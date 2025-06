11 najlepszych plannerów dla osób z ADHD, które pomogą Ci zachować koncentrację i organizację

Zastrzeżenie: Ten artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat narzędzi i strategii pozwalających przezwyciężyć prokrastynację. Nie zastępuje on profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia ADHD lub innych schorzeń.

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że tradycyjne planery po prostu nie rozumieją, jak działa Twój mózg? 🌀

Jeśli cierpisz na ADHD, utrzymanie porządku nie polega tylko na zapisywaniu rzeczy — chodzi o znalezienie systemu, który pasuje do sposobu, w jaki Twój umysł przetwarza czas, zadania i priorytety.

Dlatego porównaliśmy 11 najlepszych planerów ADHD, które pomogą Ci uporządkować dzień, ustalić priorytety i ostatecznie sprawić, że życie stanie się mniej przytłaczające. Te planery zostały zaprojektowane z myślą o osobach z ADHD i oferują układy, które wspierają śledzenie zadań, ustalanie celów i refleksję, nie powodując dodatkowego stresu.

Na koniec będziesz dokładnie wiedzieć, który z nich pomoże Ci poczuć się bardziej zorganizowanym, wydajnym i mniej rozproszonym. Zacznijmy. ✅

Na co należy zwrócić uwagę w planerach dla osób z ADHD?

Wybierając planer ADHD, zwróć uwagę na funkcje, które upraszczają planowanie i poprawiają koncentrację. Najlepszy planer pomoże Ci:

Organizuj swój harmonogram: Wybierz uporządkowane układy, które podzielą dzień na przejrzyste, łatwe do opanowania segmenty

Dostosuj swoje podejście: Wybierz planery z elastycznymi opcjami projektowania, aby dostosować system do swojego unikalnego podejścia

Wizualizuj swoje zadania: Poszukaj pomocy wizualnych, takich jak kodowanie kolorami, symbole lub diagramy, aby wyróżnić priorytety

Ustal realistyczne cele: Wybierz narzędzia, które podzielą duże cele na mniejsze, osiągalne kroki

Zarządzaj swoim czasem: Korzystaj z wbudowanych sekcji blokujących czas lub timerów (takich jak Pomodoro), aby zachować koncentrację i strukturę

Zapisuj swoje pomysły: Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni, aby zapisywać myśli i zadania, zanim znikną z głowy

Refleksja nad postępami: Znajdź funkcje, które obejmują sekcje przeglądu lub refleksji, aby śledzić osiągnięcia i dostosowywać plany

Wykorzystaj swoją kreatywność: Wybierz planer dzienny o atrakcyjnym, motywującym wyglądzie, który sprawi, że codzienne planowanie stanie się przyjemnością

Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności

Tabela porównawcza: Najlepsze terminarze dla osób z ADHD

Oto krótki przegląd 11 najlepszych plannerów dla osób z ADHD:

Narzędzie do planowania Najlepszy dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Najlepsze do cyfrowego planowania i zarządzania zadaniami dla osób z ADHD Wielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Zarządzanie zadaniami oparte na sztucznej inteligencji, szablony zwiększające wydajność, przypomnienia, dokumenty do prowadzenia dziennika, tablice i wizualizacje zadań Free Forever; Niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Todoist Najlepszy do uporządkowanego zarządzania zadaniami z priorytetyzacją dostosowaną do ADHD Wielkość zespołu: osoby indywidualne, zespoły każdej wielkości Szybkie dodawanie, filtry, opcje widoku, powtarzające się przypomnienia Free; Pro: od 2,50 USD/miesiąc Planner Pad Najlepszy do planowania wielopoziomowego, łączącego długoterminowe cele z codziennymi zadaniami Wielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy System planowania Funnel Down, wielopoziomowe podejście do planowania Niestandardowe ceny Evernote Najlepszy do organizowania myśli, notatek i pomysłów osób z ADHD w jednym miejscu Wielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy Web Clipper, widżety, integracja z kalendarzem, synchronizacja między urządzeniami Free; Osobisty: od 14,99 USD miesięcznie Koncentracja umysłu Najlepszy do blokowania czasu bez rozpraszania uwagi dzięki timerom przyjaznym dla osób z ADHD Wielkość zespołu: osoby indywidualne, zespoły potrzebujące zarządzania czasem Bloki czasowe w stylu Pomodoro, blokady Wi-Fi, eksport do CSV, wsparcie wielu języków Free SimpleMind Najlepszy do wizualnego mapowania myśli w celu uporządkowania myśli osób z ADHD Wielkość zespołu: osoby indywidualne, zespoły potrzebujące wizualnej organizacji Autofokus, przeciąganie i upuszczanie, arkusze stylów Niestandardowe ceny Habitica Najlepszy do budowania nawyków przyjaznych ADHD poprzez gamifikację Wielkość zespołu: osoby indywidualne, małe zespoły, społeczności Śledzenie nawyków, nagrody, zadania towarzyskie Free; Niestandardowe ceny Passion Planner Najlepszy do planowania zorientowanego na cele z przewodnikiem do refleksji Wielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy Mapa pasji, comiesięczne refleksje, uporządkowane planowanie życia Niestandardowe ceny Panda Planner Najlepsze do równoważenia wydajności i dobrego samopoczucia dzięki uporządkowanym podpowiedziomWielkość zespołu: osoby indywidualne, małe firmy Ustawianie celów dziennych, równowaga wellness, układ tygodniowy/dzienny Niestandardowe ceny Happy Planner Najlepszy do kreatywnego i elastycznego planowania ADHD z możliwością wizualnej personalizacjiWielkość zespołu: osoby indywidualne, osoby kreatywne Naklejki, sezonowe pudełka, opcje układu Niestandardowe ceny Bullet Journal Najlepszy do spersonalizowanego planowania ADHD z systemem analogowym Wielkość zespołu: osoby indywidualne, kreatywni planiści Szybkie zapisywanie, refleksja, elastyczny układ Niestandardowe ceny

11 najlepszych plannerów dla osób z ADHD

Odpowiedni planner ADHD zapewnia system, który współpracuje z Twoim mózgiem, a nie przeciwko niemu. Jedną z rzeczy, o których osoby z ADHD i zróżnicowaniem neurologicznym chciałyby, aby pracodawcy wiedzieli, jest to, że odpowiednie narzędzia mogą zadecydować o tym, czy będą przytłoczeni, czy pozostaną wydajni.

Najlepsze opcje pomagają podzielić zadania, efektywnie zarządzać czasem i utrzymać się na właściwej drodze. Ta lista obejmuje rozwiązania zaprojektowane z myślą o wsparciu koncentracji, organizacji i wydajności, od narzędzi cyfrowych po papierowe planery.

1. ClickUp (najlepszy do cyfrowego planowania i zarządzania zadaniami dla osób z ADHD)

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, jest znana ze swoich solidnych funkcji zarządzania projektami. Ta zaleta sprawia, że jest to idealny planer dla osób z ADHD, oferujący elastyczne narzędzia do organizowania dnia, wizualnego zarządzania zadaniami i ustawiania pomocnych przypomnień.

Oczyść umysł dzięki ClickUp Brain

Zmniejsz zamęt w głowie, upraszczając powtarzalne zadania dzięki ClickUp Brain

Wreszcie ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, łączy wszystko w jedną całość, działając jako cyfrowa przestrzeń do przechowywania pomysłów, notatek i dodatkowych przypomnień.

Jeśli ciągle czujesz, że nie możesz się skupić w pracy, ten asystent oparty na sztucznej inteligencji pomoże Ci połączyć wszystkie aplikacje i źródła danych, minimalizując potrzebę przełączania się między różnymi platformami. Dla osób z ADHD oznacza to mniej czasu spędzonego na poszukiwaniu informacji i więcej czasu na skupienie się na zadaniu.

🧩 Na przykład możesz poprosić ClickUp Brain o stworzenie harmonogramu na nadchodzący tydzień w oparciu o terminy i priorytety. Wygeneruje on plan, automatycznie sortując zadania według pilności, sugerując bloki czasowe na skoncentrowaną pracę i planując przerwy, abyś zachował energię i wydajność.

