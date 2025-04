10 najlepszych alternatyw dla Notatnika LM do robienia notatek

NotebookLM mógł wydawać się idealnym cyfrowym notatnikiem, ale jego wady często prowadzą do dodatkowej pracy i straty czasu. Jeśli spotkałeś się z tymi wyzwaniami, być może nadszedł właściwy czas, aby zbadać alternatywy, które sprawiają, że notatki są bardziej wydajne i bezproblemowe.

Aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie, zebraliśmy najlepsze alternatywy dla NotebookLM - od popularnych aplikacji do notatek po zaawansowane narzędzia AI - w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia kreatywności. ✅

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

10 najlepszych alternatyw NotebookLM, które poprawią wydajność pracy

Microsoft OneNote (najlepszy do tworzenia notatek w formie Free)

(najlepszy do tworzenia notatek w formie Free) ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek i zarządzania dokumentami z wykorzystaniem AI)

(najlepszy do tworzenia notatek i zarządzania dokumentami z wykorzystaniem AI) Notion (najlepszy do notatek tekstowych i organizacji)

(najlepszy do notatek tekstowych i organizacji) Evernote (najlepszy pod względem dostępności na różnych urządzeniach)

(najlepszy pod względem dostępności na różnych urządzeniach) Obsidian (najlepszy do notatek w Markdown i połączonych pomysłów)

(najlepszy do notatek w Markdown i połączonych pomysłów) Roam Research (najlepszy do tworzenia notatek w sieci)

(najlepszy do tworzenia notatek w sieci) Afforai (najlepsza do intuicyjnego tworzenia notatek z wykorzystaniem AI)

(najlepsza do intuicyjnego tworzenia notatek z wykorzystaniem AI) Tana (najlepsza do zaawansowanej strukturyzacji wiedzy)

(najlepsza do zaawansowanej strukturyzacji wiedzy) Mem.ai (najlepszy do dynamicznych notatek wspomaganych przez AI)

(najlepszy do dynamicznych notatek wspomaganych przez AI) RemNote (najlepsze dla osób uczących się i zachowujących wiedzę)

Czego należy szukać w NotebookLM Alternative?

Wybierając oprogramowanie do robienia notatek alternatywne dla NotebookLM, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które pomogą zwiększyć wydajność i lepiej zorganizować notatki. Funkcje te obejmują:

✅Łatwość obsługi: Wybierz oprogramowanie do robienia notatek, które ma łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs, dzięki czemu poświęcisz limit czasu na przyzwyczajenie się do niego i z łatwością zanotujesz wszystko, od pracy biurowej po przepis na szarlotkę twojej mamy

✅Łatwość organizacji: Wybierz alternatywę NotebookLM, która zawiera opcje organizowania notatek, takie jak etykiety, etykiety i opcje folderów

możliwości współpracy: Wybierz aplikację do robienia notatek z funkcjami, które sprawią, że stanie się ona Twoim ulubionym narzędziem system zarządzania wiedzą . Obejmuje to możliwość współpracy z członkami zespołu, synchronizację notatek z innymi i udostępnianie dokumentów

✅Integracja z innymi aplikacjami: Priorytetem jest alternatywa NotebookLM, która doskonale synchronizuje się z urządzeniami i innymi platformami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania dokumentami lub aplikacja zapewniająca wydajność do importowania notatek i wszystkich pomysłów

✅AI i automatyzacja: Wybierz alternatywę NotebookLM, która jest zasilany przez AI i upraszcza procesy takie jak podsumowywanie przyklejanie notatek , generowanie elementów akcji, a nawet konwertowanie notatek głosowych na tekst

**Pierwszą aplikacją do zrobienia notatki stworzoną dla komputerów był Notatnik Windows, wprowadzony przez Microsoft w 1983 roku do systemu operacyjnego MS-DOS.

10 najlepszych alternatyw dla NotebookLM

Korzystanie z doskonałego strategie sporządzania notatek pomaga zwiększyć wydajność, efektywnie organizować spotkania i zapewnia, że Twoje pomysły są zawsze realizowane.

Aby ci w tym pomóc, przygotowaliśmy listę najlepszych aplikacji do robienia notatek, które z łatwością zastąpią NotebookLM i pójdą o krok dalej dzięki zaawansowanym funkcjom AI do ochrony poufnych notatek i tworzenia notatek z możliwością wyszukiwania.

1. ClickUp (najlepsza do tworzenia notatek i zarządzania dokumentami z wykorzystaniem AI) ClickUp to potęga w zakresie wydajności, oferująca kompleksowy zestaw funkcji, w tym zaawansowane możliwości tworzenia notatek i danych powstania dokumentów. Idealny zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów, ClickUp pozwala organizować notatki, zarządzać zadaniami i płynnie współpracować - wszystko na jednej platformie.

U podstaw możliwości ClickUp w zakresie tworzenia notatek leży wbudowana funkcja Notatnik ClickUp osobisty, zawsze dostępny notatnik do zapisywania pomysłów na bieżąco.

W przeciwieństwie do NotebookLM, gdzie interfejs i funkcje mogą wydawać się odizolowane lub zbyt wyspecjalizowane, ClickUp Notepad płynnie integruje się z szerszym cyklem pracy. Zapisuj wstępne koncepcje, przeprowadzaj burze mózgów nad elementami działań lub nakreślaj strategie dotyczące zawartości na platformie - bez otwierania osobnej aplikacji lub zakładki w przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ClickUp Notepad

Notatnik ClickUp

Ponadto możesz tworzyć listy kontrolne metodą "przeciągnij i upuść" i zagnieżdżać je w celu stworzenia wizualnej hierarchii, dodawać kolory punktorów i nagłówków, a nawet przypisywać zadania związane z pisaniem. Najlepsze jest to, że wszystko to jest przechowywane na jednej platformie, dzięki czemu organizowanie i uzyskiwanie dostępu do notatek z przeglądarki lub telefonu komórkowego jest łatwe.

Gdy notatki są już zapisane, przekształcenie ich w wykonalne zadania lub załączenie ich do Dokumenty ClickUp to tylko kilka kliknięć. Osadzaj obrazy, pliki i połączone linki w swoich notatkach, przekształcając prostą stronę opartą na tekście w bogaty hub wiedzy dostępny dla każdego w Twoim zespole.

Współpraca bez wysiłku. Dzięki zaawansowanym opcjom udostępniania i uprawnień ClickUp, Teams mogą szybko przeglądać, komentować i aktualizować dokumenty w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy pracujesz z działem wewnętrznym, czy z klientem zewnętrznym, dzięki ujednoliconemu interfejsowi platformy i potężnej strukturze organizacyjnej, wszyscy dosłownie pozostają na tej samej stronie.

ClickUp posiada zaawansowanego asystenta AI, ClickUp Brain która pomoże ci eksportować notatki głosowe, sortować notatki przygotowujące do egzaminów, tworzyć podsumowania notatek badawczych, a nawet przekształcać odręczne notatki lub karteczki samoprzylepne w bogate notatki. Co więcej, wykorzystaj moc AI do różnych działań, takich jak łączenie wielu notatek, tworzenie zadań do wykonania, a nawet pisanie wysokiej jakości zawartości do e-maili, wyjaśnień zadań lub dokumentów.

Brain sugeruje również, co jest najbardziej istotne, uwalniając czas na skupienie się na myśleniu na wyższym poziomie, dzięki czemu nie trzeba ręcznie przeczesywać stert tekstu. Dla każdego, kto szuka bardziej wydajnego procesu sporządzania notatek, funkcja ta pomaga zapewnić, że żaden wgląd nie zostanie przeoczony, a żadna okazja nie zostanie niewykorzystana.

Jestem bardziej wydajny, ponieważ mogę przechowywać moje notatki w jednym miejscu

Nora Kaminski, Product Marketing Manager w Heartland School Solutions

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumowywanie notatek, transkrypcja audio, tworzenie elementów działań, a nawet generowanie zawartości przy użyciu zaawansowanych funkcji narzędzia opartych na AI

Tworzenie, formatowanie i udostępnianie notatek lub dokumentów w obszarze roboczym opartym na współpracy za pomocą ClickUp Docs dzięki czemu żadna notatka ani informacja nigdy się nie zgubi

Uporządkuj swoje notatki i pomysły za pomocą Etykiety zadań ClickUp umożliwiając niestandardowe etykiety folderów, dokumentów i wiki z nawet zagnieżdżonymi strukturami dla maksymalnej elastyczności

Dostęp do notatek na dowolnym urządzeniu dzięki bezproblemowej synchronizacji za pomocą aplikacji mobilnej lub opcji w przeglądarce

Integracja z ponad 1000 narzędzi i platform zwiększających wydajność, aby zapewnić płynne śledzenie każdego działania, od notatek po zakończone działania

limity ClickUp

Może być przytłaczający dla początkujących użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Kiedyś żyłem z notatek, ale po dwóch dniach oceniania ClickUp wiedziałem, że to rozwiązanie dla mnie

Alaina Maracotta, Event Marketing, Vida Health

2. Notion (najlepszy do tworzenia ustrukturyzowanych notatek i organizacji tekstu)

via NotionNotion to potężna aplikacja do tworzenia notatek, która zapewnia wsparcie dla szerokiego zakresu zawartości, w tym tekstu, obrazów, wideo, kodu i zakładek. Intuicyjna konstrukcja pozwala bez wysiłku przeciągać i upuszczać elementy do notatek lub używać poleceń / ukośników, aby usprawnić przepływ pracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie notatek ze spotkań, tworzenie wiki zespołu czy zarządzanie projektami, Notion zapewnia wysoki stopień niestandardowego dopasowania do potrzeb osobistych i zawodowych. Platforma cieszy się najwyższą oceną wśród Teams potrzebujących narzędzia do współpracy oferując edycję w czasie rzeczywistym, komentowanie i udostępnianie obszarów roboczych w celu zapewnienia płynnej komunikacji.

Posiada również silną społeczność, która pomaga uzyskać szablony do tworzenia notatek dla wszystkich Twoich potrzeb - sortuj notatki, twórz tablice nastrojów, a nawet zarządzaj wszystkimi dokumentami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Notion

Projektowanie i personalizowanie obszarów roboczych dla notatek, zadań i projektów za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika i szczegółowych instrukcji

Dodawanie i organizowanie różnych typów zawartości, w tym tekstu, obrazów, kodu i zakładek

Zminimalizuj rozpraszanie uwagi dzięki wciągającemu doświadczeniu pisania, potężnym cyfrowym kartom notatek i zaawansowanemu asystentowi AI

Limity ruchu

Chociaż oferuje niesamowitą elastyczność, struktura organizacyjna czasami wydaje się przytłaczająca

Limit funkcji offline w porównaniu do konkurencji

Ceny Notion

Free: $0

$0 Plus : $10/miesiąc za licencję

: $10/miesiąc za licencję Business : $15/miesiąc za licencję

: $15/miesiąc za licencję Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4.7/5 (5,500+ recenzji)

: 4.7/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+recenzji)

Notion to niesamowite oprogramowanie. Można zrobić prawie wszystko, co można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o organizację/wydajność/etc. Ale sama głębia i możliwości programu tworzą nieodłączną krzywą uczenia się, nieco antytetyczną dla ogólnej wydajności Użytkownik Reddit 3. Evernote

via Evernote Kolejne świetne narzędzie do zapisywania notatek i synchronizowania ich, aby mieć wszystko w jednym miejscu, Evernote od dawna jest ulubionym rozwiązaniem dla osób, które chcą zoptymalizować swoje notatki i zarządzanie wiedzą.

Od tworzenia szczegółowych zarysów projektów po opracowywanie strategii zawartości, narzędzia organizacyjne Evernote i zaawansowane funkcje wyszukiwania pomagają zoptymalizować cykl pracy. Skraca to czas poświęcany na poszukiwanie informacji i wydłuża czas poświęcany na ich wykorzystanie.

Poza podstawowymi funkcjami, możliwości integracji Evernote sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla NotebookLM. Obsługuje różne aplikacje innych firm i oferuje elastyczne opcje współpracy, umożliwiając zespołom zarządzanie plikami, udostępnianie zasobów i dodawanie komentarzy w ramach jednego, scentralizowanego obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Evernote

Organizowanie notatek w notatniki i stosy, aby je kategoryzować i nadawać im etykiety w celu szybkiego dostępu i lepszej organizacji

Łatwe wyszukiwanie odręcznych notatek i obrazów za pomocą zaawansowanej funkcji wyszukiwania, która obejmuje nawet zdjęcia i szkice

Zapisywanie lub wycinanie stron internetowych i artykułów do późniejszego przeczytania, w tym możliwość przechwytywania lub importowania artykułów naukowych lub dokumentów

Evernote limit

Wersja Free umożliwia synchronizację tylko między dwoma urządzeniami

Evernote nie posiada zaawansowanych funkcji opartych na AI, takich jak podsumowywanie zawartości lub automatyczne porządkowanie

Ceny Evernote

Free: $0

$0 Personal : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Profesjonalny : $17.99/miesiąc

: $17.99/miesiąc Teams: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote:

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

Możliwość płynnej synchronizacji na wszystkich moich urządzeniach. Mogę robić notatki na telefonie podczas spotkania i mieć do nich później natychmiastowy dostęp na laptopie. System etykiet i notatniki ułatwiają organizację wszystkiego Recenzja G2 ➡️Read Więcej: 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Evernote 4. Obsidian (najlepszy do notatek w Markdown i połączonych pomysłów)

via ObsidianObsidian to platforma do tworzenia notatek zaprojektowana w oparciu o lokalną pamięć masową i pliki markdown, dająca profesjonalistom pełną kontrolę nad ich repozytoriami wiedzy.

Zamiast polegać wyłącznie na infrastrukturze chmury i zastrzeżonych interfejsach, Obsidian pozwala zbudować niestandardowy obszar roboczy offline, który rośnie i ewoluuje wraz z projektami. Niezależnie od tego, czy tworzysz mapę złożonych pomysłów, zarządzanie badaniami lub planując wprowadzenie produktu na rynek, elastyczność platformy i nastawienie na lokalność zapewniają długoterminową stabilność i spokój ducha.

Dla tych, którzy uważają środowisko NotebookLM za ograniczające, Obsidian oferuje intuicyjną strukturę, w której pomysły i informacje są nie tylko przechowywane, ale także wzajemnie powiązane. Ramy te umożliwiają wizualizację i zrozumienie powiązań między notatkami na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje Obsidian

Wykorzystaj moc zaawansowanego dwukierunkowego linkowania, aby połączyć powiązane notatki i zbudować sieć wzajemnie powiązanych pomysłów

Formatowanie notatek za pomocą Markdown w celu łatwej strukturyzacji i niestandardowych ustawień

Niestandardowa funkcja Obsidian dzięki szerokiemu zakresowi wtyczek społecznościowych dostarczanych przez oddaną społeczność programistów

Limity Obsidian

Obsidian nie został stworzony z myślą o współpracy, przez co jest mniej odpowiedni do pracy zespołowej

Eksportowanie notatek do bardziej konwencjonalnych formatów (takich jak PDF lub Word) jest trudne

Ceny Obsidian

Personal : Free

: Free Komercyjny : 50 USD/rok za użytkownika

: 50 USD/rok za użytkownika Sync : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Publish: $10/miesiąc za witrynę

Obsydialne oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (30+ recenzji)

Doskonały program do robienia notatek w formacie Markdown _Pros: Łatwy w użyciu do robienia i edytowania notatek. Był pomocny w importowaniu i czytaniu notatek Markdown, które wyeksportowałem z Mac Notes Wady: Przyzwyczajenie się do składni Markdown zajmuje trochę czasu Recenzja Capterra ➡️Read Więcej: Roam Research vs. Obsidian: Która notatka jest najlepsza? 5. Roam Research (najlepsze do tworzenia notatek w sieci)

via Roam ResearchRoam Research to potężne narzędzie do robienia notatek, które zyskało wierne grono zwolenników wśród pracowników wiedzy, badaczy i pisarzy. Zamiast kategoryzować informacje w statycznych folderach lub notatnikach, oferuje dynamiczne, wzajemnie powiązane podejście do notatek, które priorytetowo traktuje relacje między pomysłami.

Narzędzie przyjmuje unikalne podejście, koncentrując się na myśleniu sieciowym, w którym użytkownicy tworzą notatki, które są ze sobą płynnie połączone. To metoda tworzenia notatek jest szczególnie popularna wśród użytkowników, którzy preferują nieliniowe, wzajemnie powiązane podejście.

Jako alternatywa dla NotebookLM, Roam pozwala na bardziej dynamiczny i odkrywczy styl tworzenia notatek, który ewoluuje wraz z myśleniem i cyklem pracy, zamiast je ograniczać.

