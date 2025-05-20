Jak utworzyć wykres Gantta w Dokumentach Google (z szablonami!)
Jak utworzyć wykres Gantta w Dokumentach Google (z szablonami!)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
20 maja 2025
Stwórz podstawowy wykres Gantta w Dokumentach Google dzięki temu łatwemu do zrozumienia samouczkowi. Omówimy każdy krok tworzenia wykresu Gantta i poszerzymy Twoją wiedzę na temat zarządzania projektami w Google. 👩‍💻

Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się:

  • Jak wstawić wykres Gantta z istniejącego arkusza kalkulacyjnego Google
  • Jak utworzyć wykres Gantta z wykresem słupkowym skumulowanym
  • Lepszy sposób na stworzenie wykresu Gantta (wskazówka: nie w Dokumentach Google!)

Jak utworzyć podstawowy wykres Gantt w Dokumentach Google

Po co tracić czas na wykresy, które szybko stają się nieaktualne? Wypróbuj darmowy szablon prostego wykresu Gantt od ClickUp — łatwy, elastyczny i zawsze aktualny! 🚀

Prosty szablon wykresu Gantt firmy ClickUp zapewnia kompleksowy przegląd projektu, umożliwiając wizualizację zależności i identyfikację potencjalnych przeszkód, zanim jeszcze się pojawią.

Jeśli chcesz stworzyć wykres Gantta od podstaw w Dokumentach Google, przejdź do samouczka dotyczącego wersji 2.

📄 Metoda 1: Wstawianie z istniejącego wykresu Gantt w Arkuszach Google

  1. Otwórz nowy dokument z Dysku Google
  2. Kliknij Wstaw > Wykres > Z Arkuszy
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

  1. Wybierz arkusz kalkulacyjny > kliknij Wybierz, aby zastosować
  2. Zaznacz ponownie obrazek, a następnie w lewym dolnym rogu kliknij ikonę wielokropka > Wszystkie opcje obrazu z menu rozwijanego

Bonus: Dowiedz się, jak utworzyć oś czasu projektu w Dokumentach Google!

formatowanie wykresu Gantt w Dokumentach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

  1. Skorzystaj z tych narzędzi, aby dostosować swój wykres w niestandardowym stylu: Rozmiar i obrót Zawijanie tekstu Pozycja Zmiana koloru Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosowania
  2. Rozmiar i obrót
  3. Zawijanie tekstu
  4. Pozycja
  5. Zmiana koloru
  6. Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosowania
  • Rozmiar i obrót
  • Zawijanie tekstu
  • Pozycja
  • Zmiana koloru
  • Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosowania

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym wykresów Gantta w programie Excel!

Dostosuj wykres Gantta w Dokumentach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

Bonus: Tworzenie map myśli w Dokumentach Google!

🛠 Metoda 2: Korzystanie z wykresu słupkowego skumulowanego w Dokumentach Google

  1. Otwórz nowy dokument z Dysku Google
  2. Wybierz Wstaw > Wykres > Wykres słupkowy spośród typów wykresów
  3. W dolnym rogu wybierz opcję Edytuj w Arkuszach z menu podręcznego lub Otwórz źródło w prawym górnym rogu obrazka
edytuj wykres Gantta w Arkuszach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

  1. W Arkuszach Google kliknij ikonę wielokropka w prawym górnym rogu wykresu > Edytuj wykres
  2. Od zakładki Ustawienia zmień opcję Brak na Standardowy w sekcji Nakładanie (spowoduje to automatyczną zmianę typu wykresu na Wykres słupkowy nakładany)
Niestandardowe dostosowanie zakładki edytora wykresów w Arkuszach Google
Utworzone w Arkuszach Google

Utworzone w Arkuszach Google

  1. W sekcji Wykres słupkowy warstwowy wybierz ten typ wykresu ⬇️
wybierz wykres słupkowy warstwowy w Arkuszach Google
Utworzone w Arkuszach Google

Utworzone w Arkuszach Google

  1. Wprowadź wszystkie dane do kolumn Arkuszy Google Kolumna A: wpisz nazwę każdego zadania Kolumny B i C: dodaj datę rozpoczęcia i datę końcową każdego zadania
  2. Kolumna A: przygotuj listę nazw zadań
  3. Kolumny B i C: dodaj datę rozpoczęcia i datę końcową każdego zadania
  • Kolumna A: przygotuj listę nazw zadań
  • Kolumny B i C: dodaj datę rozpoczęcia i datę końcową każdego zadania
edycja wykresu słupkowego w Arkuszach Google
Utworzone w Arkuszach Google

