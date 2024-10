10 najlepszych alternatyw i konkurentów Calendly w 2024 r

Jeśli kiedykolwiek musiałeś zaplanować z kimś spotkanie, prawdopodobnie słyszałeś o Calendly. Stało się ono jednym z najpopularniejszych narzędzi do planowania spotkań w ostatnich latach, dzięki łatwości obsługi.

Nie jest to jednak funkcja unikalna dla Calendly. Istnieje wiele alternatyw i konkurentów Calendly, które oferują podobne lub lepsze wrażenia zarówno dla Ciebie, jak i Twoich potencjalnych klientów.

Jeśli szukasz alternatywy dla Calendly, jesteś w dobrych rękach. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i przejrzyj naszą krótką listę najlepszych opcji do zbadania w 2024 roku i później. 📅

Czym jest Calendly? Calendly to popularne narzędzie do planowania spotkań online które można wykorzystać do planowania rozmów, spotkań i terminów. Oprogramowanie umożliwia łatwe utworzenie strony rezerwacji, zsynchronizowanie jej z kalendarzem i udostępnianie jej potencjalnym lub obecnym klientom, aby mogli dokonać rezerwacji bezpośrednio.

przez Calendly Małe firmy, agencje i freelancerzy korzystają z aplikacji najlepsze aplikacje do planowania takich jak Calendly, aby uprościć proces rezerwacji spotkań. To oszczędza czas , energię i niepotrzebną komunikację - dzięki czemu można usprawnić cały proces poprzedzający spotkanie dla wszystkich zaangażowanych.

Calendly wysyła również przypomnienia w oprogramowaniu do planowania spotkań, dzięki czemu nikt więcej nie przegapi spotkania. Ponadto dostępne są Integracje Calendly połączenie aplikacji do planowania z innymi popularnymi narzędziami do planowania spotkań i spotkań grupowych.

Czego należy szukać w alternatywie dla Calendly?

Narzędzia takie jak Calendly zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania konieczności planowania spotkań lub rozmów telefonicznych. Każda alternatywa dla Calendly powinna zawierać te same podstawowe funkcje, a także wszystkie te, które chcesz dodać do swojego zestawu narzędzi.

Oto, na co należy zwrócić uwagę, rozważając alternatywy dla Calendly:

Funkcje: Czy aplikacja ma funkcje, których potrzebujesz? Czy ma do zrobienia nowe funkcje?

Czy aplikacja ma funkcje, których potrzebujesz? Czy ma do zrobienia nowe funkcje? Użyteczność: Czy oprogramowanie jest łatwe w użyciu? Czy członkowie zespołu mogą szybko nauczyć się z niego korzystać?

Czy oprogramowanie jest łatwe w użyciu? Czy członkowie zespołu mogą szybko nauczyć się z niego korzystać? Integracje : Czy narzędzie integruje się z innymi, z których już korzystasz? Czy można rozszerzyć funkcje dzięki wbudowanym lub zewnętrznym integracjom?

Czy narzędzie integruje się z innymi, z których już korzystasz? Czy można rozszerzyć funkcje dzięki wbudowanym lub zewnętrznym integracjom? Udostępnianie: Czy łatwo jest udostępnić stronę rezerwacji lub połączony z nią link innym osobom? Czy możesz osadzić ją na swojej stronie internetowej?

Czy łatwo jest udostępnić stronę rezerwacji lub połączony z nią link innym osobom? Czy możesz osadzić ją na swojej stronie internetowej? Opcje płatności: Czy można ustawić płatne spotkania? Czy aplikacja współpracuje z Stripe, PayPal, Square lub innym procesorem?

Czy można ustawić płatne spotkania? Czy aplikacja współpracuje z Stripe, PayPal, Square lub innym procesorem? Doświadczenie użytkownika końcowego: Czy aplikacja jest łatwa w nawigacji dla niestandardowych klientów?

Czy aplikacja jest łatwa w nawigacji dla niestandardowych klientów? Plany cenowe: Czy dostępny jest plan Free? Czy możesz korzystać z darmowej wersji, czy potrzebujesz planu premium do zrobienia funkcji, których potrzebujesz?

Plan najlepsza aplikacja kalendarza zależy od tego, jaki jest twój cel lub przeznaczenie. Zdecyduj, co jest dla ciebie najważniejsze, a następnie przejrzyj nasze najlepsze alternatywy Calendly, aby znaleźć idealne dopasowanie.

