Ponad 50 podpowiedzi obrazowych AI do tworzenia oszałamiających efektów wizualnych

Wyobraź sobie: jest późna noc, a Ty w kółko szkicujesz, wymazujesz i zastanawiasz się nad projektem. Próbujesz różnych schematów kolorów, poprawiasz kompozycję, ale obraz nadal nie wygląda dobrze.

Generatory obrazów AI umożliwiają artystom i osobom bez umiejętności projektowych tworzenie oszałamiających wizualizacji po prostu poprzez opisanie swoich koncepcji słowami.

Jednak, podobnie jak w przypadku innych narzędzi AI, Twoje wizualizacje zależą od podanych podpowiedzi. Od realistycznych portretów po marzycielskie abstrakcyjne krajobrazy — możesz tworzyć nieskończoną liczbę wizualizacji.

W tym blogu omówimy ponad 50 podpowiedzi obrazowych AI, które pomogą Ci zrealizować Twoją wizję w wielu różnych zastosowaniach. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Oto jak tworzyć oszałamiające wizualizacje za pomocą podpowiedzi AI: Podaj jasne instrukcje dla narzędzi AI do generowania obrazów, w zakresie prostych po szczegółowe opisy. Podaj typ obrazu, główny temat, scenę w tle, styl kompozycji i dodatkowe szczegóły. Bądź konkretny, oddaj nastrój, korzystaj z odniesień artystycznych, udoskonalaj poprzez iterację i eksperymentuj, aby tworzyć obrazy generowane przez AI.

Możesz tworzyć obrazy do profesjonalnych projektów, dzieł sztuki, kreskówek, gier wideo, broszur marketingowych, wydarzeń i nie tylko!

Czym są podpowiedzi obrazów /AI?

Podpowiedź obrazowa AI to jasna instrukcja lub opis służący do wygenerowania obrazu wizualnego. Jest to szczegółowy przewodnik dla narzędzia AI, opisujący takie aspekty, jak temat, styl, oświetlenie, paleta kolorów i nastrój.

Jakość podpowiedzi zależy od tego, jak dobrze opiszesz swoją wizję. Jasna i szczegółowa podpowiedź zmniejsza niejasności i prowadzi do lepszych wyników.

Niezbędne elementy dobrej podpowiedzi

Dobre podpowiedzi są jasne, konkretne i angażujące, dając AI wystarczający kontekst do kierowania swoją odpowiedzią, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na kreatywność.

Powinno ono określać pożądany format lub wynik — czy to esej, lista, czy narracja — oraz zawierać wszelkie kluczowe szczegóły, które pomogą nadać kierunek odpowiedzi.

Zapoznajmy się z kilkoma wskazówkami dotyczącymi podpowiedzi obrazowych AI. 👇

Typ obrazu

Wybierz rodzaj obrazu, który Ci odpowiada: model 3D, ilustrację, animowaną scenę, a nawet ręcznie rysowany szkic. Musisz również określić swoje preferencje dotyczące stylu wizualnego, np. kreskówkowy lub hiperrealistyczny.

📌 Przykład: „Stwórz hiperrealistyczny model 3D futurystycznego samochodu sportowego o eleganckich krzywiznach i świecącym niebieskim podświetleniu”.

Główny temat

Jasno określ kluczowy temat obrazu. Może to być postać, przedmiot, zwierzę, a nawet scena, taka jak pasmo górskie lub panorama miasta. Postaraj się być jak najbardziej konkretny; w razie potrzeby możesz opisać ich pozę, wygląd lub rolę w scenie.

📌 Przykład: „Postać inspirowana cyberpunkiem w skórzanej kurtce, z świecącymi cybernetycznymi ramionami, stojąca pewnie w deszczu”.

Tło sceny

Ustal otoczenie dla swojego obiektu. Niezależnie od tego, czy jest to tętniąca życiem ulica miasta, spokojny las, czy coś abstrakcyjnego, tło pomaga kształtować obraz.

