grona odbiorców

Jeszcze bardziej niestandardowe wyniki w Canva, dostosowując projekty do konkretnych potrzeb

Popraw jakość zawartości za pomocą narzędzi opartych na AI, aby uzyskać inspirację i innowacyjne pomysły

Twórz obrazy z opisów tekstowych, oferując różne style i doskonaląc się w tworzeniu obrazów fotograficznych i wieloprzedmiotowych

Ograniczenia GPT Canva

Narzędzie może dawać różne wyniki; niektóre podpowiedzi dają satysfakcjonujące projekty, podczas gdy inne nie spełniają oczekiwań użytkowników

Skuteczność GPT Canva w dużej mierze zależy od jasności i szczegółowości instrukcji użytkownika

Cennik GPT Canva

Free

Pro: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GPT Canva

G2: 4. 7/5 (ponad 4 400 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (12 400+ recenzji)

3. Diagramy (Show Me) (najlepsze do tworzenia przejrzystych i angażujących wizualizacji ilustrujących złożone koncepcje)

Show Me to narzędzie AI opracowane przez firmę helpful. dev, które umożliwia użytkownikom generowanie szerokiej gamy wizualnych reprezentacji, w tym schematów blokowych, diagramów UML, map myśli, wykresów Gantta, diagramów powiązań encji (ER) i innych.

Interpretuje podpowiedzi użytkownika w celu tworzenia diagramów, które pomagają w konceptualizacji, planowaniu i komunikacji na różnych polach, takich jak tworzenie oprogramowania, zarządzanie projektami, edukacja i analiza biznesowa.

Narzędzie to zwiększa wydajność, przekształcając złożone pomysły w wyczyszczone, wizualne formaty, ułatwiając lepsze zrozumienie i współpracę. Wygenerowane diagramy można eksportować i edytować, oferując elastyczność w zakresie niestandardowych rozwiązań i integracji z prezentacjami lub raportowaniem.

Integracja jest idealna dla profesjonalistów, programistów lub analityków biznesowych, którzy muszą wizualnie przekazywać pomysły.

Diagramy (Pokaż mi) najlepsze funkcje

Twórz slajdy PowerPoint, prezentacje Keynote, pitch decki i inne pomoce wizualne, aby skutecznie przekazywać pomysły

Wsparcie dla wielu języków diagramów, takich jak Mermaid i PlantUML

Wejdź w interakcję z intuicyjną platformą, która upraszcza proces tworzenia diagramów, czyniąc go dostępnym dla użytkowników o różnym poziomie wiedzy technicznej

Zapisuj diagramy w wielu formatach i modyfikuj je, aby dostosować je do konkretnych wymagań

Diagramy (Pokaż mi) ograniczenia

Choć narzędzie umożliwia eksportowanie i edytowanie diagramów, zakres niestandardowych ustawień może nie spełniać potrzeb użytkowników wymagających wysoce dostosowanych reprezentacji wizualnych

Użytkownicy niezaznajomieni z reprezentacjami diagramów lub funkcjami narzędzia mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Diagramy (Pokaż mi) ceny

Free

Diagramy (Pokaż mi) oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? GPPT czasami generuje całkowicie fałszywe lub bezsensowne informacje, znane jako "halucynacje". ponieważ nie weryfikuje faktów, może śmiało wymyślać rzeczy, jeśli wzorce w danych treningowych sugerują rozsądnie brzmiącą odpowiedź.

4. Project Manager Buddy (najlepszy do śledzenia projektów dzięki spostrzeżeniom opartym na AI)

via Project Manager Buddy

Project Management Buddy został opracowany przez DialogDuo i ma na celu wsparcie kierowników projektów w różnych metodologiach, w tym Agile, Scrum i Lean. Narzędzie to oferuje spersonalizowane wskazówki, szablony i najlepsze praktyki usprawniające planowanie i realizację projektów. Możesz uzyskać porady dotyczące tworzenia planów projektów, zarządzania ryzykiem, śledzenia postępów i dostarczania wartości.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz utworzyć wykres Gantta, zarządzać ryzykiem, czy obsługiwać zmiany zakresu, narzędzie to dostarcza dopasowane rozwiązania, które udoskonalą Twoje zadania związane z zarządzaniem projektami.

Najlepsze funkcje Project Manager Buddy

Uzyskaj szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Agile, Waterfall i innych frameworków

Współpracuj z użytkownikami w celu opracowania kompleksowych planów projektów dostosowanych do konkretnych potrzeb

Korzystaj z gotowych szablonów planów projektów, wykresów Gantta, ocen ryzyka i innych niezbędnych dokumentów

Wdrażaj najlepsze praktyki radzenia sobie z wyzwaniami AI związanymi z zarządzaniem projektami

ograniczenia Project Manager Buddy

Nawet przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, takich jak "tryb incognito", nadal istnieją obawy dotyczące wycieków danych lub nieautoryzowanego dostępu

wycena Project Manager Buddy

Free

oceny i recenzje Project Manager Buddy

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

5. Video Summarizer (najlepszy do szybkiego wyodrębniania kluczowych informacji z wideo)

via Video Summarizer

GPT Video Summarizer to zaawansowane narzędzie AI zaprojektowane do skutecznej analizy i kondensacji zawartości wideo YouTube, umożliwiając uchwycenie istotnych informacji bez oglądania całych filmów. Wystarczy wprowadzić link do YouTube, a narzędzie wyodrębni kluczowe punkty i spostrzeżenia.

Po otrzymaniu połączonego linku z YouTube, AI pobiera ID wideo i uzyskuje dostęp do jego podpisów. Przetwarza te informacje, aby stworzyć ustrukturyzowane podsumowanie podkreślające kluczowe punkty, istotne dane i stawia przykładowe pytania w celu głębszego zrozumienia. Podsumowania te można rozszerzać, generować quizy edukacyjne, tworzyć diagramy wizualne, a nawet przygotowywać artykuły na podstawie zawartości wideo.

Narzędzie to jest szczególnie korzystne dla studentów, badaczy i profesjonalistów, którzy chcą zaoszczędzić czas, jednocześnie wydobywając cenne informacje z zawartości wideo.

