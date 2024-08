Tworzenie skutecznego planu marketingowego: Kroki, przykłady i szablony

Słyszałeś, jak ludzie mówią: "nasz produkt mówi sam za siebie, nie potrzebujemy marketingu" Ależ oni się mylą!

Powód jest prosty: Marketing bezpośrednio i pośrednio przynosi sprzedaż. Jest potężnym motorem wzrostu.

Z tego właśnie powodu liderzy biznesu poświęcają dużo czasu i energii na tworzenie i wdrażanie strategii i planów marketingowych. W tym wpisie na blogu zagłębimy się w ten temat.

Czym jest plan marketingowy?

Plan marketingowy to zbiór działań, które organizacja zamierza podjąć w określonym okresie, aby osiągnąć swoje cele. Niektóre z cech definiujących plan marketingowy to:

Wywodzący się ze strategii marketingowej firmy : Plan jest możliwą do wykonania częścią strategii

: Plan jest możliwą do wykonania częścią strategii Zorientowany na cele : Plany marketingowe są zaprojektowane tak, aby osiągnąć cele, takie jak generowanie leadów, pozyskiwanie niestandardowych klientów, świadomość marki itp.

: Plany marketingowe są zaprojektowane tak, aby osiągnąć cele, takie jak generowanie leadów, pozyskiwanie niestandardowych klientów, świadomość marki itp. Średnio- i długoterminowy : Plan marketingowy jest zazwyczaj tworzony na okres 12-18 miesięcy

: Plan marketingowy jest zazwyczaj tworzony na okres 12-18 miesięcy Kompleksowy: Plan marketingowy obejmuje cele, budżety, kanały, działania, kampanie, zasoby i inne

Co ważniejsze, plan marketingowy działa jako mapa drogowa do tworzenia, wykonywania, monitorowania i oceny taktyk i działań.

Rodzaje planów marketingowych

Plany marketingowe mogą być różnego rodzaju. Można tworzyć plany marketingowe dla marki, produktu, kanału, konkretnej kampanii lub oferty. Niektóre z najczęstszych rodzajów planów marketingowych są następujące.

1. Plan marketingu zawartości

Plan marketingu treści to plan, który kieruje danymi powstania, publikacji i zarządzania zawartością w celu przyciągnięcia i zaangażowania odpowiednich odbiorców. Dobry plan marketingu zawartości to:

Kreatywny: Współpraca z projektantami, kamerzystami, animatorami, ekspertami merytorycznymi itp. w celu stworzenia wyróżniającej się zawartości.

Multimedia: Łączenie tekstu z obrazami, infografikami, materiałami wideo, podcastami i nie tylko!

Zaplanowane: W kalendarzu zawartości, aby upewnić się, że regularnie publikujesz i dystrybuujesz zawartość.

Distribution-driven: Ze szczegółami dotyczącymi platformy, częstotliwości, stylu i harmonogramu, na którym zawartość będzie dystrybuowana.

Metryki marketingu zawartości

Niektóre z powszechnie używanych wskaźników to:

Czytelnictwo: Liczba odwiedzających treść

Zaangażowanie: Czas spędzony na czytaniu artykułu lub oglądaniu wideo

Poparcie: Liczba udostępniania lub komentarzy

Konwersja: Liczba rejestracji lub subskrypcji po przeczytaniu zawartości

2. Plan marketingowy w mediach społecznościowych

W przeciwieństwie do zawartości, która jest zasobem, media społecznościowe to zbiór kanałów, takich jak Twitter, LinkedIn, Instagram i TikTok. Dobry plan marketingowy w mediach społecznościowych to:

Kanałowy: Projektowanie zawartości w sposób, który pasuje do danej platformy. Na przykład, zwięzły tekst dla Twittera i krótkie pionowe wideo dla TikTok.

Customer-centricity: Wybór odpowiednich kanałów w oparciu o klienta docelowego.

Taktyka zaangażowania: Określenie oczekiwanych działań ze strony klienta, takich jak polubienia/komentarze/kliknięcia w połączony link.

Metryki marketingu w mediach społecznościowych

Powszechnie stosowane wskaźniki to:

Odpowiedzi lub odpowiedzi na posty

Zapytania w formularzach lub bezpośrednie wiadomości prywatne

Polubienia i udostępnianie

Obserwujący i zasięg sieci

3. Plan marketingowy wprowadzenia nowego produktu na rynek

Wprowadzenie produktu na rynek może być przełomowe dla biznesu. Aby tak się stało, plan marketingowy wprowadzenia produktu na rynek musi być niezwykły. Oto, co to może oznaczać.

