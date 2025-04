10 najlepszych ekstraktorów danych AI PDF do eksploracji informacji w 2025 roku

Henry Ford słynnie powiedział: "Jeśli wszyscy razem idą naprzód, to powodzenie samo o siebie zadba". "

Dla wielu profesjonalistów dokumenty PDF stanowią centralną scenę współpracy.

Badanie przeprowadzone przez firmę Adobe wykazało, że 75% firm uważa pliki PDF za niezbędne do współpracy w ich organizacjach.

Jednak bez odpowiednich narzędzi praca z plikami PDF może przypominać szukanie igły w stogu siana zawierającym 2 ,5 biliona dokumentów. (Tak, właśnie tyle plików PDF jest generowanych rocznie!)

Poznaj ekstraktory danych PDF - inteligentne rozwiązania, które wyodrębniają dane PDF, pobierając ustrukturyzowane dane z nieustrukturyzowanych dokumentów PDF.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych ekstraktorów danych AI PDF, które można wykorzystać do eksploracji informacji i współpracy zespołowej.

60-sekundowe podsumowanie Oto krótka lista 10 najlepszych ekstraktorów PDF z AI, których proces ekstrakcji danych jest zarówno skuteczny, jak i łatwy w użyciu: ClickUp: Najlepsze do zarządzania dokumentami z wykorzystaniem AI Adobe PDF Extract API: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji dokumentów na poziomie Enterprise Nanonets: Najlepsze do automatyzacji przepływów pracy wymagających dużej ilości danych Extracta. ai: Najlepszy do bezpiecznego i prostego wyodrębniania danych z dokumentów Tenorshare AI: Najlepsze do podsumowywania długich plików PDF Google Cloud Document AI: Najlepsze do generatywnego przetwarzania dokumentów z wykorzystaniem AI PDF-Extract-Kit: Najlepszy do parsowania dokumentów open-source i niestandardowych projektów Docparser: Najlepsze narzędzie do niestandardowego wyodrębniania danych Parsio: Najlepszy do parsowania e-maili i dokumentów z wykorzystaniem AI DocHub: Najlepsze do bezpiecznej i opartej na współpracy edycji plików PDF

Czego należy szukać w ekstraktorze danych PDF?

Pliki PDF mogą być świetne do udostępniania i przechowywania danych, ale spójrzmy prawdzie w oczy - nie są one stworzone do szybkiej analizy danych.

Poznaj ekstraktory danych PDF - przekształcają one nieustrukturyzowane dane z różnych źródeł i typów danych w przydatne informacje. Lub, jeśli jesteś technicznym czarodziejem, możesz wykazać się kreatywnością dzięki ekstrakcji danych skoncentrowanej na AI (i innych zaawansowanych technikach) i uzyskać ustrukturyzowane dane gotowe do automatyzacji i raportowania. ✅

Potrzebujesz tylko aktywnego połączenia z Internetem i narzędzia do ekstrakcji danych PDF, które płynnie integruje się z Twoim cyklem pracy.

Przy miliardach plików PDF przesyłanych każdego dnia, firmy potrzebują narzędzi, które radzą sobie z ekstrakcją dużych ilości danych z plików PDF przy minimalnej interwencji człowieka.

oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do ekstrakcji danych z plików PDF: Dokładność OCR: Odczytuje tekst z zeskanowanych plików PDF

Metody ekstrakcji danych: Opcje ekstrakcji opartej na słowach kluczowych lub lokalizacji

Przetwarzanie wsadowe: Wyodrębnia dane z wielu plików PDF jednocześnie

Konfigurowalne reguły: Twórz wzorce dla unikalnych potrzeb w zakresie danych

Integracja API: Automatyzacja cykli pracy poprzez połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Arkusze Google

Funkcje bezpieczeństwa: Chroni wrażliwe dane dzięki szyfrowaniu i kontroli prywatności

Pro Tip: Szukaj funkcji takich jak analiza układu, formatów plików danych i danych tabelarycznych lub rozpoznawanie tabel, aby upewnić się, że ekstraktor PDF poradzi sobie z zadaniem. Narzędzia te zapewniają płynne działanie.

