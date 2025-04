11 Alternatywy i konkurenci Grok AI w 2025 roku

Jeśli korzystasz z Grok AI, prawdopodobnie znasz już jego możliwości pomagania Teams w analizie i współpracy nad danymi.

Ale może szukasz czegoś nieco innego - nowej funkcji, prostszego interfejsu lub po prostu czegoś, co lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Jeśli to brzmi jak ty, jesteś we właściwym miejscu.

Przygotowaliśmy listę 11 solidnych alternatyw dla Grok AI. Narzędzia te oferują wszystko, od wizualizacji danych po funkcje współpracy i mogą być tym, czego potrzebuje twój zespół. Zaczynamy! 💪🏼

60-sekundowe podsumowanie Oto nasze rekomendacje dla 11 najlepszych alternatyw Grok AI: ClickUp (najlepszy do wspólnego zarządzania projektami)

Microsoft Copilot (najlepszy do integracji w ramach Enterprise i bezproblemowej automatyzacji cyklu pracy)

Claude (najlepszy do zaawansowanej analizy, badań i etycznego wdrażania AI)

Perplexity (najlepsza do wyszukiwania i syntezy informacji w czasie rzeczywistym)

Hugging Chat (najlepsze do eksperymentów z AI typu open source i niestandardowego modelu)

Meta AI (najlepsza do zrozumienia kontekstu społecznego i kreatywnej ekspresji)

Google Gemini (najlepsza dla multimodalnej inteligencji i zaawansowanego rozwiązywania problemów)

Poe (najlepsze do eksperymentowania i uczenia się modeli AI)

Character. ai (najlepsze do spersonalizowanych interakcji AI i kreatywnego odgrywania ról)

Jasper AI (najlepsze dla dostosowanych danych powstania i strategii marketingowych)

ChatGPT (najlepszy do wszechstronnej konwersacji i pomocy w zadaniach)

Czego należy szukać w alternatywie dla Grok AI?

Szukając alternatywy dla Grok AI, potrzebujesz narzędzia, które pasuje do Twoich konkretnych potrzeb i pomaga przezwyciężyć wyzwania związane z AI. Oto na czym należy się skupić:

Łatwość użytkowania: Platforma powinna mieć intuicyjny interfejs, który pozwala szybko rozpocząć pracę bez stromej krzywej uczenia się

Opcje dostosowywania: Dobra alternatywa dla asystenta Grok AI pozwoli ci dostosować ustawienia, widoki i cykle pracy do twoich potrzeb

Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz z zespołem, chatbot AI powinien ułatwiać udostępnianie danych i współpracę nad projektami

Możliwości integracji: Najlepsze aplikacje AI płynnie integrują się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak systemy CRM, źródła danych i inne platformy

Bezpieczeństwo danych: Idealnie byłoby, gdyby narzędzie oferowało solidne funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych

Skalowalność: W miarę rozwoju zespołu lub firmy, narzędzie oparte na AI powinno być w stanie skalować się wraz z Tobą, obsługując większe zbiory danych i bardziej złożone cykle pracy

ELIZA, stworzona w 1966 roku przez Josepha Weizenbauma na MIT, jest uważana za pierwszego chatbota. Symulował on psychoterapeutę i mógł odpowiadać na pytania typu: "Jak się z tym czujesz?" Ludzie byli tak zaangażowani, że niektórzy myśleli, że ma prawdziwe emocje.

11 najlepszych alternatyw dla Grok AI

Jeśli szukasz narzędzi AI zwiększających wydajność, jesteś we właściwym miejscu.

Oto 11 świetnych alternatyw dla Grok AI, które oferują unikalne funkcje zwiększające wydajność, usprawniające współpracę i upraszczające zarządzanie projektami. 💭

1. ClickUp (najlepszy do wspólnego zarządzania projektami)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, łącząca komunikację i narzędzia AI do zarządzania projektami w jedną płynną platformę.

Jeśli szukasz alternatywy dla Grok AI, ClickUp oferuje niezrównane połączenie zaawansowanych funkcji AI i narzędzi do współpracy, które pomogą Ci zachować wydajność.

ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain Udoskonal swoje aktualizacje zadań i notatki dotyczące projektów dzięki ClickUp Brain

Zacznijmy od ClickUp Brain, osobistego asystenta AI wbudowanego bezpośrednio w platformę ClickUp. Organizuje on twoją pracę i poprawia pisanie w locie.

Jeśli zarządzasz projektem i musisz pisać aktualizacje, ClickUp Brain może ci w tym pomóc. Podczas pracy sugeruje zmiany w celu poprawy przejrzystości, tonu i struktury - niezależnie od tego, czy piszesz aktualizację zadania, plan projektu czy e-mail.

Na przykład, jeśli piszesz aktualizację dla zadania, które jest opóźnione, asystent AI może zasugerować przeformułowanie "Jesteśmy w tyle, ale nadrobimy zaległości" na coś w rodzaju "Mamy opóźnienie, ale aktywnie pracujemy nad powrotem na właściwe tory". '

Poza poprawianiem literówek, funkcje ClickUp Brain pomagają lepiej ustrukturyzować zawartość, zamieniając szorstkie szkice w dopracowane dokumenty. 📑

Co jest jeszcze lepsze? Użytkownicy ClickUp Brain mogą uzyskać dostęp do wielu LLM, takich jak Claude i GPT-4o, bezpośrednio z ClickUp. Dzięki temu nigdy nie będziesz potrzebować innej aplikacji lub drogiej subskrypcji, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby związane z AI.

ClickUp Chat

Utrzymuj połączenie między rozmowami, zadaniami i projektami za pomocą ClickUp Chat

Teraz rozważ moc ClickUp Chat, najlepszego huba komunikacyjnego dla Twojego zespołu.

Rozmowy, zadania i projekty nie tylko łączą się tutaj - one się zbiegają.

Załóżmy na przykład, że Twój zespół marketingowy omawia poprawki do tekstu reklamy. Zamiast przełączać się na osobne narzędzie do czatowania, możesz czatować bezpośrednio na platformie, połączyć rozmowę z konkretnymi projektami, a nawet przekształcić części dyskusji w wykonalne zadania - wszystko bez utraty kontekstu.

Martwisz się, że przegapisz coś ważnego? AI w ClickUp AI Chat podsumowuje rozmowy za Ciebie, idealne do nadrobienia zaległości po pracowitym dniu.

Automatyzacja ClickUp

Uprość cykl pracy dzięki ClickUp Automatyzacja i nigdy nie pomiń żadnego kroku

ClickUp Automatyzacja łączy wszystko w całość, płynnie obsługując powtarzalne zadania.

Na przykład, jeśli zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek, możesz ustawić przykłady automatyzacji, aby powiadamiać interesariuszy, gdy nowe wersje robocze są gotowe lub automatycznie aktualizować statusy zadań na podstawie postępów.

Możesz nawet ustawić wyzwalacze dla przypomnień lub zatwierdzeń, sprawiając, że cykl pracy będzie szybszy i płynniejszy w oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp.

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a na podstawie postępów w codziennych spotkaniach, planowanie przyszłości było łatwe.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

AI w ClickUp Chat dostarcza podsumowań, ale nie może jeszcze generować głębszego wglądu w trendy projektu lub rekomendacji predykcyjnych

Aplikacja mobilna może być początkowo przytłaczająca w porównaniu do strony internetowej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Przeczytaj również: ChatGPT vs. ClickUp: Które narzędzie AI jest najlepsze?

2. Microsoft Copilot (najlepszy do integracji w ramach Enterprise i bezproblemowej automatyzacji przepływu pracy)

via Microsoft

Microsoft Copilot to dobry wybór dla organizacji polegających na ekosystemie Microsoft. Głęboko integruje się z narzędziami pakietu Office, takimi jak Excel i PowerPoint, i oferuje pomoc w spotkaniach w czasie rzeczywistym.