Co nowego: Określenie nowego produktu, jego pozycji i zróżnicowania

Dlaczego warto kupić: Zawarcie silnego powodu, dla którego powinni kupić twój produkt teraz

Jak: Taktyki, takie jak komunikaty prasowe, reklamy w gazetach, kampanie e-mail, kampanie w mediach społecznościowych itp.

Wysiłki marketingowe: Aktywa, kanały, budżet marketingowy i zasoby wykorzystywane do danego działania

Mierniki

Powszechnie stosowane wskaźniki marketingowe związane z wprowadzeniem produktu na rynek to:

Zasięg: Liczba transmisji na żywo lub całkowita liczba wyświetleń

Buzz: liczba udostępnień, komentarzy, retweetów i innych wiadomości społecznościowych na temat premiery

Analiza nastrojów: Stosunek pozytywnych wiadomości do negatywnych/neutralnych

4. Plan marketingu cyfrowego

Kompleksowy plan marketingu cyfrowego składa się z działań na rzecz:

Optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

Reklama w wyszukiwarkach

Marketing zawartości

Marketing w mediach społecznościowych

Marketing e-mail

Wirtualne wydarzenia i sponsoring

Plan marketingu cyfrowego służy jako wytyczne dla zespołu, aby rozszerzyć swoje działania w różnych kanałach. Ponadto określa on również:

Targetowanie: Określone grupy osób w oparciu o dane demograficzne, odsetki i zachowania

Personalizacja: Wiadomości zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej odpowiednie dla celu odbiorców

Remarketing: Niestandardowe i skuteczne retargetowanie klientów

Interaktywność: Interaktywne quizy, gry, łamigłówki itp. w celu zaangażowania klienta

Adaptacyjność: Dostosowywanie się do trendów rynkowych, opinii konsumentów lub ewoluującego krajobrazu cyfrowego, publikowanie nowych kampanii w sposób zwinny i przyrostowy

Metryki marketingu cyfrowego

Niektóre z najczęściej używanych wskaźników to:

Przychody generowane z kanałów cyfrowych

Leady generowane z kanałów cyfrowych

Leady offline przyspieszone przez kanały cyfrowe

Zasięg rynkowy w postaci zasięgu w mediach społecznościowych, wyświetleń w wyszukiwarce lub odwiedzin strony internetowej

5. Plan marketingu wzrostu

W świecie SaaS marketing wzrostu to podejście oparte na pełnym kanale, w którym Teams biorą odpowiedzialność za podróż klienta od pozyskania do utrzymania, wykorzystując oparte na danych i eksperymentalne podejścia do optymalizacji wydajności i skalowalności.

Dobry plan marketingu wzrostu charakteryzuje się następującymi cechami.

Podejście oparte na danych

Ciągłe eksperymentowanie

Koncentracja na całym cyklu życia

Budowanie społeczności

Sprytne wykorzystanie zasobów

Tak korzystny jak jest, plan marketingowy nie jest łatwy do stworzenia lub wdrożenia. Jeśli jesteś w zespole marketingowym, oto bariery, które możesz napotkać.

Bariery dla powodzenia wdrożenia planu marketingowego

Podczas tworzenia lub wdrażania planu marketingowego milion rzeczy może pójść nie tak. W odsetkach czasu, przedstawiamy tutaj garść z nich.

Po pierwsze, zbadajmy czynniki zewnętrzne, które stanowią bariery dla powodzenia wdrożenia planu marketingowego.

Rynek się zmienił: Rynki przechodzą wzloty i upadki co kilka lat. Ostatnio rynki zwalniają, a klienci decydują się wydawać tylko na rzeczy pierwszej potrzeby. Nawet to, co definiuje się jako konieczność, może się zmienić, jeśli gospodarka się nie poprawi.

Plan marketingowy, który nie uwzględnia tych zmian, jest skazany na niepowodzenie. Na przykład, jeśli pozycjonujesz luksusową torebkę jako modny dodatek, możesz nie zyskać dużej popularności. Jeśli jednak pozycjonujesz ją jako inwestycję, prawdopodobnie przyciągniesz więcej uwagi.