Stwórz dziennik wdzięczności za pomocą ClickUp Docs

Dziennik wdzięczności z dokumentami ClickUp

Zarządzaj przytłaczającymi objawami ADHD za pomocą dziennika wdzięczności w ClickUp Docs. Zapisuj codzienne sukcesy, pozytywne refleksje i korzystaj z elementów wizualnych, takich jak listy kontrolne lub kolorowe zaznaczenia, aby doświadczenie było angażujące i satysfakcjonujące. Ponieważ ClickUp Docs obsługuje edycję w czasie rzeczywistym, osadzanie i łączenie zadań, Twój dziennik staje się czymś więcej niż tylko notatkami — staje się praktyczną częścią Twojego systemu planowania.

Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami dzięki zadaniom ClickUp

Śledź postępy dzięki zadaniom ClickUp w codziennym życiu

Zadania ClickUp stanowią podstawę Twoich projektów i codziennego zarządzania zadaniami, zapewniając strukturę planowania, organizacji i współpracy.

Wizualizuj swój harmonogram dzięki kalendarzowi ClickUp

Zarządzaj swoim czasem lepiej dzięki kalendarzowi ClickUp

Zaburzenia postrzegania czasu mogą stanowić wyzwanie dla osób z ADHD. Kalendarz ClickUp pozwala podzielić dzień, tydzień lub miesiąc na przejrzyste osie czasu. Możesz:

Oznaczaj zadania kolorami według priorytetu lub poziomu energii

Przeciągaj i upuszczaj zadania w miarę zmian w harmonogramie

Synchronizuj z Kalendarzem Google, aby połączyć wydarzenia osobiste i służbowe

Dodatkowo, aby pomóc Ci zarządzać czasem, widok kalendarza ClickUp oferuje scentralizowany podgląd harmonogramu, łącząc terminy, wydarzenia i zadania w jednej intuicyjnej osi czasu. Widok ten pomaga uprościć planowanie, umożliwiając przeglądanie dnia, tygodnia lub miesiąca na pierwszy rzut oka — idealne rozwiązanie do zarządzania wieloma projektami.

Ustaw przypomnienia i listy kontrolne, aby być na bieżąco

W oparciu o to, przypomnienia ClickUp i listy kontrolne zadań ClickUp współpracują ze sobą, aby ułatwić dotrzymywanie terminów spotkań i śledzenie postępów.

Zamień komentarze do zadań w przypomnienia ClickUp, aby nigdy nie przegapić kolejnych działań

Przypomnienia informują o zbliżających się terminach i spotkaniach, umożliwiają dodawanie załączników, ustawianie terminów, tworzenie powtarzających się harmonogramów lub przypisywanie zadań członkom zespołu. Listy kontrolne pomagają podzielić duże zadania na łatwiejsze do wykonania kroki, z opcją tworzenia podelementów dla lepszej organizacji.

Planuj swój tydzień wizualnie dzięki tablicom ClickUp

Jeśli lepiej myślisz wizualnie, tablice są Twoim najlepszym przyjacielem. Używaj ich do:

Zaplanuj nową rutynę lub projekt

Wizualnie organizuj zadania za pomocą karteczek samoprzylepnych, ikon i rysunków

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim trenerem, zespołem lub partnerem odpowiedzialnym za motywację

Szybki start dzięki szablonom dziennych planerów dostosowanych do potrzeb osób z ADHD

ClickUp oferuje gotowe szablony, które pomogą Ci szybko zacząć. Od układów bloków czasowych na każdy dzień po trackery nawyków i dzienniki wdzięczności — każdy element można w pełni dostosować, dzięki czemu możesz stworzyć rutynę, która będzie działać na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie.

Szukasz prostej listy zadań przyjaznej dla osób z ADHD, aby zacząć? Wypróbuj szablon ClickUp Getting Things Done – Simple List. Jest idealny do dzielenia zadań na jasne kolejne kroki, utrzymywania porządku i unikania przeciążenia.