10 najlepszych ekstraktorów danych PDF

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania dokumentami z wykorzystaniem AI)

Zacznij korzystać z ClickUp Brain ClickUp Brain umożliwia łatwe wyodrębnianie danych z plików PDF i podsumowywanie informacji

Masz plik PDF i wyodrębniłeś z niego dane. Świetnie! Ale czy na tym kończy się moja praca? Oczywiście, że nie. Teraz nadchodzi prawdziwa praca: analizowanie danych, przechowywanie ich i organizowanie całej partii w coś użytecznego.

To dużo i spójrzmy prawdzie w oczy: Potrzebujesz narzędzia do zrobienia tego wszystkiego pod jednym dachem.

ClickUp to prawdziwa "wszystko aplikacja do pracy ", która łączy zarządzanie wiedzą, czat i współpracę w jednej platformie.

Każdy menedżer zna ból radzenia sobie z niekończącymi się plikami rozrzuconymi w losowych folderach. Gdzie jest umowa z klientem? Co się stało z projektem oferty? ClickUp AI, oparty na funkcjach AI, pomaga zlokalizować pliki, podsumować je i udostępniać zespołowi i klientom.

ClickUp Pola niestandardowe

ClickUp Custom Fields umożliwia dodawanie etykiet, kategorii lub określonych punktów danych, takich jak e-maile klientów lub statusy zatwierdzeń. Ich głównym celem jest organizowanie zadań i niestandardowe dostosowywanie obszaru roboczego, tak aby wszystkie pliki można było łatwo sortować i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego kliknięcia.

Łatwo dodawaj ważne etykiety i informacje do wszystkich swoich plików dzięki niestandardowym polom ClickUp

Połączone wyszukiwanie ClickUp

Kiedy musisz znaleźć ten nieuchwytny pokład, ClickUp Connected Search pomaga zlokalizować dokumenty z całego obszaru roboczego, oszczędzając cenny czas.

Możesz łatwo znaleźć swoje dokumenty z całego obszaru roboczego dzięki Połączonemu Wyszukiwaniu ClickUp

Co więcej, w ramach Connected Search możesz zadawać pytania i uzyskiwać w czasie rzeczywistym wyczerpujące odpowiedzi na temat swojej pracy, uwalniając wiedzę uwięzioną w silosowych systemach.

Ale to nie wszystko. Ręczne zadania często bywają żmudne i negatywnie wpływają na wydajność pracy. Właśnie dlatego automatyzacje ClickUp są ratunkiem. Dzięki automatyzacji zadań możesz automatycznie przypisywać zadania, aktualizować statusy i wysyłać przypomnienia, pozwalając swojemu zespołowi skupić się na szerszej perspektywie.

Co więcej, konfiguracja ClickUp bez użycia kodu umożliwia tworzenie niestandardowych cykli pracy w ciągu kilku minut. Dodaj do tego wsparcie ClickUp dla integracji z ponad 1000 narzędzi (w tym narzędzi OCR), a otrzymasz narzędzie, które naprawdę potrafi wszystko.

ClickUp Brain

Na koniec porozmawiajmy o ClickUp Brain, asystencie opartym na AI, który sprawia wrażenie posiadania dodatkowego członka zespołu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie zadań z notatek ze spotkań, podsumowywanie plików PDF czy dostarczanie zwięzłych aktualizacji projektów, ClickUp Brain sprawia, że podejmowanie decyzji nie wymaga wysiłku.

Możesz również wykorzystać możliwości ClickUp AI Brain do tworzenia i przydzielania zadań swoim członkom zespołu. Potrzebujesz członka zespołu do wysłania pliku PDF do klienta? Wystarczy poprosić ClickUp Brain i obserwować, jak magia rozwija się w czasie rzeczywistym!