Najlepsze funkcje podsumowania wideo

Podsumowanie wideo w uporządkowanym formacie z kluczowymi punktami, spostrzeżeniami i przykładami

Generuj quizy, diagramy i artykuły, aby zwiększyć wiedzę i zaangażowanie

Przetłumacz podsumowania i spostrzeżenia na preferowany język użytkownika w celu ułatwienia dostępu

Odpowiedz na konkretne pytania dotyczące wideo, wyciągając najistotniejsze szczegóły

Limity podsumowujące wideo

Ponieważ opiera się na napisach, nie może analizować diagramów, wykresów ani czysto wizualnych demonstracji w wideo

Jeśli wideo ma niedokładne lub niekompletne napisy, podsumowania mogą być nieprecyzyjne lub pomijać pewne szczegóły

Cena podsumowania wideo

Free

Oceny i recenzje podsumowujące wideo

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Spędzanie czasu na organizowaniu obszaru roboczego lub planowaniu zadań może wydawać się wydajnością, ale to nie to samo, co faktyczne wykonanie pracy. Nazywa się to " teatrem wydajności " - wygląda jak praca, ale nie porusza igły.

6. Tutor Me by Khan Academy (najlepsze do spersonalizowanych korepetycji z różnych przedmiotów)

via Tutor Me by Khan Academy

Khan Academy oferuje narzędzia edukacyjne oparte na AI, zaprojektowane w celu poprawy doświadczeń edukacyjnych uczniów i wsparcia nauczycieli. Khanmigo Lite to darmowe narzędzie edukacyjne Khan Academy oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga uczniom w nauce przedmiotów takich jak matematyka, nauki ścisłe i humanistyczne.

Tutor Me Mode to funkcja w Khanmigo, która naśladuje korepetycje jeden na jeden, dostarczając dostosowanych wskazówek, zadając dociekliwe pytania i wspierając krytyczne myślenie w matematyce i naukach humanistycznych. Wykorzystuje ona metodę sokratejską, prowadząc uczniów krok po kroku przez rozwiązywanie problemów bez bezpośredniego udzielania odpowiedzi. Takie podejście zachęca do głębszego zrozumienia i samodzielnej nauki.

Najlepsze funkcje Tutor Me

Poprowadź uczniów przez rozwiązywanie problemów za pomocą metody sokratejskiej, zadając wnikliwe pytania, które zachęcają do krytycznego myślenia

Poprawa umiejętności pisania poprzez tworzenie kreatywnych historii i komponowanie atrakcyjnych esejów

Zaangażuj postacie literackie i historyczne, aby nauka była bardziej interaktywna i wciągająca

Wsparcie nauczycieli w planowaniu lekcji, generowanie podsumowań postępów uczniów na żądanie i szybkie odświeżanie zawartości

Tutor Me limit

Brak funkcji takich jak śledzenie postępów i zaawansowane informacje zwrotne

Pomimo wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, istnieje możliwość wygenerowania przez AI nieodpowiednich lub nie na temat odpowiedzi

Tutor Me pricing

Free

Oceny i recenzje Tutor Me

G2: 4. 7/5 (30 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (170+ opinii)

7. AskYourPDF Research Assistant (najlepszy do efektywnego wyodrębniania i podsumowywania informacji z plików PDF)

via AskYourPDF

AskYourPDF Research Assistant usprawnia proces wyodrębniania i analizowania informacji z dokumentów PDF. Umożliwia dynamiczną interakcję z plikami, ułatwiając efektywne wyszukiwanie i rozumienie danych. Narzędzie stanowi kompleksowe źródło informacji dla naukowców i profesjonalistów, zapewniając dostęp do ponad 400 milionów artykułów naukowych z renomowanych źródeł, takich jak PubMed, Nature i arXiv.

Ponadto oferuje funkcje takie jak generowanie dobrze cytowanych artykułów i esejów, analizowanie plików PDF w celu tworzenia dokładnych odniesień oraz tworzenie interaktywnej bazy wiedzy z plików przesłanych przez użytkownika. Możliwości te wspólnie zwiększają wydajność, redukując czas i wysiłek wymagany do zarządzania i interpretowania obszernych danych tekstowych.

najlepsze funkcje AskYourPDF

Automatycznie generuj referencje w stylu APA i integruj je z esejami lub artykułami naukowymi

Agregacja wielu dokumentów w przeszukiwalną bazę wiedzy w celu przeprowadzenia kompleksowych badań

Przesyłaj pliki PDF lub połączone dokumenty online i pozwól AI przetwarzać zawartość, aby udzielać odpowiedzi w sposób konwersacyjny

Wyodrębnij konkretne szczegóły, takie jak metodologie, wyniki lub podsumowania z gęstych dokumentów

AskYourPDF limit

Narzędzie ogranicza użytkowników do maksymalnie 20 dokumentów na rozmowę, co ogranicza jego użyteczność w przypadku dużych projektów badawczych obejmujących wiele plików

Pomimo ulepszeń, odpowiedzi generowane przez AI mogą czasami być nieprecyzyjne lub pozbawione kontekstu

cennik AskYourPDF

Free

Premium: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje AskYourPDF

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Badanie McKinsey wykazało, że 65% organizacji korzysta obecnie z generatywnej sztucznej inteligencji w co najmniej jednej funkcji biznesowej - prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Większość firm korzystających z AI zintegrowało ją w co najmniej dwóch obszarach, z marketingiem, sprzedażą i rozwojem produktów na czele.

8. Osobisty asystent (najlepszy do zarządzania codziennymi zadaniami i poprawy zarządzania czasem)

przez Osobistego Asystenta

Osobisty asystent, opracowany przez Samuela E. Katsarosa, został zaprojektowany do wykonywania zadań i usprawniania zarządzania codziennym życiem. Można go niestandardowo dostosować do indywidualnych lub biznesowych potrzeb, wykorzystując zdolność GPT do generowania tekstów podobnych do ludzkich i wykonywania złożonych zadań. Jeśli zastanawiasz się, jak wykorzystać AI jako osobistego asystenta, to narzędzie oferuje intuicyjne rozwiązanie.