Jest to szczególnie przydatne do generowania raportów, debugowania kodu w Visual Studio i automatyzacji powtarzalnych zadań. Zaprojektowany z myślą o operacjach klasy Enterprise, Copilot zapewnia również solidne bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Automatyzacja cykli pracy w programach Excel, PowerPoint, Outlook i innych aplikacjach platformy Microsoft 365 w celu zwiększenia wydajności

Analizuj i interpretuj duże i złożone pliki, w tym pliki PDF i arkusze kalkulacyjne, aby uzyskać przydatne informacje

Debugowanie i generowanie kodu dla różnych języków programowania, wsparcie projektów deweloperskich na dowolną skalę

Twórz wtyczki specyficzne dla organizacji, aby spełnić unikalne wymagania bez polegania na narzędziach innych firm

Ograniczenia Microsoft Copilot

Wymaga znacznych inwestycji w ekosystem Microsoft, aby uwolnić jego pełny potencjał

Ograniczone opcje niestandardowe dla użytkowników pracujących poza natywną strukturą Microsoft

Cena Microsoft Copilot

Free

Copilot Pro: 20 USD/miesiąc

Copilot dla Microsoft 365: 30 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: Test Turinga, zaprojektowany przez Alana Turinga w 1950 roku, mierzy zdolność maszyny do wykazywania inteligentnych zachowań nieodróżnialnych od ludzkich. Stał się on fundamentalną koncepcją AI, choć Turing nazywał go "grą imitacyjną". '

3. Claude (najlepszy do zaawansowanej analizy, badań i etycznego wdrażania AI)

via Claude

Claude został stworzony do rozwiązywania złożonych tematów i dostarczania przemyślanych, szczegółowych odpowiedzi. Dobrze sprawdza się w badaniach akademickich, pisaniu technicznym lub sporządzaniu profesjonalnej dokumentacji. Zdolność narzędzia do utrzymywania kontekstu podczas długich dyskusji zapewnia możliwość zgłębiania zawiłych pomysłów bez utraty śledzenia.

Jeśli potrzebujesz wyjaśnień krok po kroku lub pomocy w szczegółowym rozwiązywaniu problemów, Claude poradzi sobie z tym bez problemu. Priorytetem jest również bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z AI, co dodaje dodatkową warstwę pewności dla użytkowników skoncentrowanych na etycznym wdrażaniu.

Najlepsze funkcje

Analizuj dokumenty akademickie i techniczne z naciskiem na głębię i dokładność, pomagając odkryć krytyczne spostrzeżenia

Skutecznie debuguj i przeglądaj kod, wspierając cykl pracy programistów i redukując błędy w wielu językach

Rozwiązuj zaawansowane problemy matematyczne i naukowe przy użyciu wyczyszczonych, logicznych metod krok po kroku

Zachowuje kontekst podczas dłuższych rozmów, dzięki czemu idealnie nadaje się do wspólnych badań i długoterminowych projektów

Claude Limit

Nie oferuje dostępu do sieci w czasie rzeczywistym, co ogranicza możliwość pobierania aktualnych danych

Nie może generować obrazów ani dźwięku, co zmniejsza jej wszechstronność w zadaniach multimedialnych

Claude pricing

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Teams: 30 USD/miesiąc (minimum pięciu członków)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude

G2: 4. 5/5 (20+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

AI napisała w 2016 roku film krótkometrażowy pod tytułem Sunspring, w którym główną rolę zagrał Thomas Middleditch. Scenariusz był surrealistyczny i wypełniony dziwacznymi dialogami, podkreślając zarówno potencjał twórczy AI, jak i limity w opowiadaniu historii.

4. Perplexity (najlepsza do wyszukiwania i syntezy informacji w czasie rzeczywistym)

via Perplexity

Perplexity dostarcza odpowiedzi w czasie rzeczywistym poparte weryfikowalnymi źródłami, co czyni go solidnym narzędziem do badań i zadań zawodowych. Jego zdolność do syntezy informacji z wielu wiarygodnych źródeł zapewnia uzyskanie dokładnych i wiarygodnych odpowiedzi.

Interaktywne pytania uzupełniające platformy pomagają w dalszym zgłębianiu tematów, a przejrzysty interfejs ułatwia skupienie się na zapytaniach. Oparte na badaniach wyniki Perplexity wykraczają poza to, co można znaleźć w zwykłym wyszukiwaniu w Google lub za pośrednictwem tradycyjnych wyszukiwarek, zapewniając łatwy dostęp do dokładnych, szczegółowych informacji.