10 najlepszych alternatyw i konkurentów Calendly w 2024 roku

Istnieją setki narzędzi, które oferują kalendarze, formularze online lub kombinację tych dwóch, które twierdzą, że ułatwiają proces rezerwacji spotkań.

Oto najlepsze z najlepszych - nasz wybór najlepszych alternatyw Calendly, które warto rozważyć w tym roku.

Widok kalendarza ClickUp

Jedną z najlepszych alternatyw dla Calendly jest ClickUp. Znany jako potęga wydajności, ClickUp ma również wiele do zaoferowania zespołom, które chcą bardziej usprawnionego sposobu organizowania i przeglądania terminów, spotkań i połączeń.

Miej oko na swój harmonogram dzięki Widok kalendarza ClickUp w wersji internetowej lub w aplikacji mobilnej. Zobacz wszystkie swoje zadania, terminy i spotkania w jednym miejscu. Możesz zobaczyć oś czasu, zwizualizować swoje zarządzanie obciążeniem pracą i udostępnianie swojego kalendarza publicznie członkom zespołu lub całemu światu.

Widok kalendarza ClickUp jest również płynnie połączony z Kalendarzem Google, dzięki czemu niczego nie przegapisz.

Jeśli chodzi o przyjmowanie rezerwacji i planowanie spotkań, użyj Formularze ClickUp do zrobienia ciężkiej roboty. Twórz przyjazne dla użytkownika formularze, które automatycznie kierują odpowiedzi do właściwego członka zespołu. Dostosuj pola do przechwytywania danych i użyj logiki warunkowej, aby poprawić komfort rezerwacji.

Poruszaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 i widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

Po otrzymaniu odpowiedzi możesz automatycznie przekonwertować je na Zadania ClickUp . ClickUp został zbudowany dla planowanie zadań i zarządzanie czasem, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie zarządzać spotkaniami i obsługiwać cały proces klienta w jednym miejscu.

Ogromną zaletą korzystania z ClickUp jest możliwość dostosowania platformy, ale mamy również ogromną bibliotekę gotowych szablonów, w tym szablony do zarządzania czasem jeśli chcesz szybko zacząć.

The biblioteka integracji daje Ci również możliwość rozszerzenia korzyści płynących z korzystania z ClickUp o inne aplikacje z Twojego zestawu narzędzi, takie jak HubSpot, Kalendarz Google, Outlook, Slack i Zoom. Połącz się z jeszcze większą liczbą aplikacji za pomocą Zapier i odblokuj zaawansowane funkcje z ponad 1000 narzędzi.

Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy, aby całkowicie pożegnać się z Calendly, z przyjemnością dowiesz się, że ClickUp ma wbudowaną funkcję Integracja z Calendly dzięki czemu można korzystać z najlepszych funkcji obu narzędzi w jednym miejscu. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje

Planuj swój harmonogram w kalendarzu, a następnie łatwo udostępniaj go innym

Planuj, organizuj i śledź postępy dzięki wbudowanej funkcjioprogramowaniu do zarządzania zadaniami* Używaj ClickUp Forms do tworzenia niestandardowych formularzy rezerwacji i spotkań

Konwertuj odpowiedzi z formularzy na zadania, aby Twój zespół nie przegapił żadnej okazji

Korzystaj z płynnej integracji z innymi narzędziami w swoim obiegu spotkań

Limity ClickUp

Ze względu na liczbę dostępnych opcji niestandardowych, niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać ClickUp za przytłaczający

Chociaż ClickUp umożliwia przyjmowanie rezerwacji i zarządzanie kalendarzem, nie pełni on dokładnie takiej samej funkcji jak Calendly. Jeśli więc wolisz proces rezerwacji Calendly, możesz zintegrować swoje konto Calendly z ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Kalendarz Google

przez Kalendarz Google Prawie każdy zna Kalendarz Google, który stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi do użytku osobistego i biznesowego. W ramach Obszar roboczy Google , Kalendarz Google staje się jeszcze bardziej użyteczny -z narzędziami i funkcjami, które mogą przekształcić go we wbudowany system planowania spotkań, konkurujący z Calendly. 📆

Oprogramowanie do planowania spotkań jest doskonałym wyborem dla firm, które potrzebują popularnych narzędzi do planowania, które działają w różnych Teams.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Ustawienie dostępności spotkań na podstawie ustawień Kalendarza Google

