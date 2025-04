10 Free szablonów formularzy zapytań marketingowych

Działy marketingu często obsługują oszałamiającą liczbę zgłoszeń - od zasobów kreatywnych po zatwierdzenia kampanii. Jednak powodzenie w marketingu może zacząć się tylko od uporządkowanych wniosków! W końcu bez przejrzystego procesu rozproszona komunikacja i opóźnienia mogą zniweczyć najlepsze inicjatywy marketingowe.

To właśnie tutaj szablony formularzy wniosków marketingowych wkraczają do akcji!

Zapewniają one szybszy czas realizacji, niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami klientów, uruchamiasz nową kampanię, czy nie plan marketingowy lub udoskonalenie cyklu pracy kampanii.

Osiągnij sukces w marketingu dzięki ClickUp

Teams marketingowe znajdują się pod ciągłą presją, aby dostarczać produkty szybciej, a zorganizowane podejście jest potrzebą chwili. Ustandaryzuj proces zbierania informacji za pomocą tych 10 darmowych szablonów formularzy zapytań marketingowych przedstawionych poniżej.

👀 Do zrobienia? Niestety, 45% marketerów B2B uważa, że dopasowanie między zespołami sprzedaży i marketingu jest trudne!

Czym są szablony formularzy marketingowych?

Szablony formularzy marketingowych to ustrukturyzowane narzędzia zaprojektowane w celu uproszczenia procesu składania i zarządzania wnioskami marketingowymi. Są one krokiem do rozpoczęcia ambitnych kampanii marketingowych!

Szablony te zapewniają znormalizowany format dla Teams lub interesariuszy do żądania zasobów, zmian, kampanii lub zasobów.

Zazwyczaj zawierają pola na szczegóły projektu, cele, terminy i niezbędne zatwierdzenia, zapewniając jasną komunikację i usprawniony cykl pracy.

Czy zarządzasz przychodzącymi wnioskami, oceniasz wykonalność nowego projektu, efektywnie alokujesz zasoby i chcesz precyzyjnie dostarczać dokładne wyceny? Nie szukaj dalej niż formularze projektów marketingowych!

Co składa się na dobry szablon formularza zapytania marketingowego?

Dobrze skonstruowany szablon formularza zapytania o projekt marketingowy może odmienić Twoją firmę cykl pracy nad tworzeniem zawartości . Zapewnia on przejrzystość, spójność i wydajność projektów. Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu lub wyborze szablonu:

Wyczyszczone i zwięzłe pytania: Szablon zawiera proste pytania, które są łatwe do zrozumienia, unikając żargonu branżowego. Zawiera konkretne podpowiedzi w celu uzyskania szczegółowych informacji, takich jak "Opisz szczegółowo grupę docelową"

Szablon zawiera proste pytania, które są łatwe do zrozumienia, unikając żargonu branżowego. Zawiera konkretne podpowiedzi w celu uzyskania szczegółowych informacji, takich jak "Opisz szczegółowo grupę docelową" Priorytetyzacja informacji: Formularz zapytania marketingowego nadaje priorytet najbardziej krytycznym informacjom potrzebnym do rozpoczęcia projektu. Zawiera sekcje dotyczące celów projektu, grupy docelowej, wytycznych dotyczących marki i terminów

Formularz zapytania marketingowego nadaje priorytet najbardziej krytycznym informacjom potrzebnym do rozpoczęcia projektu. Zawiera sekcje dotyczące celów projektu, grupy docelowej, wytycznych dotyczących marki i terminów Elastyczne pola: Szablon formularza oferuje elastyczne pola, które można dostosować do różnych typów projektów. Pozwala to na uwzględnienie dodatkowych notatek lub specyficznych wymagań

Szablon formularza oferuje elastyczne pola, które można dostosować do różnych typów projektów. Pozwala to na uwzględnienie dodatkowych notatek lub specyficznych wymagań Pomoce wizualne: Szablon zawiera elementy wizualne, takie jak listy kontrolne lub skale ocen w celu uproszczenia złożonych pytań. Wykorzystuje wyczyszczone formaty i układy w celu zwiększenia czytelności

