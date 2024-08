Planowanie zbiorcze: Strategie skutecznego zarządzania zasobami

Do zrobienia czego służy każdy biznes? Aby spotkać się z popytem rynkowym poprzez wydajność i sprzedaż produktu/usługi w zamian za określoną cenę.

Jeśli popyt przewyższa wydajność, tracisz szansę na przychody. Jeśli wydajność przekracza popyt, nie będziesz w stanie sprzedać swoich towarów, co prowadzi do marnotrawstwa i strat.

Zasadniczo, powodzenie leży w zdolności firmy do dokładnej prognozy popytu i odpowiedniego zarządzania obciążeniem produkcyjnym. Strategia operacyjna i zarządzanie zasobami opierają się na jednym krytycznym narzędziu: Planowanie zagregowane.

Czym jest planowanie zagregowane?

Planowanie zagregowane to proces projektowania formuły zapewniającej nieprzerwaną produkcję w zakładzie produkcyjnym w celu zaspokojenia popytu klientów na produkty.

Teams operacyjne dokonują prognozy przyszłego popytu, zazwyczaj na najbliższe 3-18 miesięcy, a następnie wykonują planowanie zagregowane, aby zarządzać obciążeniem w celu jego zaspokojenia.

Weźmy przykład producenta samochodów z prognozą zagregowanego popytu na poziomie 150 000 sztuk trzech typów samochodów w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Plan zagregowany projektuje odpowiednie planowanie wydajności - w tym siłę roboczą, maszyny, logistykę i zasoby finansowe - w celu zaspokojenia tego popytu.

Zazwyczaj zagregowany plan produkcji jest wykonywany dla wszystkich działań w zakładzie produkcyjnym, a nie tylko dla poszczególnych serii lub produktów. W powyższym przykładzie planowanie zagregowane nie jest wykonywane dla każdego typu samochodu osobno. Jest ono zawsze wykonywane jako agregat wszystkich produktów i obiektów firmy.

Dane dotyczące obciążenia pracą zespołu w projekcie rozwoju oprogramowania wykorzystywane do planowania zbiorczego

Planowanie zagregowane, wykorzystywane głównie w produkcji i zarządzaniu łańcuchem dostaw, może być również stosowane w biznesie usługowym.

Na przykład, jeśli twój zespół sprzedaży realizuje projekt rozwoju oprogramowania, który potrzebuje 20 programistów w ciągu następnego roku, twój zagregowany plan nakreśli pozyskanie, szkolenie i wykorzystanie tych zasobów.

Jakie są cele planowania zbiorczego?

Planowanie obciążenia w celu dopasowania do popytu na produkcję : Planowanie zagregowane zapewnia, że obciążenie organizacji jest przygotowane do zaspokojenia długoterminowego zapotrzebowania rynku

: Planowanie zagregowane zapewnia, że obciążenie organizacji jest przygotowane do zaspokojenia długoterminowego zapotrzebowania rynku Optymalne zarządzanie zasobami : Planowanie zagregowane pomaga optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, czy to siłę roboczą, surowce, maszyny, czy wydajność produkcji

: Planowanie zagregowane pomaga optymalnie wykorzystać istniejące zasoby, czy to siłę roboczą, surowce, maszyny, czy wydajność produkcji Stabilność siły roboczej : Planowanie zagregowane stanowi wsparcie dla strategicznego i rozłożonego w czasie zatrudniania, zapewniając maksymalną wydajność i zadowolenie pracowników

: Planowanie zagregowane stanowi wsparcie dla strategicznego i rozłożonego w czasie zatrudniania, zapewniając maksymalną wydajność i zadowolenie pracowników Eliminacja niepotrzebnych kosztów ogólnych: Kupowanie i przechowywanie niewykorzystanych surowców lub utrzymywanie nieużywanych maszyn zwiększa niepotrzebne koszty ogólne, którym dobre planowanie zbiorcze zapobiega

Korzyści z planowania zagregowanego

Planowanie zagregowane jest krytycznym i popularnym narzędziem operacyjnym w branży produkcyjnej i łańcucha dostaw, oferującym szereg korzyści.