Najlepsze funkcje

Przeprowadzaj wyszukiwanie w sieci w czasie rzeczywistym z wiarygodnymi atrybucjami źródeł, aby zapewnić wiarygodność i przejrzystość

Zanurz się głębiej w tematy za pomocą interaktywnych pytań uzupełniających, aby odkryć dodatkowe warstwy spostrzeżeń

Porównuj i zestawiaj ze sobą wiele źródeł informacji, aby lepiej zrozumieć dowolny temat

Udostępnianie wyników kolegom z zespołu za pomocą wbudowanych narzędzi do współpracy, które usprawniają cykl pracy badawczej

Limity złożoności

Wyniki wyszukiwania mogą czasami przyćmić analizę generowaną przez AI, zmniejszając jej przydatność w przypadku niektórych zapytań

Wersja Free nie obsługuje przesyłania dokumentów, co ogranicza opcje dla projektów wymagających intensywnych badań

Nie może wykonywać zaawansowanych obliczeń lub rozwiązywać problemów technicznych wymaganych dla niektórych użytkowników

Cena złożoności

Ceny oparte na rozmiarze tokena i żądaniach

Perplexity oceny i recenzje

G2: 4. 7/5 (30+ recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Wykorzystaj zdolność AI do generowania wielu pomysłów lub szkiców. Użyj go, aby przełamać bloki twórcze, a następnie udoskonal najlepsze opcje, aby dopasować je do swojego stylu i potrzeb.

5. Hugging Chat (najlepszy do eksperymentów z AI o otwartym kodzie źródłowym i niestandardowego modelu)

via Hugging Chat

Hugging Chat to elastyczna i przejrzysta platforma, która zapewnia dostęp do wielu modeli AI o otwartym kodzie źródłowym. Jest to idealne rozwiązanie dla programistów, badaczy i nauczycieli, którzy chcą sprawdzić, jak działają różne architektury AI.

Możesz przełączać się między modelami, niestandardowo dostosowywać interakcje, a nawet przyczyniać się do rozwoju platformy. Ponadto podejście oparte na społeczności zachęca do współpracy, dzięki czemu jest to cenna przestrzeń do nauki i eksperymentowania.

Najlepsze funkcje czatu

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu modeli językowych o otwartym kodzie źródłowym, aby porównać ich mocne strony i możliwości

Dostosuj i eksperymentuj z wynikami AI, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób modele przetwarzają różne zapytania

Współpracuj z solidną społecznością programistów, która stale aktualizuje i ulepsza platformę

Poznaj edukacyjne i eksperymentalne przypadki użycia AI z naciskiem na przejrzystość i naukę

Hugging Chat limit

Wydajność modeli może się znacznie różnić w zależności od wybranej architektury

Jakość odpowiedzi nie jest tak spójna jak w przypadku autorskich rozwiązań AI, co może wpływać na niezawodność

Nie zawiera funkcji klasy Enterprise, co czyni ją mniej odpowiednią do zrobienia użytku w biznesie na dużą skalę

Czasy odpowiedzi mogą być wolniejsze podczas przetwarzania zapytań dotyczących większych modeli lub zestawów danych

Cena czatu z przytulaniem

Free

Starter: $59/miesiąc

Pro: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ceny dla poszczególnych modeli Małe: 100 000 zapytań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 12,90 USD/miesiąc Średni: 1 milion żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 59 USD/miesiąc Duży: 5 milionów żądań miesięcznie (we wszystkich modelach) za 249 USD/miesiąc

Oceny i recenzje czatu

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

🧠 Ciekawostka: W 1997 roku Deep Blue firmy IBM pokonał mistrza szachowego Garry'ego Kasparowa, stając się pierwszą sztuczną inteligencją, która pokonała mistrza świata. Później, w 2016 roku, AlphaGo firmy Google pokonała mistrza Go Lee Sedola, pokazując rosnące strategiczne myślenie AI.