Po zainicjowaniu interakcji za pomocą prostego powitania, osobisty asystent staje się aktywnym uczestnikiem codziennej rutyny. Oferuje funkcje takie jak planowanie, przypomnienia i wyszukiwanie informacji. Dzięki dużym modelom językowym, takim jak GPT-4 lub GPT-3. 5, asystenci ci przetwarzają dane wejściowe w języku naturalnym w celu wygenerowania odpowiednich kontekstowo danych wyjściowych.

Najlepsze funkcje asystenta osobistego

Bez wysiłku obsługuj planowanie, redagowanie e-maili i przypomnienia

Szybko podsumowuj dokumenty, analizuj dane i generuj raporty

Uzyskaj pomoc w czasie rzeczywistym i szczegółowe informacje zwrotne dotyczące postępów w biznesie

Udostępnianie dokumentów bezpośrednio asystentowi w celu uzyskania indywidualnego wsparcia

Ograniczenia asystenta osobistego

Osobisty Asystent nie jest obecnie Free i jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów ChatGPT Plus

Asystent wymaga początkowego okresu na dostosowanie się do indywidualnych preferencji i nawyków użytkownika, podczas którego jego odpowiedzi mogą być mniej dopasowane

Ceny asystentów osobistych

Free

Płatne plany: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje asystentów osobistych

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Zmień GPT w swojego osobistego asystenta, przekazując mu notatki ze spotkań i prosząc o kluczowe wnioski, elementy działań i projekt e-maila uzupełniającego. Oszczędza to czas i zapewnia przejrzystość.

9. Excel AI (najlepszy do automatyzacji analizy danych i optymalizacji przepływu pracy w arkuszach kalkulacyjnych)

via Excel AI

Excel AI koncentruje się na usprawnieniu operacji w arkuszach kalkulacyjnych, poprawie wglądu w dane i zmniejszeniu wysiłku ręcznego. Została zaprojektowana specjalnie w celu zwiększenia wydajności poprzez głęboką integrację z Microsoft Excel i przepływami pracy związanymi z analizą danych. Jako wyspecjalizowany GPT, wyróżnia się w automatyzacji, optymalizacji i upraszczaniu złożonych zadań programu Excel - w zakresie od podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego po zaawansowane modelowanie danych, wizualizację i automatyzację przy użyciu Visual Basic for Applications (VBA) i Python.

Działając jako cyfrowy asystent, przetwarza zapytania użytkowników, analizując zapytania związane z arkuszami kalkulacyjnymi i oferując wskazówki krok po kroku, gotowe formuły lub zakończone pliki do pobrania. Dzięki możliwości generowania, manipulowania i analizowania plików Excel w swoim środowisku, narzędzie to zapewnia praktyczne podejście do rozwiązywania problemów.

Najlepsze funkcje AI w Excelu

Wizualizuj dane za pomocą interaktywnych i estetycznie zaprojektowanych wykresów, grafów i pulpitów

Eksportuj i konwertuj dane do różnych formatów, takich jak CSV, JSON lub zestawy danych przyjazne dla SQL

Generowanie złożonych formuł Excel dla modeli finansowych, analiz statystycznych i przetwarzania danych

Automatyzacja raportowania poprzez generowanie miesięcznych podsumowań, sprawozdań finansowych i pulpitów KPI

Ograniczenia AI w Excelu

Wygenerowane formuły lub dane wyjściowe mogą być nieprawidłowe, zwłaszcza w przypadku złożonych zapytań, wymagających ręcznej walidacji

Użytkownicy muszą znać podstawy programu Excel, aby efektywnie z nich korzystać

Excel AI pricing

Free

Płatne plany: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AI w Excelu

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Zgodnie z projektami rynkowymi, globalna branża AI jest na dobrej drodze do osiągnięcia 1,81 biliona dolarów do 2030 roku, co odzwierciedla jej szybki wzrost i rosnącą popularność w różnych branżach.

10. Presentation and Slides GPT (Najlepsze do tworzenia efektownych prezentacji z sugestiami zawartości opartymi na AI)

via Prezentacja i slajdy GPT

Opracowany przez SlidesGPT, Presentation i Slides GPT to wyspecjalizowane narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w efektywnym tworzeniu profesjonalnych, wysokiej jakości prezentacji. Jest ono dostosowane do generowania zakończonych, gotowych do prezentacji slajdów, zawierających odpowiednie badania, ustrukturyzowaną zawartość i wizualizacje.

AI wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do analizowania żądań użytkowników i wykorzystuje zewnętrzny interfejs programowania aplikacji (API) do dynamicznego generowania slajdów. Zapewnia to, że każdy slajd ma ustrukturyzowany format z wyraźnym tytułem, wypunktowaniami, ścieżką wykładu i cytatami źródłowymi.

GPT działa, najpierw rozumiejąc potrzeby użytkownika, niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczy slajd, zakończoną prezentację, czy edytowaną wersję istniejącej zawartości. Po przygotowaniu zawartości wykorzystuje API do dynamicznego generowania slajdów, udostępniając je natychmiast do pobrania lub dalszej edycji.

Najlepsze funkcje GPT dla prezentacji i slajdów

Skróć czas poświęcany na projektowanie i strukturyzowanie prezentacji dzięki automatyzacji danych powstania slajdów

Generuj zawartość odpowiednią do raportowania korporacyjnego, wykładów akademickich i prezentacji branżowych

Umożliwia wspólne udoskonalanie w celu modyfikowania slajdów poprzez określanie zmian lub żądanie alternatywnych obrazów

Uwzględnij najnowsze dane, studia przypadków i faktyczne spostrzeżenia w zawartości slajdów

Ograniczenia GPT w prezentacji i slajdach

Ze względu na naturę AI, SlideGPT może dawać podobne lub identyczne wyniki dla różnych użytkowników, zmniejszając oryginalność prezentacji

Narzędzie jest przeznaczone przede wszystkim do tworzenia slajdów. Może nie spełniać potrzeb użytkowników wymagających innych formatów zawartości

Prezentacja i slajdy Cennik GPT

Free

SlidesGPT Pro: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Płatność za pobranie: 2,99$/pobranie

Enterprise: 500 USD/miesiąc i więcej

Oceny i recenzje GPT dla prezentacji i slajdów

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Raport PwC sugeruje, że AI może zwiększyć wydajność pracowników o około 40% do 2035 roku, zmieniając sposób, w jaki Business usprawnia operacje i zarządza zadaniami.