Oszczędność kosztów

Dzięki dobremu planowi agregacji można zapobiec dwóm niepożądanym scenariuszom: Niewykorzystanego obciążenia i niezaspokojonego popytu. Zagregowany plan pomaga w dokładnej prognozie potrzebnych zasobów, zapobiegając marnotrawstwu lub wydatkom związanym z magazynowaniem. Zapobiega nadmiernym poziomom zapasów, które mogą zostać niesprzedane lub sprzedane z dużym rabatem.

Lepsze zarządzanie zapasami

Najważniejszą zaletą planowania zagregowanego jest to, że usprawnia ono zarządzanie zapasami na wielu poziomach.

Zapobiega zakupowi dodatkowych surowców

Planuje zakup/dostawę surowców w odpowiednim czasie do produkcji

Zapewnia optymalne wykorzystanie linii montażowej

Eliminuje potrzebę przechowywania niepotrzebnych zapasów

Zwiększona wydajność pracowników

Pracownicy mogą lepiej planować i organizować swoje życie, mając jasny widok na to, co ich czeka. Menedżerowie mogą zatrudniać potrzebne im zasoby i odpowiednio je szkolić. Członkowie Teams mogą przekwalifikować się / podnieść swoje kwalifikacje, aby sprostać przyszłym wymaganiom. Różne Teams/działy mogą współpracować bardziej efektywnie.

Co najważniejsze, organizacje mogą uniknąć zwolnień dzięki skutecznemu planowaniu zbiorczemu.

Lepsze podejmowanie decyzji

Plany zagregowane dają duży obraz obciążeń produkcyjnych organizacji, ułatwiając podejmowanie szeregu decyzji biznesowych.

Na przykład, zagregowany plan równoważy popyt rynkowy z możliwościami organizacji w zakresie dostaw. Dzięki tym wskaźnikom można bez wysiłku podejmować decyzje cenowe. Jeśli zagregowany plan pokazuje, że prawdopodobnie będziesz mieć więcej zapasów niż prognoza popytu, możesz zwiększyć promocje, aby wpłynąć na stronę niestandardową.

Co najważniejsze, plan zbiorczy wyjaśnia decyzje inwestycyjne. Pomaga odpowiedzieć na pytanie: "Czy musimy zainwestować w dodatkowy sprzęt lub ludzi?"

Zgodnie z popytem, planowanie zagregowane pokazuje, jak zoptymalizować plan produkcji bez dodatkowych inwestycji kapitałowych.

Lepsze wyniki finansowe

Planowanie zagregowane pomaga kontrolować koszty zmienne przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności linii montażowej. Przyczynia się to bezpośrednio do rentowności organizacji.

Ponadto wzmacnia zdolność organizacji do realizacji dostaw na czas (OTIF) - krytyczny wskaźnik w łańcuchach dostaw detalicznych.

Pomimo znaczących korzyści, planowanie zbiorcze nie jest łatwe. Niesie ze sobą kilka wyzwań, które omówimy poniżej.

Typowe wyzwania związane z planowaniem zagregowanym

W swojej najprostszej formie, planowanie zagregowane pozwala na prognozę przyszłego popytu i budowanie obciążeń w celu jego zaspokojenia. Aby plan zagregowany był skuteczny, potrzebuje dokładnych danych na temat popytu i podaży ze sprzedaży, zarządzania operacjami, zaopatrzenia, zasobów ludzkich i zespołów finansowych.

Dla większości organizacji gromadzenie tych danych jest największym wyzwaniem w planowaniu zbiorczym. Ale to nie wszystko.

Wahania popytu: Popyt nie jest łatwy do przewidzenia. Popyt zmienia się w zależności od gospodarki, rynku, cen, konkurencji i postępu technologicznego, wpływając na planowanie zbiorcze.

Horyzont planowania: Organizacje zazwyczaj planują na okres od trzech do 18 miesięcy. W tym czasie wiele może się wydarzyć. Globalna pandemia lub wybory mogą szybko zmienić wiele rzeczy.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw: Łańcuch dostaw to złożona sieć, przez którą przemieszcza się produkt. Wojna lub klęska żywiołowa w dowolnym zakątku świata może wpłynąć nawet na najlepiej ułożone plany.