Przykład: Wyobraź sobie, że zadajesz pytanie dotyczące klienta lub projektu i natychmiast otrzymujesz odpowiedź na podstawie historii projektu, czatów lub danych zadania. To magia podsumowań w czasie rzeczywistym i kontekstowych odpowiedzi - wszystko po to, by Twój zespół był na bieżąco z informacjami.

ClickUp najlepsze funkcje

Adaptacyjne pola niestandardowe : Łatwe kategoryzowanie i wyodrębnianie danych w celu dopasowania do przepływów pracy

Inteligentne integracje OCR: Wyodrębnianie danych z zeskanowanych plików PDF

Automatyzacja: Oszczędność godzin dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak ręczne wprowadzanie danych

Łatwa integracja: Synchronizacja z ponad 1000 narzędzi, takich jak Arkusze Google, Salesforce, HubSpot i Figma

Pulpity wizualne: Śledzenie postępów projektu i wizualizacja danych

Limity ClickUp

Mnogość funkcji może początkowo utrudniać nawigację nowym użytkownikom

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Konsensus Reddit: ClickUp konsekwentnie błyszczy jako najlepszy wybór do zarządzania projektami, a wielu Redditorów chwali jego bogaty w funkcje projekt i wartość w stosunku do ceny. Użytkownicy, którzy przeszli z innych platform, doceniają narzędzia i pomocną obsługę klienta.

2. Adobe PDF Extract API (najlepsze do automatyzacji dokumentów na poziomie przedsiębiorstwa)

Przez Adobe Developer

Adobe PDF Extract API to najlepsze narzędzie do obsługi rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które skutecznie wyodrębniają ustrukturyzowane dane. To API wykorzystuje sztuczną inteligencję Adobe Sensei do pobierania zawartości i struktury z plików PDF, umożliwiając łatwe wyodrębnianie danych z tekstu, obrazów i tabel. 📊

Niezależnie od tego, czy są one natywne, czy zeskanowane, generują dane wyjściowe w ustrukturyzowanym formacie JSON, idealnym dla programistów i firm, które chcą zautomatyzować cykle pracy i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje interfejsu API Adobe PDF Extract

Dokładne wyodrębnianie tekstu, złożonych tabel i rysunków

Dostawca formatów JSON, CSV i XLSX dla dalszych aplikacji

Identyfikuje dane tabel i generuje obrazy tabel

Zawiera gotowe do użycia zestawy SDK dla Java, Python, Węzeł. js i . NET

Ograniczenia interfejsu API Adobe PDF Extract

Efektywne korzystanie z API często wymaga specjalistycznej wiedzy deweloperskiej lub umiejętności kodowania

Skalowanie usługi może szybko stać się kosztowne w przypadku zastosowań o dużej objętości

Osiągnięcie zaawansowanych niestandardowych funkcji może wymagać dodatkowych warstw lub skryptów wykraczających poza podstawowe ustawienia

Ceny usługi Adobe PDF Extract API

Warstwa Free: 0 USD (500 bezpłatnych transakcji dokumentami miesięcznie)

Ceny Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje aplikacji Adobe PDF Extract API

G2 : 4. 5/5 (3,430+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (3 850+ opinii)

Konsensus Reddit: Adobe PDF Extract API świetnie nadaje się do obsługi złożonych zbiorów danych PDF, zwłaszcza tych z tabelami, rysunkami i wykresami. Redditowicze często podkreślają jego doskonałą wydajność w analizowaniu tabel i dopasowywaniu rysunków do kontekstowego tekstu, co ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanych przypadków użycia, takich jak potoki RAG lub szkolenie modeli.

3. Nanonets (najlepszy do automatyzacji cykli pracy wymagających dużej ilości danych)

Via Nanonets

Nanonety są jak multinarzędzie automatyzacji AI - zapewniają wsparcie dla inteligentnej automatyzacji dokumentów i są łatwe w użyciu. Platforma AI no-code sprawia, że nawet złożone zadania stają się łatwe.