Najlepsze funkcje Roam

Osadzanie zawartości z innych notatek bez powielania za pomocą odnośników inline

Generowanie codzienne notatki i dodać je do istniejącej struktury, aby śledzić swoje postępy i pomysły

Szybkie zawężanie dużych wykresów powiązanych ze sobą pomysłów po utworzeniu wielu sekcji w ramach notatek dla dzieci za pomocą filtrów

Roam limitations

Unikalna struktura i interfejs Roam nie jest tak intuicyjny, jak niektóre alternatywy

Roam działa głównie w chmurze, a dostęp offline jest nieco ograniczony

Ceny Roam

Pro : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Believer: $500 na pięć lat

Oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

➡️Read Więcej: 5 najlepszych alternatyw i konkurentów Roam Research

6. Afforai

via AfforaiAfforai to aplikacja do robienia notatek, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), aby poprawić jakość robienia notatek i zarządzania wiedzą. Możliwości AI platformy oferują inteligentne funkcje, takie jak automatyczne podsumowania notatek, wyodrębnianie tekstu z zawartości multimedialnej i sugestie kontekstowe.

To, co wyróżnia Afforai, to sposób, w jaki uczy się na podstawie twoich nawyków i dostosowuje się do przypływów i przepływów twoich projektów. The Notatka ze spotkania z AI pomaga nawet w przygotowywaniu notatek, połączonych notatek i generowaniu protokołów z ludzką dokładnością, dzięki czemu idealnie nadaje się na spotkania lub sesje burzy mózgów.

Wykorzystując Afforai jako alternatywę dla NotebookLM, profesjonaliści zyskują przyszłościowe rozwiązanie, które jest zgodne ze sposobem, w jaki nowoczesne Teams gromadzą wiedzę i podejmują decyzje.

Najlepsze funkcje Afforai

Integracja z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami w celu płynnego dostosowania cyklu pracy

Wyodrębnianie i analizowanie informacji z obrazów, notatek głosowych i materiałów wideo dzięki funkcjom wspomaganym przez AI

Aktualizowanie notatek i dostęp do nich na wielu urządzeniach

Afforai limit

Większe poleganie na narzędziach AI może czasami skutkować mniej dokładnymi kategoryzacjami

Zaawansowane funkcje AI mogą wymagać krzywej uczenia się dla początkujących użytkowników korzystających z niej do pisania notatek

Ceny Afforai

Starter : Free

: Free Student : $4.99/miesiąc

: $4.99/miesiąc Professional : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Unlimited: $19.99/miesiąc

Oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (120+recenzji)

: 4.7/5 (120+recenzji) Capterra: 4.8/5 (50+recenzji)

Wykorzystaj stare eBooki i pliki PDF! _Ogólnie: Moje ogólne doświadczenie było świetne. Dobra obsługa klienta, łatwe ustawienie i rozpoczęcie korzystania oraz pomocne narzędzie asystenta badawczego Recenzja Capterra 7. Tana (najlepsza do zaawansowanej strukturyzacji wiedzy)

via Tana Reklamowana jako super aplikacja do notatek, Tana to aplikacja do robienia notatek nowej generacji ze świeżym spojrzeniem na sposób, w jaki profesjonaliści przechwytują, łączą i klasyfikują swoją wiedzę.

Tana działa jak elastyczny ekosystem informacyjny, który można kształtować tak, aby pasował do złożoności i niuansów projektów. Jego charakterystyczne podejście, oparte na strukturach opartych na danych, czyni go atrakcyjną alternatywą dla NotebookLM dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko miejsca do przechowywania i synchronizowania notatek.

Jedną z kluczowych funkcji opartych na tym podejściu jest możliwość wizualizacji powiązań danych za pomocą innowacyjnego połączonego systemu "bloków" i "węzłów" Sprawia to, że jest to idealne rozwiązanie dla osób, które muszą radzić sobie ze złożonymi informacjami - takich jak badacze, twórcy zawartości i kierownicy projektów - zapewniając intuicyjny, niemal oparty na mapach myśli styl organizacji.