📌 Przykład: „Tętniący życiem, futurystyczny targ z holograficznymi znakami, robotycznymi sprzedawcami i tętniącym życiem tłumem”.

Styl kompozycji

Określ, w jaki sposób chcesz, aby obraz był skomponowany. Czy ma to być zbliżenie, czy szeroki kąt? Czy chcesz uzyskać czysty, minimalistyczny projekt, czy bardziej szczegółowy? Rozważ uwzględnienie w swoich pomysłach na sztukę AI elementów nadających nastrój, takich jak dramatyczne cienie lub miękkie, ciepłe oświetlenie.

📌 Przykład: „Dramatyczne zbliżenie oka smoka, w którym odbija się sylwetka zbliżającego się rycerza z uniesionym mieczem”.

Dodatkowe informacje

Dodaj unikalne szczegóły do podpowiedzi generatora grafiki AI i nadaj swoim obrazom więcej charakteru. Mogą to być tekstury, takie jak chropowatość kamiennej ściany lub gładkość szklanej powierzchni.

Możesz również opisać schematy kolorów, energię sceny, a nawet wpływy artystyczne — na przykład żywe kolory inspirowane pop-artem lub delikatny, wyblakły wygląd przypominający zdjęcia vintage.

📌 Przykład: „Pióra feniksa powinny mienić się kolorami tęczy, a jego oczy powinny świecić jak stopiona lawa”.

Dlaczego opanowanie podpowiedzi obrazowych AI ma znaczenie

Opanowanie podpowiedzi AI pozwala w pełni wykorzystać potencjał generatorów obrazów, wypełniając lukę między niejasnymi pomysłami a oszałamiającymi efektami wizualnymi. Daje to kontrolę nad stylem, nastrojem i innymi skomplikowanymi szczegółami, aby spotkać Twoją artystyczną wizję.

Oto, w jaki sposób te podpowiedzi mogą pomóc:

Większa kreatywność: możesz szybko przeglądać szerszy zakres koncepcji i stylów, aby generować niekonwencjonalne i eksperymentalne pomysły wizualne.

Zwiększona wydajność: Narzędzia AI automatyzują i przyspieszają proces projektowania, umożliwiając sprawne cykle pracy, np. w kampaniach marketingowych.

Lepsze podejmowanie decyzji: Inżynieria podpowiedzi ułatwia uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej i wizualnych spostrzeżeń dotyczących wyborów projektowych, umożliwiając interesariuszom szybką ocenę różnych koncepcji.

Opłacalność: Tworzenie obrazów za pomocą podpowiedzi AI zmniejsza zależność od tradycyjnych zasobów graficznych, które mogą być kosztowne i czasochłonne.

Przykłady skutecznych podpowiedzi obrazowych AI

Aby stworzyć inspirujące i niepowtarzalne dzieła sztuki, odpowiednia podpowiedź może mieć ogromne znaczenie. Przyjrzyjmy się kilku przykładom podpowiedzi AI dla obrazów, które mogą posłużyć jako świetne inspiracje. Przyjrzymy się również innym przypadkom użycia. 💁

l. Sztuka

Oto kilka skutecznych podpowiedzi AI, które pomogą Ci stworzyć oszałamiające dzieła sztuki generowane przez AI :

Data powstania scenariusza: Generuj panele scenariusza dla [rodzaju filmu], ilustrujące kluczowe momenty, takie jak [opis sceny]. Skoncentruj się na [emocjach] w stylu łączącym [styl wizualny]. Ilustracje redakcyjne: Stwórz ilustrację redakcyjną do [rodzaj publikacji] na temat [temat, np. zdrowie psychiczne]. Wykorzystaj [elementy artystyczne], aby wizualnie przedstawić [koncepcję].

