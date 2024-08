10 najlepszych alternatyw i konkurentów Doodle dla profesjonalnego harmonogramu

Nie da się zaprzeczyć, że urządzenia mobilne i cyfrowe aplikacje kalendarza zaznaczyły swoją obecność w ciągu ostatniej dekady. A przeprowadzone przez platformę komunikacyjną ECAL wykazało, że 70% osób korzysta z cyfrowego kalendarza do zarządzania swoim codziennym harmonogramem. Ale jeśli chodzi o narzędzia do planowania spotkań, Doodle wyrzeźbił dla siebie niszę!

Jako darmowy program do planowania spotkań, Doodle skutecznie usprawnia codzienne spotkania i wydarzenia zespołowe. Jego poręczne przypomnienia i integracje promują skoncentrowane rozmowy.

Doodle nie jest jednak najlepszym wyborem dla wielu Business. Niektórzy użytkownicy, na przykład, uważają interfejs platformy za niezgrabny i pragną bardziej przyjaznego dla użytkownika rozwiązania.

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie narzędzie do planowania dla Twoich potrzeb, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Doodle. Omówimy wszystko, od najważniejszych funkcji i limitów po ceny i oceny każdej platformy! 💯

Co to jest Doodle?

Via: Doodle Doodle to narzędzie do planowania, które pomaga w organizować spotkania jeden na jeden i spotkania grupowe. Dzięki stronie rezerwacji użytkownicy mogą organizować spotkania zgodnie ze swoją dostępnością.

Platforma automatycznie tworzy połączenia wideokonferencyjne dla każdej sesji i pomaga w planowaniu spotkań w wielu strefach czasowych.

Eliminując potrzebę nadrabiania zaległości w e-mailach w celu zaplanowania spotkań, Doodle pomaga tworzyć ankiety dotyczące wydarzeń, aby zaprosić ludzi do głosowania na ich dostępny czas. Jego kluczowe funkcje umożliwiają ustawienie automatycznych przypomnień lub terminów, aby zapewnić, że wszyscy odpowiedzą. 😏

Mimo przyzwoitego ustawienia funkcji, Doodle może być jeszcze lepszy płynniejsza i mniej kłopotliwa funkcja planowania. Co więcej, narzędzie do planowania online ma ogólny wygląd i proces powiadomień, który może nie być dostosowany do każdego zespołu lub całego przepływu pracy związanego ze spotkaniami.

Czego należy szukać w alternatywach Doodle?

Oto kilka funkcji, które warto mieć na uwadze podczas poszukiwania alternatyw dla Doodle:

Wszechstronne funkcje planowania: Oprogramowanie powinno pomagać w planowaniu spotkań w dowolnym celu i być bogate w funkcje takie jak przypomnienia, automatyczne zaproszenia, ankiety i wiele innych Integracja: Najlepiej, jeśli wybierzesz narzędzie, które można zintegrować z narzędziami do konferencji wideo lub audio, a także innymi narzędziami do pracy, z których korzystasz Przyjazność dla użytkownika: Nie ma sensu wkupowanie aplikacji do tworzenia harmonogramów jeśli korzystanie z niej jest czasochłonne Dostępność mobilna: Nie jest to czynnik decydujący, ale posiadanie wspierającej aplikacji mobilnej pomoże ci zaplanować spotkania w dowolnym miejscu i czasie, zwiększając wydajność Przystępność cenowa: Aplikacja do planowania nie powinna wypalać dziury w kieszeni! Znajdź alternatywę, która oferuje pożądane funkcje w rozsądnej cenie Szablony: Jest to dodatkowa korzyść, jeśli dostawca udostępnia szablony dla różnych typów spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jakplanowanie sprintu lubrozpoczęcie projektu7. Wsparcie AI: Co jest lepszego niż uzyskanie dodatkowej pomocy w transkrypcji spotkań lub podsumowaniu notatek? Spróbuj poszukać platformy, która zapewniaFunkcje wspierające AI podczas spotkań ## Planuj spotkania jak profesjonalista z tymi 10 alternatywami Doodle

Skorzystaj z najlepszych funkcji omówionych powyżej jako kotwicy podczas nawigacji po naszej liście 10 popularnych alternatyw Doodle - obejmujących zarówno schedulery, jak i narzędzia do ankietowania. Przeczytaj nasze recenzje i ustaw swoje serce na tym, który spełnia wszystkie twoje Boxy! ❣️

