Free SurveyMonkey szablony do zbierania danych

Firmy, które wykorzystują moc danych to 23 razy większe prawdopodobieństwo, że będą liderem w pozyskiwaniu klientów i 19 razy większe prawdopodobieństwo utrzymania rentowności

Dane mają jednak moc tylko wtedy, gdy można je skutecznie gromadzić.

Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem poszukującym spostrzeżeń konsumenckich, właścicielem firmy mierzącym zadowolenie klientów, czy badaczem zbierającym informacje zwrotne, powodzenie twojego projektu zależy od jednej rzeczy: jakości ankiety.

A stworzenie idealnej ankiety nie musi być czasochłonne. Możesz skorzystać z darmowych szablonów SurveyMonkey - Twojego skrótu do szybszych, inteligentniejszych i bardziej skutecznych ankiet.

W tym artykule pokażemy, jak korzystać z darmowych szablonów SurveyMonkey i wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zapoznamy się również z kilkoma świetnymi alternatywami od ClickUp .

Co składa się na dobry szablon ankiety?

Tworzenie ankiety, która dostarcza znaczących, praktycznych wyników, zaczyna się od dobrze zaprojektowanego szablonu. Dobry szablon ankiety upraszcza proces gromadzenia danych i zapewnia, że otrzymane informacje zwrotne są zgodne z celami.

Oto czego należy szukać w skutecznym szablonie ankiety:

Wyczyszczona i zwięzła struktura: Pytania są proste i spójne z celami ankiety. Powinny eliminować niejasności, aby poprawić dokładność odpowiedzi

Pytania są proste i spójne z celami ankiety. Powinny eliminować niejasności, aby poprawić dokładność odpowiedzi Możliwość dostosowania: Dobry szablon dostosuje się do grupy docelowej i jej potrzeb

Dobry szablon dostosuje się do grupy docelowej i jej potrzeb Różnorodność typów pytań: Powinien zawierać pytania wielokrotnego wyboru, skale Likerta i opcje otwarte, pozwalając na zebranie szerszego zakresu informacji zwrotnych

Powinien zawierać pytania wielokrotnego wyboru, skale Likerta i opcje otwarte, pozwalając na zebranie szerszego zakresu informacji zwrotnych Logiczny przepływ: Powinieneś być w stanie dodać uporządkowane pytania w oparciu ologika warunkowa aby zapobiec nieporozumieniom i ograniczyć porzucanie ankiet

Powinieneś być w stanie dodać uporządkowane pytania w oparciu ologika warunkowa aby zapobiec nieporozumieniom i ograniczyć porzucanie ankiet Zoptymalizowana pod kątem wysokiego wskaźnika odpowiedzi: Jest to trudne, ale długość ankiety powinna równoważyć zwięzłość i głębię. Powinna angażować uczestników bez przytłaczania ich

czy wiesz, że: **Do zrobienia udanych projektów ankietowych należy dążyć do zrobienia co najmniej średnio wskaźnik odpowiedzi na poziomie 44,1% .

Szablony Survey Monkey

SurveyMonkey dostarcza przemyślane szablony ankiet, które spełnią Twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy chodzi o angażowanie klientów, zbieranie opinii pracowników czy prowadzenie badań użytkowników .

Oto 10 szczegółowych przeglądów, które pomogą Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich celów:

1. Szablon ankiety satysfakcji klienta od SurveyMonkey

przez SurveyMonkey Jeśli jesteś zdeterminowany, aby poprawić swoje relacje z klientami, szablon ankiety satysfakcji klienta firmy SurveyMonkey jest punktem wyjścia. Rejestruje on odczucia klientów na temat produktów, usług i marki.

Ankieta obejmuje istotne wskaźniki, takie jak jakość produktu, szybkość reakcji obsługi klienta, wartość w stosunku do ceny i ogólne zadowolenie. Wbudowana analityka pomaga śledzić trendy, porównywać odpowiedzi w czasie i obliczać krytyczne wskaźniki, takie jak wynik satysfakcji klienta (CSAT).