6. Meta AI (najlepsza do zrozumienia kontekstu społecznego i kreatywnej ekspresji)

via Meta AI

Meta AI koncentruje się na tworzeniu treści świadomych społecznie i kulturowo. Wykorzystaj ją do tworzenia angażujących tekstów, obrazów lub materiałów wideo dostosowanych do różnych grup odbiorców. Dogłębne zrozumienie interakcji społecznych, trendów i niuansów wyróżnia to narzędzie jako narzędzie do tworzenia znaczącej i wpływowej zawartości.

Platforma ta jest szczególnie przydatna w przypadku kreatywnych projektów i zaangażowania w mediach społecznościowych, umożliwiając zespołom zachowanie trafności i autentyczności w swoich komunikatach.

Najlepsze funkcje AI

Generuj zawartość dostosowaną do kontekstu społecznego i kulturowego, aby skutecznie angażować różnych odbiorców

Wykorzystaj możliwości tworzenia tekstu, obrazu i wideo w wielu formatach, aby wesprzeć różne potrzeby komunikacyjne

Analizuj trendy i dostarczaj w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące bardziej celowych i trafnych komunikatów

Dostosuj odpowiedzi na podstawie wskazówek emocjonalnych, aby dostarczyć empatyczną i odpowiednią zawartość

Meta AI limit

Silna zależność od ekosystemu Meta może ograniczać elastyczność użytkowników, którzy nie korzystają z jego platform

przy użyciu innych narzędzi AI Ograniczona funkcja dla zadań technicznych lub naukowych w porównaniu do

Ze względu na charakter wykorzystania danych w ekosystemie Meta mogą pojawić się obawy dotyczące prywatności

Opcje integracji z zewnętrznymi narzędziami są ograniczone w porównaniu do samodzielnych platform

Cena AI

Free

Oceny i recenzje AI

G2: 4. 3/5 (140+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (2,350+ recenzji)

Niektóre narzędzia AI są w stanie przewidzieć choroby przed pojawieniem się objawów. Na przykład DeepMind firmy Google stworzył AI zdolną do przewidywania niewydolności nerek z 48-godzinnym wyprzedzeniem, dając lekarzom krytyczny czas.

7. Google Gemini (najlepsza dla multimodalnej inteligencji i zaawansowanego rozwiązywania problemów)

via Gemini

Google Gemini łączy w sobie możliwości przetwarzania tekstów, obrazów i kodu na jednej platformie. Jego głęboka integracja z narzędziami Google Workspace zapewnia płynny cykl pracy, co czyni go praktyczną opcją dla zespołów, które chcą zwiększyć wydajność.

Multimodalne możliwości Gemini zapewniają kompleksowe rozwiązanie do rozwiązywania różnorodnych wyzwań, dzięki czemu nadaje się zarówno do zadań analitycznych, jak i kreatywnych.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Przetwarzaj tekst, obrazy i kod na jednej platformie, aby rozwiązywać problemy wymagające różnorodnych danych wejściowych

Zintegruj się z obszarem roboczym Google, aby płynnie przechodzić między zadaniami badawczymi, analitycznymi i współpracy

Generowanie wizualizacji danych i wykonywanie złożonych obliczeń w celu wsparcia procesu decyzyjnego

Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, wykorzystując ogromną bazę wiedzy Google i możliwości wyszukiwania

Limity Google Gemini

Wymaga konta Google do pełnej funkcji, co może stanowić barierę dla użytkowników spoza Google

Wydajność może się różnić w zależności od złożoności obsługiwanego zadania

Ceny Google Gemini

Free

Business: 20 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: $30/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4. 4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Czy wiesz, że rynek sztucznej inteligencji będzie rósł w złożonym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 27,67% w latach 2025-2030, osiągając wartość rynkową 826 mld $$$a do roku 2030. 7 mld USD do 2030 roku.

Przeczytaj również: Google Gemini vs. ChatGPT: Które narzędzie AI jest najlepsze?

8. Poe (najlepsze do eksperymentowania i uczenia się modeli AI)

via Poe

Poe zapewnia prosty sposób interakcji i porównywania wielu modeli AI. Jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą eksperymentować z różnymi podejściami do zadań AI, dzięki czemu jest szczególnie przydatny do edukacji, badań i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i udostępnianie zawartości przez społeczność zachęcają do nauki i współpracy, umożliwiając odkrywanie możliwości AI w różnych kontekstach.

