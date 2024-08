10 doskonałych szablonów kosztorysów do dokładnego przewidywania kosztów w ClickUp, Excel i Word

Ustalenie ceny projektu, produktu lub usługi może wymagać czasu i wysiłku. Musisz podejść do sprawy z laserową precyzją i dokładnością, nie pozostawiając miejsca na niepewność i gdybanie.

Szacowanie wartości może wydawać się łatwym wyjściem z sytuacji, ale w świecie Businessu jest to niedozwolone. Twoi przyszli klienci, inwestorzy i menedżerowie muszą wiedzieć, jakiej ceny się spodziewać, aby mogli planować swoje budżety i przydzielać zasoby.

Jeśli pominiesz choćby jeden element w tym równaniu, otworzysz drzwi do nieporozumień, błędnej komunikacji, a w najgorszych przypadkach do problemów prawnych. Na szczęście istnieje sposób na ujawnienie wszystkich istotnych informacji - szablony kosztorysów. Zawierają one gotowe sekcje, które poprowadzą Cię w kierunku stworzenia kosztorysu zgodnego z Twoją branżą i zawierającego wszystkie szczegóły związane z kosztami.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych szablonów do tworzenia dokumentów kosztorysowych w mgnieniu oka. 💸

Co to jest szablon kosztorysu?

Kosztorys to dokument wskazujący, ile wyniesie opłata za produkty, usługi lub projekty, nad którymi pracujesz. Wyszczególnia on wszystkie koszty związane z danym elementem, dostarczając obraz ostatecznej ceny. Ponieważ szacunki są przybliżeniem całkowitych wydatków, nie są one prawnie wiążące, a potencjalni klienci mogą je odrzucić bez żadnych konsekwencji.

Szablon kosztorysu to skrót do tworzenia wysokiej jakości kosztorysów. Zamiast zastanawiać się, które sekcje należy uwzględnić w dokumencie, można użyć szablonu i po prostu wypełnić wymagane informacje. Szablony kosztorysów oszczędzają czas i zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów, gwarantując tym samym zadowolenie klienta.

Jakie są podstawowe elementy szablonu kosztorysu?

Jeśli chcesz uzyskać wysokiej jakości szablon wyceny, upewnij się, że zawiera on następujące istotne elementy (sekcje):

Twoje informacje: Szablon kosztorysu zazwyczaj rozpoczyna się przestrzenią, w której należy umieścić swoje informacje Informacje o odbiorcy: Ta sekcja umożliwia dodanie informacji o odbiorcy kosztorysu Zakres prac: W tym miejscu zamieścisz opis wydajności lub usług, które będziesz dostarczać. Wyświetlaj ilości, niezbędne materiały i konkretne zadania, które powinny zostać zakończone Informacje o cenach: Uwzględnij szczegóły cennika i omów podatki oraz potencjalne rabaty lub oferty promocyjne, z których klient może skorzystać Warunki płatności: W tym miejscu należy określić okres ważności kosztorysu oraz akceptowalne metody i harmonogramy płatności Podpis: Szablon kosztorysu powinien mieć przestrzeń na podpis klienta, jeśli zdecyduje się on zaakceptować twoją propozycję

Należy pamiętać, że faktyczne elementy i ich kolejność zależą od przeznaczenia szablonu. Na przykład szablon kosztorysu projektu przeznaczony do użytku wewnętrznego wygląda znacznie inaczej niż szablon kosztorysu, którego będziesz używać dla klientów.

10 najlepszych szablonów kosztorysów do ujawniania oczekiwanych kosztów

Po przeanalizowaniu dziesiątek szablonów kosztorysów, przygotowaliśmy krótką listę najlepszych szablonów w następujących kategoriach

ClickUp

, Excel i Word, które pomogą Ci zachować przejrzystość z klientami i zapobiec nieporozumieniom.

1. Szablon do zarządzania kosztami projektów ClickUp

Śledź każdy koszt i współpracuj efektywnie dzięki szablonowi do zarządzania kosztami projektu ClickUp

Jeśli chcesz być panem budżetu swojego projektu, szablon

Szablon do zarządzania kosztami projektu ClickUp

jest najlepszym rozwiązaniem!