za pośrednictwem Stable Diffusion

Ilustracje do książek dla dzieci: Zaprojektuj fantazyjne postacie do opowiadania dla dzieci o [temacie], z funkcją [szczegóły]. Dodaj ustawienia takie jak [lokalizacja] w spójnym [stylu]. Sztuka surrealistyczna: Wygeneruj surrealistyczne obrazy przedstawiające [koncepcję] z [kluczowymi elementami]. Użyj kombinacji [schematów kolorów], aby stworzyć [nastrój] Sztuka abstrakcyjna: Wygeneruj surrealistyczne obrazy przedstawiające [koncepcję] z [kluczowymi elementami]. Użyj kombinacji [schematów kolorów], aby stworzyć [nastrój] Sztuka eksperymentalna: Stwórz eksperymentalne dzieło, w którym [element] łączy się z [nieoczekiwanymi formularzami], tworząc surrealistyczną, ale harmonijną fuzję

Twórz niestandardowe obrazy za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym dzięki ClickUp Brain.

Sztuka pejzażowa: Wygeneruj impresjonistyczne przedstawienie [ustawienia], za pomocą grubych pociągnięć pędzla i ciepłych tonów, aby wywołać [emocje] Portrety: Stwórz fantazyjny portret [postaci], wykorzystując surrealistyczne elementy, takie jak latające lampiony lub zwierzęta towarzyszące o ludzkich minach Sztuka konceptualna: Zaprojektuj dzieło konceptualne przedstawiające [pomysł], łączące elementy takie jak starożytna architektura przeplatająca się z neonowymi przewodami i ekranami

II. Profesjonalne projekty

Oto kilka przykładowych podpowiedzi AI dla profesjonalnych projektów:

Układ strony internetowej e-commerce: Stwórz [przymiotnik] układ strony internetowej e-commerce sprzedającej [kategoria produktów]. Strona główna powinna zawierać duże zdjęcie [funkcjonującego produktu] jako elementu funkcji, przejrzystą nawigację z sekcjami dla [konkretnych kategorii]. Użyj nowoczesnej palety kolorów i upewnij się, że układ jest łatwy w nawigacji, koncentrując się na doświadczeniu użytkownika. Projekt broszury firmowej: Zaprojektuj broszurę firmową dla [nazwa firmy], działającej w branży [rodzaj branży]. Broszura powinna zawierać sekcje poświęcone przeglądowi firmy, oferowanym usługom i opiniom klientów. Użyj [palety kolorów] i zintegruj [określone elementy wizualne]

za pośrednictwem Stable Diffusion

Projekt logo dla [nazwa firmy]: Zaprojektuj maksymalistyczne logo dla [nazwa firmy], działającej w branży [branża]. Logo powinno wykorzystywać [styl czcionki] i zawierać subtelny element graficzny odzwierciedlający [wartości] firmy. Paleta kolorów powinna składać się z [kolory], aby uzyskać nowoczesny i przejrzysty wygląd. Projekt interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej: Zaprojektuj elegancki i intuicyjny interfejs użytkownika dla aplikacji mobilnej [nazwa aplikacji], [funkcja aplikacji]. Aplikacja powinna mieć [kolorystykę] i zawierać łatwe w nawigacji zakładki, przyciski i powiadomienia. Ekran główny powinien wyświetlać [kluczowe funkcje], a aplikacja powinna mieć [określone elementy projektu]. Renderowanie produktu 3D dla [nazwa produktu]: Utwórz fotorealistyczny render 3D [nazwa produktu], pokazujący jego funkcje w [ustawienie]. Produkt powinien znajdować się w pozycji na gładkiej powierzchni z odbiciami światła. Render powinien podkreślać [konkretne funkcje], a [oświetlenie] powinno uwydatniać tekstury i kontury produktu.

za pomocą generatora obrazów AI w ClickUp Brain

Projekt opakowania produktu: Zaprojektuj eleganckie, nowoczesne opakowanie dla [nazwa produktu]. Powinno ono posiadać funkcję [określonego materiału] i [paletę kolorów]. Logo produktu musi mieć minimalistyczną typografię; wszelki dodatkowy tekst powinien być napisany czcionką [font]. Projekt powinien oddawać [atrybuty marki].