Wąskie gardła: Ścisłe planowanie może stworzyć wąskie gardła na linii montażowej, powodując nieefektywność, której planowanie zbiorcze ma zapobiegać.

Wygładzanie: Częste zmiany wydajności, zasobów itp. wiążą się z kosztami wygładzania, które często nie są brane pod uwagę.

Chociaż wyzwania te mogą zniweczyć inicjatywy związane z planowaniem zagregowanym, dobry narzędzie do zarządzania projektami i przemyślane procesy mogą pomóc. Oto jak.

Jak wdrożyć skuteczne planowanie zbiorcze

Zbieraj dane

Do skutecznego planowania zagregowanego potrzebne są dane na temat popytu i obciążenia, które każdy narzędzie do zarządzania zasobami może pomóc w konsolidacji.

Na przykład po stronie popytu należy zebrać dane dotyczące:

Ile produktów sprzedałeś w ciągu ostatnich pięciu lat?

Jakie jest tempo wzrostu sprzedaży

Jakie czynniki wewnętrzne/zewnętrzne wpływają na sprzedaż

Po stronie obciążenia dowiedz się:

Ile surowców, maszyn i zasobów jest potrzebnych do wytworzenia produktu

Jaki jest przyrostowy koszt wytworzenia każdego produktu

Jakie są obecne obciążenia

Jaki jest obecny poziom zapasów

W przypadku korzystania z modelu oprogramowanie do zarządzania projektami takich jak ClickUp, wiele z tych danych może być natychmiast dostępnych. Niektórzy z niestandardowych klientów ClickUp używają tego narzędzia jako zarządzanie relacjami niestandardowymi z klientami (CRM) do śledzenia sprzedaży.

ClickUp Workload view

Organizacje usługowe wykorzystują widok obciążenia pracą do zarządzania obciążeniem zasobów ludzkich. Raportowanie ClickUp oferują dogłębny wgląd w to, kto co robi, ile czasu to zajmuje, jak radzi sobie zespół itp.

Mapa zapotrzebowania do oczekiwanego obciążenia

Teraz, gdy masz już dane z obu stron, nadszedł czas, aby zwizualizować ich wzajemną mapę. Ten krok jest niezbędny do przypisania odpowiedniego obciążenia do różnych scen w procesie.

Na przykład, producent samochodów nie będzie potrzebował pokrowców na licencje ani osób do ich montażu aż do końca procesu. Dźwięk mapa myśli procesu pomaga zidentyfikować ten przepływ. Mapy myśli ClickUp to świetny sposób na narysowanie krzywej popytu i odpowiadających jej wymagań dotyczących obciążenia. Służy jako narzędzie do planowania obciążenia w celu dostosowania zasobów do zapotrzebowania.

mapa myśli dla produkcji i logistyki_

Jeśli obecne procesy są zbyt rozproszone, skorzystaj z poniższych rozwiązań Szablony planowania przyrostu projektu (PI) ClickUp . Pomagają one usprawnić komunikację w projekcie, umożliwiają lepszą współpracę i ustawienie wspólnej wizji.

Szacowanie kosztów

Dobry plan zbiorczy uwzględnia wszystkie koszty związane z całym cyklem życia produktu. Pomaga to w alokacji istniejących obciążeń i budżetowaniu przyszłych wymagań.

szablon zarządzania kosztami projektów ClickUp_

Nie wiesz od czego zacząć? Nie ma problemu. Szablony kosztorysów ClickUp stanowią świetny punkt wyjścia. Pobierz dowolny szablon i niestandardowo dostosuj go do swoich potrzeb.

Wybierz metodologię zagregowanego planu

Gdy masz już wszystkie informacje pod ręką, nadszedł czas, aby wybrać sposób tworzenia planu zagregowanego. Istnieją trzy powszechnie stosowane strategie planowania zagregowanego.