Utworzone w Arkuszach Google

  1. Usuń datę rozpoczęcia, zaznaczając jasnoniebieskie paski, a następnie w sekcji Seria zmień krycie wypełnienia z 100% na 0%
Sformatuj kolory paska postępu na wykresie Gantt w Dokumentach Google
Utworzone w Arkuszach Google

Utworzone w Arkuszach Google

  1. Na zakładce Dostosuj: Wybierz Styl wykresu > dostosuj kolor tła, czcionkę i kolor obramowania wykresu na ciemniejszy kolor Wybierz Tytuły wykresu i osi i edytuj nazwę wykresu Wybierz Oś poziomą i zaznacz Box Pokaż linię osi
  2. Wybierz Styl wykresu > dostosuj kolor tła, czcionkę oraz kolor obramowania wykresu do ciemniejszego odcienia
  3. Wybierz Tytuły wykresu i osi i edytuj nazwę wykresu
  4. Wybierz Oś pozioma i zaznacz Box Pokaż linię osi
  • Wybierz Styl wykresu > dostosuj kolor tła, czcionkę oraz kolor obramowania wykresu do ciemniejszego odcienia
  • Wybierz Tytuły wykresu i osi i edytuj nazwę wykresu
  • Wybierz Oś pozioma i zaznacz Box Pokaż linię osi
formatowanie wykresu Gantta w kolumnie niestandardowej
Utworzone w Arkuszach Google

Utworzone w Arkuszach Google

  1. Po zakończeniu wróć do Dokumentu Google i kliknij AKTUALIZUJ na obrazku, aby przenieść wszystkie zmiany wprowadzone w Arkuszach Google.
  2. Zaznacz ponownie obrazek i w lewym dolnym rogu kliknij ikonę wielokropka > Wszystkie opcje obrazu. Użyj tych narzędzi, aby dostosować swój wykres: Rozmiar i obrót Owijanie tekstu Pozycja Zmiana koloru Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosowania
  3. Rozmiar i obrót
  4. Zawijanie tekstu
  5. Pozycja
  6. Zmiana koloru
  7. Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosowania
  • Rozmiar i obrót
  • Zawijanie tekstu
  • Pozycja
  • Zmiana koloru
  • Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosowania

Wskazówka: Jeśli chcesz umieścić tekst nad wykresem słupkowym, umieść kursor po prawej stronie obrazka, naciśnij klawisz strzałki w lewo na klawiaturze, aby przesunąć go na lewą stronę obrazka, a następnie naciśnij trzy razy klawisz Enter. ⬇️

Dodaj tekst nad wykresem Gantta w Dokumentach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

Dowiedz się również, jak utworzyć schemat blokowy w Dokumentach Google .

Jak zapisać podstawowy wykres Gantta jako szablon w Dokumentach

Wszystko, co musiałeś zrobić, to stworzyć wykres Gantta w Dokumentach Google. Zapisz go jako szablon, aby skrócić czas przygotowań do następnego projektu o połowę! Oto jak zapisać szablon wykresu Gantta w Dokumentach Google:

1. Dodaj słowo Szablon do tytułu dokumentu

zapisz szablon wykresu Gantt w Dokumentach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

2. Kliknij ikonę folderu obok tytułu dokumentu > ikonę Nowy folder

utwórz folder na szablony do zarządzania projektami w Dokumentach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

3. Nadaj nazwę folderowi i kliknij znacznik wyboru, aby zapisać

zapisz folder szablonów projektów w Dokumentach Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

4. Wybierz opcję Przenieś tutaj, aby zapisać szablon w utworzonym folderze

zapisz szablon wykresu Gantta w folderze Dokumentów Google
Utworzono w Dokumentach Google

Utworzono w Dokumentach Google

Bonus: Dowiedz się, jak stworzyć wykres Gantta w programie Microsoft Word!