Idealne dla: Businessów każdej wielkości, które chcą poprawić satysfakcję klientów, jakość produktów i ogólne doświadczenie klienta

2. Szablon Net Promoter Score (NPS) by SurveyMonkey

przez SurveyMonkey Chcesz zmierzyć lojalność klientów? Szablon NPS firmy SurveyMonkey oferuje dobre ramy do oceny prawdopodobieństwa, że klienci polecą Twój biznes innym.

Zaczyna się od podstawowego pytania: "Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę/produkt/usługę znajomemu lub współpracownikowi?" Pytania uzupełniające idą dalej, pomagając odkryć powody stojące za ich ocenami.

Ten szablon kategoryzuje respondentów na promotorów, pasywnych i krytyków, dając ci jasne zrozumienie, kim są mistrzowie marki i gdzie potrzebne są ulepszenia. Dzięki automatyzacji oceniania i wglądowi w czasie rzeczywistym można zidentyfikować wzorce i porównać swój wskaźnik NPS ze średnimi w branży.

idealne dla: Firm, które chcą mierzyć lojalność klientów, identyfikować zwolenników marki i odkrywać obszary wymagające poprawy

3. Szablon ankiety zaangażowania pracowników od SurveyMonkey

przez SurveyMonkey Twoi pracownicy są najcenniejszym zasobem, a zrozumienie ich potrzeb ma kluczowe znaczenie dla powodzenia firmy. Szablon ankiety Employee Engagement Survey by SurveyMonkey mierzy zaangażowanie poprzez ocenę satysfakcji z miejsca pracy, współpracy w Teams, możliwości rozwoju kariery i świadomości wartości firmy.

Na przykład ujawnia, co napędza twój zespół i gdzie możesz potrzebować zmian. Jedną z kluczowych funkcji jest gwarancja anonimowości, która zachęca do szczerych opinii i sprawia, że pracownicy czują się wysłuchani.

Szablon zawiera również narzędzia do porównywania wyników zaangażowania ze standardami branżowymi. Dzięki tym spostrzeżeniom można wdrożyć strategie mające na celu podniesienie morale, zwiększenie wydajności i zmniejszenie rotacji.

idealny dla: Organizacji, które chcą podnieść morale pracowników, zwiększyć wydajność i zmniejszyć rotację poprzez zrozumienie potrzeb i satysfakcji pracowników

4. Szablon ankiety usługi badania rynku przez SurveyMonkey

przez SurveyMonkey SurveyMonkey's Market Research Service Survey Template odkrywa kluczowe informacje na temat rynku docelowego, takie jak informacje demograficzne, nawyki zakupowe, preferencje dotyczące produktów i świadomość marki.

Zaawansowane funkcje, takie jak logika pomijania, sprawiają, że ankieta jest bardziej odpowiednia dla respondentów, dostosowując przepływ informacji do ich potrzeb pytania niestandardowe na podstawie ich odpowiedzi. Szablon zawiera również narzędzia do segmentacji, aby łatwo analizować trendy w określonych grupach według wieku, lokalizacji lub nawyków związanych z wydatkami.

idealne rozwiązanie dla: Businessu, który chce uzyskać wgląd w swój rynek docelowy, zrozumieć preferencje klientów i podejmować decyzje oparte na danych

5. Szablon ankiety zwrotnej po wydarzeniu od SurveyMonkey

przez SurveyMonkey Po przeprowadzeniu warsztatu lub szkolenia chcesz wiedzieć, co się sprawdziło, a co nie. The Post Event Feedback Survey Template by SurveyMonkey zbiera przydatne informacje zwrotne od uczestników, obejmujące jakość zawartości, występ prelegenta, miejsce i logistykę.

Szablon ten wyróżnia się połączeniem pytań ustrukturyzowanych i otwartych. Uczestnicy mogą ocenić konkretne aspekty wydarzenia, udostępniając jednocześnie szczegółowe spostrzeżenia i sugestie.

Narzędzia do raportowania w czasie rzeczywistym pozwalają szybko dostrzec wzorce i obszary wymagające poprawy. Szablon zapewnia spełnienie i przekroczenie oczekiwań uczestników w przyszłych wydarzeniach. ✨ Idealne dla: Organizatorów wydarzeń, którzy chcą mierzyć efektywność swoich wydarzeń, zbierać informacje zwrotne od uczestników i ulepszać przyszłe wydarzenia

Pro Tip: Użyj narzędzi do analizy sentymentu, aby dostrzec trendy w odpowiedziach udzielanych otwartym tekstem. Mogą one szybko wskazać obszary wymagające poprawy lub aspekty, które szczególnie podobały się uczestnikom!

Limity korzystania z SurveyMonkey

Chociaż SurveyMonkey jest potężnym narzędziem do tworzenia ankiet, ma pewne limity, które mogą uniemożliwić zaspokojenie wszystkich potrzeb.

Oto kilka z nich:

Ograniczenia w warstwie Free: Warstwa Free ma limit 10 pytań na ankietę i uwzględnia tylko 40 pierwszych odpowiedzi. Aby uzyskać dostęp do reszty, trzeba zapłacić

Warstwa Free ma limit 10 pytań na ankietę i uwzględnia tylko 40 pierwszych odpowiedzi. Aby uzyskać dostęp do reszty, trzeba zapłacić Współpraca: Funkcje współpracy są dostępne tylko w płatnej wersji premium

Funkcje współpracy są dostępne tylko w płatnej wersji premium Koszt: Dodatkowe funkcje, takie jak usunięcie brandingu "powered by...", szczegółowa analiza i logiczne branchowanie wymagają płatnych planów

Dodatkowe funkcje, takie jak usunięcie brandingu "powered by...", szczegółowa analiza i logiczne branchowanie wymagają płatnych planów Limity odpowiedzi: Plany Enterprise mają roczne limity odpowiedzi, a niewykorzystane odpowiedzi nie są przenoszone. Przekroczenie limitu wiąże się z dodatkową opłatą za odpowiedź

Plany Enterprise mają roczne limity odpowiedzi, a niewykorzystane odpowiedzi nie są przenoszone. Przekroczenie limitu wiąże się z dodatkową opłatą za odpowiedź Logika przeskakiwania: Możesz przeskakiwać do przodu tylko na podstawie odpowiedzi na jedno pytanie

Możesz przeskakiwać do przodu tylko na podstawie odpowiedzi na jedno pytanie Losowość pytań: Nie można niestandardowej losowości, wybierając elementy, które mają być losowe

Nie można niestandardowej losowości, wybierając elementy, które mają być losowe Struktura pytań: Opcję "Inne (określ)" można dodać tylko jako ostatni element na liście. Wydaje się to niewłaściwe, jeśli masz również "Nie wiem" lub "Żadne z tych" jako opcje (które powinny być ostatnie).

Opcję "Inne (określ)" można dodać tylko jako ostatni element na liście. Wydaje się to niewłaściwe, jeśli masz również "Nie wiem" lub "Żadne z tych" jako opcje (które powinny być ostatnie). Projekt zaproszenia do ankiety: Nie można dodać nazwy nadawcy do zaproszenia do ankiety

Nie można dodać nazwy nadawcy do zaproszenia do ankiety Krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji: Podczas gdy podstawowe ankiety są łatwe do ustawienia, korzystanie z funkcji takich jak logika pomijania, integracje i analityka będzie wymagało wcześniejszego doświadczenia lub czasu na naukę

Alternatywne szablony SurveyMonkey ClickUp , wiodąca platforma do zarządzania pracą, oferuje różnorodne szablony ankiet, które są doskonałym rozwiązaniem

alternatywą dla SurveyMonkey .

Szablony te umożliwiają dogłębną analizę i łatwą integrację z narzędziami do zarządzania projektami.

U podstaw tej funkcji leży Widok formularza ClickUp potężny niestandardowe narzędzie opinii klientów które wypełnia lukę między gromadzeniem danych a zarządzaniem projektami.

Zmień sposób, w jaki Twoje zespoły zbierają, zarządzają i działają na podstawie ankiet dzięki formularzom ClickUp

Kluczowe funkcje widoku formularzy ClickUp to:

Dostosowywany projekt: Twórz markowe formularze z różnymi typami pytań, takimi jak listy rozwijane, pola wyboru i pola tekstowe

Twórz markowe formularze z różnymi typami pytań, takimi jak listy rozwijane, pola wyboru i pola tekstowe Bezproblemowa integracja: Automatyczne przekształcanie przesłanych formularzy w zadania, aktualizacje lub elementy akcji w ClickUp

Automatyczne przekształcanie przesłanych formularzy w zadania, aktualizacje lub elementy akcji w ClickUp Współpraca w czasie rzeczywistym: Członkowie Teams mogą wspólnie wyświetlać, omawiać i podejmować działania w związku z odpowiedziami na ankiety

Członkowie Teams mogą wspólnie wyświetlać, omawiać i podejmować działania w związku z odpowiedziami na ankiety Scentralizowane zarządzanie danymi: Przechowuj i organizuj odpowiedzi na ankiety w ClickUp, aby mieć do nich łatwy dostępanaliza ankiet Efektywne opcje udostępniania: Udostępnianie formularzy za pomocą połączonych linków, e-maili lub osadzanie ich na stronach internetowych dla maksymalnego zasięgu

Przechowuj i organizuj odpowiedzi na ankiety w ClickUp, aby mieć do nich łatwy dostępanaliza ankiet Wszechstronne narzędzia analityczne: Użyj funkcji raportowania ClickUp, aby uzyskać przydatne informacje z odpowiedzi

Używam ClickUp do organizowania i zarządzania dużymi i małymi wydarzeniami i projektami, w których pracuję. Szczególnie pomocne okazały się funkcje kalendarza, zależności i ankiet. To najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, z jakiego kiedykolwiek korzystałem

Heath Hayden, koordynator ds. rozwoju zawodowego w Tacoma Community College

Chcesz uzyskać podobne wyniki? Przyjrzyjmy się bliżej pięciu wyróżniającym się szablonom ankiet ClickUp.

1. Szablon wyników ankiety opinii o produkcie ClickUp

Szablon wyników ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Szablon Szablon wyników ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp umożliwia zbieranie opinii klientów na temat funkcji, użyteczności i satysfakcji, dając jasny widok na to, co działa, a co wymaga poprawy.

Szablon jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając dostosowanie pytań do specyfiki produktu, zapewniając uzyskanie najbardziej odpowiednich odpowiedzi. Gdy opinie zaczną napływać, rozbudowane funkcje raportowania szablonu automatycznie uporządkują dane, podkreślając trendy i nastroje, które mogły pozostać niezauważone.

Co więcej, szablon ten integruje się bezpośrednio z Zadania ClickUp , co oznacza, że po zidentyfikowaniu problemów lub sugestii można przypisać je do odpowiednich członków zespołu w celu szybkiego rozwiązania.

Ta ścisła integracja redukuje potrzebę komunikacji w obie strony i sprawia, że ClickUp jest idealnym rozwiązaniem oprogramowanie do tworzenia formularzy .

idealny dla: Menedżerów produktu i teamów, które chcą zbierać opinie klientów, identyfikować obszary wymagające poprawy i ustalać priorytety rozwoju produktu

2. Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp jest niezbędny dla teamów HR i menedżerów, którzy chcą zrozumieć, co pracownicy naprawdę myślą o satysfakcji, poziomie zaangażowania i ogólnym morale w miejscu pracy.

Zawiera pytania koncentrujące się na zadowoleniu z pracy, równowadze między życiem zawodowym a prywatnym oraz rozwoju pracowników, co ułatwia dostosowanie ankiety do potrzeb pracowników opinie pracowników ankieta dostosowana do unikalnych potrzeb pracowników.

Możesz przeanalizować wyniki pytania ankiety satysfakcji pracowników za pomocą wbudowanych narzędzi analitycznych ClickUp, aby wizualizować i wskazywać obszary, które wymagają uwagi.

idealne rozwiązanie dla: Teamów HR i menedżerów, którzy chcą mierzyć satysfakcję pracowników, identyfikować problemy związane z zaangażowaniem i wdrażać strategie mające na celu poprawę kultury pracy

Pobierz ten szablon

3. Szablon planu działania na podstawie wyników ankiety zaangażowania ClickUp

Szablon planu działania na podstawie wyników ankiety zaangażowania ClickUp

Zebranie wyników ankiety to dopiero pierwszy krok. Prawdziwym wyzwaniem jest przekształcenie tych spostrzeżeń w możliwe do wprowadzenia ulepszenia. The Szablon planu działania dla wyników ankiety zaangażowania ClickUp wypełnia tę lukę, umożliwiając Twojemu zespołowi systematyczne reagowanie na informacje zwrotne, ustalanie priorytetów w kluczowych obszarach i zwiększanie zaangażowania w miejscu pracy poprzez:

Tworzenie zadań do wykonania : Podział danych z ankiety na konkretne zadania mające na celu poprawę zaangażowania w miejscu pracy

: Podział danych z ankiety na konkretne zadania mające na celu poprawę zaangażowania w miejscu pracy Kategoryzacja informacji zwrotnych : Organizowanie informacji zwrotnych w kategorie, takie jak komunikacja, przywództwo i rozwój osobisty, dla lepszej przejrzystości i ustalania priorytetów

: Organizowanie informacji zwrotnych w kategorie, takie jak komunikacja, przywództwo i rozwój osobisty, dla lepszej przejrzystości i ustalania priorytetów Śledzenie w czasie rzeczywistym : Monitoruj postępy w czasie rzeczywistym, aby zsynchronizować swój zespół z celami poprawy zaangażowania

: Monitoruj postępy w czasie rzeczywistym, aby zsynchronizować swój zespół z celami poprawy zaangażowania Wizualne raportowanie postępów: Uzyskaj wgląd dzięki raportowaniu wizualnemu, które pokazuje, jak postępują inicjatywy związane z zaangażowaniem

Idealne dla: Teamów, które chcą przekształcić wgląd w ankiety w praktyczne plany, śledzenie postępów i napędzanie poprawy zaangażowania

4. Szablon wyników badania satysfakcji klientów ClickUp

Szablon wyników badania satysfakcji klientów ClickUp

Powiedzmy, że właśnie wprowadziłeś na rynek nowy produkt i chcesz wiedzieć, co sądzą o nim klienci. Czy są zadowoleni z jego jakości? Czy dostawa przebiegła sprawnie? Jak radzi sobie zespół wsparcia klienta?

Czy Szablon wyników badania satysfakcji klientów ClickUp pomaga lepiej zrozumieć klientów poprzez zbieranie opinii na temat produktów lub usług. To szablon kwestionariusza oferuje szczegółowy sposób oceny doświadczeń klientów i pomiaru satysfakcji w różnych punktach styku:

Wybudowane sekcje obejmujące kluczowe punkty styku, takie jak jakość produktu, szybkość dostawy i obsługa klienta

obejmujące kluczowe punkty styku, takie jak jakość produktu, szybkość dostawy i obsługa klienta Łatwe do zrozumienia raporty wizualne , które automatycznie organizują odpowiedzi w przejrzyste, wizualne podsumowania

, które automatycznie organizują odpowiedzi w przejrzyste, wizualne podsumowania Integracja z zarządzaniem projektami, aby połączyć informacje zwrotne bezpośrednio z zadaniami i priorytetami w ClickUp

idealne rozwiązanie dla: Businessów, które chcą mierzyć satysfakcję klientów, identyfikować bolączki i poprawiać jakość obsługi klienta

Pro Tip: Połącz opinie bezpośrednio z zadaniami w ClickUp, dzięki czemu możesz nadać priorytet zmianom, które bezpośrednio dotyczą obaw klientów, zapewniając szybszą i bardziej celową reakcję na opinie.

5. Szablon formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp

Szablon Szablon formularza ClickUp upraszcza planowanie wydarzeń i zbieranie danych na potrzeby szkoleń, seminariów i nie tylko. Użyj Pól niestandardowych, takich jak "Urodziny", "Adres rozliczeniowy" lub "Numer kontaktowy", aby zebrać dokładne informacje.

Szablon oferuje wiele widoków: widok formularza rejestracyjnego do przechwytywania odpowiedzi, widok scen do śledzenia postępów i widok podsumowania do widoku z lotu ptaka. Możesz automatyzować przypomnienia e-mail, organizować przesłane zgłoszenia i analizować dane - wszystko na jednej platformie.

Idealny do tworzenia profesjonalnych, szczegółowych formularzy rejestracyjnych do zbierania informacji od uczestników wydarzenia.

Idealny dla: Organizatorów wydarzeń i teamów, które muszą zbierać informacje rejestracyjne, śledzić RSVP i zarządzać logistyką wydarzenia

6. Szablon formularza opinii ClickUp

Szablon formularza opinii ClickUp

Co by było, gdyby informacje zwrotne potrzebne do rozwoju firmy można było zebrać w ciągu kilku minut, natychmiast przeanalizować i wykorzystać do wprowadzenia istotnych zmian? Dzięki narzędziom takim jak Szablon formularza opinii ClickUp to staje się rzeczywistością.

Ten w pełni konfigurowalny szablon formularza opinii, dostosowany do potrzeb firm, umożliwia ocenę jakości usług, pomiar satysfakcji i zbieranie sugestii dotyczących ulepszeń.

Organizowanie informacji zwrotnych w kategorie, które można wykorzystać i automatyzacja działań następczych gwarantuje, że żadna odpowiedź nie zostanie przeoczona.

Kluczowe funkcje obejmują:

Pola niestandardowe: Dołącz pola takie jak oceny dostawców usług, sugestie ulepszeń i ogólne rekomendacje, aby zapewnić kompleksową informację zwrotną

Dołącz pola takie jak oceny dostawców usług, sugestie ulepszeń i ogólne rekomendacje, aby zapewnić kompleksową informację zwrotną Wiele widoków : Uzyskaj unikalny wgląd, korzystając z widoków, takich jak oceny usług, szczegółowe informacje zwrotne i nadrzędne zalecenia, aby skutecznie oceniać odpowiedzi klientów

: Uzyskaj unikalny wgląd, korzystając z widoków, takich jak oceny usług, szczegółowe informacje zwrotne i nadrzędne zalecenia, aby skutecznie oceniać odpowiedzi klientów Automatyzacja : Ustawienie automatycznych przypomnień i działań następczych w celu zapewnienia terminowego przesłania opinii bez konieczności ręcznej interwencji

: Ustawienie automatycznych przypomnień i działań następczych w celu zapewnienia terminowego przesłania opinii bez konieczności ręcznej interwencji Analiza danych: Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby identyfikować trendy i kluczowe obszary wymagające poprawy, zapewniając, że informacje zwrotne przynoszą znaczące wyniki

idealne rozwiązanie dla: Businessów i teamów, które chcą zbierać szczegółowe informacje zwrotne od klientów, niestandardowych klientów lub pracowników i wykorzystywać je do wprowadzania ulepszeń

Zbieraj dane bez wysiłku dzięki ClickUp

Te darmowe szablony SurveyMonkey sprawiają, że tworzenie profesjonalnych ankiet jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie opinii klientów, przeprowadzanie badań rynkowych czy przeprowadzanie wewnętrznych ocen zespołów, szablony te zapewniają przewagę, oszczędzając czas i wysiłek.

SurveyMonkey jest świetnym rozwiązaniem, ale nie jedynym.

Jeśli szukasz platformy typu "wszystko w jednym", która łączy tworzenie ankiet z zarządzaniem projektami i współpracą w zespole, ClickUp jest twoją odpowiedzią.