Wyobraź sobie ból głowy związany z ręcznym przechwytywaniem i wprowadzaniem danych, jeśli Twoje procesy biznesowe codziennie otrzymują pliki PDF i setki e-maili. (Narzędzie to może na przykład synchronizować szczegóły faktur z QuickBooks, oznaczać zaległe płatności i powiadamiać zespół - redukując błędy ludzkie i oszczędzając godziny wysiłku.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przetwarzanie faktur, przechwytywanie danych z tabel, czy zarządzanie dużymi ilościami danych, Nanonets zapewnia szybki, dokładny i zautomatyzowany cykl pracy. ⚡

Najlepsze funkcje Nanonets

Przechwytuje informacje z faktur i paragonów bez predefiniowanych szablonów

Szybka automatyzacja zatwierdzeń i flagowanie anomalii

Optymalizuje operacje łańcucha dostaw dzięki szybszej obsłudze zamówień

Przesyłaj dane do CRM, WMS lub eksportuj jako CSV, XML lub XLS

Limity Nanonets

Obsługa bardzo dużych ilości dokumentów może znacznie podnieść cenę.

Ustawienie i dostosowanie szablonów dla skomplikowanych dokumentów może być czasochłonne.

Cennik Nanonets

Starter : 0 USD/miesiąc (pierwsze 500 stron za darmo, następnie 0,3 USD/strona)

Pro : Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nanonets

G2 : 4. 8/5 (90+ opinii)

Capterra: 4. 9/5 (65+ opinii)

Konsensus Reddit: Nanonets OCR oferuje imponujący zakres usług OCR, w tym możliwości zamiany pisma ręcznego na tekst, co początkowo wzbudza duże oczekiwania. Redditowicze doceniają dopracowany interfejs użytkownika i łatwość obsługi.

💡 Porada Pro: Nanonets automatycznie przechwytuje tabele jak profesjonalista - więc przeglądasz tylko to, co ważne, jeśli otrzymasz plan startowy z 500 darmowymi stronami.

4. Extracta. ai (najlepszy do bezpiecznego i prostego wyodrębniania danych z dokumentów)

Niezależnie od tego, czy pracujesz z fakturami, życiorysami czy podsumowaniami spotkań, Extracta. ai sprawia, że ekstrakcja danych z dokumentów jest bezpieczna i błyskawiczna.

Po prostu prześlij swój dokument, określ swoje potrzeby i pozwól Extracta. ai do zrobienia reszty.

bonus: Twoje dane są w pełni zaszyfrowane, zgodne z RODO i nigdy nie są wykorzystywane do szkoleń.

Najlepsze funkcje Extracta. ai

Wyodrębnianie danych z różnych dokumentów

Automatycznie rozpoznaje i porządkuje informacje

Wyodrębnij przydatne informacje, aby podejmować mądrzejsze decyzje

Ograniczenia Extracta. ai

Jako stosunkowo nowa aplikacja, może nie posiadać zaawansowanych funkcji obecnych w sprawdzonych rozwiązaniach

Cennik Extracta. ai

Try-for-Free Plan: 0$/miesiąc , pierwsze 50 stron za darmo

Pay-As-You-Go Plan: 0,10 USD za stronę

Rozwiązania niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Extracta. ai

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

5. Tenorshare AI (najlepszy do podsumowywania długich plików PDF)

Przez Tenorshare AI

Czy wiesz, że ponad 50% pracowników biurowych spędza więcej czasu na wyszukiwaniu plików (w tym plików PDF ) niż na zrobieniu czegokolwiek? Ten czas mógłby zostać wykorzystany do zrobienia ponad połowy Twojej pracy.

