11 najlepszych alternatywnych narzędzi Folk CRM

Korzystasz z Folk CRM od jakiegoś czasu, ale ostatnio nie spełnia on Twoich oczekiwań.

Być może dane klientów są trudniejsze do uporządkowania, a może szukasz alternatywy dla Folk CRM, aby sprawdzić, czy jest lepiej dopasowana do Twoich potrzeb. Tak czy inaczej, jesteś we właściwym miejscu! 😀

Na tym blogu omówimy niektóre z najlepszych alternatyw Folk CRM, które pomogą Ci lepiej zorganizować dane, zautomatyzować wysiłki marketingowe i usprawnić współpracę w zespole. 👇

**Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach CRM firmy Folk?

Możesz potrzebować alternatywy dla Folk CRM, jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak solidne zarządzanie pipeline'ami, szczegółowa analityka sprzedaży lub silniejszy system zarządzania sprzedażą Strategia CRM do obsługi dużych list kontaktów - obszarów, w których Folk może się nie sprawdzić.

Badając alternatywy, ważne jest, aby znaleźć rozwiązanie, które rozwiązuje te luki i lepiej dostosowuje się do Twoich potrzeb. Oto czego należy szukać. 👀

Zaawansowana analityka i raportowanie: Poszukaj narzędzia, które oferuje dogłębny wgląd w wyniki sprzedaży, trendy klientów i generowanie leadów, aby podejmować decyzje oparte na danych

Poszukaj narzędzia, które oferuje dogłębny wgląd w wyniki sprzedaży, trendy klientów i generowanie leadów, aby podejmować decyzje oparte na danych Wgląd oparty na AI: Wybierz CRM, który wykorzystuje AI do dostarczania cennych informacji na temat zachowań klientów, przewidywania trendów sprzedaży i automatyzacji zadań, takich jak ocena potencjalnych klientów i działania następcze

Wybierz CRM, który wykorzystuje AI do dostarczania cennych informacji na temat zachowań klientów, przewidywania trendów sprzedaży i automatyzacji zadań, takich jak ocena potencjalnych klientów i działania następcze Automatyzacja śledzenia: Wybierz oprogramowanie, które automatycznie śledzi połączenia, spotkania i e-maile, redukując pracę ręczną i zapewniając dokładność danych

Wybierz oprogramowanie, które automatycznie śledzi połączenia, spotkania i e-maile, redukując pracę ręczną i zapewniając dokładność danych Opcje dostosowywania: Wybierz CRM z elastycznymi cyklami pracy, niestandardowymi polami i dostosowywanymi potokami, aby dostosować się do złożonych procesów sprzedaży

Wybierz CRM z elastycznymi cyklami pracy, niestandardowymi polami i dostosowywanymi potokami, aby dostosować się do złożonych procesów sprzedaży Zintegrowane kanały komunikacji: Wybierz CRM, który integruje różne kanały komunikacji (e-mail, telefon, czat itp.), aby scentralizować wszystkie interakcje

Wybierz CRM, który integruje różne kanały komunikacji (e-mail, telefon, czat itp.), aby scentralizować wszystkie interakcje Aplikacja mobilna: Upewnij się, że alternatywa dla Folk CRM zapewnia aplikację mobilną do zarządzania kontaktami i transakcjami w podróży, zapewniając połączenie i wydajność gdziekolwiek jesteś

11 najlepszych alternatyw dla Folk CRM

Oto 11 najlepszych alternatyw Folk CRM, które pomogą Ci zoptymalizować zarządzanie powiązaniami z klientami i zwiększyć wydajność. 📋

1. ClickUp (najlepszy do integracji CRM typu "wszystko w jednym" i zarządzania projektami dla Teams)

Śledzenie leadów, zarządzanie klientami i nadzorowanie dostaw projektów za pomocą niestandardowych cykli pracy w ClickUp CRM ClickUp to kompleksowa platforma, która łączy w sobie CRM i zarządzanie projektami ze sprzedażą, dzięki czemu jest to najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Łącząc wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu, ClickUp eliminuje potrzebę korzystania z wielu narzędzi, pomagając zespołom pracować wydajniej i skuteczniej.

Jest to doskonała alternatywa dla Folk CRM, oferująca wysoce niestandardowe funkcje i narzędzia do współpracy w celu zarządzania relacjami z klientami, zwiększenia wydajności zespołu i wizualizacji pipeline'ów.

The Rozwiązanie ClickUp CRM wykracza poza tradycyjne funkcje, integrując zarządzanie projektami z zarządzaniem relacjami z klientami. W ten sposób łatwiej jest zarządzać leadami, interakcjami z klientami i procesami sprzedaży.

Podczas gdy Folk CRM koncentruje się na relacjach z klientami, ClickUp dodaje funkcje takie jak automatyzacja i raportowanie, dając Teams ujednoliconą platformę dla CRM i nie tylko. Sprzedaż ClickUp przenosi całą ścieżkę sprzedaży w jedno miejsce, ułatwiając śledzenie aktywności konta, współpracę nad transakcjami i automatyzację procesów sprzedaży. Narzędzia takie jak obliczenia kolumnowe pomagają śledzić wielkość transakcji lub niestandardowe formularze do kwalifikowania potencjalnych klientów, zapewniając, że zawsze jesteś o krok do przodu.

ClickUp oferuje również w pełni konfigurowalny Szablony CRM które oszczędzają czas i pozwalają zacząć od prostych lub skalować do bardziej złożonych systemów w zależności od potrzeb.

Szablon CRM firmy ClickUp

The Szablon ClickUp CRM pomaga firmom każdej wielkości efektywnie zarządzać relacjami z klientami. Dostarcza zorganizowany system do śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania procesami sprzedaży i centralizacji informacji o klientach.