Zmienili się niestandardowi klienci: Może to być kilka sytuacji. Twoi klienci zestarzeli się i nie noszą już Crocsów. Stali się bardziej świadomi i nie preferują już napojów gazowanych wypełnionych cukrem. Spłacili dług studencki i stać ich na droższe produkty. Żaden plan marketingowy nie zmusi ich do kupowania rzeczy, z których wyrośli.

Technologia stała się zaawansowana: Technologia szybko się rozwija, a nowe produkty pojawiają się każdego dnia. Jeśli twój plan marketingowy jest zależny od starszej technologii, to z pewnością będzie nieskuteczny.

Ewolucja przepisów: W odsetkach społeczeństwa organy regulacyjne nadal zaostrzają zgodność. Na przykład w branży tytoniowej przepisy dotyczące reklamy są stale zaostrzane. Jeśli jesteś firmą produkującą e-papierosy ze szczegółowym planem sprzedaży wśród nastolatków, zmiana przepisów położy temu kres!

Nie wszystkie bariery są zewnętrzne. W rzeczywistości zdolność organizacji do powodzenia kampanii może być również utrudniona przez jej własne niedociągnięcia. Oto kilka przykładów.

Twoja organizacja jest odporna na zmiany: Tradycyjne nastawienie i opór przed zmianami ograniczają elastyczność i szybkość reakcji potrzebne do powodzenia wdrożenia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku eksperymentalnych taktyk marketingowych, takich jak TikTok.

Dynamika Teams: Powodzenie planu marketingowego wymaga współpracy różnych teamów. Przykładowo, kampania obejmująca działania w wyszukiwarce, e-mail marketing i media społecznościowe wymaga, by zespoły te współdziałały i rozwijały się wzajemnie w czasie rzeczywistym. Bez tego plan marketingowy może się nie powieść.

Limity zasobów: Brak potrzebnych zasobów może mieć wpływ na wyniki marketingowe. Może to być brak menedżera kampanii, budżetu na media społecznościowe lub odpowiedniego narzędzia analitycznego.

Jak więc pokonać te wyzwania i stworzyć skuteczny plan marketingowy? Dowiedzmy się.

Jak stworzyć skuteczny plan marketingowy

Skuteczny plan marketingowy zależy od wielu czynników, takich jak badania, budżety, kanały i wiele innych. Aby skutecznie zadbać o wszystkie z nich, potrzebujesz solidnego proces planowania marketingowego i potężne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp dla zespołów marketingowych .

Gdy masz już gotowe podstawy, oto jak możesz przystąpić do tworzenia skutecznego planu marketingowego.

Krok 1: Wykorzystaj badania rynku

Zanim dojdziesz do sceny planu marketingowego, twoja organizacja i zespoły produktowe prawdopodobnie przeprowadziły już wiele badań na temat produktu, rynku docelowego, cen itp. Zrozum te spostrzeżenia i wykorzystaj je w swoim planie.

Wykorzystaj dane demograficzne, odsetki i dane behawioralne dotyczące potencjalnych klientów w celu kierowania do nich celowych komunikatów.

Przykład

Załóżmy, że sprzedajesz niskotłuszczowe lody. Twoim rynkiem docelowym mogą być:

Demografia: 25-40 lat, miasto, klasa średnia/wyższa. Użyj tego jako podstawowej segmentacji w swoich kampaniach reklamowych na Facebooku/Instagramie.

Odsetki: Influencerzy związani ze zdrowiem i fitnessem, marki athleisure, inne marki niskotłuszczowej żywności i napojów itp. Zawęź swój cel do tych, którzy mają te odsetki.

Dane behawioralne: Prawdopodobnie publikują zdjęcia jedzenia i ćwiczeń, biorą udział w maratonach lub należą do grup rowerowych/trekkingowych. Skoncentruj się na tych zachowaniach, aby celować dalej. Jeśli konkurujesz ceną jako wyróżnikiem, przetestuj oferty A/B i rabaty. Dokumenty ClickUp to świetne narzędzie do dokumentowania kluczowych spostrzeżeń z badań rynkowych, które miałyby znaczenie dla planu marketingowego. Można również użyć ClickUp AI aby podsumować spostrzeżenia i ułatwić do nich dostęp/wykorzystanie.

plan marketingowy z ClickUp Docs_

Szablony ClickUp

Ustaw się na powodzenie dzięki Szablon planu działań marketingowych ClickUp . Użyj tego szablonu planu marketingowego, aby zaprojektować kampanie, śledzić postępy, dotrzymywać terminów, współpracować z zespołem i osiągać cele w jednym miejscu.