Szablon umożliwia szacowanie kosztów, śledzenie wielu projektów w czasie rzeczywistym, wizualizację wyników kosztowych i odpowiednie przydzielanie zasobów. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie do obsługi złożonych projektów z wieloma interesariuszami, ponieważ ułatwia współpracę i komunikację.

Punktem wyjścia jest widok Project Cost Request Form. Jest to

Formularz ClickUp

to miejsce, w którym członkowie Twojego zespołu i partnerzy podają szczegóły dotyczące swoich projektów i ujawniają szacunkowe koszty. Formularz jest konfigurowalny - możesz dodawać pola zadań ClickUp (pasek narzędzi po lewej stronie ekranu), edytować istniejące pytania lub tworzyć nowe, aby dostosować je do linii pracy Twojej firmy.

Po zakończeniu wypełniania formularzy będziesz mógł zobaczyć dostarczone informacje w różnych trybach podglądu, zaczynając od widoku tabeli kosztów projektów. Tutaj projekty są pogrupowane według ich statusu (np. wymaga zatwierdzenia, zatwierdzony i zakończony) oraz ich kosztów. Kolumny odpowiadają pytaniom w formularzu.

Tymczasem

Widok kalendarza

pozwala zobaczyć koszty związane z projektem w kalendarzu, zapewniając, że niczego nie przegapisz.

Tablica Proces zatwierdzania wyświetla projekty i ich wyniki zatwierdzenia, podczas gdy widok Lista projektów podsumowuje wszystkie szczegóły i wyświetla osoby przypisane, terminy i osoby zatwierdzające.

Pobierz ten szablon

2. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Z łatwością zarządzaj projektami i ich kosztami dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Zarządzanie kosztami jest jednym z wielu obowiązków kierowników projektów. Jeśli potrzebujesz szablonu, który pomoże Ci śledzić koszty związane z projektem i zapewni, że wszystkie zadania zostaną zakończone na czas i bez czkawki, skorzystaj z ClickUp Project Management Spread Sheet

Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

.

Skorzystaj z szablonu i jego wielu widoków, aby scentralizować wszystkie informacje związane z projektem, uzyskać przejrzystość, jasno komunikować się i zwiększyć wydajność.

Pierwszy widok to tabela Deliverables - tutaj dzielisz projekt na fazy i tworzysz zadania. Dodaj osoby przypisane,

poziomy priorytetów

, status, poziomy ryzyka i inne szczegóły, aby stworzyć kompleksowy przegląd. Domyślnie widok nie zawiera kolumny kosztów projektu, ale można dodać pole niestandardowe.

Drugi widok to Proces zatwierdzania. Jest to

Tablica Kanban

wyświetla zadania dodane w poprzednim widoku jako karty i klasyfikuje je na podstawie ich statusu zatwierdzenia (np. Oczekujące, Gotowe do zatwierdzenia lub Wymagające zmiany). Użyj funkcji przeciągania i upuszczania ClickUp, aby przesuwać karty w trakcie postępu zadań.

Widok Project Gantt wizualizuje wszystkie zadania na osi czasu, umożliwiając planowanie z wyprzedzeniem i zarządzanie obciążeniami pracą z maksymalną wydajnością.

Pobierz ten szablon

3. Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS

Podziel swoje projekty na zadania i ułatw sobie śledzenie budżetu dzięki szablonowi ClickUp Project Budget with WBS Template

Budżetowanie projektów może szybko przerodzić się w chaos, jeśli nie podzielisz swojej pracy na możliwe do zarządzania części. Dzięki szablonowi

Budżet projektu ClickUp z szablonem WBS

pozwala obsługiwać nawet najbardziej złożone projekty składające się z wielu kroków i śledzić koszty, aby mieć pewność, że nie przekroczysz limitów budżetowych.

Pierwszym z pięciu widoków szablonu jest Struktura Podziału Pracy. Jest to miejsce, w którym podzielisz swój projekt na etapy w celu łatwiejszego zarządzania i śledzenia. Dodaj osoby przypisane, odpowiednie daty, poziomy priorytetów, stawki robocizny, koszty materiałów i całkowity budżet projektu, aby scentralizować informacje.