Ustaw powtarzające się zadania, aby usprawnić pracę, wybierając harmonogram spotkań i wyświetlając go w kalendarzu w ClickUp

ClickUp jest znany jako rozwiązanie do zarządzania projektami, które pomaga zarówno osobom indywidualnym, jak i teamom w zarządzaniu zadaniami, projektami i procesami. Jeśli chodzi o planowanie i zarządzanie spotkaniami, przygotuj się na płynną jazdę! 🚗

Dzięki Spotkania ClickUp pakiet umożliwia ustawienie jednorazowych lub cyklicznych spotkań w mgnieniu oka. Platforma posiada wbudowaną funkcję Widok kalendarza pomaga kompleksowo planować wewnętrzne i zewnętrzne spotkania i wydarzenia. Przeciągnij i upuść dowolny element do kalendarza i gotowe!

Zapomnij o kłopotliwym wysyłaniu powtarzających się e-maili, aby przypomnieć uczestnikom o nadchodzących spotkaniach. Przypomnienia ClickUp są łatwe w ustawieniu i pomagają zespołom być na bieżąco z harmonogramami na różnych urządzeniach - przeglądarkach, pulpitach i smartfonach.

Oprócz planowania spotkań, ClickUp może pomóc w łatwym przechwytywaniu informacji zwrotnych i odpowiedzi za pomocą funkcji Widok formularza . Twórz ankiety lub pytania z dostosowywanymi polami i sprawdzaj, czy potrzebujesz opisowych lub obiektywnych odpowiedzi od pracowników, klientów lub innych współpracowników.

ClickUp oferuje wiele szablonów spotkań, aby zaspokoić różne scenariusze. Oto kilka opinii, które z pewnością przypadną Ci do gustu:

Podsumuj notatki ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Funkcje AI nie są dostępne w planie Free

Długa krzywa uczenia się dla większości użytkowników, ponieważ poznanie wszystkich funkcji wymaga czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Obszary robocze Google

Via: Obszar roboczy Google Obszar roboczy Google to innowacyjne oprogramowanie, którego nie trzeba przedstawiać! Oprócz oferowania spersonalizowanego e-maila dla firmy, pomaga zwiększyć wydajność dzięki dobrze skoordynowanym spotkaniom.

Możesz ustawić wirtualne sesje za pomocą opcji Meet na platformie. Dodawaj osoby do swoich rozmów poprzez udostępnianie kodu lub połączonego linku. Jeśli prowadzisz transmisję na żywo, możesz dodać do 100 000 widzów w swojej domenie.

Administratorzy mogą skonfigurować obszary robocze tak, aby Google Meet było domyślnym rozwiązaniem do wideokonferencji w Kalendarzu Google. Teams mogą dodawać swój dzienny harmonogram, udostępniać go innym i otrzymywać przypomnienia o spotkaniach/wydarzeniach na swoich kontach Gmail.

Obszar roboczy Google udostępnia również narzędzia, takie jak Arkusze, Dokumenty Google i Czat, które ułatwiają współpracę i zarządzanie obciążeniem pracą bardziej wydajne.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Spotkanie Google w celu przeprowadzeniaspotkań online* Rozszerzenie listy narzędzi do współpracy

Łatwy w użyciu cyfrowy kalendarz

Wsparcie dla transmisji na żywo

Możliwość udostępniania harmonogramów kalendarza

Obszary robocze Google

Nowi użytkownicy mogą uznać tę alternatywę dla Doodle za trudną w nawigacji

Funkcje są zwykle usuwane bez wcześniejszego powiadomienia

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 40 600 recenzji)

4,5/5 (ponad 40 600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1 500+ recenzji)

3. Calendly

Via: Calendly Calendly to oprogramowanie do planowania online, które pomaga ludziom w ustawieniu wirtualne spotkania w ciągu kilku minut. Użytkownicy mogą udostępniać swoje kalendarze i prosić zaproszone osoby o wybranie dowolnej daty i godziny w zależności od ich dostępności.