Jeśli myślisz długoterminowo, wypróbuj Szablony Marketing Roadmap firmy ClickUp , zestaw gotowych do użycia narzędzi do ustawienia i zintegrowania celów z zadaniami.

Jeśli jest to dla Ciebie zbyt wyczerpujące, oto kilka innych szablonów szablony planów marketingowych do wyboru.

Krok 2: Zobacz, co robi Twoja konkurencja

Chociaż oczywiście nie będziesz kopiować ich kampanii, musisz mieć oko, jeśli chcesz się wyróżniać. Analizuj kampanie konkurencji jako zespół i dyskutuj o tym, co jest świetne, a co nie.

To właśnie na tej scenie możesz przeprowadzić burzę mózgów na temat różnych strategii marketingowych i wybrać tę, która jest dla Ciebie odpowiednia.

Przykład

Jako producent lodów niskotłuszczowych, twoją główną konkurencją mogą być inni producenci lodów niskotłuszczowych. Rozsądnie będzie jednak pomyśleć o problemie, który rozwiązujesz i innych rozwiązaniach, z których korzystają klienci. Może to być na przykład sałatka owocowa lub zielona herbata.

Zacznij od sporządzenia listy wszystkich osób, które mogą być konkurentami. Użyj Tablica ClickUp do dyskusji i burzy mózgów z zespołami zdalnymi. Przeprowadzaj analizy SWOT, śledź podróże klientów, organizuj pomysły i nie tylko.

Następnie zawęź do bezpośrednich i pośrednich konkurentów. Przeanalizuj ich wysiłki marketingowe, aby zidentyfikować luki rynkowe.

Burza mózgów planów marketingowych z ClickUp Whiteboards

Szablony ClickUp

Aby uzyskać szczegółowe informacje, wypróbuj Szablon analizy rynku ClickUp aby dokładnie ocenić pięć rodzajów konkurentów.

Bezpośredni: Mają takie same produkty jak ty

Pośredni: Ich produkty różnią się od tego, co oferujesz, ale ich celem jest ten sam rynek

Potencjalni: Nie są obecnie obecni na rynku, ale mogą na nim zaistnieć w przyszłości

Przyszłość: Są jak potencjalni konkurenci, ale prawdopodobnie wejdą na rynek w najbliższej przyszłości

Zamiennik: Oferują alternatywę dla twojego produktu

Jeśli potrzebujesz czegoś prostszego, wypróbuj szablon Szablon analizy SWOT dla menedżera kampanii ClickUp . Skorzystaj z niego w odniesieniu do kampanii głównych konkurentów, aby uzyskać jasny obraz tego, gdzie znajdują się luki.

Na tej scenie, Szablony wejścia na rynek ClickUp będą wyjątkowo przydatne. Szablon strategii GTM ClickUp : Dla list zadań na różnych scenach GTM, takich jak odkrywanie, analiza, badania, planowanie, wdrażanie i raportowanie. Szablon tablicy strategii GTM ClickUp : Wizualny i interaktywny sposób na burzę mózgów i planowanie działań marketingowych

Krok 3: Ustawienie celów i zadań marketingowych

Zanim opracujesz jakiekolwiek plany, skrystalizuj swoje cele marketingowe.

Wyznacz jeCele SMART* Upewnij się, że twoje cele są opublikowane w łatwo dostępnym miejscu

Śledzenie postępów w realizacji celów Cele ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci w tym wszystkim i nie tylko. Dzięki ClickUp możesz skonsolidować wszystkie swoje cele, podzielić je na cele, ustawić oś czasu, automatycznie śledzić postępy i utrzymywać motywację swoich zespołów.

cele ClickUp i śledzenie postępów_

Przykład

Omówiliśmy kilka możliwych celów w sekcji typów planów marketingowych powyżej. Zastosuj je do swoich wysiłków. Jako tani sprzedawca lodów, Twoimi celami marketingowymi mogą być:

Zwiększenie liczby odwiedzin w sklepie o 20 miesięcznie

Zwiększenie zamówień online o 40% miesiąc do miesiąca

Wygenerowanie 10 000 $ sprzedaży dzięki kampanii w mediach społecznościowych z okazji Święta Pracy (mierzonej liczbą zrealizowanych kuponów)

Zwiększenie wartości zamówień powracających klientów o 25%

Szablony ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś marketingowcem solo, czy częścią większego zespołu, Szablon do ustawiania celów dla marketerów ClickUp pomoże Ci pozostać na dobrej drodze i zrealizować swoje cele marketingowe.