III. Fotografia

Oto kilka podpowiedzi AI dotyczących obrazów dla różnych rodzajów fotografii:

za pośrednictwem Adobe Firefly

Blogi/strony internetowe poświęcone podróżom: Wygeneruj zdjęcia zachodu słońca nad [konkretnym miejscem podróży], uchwycając ciepły blask zmierzchu. Dodaj [szczegóły, takie jak sylwetki budynków lub kolorowe niebo z gradientami pomarańczowego, różowego i fioletowego]. Prezentacja produktu: Zrób zdjęcie w wysokiej rozdzielczości [rodzaju produktu] umieszczonego na [rodzaju powierzchni] w [ustawieniu studyjnym]. Skomponuj zdjęcie w stylu [styl kompozycji], aby podkreślić [funkcje produktu], takie jak [konkretne właściwości]. Magazyny lifestyle'owe: Generuj zdjęcia [środowiska domowego], wypełnionego naturalnym światłem wpadającym przez [rodzaj okien]. Podkreśl [klucz elementy wystroju], dodając drobne szczegóły, takie jak [akcenty dekoracyjne] Blogi poświęcone zdrowiu: Stwórz spokojne obrazy osób uprawiających [aktywność zdrowotną] na [localizacji] o [porze dnia]. Użyj palety [określonych odcieni], aby wywołać [uczucia]

Wykorzystanie produktu w życiu codziennym: Zrób zdjęcie [osoby, np. mężczyzny, kobiety lub dziecka] korzystającej z [rodzaju produktu] w [określonej lokalizacji, np. kuchni, salonie]. Pokaż ją [wykonującą określoną czynność, np. delektującą się filiżanką kawy, korzystającą z produktu] w miękkim, naturalnym świetle padającym z [źródła światła, np. okna, lampy]. Artykuł o modzie: Stwórz sesję zdjęciową z funkcją mody z [motywem] w [lokalizacji]. Uwzględnij modelki ubrane w [elementy] i pozujące w [dynamicznych pozach]. Użyj oświetlenia, które podkreśla [nastrój], aby uwydatnić [kluczowe cechy]

IV. Kreskówki i karykatury

Oto kilka podpowiedzi obrazów AI do tworzenia kreskówek i karykatur:

Projekt postaci do serialu internetowego: Stwórz unikalne postacie do [motyw serialu], uwzględniając [funkcje projektu]. Podkreśl [określony ton] za pomocą [stylu]. Karykatury promocyjne: Zaprojektuj humorystyczne karykatury na [rodzaj wydarzenia], zawierające [funkcjonalne przesadzone wyrazy twarzy, kluczowe rekwizyty lub zabawne ustawienia], które są zgodne z [motywem przewodnim] kampanii.

za pośrednictwem Adobe Firefly

Niestandardowe pamiątki: Generuj karykatury [określonych osób], uchwycając [kluczowe szczegóły], które odzwierciedlają ich [doświadczenia lub osobowość] Publiczne murale artystyczne: Zaprojektuj koncepcję żywego muralu poświęconego [tematowi], zawierającego [kluczowe elementy]. Upewnij się, że projekt przekazuje [konkretne przesłanie] w [stylu].