Szablon zawiera elementy wizualne, takie jak listy kontrolne lub skale ocen w celu uproszczenia złożonych pytań. Wykorzystuje wyczyszczone formaty i układy w celu zwiększenia czytelności Możliwości integracji: Szablon musi integrować się zoprogramowanie do zarządzania aktywami marki lub systemami CRM, aby automatycznie populować odpowiednie pola i oszczędzać czas

Pro Tip: Aby upewnić się, że formularze marketingowe są rzeczywiście używane, uczyń z nich obowiązkowy krok w swoim wewnętrznym systemie zatwierdzenie projektu proces. Zachęci to Teams do korzystania z formularza i dostarczania z góry wszystkich niezbędnych informacji.

Przeczytaj również: 15 darmowych szablonów planów marketingowych do budowania strategii marketingowej

10 darmowych szablonów formularzy marketingowych

Jako dział marketingu lub agencja, z pewnością jesteś zalewany przez marketingowe zapytania ofertowe zapytań. W takim scenariuszu darmowy formularz zapytania marketingowego ma kluczowe znaczenie dla zarządzania napływem przesłanych formularzy i zapewnienia jasnych oczekiwań klientów. Te wstępnie zaprojektowane formularze pomagają potencjalnym klientom w dostarczeniu podstawowych wymagań dotyczących ich działania marketingowe . ClickUp , platforma wydajności typu "wszystko w jednym", oferuje wbudowane formularze, które pomagają tworzyć, udostępniać i gromadzić informacje z Teams, klientami i niestandardowymi. Od marketingu po IT, platforma może być niestandardowa w zależności od potrzeb i wielkości branży. Chelsea Bennet , Brand Engagement Manager w Lulu Press, mówi

_ClickUp pomógł nam zwiększyć przejrzystość i widoczność. Umożliwił nam również wyeliminowanie zbędnych procesów i zwiększenie wydajności. Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i uwielbiamy to, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Używamy ClickUp dosłownie codziennie, do wszystkiego. Było to bardzo pomocne dla naszego kreatywnego zespołu i sprawiło, że ich przepływ pracy stał się lepszy i bardziej wydajny Chelsea Bennet menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press

Przeczytaj również: Zarządzanie projektami marketingowymi: Podręcznik kierownika projektu Zapoznajmy się z 10 darmowymi szablonami formularzy zapytań marketingowych, abyś nie musiał budować swojego procesy agencji marketingowej od zera.

1. Szablon formularza zamówienia marketingowego ClickUp

Szukasz skutecznego sposobu na zbieranie i zarządzanie prośbami od klientów lub pracowników w scentralizowanej przestrzeni? Użyj Szablon formularza zapytania marketingowego ClickUp aby usprawnić proces zarządzania wnioskami!

Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy, niestandardowe pola i wiele widoków, szablon ten zapewnia organizację zgłoszeń, monitorowanie postępów i płynne przydzielanie zadań. Został zaprojektowany w celu usprawnienia współpracy w zespole i poprawy ogólnej wydajności w obsłudze zgłoszeń.

Szablon formularza zapytania marketingowego ClickUp

Oto kilka kluczowych funkcji szablonu:

Wyczyszczone śledzenie statusu: Użyj widoku statusu żądania, aby monitorować postęp każdego żądania

Użyj widoku statusu żądania, aby monitorować postęp każdego żądania Wydajne tworzenie żądań: Szybkie tworzenie nowych żądań za pomocą widoku formularza nowego żądania użytkownika

Szybkie tworzenie nowych żądań za pomocą widoku formularza nowego żądania użytkownika Zorganizowany cykl pracy: Organizuj zadania w czterech statusach: W trakcie realizacji, Nowe żądanie, Odrzucone i Przyznane