Najlepsze funkcje Tana

Organizowanie zawartości w elastycznych tabelach i listach z możliwością filtrowania w celu szybkiego wglądu w ustrukturyzowane bazy danych

Tworzenie złożonych systemów wiedzy i zarządzanie informacjami za pomocą Supertagów

Dostosuj Tana do swoich specyficznych potrzeb, dostosowując szablony, etykiety i struktury notatek

limity Tana

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z opanowaniem elastycznej struktury i zaawansowanych funkcji

Mniej opcji integracji z narzędziami innych firm, co ogranicza jej użyteczność w niektórych profesjonalnych ustawieniach

Ceny Tana

Free: $0

$0 Podstawowy: $1/miesiąc

$1/miesiąc Teams: Niestandardowy

Tana ocena i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

💡 Pro Tip: Rozpoczęcie pracy nad projektem badawczym może często kończyć się przytłaczającym uczuciem pustej strony. Szablony planów badawczych do zrobienia, kierując pracą od samego początku i zmieniając to, co kiedyś wydawało się przytłaczające, w uporządkowany, pewny początek.

8. Mem.ai (najlepszy do dynamicznych notatek wspomaganych przez AI)

via Mem.aiMem.ai to innowacyjna aplikacja do robienia notatek, która łączy prostotę tradycyjnego robienia notatek z potężnymi możliwościami AI, co czyni ją jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi w tej przestrzeni. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnym użytkowniku, jej kluczowa funkcja automatycznie organizuje i kategoryzuje notatki, zmniejszając tarcie związane z ręczną etykietą i zarządzaniem folderami.

Opierając się na algorytmach AI, narzędzie to identyfikuje wzorce, wyświetla kluczowe spostrzeżenia i prezentuje je, gdy stają się istotne. Co więcej, nie tylko przechowuje Twoje notatki - przewiduje Twoje potrzeby. Mem.ai po cichu udoskonala swoje zrozumienie Twoich odsetków, zadań i priorytetów podczas pracy.

Najlepsze funkcje Mem.ai

Przechowywanie notatek w bardziej uporządkowany sposób dzięki funkcjom opartym na AI, które kategoryzują notatki na podstawie wzorców użytkowania, zmniejszając potrzebę ręcznego tworzenia etykiet

Szybkie udostępnianie notatek i pomysłów współpracownikom, utrzymując wszystkich na tej samej stronie bez dużych nakładów administracyjnych.

Płynna integracja z różnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i innymi, w celu scentralizowania wszystkich informacji

Mem.ai limit

System adaptacyjny Mem.ai może być niekonwencjonalny dla tych, którzy preferują foldery i liniowe kontury

Jako nowszej aplikacji, Mem.ai brakuje dopracowanego doświadczenia i funkcji, które można znaleźć w znanych od dawna aplikacjach do robienia notatek

Ceny Mem.ai

Mem : 14,99 USD/miesiąc

: 14,99 USD/miesiąc Mem Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. RemNote (najlepsze dla osób uczących się i utrwalających wiedzę)

via RemNoteRemNote wyróżnia się tym, że przekształca proces robienia notatek w długoterminowy system budowania wiedzy, a nie tylko przechowywania informacji. Łącząc notatki z przestrzenią do powtarzania i fiszkami, RemNote zapewnia, że kluczowe informacje nie znikną w zapomnieniu. W ten sposób zachęca do rozwijania żywego repozytorium pomysłów, które ewoluują wraz z twoim myśleniem.

W przeciwieństwie do NotebookLM, RemNote przyjmuje podejście oparte na połączonych koncepcjach, hierarchicznej organizacji i wbudowanych technikach uczenia się. W miarę dodawania nowych pomysłów, podkreślania kluczowych punktów lub udoskonalania zrozumienia złożonych koncepcji, różne funkcje RemNote zapewniają, że wszystko pozostaje dostępne i kontekstowe.

Niezależnie od tego, czy opracowujesz projekt badawczy, syntetyzujesz materiały do przeczytania, czy tworzysz mapę planu strategicznego, RemNote pomaga profesjonalistom zachować porządek i stale budować i wzmacniać ich zrozumienie.