Najlepsze funkcje ClickUp

Bloki czasowe na zadania: Przydziel określone przedziały czasowe na zadania lub projekty, aby zachować koncentrację i zminimalizować wielozadaniowość, poprawiając wydajność

Śledź cele: Wykorzystaj Wykorzystaj funkcję ClickUp Goals , aby zdefiniować cele, podzielić je na zadania i monitorować postępy, aby zachować motywację i zgodność z długoterminowymi celami

Organizuj zadania wizualnie: używaj kategorii oznaczonych kolorami, aby grupować powiązane zadania, co ułatwia ograniczenie rozpraszania uwagi

Wizualizacja postępów: Użyj Użyj widoku tablicy ClickUp wykresów Gantta , aby śledzić statusy zadań, identyfikować wąskie gardła i utrzymać tempo realizacji projektów

Stwórz dziennik wdzięczności: Zarządzaj przytłaczającymi objawami ADHD dzięki dziennikowi wdzięczności w Zarządzaj przytłaczającymi objawami ADHD dzięki dziennikowi wdzięczności w ClickUp Docs . Zapisuj codzienne sukcesy i używaj elementów wizualnych, aby powrót do nich był satysfakcjonujący

Ograniczenia ClickUp

Chociaż ClickUp jest potężnym narzędziem, jego głębokie możliwości dostosowywania i zestaw funkcji mogą stanowić trudność dla początkujących użytkowników

Aplikacja mobilna ClickUp nie jest tak intuicyjna ani bogata w funkcje jak wersja komputerowa

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Todoist (najlepszy do uporządkowanego zarządzania zadaniami z priorytetami dostosowanymi do ADHD)

za pośrednictwem Todoist

Todoist upraszcza zarządzanie zadaniami, zapewniając przestrzeń do zapisywania, organizowania i śledzenia wszystkiego, niezależnie od tego, czy są to projekty zawodowe, cele osobiste, czy codzienne obowiązki. To narzędzie, zaprojektowane z myślą o łatwym planowaniu, pozwala dodawać zadania w sposób naturalny, łatwo ustalać priorytety i zachować przejrzystość na wielu urządzeniach.

Od planowania powtarzających się terminów po ustawianie przypomnień i wizualizację obciążenia pracą — Todoist pozwala Ci być na bieżąco z obowiązkami bez nadmiaru informacji. Intuicyjny interfejs, przetwarzanie języka naturalnego i synchronizacja między platformami sprawiają, że planowanie jest płynne, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Najlepsze funkcje Todoist

Użyj funkcji Szybkie dodawanie, aby zapisywać zadania w miarę ich pojawiania się, zmniejszając obciążenie umysłowe

Dodaj alerty czasowe podczas tworzenia zadań dotyczących zbliżających się terminów, ważnych przypomnień lub działań o wysokim priorytecie

Przełączaj się między różnymi widokami, aby planować projekty w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Uzyskaj dostęp do zadań z pulpitu, urządzeń mobilnych, rozszerzeń przeglądarki, dodatków do poczty e-mail i urządzeń przenośnych

Ograniczenia Todoist

Częste powiadomienia mogą być przytłaczające i przypominać spam

Płacenie co miesiąc za system listy rzeczy do zrobienia wydaje się niepotrzebne, gdy dostępne są bezpłatne alternatywy oferujące podobne funkcje

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Pro: 2,50 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podejście Agile jest dla każdego: podziel zadania na mniejsze części i prowadź listy kontrolne, aby być na bieżąco.

3. Planner Pads (najlepszy do planowania wielopoziomowego, łączącego cele długoterminowe z codziennymi zadaniami)

Planner Pad to papierowy system organizacyjny, który pomaga ludziom zarządzać życiem osobistym i zawodowym. Niezależnie od tego, czy wolisz format spiralny, czy luźne kartki, Planner Pad dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, oferując opcje z datą i bez daty.

Jego unikalny system planowania Funnel Down Planning System pomaga efektywnie kategoryzować, ustalać priorytety i planować zadania. Dzięki trójpoziomowemu układowi Planner Pad zapewnia widok całego tygodnia z lotu ptaka. Zacznij od sporządzenia listy wszystkich zadań w szerokich kategoriach, filtruj je według priorytetów dziennych i zaplanuj czas na ich wykonanie.