Organizuj zadania w czterech statusach: W trakcie realizacji, Nowe żądanie, Odrzucone i Przyznane Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Informuj użytkowników na bieżąco, aktualizując statusy w miarę przetwarzania wniosków

Informuj użytkowników na bieżąco, aktualizując statusy w miarę przetwarzania wniosków Zaawansowane możliwości śledzenia: Używaj śledzenia czasu, etykiet, ostrzeżeń o zależnościach i powiadomień e-mail w celu zwiększenia wydajności

Idealne dla: Teams lub działów, które chcą zestawiać dane od pracowników lub klientów

2. Szablon formularza zapytania kreatywnego ClickUp Marketing

Marketerzy zgodzą się, że wielokrotne prośby o kreacje marketingowe mogą być przytłaczające ze względu na ich ilość, różne priorytety i potrzebę precyzyjnych szczegółów. Ponadto należy unikać nieporozumień i opóźnień. Bez systemu kreatywne prośby mogą zostać utracone, a kampanie mogą utknąć w martwym punkcie.

Rozwiązaniem tego problemu jest Szablon formularza zapytania kreatywnego ClickUp Marketing który centralizuje wszystkie żądania w jednym miejscu i zapewnia, że wszystkie niezbędne informacje są przechwytywane z góry.

Szablon formularza zapytania kreatywnego ClickUp Marketing

Niektóre kluczowe funkcje tego szablonu to:

Efektywne zarządzanie wnioskami: Przechowuj wszystkie kreatywne wnioski zorganizowane w jednym miejscu

Przechowuj wszystkie kreatywne wnioski zorganizowane w jednym miejscu Łatwe tworzenie zgłoszeń: Tworzenie łatwych do wypełnienia formularzy dla interesariuszy

Tworzenie łatwych do wypełnienia formularzy dla interesariuszy Szczegółowy przegląd wniosków: Uzyskaj przejrzysty przegląd wszystkich przychodzących wniosków

Uzyskaj przejrzysty przegląd wszystkich przychodzących wniosków Wydajne śledzenie: Monitorujpostęp projektu i zapewnienie terminowego zakończenia projektu

Monitorujpostęp projektu i zapewnienie terminowego zakończenia projektu Zorganizowane zarządzanie zadaniami: Organizowanie zadań w siedmiu statusach, a mianowicie - zakończone, dostarczone, do zatwierdzenia, do zmiany i w trakcie realizacji

Idealny dla: Kreatywnych kierowników projektów, którzy chcą zebrać szczegóły dotyczące tworzenia atrakcyjnych zasobów, takich jak reklamy, posty społecznościowe i banery

3. Szablon zamówienia usługi marketingowej ClickUp

Utrzymanie dobrej organizacji jest niezbędne do śledzenia działań Teams - w tym szybkiego i skutecznego odpowiadania na zgłoszenia serwisowe.

Do zrobienia tego jest nie tylko Szablon zamówienia usługi marketingowej ClickUp pomaga zachować koncentrację, ale także zapewnia niestandardową obsługę klienta od początku do końca.

Szablon zamówienia usługi marketingowej ClickUp

Usprawnij niestandardową obsługę klienta dzięki temu szablonowi! Organizuj, ustalaj priorytety i śledź zgłoszenia, nie tracąc ani chwili. Kategoryzuj według typu, ustaw oś czasu, przydzielaj zadania i bądź na bieżąco z postępami - wszystko w jednym szablonie!