Po jej wybraniu można zautomatyzować wysyłanie e-maili do zaproszonych osób z dalszymi szczegółami dotyczącymi spotkania, takimi jak połączone linki do Google Meet. Zalecamy dodawanie odpowiednich tytułów do zaproszeń i ustawienie alertów, aby być przygotowanym przed spotkaniem.

Calendly oferuje niestandardowe rozwiązania do planowania dla czterech domen:

Technologia Edukacja Usługi finansowe Usługi profesjonalne

Doskonałe zarządzanie administratorami oprogramowania pomaga w skalowaniu wraz z rozwojem organizacji, dzięki zwięzłemu pulpitowi do oddelegowanych zadań, zarządzania grupami użytkowników i masowego wprowadzania zmian w spotkaniach.

Najlepsze funkcje Calendly

Wygodne i podstawowe funkcje planowania

Automatyczne wysyłanie e-maili do odbiorców

Umożliwia udostępnianie kalendarza

Powiadomienia/alerty o spotkaniach

Kompleksowe zarządzanie przez administratora

Integracja z Calendly z wieloma platformami, takimi jak Salesforce i Zoom

Limity Calendly

Kluczowe funkcje nie oferują poziomu elastyczności wymaganego przez niektóre firmy

Trudność w tworzeniu złożonych cykli pracy, które obejmują rezerwację wielu spotkań jednocześnie

Cennik Calendly

Free

Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Teams: $16/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 1 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

4. SurveyMonkey

Via: SurveyMonkey Jeśli używasz Doodle do ankiet, SurveyMonkey jest wartą uwagi alternatywą. Jako narzędzie typu software-as-a-service (SaaS), jest ono dostawcą opcji współpracy i tworzenia ankiet w celu dostosowania harmonogramów, wydarzeń i rotacji pracy.

Ustawienie ankiet pozwala sprawdzić, ilu potencjalnych uczestników jest dostępnych i wybrać czas, w którym wszyscy mogą dołączyć. SurveyMonkey umożliwia wysyłanie automatycznych przypomnień do oczekiwanych uczestników, podpowiedź by odpowiedzieli na zaproszenie. Jeśli uważasz, że powiadomienia e-mail są zazwyczaj ignorowane, możesz również wysyłać zaproszenia do ankiet za pośrednictwem połączonych linków lub postów w mediach społecznościowych.

Ponadto platforma dostarcza oszczędzające czas szablony, które można wykorzystać do tworzenia formularzy z gotowymi pytaniami - zawsze można je niestandardowo dostosować do swojej sytuacji.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Tworzenie formularzy z konfigurowalnymi pytaniami

Szybkie planowanie z ankietami

Możliwość wysyłania zaproszeń za pomocą połączonych linków i mediów społecznościowych

Poręczne szablony formularzy

Limity SurveyMonkey

Potencjalne obawy dotyczące prywatności danych wskazane przez niektórych użytkowników

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby platforma oferowała synchronizację w czasie rzeczywistym z innymi narzędziami

Ceny SurveyMonkey

Teams Advantage: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Individual Advantage: $39/miesiąc

$39/miesiąc Team Premier: $75/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 9 800 recenzji)

5. Acuity Scheduling

Via: Acuity Scheduling Acuity Scheduling to oprogramowanie do planowania i narzędzie do zarządzania zadaniami które pomaga w automatyzacji cyklu pracy i ustawieniu szybkich spotkań. Wystarczy podać zaproszonym osobom terminy spotkań w określone dni, a oni będą mogli wybrać dogodną dla siebie godzinę. Ustaw automatyczne przypomnienia, które służą jako powiadomienia o spotkaniach.

Możesz również wyświetlać swoją dostępność klientom w czasie rzeczywistym. Pozwala to na automatyczną rezerwację terminów, ponieważ mogą oni łatwo anulować lub przełożyć spotkania.