11. Meeting Summarizer Pro (najlepszy do przekształcania notatek ze spotkań w zwięzłe elementy działań i podsumowania)

via Meeting Summarizer Pro

Meeting Summarizer Pro to wysoce wyspecjalizowane narzędzie sztucznej inteligencji zaprojektowane do przekształcania surowych transkrypcji spotkań w ustrukturyzowane, przydatne podsumowania. Opracowany jako zaawansowana wersja ChatGPT OpenAI, został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności poprzez skrupulatną analizę dyskusji, identyfikację kluczowych tematów i wydobywanie kluczowych spostrzeżeń.

Pełniąc funkcję inteligentnej notatki, z precyzją przetwarza duże ilości danych konwersacyjnych, identyfikując dane liczbowe, daty, decyzje, obawy i elementy działań. Oferuje wyczerpujące, oparte na kategoriach podziały spotkań, zapewniając, że żaden istotny szczegół nie zostanie pominięty.

Meeting Summarizer Pro działa w oparciu o standardowe podejście, dzieląc spostrzeżenia ze spotkań na uporządkowane kategorie, takie jak kluczowe tematy dyskusji, obszary zgodności, unikalne pomysły, otwarte problemy, zagrożenia, szanse i elementy działań.

najlepsze funkcje Meeting Summarizer Pro

Lista możliwych do wykonania kroków, przypisanie obowiązków i zapewnienie jasności w zakresie działań następczych

Precyzyjne rejestrowanie danych finansowych, dat, terminów i innych krytycznych danych

Dokumentuj obszary konsensusu między uczestnikami, aby zapewnić zgodność

Wyciągnij innowacyjne pomysły i strategie udostępniane podczas spotkania

Prezentuj ustrukturyzowane podsumowania, które są łatwe do przejrzenia i odniesienia

ograniczenia Meeting Summarizer Pro

Niezwykle długie transkrypcje mogą wymagać więcej czasu na przetwarzanie i mogą prowadzić do niekompletnych lub mniej dokładnych podsumowań

Etykiety uczestników są ogólne (np. , Mówca 1, Mówca 2) bez rozróżniania rzeczywistych nazw

cennik Meeting Summarizer Pro

Free

Płatne plany: Ceny niestandardowe

oceny i recenzje Meeting Summarizer Pro

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Zamiast przeskakiwać między różnymi przypadkami użycia GPT, poświęć przedziały czasowe na burzę mózgów, generowanie zawartości i badania, aby utrzymać koncentrację.

12. Scholar AI (najlepsze do badań akademickich i generowania naukowych spostrzeżeń)

via Scholar AI

ScholarAI to wsparcie dla badań akademickich, dociekań naukowych i wydajności dla naukowców, studentów i profesjonalistów. Została zaprojektowana w celu pobierania, analizowania i podsumowywania wysokiej jakości, recenzowanej literatury, pomagając użytkownikom być na bieżąco z najnowszymi wynikami badań.

W przeciwieństwie do modeli AI ogólnego przeznaczenia, ScholarAI kładzie silny nacisk na integralność akademicką, dostarczając referencje i cytaty dla swoich odpowiedzi. Może wyszukiwać abstrakty, pełne dokumenty i patenty, oferując uporządkowany wgląd z wiarygodnych źródeł. Niezależnie od tego, czy badacz przeprowadza przegląd literatury, szuka źródeł wartych cytowania, czy też bada najnowsze osiągnięcia na danym polu, ScholarAI zapewnia dostęp do wiarygodnych, aktualnych informacji.

najlepsze funkcje Scholar AI

Wyszukiwanie artykułów naukowych, prac badawczych i patentów na podstawie słów kluczowych, DOI, PMID, SS_ID lub identyfikatorów ARXIV

Pokonaj bariery dostępu, sprawnie poruszając się po płatnej zawartości i wyszukując niezbędne dokumenty akademickie bez zbędnych opóźnień

Złożone teorie, równania i metodologie w przystępnym formacie.

Zbuduj bazę wiedzy AI poprzez zapisywanie, organizowanie i kategoryzowanie referencji, ułatwiając śledzenie materiałów badawczych w czasie

Scholar AI limit

Chociaż dostępna jest wersja Free, to ma ona pewne limity, takie jak tygodniowy limit żądań wynoszący 25

ScholarAI może nie obejmować wszystkich czasopism opartych na subskrypcji i płatnej zawartości, potencjalnie prowadząc do niekompletnych wyników badań

wycena AI Scholar

Free

Podstawowe: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 18,99 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Scholar AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

via Consensus

Consensus GPT to zaawansowany asystent badawczy oparty na AI, który usprawnia badania naukowe, podejmowanie decyzji opartych na dowodach i syntezę wiedzy. Opracowany jako część platformy Consensus, GPT pełni funkcję inteligentnej wyszukiwarki dla badań akademickich.

Integruje się z bazą danych Consensus, agregując badania z renomowanych czasopism z różnych dyscyplin. Wykorzystuje AI i uczenie maszynowe z technikami NLP do skanowania, kategoryzowania i destylowania informacji ze złożonych dokumentów w jasne i zwięzłe podsumowania.

Pomaga szybko zrozumieć kluczowe wnioski, porównać wiele źródeł i podejmować świadome decyzje bez ręcznego przeszukiwania setek artykułów naukowych.

Najlepsze funkcje według konsensusu

Przeszukuj artykuły naukowe, aby znaleźć i podsumować recenzowane badania na dowolny temat, wyodrębniając kluczowe wnioski bez żargonu

Generowanie konspektów badań w celu uporządkowania przeglądów literatury, wniosków i raportów

Weryfikuj twierdzenia za pomocą dowodów i ulepszaj pisanie naukowe, pomagając w tworzeniu struktury artykułów akademickich, streszczeń i cytatów

Wypełnij lukę między środowiskiem akademickim a przemysłem, przekładając złożone badania na przystępne informacje dla profesjonalistów

Limity konsensusu

AI może nie radzić sobie dobrze z pytaniami otwartymi lub wymagającymi złożonego logicznego rozumowania

Podczas gdy Consensus AI dostarcza podsumowania i spostrzeżenia, nie zawsze może oferować bezpośredni dostęp do pełnego tekstu oryginalnych prac badawczych

Consensus cenowy

Free

Premium: 11,99 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: 12,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Konsensus ocen i recenzji

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Trenuj GPT na swoim specyficznym stylu, dostarczając przykłady swoich wcześniejszych tekstów, e-maili lub raportów i poinstruuj go, aby naśladował twój ton w celu uzyskania spójnych wyników.