I właśnie dlatego - AI! Narzędzie, które pomoże ci przebrnąć przez długie pliki PDF, wyodrębnić kluczowe informacje i zaoszczędzić czas - a wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Najlepsze funkcje Tenorshare AI

Podkreśla kluczowe punkty dla szybszego czytania i zrozumienia

Zadawaj pytania dotyczące dokumentów i otrzymuj natychmiastowe odpowiedzi

Wykorzystuje szyfrowanie SSL, aby zapewnić bezpieczeństwo danych

Limity Tenorshare AI

Nie może przetwarzać zeskanowanych lub opartych na obrazach plików PDF

Codzienne przesyłanie i liczba stron mogą być niewystarczające dla cięższych użytkowników

Koncentruje się głównie na podsumowaniu i może nie pasować do złożonych środowisk pracy

Cennik Tenorshare AI

Wersja Free: $0/miesiąc, przesyłanie 3 plików PDF dziennie, limit 30 stron na plik

Wersja płatna: 4,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Tenorshare AI

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

6. Google Cloud Document AI (najlepsze do generatywnego przetwarzania dokumentów z wykorzystaniem AI)

Przez Google Cloud Document AI

Google Cloud Document AI, oparte na uczeniu maszynowym, z łatwością wyodrębnia dane z plików PDF i sprawia, że ekstrakcja danych jest stosunkowo prosta.

Narzędzie to wykorzystuje modele Google Foundation do wyodrębniania ustrukturyzowanych danych z plików PDF, faktur i innych dokumentów. Programiści mogą również korzystać z niestandardowych ekstraktorów dostosowanych do określonych typów dokumentów, co może poprawić dokładność ekstrakcji danych.

Najlepsze funkcje Google Cloud Document AI

Wyodrębnia dane ze złożonych dokumentów przy minimalnym szkoleniu

Dostosuj modele do określonych typów dokumentów

Przyspiesza tworzenie zbiorów danych, skracając czas wdrożenia

Automatyczne przejścia do zaktualizowanych modeli fundamentów dla zapewnienia spójnej wydajności

💡 Pro Tip: Chcesz dopracować przetwarzanie dokumentów? Skorzystaj z niestandardowego ekstraktora, aby potwierdzić wyniki ekstrakcji i dostosować modele do konkretnych potrzeb - nie jest wymagany żaden czarodziej kodowania!

Limity AI w Google Cloud Document

Konfiguracja i niestandardowe potoki często wymagają umiejętności programistycznych

Złożone ceny mogą stać się kosztowne w przypadku dużych wolumenów

Cennik Google Cloud Document AI

Pay-As-You-Go: Ceny różnią się w zależności od typu procesora i funkcji

Oceny i recenzje Google Cloud Document AI

G2 : 4. 2/5 (30+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Konsensus Reddit: Document AI jest wysoko ceniony za niezawodne wyodrębnianie tekstu i generowanie metadanych, szczególnie w przypadku dużych, zróżnicowanych zbiorów danych PDF. Chociaż jej dokładność jest chwalona, koszt może być wadą, co prowadzi niektórych użytkowników do poszukiwania alternatyw, takich jak Gemini.

7. PDF-Extract-Kit (najlepszy do parsowania dokumentów open-source i niestandardowych projektów)

Za pośrednictwem PDF Extract Kit *PDF Extract Kit

PDF-Extract-Kit jest idealny dla programistów i badaczy poszukujących narzędzia open-source do wyodrębniania informacji z plików PDF.

Ten zestaw narzędzi wykorzystuje zaawansowane modele w celu zapewnienia wysokiej jakości analizowania złożonych i różnorodnych dokumentów. Jest również oparty na społeczności, dzięki czemu jest to darmowe rozwiązanie, które od czasu do czasu otrzymuje aktualizacje od programistów.