Niestandardowe przedziały czasowe i czasy trwania spotkań (idealne dla spotkań grupowych)

Udostępnianie profesjonalnie wyglądającej strony rezerwacji za pomocą połączonego linku lub osadzanie jej na swojej stronie internetowej

Limity Kalendarza Google

Strony rezerwacji spotkań nie są obecnie dostępne w najbardziej przystępnej cenowo warstwie obszaru roboczego Google, Business Starter

Jeśli korzystasz już z innego ekosystemu, takiego jak Office 365 Microsoftu, inwestowanie w obszar roboczy Google może być zbędne

Cennik Kalendarza Google

Kalendarz Google jest częścią obszarów roboczych Google Workspace:

Business Starter: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Business Standard: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kalendarz Google oceny i recenzje

Nie ma oddzielnego systemu oceny dla Kalendarza Google, ale oto jak ogólnie obszar roboczy Google jest oceniany przez użytkowników:

G2: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 100 recenzji)

Check out these Alternatywy dla kalendarza Google !

3. Doodle

przez Doodle Doodle to narzędzie online, które szybko zyskało popularność dzięki funkcji planowania spotkań grupowych, ale teraz ma również narzędzie do rezerwacji, które może zastąpić Calendly. Narzędzie do grupowego planowania i ustawiania spotkań integruje się z wybranym narzędziem kalendarza, aby wyświetlać dostępność i typy spotkań oraz umożliwiać innym rezerwowanie przedziałów czasowych. ✏️

Najlepsze funkcje Doodle

Ustawienie godzin dostępności na stronie rezerwacji

Niestandardowa liczba rezerwacji, które możesz przyjąć w ciągu dnia lub dodawanie czasów buforowych

Wysyłanie przypomnień do niestandardowych klientów, aby nie przegapili spotkania

Limity Doodle

Niektórzy użytkownicy wyrażają frustrację z powodu prób zaplanowania spotkań lub rozmów z osobami z różnych stref czasowych

Aplikacja Doodle nie ma wbudowanego kalendarza, więc należy połączyć ją z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Microsoft Office 365

Ceny Doodle

**Free

Pro: $6.95/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

$6.95/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie Teams: $8.95/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

$8.95/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Doodle oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1,700 recenzji)

Check out these *alternatywy *_Doodle !

4. Setmore

przez Setmore Setmore to darmowe narzędzie do planowania spotkań online, które działa jako alternatywa dla Calendly. Aplikacja pozwala przyjmować rezerwacje online, wysyłać przypomnienia i zarządzać płatnościami - jest to dobra opcja dla Business, agencji i freelancerów, którzy chcą organizować płatne rozmowy lub spotkania. 📞

Setmore najlepsze funkcje

Tworzenie i niestandardowe dostosowywanie strony rezerwacji online za pomocą logo, strumieni mediów społecznościowych i recenzji

Dodajnarzędzia do spotkań online takie jak Zoom lub Teleport do spotkań wideo połączonych jednym kliknięciem

Akceptuj płatności online za spotkania lub rozmowy

Limity Setmore

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby opcje niestandardowe były bardziej elastyczne - na przykład, aby wyświetlać dostępność dla pojedynczych dni, a nie dla całego tygodnia

Poziomy uprawnień mogą nie być wystarczająco niestandardowe dla niektórych użytkowników, którzy chcą, aby asystenci planowali dla nich spotkania, ale nie mają możliwości odrzucania lub zwracania rezerwacji

Cennik Setmore

**Free

Pro: 5 USD/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie (maksymalnie dwóch użytkowników)

5 USD/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie (maksymalnie dwóch użytkowników) Teams: $5/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie (nieograniczona liczba użytkowników)

Setmore oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

5. Acuity Scheduling

przez Acuity Scheduling Acuity Scheduling to popularne narzędzie do planowania klientów od zespołu Squarespace. Dzięki Acuity Scheduling możesz przyjmować rezerwacje, bezpiecznie zarządzać płatnościami i korzystać z automatyzację cyklu pracy aby usprawnić proces umawiania spotkań od początku do końca. 📝

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Ustaw swoją dostępność i niestandardowy czas i sposób, w jaki klienci mogą dokonywać rezerwacji, abyś mógłpriorytetyzować moją pracę* Zezwalaj klientom na planowanie, zmienianie lub odwoływanie własnych spotkań oraz wysyłanie przypomnień SMS

