Microsoft Bookings vs. Calendly: Które narzędzie do tworzenia harmonogramów jest najlepsze?

Balansujesz między spotkaniami i rosnącą listą do zrobienia. Czasu jest mało i trzeba ułatwić planowanie.

Skorzystaj więc z inteligentnego oprogramowania do planowania.

Badania sugerują, że 40% menedżerów spędza więcej niż 15 godzin tygodniowo na spotkaniach. Dlatego optymalizacja procesu planowania jest niezbędna, aby zapewnić efektywność spotkań i efektywne wykorzystanie tego czasu.

Nie trzeba dodawać, że oprogramowanie do planowania spotkań jest niezbędne dla profesjonalistów, którzy chcą usprawnić zarządzanie kalendarzem.

W tym artykule porównamy dwa popularne aplikacje kalendarza : Microsoft Bookings vs. Calendly. Przedstawimy również alternatywne narzędzie do łatwego planowania spotkań.

Czym jest Microsoft Bookings?

Microsoft Bookings to przyjazne dla użytkownika narzędzie do planowania spotkań zintegrowane z ekosystemem Microsoft 365. Upraszcza ono rezerwowanie terminów i spotkań, ułatwiając firmom i teamom zarządzanie kalendarzami projektów efektywnie.

Funkcje Microsoft Bookings

Jeśli korzystasz już z narzędzi Microsoft Office, takich jak Outlook, Teams i OneDrive, Bookings płynnie integruje się z tymi aplikacjami, aby usprawnić planowanie. Przyjrzyjmy się wyróżniającym się funkcjom kalendarz online oferty:

Funkcja #1: Zautomatyzowane przypomnienia e-mail i działania następcze

Microsoft Bookings upraszcza zarządzanie spotkaniami dzięki konfigurowalnym przypomnieniom e-mail. Można je zaplanować tak, aby były wysyłane od 15 minut do dwóch tygodni przed umówionym spotkaniem, zapewniając niestandardową komunikację z klientami.

Po skonfigurowaniu Bookings automatycznie wysyła przypomnienia, pomagając niestandardowym klientom być na bieżąco z nadchodzącymi rezerwacjami.

Microsoft Bookings oferuje również zautomatyzowane powiadomienia e-mail. Możesz zaprojektować te e-maile, aby poprosić o opinię po spotkaniu lub przypomnieć klientom o zaplanowaniu następnej sesji.

Funkcja #2: Udostępnianie rezerwacji

Funkcja Shared Bookings w Microsoft Bookings umożliwia wielu członkom zespołu zarządzanie spotkaniami w ramach ujednoliconego systemu. Funkcja ta jest idealna dla organizacji, w których role związane z kontaktami z klientami wymagają elastyczności w planowaniu.

Teams mogą łatwo koordynować dostępność za pośrednictwem udostępnianych kalendarzy, zapewniając klientom niestandardową obsługę bez nakładania się harmonogramów.

System wspiera śledzenie dostępności w czasie rzeczywistym, co pomaga uniknąć podwójnych rezerwacji i poprawia obsługę klienta.

Funkcja #3: Ustawienie czasu buforowania

Niektóre spotkania mogą wymagać dodatkowego czasu na przygotowanie, sprzątanie lub podróż między spotkaniami z klientami. Aby to uwzględnić, Microsoft Bookings oferuje funkcję czasu buforowego, która umożliwia ustawienie czasu przed, po lub w obu przypadkach przed spotkaniami.

Zapewnia to płynne przejście między spotkaniami i zapobiega niepotrzebnym opóźnieniom dla klientów. Czas buforowania można skonfigurować na stronie szczegółów usługi w usłudze Bookings.

Ceny rezerwacji Microsoft

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/użytkownika miesięcznie

7,20 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/użytkownika miesięcznie

$9.90/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/użytkownika miesięcznie

zastrzeżenie: należy pamiętać, że usługa Microsoft Bookings jest dostępna tylko jako część pakietu Microsoft 365, a nie jako samodzielne narzędzie. W związku z tym ceny dotyczą pakietu

Czym jest Calendly?

Calendly to popularne narzędzie do planowania, znane ze swoich elastycznych funkcji. Narzędzie pozwala zdecydować, ile spotkań chcesz zaplanować każdego dnia i niestandardowe typy spotkań, które oferujesz.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem lub właścicielem małego biznesu planującym konsultacje, rekruterem organizującym rozmowy kwalifikacyjne, czy liderem zespołu organizującym wydarzenia grupowe, Calendly upraszcza ten proces.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku koordynowania udostępniania kalendarza wielu uczestnikom.