Krok 4: Zaprojektuj kampanie/projekty marketingowe

Jest to najważniejszy krok w planie marketingowym, w którym przelewasz wszystkie pomysły na papier (lub ClickUp, oczywiście).

Przykład

Typowy plan marketingowy będzie zawierał następujące elementy.

Przesłanie marki: Twój odpowiednik "Po prostu do zrobienia" lub "Najszczęśliwsze miejsce na ziemi"

Podział kampanii: Wiadomości i oferty, które będziesz reklamować przez cały rok. W przypadku lodów niskotłuszczowych mogą to być oferty niedzielne, rabaty z okazji 4 lipca, promocje świąteczne itp.

Podział kanałów: Najpierw określ wszystkie kanały, na które chcesz kierować reklamy, a następnie wyjaśnij, która kampania jest kierowana na który kanał.

Można na przykład uruchomić kampanię na Instagramie, prosząc klientów o podarowanie 10% zniżki poprzez opublikowanie niestandardowego kodu polecającego w Stories, z którego każdy może korzystać przez 24 godziny. Nie zadziała to w przypadku Twittera, więc potrzebny jest inny plan.

Budżety: Przydziel budżety dla każdej kampanii i kanału. Skoncentruj się na najlepiej konwertujących kanałach. Regularnie optymalizuj.

Szablony ClickUp

Spośród wszystkich szablonów planów marketingowych, Szablon zarządzania zawartością ClickUp pozostaje popularny. Planuj i twórz zawartość w wielu kanałach - na stronie internetowej, blogu, w mediach społecznościowych i w wiadomościach e-mail.

Usprawnij kompleksowy cykl pracy, od przyjmowania zgłoszeń, przez planowanie z dokumentami, po prowadzenie kalendarza redakcyjnego i dostarczanie zawartości.

Szukasz czegoś konkretnego dla każdego kanału, nie ma sprawy. Szablony kalendarzy zawartości ClickUp za darmo zawierają wszystko, czego potrzebujesz.

Krok 5: Ustawienie projektu marketingowego

A powodzenie planu marketingowego wymaga solidnego sposobu na jego realizację. Zarządzanie projektami ClickUp dla zespołów marketingowych ma wszystko, czego potrzebujesz.

Zadania ClickUp do szczegółowego zarządzania zadaniami

Użyj Zadania ClickUp , podzadania i foldery do organizowania działań. Przypisuj użytkowników do każdego zadania kontekstowo. Na przykład, przypisz zadania związane z mediami społecznościowymi do copywritera, projektanta i channel managera.

Użyj widoku obciążenia pracą i planowanie zbiorcze strategie lepszego zarządzania zasobami. Sprawdź, czy projektant jest przeciążony pracą i przenieś część jego obciążenia.

Użyj Formularze ClickUp do zbierania informacji od wewnętrznych lub zewnętrznych interesariuszy. Na przykład, jeśli Twój sklep na Times Square ma unikalny pomysł, zachęć ich do wypełnienia formularza i zrobienia swojej pracy.

Połącz zadania z celami i zadaniami, aby automatycznie śledzić postępy. Użyj Widok kalendarza ClickUp aby skutecznie zaplanować działania marketingowe. Włącz widok osi czasu, aby zobaczyć, czy zadania nakładają się na siebie lub są od siebie zależne.

widok osi czasu ClickUp dla lepszego zarządzania projektem_

Krok 6: Współpraca w czasie rzeczywistym

Plan marketingowy obejmuje setki działań prowadzonych w tym samym czasie. Zarządzanie tym może zbyt szybko stać się zbyt chaotyczne. Zapobiegaj temu dzięki możliwościom współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp.

Czatuj z kolegami, wymieniaj się opiniami na temat kreacji i pinguj członków zespołu w czasie rzeczywistym, aby marketing był zrobiony jak w zegarku.

Przykłady

Możesz współpracować z wieloma użytkownikami w zakresie różnych działań, takich jak:

Składanie zamówień u dostawców na zasoby marketingowe, reklamy itp.