14. Code Tutor (najlepszy do nauki i doskonalenia umiejętności kodowania ze spersonalizowanymi wskazówkami)

via Code Tutor

Code Tutor dostosowuje się do stylu nauki i postępów użytkownika, dostarczając spersonalizowanych wskazówek dotyczących koncepcji kodowania, pisania kodu i edycji. Pomaga uporządkować i ustandaryzować kod zgodnie z profesjonalnymi standardami, czyniąc programowanie bardziej przystępnym i łatwiejszym do opanowania.

Richard Sneyd, pedagog i doświadczony inżynier oprogramowania, założył BrainyBots, studio stojące za Code Tutor. Zwiększa ono wydajność poprzez dostarczanie natychmiastowej, spersonalizowanej pomocy, skracając czas poświęcany na szukanie rozwiązań. Dodatkowo, umożliwia bardziej efektywne uczenie się i stosowanie koncepcji kodowania.

Najlepsze funkcje Code Tutor

Współpracuj z trenerem programowania, który dostosowuje się do Twojego stylu nauki i postępów

Uzyskaj pomoc w pisaniu nowego kodu lub edycji istniejącego kodu, aby spełnić profesjonalne standardy

Upewnij się, że Twój kod jest zgodny z najlepszymi praktykami i jest "Pythoniczny" lub zgodny z konwencjami wybranego języka programowania

Wykorzystaj funkcje takie jak wykonywanie kodu w Pythonie, przesyłanie plików, zaawansowana analiza danych i konwersja obrazów, aby usprawnić swoje projekty programistyczne

Limity Code Tutor

Nie ma wsparcia dla uruchamiania długiego lub czasochłonnego kodu (ponad 100 kroków, długi czas wykonania

Może brakować wsparcia dla zaawansowanych funkcji językowych lub mniej popularnych języków programowania

ceny Code Tutor

Free

Płatne plany: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Code Tutor

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

15. UX Design Mentor (najlepszy do ulepszania projektowania doświadczeń użytkownika dzięki opiniom ekspertów AI)

za pośrednictwem UX Design Mentor

UX Design Mentor pomaga projektantom UX i projektantom produktów udoskonalić ich pracę dzięki precyzyjnym, wysokiej jakości opiniom. Oferuje konstruktywną krytykę w celu poprawy użyteczności, atrakcyjności wizualnej i dostosowania do celów biznesowych i potrzeb użytkowników, zapewniając, że każdy projekt jest intuicyjny i skuteczny.

Narzędzie działa poprzez zrozumienie poziomu doświadczenia projektanta, konkretnego projektu wymagającego informacji zwrotnej oraz kryteriów lub celów przyświecających projektowi. Poza krytyką, UX Design Mentor zachęca projektantów do krytycznego myślenia o swojej pracy i wyrażania swoich spostrzeżeń i podejść do rozwiązywania problemów.

Celem jest pomoc projektantom w zwiększeniu pewności siebie i możliwości, zapewniając, że ich praca jest zarówno zorientowana na użytkownika, jak i strategicznie uzasadniona.

najlepsze funkcje UX Design Mentor

Zrozumienie najlepszych praktyk branżowych poprzez analizę rzeczywistych zasad projektowania i zastosowanie ich w projektach

Zidentyfikuj i rozwiąż problemy z użytecznością dzięki szczegółowej krytyce, prowadzącej do bardziej płynnego doświadczenia użytkownika

Uzyskaj wgląd w psychologię stojącą za interakcjami użytkowników i jak wybory projektowe wpływają na zachowanie

Naucz się dostosowywać decyzje projektowe zarówno do potrzeb użytkowników, jak i celów biznesowych, aby uzyskać maksymalną skuteczność

UX Design Mentor limit

Nie ma osobistych doświadczeń, emocji ani subiektywnych opinii, ponieważ jego odpowiedzi są oparte na danych szkoleniowych

GPT może pomóc projektantom w testowaniu użyteczności, ale nie może przeprowadzać ani obserwować rzeczywistych interakcji z użytkownikami

Wycena Mentora Projektowego UX

Free

Płatne plany: Ceny niestandardowe

UX Design Mentor oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

16. Video GPT by VEED (najlepsze do szybkiego tworzenia zawartości wideo za pomocą skryptów i edycji generowanych przez AI)

via Video GPT by VEED

Video GPT firmy VEED sprawia, że tworzenie profesjonalnych, angażujących materiałów wideo nie wymaga wysiłku. Dostosowuje się do różnych cykli pracy, pomagając w generowaniu zawartości mediów społecznościowych, przekształcaniu tekstu w wideo i tworzeniu wizualizacji opartych na AI.

Chcesz ulepszyć swoje wideo? Dodaj napisy, tłumaczenia lub dubbing, aby uczynić je bardziej dostępnymi i dopracowanymi. Niezależnie od projektu, to narzędzie usprawnia cały proces, dzięki czemu możesz skupić się na realizacji swoich pomysłów.

Zaczyna się od zrozumienia twoich celów, niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć krótką zawartość, zmienić przeznaczenie długich wideo na klipy, czy też dodać funkcje dostępności, takie jak napisy i tłumaczenia. W oparciu o wybrany cykl pracy, Video GPT zapewnia dostosowaną pomoc, generując skrypty, udoskonalając pomysły wideo lub oferując bezpośrednie połączenia z potężnymi narzędziami do edycji VEED.

