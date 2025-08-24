10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania zapasami

„Hej, Siri, czy możesz zarządzać moimi zapasami?”

Wykorzystanie codziennych asystentów AI do zarządzania zapasami w firmie może dziś brzmieć jak science fiction. Jednak technologia dokonała już wystarczającego postępu, aby zoptymalizować zarządzanie zapasami za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Dzięki lepszym narzędziom do optymalizacji zapasów, większej ilości danych i bardziej aktualnym informacjom firmy mogą przewidywać sytuacje niedoborów i nadmiernych zapasów.

W rzeczywistości powodzenie wdrożenia AI w procesach zarządzania zapasami pomogło firmom obniżyć koszty logistyczne o 15%, a poziom zapasów i poziom usług poprawić odpowiednio o 35% i 65%.

Jeśli więc nie możesz polegać na swoim zaufanym asystencie AI w telefonie, jak wybrać najlepsze narzędzie do zarządzania zapasami? To proste — zapoznaj się z tym przewodnikiem po 10 potężnych narzędziach AI, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zarządzania zapasami.

Oceniając narzędzia AI do zarządzania zapasami, należy skupić się na funkcjach i możliwościach, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy.

Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

Funkcje prognozowania popytu: Poszukaj narzędzi AI, które potrafią analizować dane historyczne dotyczące sprzedaży, trendy rynkowe i sezonowość w celu dokładnego przewidywania przyszłego popytu

Optymalizacja zapasów: Uzyskaj wgląd w stan zapasów, aby mieć pewność, że dysponujesz odpowiednimi produktami w odpowiednich ilościach

Integracja z istniejącymi systemami: Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z istniejącym Upewnij się, że narzędzie płynnie integruje się z istniejącym oprogramowaniem ERP, POS, logistycznym oraz systemami zarządzania magazynem

Funkcje automatyzacji: Znajdź narzędzia, które automatyzują rutynowe zadania związane z zapasami, takie jak generowanie zamówień, uzupełnianie zapasów oraz powiadomienia o niskim poziomie zapasów

Skalowalność i możliwość dostosowania: Wybierz narzędzia, które mogą rozwijać się wraz z Twoją firmą i dostosowywać się do niestandardowych wymagań dzięki takim funkcjom, jak Wybierz narzędzia, które mogą rozwijać się wraz z Twoją firmą i dostosowywać się do niestandardowych wymagań dzięki takim funkcjom, jak szablony zapasów

Wsparcie zarządzania wieloma lokalizacjami: Wybierz narzędzie, które konsoliduje śledzenie zapasów i zarządzanie nimi we wszystkich Twoich lokalizacjach

Wnioski oparte na AI: Zdobądź wgląd w zachowania klientów, wyniki dostawców i możliwości oszczędności dzięki analizie danych opartej na AI

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy szefem dużej korporacji, możesz wykorzystać technologie AI, aby poprawić wydajność, dokładność i zadowolenie klientów w procesach związanych z zapasami. Potrzebujesz tylko odpowiedniego rozwiązania. Przyjrzyjmy się im razem.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do opartego na AI, wspólnego zarządzania zapasami)

Zarządzaj zapasami za pomocą ClickUp Przechowuj wszystkie szczegóły dotyczące zapasów w jednej lokalizacji dzięki oprogramowaniu ClickUp do zarządzania zapasami

Jeśli szukasz wydajnego narzędzia opartego na AI, które pozwoli zoptymalizować planowanie i zarządzanie zapasami, ClickUp może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Zostało ono zaprojektowane, aby pomóc firmom każdej wielkości — od małych start-upów po duże przedsiębiorstwa — w zaspokojeniu wszystkich ich potrzeb, od zarządzania zasobami IT po magazynowanie towarów konsumpcyjnych.

Dzięki ClickUp możesz śledzić stany magazynowe, zarządzać terminami nadchodzących zamówień i nie tylko — wszystko to w ramach jednej platformy. Nie musisz już polegać na arkuszach kalkulacyjnych ani rozproszonych narzędziach — ClickUp pomaga zoptymalizować zapasy i działania zespołu w jednym miejscu. Możesz zautomatyzować powtarzalne zadania, ustawić przypomnienia, a nawet zaplanować zamówienia, gdy stan zapasów osiągnie określony próg.