Najlepsze funkcje

Porównaj wyniki różnych modeli AI, aby lepiej zrozumieć ich mocne strony i limity

Dostosuj interfejs czatu i podpowiedzi do konkretnych przypadków użycia, zwiększając użyteczność i możliwości adaptacji

Uzyskaj dostęp do zawartości tworzonej przez społeczność i bibliotek podpowiedzi, aby usprawnić współpracę i udostępnianie wiedzy

Poznaj możliwości AI w podróży, korzystając z intuicyjnego interfejsu mobilnego i pulpitu Poe

Limity

Jakość odpowiedzi różni się znacznie w zależności od modelu, co może wpływać na niezawodność

Brak trwałej pamięci w różnych sesjach, co czyni ją mniej odpowiednią do bieżących projektów

wycena Poe

Miesięcznie: 19,99 USD/miesiąc

Rocznie: $199. 99/rok

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Ciekawostka: Chatbot Tay, uruchomiony przez Microsoft w 2016 roku, został zaprojektowany do uczenia się na podstawie interakcji z użytkownikami. Niestety, zaczął generować obraźliwe odpowiedzi w ciągu 24 godzin z powodu ekspozycji na nieodpowiednie dane wejściowe, demonstrując ryzyko związane z niefiltrowanym uczeniem maszynowym.

9. Character. ai (najlepsze do spersonalizowanych interakcji AI i kreatywnego odgrywania ról)

Character. ai specjalizuje się w tworzeniu interakcji opartych na AI, które są osobiste i angażujące. Możesz tworzyć niestandardowe postacie AI do opowiadania historii, odgrywania ról lub symulacji edukacyjnych, dostosowując ich zachowania do konkretnych scenariuszy lub celów edukacyjnych.

Zdolność platformy do utrzymywania spójnych osobowości i świadomości emocjonalnej czyni ją doskonałym wyborem do kreatywnego pisania lub interaktywnych scenariuszy. Szczególnie dobrze nadaje się dla użytkowników poszukujących pomysłowych i elastycznych doświadczeń konwersacyjnych.

Najlepsze funkcje AI

Zaprojektuj unikalne osobowości AI, które mogą dostosować się do różnych scenariuszy, w tym opowiadania historii i odgrywania ról

Utrzymanie trwałej pamięci postaci w celu wsparcia długoterminowych rozmów i ciągłości narracji

Udostępnianie niestandardowych postaci społeczności użytkowników, sprzyjające współpracy i kreatywności

Skutecznie symuluj scenariusze edukacyjne, aby zwiększyć naukę i zaangażowanie

Ograniczenia AI

Ograniczona funkcja do zadań analitycznych lub wymagających dużej ilości danych, co zmniejsza jej wszechstronność

Możliwości integracji z zewnętrznymi narzędziami są minimalne, co sprawia, że nie nadaje się ona do profesjonalnych zastosowań

Cena AI

Free

Premium: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przyjazne przypomnienie: AI nie jest doskonała - czasami może nie trafić w cel. Bądź cierpliwy i dostarczaj jaśniejszych instrukcji, jeśli potrzebujesz bardziej konkretnych wyników. Poznaj techniki takie jak łańcuch podpowiedzi.

10. Jasper AI (najlepsze dla dostosowanych danych powstania i strategii marketingowych)

via Jasper

Jasper AI to wszechstronny asystent pisania, który pomaga tworzyć zawartość blogów, e-maili, mediów społecznościowych i nie tylko. AI generuje tekst na podstawie wprowadzonych danych, pozwalając ci skupić się na tworzeniu angażujących wiadomości bez rozpoczynania od zera.