Acuity Scheduling pomaga profesjonalistom tworzyć formularze z niestandardowymi pytaniami w celu zbierania opinii lub zwiększania zaangażowania użytkowników. Możesz łatwo akceptować krajowe lub międzynarodowe płatności online za pomocą zaufanych procesorów płatności.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Kompleksowa rezerwacja spotkań i terminów

Synchronizacja wielu kalendarzy

Automatyzacja przypomnień

Formularze z niestandardowymi pytaniami

Wsparcie dla płatności międzynarodowych

Acuity Scheduling limits

Samouczki wideo mogą być przydatne dla początkujących użytkowników

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania strony docelowej w porównaniu z innymi alternatywami Doodle

Ceny Acuity Scheduling

Wschodzący: $16/miesiąc

$16/miesiąc Rosnąca: $27/miesiąc

$27/miesiąc Powerhouse: $49/miesiąc

Acuity Scheduling oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 390 recenzji)

4,7/5 (ponad 390 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 5 000 recenzji)

6. YouCanBookMe

Via: YouCanBookMe YouCanBookMe to prosta alternatywa dla Doodle, która pomaga tworzyć spersonalizowane strony spotkań w celu bezproblemowego planowania w różnych strefach czasowych. Wykorzystaj niestandardowe kolory, ramy czasowe, teksty i logo, aby Twoja strona rezerwacji reprezentowała Twoją markę i zapewniała płynną obsługę klientom i członkom zespołu.

Oprócz umożliwienia indywidualnych i grupowych spotkań, platforma automatyzuje również procesy następcze. Na przykład, gdy ktoś się nie pojawi, nie musisz wysyłać e-maila z pytaniem, dlaczego nie mógł tego zrobić - narzędzie do planowania może to zrobić automatycznie.

Bardzo spodobały nam się funkcje YouCanBookMe przyjazne dla bezpieczeństwa, takie jak ochrona hasłem stron rezerwacji i rezerwacje tylko na żądanie.

Najlepsze funkcje YouCanBookMe

Konfigurowalne strony spotkań

Wsparcie dla planowania grupowego

Automatyzacja działań następczych i przypomnień

Strony rezerwacji chronione hasłem

Wykrywa strefy czasowe

Limity YouCanBookMe

Aktualizowany kalendarz może mieć problemy z integracją

Początkowe ustawienie może być trudne w porównaniu z innymi alternatywami Doodle

Ceny YouCanBookMe

Free

Płatny plan: $10.80/miesiąc

YouCanBookMe oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

4.7/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (320+ recenzji)

7. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot, lepiej znany ze swoich możliwości CRM, posiada wbudowany harmonogram spotkań, który pomaga potencjalnym klientom zarezerwować czas na spotkanie. Rezerwacje są automatycznie dodawane do harmonogramu, a wszystko to jest doskonale zsynchronizowane z Office 365 i HubSpot Kalendarz Google .

Jeśli jesteś już użytkownikiem HubSpot, każdy nowy potencjalny klient, który zarezerwuje spotkanie, zostanie płynnie dodany do Twojej bazy danych. Platforma ta przewyższa Doodle dzięki wsparciu planowanie w systemie round-robin co daje potencjalnym klientom możliwość spotkania się z dowolnym dostępnym przedstawicielem. 👥

HubSpot umożliwia osadzenie kalendarza na głównej stronie internetowej, aby pokazać dostępne terminy potencjalnym klientom. Można również bezpośrednio udostępniać link do kalendarza.

Najlepsze funkcje HubSpot

Integracja i synchronizacja z Office 365 i Kalendarzem Google

Potencjalni klienci są dodawani do CRM, gdy zarezerwują spotkanie

Wbudowany kalendarz

Planowanie w systemie round-robin

Limity HubSpot

Wymaga rocznych umów, co uniemożliwia firmom anulowanie ich w połowie

Może być zbyt drogi i skomplikowany w użyciu dla startupów w przeciwieństwie do innych alternatyw Doodle

Cennik HubSpot

Platforma ma wiele poziomów cenowych dla różnych pakietów - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,5/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 900 recenzji)

8. Rallly

Via: Rallly Rally to kolejne narzędzie do planowania i współpracy, które ułatwia organizowanie wydarzeń i spotkań. Pomaga tworzyć spotkania z niestandardowymi datami, a główny pulpit spotkań pozwala zobaczyć dostępność wszystkich uczestników.

Użytkownicy mogą również dodawać komentarze zawierające ważne notatki przed spotkaniem. Wszystkie zaproszenia Rallly można wysyłać za pomocą jednego połączonego linku.