Zalety tego szablonu to:

Priorytetowe rozwiązywanie problemów: Zajmuj się pilnymi zgłoszeniami w pierwszej kolejności, ustalając priorytety dla tego, co najważniejsze

Zajmuj się pilnymi zgłoszeniami w pierwszej kolejności, ustalając priorytety dla tego, co najważniejsze Wyczyszczony przegląd zgłoszeń: Uzyskaj ujednolicony obraz wszystkich zgłoszeń i ich statusów

Uzyskaj ujednolicony obraz wszystkich zgłoszeń i ich statusów Efektywne zarządzanie cyklem pracy: Kategoryzacja zadań na cztery statusy: Zablokowane, Nowe żądanie, Rozwiązane i W trakcie rozpatrywania

Kategoryzacja zadań na cztery statusy: Zablokowane, Nowe żądanie, Rozwiązane i W trakcie rozpatrywania Śledzenie zgłoszeń skategoryzowanych: Sortowanie i śledzenie zgłoszeń na podstawie ich pilności i złożoności

Sortowanie i śledzenie zgłoszeń na podstawie ich pilności i złożoności Odniesienia historyczne: Przeglądanie poprzednich problemów i dokładne monitorowanie postępu każdego zgłoszenia serwisowego

Idealne dla: Dostawców usług, którzy chcą śledzić, organizować i rozwiązywać zgłoszenia klientów w jednym miejscu

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów zgłoszeń serwisowych upraszczających cykl pracy związany z zarządzaniem serwisem

4. Szablon wniosku o zmianę marketingową ClickUp

Ocena i zatwierdzanie wniosków o zmiany w projektach może być wyzwaniem! Zdolność adaptacji jest kluczem do powodzenia w biznesie, a efektywne zarządzanie zmianą to miejsce, w którym Szablon wniosku o zmianę w ClickUp Marketing błyszczy.

Koniec z poczuciem przytłoczenia - rejestruj, śledź i łatwo ustalaj priorytety zmian! Bądź na bieżąco z wieloma żądaniami, zapewniając jednocześnie płynne działanie.

Szablon wniosku o zmianę w ClickUp Marketing

Szablon ten został zaprojektowany, aby pomóc w ustalaniu priorytetów zgłoszeń na podstawie ich pilności i szybkim rozwiązywaniu problemów. Oto jak można go wykorzystać w strategiach marketingowych:

Śledzenie wszystkich zgłoszeń: Przechowuj wszystkie zgłoszenia zmian w jednym miejscu

Przechowuj wszystkie zgłoszenia zmian w jednym miejscu Wyczyszczony przegląd zmian: Korzystaj ze szczegółowego przeglądu wszystkich przychodzących żądań, aby nic nie zostało pominięte

Korzystaj ze szczegółowego przeglądu wszystkich przychodzących żądań, aby nic nie zostało pominięte Wydajne tworzenie wniosków: Tworzenie nowych wniosków za pomocą tego szablonu to pestka!

Tworzenie nowych wniosków za pomocą tego szablonu to pestka! Zorganizowane śledzenie cyklu pracy: Uporządkuj zadania według sześciu statusów: Przydzielony recenzent, Do wdrożenia, Wdrożone, Nowe żądanie i Trwający przegląd

Uporządkuj zadania według sześciu statusów: Przydzielony recenzent, Do wdrożenia, Wdrożone, Nowe żądanie i Trwający przegląd Aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym: Utrzymuj interesariuszy w pętli, aktualizując statusy, gdy wnioski są sprawdzane i wdrażane

Idealne dla: Profesjonalistów IT, którzy chcą bez wysiłku zarządzać żądaniami zmian od klientów, pracowników lub innych działów

5. Szablon zapytania o informacje ClickUp Marketing

Czy podczas zbierania informacji od potencjalnych dostawców brakuje Ci szablonu zaprojektowanego specjalnie w celu zapewnienia spójności? Nie możesz się pomylić z szablonem Szablon zapytania o informacje (RFI) dla ClickUp Marketing !

Szablon ten określa wymagania projektu i oszczędza czas dzięki gotowej strukturze. Użyj go do rejestrowania szczegółów otrzymanych RFI, monitorowania przewidywanych czasów odpowiedzi i rejestrowania innych informacji, takich jak koszty, korekty harmonogramu i rozwiązania problemów.