Najlepsze funkcje wideo GPT by VEED

Generuj profesjonalnej jakości materiały wideo, opisując pomysł, temat lub motyw bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności edycji

Przekształć długą zawartość w krótkie klipy zoptymalizowane pod kątem platform takich jak TikTok, Instagram i YouTube Shorts

Konwertuj zawartość opartą na tekście, taką jak posty na blogu lub skrypty, na atrakcyjne wizualnie wideo z realistyczną narracją AI

Płynna integracja z pakietem do edycji wideo VEED, pozwalająca użytkownikom z łatwością udoskonalać, niestandardowo dostosowywać i finalizować swoje projekty

Wideo GPT by VEED limit

Długość i złożoność wideo są ograniczone przez wybrany cykl pracy, a niektóre funkcje są zoptymalizowane pod kątem krótkiej zawartości

Wideo GPT by VEED pricing

Wersja Lite: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 55 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje wideo GPT by VEED

G2: 4. 6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 3. 3/5 (50+ recenzji)

Pro Tip: Planujesz szybki weekendowy wypad lub krótką wycieczkę? Niech GPT zarekomenduje niestandardowy plan podróży w oparciu o Twoje odsetki i budżet. Podaj kluczowe preferencje (budżet, rodzaj wakacji itp.) i pozwól mu zaskoczyć Cię planem, o którym byś nie pomyślał.

17. SEO Mentor (najlepszy do zwiększania rankingu witryny dzięki rekomendacjom SEO opartym na AI)

przez SEO Mentor

SEO Mentor to cyfrowy asystent specjalizujący się w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO). Zaprojektowany z myślą o konsultantach SEO, marketerach cyfrowych i właścicielach firm, SEO Mentor zapewnia szczegółowe porady dotyczące poprawy rankingów stron internetowych, zwiększenia ruchu organicznego i dostosowania strategii do najlepszych praktyk Google. Dzięki solidnym podstawom w Wytycznych jakości Google i najnowszych trendach SEO, SEO Mentor pomaga użytkownikom udoskonalić ich podejście do optymalizacji na stronie, technicznego SEO, strategii zawartości i budowania linków.

Skupia się na praktycznych zaleceniach, pomagając użytkownikom zidentyfikować luki w ich planach SEO i skutecznie wdrażać ulepszenia. SEO Mentor stawia na dokładność, przejrzystość i strategiczne myślenie. Narzędzie zachęca również użytkowników do przestrzegania etycznych praktyk SEO i dostosowywania się do zmian algorytmów przy jednoczesnym unikaniu technik black-hat.

Najlepsze funkcjeSEO Mentor

Zidentyfikuj problemy związane z SEO na stronie, pomagając użytkownikom udoskonalić etykiety tytułów, opisy meta, linkowanie wewnętrzne i znaczniki schematu w celu uzyskania lepszej widoczności w wyszukiwarce

Przestrzegaj praktyk white-hat SEO, aby budować długoterminowy, zrównoważony wzrost bez narażania się na kary algorytmiczne

Przejrzyj profile linków zwrotnych i strategie budowania linków, aby pozyskać wysokiej jakości i naturalne linki zwrotne, które zwiększą autorytet domeny

Analizuj struktury witryn i techniczne elementy SEO, aby poprawić indeksowalność i ogólny stan witryny

SEO Mentor limit

Narzędzie nie może bezpośrednio uzyskać dostępu do danych witryny na żywo ani ich analizować, wymagając od dostawców dostarczenia raportów z audytu, wskaźników wydajności lub konkretnych szczegółów do analizy

Ceny Mentora SEO

Free

Płatne plany: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzjeSEO Mentor

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

18. Kalendarz GPT (najlepszy do zarządzania harmonogramami i optymalizacji czasu dzięki planowaniu opartemu na AI)

via Kalendarz GPT

Kalendarz GPT eliminuje stres związany z zarządzaniem harmonogramem. Organizuje dzień za pomocą ustrukturyzowanych agend, w razie potrzeby wyciąga szczegóły wydarzeń, a nawet szkicuje e-maile, aby wszystko działało płynnie. Dzięki integracji z Kalendarzem Google i Gmailem wszystko jest zsynchronizowane, a Ty możesz skupić się na tym, co ważne, zamiast żonglować terminami i przypomnieniami.

Ten asystent AI działa poprzez pobieranie wydarzeń z kalendarza, organizowanie ich w łatwy do odczytania format Markdown i prezentowanie ich za pomocą odpowiednich emoji dla lepszej czytelności.

Co więcej, może zbierać więcej informacji o uczestnikach spotkań lub firmach poprzez przeglądanie sieci, pomagając ci być na bieżąco przed ważnymi spotkaniami. Funkcje Kalendarza GPT są intuicyjne, umożliwiając naturalną interakcję i uzyskiwanie znaczących odpowiedzi dostosowanych do Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje GPT dla kalendarzy

Odzyskaj dobrze zorganizowaną codzienną agendę w łatwym do odczytania formacie Markdown z wyraźnymi znacznikami czasu, lokalizacjami i szczegółami dotyczącymi uczestników

Podsumuj kluczowe szczegóły nadchodzących spotkań, w tym czas, uczestników i lokalizację, bez zaśmiecania odpowiedzi niepotrzebnymi połączonymi linkami

Przeszukuj sieć w poszukiwaniu najnowszych wiadomości o firmach lub osobach związanych z zaplanowanymi spotkaniami, pomagając użytkownikom pozostać przygotowanym

Twórz i redaguj e-maile bezpośrednio w Gmailu, oszczędzając czas, gdy musisz wysyłać wiadomości na spotkania

Limity GPT dla kalendarzy

Nie zawiera linków do Zoom lub Google Meet w odpowiedziach, wymagając od użytkowników sprawdzenia ich kalendarza w celu uzyskania dostępu

GPT opiera się na zewnętrznych integracjach (takich jak Zapier) do tworzenia e-maili i pobierania wydarzeń, co może wymagać dodatkowych ustawień od użytkownika

Cennik GPT w kalendarzu

Free

Płatne plany: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GPT dla kalendarzy

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

19. AI Humanizer Pro (najlepszy do sprawiania, by tekst generowany przez AI brzmiał bardziej naturalnie i ludzko)

via AI Humanize Pro

AI Humanizer Pro przekształca tekst generowany przez AI w płynną, naturalną i angażującą zawartość, zachowując przy tym jego oryginalne znaczenie. Eliminuje robotyczne sformułowania, poprawia czytelność i dostraja ton, dzięki czemu tekst napisany przez AI wydaje się bardziej ludzki i autentyczny.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z tekstem marketingowym, wpisami na blogu, dokumentami akademickimi czy komunikacją biznesową, narzędzie to udoskonala każde zdanie, zapewniając lepszy przepływ i przejrzystość.