Najlepsze funkcje Planner Pads

Skorzystaj z magazynu projektów, aby sporządzić listę wszystkich zadań osobistych i związanych z pracą w szerokich kategoriach u góry każdej strony

Przenieś kluczowe zadania do środkowej sekcji, aby stworzyć plan działania na cały tydzień

Wykorzystaj dolną sekcję jako kalendarz, aby zablokować czas na spotkania, terminy i osobiste zobowiązania

Skorzystaj z dedykowanej sekcji, aby zapisywać cele, śledzić postępy i organizować pomysły

Ograniczenia notesów z planerem

Metoda stałego lejka może nie pasować do wszystkich stylów planowania. Brakuje jej opcji dostosowywania, takich jak elastyczne szablony ADHD , elementy motywacyjne i funkcje personalizacji

Jest to system papierowy, bez automatycznych przypomnień ani powiadomień

Ceny notesów do planowania

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje notesów z planerem

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Osoby z ADHD mogą odnosić sukcesy w miejscu pracy, jeśli zapewni się im niezbędne szkolenia. 61% organizacji zapewnia pracownikom szkolenia z zakresu zarządzania projektami.

4. Evernote (najlepszy do organizowania myśli, notatek i pomysłów osób z ADHD w jednym miejscu)

za pośrednictwem Evernote

Evernote służy do organizowania zadań, zarządzania projektami i śledzenia ważnych informacji w jednym miejscu. Dzięki płynnej synchronizacji między urządzeniami możesz rejestrować pomysły w podróży, organizować cykl pracy i dotrzymywać terminów bez żadnych opóźnień.

Evernote organizuje i udostępnia wszystko — notatki ze spotkań, osobiste zadania do wykonania i materiały referencyjne — dzięki wyszukiwaniu opartemu na sztucznej inteligencji, synchronizacji między urządzeniami i elastycznym narzędziom.

Wyróżniającą się funkcją jest Web Clipper, który pozwala zapisywać artykuły, obrazy i wyniki wyszukiwania z Internetu bezpośrednio w obszarze roboczym Evernote.

Najlepsze funkcje Evernote

Zapisuj notatki, obrazy, pliki PDF, a nawet odręczne dokumenty w jednej przestrzeni z funkcją wyszukiwania

Uporządkuj pulpit strony głównej za pomocą widżetów, aby uzyskać szybki dostęp do ważnych notatek i zadań

Połącz notatki z wydarzeniami w kalendarzu miesięcznym i dodawaj terminy przy minimalnym wysiłku

Uporządkuj zadania, integrując listy rzeczy do zrobienia dla osób z ADHD i harmonogramy bezpośrednio w notatkach

Ograniczenia Evernote

Ciągłe podpowiedzi zachęcają użytkowników do przejścia na wersję płatną, co sprawia, że korzystanie z wersji darmowej jest frustrujące

Ograniczenia dotyczące tworzenia notatek i synchronizacji urządzeń utrudniają efektywne korzystanie bez aktualizacji

Ceny Evernote

Free

Osobisty: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalny: 17,99 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8200 recenzji)

5. Brain Focus Productivity Timer (najlepszy do blokowania czasu bez rozpraszania uwagi dzięki timerom przyjaznym dla osób z ADHD)

za pośrednictwem Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer to aplikacja do zarządzania czasem, która przekształca pracę w skupione interwały, po których następują zasłużone przerwy. Oparte na technikach takich jak Pomodoro i 52/17, to narzędzie zwiększające wydajność osób z ADHD pozwala dostosować sesje pracy do własnego tempa.

Rozpocznij sesję pracy, zrób sobie przerwę w ramach nagrody i wznów pracę, aby utrzymać tempo. Dzięki przejrzystemu interfejsowi możesz śledzić czas poświęcony na poszczególne zadania, minimalizować czynniki rozpraszające uwagę i grupować zadania w sensowne kategorie.

Ponadto powiadomienia informują o zakończeniu sesji, a dostępność wielu motywów i wsparcie dla ponad 30 języków dodaje osobisty charakter.