Szablon zapytania o informacje ClickUp Marketing

Oto jak szablon może Ci pomóc:

ciągłe śledzenie RFI: Użyj szablonuWidok dziennika RFI do śledzenia i monitorowania wszystkich praktycznych wniosków o informacje

Użyj szablonuWidok dziennika RFI do śledzenia i monitorowania wszystkich praktycznych wniosków o informacje Efektywne tworzenie RFI: Szybkie przechwytywanie niezbędnych informacji od wnioskodawców za pomocą widoku formularza przesłanego RFI

Szybkie przechwytywanie niezbędnych informacji od wnioskodawców za pomocą widoku formularza przesłanego RFI Przegląd wniosku: Uzyskaj przegląd zakresu każdego wniosku i powiązanych dokumentów dzięki widokowi Zakres RFI

Uzyskaj przegląd zakresu każdego wniosku i powiązanych dokumentów dzięki widokowi Zakres RFI Zorganizowane śledzenie: Organizuj zadania w trzech statusach: W trakcie realizacji, Nowe zapytanie i Wysłana odpowiedź

Organizuj zadania w trzech statusach: W trakcie realizacji, Nowe zapytanie i Wysłana odpowiedź Przewodnik Szybki start: Skorzystaj z Przewodnika Szybki start, aby uzyskać wszystkie informacje potrzebne przed rozpoczęciem pracy

Skorzystaj z Przewodnika Szybki start, aby uzyskać wszystkie informacje potrzebne przed rozpoczęciem pracy Śledzenie w oparciu o projekt: Śledź postęp każdego wniosku dzięki widokowi Tablicy projektu

Idealne dla: Kierowników projektów, zespołów zakupowych i wszystkich osób zaangażowanych w zbieranie i organizowanie szczegółowych informacji od dostawców lub interesariuszy

6. Szablon prośby zespołu marketingowego ClickUp

Czy chcesz przechowywać wszystkie swoje prośby, aktualizacje i pomysły w jednym poręcznym miejscu? Szablon Szablon zgłoszeń zespołu marketingowego ClickUp utrzyma wszystko na właściwym torze bez zbędnego wysiłku.

Potrzebujesz szybkiej aktualizacji lub chcesz zebrać opinie od członka zespołu? Żaden problem. Chcesz zorganizować informacje zwrotne bez chaosu? Gotowe.

Niezależnie od tego, czy chodzi o naprawę usterki, żonglowanie sprzętem i prośbami o dostawy, rozwiązywanie problemów IT czy zarządzanie potrzebami HR, ten szablon to wszystko, czego potrzebujesz!

Szablon wniosków zespołu marketingowego ClickUp

Dzięki temu szablonowi zbieranie opinii i pomysłów od członków Teams jest jeszcze bardziej bezproblemowe niż kiedykolwiek. Oto jak to działa:

Widok listy: Łatwy dostęp do zakończonego zrzutu wszystkich zgłoszeń i ich aktualnych statusów na pierwszy rzut oka

Łatwy dostęp do zakończonego zrzutu wszystkich zgłoszeń i ich aktualnych statusów na pierwszy rzut oka Widok formularza zgłoszenia : Twórz i przesyłaj zgłoszenia za pomocą przyjaznego dla użytkownika funkcje formularza w kilka minut

: Twórz i przesyłaj zgłoszenia za pomocą przyjaznego dla użytkownika funkcje formularza w kilka minut Widok Tablicy: Organizuj zgłoszenia marketingowe w atrakcyjne wizualnie układy i śledź ich postęp bez wysiłku

Organizuj zgłoszenia marketingowe w atrakcyjne wizualnie układy i śledź ich postęp bez wysiłku Widok typów zgłoszeń: Kategoryzuj i nadawaj priorytety zadaniom w oparciu o ich charakter i pilność

Ponadto sortuj żądania na pięć przejrzystych kategorii - nowe żądania, w trakcie realizacji, wysłane, wyczyszczone i zakończone - i nigdy nie stracisz śledzenia tego, co się dzieje!