Teraz możesz uzyskać dostęp do swoich niestandardowych szablonów i dodawać je z Dysku Google! 🎉

Istnieje lepszy (i szybszy) sposób na stworzenie darmowego wykresu Gantta

Chociaż warto wiedzieć, jak tworzyć wykresy Gantta w popularnym narzędziu, takim jak Dokumenty Google, lub w dowolnym oprogramowaniu do zarządzania projektami, to jednak było to mnóstwo pracy jak na wykres, który już następnego dnia stanie się bezużyteczny… a może nawet za godzinę lub dwie.

Jak wszyscy wiemy (i doświadczamy), projekty zmieniają się z dnia na dzień. Podczas gdy jesteś zajęty ręcznym tworzeniem wykresu Gantta w Dokumentach Google, dane, osoby i okoliczności mogą ulec zmianie, a Ty będziesz musiał zacząć od nowa.

Ta nieunikniona sytuacja sprawia, że konieczne jest korzystanie z intuicyjnego narzędzia, takiego jak ClickUp, które eliminuje ręczną pracę i umożliwia aktualizację w czasie rzeczywistym.

ClickUp to najlepsza platforma zwiększająca wydajność, która pozwala zespołom zarządzać projektami, współpracować w bardziej efektywny sposób i zgromadzić wszystkie zadania w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z aplikacji zwiększających wydajność, czy jesteś doświadczonym kierownikiem projektów, możliwości niestandardowego dostosowywania ClickUp pozwalają na spójną współpracę w zespołach każdej wielkości.

Bezpłatny wykres Gantta w ClickUp
Wizualizuj swoje plany projektowe za pomocą wykresów Gantta w ClickUp

Wizualizuj swoje plany projektowe za pomocą wykresów Gantt w ClickUp

Widok wykresu Gantta w ClickUp nie mógłby być prostszy w tworzeniu i monitorowaniu.

  1. Kliknij + Widok w wybranej przestrzeni, folderze lub liście
  2. Wybierz Gantt
  3. Wprowadź nazwę tego widoku
  4. Kliknij Dodaj widok
jak dodać widok Gantta w ClickUp
Dodaj widok Gantta ClickUp i zaznacz pola wyboru „Widok osobisty” oraz „Przypnij widok”, aby uzyskać dodatkowe ustawienia

Dodaj widok Gantta ClickUp i zaznacz Boxy wyboru „Widok osobisty” oraz „Przypnij widok”, aby uzyskać dodatkowe ustawienia

Jedną z rzeczy, których Dokumenty Google nie potrafią, a w której wyróżnia się funkcja wykresu Gantta w ClickUp, jest ustawianie i zarządzanie zadaniami zależnymi na osi czasu projektu:

Dowiedz się więcej o zależnościach w ClickUp!

  1. Szybko określ, ile czasu potrzeba na wykonanie zadania, najeżdżając kursorem na paski postępu
  2. Wyświetl ścieżkę krytyczną (łańcuch zadań niezbędnych do realizacji projektu)
  3. Zarządzaj zadaniami projektowymi pojedynczo lub w grupach
Funkcje ścieżki krytycznej i wolnego czasu w ClickUp
Włącz lub wyłącz funkcje ścieżki krytycznej i wolnego czasu, aby uzyskać większe możliwości niestandardowego dostosowania

Włącz lub wyłącz funkcje ścieżki krytycznej i wolnego czasu, aby uzyskać większe możliwości niestandardowego dostosowania

Dzięki redaktorowi typu „przeciągnij i upuść” możesz w kilka sekund wprowadzić zmiany w swoim wykresie Gantta bez konieczności zaczynania od nowa:

  • Dostosuj daty rozpoczęcia i terminy realizacji bez tworzenia drugiej tabeli
  • Dodawaj zadania w dowolnym momencie, aby dostosować je do zakresu planu projektu
  • Otwórz zadanie, aby wprowadzić opis, osoby przypisane, dane projektu i inne informacje
pasek boczny widoku Gantta w ClickUp
Dostosuj rozmiar kolumn, przeciągając suwak szerokości na pasku bocznym widoku Gantta

Dostosuj rozmiar kolumn, przeciągając suwak szerokości na pasku bocznym widoku Gantta

Co dalej?

Jeśli podstawowe wykresy Gantta w Dokumentach nie spełniają Twoich oczekiwań, stwórz profesjonalny wykres Gantta w ClickUp i udostępnij go dowolnej osobie już dziś za darmo! 🤩