Dzięki temu poświęcisz mniej czasu na ręczne zadania i będziesz mógł skupić się na rozwoju swojej firmy.

🀏 ClickUp Brain

Współpracuj z ClickUp Brain, aby uprościć zarządzanie zapasami

Jedną z wyróżniających się funkcji ClickUp jest asystent AI, ClickUp Brain. To narzędzie zwiększa wydajność i usprawnia komunikację poprzez analizę cyklu pracy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

ClickUp Brain potrafi również identyfikować trendy, wzorce i wartości odstające, dostarczając informacji, które pomagają podejmować trafniejsze decyzje. Dzięki temu możesz działać szybko, rozwiązując problemy i usprawniając procesy w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Możesz na przykład zapytać Brain:

Wystarczy zadać pytanie typu „Które elementy magazynowe mają stan poniżej poziomu uzupełnienia?”, a narzędzie pobierze i podsumuje dane, korzystając z pól niestandardowych, takich jak poziomy zapasów, numery SKU i punkty uzupełnienia.

Aby na bieżąco aktualizować pola niestandardowe związane z zapasami: np. „Ustaw pole „Ilość do ponownego zamówienia” dla elementu A na 100”.

Wykorzystaj Brain do generowania podsumowań trendów magazynowych — opóźnień w zakupach, braków magazynowych, przestarzałych jednostek magazynowych — aby uzyskać wgląd w dane bez konieczności ręcznej analizy

Wykorzystaj je do:

Aktualizacje głosowe : Dyktuj notatki lub aktualizacje dotyczące zapasów bez użycia rąk — „Uzupełniono 50 sztuk elementu B, dostawa jutro” — a funkcja Talk to Text przekształci je w dopracowane wpisy zadań lub aktualizacje w terenie

Wyszukiwanie w wielu źródłach : poproś o „wyświetlenie wszystkich elementów dotyczących dostawcy X w Dokumentach, Zadaniach i połączonych plikach na Dysku Google”, a natychmiast pojawią się powiązane informacje.

Automatyczne tworzenie zadań: „Utwórz zadanie ponownego zamówienia dla elementu C, gdy stan magazynowy spadnie poniżej 20 sztuk” — Brain MAX może automatycznie wygenerować to zadanie, przypisując odpowiednie osoby przypisane i terminy realizacji.

🀚 Automatyzacje ClickUp

Dzięki ClickUp Automatyzacjom możesz skonfigurować reguły oparte na określonych wyzwalaczach.

Na przykład, gdy w sklepie internetowym zostanie złożone zamówienie, automatyzacja może przypisać je do najmniej obciążonego członka zespołu. Następnie można utworzyć podzadania, takie jak kompletacja, pakowanie i wysyłka, jednocześnie automatycznie informując klientów o statusie zamówienia. Minimalizuje to liczbę błędów, oszczędza czas i zwiększa ogólną wydajność.

Wybierz spośród ponad 100 opcji automatyzacji ClickUp lub stwórz niestandardową automatyzację korzystając z prostych podpowiedzi językowych w ClickUp Brain.

Platforma zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące zautomatyzowanych zadań, dając Ci pełną widoczność na temat swoich operacji.

💡 Porada eksperta: A co, gdyby Twoje automatyzacje były 10 razy inteligentniejsze? Dzięki agentom ClickUp Autopilot tak właśnie jest. W przeciwieństwie do automatyzacji opartych na regułach, potrafią one dostosować się do zmieniających się warunków i działać odpowiednio do sytuacji. Na przykład mogą one monitorować progi i wysyłać przypomnienia lub powiadomienia do zespołów ds. zaopatrzenia, gdy stan zapasów spadnie poniżej poziomu uzupełnienia. Mogą również oznaczać elementy do weryfikacji, gdy zbliża się data ważności, lub automatycznie przypisywać zadania po uzupełnieniu zapasów. A stworzenie takiego narzędzia w ClickUp nie wymaga napisania ani jednej linii kodu!