Najlepsze funkcje PDF-Extract-Kit

Zawiera LayoutLMv3 do wykrywania układów, YOLOv8 do rozpoznawania formuł i PaddleOCR do ekstrakcji tekstu

Reguły parsowania - niestandardowa ekstrakcja danych dzięki elastycznym regułom

Łatwe łączenie lub dostosowywanie komponentów przy minimalnym kodowaniu w celu tworzenia aplikacji

Wsparcie dla aplikacji z zakresu od konwersji PDF do Markdown po asystentów dokumentów

Otwarte dla naukowców i inżynierów

Limity PDF-Extract-Kit

Jego charakter open-source zakłada znajomość uczenia maszynowego i języka Python

Modułowa architektura wymaga czasu, aby ją zrozumieć i skutecznie wdrożyć

W przeciwieństwie do narzędzi komercyjnych, wsparcie społeczności może być mniej terminowe i kompleksowe

Cennik PDF-Extract-Kit

Open-Source: $0/miesiąc, Free do pobrania i używania

Oceny i recenzje PDF-Extract-Kit

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Docparser (najlepszy do ekstrakcji danych bez użycia kodu i niestandardowy)

Przez Docparser

Czy wiesz, że 80% do 90% danych biznesowych jest nieustrukturyzowanych ? Docparser, rozwiązanie bez kodu, może pomóc przekształcić te chaotyczne dane w przydatne informacje.

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z fakturami, umowami czy obrazami, intuicyjny interfejs i funkcje Docparser upraszczają proces wyodrębniania plików PDF.

Przykładowo, funkcja inteligentnego rozpoznawania układów wykorzystuje wbudowane funkcje do wyodrębniania określonych punktów danych z plików PDF, dzięki czemu jest przydatna dla firm, które chcą wyodrębnić tylko określone informacje ze swoich dokumentów.

Najlepsze funkcje Docparser

Skorzystaj z gotowych reguł, aby wyodrębnić określone dane, takie jak daty, adresy e-mail i numery faktur.

Twórz spersonalizowane przepływy pracy ekstrakcji danych

Przetwarzaj dokumenty o różnych strukturach za pomocą jednego parsera.

Ulepszaj i obracaj obrazy, aby zwiększyć dokładność ekstrakcji danych.

Limity Docparsera

Tworzenie niestandardowych reguł dla niespójnych dokumentów może być pracochłonne

Wraz ze wzrostem wolumenu parsowania lub liczby parserów, ceny mogą stać się zaporowe

Bardzo złożone lub nietypowe układy mogą nadal wymagać interwencji człowieka

Docparser ceny

Starter : 39 USD/miesiąc

Professional : 74 USD/miesiąc

Business: $159/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Docparser - oceny i recenzje

Capterra : 4. 8/5 (110+ opinii)

G2: 4. 6/5 (50+ opinii)

Konsensus Reddit: Użytkownicy Reddita mają mieszane, ale w większości pozytywne widoki na Docparser jako zależne narzędzie do digitalizacji i przekształcania papierowych rekordów w ustrukturyzowane formaty baz danych, takie jak SQL i NoSQL. Użytkownicy podkreślają strefowe możliwości OCR, które wymagają ustawienia szablonów dla każdego układu dokumentu. Choć jest to idealne rozwiązanie dla projektów ze spójnymi typami dokumentów, zarządzanie wieloma układami może stać się czasochłonne bez dodatkowej pomocy.

💡 Pro Tip: Masz do czynienia z dokumentami o niespójnych układach? Wykorzystaj wielowarstwowe parsery Docparser, aby poradzić sobie z nimi bez ręcznego dostosowywania.

9. Parsio (najlepszy do parsowania e-maili i dokumentów z wykorzystaniem AI)

Jeśli zarządzanie e-mailami i dokumentami wydaje się być zadaniem, Parsio może być przydatny. Może ono automatycznie wyodrębniać dane z e-maili, dokumentów PDF i załączników.

Dzięki funkcjom takim jak OCR oparty na AI i wielu integracjom, Parsio może wyodrębniać dane z odręcznych dokumentów i obrazów oraz uzyskiwać do nich dostęp za pośrednictwem ponad 6000 aplikacji.