Oferuj cykliczne subskrypcje członkostwa lub zajęć, pobieraj depozyty i bezpiecznie przechowuj dane kart

Acuity Scheduling limits

Użytkownicy sugerują, że trzeba kliknąć, aby zaakceptować zaproszenia do kalendarza, a wydarzenia nie są automatycznie dodawane do wybranego kalendarza

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby strona rezerwacji była łatwiejsza do niestandardowego dostosowania do ich potrzeb w zakresie planowania

Ceny Acuity Scheduling

Emerging: $16/miesiąc dla jednego użytkownika, płatne rocznie

$16/miesiąc dla jednego użytkownika, płatne rocznie Rozwój: 27 USD/miesiąc dla maksymalnie sześciu użytkowników, płatne rocznie

27 USD/miesiąc dla maksymalnie sześciu użytkowników, płatne rocznie Powerhouse: $49/miesiąc dla maksymalnie 36 użytkowników, płatne rocznie

Oceny i recenzje Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 5 500 recenzji)

6. YouCanBookMe

przez YouCanBookMe YouCanBookMe to narzędzie do planowania online, które twierdzi, że stawia doświadczenie użytkownika w centrum tego, co robi. Platforma umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy rezerwacji, zarządzanie dostępnymi przedziałami czasowymi i korzystanie z automatyzacji w celu poprawy doświadczenia klienta. 🙌

Najlepsze funkcje YouCanBookMe

Niestandardowy sposób rezerwacji terminów, w tym jednorazowe połączenia, rezerwacje tylko na żądanie i limity rezerwacji

Niestandardowa obsługa strony rezerwacji dzięki wsparciu dla różnych widoków dostępności, walut, stref czasowych i języków

Wysyłanie przypomnień, kolejnych e-maili i e-maili o nieobecności, które pasują do marki firmy

Limity YouCanBookMe

Niektórzy użytkownicy sugerują, że trudno jest niestandardowo dostosować wygląd strony rezerwacji, w tym dodać logo firmy

Nie można już zintegrować YouCanBookMe z kalendarzami Apple

Ceny YouCanBookMe

Free

Płatne: $10.80/miesiąc za kalendarz, płatne rocznie

Oceny i recenzje YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

7. HubSpot Meeting Scheduler

przez HubSpotHubSpot oferuje wiele darmowych narzędzi i funkcji dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, a ich harmonogram spotkań jest jednym z nich.

Dzięki darmowemu rozwiązaniu do planowania spotkań HubSpot możesz wyświetlać dostępność, rezerwować spotkania bez zbędnych formalności, zarządzać rezerwacjami spotkań w systemie round-robin i uprościć proces planowania. 🐦

Najlepsze funkcje HubSpot Meeting Scheduler

Osadzanie kalendarza lub terminarza spotkań na stronie internetowej

Automatyczna synchronizacja wszelkich rezerwacji i danych z HubSpot CRM

Integracja z Kalendarzem Google i Kalendarzem Microsoft Office 365

Ograniczenia terminarza spotkań HubSpot

Użytkownicy raportują, że planer rozróżnia tylko "Free" i "busy" i nie bierze pod uwagę innych statusów, takich jak "out of office"

Niektórzy użytkownicy sugerują, że opcja ukrywania logo HubSpot na stronie rezerwacji jest ograniczona do droższych planów pro

Cennik terminarza spotkań HubSpot

Dostęp do harmonogramu spotkań można uzyskać w ramach następujących planów HubSpot Sales Hub:

Free

Starter: 18 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników, płatne rocznie (9 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

18 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników, płatne rocznie (9 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika) CRM Suite Starter: 240 USD/rok dla dwóch użytkowników, płatne rocznie

240 USD/rok dla dwóch użytkowników, płatne rocznie Professional: Od 450 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników, płatne rocznie (90 USD/miesiąc za dodatkowego użytkownika)

Od 450 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników, płatne rocznie (90 USD/miesiąc za dodatkowego użytkownika) Enterprise: Od 1500 USD/miesiąc za 10 użytkowników, płatne rocznie

HubSpot Meeting Scheduler oceny i recenzje

Harmonogram spotkań HubSpot jest częścią ich Sales Hub. Oto aktualne wyniki HubSpot Sales Hub:

G2: 4,4/5 (ponad 10 800 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 800 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