Idealne dla: Liderów Teams, którzy chcą pozostać na tej samej stronie podczas zarządzania zadaniami i oddelegowywania ich członkom zespołu

7. Szablon zlecenia marketingowego ClickUp

Jeśli istnieje jeden formularz, którego potrzebujesz, aby zainicjować nowe prace, zebrać wszystkie niezbędne szczegóły przed daniem zielonego światła i śledzić postępy od początku do końca, to jest nim Szablon zlecenia marketingowego ClickUp to jest.

Zapomnij o niekończących się łańcuchach e-maili i wyczerpujących zasoby kontaktach zwrotnych - ten szablon zlecenia jest do Twojej dyspozycji. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się ogromnym projektem, czy szybkim zadaniem, jest to idealne rozwiązanie do zrobienia wszystkiego na czas, w ramach budżetu i bez stresu.

Duży projekt? Małe zadanie? Żaden problem. Dzięki temu szablonowi wszystko pójdzie gładko, prosto i sprawnie!

Szablon zlecenia marketingowego ClickUp

Ten przyjazny dla użytkownika szablon oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby być na bieżąco z zapytaniami i zapewnić sprawną realizację projektu. Jego najlepsze funkcje to:

Widok przewodnika dla początkujących: Dostarcza przegląd cyklu pracy i wskazówki krok po kroku dotyczące korzystania z szablonu

Dostarcza przegląd cyklu pracy i wskazówki krok po kroku dotyczące korzystania z szablonu Widok podsumowania wniosku: Pozwala uporządkować wszystkie wnioski, podsumowując kluczowe szczegóły w jednym miejscu

Pozwala uporządkować wszystkie wnioski, podsumowując kluczowe szczegóły w jednym miejscu Widok formularza wniosku o pracę: Umożliwia łatwe tworzenie i przesłanie wniosków w ustrukturyzowanym formacie

Umożliwia łatwe tworzenie i przesłanie wniosków w ustrukturyzowanym formacie Widok scen: Śledzenie postępów w celu zapewnienia, że wnioski posuwają się sprawnie do przodu

Uporządkuj zadania według pięciu statusów - Nowe żądanie, W trakcie przeglądu, Zaakceptowane, Odrzucone, Zakończone - i spraw, by cykl pracy był o wiele prostszy!

Pro Tip: Podczas zbierania informacji w celu rozpoczęcia kampanii w mediach społecznościowych w formularzach wniosków marketingowych, nie zapomnij uwzględnić szczegółów, takich jak nazwa kampanii, cele, grupa docelowa, platformy, kluczowe daty, wymagania kreatywne, budżet i ostateczny status zatwierdzenia.

Idealne dla: Liderów teamów marketingowych, którzy chcą centralnie zarządzać pracą w różnych działach

Przeczytaj również: Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

8. Szablon formularza zapytania o zawartość autorstwa Jotform

Szablon Szablon formularza zapytania o zawartość autorstwa Jotform to narzędzie do bezproblemowej komunikacji między właścicielami stron internetowych a twórcami zawartości.

Pomyśl o nim jak o liście życzeń, na której właściciele witryn mogą zaznaczyć dokładnie, jakich tematów potrzebują, w jakim stylu lub formacie.

Idealny do blogów, copywritingu lub marketingu treści, szablon ten pozwala jasno komunikować potrzeby dotyczące zawartości pisarzom i redaktorom, upewniając się, że zawartość jest idealnie dopasowana do celów witryny.

przez Jotform Ten formularz pozwala zebrać wszystkie szczegóły z góry, dzięki czemu można tworzyć zawartość, która zwiększa ruch w sieci, przyciąga nowych potencjalnych klientów i zwiększa sprzedaż.

Dzięki aplikacji do tworzenia formularzy Jotform możesz w pełni dostosować formularz do swoich potrzeb. Zaktualizuj style czcionek, zmień kolory, dodaj obrazy tła, a nawet dodaj swoje logo, aby nadać mu profesjonalny charakter.