V. Projektowanie gier wideo

Oto kilka podpowiedzi obrazów AI do projektowania gier wideo:

Schematy kolorów i motywy: Opracuj paletę kolorów dla [rodzaju gry], zawierającą funkcję [określone odcienie], które wywołują [emocje]. Upewnij się, że paleta uzupełnia [kluczowe elementy]. Projekt postaci: Stwórz projekty dla [typ postaci] w [ustawieniu gry]. Skoncentruj się na [szczegółach], które odzwierciedlają ich [rola] Koncepcje środowiskowe: Wygeneruj wizualizacje [konkretnej lokalizacji], pokazujące [szczegóły]. Użyj [oświetlenia], aby poprawić [nastrój] środowiska Materiały promocyjne gry: Zaprojektuj baner dla [rodzaj gry] jako funkcja [głównego bohatera lub sceny]. Dodaj [szczegóły], aby przyciągnąć uwagę i podkreślić [unikalne cechy] gry

VI. Branding i tożsamość

Oto kilka podpowiedzi AI, które możesz wykorzystać do tworzenia obrazów związanych z brandingiem i tożsamością:

Materiały brandingowe: Twórz wizualne materiały brandingowe, takie jak karty i papier firmowy, wykorzystując logo i kolorystykę [nazwa marki]. Upewnij się, że wszystko jest spójne i odzwierciedla tożsamość marki, z elementami takimi jak [np. czyste linie, profesjonalne czcionki]. Projekt opakowania: Opracuj koncepcje opakowań dla [rodzaj produktu], wykorzystując materiały przyjazne dla środowiska, takie jak [np. papier z recyklingu, biodegradowalne tworzywa sztuczne] oraz nowoczesne elementy projektu odzwierciedlające [styl marki]. Makiety produktów: Twórz makiety markowych produktów, takich jak koszulki lub kubki, w których funkcją jest logo [nazwa marki], aby pokazać, jak Twoje produkty będą wyglądały w rzeczywistości.

za pośrednictwem Stable Diffusion

Projekt stoiska wydarzeniowego: Zaprojektuj wizualizacje stoiska wydarzeniowego z funkcją prezentacji produktów marki [nazwa marki]. Uwzględnij banery, ustawienia ekspozytorów i elementy takie jak [np. rekwizyty z logo marki], aby skutecznie reprezentować markę.

VII. Typografia i projektowanie graficzne

Oto kilka podpowiedzi, które pomogą Ci wykorzystać AI w projektowaniu graficznym i typografii:

Eksperymentalne układy typograficzne: Stwórz odważny i futurystyczny projekt typograficzny z funkcją ponadwymiarowych, nakładających się liter w [kolorystyce]. Dodaj geometryczne wzory i abstrakcyjne kształty jako uzupełnienie wizualne, zapewniając dynamiczny przepływ elementów tekstowych. Ilustracje zintegrowane z tekstem: Zaprojektuj kompozycję typograficzną, w której litery stanowią część ilustracji, np. [przykładowy motyw]. Użyj [określonego stylu], aby płynnie połączyć tekst i obraz Projekt plakatu: Wygeneruj plakat graficzny w stylu [styl], skupiający się na czystej typografii i wyrazistej przestrzeni negatywnej. Użyj prostego stylu czcionki z [określoną paletą kolorów], aby podkreślić przejrzystość i wyrazistość. Wzory typograficzne: Zaprojektuj powtarzalny wzór złożony wyłącznie z elementów typograficznych, w którym litery są zniekształcone, obrócone lub abstrakcyjne, tworząc motywy dekoracyjne. Wybierz [motyw] i harmonijną paletę kolorów, aby uzyskać spójny projekt.

za pośrednictwem Adobe Firefly

Połączenie typografii i fotografii: Zaprojektuj grafikę, w której typografia jest zintegrowana ze zdjęciem, na przykład słowa tworzące [punkt orientacyjny lub obiekt]. Upewnij się, że litery naśladują teksturę i oświetlenie zdjęcia, aby uzyskać płynne połączenie.