Najlepsze funkcje Parsio

Automatyczne wyodrębnianie danych z przychodzących wiadomości e-mail

OCR i GPT do wyodrębniania danych z zeskanowanych plików PDF, odręcznych tekstów i obrazów

Podświetlaj dane lub pozwól AI do wykonania pracy - idealne do dokumentów o stałym układzie

Formatowanie i udoskonalanie przeanalizowanych danych przed ich wyeksportowaniem

Połączenie z ponad 6 000 aplikacji za pośrednictwem Zapier, Make lub Pabbly Connect

Pobierz przeanalizowane dane w formacie XLSX, CSV, JSON lub prześlij je bezpośrednio do Arkuszy Google

Limity Parsio

Złożone lub odręczne dokumenty mogą wymagać ręcznego dostosowania reguł

Konwersja przeanalizowanych danych do niektórych specjalistycznych formatów może być trudna

Cennik Parsio

Sandbox : 0 USD/miesiąc, 30 kredytów

Starter : 49 USD/miesiąc, 1 000 kredytów/miesiąc

Wzrost : 149 USD/miesiąc, 5 000 kredytów/miesiąc

Business: 299 USD/miesiąc, 12 000 kredytów/miesiąc

Oceny i recenzje Parsio

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4. 6/5 (150+ opinii)

10. DocHub (najlepszy do bezpiecznej i opartej na współpracy edycji plików PDF)

Przez DocHub

DocHub to bogaty w funkcje redaktor PDF, który koncentruje się na zgodności i bezpieczeństwie i oferuje zestaw funkcji do zarządzania, edycji i udostępniania plików PDF.

Intuicyjna konstrukcja i zaawansowane integracje są pomocne w każdym obiegu dokumentów.

Najlepsze funkcje DocHub

W pełni zgodny z RODO, CPRA i HIPAA z certyfikatami PCI DSS i SOC 2 dla najwyższej ochrony danych

Dodawanie tekstu, obrazów, podkreśleń, znaczków i komentarzy do plików PDF

Zmieniaj kolejność, obracaj, usuwaj lub scalaj pliki PDF za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Współpraca z Google Mail, Google Drive i Dropbox dla płynnego importu i eksportu danych

Dostęp i edycja dokumentów w podróży bez konieczności korzystania z dedykowanej aplikacji

Limity DocHub

Dodawanie wielu plików jednocześnie może być uciążliwe.

Ograniczone uprawnienia do podpisów i zakończonych dokumentów mogą nie spełniać wszystkich potrzeb użytkowników.

Cennik DocHub

Free : 0 USD/miesiąc

Pro: 14 USD/miesiąc (bezpłatna wersja próbna dostępna przez 30 dni)

Oceny i recenzje DocHub

G2 : 4. 6/5 (180+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 250 opinii)

🚀 Ciekawostka: Potrzebujesz dodawać adnotacje do plików PDF w rzadkim języku? Uniwersalne wsparcie językowe DocHub zapewnia możliwość edycji i współpracy bez względu na skrypt!

Nie tylko wyodrębniaj dane - optymalizuj je dzięki ClickUp

Jak powiedział Albert Einstein: "Z bałaganu znajdź prostotę". "

W dzisiejszym środowisku biznesowym osiągnięcie tej prostoty wymaga narzędzi stawiających na pierwszym miejscu wydajność, dokładność i inteligentniejsze cykle pracy.

I właśnie to zapewniają ekstraktory danych PDF. Idealne narzędzia do ekstrakcji danych z plików PDF odblokowują cenne informacje, automatyzują cykle pracy i usprawniają zadania dla ciebie i twojego zespołu.

Wśród nich ClickUp wyróżnia się zarządzaniem dokumentami opartym na AI, niestandardowymi polami i płynną integracją z narzędziami OCR! Nie chodzi tylko o zarządzanie dokumentami; chodzi o stworzenie cyklu pracy, który działa dla Ciebie.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp i wyodrębniaj, edytuj i udostępniaj wszystkie potrzebne dane z plików PDF!