Najlepsze funkcje timera wydajności Brain Focus

Spersonalizuj swoje doświadczenia dzięki wielu motywom i wsparciu dla ponad 30 języków

Uzyskaj dostęp do widżetów, dodatkowych kategorii zadań, eksportu do plików CSV i opcji tworzenia kopii zapasowych, aby uzyskać większą kontrolę nad wydajnością

Aktywuj ustawienia, które wyłączają Wi-Fi i dźwięk podczas sesji pracy, aby nic nie zakłócało Twojej koncentracji

Limity timera wydajności Brain Focus

Sesje mogą zakończyć się nieoczekiwanie, bez możliwości edycji lub usunięcia

Tiknięcie zegara trwa nawet po wyłączeniu, co może rozpraszać uwagę

Ceny timera Brain Focus Productivity Timer

Free

Oceny i recenzje timera wydajności Brain Focus

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Metoda Kanban, wizualne narzędzie do zarządzania projektami, została opracowana przez firmę Toyota w latach 40. XX wieku w celu poprawy wydajności produkcji. Obecnie jest szeroko stosowana w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu projektami metodą Agile.

6. SimpleMind (najlepszy do tworzenia wizualnych map myśli w celu uporządkowania myśli osób z ADHD)

za pośrednictwem SimpleMind

Od nakreślenia projektu i studiowania złożonych tematów po rozbicie dużych pomysłów na łatwe do opanowania części, SimpleMind zapewnia elastyczność w tworzeniu map myśli w sposób, który ma dla Ciebie sens.

Dzięki swobodnemu układowi możesz dowolnie pozycjonować tematy lub korzystać z automatycznych układów, aby uporządkować organizację. Dostosuj mapy myśli za pomocą kolorów, obrazów, linków i notatek, aby były bardziej atrakcyjne i zawierały więcej informacji.

Unikalną funkcją jest synchronizacja między platformami, która umożliwia płynny dostęp do map myśli i ich edycję na komputerach z systemem Windows, Mac, iOS i Android.

Najlepsze funkcje SimpleMind

Włącz tryb autofokusa, aby wyróżnić kluczowe tematy i zmniejszyć bałagan na ekranie

Łatwo zmieniaj kolejność i priorytety pomysłów dzięki funkcji przeciągania i upuszczania oraz sortowaniu podtematów

Wybierz spośród ponad 15 arkuszy stylów lub stwórz własny, aby spersonalizować mapy myśli zgodnie z własnymi preferencjami

Ograniczenia SimpleMind

Interfejs wygląda jakby utknął w latach 2000, co utrudnia tworzenie nowoczesnych map myśli

Brakuje standardowych funkcji wykresów, takich jak diagramy rybiej ości i okrągłe mapy myśli

Ceny SimpleMind

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SimpleMind

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do zarządzania kalendarzem, które pomogą Ci zachować porządek

7. Habitica (najlepszy do budowania nawyków przyjaznych dla ADHD poprzez gamifikację)

Habitica przekształca codzienne zadania w wciągającą grę, w której postępy są nagradzane, a wydajność przypomina przygodę. Ta aplikacja do budowania nawyków ma naturalną strukturę i wspiera gromadzenie nawyków, pomagając w tworzeniu małych, spójnych rutyn, które z czasem się sumują.

Motywuje Cię, zamieniając zadania w wyzwania, z nagrodami, poziomami i walkami z potworami w grze. Co więcej, Party Quests pozwala połączyć siły z przyjaciółmi i walczyć z potworami, wykonując zadania w prawdziwym życiu.

Jeśli pominiesz istotne zadania w tym narzędziu do śledzenia nawyków, ucierpi na tym cała impreza, co zwiększa odpowiedzialność i konieczność pracy zespołowej.

Najlepsze funkcje Habitica

Weź udział w wyzwaniach i zadaniach społeczności, które zamieniają zadania w ekscytujące misje

Zdobądź prawdziwe nagrody w aplikacji — punkty doświadczenia, złoto i manę — które odblokowują niestandardowe elementy i ulepszenia

Twórz zespoły, tworząc grupy odpowiedzialności, a nawet walcz z potworami wraz z przyjaciółmi, aby zwiększyć motywację

Wyświetlaj swoje osiągnięcia za pomocą dynamicznych widżetów, które pokazują Twoje codzienne zadania, rzeczy do zrobienia i statystyki wydajności na pierwszy rzut oka

Ograniczenia Habitica

Rzadkie aktualizacje i usunięte funkcje sprawiają, że aplikacja wydaje się przestarzała dla długoterminowych użytkowników

Aplikacja nie działa w trybie offline, co może być niewygodne dla użytkowników z niestabilnym połączeniem internetowym

Ceny Habitica

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Habitica

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Błąd planowania, czyli błąd poznawczy, powoduje, że ludzie nie doceniają czasu potrzebnego do wykonania zadania, dlatego narzędzia do śledzenia czasu są tak popularne.