VIII. Grafiki marketingowe

Oto kilka podpowiedzi AI dotyczących obrazów dla marketingu:

Styl infografiki w mediach społecznościowych: Stwórz kolorową infografikę, która podkreśla zalety [usługi/produktu]. Użyj ikon, takich jak [przykładowe ikony], i krótkiego tekstu, aby infografika była atrakcyjna wizualnie i łatwa do zrozumienia. Licznik czasu w mediach społecznościowych: Utwórz grafikę z odliczaniem do zbliżającej się wyprzedaży [produktu]. Wykorzystaj dynamiczne elementy, takie jak zegary lub timer, w połączeniu z frazami typu „[nazwa wyprzedaży]” lub „[szczegóły odliczania]”, aby wzbudzić zainteresowanie. Obraz nagłówka do marketingu e-mailowego: Zaprojektuj przejrzysty i atrakcyjny nagłówek do biuletynu e-mailowego, z funkcją [motyw lub produkt], z logo po jednej stronie i prostym tłem w kolorze [kolor/faktura]. Baner promocyjny: Stwórz baner do kampanii e-mailowej [produktu], aby promować rabat na [produkt/usługę]. Użyj pogrubionej czcionki, podkreślając [procent rabatu] oraz żywych kolorów, aby przyciągnąć uwagę. Przycisk wezwania do działania: Zaprojektuj jasny, przyciągający uwagę przycisk wezwania do działania. Tekst powinien brzmieć „[fraza działania]” i być napisany pogrubioną czcionką w jasnych kolorach, aby zachęcić do kliknięcia.

za pośrednictwem Stable Diffusion

Grafika strony docelowej: Zaprojektuj grafikę strony docelowej [nazwa strony internetowej], podkreślając kluczowe funkcje [produktu/usługi]. Użyj ikon i krótkiego tekstu, takiego jak „[Funkcja 1], [Funkcja 2], [Funkcja 3]”, aby zachować prostotę i wywrzeć wrażenie. Ilustracje niestandardowe: Opracuj unikalne ilustracje dla [nazwa strony internetowej], które odzwierciedlają [podstawową wartość Twojej marki], umieszczone na tle pasującym do przekazu, np. [np. panorama miasta, motywy inspirowane naturą] Obraz reklamy displayowej: Zaprojektuj reklamę displayową z funkcją [typ produktu] na czystym tle. Użyj pogrubionego tekstu, np. „[kluczowa zaleta produktu]”, oraz przyciągających wzrok kolorów, takich jak [jasny pomarańczowy, niebieski itp.], aby reklama się wyróżniała. Miniaturka wideo: Stwórz przyciągającą uwagę miniaturkę do reklamy wideo dotyczącej [usługi/produktu]. Wykorzystaj atrakcyjne elementy wizualne, takie jak [np. produkt w akcji, animowany tekst] i nakładki tekstowe, aby przyciągnąć uwagę. Ulotka promocyjna: Stwórz atrakcyjną ulotkę promującą Twoje wydarzenie lub wyprzedaż. Umieść na niej grafiki [funkcjonujących produktów] oraz wszystkie kluczowe informacje o wydarzeniu, takie jak [data, lokalizacja], w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie. Infografika z analizy przypadku: Stwórz infografikę podsumowującą kluczowe wnioski z analizy przypadku dotyczącej [tematu lub produktu], ułatwiającą jej wizualną przyswajalność. Grafika do białej księgi: Zaprojektuj grafikę do białej księgi na temat [temat], rozkładając złożone idee na proste elementy wizualne, aby ułatwić zrozumienie.