8. TimeTap

przez TimeTap TimeTap to narzędzie do planowania spotkań online, którego można używać do zarządzania rezerwacjami między członkami personelu, z niestandardowymi klientami i w wielu lokalizacjach. Platforma ma na celu ograniczenie zadań administracyjnych, takich jak umawianie spotkań i zawiera przydatne funkcje, takie jak automatyczne przypomnienia o spotkaniach. ⚒️

Najlepsze funkcje TimeTap

Korzystaj z dwukierunkowej synchronizacji kalendarza, dzięki czemu nie musisz ręcznie aktualizować swojego kalendarza TimeTap lub kalendarza służbowego

Utwórz zautomatyzowaną listę oczekujących, aby pomóc w wypełnianiu odwołań w ostatniej chwili

Korzystaj z szacowanych czasów podróży dzięki integracji z mapami Google

Limity TimeTap

Niektórzy użytkownicy wyrażali frustrację, że powiadomienia w czasie rzeczywistym nie były dostarczane tak skutecznie, jak się spodziewali

Opcje niestandardowe są ograniczone, zwłaszcza w porównaniu z innymi narzędziami w tej przestrzeni

Ceny TimeTap

Profesjonalny: Zaczyna się od 22,45 USD/miesiąc

Zaczyna się od 22,45 USD/miesiąc Business: Od 40,45 USD/miesiąc

Od 40,45 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

TimeTap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

9. Jotform

przez Jotform Jotform jest znany ze swoich prostych, ale skutecznych możliwości tworzenia formularzy, ale może być również używany jako alternatywa dla Calendly z funkcją planowania spotkań. Skorzystaj z szablonu, aby przyjmować rezerwacje online, niestandardowe terminy spotkań i wysyłać przypomnienia do klientów. 👀

Najlepsze funkcje Jotform

Niestandardowy czas trwania i odstępy czasowe spotkań

Wysyłanie automatycznych e-maili z przypomnieniami do klientów

Rozszerz możliwości Jotform dzięki wbudowanej integracji z Kalendarzem Google

Limity Jotform

Niektórzy użytkownicy wyrażają pragnienie, aby Jotform miał bardziej rozbudowany wbudowany system kalendarzy

Przy tak wielu szablonach i możliwości niestandardowego korzystania z Jotform Apps, niektórzy użytkownicy mogą uznać to doświadczenie za przytłaczające

Ceny Jotform

**Free

Bronze: $34/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$34/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Srebrny: $39/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$39/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Gold: $99/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$99/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,7/5 (ponad 2 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 600 recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Jotform !

10. Picktime

przez Picktime Picktime to platforma do planowania spotkań online, która obejmuje również fakturowanie, raportowanie sprzedaży, niestandardowe zarządzanie klientami oraz zarządzanie zespołem . Teams mogą używać Picktime do przyjmowania spotkań, rezerwacji zajęć i zapytań o sprzęt za pomocą strony rezerwacji online. 🌻

Najlepsze funkcje Picktime

Utwórz kalendarz, a następnie niestandardowe reguły, aby dopasować go do swojej dostępności

Automatyczne powiadamianie klientów o nadchodzących rezerwacjach w celu uniknięcia nieobecności

Integracja z popularnymi dostawcami wideokonferencji, takimi jak Google Meet, Microsoft Teams i Zoom

Limity Picktime

Według niektórych użytkowników, opcje powiadomień o zmianach dat lub godzin są ograniczone

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma więcej opcji niestandardowych dla systemu rezerwacji

Ceny Picktime

Free

Starter: 3 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

3 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Pro: Zaczyna się od 2,25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Picktime

G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

4.8/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

Uprość proces planowania dzięki tym alternatywom Calendly

Calendly może być jedną z najbardziej znanych platform do planowania online, ale istnieje wiele alternatyw z tymi samymi funkcjami lub jeszcze bardziej angażującym sposobem rezerwowania i obsługi spotkań.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć idealne rozwiązanie, które uprości proces ustawiania spotkań i zapewni lepsze wrażenia użytkownikom.

Jeśli szukasz narzędzia, które obsługuje więcej niż oprogramowanie do planowania spotkań, wypróbuj ClickUp za darmo . Platforma typu "wszystko w jednym" jest wypełniona potężnymi narzędziami, które oszczędzają czas i zwiększają wydajność - np. zarządzanie zadaniami, śledzenie celów, i zarządzanie projektami. ✨