Narzędzie wspiera różne tony i języki, dzięki czemu można dostosować zawartość do różnych odbiorców i rynków. Jeśli szukasz przyjaznej dla użytkownika platformy, która zaspokoi różnorodne potrzeby związane z pisaniem, Jasper AI oferuje dużą elastyczność w porównaniu do Grok AI.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Szybko twórz szczegółowe posty na blogu, raporty i inną długą zawartość, aby uzyskać mocny punkt wyjścia

Korzystaj z funkcji opartych na SEO za pośrednictwem Surfer SEO, aby mieć pewność, że zawartość będzie dobrze pozycjonowana, a jednocześnie będzie odpowiednia dla odbiorców

Oszczędzaj czas dzięki szablonom zaprojektowanym do konkretnych celów, takich jak kampanie e-mail, kopie reklam i aktualizacje w mediach społecznościowych

Pisz w wielu językach, pomagając w połączeniu z globalnymi odbiorcami bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług tłumaczeniowych

/Jasper AI limit*

Nie pozwala na dogłębne niestandardowe wyniki AI, co może wydawać się ograniczające, jeśli chcesz mieć większą kontrolę

Dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak generowanie długich formatów zawartości, wymaga wyższego planu

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla początkujących, którzy uczą się korzystać z narzędzi AI do pisania

Cena Jasper AI

Kreator: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 69 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4. 7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (1,800+ recenzji)

Przyjazne przypomnienie: Zawsze dokładnie sprawdzaj informacje dostarczane przez AI, szczególnie w przypadku badań lub zadań zawodowych. Chociaż jest to świetne narzędzie, weryfikacja faktów pomaga zapewnić dokładność.

11. ChatGPT (najlepszy do wszechstronnej konwersacji i pomocy w zadaniach)

via ChatGPT

ChatGPT oferuje Free dostęp do szerokiego zakresu możliwości do użytku codziennego i profesjonalnego. Można na nim polegać w zakresie kreatywnego pisania, pomocy w kodowaniu lub dogłębnej analizy, co czyni go wszechstronnym wyborem do różnych zadań.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i regularne aktualizacje zwiększają użyteczność, a ekosystem wtyczek dodaje funkcje dla wyspecjalizowanych potrzeb. Elastyczność ChatGPT pozwala Teams skutecznie radzić sobie z różnymi wyzwaniami, oferując zarówno szeroki zakres, jak i głębię zastosowań.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Z łatwością radzi sobie z kreatywnym pisaniem, dokumentacją techniczną i zadaniami związanymi z kodowaniem, wspierając różnorodne cykle pracy

Rozszerzenie funkcji za pomocą rozbudowanego ekosystemu wtyczek do zadań takich jak zarządzanie plikami i dostęp do sieci

Angażuj się w naturalne, płynne rozmowy na różne tematy z chatbotem konwersacyjnym AI

Twórz fotorealistyczne obrazy i wizualizacje dzięki integracji z DALL-E, umożliwiając generowanie niestandardowych wizualizacji dla swoich projektów lub pomysłów

limity ChatGPT

Ograniczone okno kontekstowe modelu podstawowego zmniejsza jego zdolność do obsługi dłuższych rozmów

Nie może bezpośrednio manipulować plikami lub wykonywać niektórych zaawansowanych integracji

ChatGPT pricing

Personal Free Plus: $20/miesiąc Pro: 200 USD/miesiąc

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4. 7/5 (650+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (80+ recenzji)

🧠 Ciekawostka: ChatGPT osiągnął 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w styczniu 2023 roku, co czyni go najszybciej rozwijającą się aplikacją, dopóki Threads nie prześcignął go w lipcu 2023 roku.

Przeczytaj również: 20 najlepszych alternatyw ChatGPT

ClickUp AI = Praca zespołowa, która Aktualnie Klika

Znalezienie odpowiedniego narzędzia może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o sposób pracy Twojego zespołu.

Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś, co usprawni twoje projekty, utrzyma synchronizację zespołu, czy po prostu ułatwi ci dzień, istnieje narzędzie dla ciebie. Te, które tutaj omówiliśmy, wnoszą coś wyjątkowego do tabeli, więc wszystko zależy od tego, co jest dla Ciebie najlepsze.

To powiedziawszy, ClickUp jest trudny do pokonania. Ma wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia czegoś więcej - wszystko w jednym miejscu.

Potrzebujesz pomocy w śledzeniu terminów? Chcesz mieć pewność, że wszyscy są na tej samej stronie? ClickUp ma wszystko pod kontrolą.

Po co więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!