Proces planowania spotkań jest intuicyjny. Calendly pomaga ustawić spersonalizowaną stronę rezerwacji, synchronizując ją z kalendarzem i automatycznie wykrywając strefę czasową. Po skonfigurowaniu wystarczy dodać dostępne przedziały czasowe i można udostępniać link za pośrednictwem e-maila lub tekstu.

przez Calendly Zaproszeni mogą wybrać najlepszy dla siebie czas, a Calendly automatycznie potwierdza spotkanie i dodaje je do kalendarza wszystkich osób.

Funkcje Calendly

Oto niektóre z najpopularniejszych funkcji Calendly:

Funkcja #1: Konfigurowalne typy wydarzeń

Calendly umożliwia tworzenie różnych typów wydarzeń w zależności od potrzeb. Free Plan wspiera spotkania jeden na jednego, a płatne plany odblokowują dodatkowe funkcje, takie jak grupowe, zbiorowe lub spotkania typu round-robin .

Można również zarządzać liczbą spotkań rezerwowanych dziennie i ustawić przerwy między sesjami, aby zapobiec spotkaniom "back-to-back".

Funkcja #2: Automatyzacja powiadomień

Calendly wysyła stronę z potwierdzeniem do ciebie i zaproszonej osoby, gdy zaplanujesz spotkanie. Wysyła również automatyczne przypomnienia e-mailem lub tekstem przed spotkaniem, pomagając zmniejszyć liczbę nieobecności.

Możesz dostosować przypomnienia i wysyłać wiadomości uzupełniające po spotkaniu, aby uzyskać spersonalizowane doświadczenie.

Funkcja #3: Oszczędzające czas formularze routingu

Calendly oferuje niestandardowe formularze przekierowujące, które na podstawie odpowiedzi klientów kierują ich na właściwy rodzaj spotkania lub do odpowiedniej osoby, minimalizując potrzebę ręcznej interwencji.

Funkcja #4: Solidne zabezpieczenia

Calendly chroni dane użytkownika za pomocą zabezpieczeń na poziomie Enterprise, w tym hostingu w chmurze, zapór ogniowych i szyfrowania. Jest zgodny z różnymi przepisami dotyczącymi prywatności, zapewniając bezpieczeństwo informacji.

Ceny Calendly

Free

Standard : 12 USD za licencję miesięcznie

: 12 USD za licencję miesięcznie Teams : 20 USD/miejsce na miesiąc

: 20 USD/miejsce na miesiąc Enterprise: Od 15 000 USD/rok

Microsoft Bookings vs. Calendly: Porównanie funkcji

Przyjrzyjmy się szczegółowemu porównaniu Calendly i Microsoft Bookings, koncentrując się na kluczowych funkcjach, możliwościach i cenach:

Funkcja/Plan Microsoft Bookings Calendly typy planowania Spotkania online, oparte na usługach Unlimited 1-1 (Free), wiele typów Integracja Aplikacje Microsoft 365 Ponad 100 integracji (Zoom, Stripe, itp.) Zarządzanie użytkownikami Do 300 użytkowników Funkcje od podstawowych do zaawansowanych Dostęp mobilny Aplikacja mobilna Aplikacja mobilna i rozszerzenie do przeglądarki Zaawansowane funkcje Zaawansowane zabezpieczenia, Teams Raportowanie, automatyzacja (Teams/Enterprise) Dostępność wersji próbnej Jednomiesięczna bezpłatna wersja próbna Free plan podstawowy, wersja próbna dla Premium

Teraz, gdy wiemy już, jak te dwa narzędzia wypadają na tle innych, które z nich powinieneś wybrać dla swoich potrzeb? Zależy od tego, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Funkcja #1: Łatwość obsługi

Microsoft Bookings płynnie integruje się z produktami Microsoft 365, oferując płynne środowisko dla użytkowników, którzy polegają na Outlooku do zarządzania e-mailami i kalendarzem.

Jednak ustawienia mogą być mylące i nieintuicyjne dla osób spoza ekosystemu Microsoft. Poruszanie się po platformie może być również trudne ze względu na jej dużą zależność od procesów specyficznych dla Microsoft.

Z kolei Calendly słynie z przejrzystego, nowoczesnego interfejsu i łatwego do przeprowadzenia procesu ustawienia. Intuicyjna konstrukcja i konfigurowalne ustawienia zapewniają płynne wrażenia użytkownika, nawet dla tych, którzy nie są głęboko osadzeni w określonym ekosystemie.