Omawianie opinii i ulepszeń dotyczących projektów reklam

Interakcja z influencerami w mediach społecznościowych, odpowiadanie na ich komentarze/pytania

ClickUp Chat view

Szablony ClickUp

Aby działania marketingowe, takie jak projektowanie, kopiowanie lub kampanie, były skuteczne, potrzebny jest jasny brief. Jednak nie każdy potrafi napisać dobry brief. Przynieśliśmy więc pomoc. Szablony briefów kreatywnych ClickUp umożliwiają napisanie briefów w ciągu kilku minut dla wielu przypadków użycia, w tym briefów produktów, briefów zawartości SEO, briefów projektowych, briefów kampanii i innych. Każdy z powyższych jest niestandardowym szablonem planu marketingowego, który można pobrać, dostosować i wdrożyć do własnych potrzeb.

Krok 7: Wdrożenie i monitorowanie za pomocą analityki

Nie można nazwać kampanii powodzeniem, jeśli nie śledzi się jej wyników. Użyj ClickUp do śledzenia wydajności.

Ustaw KPI: Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), takie jak współczynniki konwersji, ruch na stronie internetowej, zaangażowanie niestandardowe i dane dotyczące sprzedaży, są niezbędne do oceny powodzenia planu marketingowego. Wybierz te, które są dla Ciebie istotne.

Słuchaj opinii: Zbieraj i analizuj opinie klientów na temat swoich kampanii marketingowych. Może to odbywać się za pomocą aktywnych metod, takich jak ankiety lub grupy fokusowe, lub metod pasywnych, takich jak słuchanie mediów społecznościowych.

Eksperymentuj: Marketing oparty na danych zależy od eksperymentowania z różnymi permutacjami i kombinacjami komunikatów, projektów, kanałów itp. Należy więc próbować wielu wersji tego samego.

pulpit marketingowy ClickUp_

szablony ClickUp

Jeśli eksperymentujesz ze swoimi kampaniami, ClickUp ma dla Ciebie odpowiednie podstawy.

Niezależnie od tego, czy Twoje eksperymenty są tak proste, jak czerwone CTA vs. niebieskie CTA, czy coś bardziej celowego, jak oferowanie rabatów w cenie vs. gratisy, monitoruj i śledź je za pomocą Szablon do testów A/B firmy ClickUp .

Planuj jak profesjonalista z ClickUp

Znaczenie dobrego planu marketingowego jest nie do przecenienia. Ma on wpływ na przychody, rentowność, wydatki, doświadczenia klientów, kapitalizację rynkową, wartość dla akcjonariuszy i wiele innych.

Aby upewnić się, że plan marketingowy jest skuteczny, potrzebujesz wszechstronnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp.

ClickUp umożliwia podział projektów na możliwe do zarządzania zadania/podzadania, tworzenie list kontrolnych w celu utrzymania standardów jakości, ustawienie celów i śledzenie postępów, niestandardowe widoki i planowanie za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść".

Bez wysiłku zintegruj ClickUp ze stosem narzędzi marketingowych lub użyj go jako natywnego CRM z potężnymi funkcjami.

Wzmocnij swoją strategię marketingową. Wypróbuj ClickUp za darmo dzisiaj.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące planów marketingowych

1. Jakie jest 7 części planu marketingowego?

Mieszanka marketingowa czterech P została rozszerzona, aby uwzględnić bardziej złożone działania w świecie cyfrowym. 7P marketingu to produkt, cena, miejsce, promocja, ludzie, opakowanie i proces.

Produkt to to, co oferujesz (w tym usługi)

Cena to postrzegana wartość produktu, dolary, które niestandardowi klienci są skłonni zapłacić

Miejsce to punkt dystrybucji

Promocja to komunikaty na temat produktu

Ludzie to wszystkie podmioty, które klienci spotykają na swojej drodze, w tym sprzedawcy, sprzedawcy, partnerzy, odsprzedawcy itp.

Opakowanie odnosi się do projektu marki na produkcie

Proces odnosi się do cyklu pracy, który przyczynia się do doświadczenia klienta

2. Jakie jest 7 kroków planu marketingowego?

Siedem kroków planu marketingowego to:

Korzystanie z badań rynku

Przeprowadzanie badań konkurencji

Ustawienie celów

Projektowanie działań marketingowych

Ustawienie projektów marketingowych

Umożliwienie współpracy

Monitorowanie wydajności

3. Jakie jest 10 podstawowych elementów planu marketingowego?

Aby plan marketingowy był kompleksowy i skuteczny, potrzebuje kilku niezbędnych elementów. Oto dziesięć najważniejszych.