IX. Marketing wydarzeń

Oto kilka podpowiedzi generatora obrazów AI dla marketingu wydarzeń:

Baner konferencyjny: Zaprojektuj grafiki na banery konferencyjne, promujące sesje dotyczące tematów związanych z [branżą lub tematyką], tak aby się wyróżniały* Grafika zaproszenia na wydarzenie: Stwórz grafikę zaproszenia na swoje wydarzenie, wyraźnie pokazującą datę, godzinę, lokalizację i szczegóły dotyczące potwierdzenia udziału, wykorzystując atrakcyjny projekt.

za pośrednictwem Adobe Firefly

Oznakowanie sponsorów: Zaprojektuj oznakowanie, które wyróżnia sponsorów wydarzenia, zawierające ich logo i elementy brandingowe w przejrzystym, profesjonalnym układzie Projekt tła do fotobudki: Stwórz zabawny projekt tła do fotobudki na swoje wydarzenie, uwzględniając motyw przewodni imprezy i pozostawiając przestrzeń na logo. Grafika podsumowująca wydarzenie: Zaprojektuj grafikę podsumowującą najważniejsze wydarzenia z imprezy, zawierającą kluczowe cytaty, spostrzeżenia prelegentów i opinie uczestników.

Zanim zrozumiemy, jak napisać podpowiedź obrazu AI, zapoznajmy się z narzędziami do generowania grafiki AI.

Oto kilka przykładów, z których możesz skorzystać: DALL. E 3: Zintegrowany z ChatGPT, zapewnia płynne tworzenie podpowiedzi i generowanie ich. Midjourney: Znane ze swoich artystycznych efektów, Midjourney generuje obrazy często przypominające profesjonalne ilustracje i sztukę konceptualną. Stable Diffusion: Dzięki swojej elastyczności i możliwości niestandardowego dostosowania do indywidualnych potrzeb, jest to narzędzie AI typu open source przeznaczone dla programistów i twórców, służące do precyzyjnego dostosowywania ustawień. Adobe Firefly: Zintegrowane z pakietem Adobe Creative Suite narzędzie Firefly jest idealnym rozwiązaniem dla marketerów i projektantów pracujących nad dopracowaną zawartością.

Odpowiednie narzędzia upraszczają ten proces, sprawiając, że data powstania podpowiedzi staje się bardziej intuicyjna i wydajna.

Narzędzia do tworzenia podpowiedzi, takie jak ChatGPT, mogą pomóc w udoskonalaniu i burzy mózgów nad kreatywnymi podpowiedziami, podczas gdy platformy takie jak Canva pozwalają na modyfikowanie wygenerowanych koncepcji.

Ale jest coś jeszcze lepszego.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące udoskonalania podpowiedzi

Tworzenie skutecznych podpowiedzi do generowania obrazów /AI ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych efektów wizualnych.

Oto kilka kluczowych strategii, które pomogą Ci ulepszyć swoje podpowiedzi: Nastrój i styl: Przymiotniki to świetny sposób na przekazanie pożądanego nastroju lub estetyki. Jeśli szukasz nowoczesnego, czystego stylu, możesz określić: „Stwórz minimalistyczny projekt z ostrymi liniami i neutralną paletą kolorów”. Odniesienia artystyczne: Odwołaj się do znanych artystów lub ruchów artystycznych. Na przykład poproś o „obraz impresjonistyczny” lub „przypominający abstrakcyjne dzieła Picassa”. Równowaga między długością a szczegółowością: dobre podpowiedzi muszą być szczegółowe, ale nie powinny przeciążać generatora obrazów. W przypadku prostych koncepcji wystarczy 5–7 słów, natomiast złożone podpowiedzi mogą wymagać nieco więcej wyjaśnień. Udoskonalaj poprzez iterację: jeśli sztuczna inteligencja nie uchwyci Twojej wizji za pierwszym razem, dostosuj podpowiedź i spróbuj ponownie. Niewielkie poprawki mogą mieć duże znaczenie, a prowadzenie dziennika powodujących powodzenie podpowiedzi pomaga poprawić przyszłe wyniki. Eksperymentuj z różnymi wariantami: spróbuj zmienić przymiotniki lub dodać nowe elementy, aby uzyskać różne efekty. Eksperymentowanie z różnymi sformułowaniami lub szczegółami pomaga odkrywać nowe interpretacje wizualne i zbliżyć się do idealnego wyniku.