8. Passion Planner (najlepszy do planowania zorientowanego na cele z przewodnikiem do refleksji)

Passion Planner to kompleksowe narzędzie do planowania życia, które łączy tradycyjne elementy dziennika z funkcjami ustalania celów. Oferuje unikalną "mapę pasji", która pomaga wizualizować i planować cele krótko- i długoterminowe.

Planer zawiera układy miesięczne i tygodniowe, sekcje do refleksji oraz przestrzeń na kreatywne wyrażanie siebie. Pomaga użytkownikom w definiowaniu celów, dzieleniu ich na łatwe do osiągnięcia kroki oraz podejmowaniu codziennych działań zmierzających do ich realizacji.

Passion Planner pomaga stworzyć rutynę dla osób z ADHD poprzez podpowiedzi, refleksje i wbudowany system wsparcia o nazwie #PashFam community.

Najlepsze funkcje Passion Planner

Włącz do niego comiesięczne wyzwania, pytania do refleksji i holistyczne praktyki, które pomogą Ci zwiększyć motywację i osiągnąć rozwój osobisty

Zastanów się i dostosuj swoje działania dzięki comiesięcznym stronom refleksji, które zawierają podpowiedzi dotyczące samooceny, śledzenia postępów i udoskonalania celów

Śledź swoje cele dzięki Passion Roadmap, aby zdefiniować swoją ogólną wizję i podzielić ją na wykonalne kroki

Ograniczenia Passion Planner

Ograniczone możliwości dostosowywania i ustrukturyzowane układy mogą nie odpowiadać stylowi planowania wszystkich użytkowników

Ograniczona oś czasu, z ustalonymi godzinami od 6:00 do 22:30, co może nie odpowiadać wszystkim harmonogramom

Ceny Passion Planner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Passion Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Notatki samoprzylepne, często używane do śledzenia zadań, zostały wynalezione przypadkowo, gdy naukowiec z firmy 3M próbował stworzyć supermocny klej. Zamiast tego stworzył słaby, wielokrotnego użytku klej — idealny do notatek!

9. Panda Planner (najlepszy do równoważenia wydajności i dobrego samopoczucia dzięki uporządkowanym podpowiedziom)

za pośrednictwem Panda Planner

Łącząc układy tygodniowe i dzienne, Panda Planner dzieli zadania na łatwe do wykonania kroki, zwiększając wydajność i redukując stres. Dodatkowo wbudowane szablony harmonogramów zapewniają strukturę bez konieczności tworzenia układów od podstaw.

Dzięki funkcjom takim jak codzienne oceny wdzięczności i wydajności, zapewnia on stabilność podczas dążenia do celu. Co więcej, trzymiesięczna aktualizacja pozwala na wznowienie planowania w dowolnym momencie, bez poczucia, że coś Cię omija.

Najlepsze funkcje Panda Planner

Wykorzystaj sekcje dzienne, aby uporządkować swój dzień, ustalając priorytety zadań, cele i notatki

Zrównoważ szczegółowe planowanie z szerokim ustawieniem celów dzięki elastycznym układom tygodniowym i dziennym

Wizualizuj swoje cotygodniowe zadania dzięki układowi, który zapewnia porządek we wszystkim

Ograniczenia Panda Planner

Panda Planner jest zoptymalizowany pod kątem danych tabelarycznych, przez co jest mniej skuteczny w przypadku formatów nieustrukturyzowanych, takich jak obrazy lub pliki audio

Panda Planner Classic obejmuje tylko okres 3 miesięcy, co może nie być odpowiednie do planowania długoterminowego lub ustalania celów rocznych

Ceny Panda Planner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Panda Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. The Happy Planner (najlepszy do kreatywnego i elastycznego planowania ADHD z możliwością wizualnej personalizacji)

Happy Planner oferuje wyjątkowo dynamiczne podejście do organizacji, łączące funkcjonalność z osobistą ekspresją. Dzięki szerokiemu wyborowi układów i motywów — od klasycznego układu pulpitu do planowania 12 miesięcy po projekty pionowe i poziome — ten system planowania zmienia codzienne planowanie w formę sztuki.