The

Harmonogram projektu

widok jest wykresem Gantta wyświetlającym oś czasu projektu i może być pomocny w długoterminowym planowaniu i zapobieganiu nakładaniu się zadań.

W widoku Budżetu można umieścić lupę nad kosztami i porównać szacunki z kwotą faktycznie wydanych pieniędzy. 🔍

Widok Status pracy to tablica Kanban, która kategoryzuje zadania na podstawie ich statusu (np. do zrobienia, w toku lub zrobione). Aby zmienić status zadania, należy przestawić odpowiadającą mu kartę na tablicy za pomocą prostych czynności przeciągania i upuszczania.

Wreszcie, dostępny jest widok Wszystkie działania, w którym można zrobić krok wstecz i uzyskać przegląd wszystkich projektów i ich szczegółów, w tym faz, terminów, statusów, postępów oraz planowanych i rzeczywistych kosztów.

Szablon pozwala również usprawnić swoje

cykle pracy dzięki automatyzacji ClickUp

-twórz alerty o przekroczeniu budżetu i monitoruj koszty.

Pobierz ten szablon

4. Szablon formularza wyceny ClickUp

Zaoszczędź czas i uzyskaj informacje niezbędne do tworzenia wycen dzięki szablonowi formularza wyceny ClickUp

Zanim przedstawisz swoim klientom szczegółową wycenę, musisz w pełni zrozumieć, czego oczekują. Szablon

Szablon formularza wyceny ClickUp

pomaga uzyskać jasność co do wymagań klienta i stanowi solidną podstawę do dostarczania dokładnych wycen. 💪

Ten szablon formularza wyceny jest szczególnie przydatny dla osób oferujących szeroki zakres produktów lub usług, ponieważ pomaga określić potrzeby klientów i odpowiedzieć na nie przy minimalnym ryzyku pomyłki.

Główną częścią szablonu jest widok Formularza zapytania ofertowego. Jest to kwestionariusz wysyłany do klientów z prośbą o jego wypełnienie. Domyślnie formularz zawiera pytania dotyczące konkretnej usługi, którą klienci są zainteresowani, harmonogramu, wymaganego poziomu doświadczenia i potencjalnej daty rozpoczęcia. Możesz łatwo dostosować formularz, aby odzwierciedlał Twoją markę i branżę.

Gdy klient prześle formularz, wprowadzone przez niego informacje pojawią się w widoku Nowych zapytań ofertowych. Zamiast nazwy zadania pojawi się imię i nazwisko osoby, która przesłała formularz.

Widok Proces tworzenia ofert to tablica Kanban, która wyświetla zadania jako karty i sortuje je na podstawie ich statusu (np. Nowe zapytanie, W trakcie, W trakcie przeglądu i Gotowe). Przesuwaj karty do odpowiednich kolumn w miarę wprowadzania zmian statusu.

Ostatni widok szablonu (Wszystkie zgłoszenia) podsumowuje wszystkie zgłoszenia wraz z ich szczegółami. Ten ogólny przegląd pomaga upewnić się, że nic nie umknie uwadze i umożliwia pewne przydzielanie zasobów.

Pobierz ten szablon

5. Szablon formularza wyceny usługi ClickUp

Zrozum, czego potrzebują Twoi potencjalni klienci i przygotuj dokładną wycenę dzięki szablonowi formularza wyceny usługi ClickUp

Masz dość niekończącej się wymiany e-maili z klientami, która pochłania Twój cenny czas? Szablon

Szablon formularza wyceny usługi ClickUp

przychodzi na ratunek! 🦸

Szablon pomaga zebrać informacje niezbędne do udzielenia potencjalnemu klientowi dokładnej wyceny przy zerowej liczbie telefonów, e-maili i wiadomości. Jest to możliwe dzięki zawartemu w szablonie widokowi Formularza zapytania ofertowego.

Formularz podpowie potencjalnym klientom, jakie są ich potrzeby i wymagania. Masz pełną kontrolę nad wyglądem formularza - dostosuj pola, aby zebrać dokładnie te informacje, których potrzebujesz.