Najlepsze funkcje RemNote

Przekształcanie notatek w fiszki za pomocą funkcji automatycznego trenowania notatek w celu aktywnego uczenia się i powtarzania w przestrzeniach

Hierarchiczna struktura notatek w zagnieżdżonym formacie, ułatwiająca zarządzanie i odwoływanie się do powiązanych pojęć

Synchronizuj wszystkie notatki i fiszki na wszystkich urządzeniach, aby uczyć się i mieć dostęp do notatek w dowolnym miejscu

RemNote limit

Opanowanie unikalnego ekosystemu aplikacji do robienia notatek RemNote wymaga czasu

RemNote oferuje ograniczoną integrację z aplikacjami innych firm, co może być wadą dla użytkowników, którzy polegają na szerszym ekosystemie technologicznym

Ceny RemNote

Free : $0

: $0 Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Pro z AI: $20/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje RemNote

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Microsoft OneNote (najlepszy do sporządzania notatek w formie formularza)

via OneNoteMicrosoft OneNote to solidna alternatywa dla NotebookLM dla osób osadzonych w ekosystemie Microsoft. Jako część pakietu Office 365, OneNote bez trudu integruje się z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word, Excel i Outlook, tworząc środowisko, w którym notatki naturalnie uzupełniają istniejące cykle pracy.

Zamiast wymyślać notatki od podstaw, OneNote udoskonala to, co profesjonaliści już uważają za skuteczne: hierarchiczne sekcje, intuicyjne notatniki i organizację opartą na stronach, która wydaje się przystępna i elastyczna.

Jedną z wyróżniających się funkcji OneNote jest elastyczność w zakresie danych powstania notatek. Niezależnie od tego, czy wolisz pisać na klawiaturze, odręcznie, czy osadzać dokumenty, adaptowalna Canva dostosowuje się do różnych metod wprowadzania danych bez narzucania ścisłych formatów lub ram koncepcyjnych. Możliwość rysowania lub dodawania adnotacji do notatek na urządzeniach dotykowych stanowi dodatkową warstwę wygody dla użytkowników, którzy wolą szkicować swoje pomysły lub korzystać z wprowadzania danych za pomocą rysika.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Synchronizacja wszystkich notatek w systemach Windows, macOS, iOS i Android, zapewniająca dostęp do notatek z dowolnego urządzenia

Organizowanie notatek w notesy, sekcje i strony w celu uzyskania wyczyszczonej struktury i łatwej nawigacji

Przeszukiwanie wszystkich osadzonych elementów wizualnych, ponieważ OneNote wyodrębnia tekst z obrazów w celu szybkiego wyszukiwania

Limity programu Microsoft OneNote

OneNote nie ma wglądu opartego na AI, który zapewniają niektóre nowsze narzędzia

Funkcje współpracy w OneNote nie są tak solidne ani intuicyjne, jak w innych narzędziach do robienia notatek

Ceny Microsoft OneNote

Zawarte w subskrypcji Microsoft 365, od 69,99 USD/rok

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1800+ recenzji)

: 4.5/5 (1800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,700+ recenzji)

Używam OneNote od prawie 3 lat. Zasadniczo jest dobry do śledzenia naszych codziennych zadań, do zarządzania naszą listą TODO. Możemy tworzyć wiele sekcji, a w ramach każdej sekcji możemy tworzyć wiele stron. Są też inne funkcje, takie jak podświetlanie tekstu różnymi kolorami, wstawianie obrazów i wiele innych. Ogólnie jest dobrze. Bardzo często używam tego narzędzia, to znaczy prawie codziennie, ponieważ zarządzam tutaj moją listą TODO Recenzja G2 ➡️Read Więcej: 17 najlepszych alternatyw i konkurentów OneNote Najlepsza alternatywa dla NotebookLM? To ClickUp!

Jeśli chodzi o notatki, każdy ma swoje unikalne preferencje - niektórzy chcą prostoty, podczas gdy inni potrzebują zaawansowanych narzędzi do współpracy i organizacji.

Odkrywane aplikacje wnoszą wartość, od dostosowywanych obszarów roboczych po transkrypcję notatek z wykorzystaniem AI. Ale jeśli szukasz najlepszego połączenia notatek, zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej, ClickUp wyróżnia się jako aplikacja do wszystkiego do pracy. ✅

ClickUp to nie tylko notatki; to przeniesienie wydajności na wyższy poziom. Dzięki aplikacjom Docs, Notatnik, Brain i rozszerzonym narzędziom do zarządzania projektami, ClickUp łączy wszystkie notatki, zadania i projekty w jedno płynne doświadczenie.

Gotowy, by uczynić notatki bardziej inteligentnymi? Wypróbuj ClickUp już dziś i zobacz, jak może przekształcić i przenieść Twoje notatki, zadania i projekty - wszystko w jednym miejscu! 🌻