Pozwala to zwiększyć wydajność zarządzanie marketingiem zawartości teams poprzez integrację odpowiedzi z ponad 100 aplikacjami innych firm. Jest prosty, zorganizowany i całkowicie zmienia zasady gry w tworzeniu zawartości, która przynosi wyniki!

Idealny dla: Marketerów zawartości, którzy chcą efektywnie zarządzać kreatywnymi opiniami i zmianami

9. Szablon formularza zamówienia materiałów marketingowych od Jotform

Uprość sposób zarządzania zamówieniami marketingowymi dzięki szablonowi Szablon formularza zamówienia materiałów marketingowych od Jotform . Dostosuj formularz do swojego brandingu - dodaj logo firmy, dostosuj czcionki i kolory oraz zmodyfikuj pola formularza, aby spełnić określone wymagania.

przez Jotform Niezależnie od tego, czy projektujesz broszury, ulotki czy zasoby cyfrowe, to narzędzie zapewnia zebranie wszystkich niezbędnych szczegółów w celu dostarczenia wysokiej jakości materiałów marketingowych. Dzięki wbudowanej funkcji akceptowania bezpiecznych płatności kartą za pośrednictwem zaufanych procesorów, takich jak Square, Stripe lub PayPal, możesz płynnie usprawniać transakcje.

Potrzebujesz sfinalizować umowy? Zbieraj podpisy elektroniczne bezpośrednio w formularzu, aby wirtualnie i skutecznie zamykać transakcje.

Idealne dla: Agencje marketingowe, małe Business i startupy, które chcą zebrać szczegółowe informacje na temat swoich potrzeb w zakresie materiałów marketingowych

10. Szablon formularza zapytania o wydarzenie od Jotform

Z miejscami, planami, promocjami i prośbami uczestników, które konkurują o twoją uwagę, planowanie wydarzeń może szybko stać się bałaganem! Przetnij chaos związany z obsługą wielu zapytań marketingowych dotyczących wydarzeń dzięki Szablon formularza zapytania o wydarzenie od Jotform .

Ten szablon typu "wszystko w jednym" ułatwia zbieranie kluczowych informacji, takich jak informacje o zgłaszającym, szczegóły wydarzenia oraz potrzeby reklamowe i marketingowe, oszczędzając czas i wysiłek. Chcesz nadać mu własny charakter? Niestandardowy formularz z logo, kolorami i brandingiem, aby pasował do Twojego stylu.

przez Jotform Udostępnianie formularza jest łatwe - wystarczy wysłać adres URL lub osadzić go na stronie internetowej firmy, aby uzyskać łatwy dostęp. Dzięki śledzeniu czasu rzeczywistego i integracji z ponad 100 aplikacjami, będziesz mieć wszystko w jednym miejscu, aby zoptymalizować swoją strategię marketingową i stworzyć niezapomniane wydarzenie.

Niezależnie od tego, czy planujesz małe spotkanie, czy wielkie wydarzenie, ten darmowy formularz online pomoże ci zarządzać każdym szczegółem, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu niezapomnianych wrażeń.

Idealny dla: Menedżerów wydarzeń, którzy chcą uruchomić lub zarządzać wydarzeniami

Uprość swoje procesy marketingowe dzięki ClickUp

Dzięki tym 10 darmowym formularzom marketingowym możesz przechwytywać kluczowe informacje i zachować porządek - niezależnie od tego, czy planujesz zawartość dla platform mediów społecznościowych, projektujesz materiały marketingowe, czy koordynujesz wydarzenia.

I po co na tym poprzestawać? Ta potężna platforma oferuje szereg darmowych szablonów i integracji z narzędziami takimi jak Google Drive i Slack, a także najwyższej klasy funkcje zarządzania zadaniami i projektami.

Gotowy do zbierania, zarządzania i śledzenia wniosków marketingowych w jednym miejscu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!