Połączenie wielu kalendarzy na różnych platformach, takich jak Google, Microsoft i Apple, daje Calendly przewagę pod względem elastyczności.

🏆 Zwycięzca: Calendly wyróżnia się bardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsem i wieloplatformowa integracja kalendarza podczas gdy Microsoft Bookings najlepiej nadaje się dla tych, którzy już korzystają z Microsoft 365.

Funkcja #2: Możliwości integracji

Microsoft Bookings płynnie integruje się z pakietem narzędzi Microsoft, w tym Teams, Outlook i OneDrive, co jest idealnym rozwiązaniem dla Business już korzystających z Microsoft 365.

Jednak jego integracja z aplikacjami innych firm jest bardziej limitowana niż w przypadku innych narzędzi.

Tymczasem Calendly oferuje ponad 100 integracji z innymi narzędziami narzędziami do spotkań online , takich jak Zoom, Kalendarz Google i inne, co czyni go wszechstronnym wyborem dla firm korzystających z narzędzi wykraczających poza Microsoft 365.

🏆 Zwycięzca: Pomimo oczywistej większej liczby integracji Calendly, to naprawdę zależy od twoich konkretnych potrzeb. Jeśli zainwestowałeś już w Microsoft 365, Bookings oferuje usprawnione środowisko. Rozbudowane integracje Calendly mogą jednak lepiej pasować do firm korzystających z szerszego zakresu narzędzi.

Funkcja #3: Przystępna cena

Jeśli chodzi o ceny, Microsoft Bookings zdecydowanie wyróżnia się przystępną ceną. Począwszy od zaledwie $$$a za użytkownika miesięcznie w ekosystemie Microsoft 365, oferuje doskonałą wartość, ponieważ zyskujesz również dostęp do pakietu aplikacji, takich jak Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel i PowerPoint.

Calendly zaczyna się od 12 USD za licencję miesięcznie w przypadku planów standardowych i 20 USD za licencję miesięcznie w przypadku planów Teams. Chociaż może to być większa inwestycja dla większych Teams, oferuje dużą elastyczność i łatwość użytkowania.

🏆 Zwycięzca: Ponownie, to zależy wyłącznie od konkretnych potrzeb.

Microsoft Bookings oferuje bardziej przyjazną dla budżetu opcję dla firm korzystających już z produktów Microsoft. Calendly może być jednak lepszym rozwiązaniem dla mniejszych Businessów lub startupów, które przedkładają łatwość obsługi nad integrację z ekosystemem.

Microsoft Bookings vs. Calendly na Reddit

Zwróciliśmy się do Reddit, aby zobaczyć, co ludzie myślą o tych dwóch produktach i ich ofertach, a opinie były dość mocno zakorzenione w obu obozach.

Instancja, użytkownik Reddit napisał obszernie o swoich pozytywnych doświadczeniach z Calendly:

_Szczerze mówiąc, uważam, że Calendly to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, produktów dostępnych obecnie na rynku. Moja organizacja ma płatnych użytkowników i nawet za 10-15 dolarów miesięcznie jest to tego warte ze względu na automatyzacje cyklu pracy, które można dodać przed i po spotkaniu (lub nie)

Jednak inni użytkownicy Reddita argumentowali na korzyść Microsoft Bookings, z inny użytkownik o tym, jak platforma bardzo im pomogła:

Z powodzenie wdrożyliśmy Microsoft Bookings do planowania rozmów kwalifikacyjnych, usprawniając proces w całej naszej organizacji. Narzędzie to bez trudu dostosowuje dostępność wszystkich uczestników rozmów kwalifikacyjnych. Tworzymy nowe instancje dla każdego cyklu rekrutacji. Wynik? Znaczna redukcja kosztów administracyjnych, zwiększenie wydajności i uproszczenie koordynacji naszych harmonogramów rozmów kwalifikacyjnych. 👍🏼

Chociaż oba narzędzia miały swoich zwolenników, wszyscy zgodzili się, że planowanie zbyt wielu spotkań - niezależnie od narzędzia - zawsze było okropne.

Jednak w tych dniach, w których absolutnie nie można uniknąć planowania jednego spotkania po drugim, ani Microsoft Bookings, ani Calendly mogą nie być odpowiednie. Ale nie martw się - na to też jest rozwiązanie!

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Microsoft Bookings vs. Calendly

Jeśli chodzi o planowanie spotkań, Microsoft Bookings i Calendly są popularnymi opcjami.