🀚 ClickUp AI Projektowy menedżer projektów

AI Project Manager™ (oparty na technologii Brain) automatycznie generuje raporty podsumowujące i regularne aktualizacje dotyczące statusu projektu. Wskazuje potencjalne przeszkody, zapewniając menedżerom operacyjnym stały dostęp do informacji o postępach w projekcie.

Otrzymuj szybkie i precyzyjne aktualizacje oraz raporty o statusie zadań, dokumentów i członków zespołu generowane przez sztuczną inteligencję dzięki AI Project Manager™ od ClickUp Brain.

Analizując dane historyczne, ClickUp Brain & AI Project Manager rekomenduje optymalny sposób alokacji zasobów. Pomaga to przydzielać odpowiednie zadania odpowiednim osobom, ograniczając marnotrawstwo i zapobiegając przeciążeniu.

🀏 Panele kontrolne ClickUp

Ponadto pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają kompleksowy widok na dane dotyczące produktów. Dostosuj interfejs do swoich potrzeb, korzystając z opcji statusów, tabel i szczegółowego raportowania.

Dzięki widżetom pulpitu nawigacyjnego można łatwo uzyskać dostęp do kluczowych danych, takich jak rejestrowany czas i wykresy, co pozwala na skuteczne zarządzanie zapasami.

Widok na swoje produkty, poziomy zapasów i stan magazynowy w czasie rzeczywistym, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Jeśli chcesz monitorować ruchy i dostępność zapasów, gotowe szablony ClickUp ułatwią Ci to zadanie.

🚀 Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Na przykład szablon ClickUp do zarządzania zapasami ułatwia obsługę zarówno małych, jak i dużych zapasów. Pozwala na śledzenie stanów magazynowych, monitorowanie zmian w zapasach oraz organizowanie szczegółów produktów w sposób ułatwiający zarządzanie.

Pobierz ten szablon Łatwo śledź swoje elementy zapasowe dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania zapasami

Dzięki temu szablonowi możesz:

Kontroluj poziomy zapasów, dostępność i wahania kosztów

Zorganizuj informacje o produktach, takie jak ceny i zdjęcia, w jednym miejscu

Wykrywaj trendy w zapasach, aby podejmować trafne decyzje dotyczące uzupełniania zapasów

🀏 Widok tabeli w ClickUp

ClickUp pozwala również przeglądać dane w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Widok tabeli ClickUp oferuje znany układ arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu możesz łatwo wizualizować dane w wierszach i kolumnach. Doskonale nadaje się do śledzenia postępów zadań, załączników plików i ocen.

Skorzystaj z widoku tabeli ClickUp, aby zarządzać zasobami IT, ustawiać zależności między zadaniami i zautomatyzować zadania wykonywane ręcznie

Możesz również połączać zadania, aby zautomatyzować zamówienia, przypomnienia lub aktualizacje. Ponadto ClickUp pozwala sortować, filtrować i grupować dane w dowolny sposób, zapewniając pełną kontrolę nad organizacją wszystkich elementów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj uzupełnianiem zapasów i dostawami dzięki widokowi kalendarza w ClickUp

Śledź harmonogramy zamówień i zadania w czasie rzeczywistym dzięki wspólnym osiom czasu i kalendarzom zasobów

Ustaw przypomnienia o uzupełnieniu zapasów za pomocą powtarzających się zadań w ClickUp

Zintegruj je z platformami e-commerce, aby zapewnić dokładną synchronizację danych magazynowych

Wykorzystaj praktyczne narzędzia do planowania, takie jak gotowe szablony i listy dostawców, aby prowadzić śledzenie sprzedaży i zarządzać obciążeniem

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności związane z nauką obsługi ze względu na szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamień pomysły swojego zespołu w jasne plany działania dzięki tablicom ClickUp. Umożliwiają one współpracę w czasie rzeczywistym, wizualizację zadań i łatwe przydzielanie obowiązków, co ułatwia śledzenie postępów i zapewnienie spójności działań.