Ten planer ma format bez dat, co oznacza, że możesz zacząć w dowolnym momencie bez marnowania stron, a wiele dostosowywalnych akcesoriów, takich jak pakiety przekładek, notesy i dzienniki, pozwala dostosować planowanie do własnego stylu.

Najlepsze funkcje Happy Planner

Urozmaicaj swoje strony zabawnymi, sezonowymi zestawami naklejek i akcesoriami, które dodadzą im kreatywnego charakteru

Skorzystaj z klasycznego układu pulpitu, aby uzyskać widok całego roku, co ułatwi zrównoważenie spotkań, terminów i osobistych kamieni milowych

Poznaj wyjątkowe oferty, takie jak "Oh How Lovely Box" na świąteczne okazje, które zawierają planery wraz z ekskluzywnymi elementami zapewniającymi dodatkową inspirację

Ograniczenia Happy Planner

Chociaż cena początkowa planera jest przystępna, wydatki mogą szybko wzrosnąć przy zakupie naklejek, taśmy washi i innych elementów dekoracyjnych

Planer może stać się dość gruby i ciężki, zwłaszcza po dostosowaniu za pomocą dodatkowych stron i akcesoriów, co sprawia, że jest mniej poręczny do codziennego użytku

Ceny Happy Planner

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Happy Planner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Chcesz mieć realistyczny cyfrowy planner? Niektóre planery online wykorzystują teraz AI do codziennych zadań, na przykład do przewidywania konfliktów w harmonogramie, sugerowania priorytetów zadań, a nawet przypominania o terminach.

11. Bullet Journal (najlepszy do personalizowanego planowania ADHD z systemem analogowym)

Bullet Journal (znany również jako BuJo) to konfigurowalny system organizacyjny opracowany przez Rydera Carrolla, który pomaga zarządzać zadaniami, wydarzeniami i myślami. Jest to elastyczny, analogowy system planowania, który pozwala uchwycić każdy szczegół życia za pomocą długopisu i notatnika.

BuJo łączy tradycyjne metody planowania z praktykami uważności, dzięki czemu jest szczególnie korzystny dla osób z ADHD. Jako aplikacja do codziennego planowania wykorzystuje szybkie rejestrowanie za pomocą punktorów i symboli do kategoryzowania informacji, umożliwiając użytkownikom śledzenie przeszłości, organizowanie teraźniejszości i planowanie przyszłości.

Najlepsze funkcje Bullet Journal

Angażuj się w podsumowania dnia, aby zapisywać sukcesy i wnioski, co pozwoli na ciągłe doskonalenie

Wzbogać układ o szkice, symbole i spersonalizowane notatki, aby dostosować go do swojego kreatywnego przepływu pracy

Połącz listy, kalendarze i refleksje w jeden spójny system, który będzie ewoluował wraz z Tobą

Ograniczenia Bullet Journal

Ustawienie i prowadzenie bullet journal wymaga regularnego, często codziennego wysiłku. Może to być trudne dla osób z napiętym harmonogramem

Po utworzeniu układu trudno jest wprowadzać zmiany lub przenosić zadania, w przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań cyfrowych

Ceny Bullet Journal

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Bullet Journal

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Twój pomocnik w planowaniu przyjazny dla osób z ADHD: ClickUp

Każdy planner ADHD oferuje unikalne połączenie struktury, elastyczności i kreatywnej organizacji. Niektóre narzędzia skupiają się na planowaniu wizualnym, podczas gdy inne kładą nacisk na zarządzanie czasem lub wzmacnianie nawyków.

Kluczem jest znalezienie takiego, który pasuje do Twojego cyklu pracy i sprawia, że organizacja staje się naturalna.

ClickUp wyróżnia się jako wszechstronny planer ADHD, oferujący strukturę bez sztywności. Dzięki ClickUp możesz podzielić projekty na łatwe do zarządzania kroki, wizualizować swój harmonogram i korzystać z asystenta opartego na sztucznej inteligencji, aby pozostać na dobrej drodze i generować pomysły.

Jeśli chcesz zwiększyć swoją koncentrację i przepływ informacji w ciągu dnia, zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✨