Jeśli jednak szukasz narzędzia do zrobienia czegoś więcej niż tylko zarządzania spotkaniami, ClickUp może być najlepszą opcją.

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które może być również używane jako oprogramowanie do planowania zadań . Umożliwia Teams zarządzanie zadaniami, terminami i spotkaniami w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie spotkaniami z klientami, koordynowanie pracy zespołu, czy organizowanie osobistych zadań, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie, które jest lepsze niż Microsoft Bookings i Calendly.

Bądź na bieżąco z aktualizacjami projektów, optymalizuj cykle pracy i współpracuj bez wysiłku ze swoim zespołem - wszystko w ClickUp

Oto kilka dodatkowych bonusów, które wyróżniają ClickUp na tle konkurencji:

ClickUp's One Up #1: Widok kalendarza Widok kalendarza ClickUp umożliwia bezproblemową integrację z narzędziami takimi jak Kalendarz Google czy Microsoft Outlook. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają wszechstronnego rozwiązania do zarządzania zadaniami, terminami i spotkaniami w jednym miejscu.

Zachowaj porządek i nigdy nie przegap ostatecznego terminu dzięki widokowi kalendarza ClickUp, dzięki wbudowanym przypomnieniom, które pozwolą Ci być na bieżąco

ClickUp Calendar View oferuje szereg funkcji, w tym:

Dostosowywane widoki : Przełączanie między widokiem dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub niestandardowym

: Przełączanie między widokiem dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub niestandardowym Osie czasu zadań : Łatwe zarządzanie i dostosowywanie etapów projektu za pomocą osi czasu zadań

: Łatwe zarządzanie i dostosowywanie etapów projektu za pomocą osi czasu zadań Łatwe planowanie : Planowanie zadań metodą "przeciągnij i upuść" bezpośrednio w kalendarzu

: Planowanie zadań metodą "przeciągnij i upuść" bezpośrednio w kalendarzu Publiczne udostępnianie : Publiczne udostępnianie kalendarza w celu zapewnienia przejrzystości i komunikacji

: Publiczne udostępnianie kalendarza w celu zapewnienia przejrzystości i komunikacji Zewnętrzna synchronizacja kalendarza : Integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi kalendarzami

: Integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi kalendarzami Przypomnienia o wydarzeniach: Ustawienie konfigurowalnych alertów, aby nigdy nie przegapić ważnych terminów lub spotkań

Funkcja widoku kalendarza ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla kierowników projektów i zespołów, które chcą zintegrować swój cykl pracy z harmonogramami. Oznacza to, że ClickUp zapewnia zoptymalizowane doświadczenie, które łączy zarządzanie zadaniami i planowanie kalendarza w sposób, w jaki nie robi tego ani Microsoft Bookings, ani Calendly.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Meetings

Z Spotkania ClickUp , możesz zintegrować spotkania bezpośrednio z cyklem pracy dzięki elastycznemu, wieloplatformowemu rozwiązaniu, które integruje się z różnymi narzędziami, w tym Kalendarzem Google, Outlookiem, a nawet Microsoft Teams.

Zachowaj kreatywność i organizację dzięki bogatym funkcjom edycji ClickUp, idealnym do robienia szczegółowych, uporządkowanych notatek podczas spotkań

Dzięki ClickUp Meetings możesz:

Sporządzać notatki ze spotkań z bogatą edycją tekstu

Zarządzać agendami przy użyciu list kontrolnych dla organizacji

Ustawienie powtarzających się spotkań z automatyzacją planowania

Przypisywać elementy działań i zadania do członków zespołu

Używaj poleceń / ukośników do szybkiego tworzenia zadań

Przypisywanie komentarzy do członków Teams w celu podjęcia dalszych działań

Funkcja spotkań ClickUp automatycznie konwertuje nawet dyskusje ze spotkań na zadania. Po spotkaniu ClickUp tworzy połączone zadania, ułatwiając śledzenie postępów i zarządzanie obowiązkami bez konieczności przełączania platform.

ClickUp's One Up #3: Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem w ClickUp pomagają efektywnie śledzić, zarządzać i optymalizować czas. Możesz ustawić szacowany czas, monitorować postępy i otrzymywać przypomnienia o nadchodzących zadaniach.

Zacznij efektywniej zarządzać swoim czasem dzięki funkcjom zarządzania czasem w ClickUp

Teams mogą korzystać z prognozy obciążenia pracą i konfigurowalnych alertów, aby zarządzać terminami i priorytetami efektywnie.