Możesz wysłać link do formularza bezpośrednio do potencjalnych klientów lub udostępniać go na swojej stronie internetowej lub profilach w mediach społecznościowych, usprawniając

zarządzanie klientami

.

Gdy dana osoba wypełni formularz, wprowadzone informacje zostaną wyświetlone w widoku Nowe zapytania ofertowe. Każda kolumna w widoku odpowiada pytaniu z formularza. Jeśli domyślne ustawienie nie działa, możesz je zaktualizować w formularzu.

Widok Proces tworzenia ofert pomaga śledzić postęp każdego zapytania ofertowego, dzieląc zadania na podstawie ich statusu. Tablicę można aktualizować, przeciągając i upuszczając karty zadań.

Wreszcie, formularz Wszystkie zapytania zapewnia widok z lotu ptaka wszystkich zapytań posortowanych według oferty usług.

Pobierz ten szablon

6. Szablon oszacowania kosztów w Excelu od Template.net

Oszacuj każdą kategorię kosztów związanych z projektem i przygotuj dokładne plany budżetowe za pomocą szablonu Excel Cost Estimate Template by Template.net

Jeśli wolisz stare, dobre arkusze kalkulacyjne do obliczania szacunkowych kosztów projektu i

zarządzanie dokumentami

wskocz na pokład szablonu kosztorysu Excel od Template.net! 🚂

Nie otrzymujesz instrukcji dotyczących korzystania z tego szablonu kosztorysu Excel, ale masz do zrobienia doskonały przykład. Domyślnie szablon wyświetla kosztorys dla projektu tworzenia stron internetowych. Następnie dzieli projekt na kilka kategorii kosztów:

Personel

Sprzęt

Materiały

Podróże

Następnie znajduje się kolumna Opis, w której znajduje się lista elementów związanych z kategorią. Kolejna kolumna, Stawka/Koszt jednostkowy, przedstawia ocenę ceny według jednostki (w przypadku materiałów i sprzętu) lub stawki (w przypadku personelu). Kolumna Subtotal podsumowuje całkowite koszty dla każdej kategorii kosztów.

Tabela w prawym górnym rogu szablonu podsumowuje wszystkie kategorie kosztów i odpowiadające im koszty, z ogólnym (całkowitym) kosztem wyświetlanym w ostatnim wierszu. Pod tabelą znajduje się wykres przedstawiający wszystkie kategorie kosztów.

Szablon jest w 100% konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do charakteru projektu. Wszystkie formuły są już skonfigurowane, więc nie musisz się martwić o zrobienie jakichkolwiek obliczeń! 🧮

Pobierz ten szablon

7. Szablon szacowania ofert budowlanych w programie Excel firmy ConstructionLogs

Łatwe tworzenie szablonów kosztorysów dla wykonawców przez ConstructionLogs

Czy jesteś kierownikiem projektu budowlanego i szukasz prostego szablonu kosztorysu? Excel

Szablon szacowania ofert budowlanych

constructionLogs zawiera wszystko, czego potrzebujesz do przedstawienia kosztów, alokacji zasobów i planowania budżetów projektów.

Szablon jest prosty - otrzymujesz tabelę z kolumnami, w których musisz wprowadzić prawidłowe informacje, aby uzyskać dokładne obliczenia.

Najpierw należy użyć kolumny Opis, aby podzielić projekt na kategorie kosztów w celu łatwiejszej nawigacji. Mogą one dotyczyć materiałów, ochrony termicznej i kosztów pracy. Pod każdą kategorią należy umieścić listę wszystkich składających się na nią elementów.

Następnie należy wprowadzić informacje o ilości, jednostce i koszcie jednostkowym. Ponieważ szablon ma już funkcje formuły, wykona obliczenia do zrobienia. Oprócz wyświetlania wydatków dla każdej kategorii kosztów, szablon dostarcza również sumę całkowitą. Aby uzyskać właściwą liczbę, należy wprowadzić wartości procentowe dla podatków, obciążenia pracą, kosztów ogólnych i zysku oraz obligacji.

8. Szablon oszacowania zadania w programie Excel autorstwa Vertex42

Dostosuj dokładny kosztorys z łatwością za pomocą szablonu kosztorysu zadania Excel Vertex42

Szablon wyceny zadania Excel od Vertex42 to przede wszystkim prostota - dzięki niemu potencjalni klienci otrzymają potrzebne informacje bez przytłaczających szczegółów i długich opisów.