2. Zoho Inventory (najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw)

Zoho oferuje kompleksowy pakiet oprogramowania z różnymi narzędziami, w tym Zoho CRM, system obsługi klienta oraz Zoho Inventory, przeznaczone do zarządzania różnymi funkcjami biznesowymi.

Zoho Inventory to aplikacja do zarządzania zapasami, idealna dla małych i średnich firm. Oferuje narzędzia do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami oraz nadzoru nad magazynem.

Integruje się z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify, Amazon, Etsy, eBay i ZohoCommerce. Chociaż możliwości integracji są ograniczone, Zoho pozostaje przystępnym cenowo rozwiązaniem w porównaniu z innymi systemami zarządzania zapasami dla e-commerce.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Efektywnie zarządzaj zapasami, korzystając z kodów kreskowych i technologii identyfikacji radiowej (RFID)

Zapewnij terminową rotację towarów łatwo psujących się, aby utrzymać jakość produktów

Uzyskaj stawki wysyłkowe w czasie rzeczywistym od głównych globalnych przewoźników

Ograniczenia Zoho Inventory

Skomplikowana i kosztowna struktura cenowa w porównaniu z innymi alternatywami dla Zoho , zwłaszcza w miarę rozwoju firmy

Ceny Zoho Inventory

Free (tylko 50 zamówień i jeden użytkownik)

Standard : 39 USD miesięcznie na organizację (przy 500 zamówieniach miesięcznie i dwóch użytkownikach)

Professional : 99 USD miesięcznie na organizację (przy 3000 zamówień miesięcznie i dwóch użytkownikach)

Premium : 159 USD miesięcznie na organizację (przy 7500 zamówieniach miesięcznie i dwóch użytkownikach)

Enterprise: 299 USD miesięcznie na organizację (przy 15 000 zamówień miesięcznie i siedmiu użytkownikach)

Oceny i recenzje Zoho Inventory

G2: 4,3/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 390 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... Firmy takie jak Amazon i Alibaba wykorzystują AI do zarządzania magazynami o zakresie powierzchni od 10 000 do 100 000 metrów kwadratowych! To powierzchnia równa kilku polom piłkarskim, tętniąca życiem i zasilana najnowocześniejszą technologią AI.

3. Freshworks (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zapasami zorientowane na klienta)

Freshworks to nowoczesne, oparte na chmurze i wykorzystujące AI narzędzie stworzone z myślą o usprawnieniu zarządzania zapasami. Zapewnia ono jedną lokalizację do przechowywania wszystkich zasobów, pomagając firmom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących nabywania, wykorzystania i zarządzania zasobami.

Aplikacja mobilna tego narzędzia ułatwia zarządzanie zasobami nieinformatycznymi bezpośrednio z poziomu platformy Freshservice, zapewniając aktualność i porządek w zasobach magazynowych.

Najlepsze funkcje Freshworks

Uprość procedury związane z zapasami dzięki zarządzaniu umowami, procesom zaopatrzenia i uzupełnianiu zapasów jednym kliknięciem

Zautomatyzuj zarządzanie infrastrukturą dzięki Freshservice, zapewniającemu jedno źródło informacji o zasobach

Odkryj sprzęt, oprogramowanie, zasoby inne niż IT oraz usługi w chmurze dzięki zintegrowanym rozwiązaniom

Skorzystaj z aplikacji mobilnej Freshservice, aby w prosty sposób skanować i zarządzać zasobami, których nie da się zlokalizować, będąc w drodze

Ograniczenia Freshworks

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na opanowanie oprogramowania ze względu na jego złożoność

Procesy integracji danych i systemów mogą wiązać się z wyzwaniami, które mogą powodować problemy

Ceny Freshworks

Pakiet startowy: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Growth: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 95 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 119 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Freshworks

G2: 4,5/5 (ponad 7700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 590 recenzji)

🧠 Ciekawostka: W sektorze farmaceutycznym AI może służyć do śledzenia temperatury zapasów podczas transportu, aby zapewnić skuteczność leków, zapobiegając w ten sposób stratom sięgającym milionów rocznie.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej analizy łańcucha dostaw)

za pośrednictwem Llamasoft Supply Chain Guru X

Jeśli wysyłasz towary w dużych ilościach, potrzebujesz zaawansowanych narzędzi analitycznych dostawanych przez Llamasoft Supply Chain Guru X. Ta platforma pomaga optymalizować, analizować i symulować łańcuch dostaw.

Dzięki połączeniu AI i technologii cyfrowych bliźniaków umożliwia to dogłębną analizę planowania scenariuszy i optymalizacji łańcucha dostaw. Prowadzi to do lepszego zarządzania kosztami, poprawy jakości usług, zwiększenia zrównoważonego rozwoju oraz skutecznego ograniczania ryzyka.

Platforma ułatwia analizę danych dotyczących kosztów obsługi, optymalizację logistyki oraz usprawnienie transportu. Pomaga również w inteligentniejszym zarządzaniu zapasami, zwiększając odporność i wydajność łańcucha dostaw.

Najlepsze funkcje Llamasoft Supply Chain Guru X

Analizuj wzorce wydatków dzięki spostrzeżeniom opartym na AI i analizom predykcyjnym, aby podejmować mądrzejsze decyzje

Uzyskaj dostęp do informacji finansowych i dotyczących przepływów pieniężnych w czasie rzeczywistym dzięki intuicyjnym, konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Zautomatyzuj wykrywanie ryzyka związanego z podmiotami zewnętrznymi i monitoruj kondycję dostawców, aby chronić swój łańcuch dostaw

Zoptymalizuj transport, logistykę i zarządzanie zapasami, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty

Ograniczenia Llamasoft Supply Chain Guru

Ograniczone wsparcie dla katalogów i fakturowania w formacie cXML, co wymaga większej przejrzystości ofert dostawców

Niektórzy użytkownicy uważają tę aplikację za trudną ze względu na stromy krzywą uczenia się, zwłaszcza dla początkujących

Ceny Llamasoft Supply Chain Guru

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Llamasoft Supply Chain Guru

G2: Brak ocen

Capterra: Brak ocen

5. IBM Supply Chain (Najlepsze rozwiązanie dla łańcucha dostaw na poziomie Enterprise)

IBM Supply Chain łączy wszystkie zespoły ds. sprzedaży, marketingu i łańcucha dostaw na jednej, ujednoliconej platformie. Usprawnia koordynację logistyki i planowania zapasów, pomagając zrozumieć, co wpływa na koszty i przychody.

AI i zaawansowana analityka pozwalają na dokładną prognozę popytu. Dzięki temu możesz zmaksymalizować rentowność i zapewnić płynność operacji. Platforma oferuje kompleksowy widok na procesy planowania, umożliwiający śledzenie stanów magazynowych i popytu w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje IBM Supply Chain

Twórz, modyfikuj i śledź plany w czasie rzeczywistym, aby uzyskać kompleksowy widok swojego łańcucha dostaw

Zautomatyzuj planowanie sprzedaży i operacji, aby zaoszczędzić czas i poprawić efektywność procesu zarządzania zapasami

Wykorzystaj AI do analizy trendów, wzorców i danych zewnętrznych w celu dokładnej prognozy popytu

Wykorzystaj analizę statystyczną i predykcyjną, aby zwiększyć dokładność prognoz i usprawnić zarządzanie zapasami

Limity łańcucha dostaw IBM

Aby Watson mógł udzielać trafnych odpowiedzi, konieczne jest przeprowadzenie pewnego szkolenia.

Ceny IBM Supply Chain

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje IBM Supply Chain

G2: 4,4/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: Brak ocen

👀 Czy wiesz, że... AI pomaga globalnym detalistom dostosowywać zapasy do lokalnych zwyczajów i trendów świątecznych. Na przykład podczas chińskiego Nowego Roku firmy wykorzystują AI do uzupełniania zapasów czerwonych ubrań — symbolu szczęścia i dobrobytu w chińskiej kulturze.