Zaprojektowany dla twórców zawartości, marketerów, Business i studentów, AI Humanizer Pro płynnie integruje się z bypassgpt. ai, aby zapewnić precyzyjną, wysokiej jakości humanizację. Zapewnia, że tekst generowany przez AI nie wydaje się mechaniczny ani niezręczny, ale czyta się go bez wysiłku, zachowując dokładność.

AI udoskonala sformułowania, dostosowuje strukturę zdań i poprawia spójność. Wynikiem jest zawartość, która brzmi profesjonalnie, dopracowanie i naturalnie - gotowa do publikacji, udostępniania lub przesyłania bez dalszej edycji.

Najlepsze funkcje AI Humanizer Pro

Zachowanie oryginalnego znaczenia zawartości przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości i spójności, dzięki czemu ostateczny tekst pozostaje wierny źródłu, ale wydaje się bardziej autentyczny

Wykorzystaj zaawansowane techniki NLP, aby zmodyfikować tekst brzmiący jak robot w język, który brzmi naturalnie dla ludzkich czytelników

Ulepsz zawartość generowaną przez AI na potrzeby blogów, artykułów, tekstów marketingowych, e-maili i tekstów akademickich poprzez udoskonalenie języka

Utrzymuj precyzyjne, słowo w słowo odpowiedzi z silnika humanizacji AI bez zbędnych zmian, zapewniając dokładność i niezawodność

/AI Humanizer Pro limit*

Ma ścisłą politykę humanizacji słowo w słowo i nie modyfikuje ani nie ulepsza zawartości wykraczającej poza oryginalny tekst, co może ograniczać głębsze kreatywne przeformułowania

Sztuczna inteligencja może nie być w stanie doskonale uchwycić wysoce zniuansowanych tonów emocjonalnych lub literackich w złożonych, kreatywnych tekstach, w których przodują ludzcy pisarze

Cena AI Humanizer Pro

Free

Podstawowe: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Unlimited: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AI Humanizer Pro

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

20. Notion Expert GPT (najlepszy do organizowania i optymalizacji obszaru roboczego Notion z pomocą AI)

via Notion Expert GPT

Notion Expert GPT, opracowany przez HelpKit, został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia cyklu pracy w Notion. Dostarcza natychmiastowych wskazówek dotyczących złożonych formuł, zaleca odpowiednie szablony i oferuje szczegółowe wyjaśnienia kluczowych funkcji, ułatwiając nawigację i niestandardowe dostosowanie platformy.

Poza podstawowym wsparciem, aplikacja pomaga użytkownikom zachować porządek dzięki strategiom zarządzania notatkami, strukturyzowania baz danych i śledzenia harmonogramów. Studenci mogą tworzyć przewodniki do nauki i efektywnie organizować badania, podczas gdy profesjonaliści mogą udoskonalać cykle pracy i utrzymywać płynność projektów. W porównaniu do tradycyjnych narzędzi AI do zarządzania projektami, ten ma na celu optymalizację cyklu pracy i zwiększenie wydajności w Notion.

Dzięki możliwości uproszczenia zadań i poprawy organizacji, Notion Expert GPT usuwa frustrację związaną z ustawieniami i rozwiązywaniem problemów, pozwalając użytkownikom skupić się na pracy bez niepotrzebnego rozpraszania uwagi.

Najlepsze funkcje GPT Notion Expert

Uprość zawiłe formuły Notion, dzieląc je na zrozumiałe terminy, ułatwiając ich wdrożenie

Otrzymuj spersonalizowane rekomendacje szablonów dostosowanych do Twoich konkretnych potrzeb, takich jak zarządzanie projektami, systemy CRM czy organizacja osobista

Wykorzystaj platformę HelpKit, aby przekształcić swoje strony Notion w profesjonalne centrum pomocy lub witrynę z dokumentacją, zwiększając obsługę klienta i zaangażowanie

Uzyskaj wskazówki dotyczące usprawnienia współpracy zespołowej poprzez udostępnianie obszarów roboczych, przydzielanie zadań i śledzenie postępów

Ograniczenia GPT Notion Expert

To narzędzie nie może wprowadzać zmian w obszarze roboczym Notion; dostarcza jedynie sugestie i wskazówki

Asystent może nie w pełni zrozumieć unikalny kontekst konkretnego obszaru roboczego Notion, w wyniku czego otrzymuje ogólne porady

Cennik GPT Notion Expert

Start: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Profesjonalista: 79 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GPT Notion Expert

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

przeczytaj również: Jak zbudować agenta AI dla lepszej automatyzacji?

Podczas gdy wiele wspomnianych wcześniej GPT dla wydajności specjalizuje się w określonych funkcjach, takich jak pisanie zawartości, kodowanie, podsumowywanie, badania i nauczanie, ClickUp wyróżnia się oferując rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które obejmuje te zadania i nie tylko, bez konieczności integracji z ChatGPT lub innymi.

ClickUp Brain to pierwsza na świecie sieć neuronowa, która wykorzystuje AI do połączenia projektów, dokumentów, ludzi i wiedzy o firmie. Zamiast polegać na wielu narzędziach GPT do zrobienia różnych zadań, ClickUp robi to wszystko na jednej platformie, co czyni go super aplikacją do pracy.

Automatyzacja cyklu pracy dzięki zarządzaniu zadaniami z wykorzystaniem AI

Kreator automatyzacji ClickUp Brain oparty na sztucznej inteligencji pozwala opisywać cykle pracy prostym językiem, natychmiast ustawiając automatyzacje w przestrzeniach, folderach i na listach.