Pierwszym krokiem korzystania z szablonu jest wprowadzenie informacji w lewym górnym rogu. Następnie należy podać szacowany numer, datę i dane odbiorcy.

Następnie należy opisać pracę, którą potencjalny klient chce wykonać. Szablon pełni funkcję pustej przestrzeni, dzięki czemu jest odpowiedni dla wszystkich zawodów. Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem sprzedającym buraki, kontraktorem lub freelancera, opisz szczegółowo pracę, która ma zostać zrobiona, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień w przyszłości.

Ostatnia sekcja szablonu pozwala podzielić koszty na kategorie i ujawnić kwotę za każdą z nich, wraz z całkowitą wyceną.

Szablon można edytować w programie Word, Excel lub Dokumentach Google. Jeśli zdecydujesz się na program Excel lub Dokumenty Google, będziesz mógł skorzystać z gotowych formuł zawartych w szablonie. Niestety, Word nie ma wsparcia dla formuł, więc będziesz musiał ręcznie obliczyć liczby.

9. Szablon kosztorysu pracy Word by CashboardApp

Z łatwością ujawniaj koszty swoim potencjalnym klientom za pomocą szablonu CashboardApp Word Job Estimate Template

Zachowaj przejrzystość i prostotę szacunków dzięki szablonowi Word Job Estimate Template od Cashboard App! 🤩

Ten szablon kosztorysu w programie Word nie oferuje zaawansowanych opcji, ale to nie czyni go mniej skutecznym. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy, dzięki którym potencjalni klienci otrzymają informacje potrzebne do podjęcia decyzji o tym, czy jesteś idealnym kandydatem.

Szablon jest podzielony na trzy główne sekcje. W pierwszej ujawniasz informacje o sobie i odbiorcy.

Druga sekcja (Wprowadzenie) wyjaśnia, do czego służy wycena. Bądź tak szczegółowy, jak to tylko możliwe - omów zakres prac , terminy i wszystkie informacje, które mogą zainteresować klienta.

Trzecia sekcja to tabela, w której skategoryzujesz swój projekt i podasz szacowany czas i koszt. Dodaj podatki i rabaty i oblicz sumę częściową kosztorysu.

10. Szablon kosztorysu Word by Invoice Maker

Skorzystaj z szablonu Word Estimate Template by Invoice Maker, aby utworzyć kosztorys w zaledwie kilku krokach

Nie ma nic prostszego niż szablon kosztorysu Word od Invoice Maker. Ten prosty szablon pozwala tworzyć dokumenty kosztorysowe bez wysiłku! 🥵

Po wypełnieniu sekcji "Od" i "Rachunek do", można przejść bezpośrednio do centralnej części tego szablonu kosztorysu Word - definiowania zakres projektu i ceny. W tabeli należy przedstawić wszystkie elementy oceny, stawki, ilości, kwoty podatku i kwoty całkowite.

Pod tabelą znajduje się miejsce na podanie dodatkowych szczegółów omówienie warunków płatności , terminy, specjalne życzenia potencjalnego klienta i harmonogramy płatności.

Dostarcz instrukcje dotyczące płatności po lewej stronie i ujawnij sumę częściową po prawej stronie dokumentu. Weź pod uwagę koszty wysyłki, podatki od sprzedaży i rabaty (jeśli je oferujesz) i określ kwotę, jaką potencjalny klient będzie musiał zapłacić, jeśli podejmie współpracę z tobą.

Szablony kosztorysów: Odblokuj wydajność i przejrzystość

Szablony kosztorysów z listy ułatwiają przejrzystą komunikację i zapewniają zadowolenie klientów, jednocześnie oszczędzając cenny czas.

Zacznij od darmowego szablonu kosztorysu w ClickUp, aby przekonać się, co platforma ma do zaoferowania. Zapoznaj się z kolekcją ponad 1,000+ szablonów do wszelkiego rodzaju celów, od RFP (zapytanie ofertowe) do propozycje budżetowe i zarządzanie czasem!