Strategia pozioma: Ta metoda ma na celu utrzymanie stabilnej produkcji i zatrudnienia bez nagłych inwestycji w obciążenie produkcyjne. Utrzymuje to obciążenie pracą na stałym poziomie, ale wiąże się z ryzykiem ciągłego wykorzystywania maksymalnych mocy produkcyjnych lub tworzenia niepotrzebnych zapasów pomimo niskiego popytu.

Strategia pościgu: W tej metodzie obciążenie goni popyt. W wyniku tego można zlecić wydajność innemu zakładowi, kupić/wynająć sprzęt lub zatrudnić/zwolnić zasoby. Takie podejście może być uciążliwe dla teamów i niesie ze sobą ryzyko problemów z jakością.

Strategia hybrydowa: Ta metoda łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Zachowuje stabilną wydajność z przestrzenią na dodatkową produkcję dostępną w krótkim czasie.

Z drugiej strony, można również zarządzać stroną popytową tego równania poprzez:

Przyjmowanie zamówień zaległych : Przyjmowanie zamówień, ale realizowanie ich później w oparciu o obciążenie

: Przyjmowanie zamówień, ale realizowanie ich później w oparciu o obciążenie Opóźnienie dostawy : Wydłużenie oś czasu dostawy lub wybór dostawy w okresach niskiego popytu

: Wydłużenie oś czasu dostawy lub wybór dostawy w okresach niskiego popytu Tworzenie popytu uzupełniającego: Sprzedaż krzyżowa/sprzedaż produktów uzupełniających niestandardowym klientom w celu zrekompensowania wysokiego popytu

Plan i harmonogram projektu

Zadania ClickUp z możliwością przypisywania użytkowników i zależności

W oparciu o sposób wizualizacji cyklu pracy produkcyjnej, podziel go na zadania i podzadania. Zadania ClickUp umożliwiają ustawienie terminów, wskazanie zależności a nawet dodać listy kontrolne dla lepszej kontroli jakości.

Przydzielanie zasobów

Użyj wybranej metodologii planowania zbiorczego, aby przydzielić zasoby do każdego projektu lub serii produkcyjnej. Zarządzanie zasobami w ClickUp jest doskonałym rozwiązaniem dla planowanie zasobów . Widok obciążenia pracą służy do planowania obciążenia . Widok kalendarza umożliwia wizualizację ważnych kamieni milowych. Twórz wizualne mapy drogowe za pomocą widoku osi czasu i współpracuj nad priorytetami.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Niezależnie od tego, jak skrupulatny jest twój plan, zagrożenia i ryzyko zawsze będą wynikać z czynników zewnętrznych. Dobry plan zbiorczy obejmuje prognozę projektu aby zidentyfikować ryzyko i opracować sposoby jego złagodzenia.

Zarządzanie projektem i kalibracja planu zbiorczego

Skutecznym sposobem na pokonanie wyzwań związanych z planem zbiorczym jest zwinność. Funkcje ClickUp umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami w całym cyklu życia projektu.

Zapewnia widoczność umożliwiającą dostosowanie przydział zasobów przez cały czas trwania projektu w przypadku nieoczekiwanych opóźnień lub zakłóceń.

Wykorzystaj w pełni swoje zasoby z ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność związaną z produktami, czy usługami, rentowność zależy od spotkania z popytem, maksymalizacji wykorzystania zasobów i minimalizacji strat. Planowanie zbiorcze to wypróbowane i przetestowane narzędzie, które pomaga organizacjom konsekwentnie optymalizować swoje działania.

Aby planowanie zbiorcze było skuteczne, wymaga kilku elementów narzędzi biznesowych do zbierania danych, zarządzania zadaniami, przydzielania zasobów, śledzenia czasu, zarządzania sprzedażą/zakupami, współpracy między członkami zespołu, dokumentowania procesów itp.

Organizacje często używają innego narzędzia do każdego z tych działań, tracąc cenny czas i zasoby na konsolidację informacji. To, co tracą w tym procesie, to kontekst.

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp zostało zaprojektowane jako najpotężniejsze narzędzie do wykonywania wszystkich tych czynności i nie tylko. Łączy wszystkie informacje biznesowe w jednym miejscu, napędzając plany do powodzenia. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś !