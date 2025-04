Slack vs. WhatsApp: Która aplikacja do czatowania jest lepsza do mojej pracy?

W pracy terminowa i jasna komunikacja sprawia, że wszystko - i wszyscy - jest na swoim miejscu: każdy zna plan i swoją rolę w nim, projekty przebiegają sprawnie, terminy są dotrzymywane, a sprawy są zrobione.

To właśnie tutaj narzędzia takie jak Slack i WhatsApp są najlepsze. Pomagają one w komunikacji w zespole, ale są one bardziej różne, niż mogłoby się wydawać.

Jak więc mają się do siebie i która z nich najlepiej pasuje do Twojego zespołu? Pozwól nam to wyjaśnić - i nie martw się - mamy inną opcję, jeśli żadna z nich nie wydaje się odpowiednia.

Czym jest Slack?

przez Slack Historia Slacka jest inna niż zwykle. To, co zaczęło się jako funkcja czatu w grze online w 2002 roku, jest obecnie głównym narzędziem komunikacji dla firm wszędzie. Nie mówiąc już o komunikacji wewnętrznej; twierdzą, że 80% firm z listy Fortune 100 używa Slacka do komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami.

To jak wirtualny hub, w którym można czatować, udostępniać pliki, wysyłać multimedia (bo kto nie lubi dobrych memów?) i prowadzić rozmowy wideo bez opuszczania aplikacji.

Funkcje Slacka

Slack został stworzony z myślą o zespołach, ułatwiając komunikację i wspólne zrobienie pracy.

Niektóre z jego kluczowych funkcji obejmują:

1. Kanały i wątki konwersacji

przez Slack Kanały w Slack to przestrzenie dedykowane określonym tematom, projektom lub zespołom. Łatwo je rozpoznać: kanały publiczne mają hashtag (#), a kanały prywatne mają ikonę kłódki (🔒). Pierwszy z nich jest otwarty dla wszystkich, podczas gdy drugi pozostaje bezpieczny z dostępem tylko dla zaproszonych.

Możesz je organizować, używając jasnych nazw (takich jak project-, team- lub dept-) i archiwizując stare kanały, aby zachować porządek. Możesz także automatycznie dodawać nowych członków do domyślnych kanałów, aby przyspieszyć ich pracę.

Do bardziej osobistych rozmów można używać bezpośrednich wiadomości. Odpowiedzi można również grupować w wątki, podobnie jak w serwisie X (Twitter).

💡 Pro Tip: Jeśli chcesz błyskawicznie przełączać się między kanałami, po prostu naciśnij Komendę + K lub T (Mac) lub CTRL + K (Windows), wpisz kilka liter nazwy kanału i jesteś na miejscu.

2. Szybkie spotkania dzięki Huddles

via Slack Pamiętasz te szybkie rozmowy przy biurku w biurze? Slack Huddles przeniosły to do Internetu dzięki rozmowom audio do spontanicznych dyskusji zespołowych. Rozmowę można rozpocząć na dowolnym kanale lub w wiadomości bezpośredniej za pomocą jednego kliknięcia, a członkowie zespołu mogą dołączyć lub opuścić ją w razie potrzeby.

Huddles zapewnia prostotę dzięki domyślnie tylko głosowym rozmowom, ale można włączyć wideo. Świetnie nadają się do współpracy, oferując funkcje takie jak udostępnianie wielu ekranów i kursory na żywo do zadań takich jak edycja lub rozwiązywanie problemów. Możesz nawet reagować za pomocą emotikonów lub rozpoczynać wątki podczas rozmowy.

Na Slacku możesz przypomnieć sobie lub komuś innemu o wydarzeniu, spotkaniu, terminie, wiadomości, pliku lub tym, co masz, używając /reminder, a następnie gdzie, co i kiedy.

3. Udostępnianie i przechowywanie plików

przez Slack Udostępnianie plików w Slack jest proste i niezawodne, pomagając przekształcić go w swego rodzaju centralny hub. Możesz przesyłać pliki do 10 GB (w płatnych planach), przeciągając, upuszczając lub wklejając je do czatów, z wygodnymi podglądami plików PDF, obrazów, wideo i innych.

Slack oferuje również zaawansowane filtry wyszukiwania, które ułatwiają lokalizację ważnych informacji. Pliki można przypinać lub oznaczać gwiazdką i uzyskiwać do nich dostęp, nawet jeśli pierwotny udostępniający opuści konto.

4. Integracje

Slack umożliwia połączenie z ponad 2600 aplikacjami i usługami. Możesz łatwo zintegrować popularne narzędzia takie jak Google Workspace, Microsoft Office i Zoom, aby udostępniać pliki, dołączać do spotkań lub zarządzać kalendarzami bezpośrednio ze Slacka.

Narzędzia do rozwoju i zarządzania projektami, takie jak GitHub, Jira i Trello, mogą publikować aktualizacje, utrzymując Teams w pętli bez przełączania aplikacji. Za pomocą narzędzia Workflow Builder można tworzyć niestandardowe, niekodowane cykle pracy dla różnych procesów.

Cennik Slack

**Free

Pro: $8.75/użytkownika miesięcznie

$8.75/użytkownika miesięcznie Business+: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Możesz dodać Slack AI do wszystkich płatnych planów za dodatkowe $10/użytkownika/miesiąc.

Co to jest WhatsApp?

przez WhatsApp WhatsApp zaczynał jako prosty sposób na wysyłanie powiadomień do znajomych. Ale dziś stał się jedną z najpopularniejszych aplikacji do przesyłania wiadomości na świecie - z 3 miliardy użytkowników nie mniej!

Jego urok polega na łatwości użytkowania: zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu i gotowe. Możesz wysyłać teksty i wiadomości głosowe, udostępniać zdjęcia, wideo i dokumenty lub prowadzić rozmowy głosowe i wideo. Możesz nawet tworzyć czaty grupowe, aby zebrać wszystkich razem, niezależnie od tego, czy chodzi o projekty, zespoły czy plany rodzinne.

Dzięki pełnemu szyfrowaniu, kompatybilności z urządzeniami mobilnymi i komputerami stacjonarnymi, WhatsApp jest prostą, bezpieczną i wszechstronną aplikacją do komunikacji.

Funkcje WhatsApp

Niektóre z funkcji WhatsApp obejmują:

1. Wiadomości i połączenia jeden na jednego

przez WhatsApp WhatsApp zapewnia prostą komunikację. Czaty jeden na jednego, połączenia głosowe i wideo są idealne do prywatnych rozmów lub szybkich spotkań. Aplikacja pobiera kontakty bezpośrednio z telefonu, dzięki czemu można sprawdzić, kto już korzysta z WhatsApp i zaprosić tych, którzy jeszcze tego nie robią.

Możesz wysyłać teksty, wiadomości głosowe, a nawet oznaczać gwiazdką lub przekazywać dalej ważne wiadomości w celu łatwego do nich dostępu. WhatsApp ma teraz przycisk edycji, który pozwala dostosować tekst po wysłaniu. Nie jesteś zadowolony z wiadomości? Możesz ją usunąć dla wszystkich, ale pamiętaj - obie opcje są dostępne tylko krótko po naciśnięciu przycisku wysyłania.

Aplikacja WhatsApp Business zawiera również dodatkowe funkcje, takie jak ustawienie automatycznych odpowiedzi i udostępnianie katalogów produktów, co ułatwia utrzymanie połączenia z klientami.

Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli masz Siri lub Asystenta Google, użyj go do wysyłania wiadomości WhatsApp bez użycia rąk!

2. Grupy i listy transmisji

przez WhatsApp Czaty grupowe WhatsApp (lub po prostu grupy) to współdzielona przestrzeń, w której członkowie zespołu mogą współpracować, udostępniać aktualizacje i omawiać konkretne projekty lub tematy. W przypadku działu, grupy zadaniowej lub sesji burzy mózgów, grupy utrzymują wszystkich w pętli bez oddzielnych łańcuchów e-maili.

Z drugiej strony, listy rozgłoszeniowe umożliwiają wysyłanie tej samej wiadomości do wielu osób jednocześnie - bez uruchamiania czatu grupowego. To szybki sposób na udostępnianie ogłoszeń lub aktualizacji, przy jednoczesnym zachowaniu prywatnej i oddzielnej konwersacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku skutecznego docierania do dużych Teams lub różnych odbiorców.

3. Płatności w aplikacji z WhatsApp Pay

via WhatsApp Choć ograniczona do kilku wybranych krajów, WhatsApp Pay upraszcza operacje biznesowe, umożliwiając wysyłanie i otrzymywanie pieniędzy bezpośrednio w rozmowach na czacie.

Na przykład, klient przeglądający katalog produktów na WhatsApp znajduje coś, co mu się podoba i decyduje się to kupić. Zamiast udostępniania danych bankowych lub przechodzenia na zewnętrzną stronę internetową, wystarczy dotknąć przycisku "Zapłać" na czacie, wprowadzić kwotę i autoryzować płatność za pomocą kodu PIN lub weryfikacji biometrycznej.

Cała transakcja odbywa się na miejscu, a użytkownik otrzymuje paragon na czacie.

whatsApp Pay jest (jak dotąd) dostępny tylko w Indiach i Brazylii

krajach o największej liczbie pobrań aplikacji WhatsApp Business.

4. Udostępnianie i przechowywanie

WhatsApp umożliwia wysyłanie zdjęć, wideo, plików audio, dokumentów (w tym PDF, Word, Excel i PowerPoint) i kontaktów. Możesz także udostępniać swoją lokalizację na żywo z aktualizacjami GPS w czasie rzeczywistym przez ustawiony czas trwania (do 8 godzin), co ułatwia koordynację z mobilnymi Teams.

WhatsApp nie jest wyłącznie usługą przechowywania w chmurze. Cała udostępniana zawartość zajmuje przestrzeń w telefonie i jest archiwizowana w chmurze. Można tym zarządzać, archiwizując wiadomości, pliki i multimedia ręcznie. Możesz także zrezygnować z automatycznego zapisywania multimediów w galerii telefonu i zachować tylko te, których potrzebujesz.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Włącz opcję "Znikające wiadomości", aby automatycznie usuwać czaty po ustawionym czasie. W ten sposób nie musisz martwić się o ręczne wyczyszczenie przestrzeni.

Ceny WhatsApp

Aplikacja zwykła: Free

Free Aplikacja Business: Free

Free API Business: Płać za rozmowę

Slack vs. WhatsApp: Porównanie funkcji

Oto przegląd różnych funkcji Slack i WhatsApp:

Funkcje Slack WhatsApp/WhatsApp Business Połączenia głosowe i wideo (zarówno 1 na 1, jak i grupowe) Tak Tak Tak Limit historii wiadomości Do 90 dni w planie Free Unlimited Udostępnianie ekranu Tak Tak Dodawanie adnotacji podczas udostępniania ekranu Tak Nie Czaty grupowe Tak. Kanały do dyskusji na różne tematy i niestandardowe grupy do bardziej prywatnych rozmów Tak. Grupy i listy transmisji mogą być używane do masowego wysyłania wiadomości do dużej liczby osób Funkcja wyszukiwania Tak. Posiada zaawansowane filtry wyszukiwania do wskazywania plików i wiadomości Tak. Podstawowe funkcje wyszukiwania dla czatów Udostępnianie plików Tak. Możliwość udostępniania dowolnych plików do 10 GB Tak. Możliwość udostępniania dowolnych plików do 2 GB Tak Udostępnianie lokalizacji Nie Tak. Możliwość udostępniania lokalizacji na żywo przez maksymalnie 8 godzin Płatności w aplikacji Nie; można zintegrować z narzędziami płatniczymi, takimi jak PayPal Tak. Może wysyłać i odbierać pieniądze w aplikacji Pamięć Tak. Do 20 GB w płatnym planie Tak. Przechowuje wszystko w urządzeniu Powiadomienia Tak Powiadomienia Tak. Wysoce konfigurowalny Tak. Natychmiastowe i podstawowe Bezpieczeństwo Tak. Posiada szyfrowanie danych i kilka certyfikatów Tak. Oferuje kompleksowe szyfrowanie Integracje Rozbudowane; połączenie z ponad 2600 aplikacjami Limit; połączenie z HubSpot i kilkoma platformami Aplikacje mobilne i komputerowe Tak Tak Ceny Free, płatne plany od $8.75/użytkownika/miesiąc Free; regionalne stawki obowiązują dla API po 1000 konwersacjach

Przyjrzyjmy się bliżej temu porównaniu funkcji:

Funkcja #1: Ustawienia i interfejs użytkownika

Slack oferuje wysoce konfigurowalny interfejs, ale początkowo jego ustawienie może wydawać się nieco skomplikowane. Użytkownicy muszą utworzyć obszary robocze i kanały oraz przypisać role użytkowników, zanim będą mogli korzystać z platformy.

Po ustawieniu, interfejs jest łatwy w nawigacji, z konwersacjami zajmującymi większość ekranu i paskiem bocznym dla kanałów, wątków i kontaktów. Slack oferuje również zakres opcji dostosowywania, w tym motywy, emoji, a nawet niestandardowe dane powstania emoji.

**Z kolei WhatsApp stawia na prostotę. Konfiguracja jest szybka i łatwa, wymagając jedynie podania numeru telefonu i weryfikacji. Interfejs jest minimalistyczny, z czatami wyświetlanymi po lewej stronie i aktywną rozmową po prawej stronie pulpitu.

Aplikacja mobilna oferuje przejrzysty układ z łatwymi zakładkami do rozmów i aktualizacji statusu. Tworzenie grup jest proste, a WhatsApp Business dodaje katalogi produktów do znanego interfejsu. Zarówno główna aplikacja, jak i WhatsApp Business oferują niestandardowe opcje tła czatu.

Zwycięzca: WhatsApp. Każdy może ustawić WhatsApp w kilka minut i zacząć czatować. Slack zajmuje więcej czasu - musisz mieć służbowy e-mail, zaprosić członków i ustawić obszar roboczy, często podpowiedź dla użytkowników, aby wybrać łatwiejsze alternatywy .

Funkcja #2: Komunikacja w biznesie

Slack został zaprojektowany z myślą o wydajnej komunikacji w zespole. Oferuje funkcje takie jak formatowanie wiadomości, organizacja i planowanie. Oferuje również opcje zarządzania grupami z publicznymi lub prywatnymi kanałami, niestandardowymi uprawnieniami i rolami członków.

Dostarcza połączenia głosowe i wideo jeden na jednego z udostępnianiem ekranu, adnotacjami i nagrywaniem spotkań. Większe spotkania wymagają jednak płatnych planów.

WhatsApp koncentruje się na szybkim i niezawodnym przesyłaniu wiadomości, z potwierdzeniami odczytu, wskaźnikami pisania oraz wyraźnymi połączeniami głosowymi i wideo. Choć wersja na pulpit zawiera teraz funkcje połączeń i udostępniania ekranu, to mogą w niej występować usterki i brakować funkcji współpracy, takich jak dodawanie adnotacji podczas rozmów.

Aplikacja Business dodaje automatyzację wiadomości, szybkie odpowiedzi i etykiety do organizowania czatów. Grupy mogą być duże, z maksymalnie 1024 członkami, i zawierać narzędzia takie jak kontrola administratora, ankiety i listy transmisji. WhatsApp oferuje również zweryfikowane profile, statystyki wiadomości i wsparcie dla wielu urządzeń do zarządzania czatami klientów na wielu urządzeniach.

Zwycięzca: Jest remis. Slack jest świetny dla Teams, zwłaszcza firm technologicznych, pracujących razem w jednej przestrzeni. W przypadku sprzedaży i zarządzania wieloma czatami z klientami WhatsApp jest szybszy i oszczędza czas na organizację.

Funkcja #3: Powiadomienia

Slack oferuje rozszerzenie kontroli nad powiadomieniami, umożliwiając wybór otrzymywanych alertów i niestandardowe ich ustawienie. Możesz ustawić konkretne godziny powiadomień lub otrzymywać alerty mobilne, gdy jesteś nieaktywny na pulpicie. W celu skupienia się na pracy można użyć funkcji Nie przeszkadzać, aby tymczasowo wstrzymać powiadomienia.

System powiadomień WhatsApp jest prostszy, ale nadal oferuje pewne niestandardowe ustawienia. Można wybrać powiadomienia dla poszczególnych czatów, czatów grupowych i połączeń, a nawet wybrać niestandardowe dźwięki powiadomień lub dzwonków.

Aplikacja pokazuje status dostarczenia i przeczytania wiadomości, a użytkownicy Business mogą ustawić priorytet powiadomień i automatyczne odpowiedzi. Aby zapewnić sobie ciszę, można wyciszyć czaty, grupy lub połączenia na dłuższy okres.

Zwycięzca: Slack. Z większą liczbą niestandardowych opcji, Slack jest bardziej odpowiedni dla ruchliwych ustawień pracy. Prostota WhatsApp nie zapewnia takiej głębi i elastyczności.

Funkcja #4: Udostępnianie i przechowywanie plików

Slack upraszcza udostępnianie plików dla zdalnych teamów, umożliwiając udostępnianie plików do 10 GB z urządzenia lub aplikacji takich jak Dropbox. Automatycznie zapisuje i archiwizuje pliki, wiadomości i multimedia w chmurze. Przestrzeń dyskowa różni się w zależności od planu, przy czym wersja Free oferuje 5 GB i przechowuje pliki przez 90 dni, podczas gdy płatne plany zapewniają 10 GB lub 20 GB na użytkownika.

WhatsApp zapewnia wsparcie dla udostępniania plików o rozmiarze do 2 GB, w tym PDF-ów, zdjęć, wideo i GIF-ów. Umożliwia również udostępnianie kontaktów i lokalizacji, ale nie działa z plikami Google Suite. WhatsApp przechowuje wiadomości, pliki i multimedia na telefonie, co może wymagać ręcznego tworzenia kopii zapasowych lub automatycznego tworzenia kopii zapasowych, aby zapobiec utracie danych.

Zwycięzca: Slack. Pliki Business są zazwyczaj ważne i duże. Używanie Slack do ich wymiany bez martwienia się o problemy z przechowywaniem ma sens.

Funkcja #5: Integracje

Slack integruje się z ponad 2600 aplikacjami, takimi jak Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira i Trello. Pozwala to na automatyzację zadań, udostępnianie plików i podgląd bezpośrednio w kanałach. Boty Slack obsługują aktualizacje i alerty; Teams mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy lub aplikacje.

Integracje WhatsApp koncentrują się głównie na obsłudze klienta i sprzedaży. Business może synchronizować katalogi produktów z Facebook Shops, używać API do połączenia z systemami CRM i automatyzować odpowiedzi lub cykle pracy.

Zwycięzca: Slack. Twój team prawdopodobnie korzysta już z wielu narzędzi niezbędnych do codziennej pracy. Slack może łatwo dopasować się do tego stosu, podczas gdy WhatsApp może znacznie ucierpieć w porównaniu do swoich alternatyw .

Slack vs. WhatsApp na Reddicie

Aby zrozumieć debatę Slack vs. WhatsApp, sprawdziliśmy Reddit w poszukiwaniu prawdziwych, bardziej autentycznych opinii - i opinie są mieszane.

Ludzie lubią Slack za dobrą organizację, z wszystkimi czatami i dyskusjami w jednym miejscu i łatwymi do znalezienia za pomocą wyszukiwarki. mrbkkt1 , który prowadzi restaurację, mówi,

_Slack dał mi możliwość komunikowania się wszystkich pracowników i przechowywania wszystkich wiadomości w jednym, zwięzłym miejscu. Jestem teraz w stanie publikować harmonogramy, które ludzie mogą zobaczyć ze swoich telefonów, zamiast wysyłać grupowe lub indywidualne teksty. Mogę teraz publikować notatki online, zamiast je drukować i wysyłać

Tymczasem niektórzy wolą WhatsApp ze względu na jego szybkość i wygodę, szczególnie w przypadku pracy z klientem. Jak kevin4076 komentarze,

_Odchodząc do Slacka, zmuszasz swoich klientów do pobrania i ustawienia kolejnej aplikacji, podczas gdy prawdopodobnie mają już zainstalowany WhatsApp. Ponadto przejście na WhatsApp oznaczałoby mniejsze tarcie dla klientów

Większość ludzi rozumie jednak, że obie aplikacje zaspokajają różne potrzeby związane z pracą. Tak więc, zamiast wyciągać pochopne wnioski, wielu Redditorów, takich jak fumo7887 najpierw rozważ cel.

Jakie jest zastosowanie? Każde narzędzie ma swoje wady i zalety, ale wszystko zależy od tego, do czego chcesz go używać. Grupa przyjaciół? Współpracownicy? Sąsiedzi? Otwarta społeczność_?

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Slack vs. WhatsApp

Slack i WhatsApp świetnie nadają się do utrzymywania połączenia między Teamsami, ale większość miejsc pracy potrzebuje czegoś więcej niż tylko aplikacja do czatowania . Przeskakiwanie między narzędziami do komunikacji, projektami i zadaniami może powodować bałagan i stratę cennego czasu.

W tym miejscu ClickUp nadchodzi!

To coś więcej niż tylko narzędzie do komunikacji - to aplikacja do wszystkiego w pracy - łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację w zespole, wszystko w jednym miejscu, zasilane przez AI nowej generacji dla inteligentniejszej automatyzacji i wyszukiwania.

Oto jak ClickUp może zmienić sposób, w jaki pracujesz:

ClickUp's One Up #1: Czatuj swoją drogę do lepszej pracy zespołowej ClickUp Chat to wbudowane narzędzie, które łączy wiadomości z

zarządzanie projektami . Został zaprojektowany w celu usprawnienia cyklu pracy poprzez przeniesienie konwersacji bezpośrednio do huba roboczego.

W przeciwieństwie do Slacka czy WhatsAppa, gdzie czaty często są zakopywane lub odłączane od rzeczywistych zadań, ClickUp Chat wiąże dyskusje z elementami do wykonania i projektami, dzięki czemu praca zespołowa jest płynna.

Z pomocą natywnej AI ClickUp łączy zarządzanie projektami i wiedzą w jedną całość, z łatwością łącząc rozmowy z zadaniami, dokumentami i projektami - sprawiając, że komunikacja zespołowa (i współpracę w czasie rzeczywistym ) naturalną częścią istniejącego cyklu pracy.

Funkcje ClickUp Chat pozwalają na:

Czatować bezpośrednio w Przestrzeniach lub na Listach, aby dyskusje były powiązane z odpowiednimi zadaniami lub projektami

Przekształcenie dowolnej wiadomości czatu w zadanie za pomocą jednego kliknięcia, przechwytywanie kontekstu i automatyczne tworzenie zadań, dzięki czemu nic ważnego nie zostanie pominięte

Używaj AI CatchUp do podsumowywania pominiętych czatów i AI CleanUp do wyciągania elementów działań z wiadomości, pomagając ci pozostać skupionym i uniknąć przeciążenia informacjami

do podsumowywania pominiętych czatów i do wyciągania elementów działań z wiadomości, pomagając ci pozostać skupionym i uniknąć przeciążenia informacjami Współpracuj na żywo dzięki rozmowom wideo i udostępnianiu ekranu przez SyncUps . Umożliwia ona czatowanie z 200 osobami jednocześnie, łączenie zadań i przypisywanie ich do członków zespołu, planowanie spotkań, a nawet sprawdzanie obciążenia pracą zespołu bezpośrednio na czacie

. Umożliwia ona czatowanie z 200 osobami jednocześnie, łączenie zadań i przypisywanie ich do członków zespołu, planowanie spotkań, a nawet sprawdzanie obciążenia pracą zespołu bezpośrednio na czacie Udostępnianie aktualizacji i plików, połączonych bezpośrednio z projektami

Ponadto, jeśli kiedykolwiek będziesz chciał rzucić okiem na swoje projekty podczas czatu, możesz przełączyć się na widok projektu i na bieżąco aktualizować swoje dyskusje.

ClickUp's One Up #2: Przechwytywanie rozmów w celu komunikacji w czasie rzeczywistym

Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips i udostępniaj je swojemu zespołowi w celu prowadzenia dogłębnych dyskusji

Niezależnie od tego, czy dokumentujesz procesy, wyjaśniasz kroki rozwiązywania problemów, czy przekazujesz aktualizacje projektu, ClickUp Clip pozwala uchwycić wszystko w wideo z lub bez nagrań z kamery internetowej, aby uzyskać więcej kontekstu.

Po nagraniu wideo jest ono automatycznie transkrybowane przy użyciu ClickUp Brain . Oznacza to, że nie przegapisz żadnego fragmentu wideo. Możesz szybko przeszukać transkrypcję pod kątem słów kluczowych, aby natychmiast znaleźć kluczowe fragmenty.

Następnie możesz załączyć te klipy do zadań i projektów lub udostępniać je członkom zespołu, aby wszyscy byli na bieżąco. Teams może również:

Dodawać komentarze bezpośrednio na wideo w celu uzyskania szybkiej informacji zwrotnej

Przekształcać klipy w zadania, aby zamieniać pomysły w wyniki

Uzyskać dostęp do wszystkich nagranych klipów w scentralizowanej lokalizacji zwanej Clips Hub

ClickUp's One Up #3: Przypisywanie komentarzy i udostępnianie aktualizacji

Przydziel zadania i obowiązki konkretnym członkom za pomocą funkcji Przypisane komentarze

Niezależnie od tego, czy są to pliki Clips, czy wiadomości na czacie, możesz przekształcić je w wykonalne zadania i przydzielić je konkretnym członkom zespołu za pomocą funkcji Przypisane komentarze ClickUp funkcja. W ten sposób każde zadanie lub prośba ma wyraźnego właściciela i nic nie zostanie przeoczone.

Gdy masz wszystkie przypisane komentarze w jednym centralnym miejscu, śledzenie postępów i bycie na szczycie priorytetów jest łatwe. Możesz przekształcić komentarze w zadania i upewnić się, że Twoje projekty posuwają się naprzód bez pomijania ważnych szczegółów.

ClickUp's One Up #4: Współpraca w czasie rzeczywistym

Wcielaj swoje pomysły w życie, zapisując je na tablicach ClickUp Whiteboard i wizualnie współpracuj ze swoim zespołem z dowolnego miejsca

Zamiast szukać pustej tablicy w biurze, po prostu użyj Tablice ClickUp do burzy mózgów online.

Ta cyfrowa kanwa pozwala Twojemu zespołowi na burzę mózgów, współpracę i przekształcanie pomysłów w działania, bez względu na to, gdzie jesteś. Dzięki narzędziom takim jak rysowanie odręczne i tworzenie kształtów, możesz ożywić swoje koncepcje i stworzyć mapę cyklu pracy lub procesów, aby uzyskać maksymalną przejrzystość.

Monitoruj aktywność członków swojego zespołu w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wykrywania współpracy ClickUp

Gdy Twoje pomysły są gotowe do realizacji, możesz natychmiast przekształcić je w zadania i przypisać je odpowiednim członkom zespołu. Możesz również dokładnie monitorować ich aktywność w czasie rzeczywistym dzięki Wykrywanie współpracy w ClickUp .

Możesz zobaczyć, kiedy Twój zespół przegląda lub edytuje zadania, tworząc bardziej połączone i wydajne środowisko pracy. Teams jest zsynchronizowany dzięki natychmiastowym aktualizacjom udostępnianych zadań i ogranicza ciągłe rozmowy, ponieważ każdy wie, kto nad czym pracuje.

Ponadto, jeśli korzystasz już ze Slack i nadal chcesz uzyskać przewagę ClickUp, po prostu użyj Integracja ClickUp z Slack i gotowe do zrobienia.

Pozostań w połączeniu ze swoim Teamsem dzięki ClickUp!

Zarówno Slack, jak i WhatsApp świetnie nadają się do przesyłania wiadomości błyskawicznych i utrzymywania połączenia z Teams.

Slack zaspokaja wszystkie potrzeby zawodowe, łącząc Teams i organizując wszystkie wiadomości i pliki w jednym miejscu. Tymczasem WhatsApp dodaje osobisty charakter do komunikacji w zespole poprzez czaty i rozmowy.

Ale co, jeśli chcesz czegoś, co jest mieszanką obu? Coś, czego można używać do czatowania i zrobienia czegoś.

Rozwiązaniem jest ClickUp, kompleksowa platforma wydajności, która łączy wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu, w tym komunikację. Wypróbuj ClickUp już dziś .