6. project44 (Najlepsze rozwiązanie zapewniające widoczność w czasie rzeczywistym w logistykę i łańcuch dostaw)

Project44, jedna z najbardziej niezawodnych platform zapewniających kompleksową widoczność łańcuchów dostaw, obsługuje ponad miliard unikalnych przesyłek rocznie, co czyni ją światowym liderem w dziedzinie technologii logistycznych.

Możesz zarządzać zapasami nawet podczas transportu, optymalizując cały łańcuch dostaw. Project44 pomaga poprawić jakość obsługi klienta poprzez usprawnienie operacji na każdym etapie, od planowania przed transportem po dostawę na ostatnim etapie.

Dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym możesz uniknąć ryzyka, takiego jak braki magazynowe lub opóźnienia w produkcji, jednocześnie uwalniając kapitał obrotowy.

Najlepsze funkcje project44

Ustąpcie wszystkim podmiotom w łańcuchu dostaw i wyeliminujcie utrudnienia spowodowane izolacją danych

Wykorzystaj analizy oparte na AI oraz automatyzację cykli pracy , aby zoptymalizować zarządzanie zapasami i obiektami

Uzyskaj pełną widoczność nad stanem zapasów od źródła aż do drzwi klienta w czasie rzeczywistym

ograniczenia project44

Wymaga pewnego nakładu pracy, aby nowi użytkownicy opanowali obsługę

Ceny project44

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje project44

G2: 4,7/5 (ponad 630 recenzji)

Capterra: Brak ocen

7. FourKites (Najlepsze rozwiązanie zapewniające widoczność łańcucha dostaw)

FourKites to wiodąca platforma zapewniająca widoczność łańcucha dostaw, której zakres wykracza daleko poza transport. Dzięki niej możesz usprawnić planowanie spotkań, obsadę personelu i planowanie dzięki lepszej widoczności.

Platforma pozwala wykorzystać lepsze dane dotyczące wydajności do negocjowania umów, zmiany strategii i przyspieszenia procesów, jednocześnie zmniejszając zapasy bezpieczeństwa, zwiększając wskaźnik OTIF (On-Time In-Full) oraz optymalizując zapasy.

Dzięki kompleksowym rozwiązaniom opartym na AI FourKites pomaga ograniczyć opóźnienia w dostawach, opłaty za przetrzymanie oraz ręczny wysiłek związany ze śledzeniem przesyłek.

Najlepsze funkcje FourKites

Wykorzystaj uczenie maszynowe, aby usprawnić cyfryzację łańcucha dostaw i zoptymalizować wydajność

Z łatwością śledź i monitoruj zapasy od źródła do miejsca przeznaczenia

Pomóż klientom osiągnąć lepszy zwrot z inwestycji dzięki skróceniu czasu dostaw i zwiększeniu wydajności

Zwiększ elastyczność łańcucha dostaw, zadowolenie klientów i zrównoważony rozwój

Ograniczenia FourKites

Ograniczone pod względem kolorowych bloków i zmieniających się stylów interfejsu

Ceny FourKites

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje FourKites

G2: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: Brak ocen

8. Kinaxis Maestro (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej koordynacji łańcucha dostaw)

Szukasz kompleksowej platformy opartej na AI, która zasilą Twoje łańcuchy dostaw nowej generacji? Nie szukaj dalej niż Kinaxis Maestro. Została stworzona dla firm, które chcą prowadzić elastyczną i wydajną działalność w nieustannie zmieniającym się środowisku.

Funkcje AI Maestro pomagają zoptymalizować projekt sieci, symulować różne scenariusze oraz podejmować mądrzejsze decyzje oparte na danych. Funkcje te pozwalają firmom zachować równowagę między kosztami, szybkością, zrównoważonym rozwojem i odpornością w całym łańcuchu dostaw.

Najlepsze funkcje Kinaxis Maestro

Stwórz niezwykle elastyczne i wydajne łańcuchy dostaw dzięki koordynacji opartej na AI

Połącz projektowanie sieci łańcucha dostaw z inteligentnym podejmowaniem decyzji, aby zoptymalizować wydajność

Ograniczenia Kinaxis Maestro

Czasami raporty nie generują się automatycznie, co wpływa na wiarygodność

Wymaga to pewnego nakładu pracy, co sprawia, że niektórym użytkownikom trudno jest w pełni wykorzystać jego potencjał.

Ceny Kinaxis Maestro

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje Kinaxis Maestro

G2: Brak ocen

Capterra: Brak ocen

9. C3 AI Inventory Optimization (Najlepsze niestandardowe rozwiązanie do optymalizacji zapasów opartej na AI)

C3 AI Inventory Optimization pomaga firmom obniżyć poziom zapasów, jednocześnie spełniając oczekiwania klientów w zakresie obsługi. Rozwiązanie to pozwala zachować równowagę między minimalizacją zapasów a zapewnieniem, że zawsze masz wystarczające zapasy, aby zaspokoić popyt.

Otrzymujesz jasne, praktyczne informacje na temat rekomendacji opartych na AI oraz analizę wpływu na zapasy. Model zapewnia wskaźnik pewności, gwarantując, że decyzje są oparte na wiarygodnych danych.

Najważniejsze funkcje C3 AI Inventory Optimization

Zoptymalizuj poziomy zapasów części, surowców i produktów gotowych, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom usług

Wykorzystaj zaawansowane technologie uczenia maszynowego i optymalizacji, aby zmniejszyć zapasy bez uszczerbku dla dostępności produktów.

Otrzymuj w czasie rzeczywistym oparte na AI rekomendacje dotyczące parametrów ponownego zamawiania części, WIP i gotowych produktów

Limity optymalizacji zapasów C3 AI

Nowi użytkownicy muszą przejść proces nauki obsługi

Ceny služby C3 AI Inventory Optimization

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje C3 AI Inventory Optimization

G2: Brak ocen

Capterra: Brak ocen

10. Peak’s Inventory AI (najlepsze oprogramowanie do dynamicznego planowania zapasów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji)

Oprogramowanie Peak do dynamicznego planowania zapasów wykorzystuje AI do optymalizacji zapasów, zamówień, produktów, lokalizacji i danych historycznych dotyczących sprzedaży.

Ponadto sztuczna inteligencja Peak do zarządzania zapasami zawiera bibliotekę gotowych aplikacji opartych na AI. Aplikacje te obejmują różnorodne zastosowania w branżach takich jak handel detaliczny, produkcja i dobra konsumpcyjne.

Najlepsze funkcje AI Peak do zarządzania zapasami

Zoptymalizuj zarządzanie zapasami, ustalanie cen i personalizację obsługi klienta

Umożliw zespołom technicznym i handlowym wdrażanie rozwiązań opartych na AI na dużą skalę

Pomóż firmom wdrażać AI w celu osiągania celów biznesowych i rozszerzania jej zastosowań w miarę upływu czasu

Limity AI Peak w zakresie zapasów

Ma ograniczoną zdolność radzenia sobie z nieprzewidzianymi wydarzeniami

Wymaga fachowej interpretacji rekomendacji generowanych przez AI

Ceny rozwiązania Peak Inventory /AI

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Oceny i recenzje narzędzi AI do zarządzania zapasami firmy Peak

G2: Brak ocen

Capterra: Brak ocen

Solidna AI w oprogramowaniu do zarządzania zapasami pomaga w bezpiecznym wdrażaniu nowych urządzeń, śledzeniu przestarzałych oraz zapewnieniu zgodności z polityką bezpieczeństwa poprzez udostępnienie scentralizowanego rejestru zasobów. ClickUp oferuje to wszystko i wiele więcej.

Dzięki dostosowanym szablonom zarządzania zapasami i funkcjom przydzielania zadań ClickUp upraszcza zarządzanie zapasami. Potężne narzędzia do raportowania dostarczają wnikliwych danych, a oparty na AI ClickUp Brain pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania i oferuje inteligentne rekomendacje.

Ponadto liczne opcje widoków dostępne na platformie — takie jak widok listy, Tablica i kalendarz — ułatwiają wizualizację zapasów w sposób dostosowany do Twoich potrzeb.