Opisz swoją automatyzację w prosty sposób i pozwól ClickUp Brain zbudować ją za pomocą ClickUp Automation

Nie musisz żonglować wieloma narzędziami AI do automatyzacji, możesz:

Automatycznie aktualizuj statusy zadań, powiadamiaj członków Teams i wyzwalaj działania bez ręcznej interwencji

Korzystaj z szablonów ClickUp Automation , skrótów, automatyzacji e-maili i dzienników audytu, aby uprościć powtarzające się zadania

Dynamicznie przypisuj zadania do odpowiednich osób. Na przykład, zgłoszenie do wsparcia technicznego może zostać automatycznie przypisane do pierwotnego respondenta, aktualizując się płynnie w przypadku zmiany roli

Automatycznie przydzielaj zadania twórcom, osobom obserwującym lub konkretnym członkom zespołu dzięki automatyzacji ClickUp

Generuj i udoskonalaj zawartość za pomocą AI Writer for Work

Wypróbuj ClickUp Brain Wykorzystaj ClickUp Brain do generowania i dostosowywania zawartości do konkretnego cyklu pracy

ClickUp Brain pełni funkcję generatora zawartości opartego na GPT, ale jest w pełni zintegrowany z obszarem roboczym. Dzięki AI Writer for Work™ umożliwia zespołom:

Generuj szczegółowe opisy projektów, notatki ze spotkań i zawartość dostosowaną do ról w ich cyklach pracy

Udoskonalaj i strukturyzuj teksty w oparciu o kontekst, zapewniając dokładne i odpowiednie tworzenie zawartości bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi AI do pisania

Przewiduj i ustalaj priorytety dzięki spostrzeżeniom opartym na AI

Zarządzanie projektami oznacza wyprzedzanie potencjalnych problemów, a nie tylko śledzenie zadań.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami sprawia, że jest to możliwe dzięki integracji analityki predykcyjnej i inteligentnej priorytetyzacji z cyklami pracy.

ClickUp AI Project Manager™ utrzymuje projekty na właściwym torze, analizując postępy w czasie rzeczywistym, przewidując opóźnienia i sugerując korekty przed eskalacją problemów. Pozwala na automatyzację aktualizacji statusu, realokację zasobów i oznaczanie ryzyka - dzięki czemu Teams mogą podejmować mądrzejsze decyzje bez konieczności ciągłej wymiany informacji.

Skorzystaj z ClickUp AI Project Manager, aby analizować oś czasu projektu i wprowadzać poprawki w czasie rzeczywistym

Załóżmy, że zespół produktowy przygotowuje się do dużej premiery, ale rozwój jest opóźniony z powodu nieoczekiwanych błędów.

AI wykrywa spowolnienie, powiadamia zespół i sugeruje przesunięcie zasobów QA na poprawki błędów, jednocześnie wydłużając fazę testowania. Może również automatycznie aktualizować interesariuszy, dostosowując oś czasu i priorytety, aby zapobiec pośpiesznemu wydaniu.

Dzięki tym proaktywnym spostrzeżeniom Teams mogą wyprzedzać problemy, zamiast walczyć o ich rozwiązanie później.

Może na przykład pobierać dane z wykresów Gantta ClickUp, aby pomóc w wizualizacji zależności zadań i kamieni milowych lub wyciągać wnioski z pulpitów ClickUp, aby śledzić kluczowe wskaźniki projektu, podkreślając ryzyko i oferując proaktywne zalecenia, aby wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem.

Przyspiesz planowanie projektów dzięki AI Project Manager w ClickUp Brain

Integracja z ponad 600 aplikacjami dla połączonego obszaru roboczego

ClickUp Integrations łączy Twoje ulubione narzędzia bezpośrednio z obszarem roboczym, eliminując potrzebę ciągłego przełączania aplikacji. Bezproblemowo integruje się z Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook i innym oprogramowaniem do analizy predykcyjnej. Zapewnia to, że:

Cykle pracy pozostają niezakłócone w różnych narzędziach

Dane synchronizują się automatycznie między platformami

Teams wykorzystują AI do automatyzacji zadań i procesów w całym stosie technologicznym za pomocą niestandardowych webhooków i integracji Zapier

Oszczędzaj czas dzięki gotowym szablonom

Pobierz ten szablon Zachowaj równowagę między wieloma obowiązkami dzięki szablonowi Korzystanie z ClickUp w celu zwiększenia wydajności

ClickUp został stworzony z myślą o różnych potrzebach związanych z wydajnością. Ale wydajność to nie tylko posiadanie narzędzia - to także jego efektywne wykorzystanie.

Szablon Wykorzystanie ClickUp do zwiększenia wydajności pomaga uporządkować obszar roboczy w celu zarządzania zadaniami, listami rzeczy do zrobienia oraz krótko-, średnio- i długoterminowymi celami w jednym miejscu. W przeciwieństwie do ogólnych planerów produktywności, szablon ten nie tylko pomaga organizować pracę - prowadzi on do optymalizacji samego ClickUp, aby poprawić wydajność i być na bieżąco ze wszystkim.

ClickUp oferuje szereg szablonów zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia cyklu pracy:

Zbiór ponad 50 szablonów podpowiedzi AI, które pomagają w wielu przypadkach użycia AI, takich jak tworzenie zawartości, kampanie marketingowe i zarządzanie projektami, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie więcej w krótszym czasie

Free szablony wydajności, w tym wykresy, raportowania i arkusze kalkulacyjne, mające na celu poprawę przepływu pracy i zarządzania zadaniami zarówno do użytku osobistego, jak i zawodowego

Szablon ClickUp Personal Productivity Reportage pomaga śledzić dzienne, tygodniowe lub miesięczne postępy, umożliwiając użytkownikom identyfikację obszarów wymagających poprawy i pomiar osiągnięć w stosunku do ustalonych celów

ClickUp to inteligentniejszy dzień pracy

Każde GPT na tej liście pomaga w automatyzacji, generowaniu i optymalizacji pracy, oszczędzając czas i wysiłek. Od pisania i burzy mózgów po kodowanie i podsumowywanie, narzędzia te wykonują ciężką pracę, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania typu "wszystko w jednym", ClickUp jest dla Ciebie.

Zamiast żonglować wieloma GPT, masz wszystko w jednym miejscu. ClickUp Brain odpowiada na pytania, generuje zawartość i pomaga w badaniach. Automatyzacja zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, więc Ty nie musisz tego robić. Czat zapewnia płynną współpracę, eliminując potrzebę korzystania z oddzielnych narzędzi komunikacyjnych.

Po co zarządzać wieloma narzędziami, skoro można mieć wszystko w jednym? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz prawdziwej wydajności bez kłopotów.