Funkcja zarządzania czasem w ClickUp to duża zaleta dla osób lub teamów, które chcą zwiększyć swoją wydajność. W przeciwieństwie do Microsoft Bookings lub Calendly, ClickUp integruje zarządzanie projektami bezpośrednio z harmonogramami projektów i zadaniami zespołu, pomagając w dotrzymywaniu terminów i zakończeniu zadań na czas.

💡 Pro Tip: Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu? Użyj zarządzanie czasem i szablony planerów dziennych na dobry początek.

Szablon planera kalendarza ClickUp

Dodatkowo Szablon do planowania kalendarza ClickUp jest idealny dla każdego, kto chce łatwo zaplanować swój dzień. Jest w pełni konfigurowalny, niezależnie od tego, czy chcesz zaplanować spotkania, ustawić terminy, czy zaplanować wydarzenia.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-128.png Szablon do planowania kalendarza ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-182201221&department=pmo&\_gl=1\*12nrtf8\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzIxOTg2MzEuQ2owS0NRaUEwZnU1QmhEUUFSSXNBTVhVQk9MWHBVNThPUWpzemtwSFQ3SG1yWHh6TW9sbzJjVF9Ha0lBYklwLTBseFFScXhTc3FDVWJCY2FBZ1NCRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjA4NTk2ODgwMC4xNzMxOTk0MzM2 Pobierz ten szablon /%cta/

Za pomocą szablonu można:

Śledzić postępy, wizualizować zadania i łatwo ustawić kalendarz za pomocą różnych widoków

Efektywnie organizować wydarzenia poprzez ustawienie niestandardowych statusów, aby na bieżąco informować interesariuszy

Śledzenie zadań i istotnych szczegółów za pomocą pól niestandardowych dla maksymalnej wydajności

Wykorzystywać narzędzia takie jak śledzenie czasu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach, aby jeszcze bardziej udoskonalić śledzenie wydarzeń

Możliwość stworzenia spersonalizowanego planera jest znaczącą zaletą. Funkcja ta pozwala tworzyć unikalne cykle pracy specyficzne dla projektów. W przeciwieństwie do Microsoft Bookings czy Calendly, dzięki temu szablonowi, ClickUp oferuje możliwość personalizacji na znacznie głębszym poziomie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla Teams szukających niestandardowych rozwiązań.

ClickUp's One Up #4: Planowanie z ClickUp + integracja z Calendly

Łatwe planowanie, śledzenie i organizowanie spotkań i harmonogramów pracy dzięki integracji ClickUp z Calendly

Z Integracja Calendly + ClickUp możesz mapować dane z Calendly na zadania ClickUp, automatycznie dodając osoby przypisane do spotkań. Ta integracja zapewnia, że zadania są tworzone i aktualizowane w ClickUp za każdym razem, gdy nowe spotkania są zaplanowane w Calendly, redukując pracę ręczną.

Dzięki połączeniu funkcji planowania Calendly z zaawansowanym zarządzaniem zadaniami ClickUp, firmy mogą stworzyć płynny cykl pracy, w którym spotkania, zadania i obowiązki zespołu są zsynchronizowane.

Ta integracja to duża wygrana dla Teams, którzy chcą zwiększyć wydajność bez konieczności przeskakiwania między różnymi narzędziami.

Uprość swoje spotkania z ClickUp Aplikacje do planowania stały się dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Stale rosnąca liczba spotkań zabiegających o naszą uwagę oznacza, że narzędzia takie jak Microsoft Bookings i Calendly są niezbędne.

Każda platforma ma swoje zalety i wady. Microsoft Bookings jest idealny dla zespołów mocno zainwestowanych w Microsoft 365, oferując płynną integrację z Outlookiem, Teams i innymi narzędziami Microsoft.

Calendly wyróżnia się szerokimi opcjami integracji i łatwością użytkowania, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów korzystających z różnych narzędzi.

Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej niż tylko oprogramowania do planowania spotkań, ClickUp sprosta temu wyzwaniu. Łączy w sobie zaawansowane funkcje zarządzania projektami, śledzenia zadań i współpracy zespołowej z automatyzacją cyklu pracy i zarządzaniem zadaniami opartym na AI.

ClickUp może być doskonałym rozwiązaniem do aplikacja do codziennego planowania która pozwala zarządzać kalendarzem, spotkaniami i całym potokiem projektów na jednej platformie. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś i zmień sposób zarządzania spotkaniami, projektami i Teams!