Platforma sprawia, że ankiety dotyczące spotkań są dość intuicyjne - gdy wszyscy uczestnicy zagłosują na utworzoną ankietę, można szybko sfinalizować datę i godzinę spotkania za pomocą kilku kliknięć i ustalić priorytety spotkań powinny zostać przeprowadzone w pierwszej kolejności.

Rallly najlepsze funkcje

Łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia i planowania wydarzeń

Prosta funkcja głosowania dla dużych grup

Integracja Zapier do połączenia Rallly z popularnymi narzędziami kalendarza

Udostępnianie stron wydarzeń

Limity Rallly

Ograniczone wsparcie dla złożonych cykli pracy związanych ze spotkaniami

Brak funkcji CRM - choć wiele alternatyw Doodle na tej liście również ich nie zawiera

Ceny Rallly

**Free

Pro: $3,5/miesiąc

Oceny i recenzje Rallly

TrustPilot: 4.3/5 (poniżej 10 recenzji)

9. Jotform

Via: Jotform Jotform to kolejna świetna alternatywa dla Doodle, która umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy do wielu zastosowań, w tym ankiet na spotkania. Możesz uzyskać dostęp do niestandardowego kreatora ankiet i dostosować takie aspekty, jak lokalizacja, czas, aktywności i menu wydarzenia. Przeglądaj wszystkie przesłane dane w Jotform Tables.

Formularze spotkań można tworzyć za pomocą urządzenia mobilnego lub pulpitu. Narzędzie do planowania online wspiera tworzenie formularzy offline, automatycznie synchronizując postępy po powrocie do trybu online. Współtwórz formularze z innymi członkami zespołu i niestandardowo dostosowuj strony z podziękowaniami.

Jotform oferuje szeroki zakres szablonów formularzy spotkań, w tym opcje dla spotkania podsumowujące i listy obecności.

Najlepsze funkcje Jotform

Bezkodowy kreator formularzy

Integracja z ponad 100 aplikacjami

Wsparcie dla płatności online na formularzach

Szeroki zakres niestandardowych ustawień

Tworzenie formularzy offline

Limity Jotform

Integracje mogą czasami zawierać błędy

Ograniczona elastyczność w planowaniu spotkań

Ceny Jotform

Starter: Free

Free Brązowy: $34/miesiąc

$34/miesiąc Srebrny: 39 USD/miesiąc

39 USD/miesiąc Złoty: $99/miesiąc

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4,6/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,6/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 600 recenzji)

10. SurveySparrow

Via: SurveySparrow SurveySparrow pomaga tworzyć konfigurowalne ankiety dla wszystkich potrzeb biznesowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie opinii klientów, czy o zrobienie spotkania, jest on do Twojej dyspozycji.

Korzystając z funkcji Recurring Surveys, można łatwo ustawić formularze dla powtarzających się spotkań. Można również niestandardowo ustawić czas wysyłania przypomnień do użytkowników.

Formularze mogą być wysoce konfigurowalne, a w razie potrzeby można ustawić je jako wielojęzyczne, aby dostosować je do globalnych odbiorców. Zacznij od zera lub wybierz z listy ponad 500 szablonów SurveySparrow.

Survey Sparrow umożliwia ustawienie wielu subkont dla klientów agencji, umożliwiając scentralizowane rozliczanie i płynniejszy przepływ komunikacji .

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Powtarzające się ankiety

Subkonta dla klientów

Wsparcie dla wielojęzycznych formularzy

Wysyła przypomnienia

Limity SurveySparrow

Może być czasami opóźniony w porównaniu do innych opcji narzędzi do planowania online

Przewodnik techniczny może być niezbędny do wsparcia nowych użytkowników

Ceny SurveySparrow

Kontakt w sprawie cen

Ocena i recenzje SurveySparrow

G2: 4,4/5 (ponad 1800 recenzji)

4,4/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 80 recenzji)

Poznaj ClickUp jako idealną alternatywę dla Doodle

Wszystkie omówione przez nas alternatywy Doodle zostały stworzone w przemyślany sposób, aby zmniejszyć liczbę przypomnień e-mail i konfliktów spotkań w Kalendarzu Google.

Wszystkie omówione przez nas alternatywy Doodle zostały stworzone w przemyślany sposób, aby zmniejszyć liczbę przypomnień e-mail i konfliktów spotkań w Kalendarzu Google.