Można również usprawnić komunikację i zautomatyzować powtarzalne zadania, zwalniając czas na bardziej strategiczne wysiłki. Szablon ten pomaga również w:

Śledzenie potencjalnych klientów i szans na każdej scenie

Przechowywanie wszystkich danych kontaktowych, transakcji i kont

Organizowanie zadań według scen sprzedaży, aby skupić się na najbardziej krytycznych działaniach

Uzyskiwanie praktycznych informacji w celu optymalizacji interakcji z klientami

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowa baza danych klientów: Zbuduj idealny system do przechowywania i analizowania kontaktów, transakcji i danych klientów. Korzystaj z połączeń między zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, aby wszystko było ze sobą połączone

Zbuduj idealny system do przechowywania i analizowania kontaktów, transakcji i danych klientów. Korzystaj z połączeń między zadaniami, dokumentami i cyklami pracy, aby wszystko było ze sobą połączone Narzędzia do współpracy: Pracuj ze swoim zespołem nad kontami klientów za pomocą Dokumenty ClickUp , Czat oraz Przypisywanie komentarzy . Współpracuj w czasie rzeczywistym, zostawiaj opinie lub przeprowadzaj burze mózgów, aby szybciej zamykać transakcje

Pracuj ze swoim zespołem nad kontami klientów za pomocą Dokumenty ClickUp , Czat oraz Przypisywanie komentarzy . Współpracuj w czasie rzeczywistym, zostawiaj opinie lub przeprowadzaj burze mózgów, aby szybciej zamykać transakcje Zorganizowane zarządzanie kontami: Twórz skalowalne hierarchie za pomocą folderów i list do zarządzania kontami. Ustaw szczegółowe uprawnienia, aby kontrolować, kto co widzi, dzięki czemu zarządzanie kontem jest bezpieczne i zorganizowane

Twórz skalowalne hierarchie za pomocą folderów i list do zarządzania kontami. Ustaw szczegółowe uprawnienia, aby kontrolować, kto co widzi, dzięki czemu zarządzanie kontem jest bezpieczne i zorganizowane Niestandardowa automatyzacja: Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przekazywanie, aktualizacje statusu i działania następcze za pomocą Automatyzacja ClickUp Intuicyjne pulpity: Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta i wielkość transakcji za pomocą Pulpity ClickUp . Ponad 50 konfigurowalnych widżetów pomaga wizualizować dane w jednym miejscu

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak przekazywanie, aktualizacje statusu i działania następcze za pomocą Automatyzacja ClickUp Wbudowane szablony: Zacznij szybko zarządzać powiązaniami z klientami dzięki szablonomSzablon ClickUp CRMidealnego dla początkujących użytkowników szukających prostego i wydajnego rozwiązania. Dla zaawansowanych potrzeb, szablonSzablon ClickUp Sales CRM oferuje potężną bazę danych bez kodu, aby zoptymalizować pipeline

limity ClickUp

Rozbudowane funkcje niestandardowe ClickUp mogą być trudne do opanowania dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna może nie oferować tych samych funkcji, co aplikacja komputerowa

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Koncepcja CRM rozpoczęła się w latach 80. od marketingu baz danych, w którym firmy rejestrowały dane klientów w celu personalizacji bezpośredniej poczty. Praktyka ta ewoluowała wraz z nową technologią, dając początek wczesnemu oprogramowaniu CRM w latach 90-tych.

2. HubSpot CRM (najlepszy do kompleksowej automatyzacji marketingu, sprzedaży i obsługi klienta)

przez HubSpot HubSpot to platforma CRM, która łączy narzędzia marketingowe, sprzedażowe i obsługi klienta w jedno niestandardowe rozwiązanie. Pomaga szybciej zamykać transakcje, zapewniać lepsze doświadczenia klientów i podejmować decyzje oparte na danych.

HubSpot umożliwia również automatyzację e-maili, planowanie spotkań i analizowanie wydajności zespołu, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i możliwe do działania.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Uzyskaj 360-stopniowy widok każdej interakcji z klientem w scentralizowanej bazie danych, aby być w pełni poinformowanym

Korzystaj z konfigurowalnego, przeciągnij i upuść potoku transakcji, aby monitorować transakcje, gdy przechodzą przez każdą scenę

Generowanie spersonalizowanych wersji roboczych e-maili w kilka sekund dzięki AI do pisania e-maili w HubSpot

Pozwól potencjalnym klientom rezerwować spotkania bezpośrednio z Twoim zespołem dzięki integracji z kalendarzem HubSpot

UtwórzCykle pracy CRM w HubSpot, aby automatycznie dodawać dane do Arkuszy Google

limity CRM w HubSpot

przepływy pracy mogą być mylące i trudne w nawigacji

Oprogramowanie koncentruje się na dużych Enterprise, co limituje jego wykorzystanie przez mniejsze Teams lub osoby indywidualne

Ceny HubSpot CRM

Free forever: Free

Free Starter: 20 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 4000 recenzji)

3. Airtable (najlepszy dla elastycznego, opartego na współpracy CRM z konfigurowalnymi opcjami cyklu pracy)

przez Airtable Airtable to elastyczna, oparta na arkuszach kalkulacyjnych platforma, która może służyć jako lekkie rozwiązanie CRM. Niezależnie od tego, czy śledzisz potencjalnych klientów, zarządzasz procesem sprzedaży, czy organizujesz dane klientów, Airtable ułatwia tworzenie niestandardowych cykli pracy dostosowanych do Twoich potrzeb.

Jest to cRM oparty na współpracy który rozszerza swoją funkcję poprzez połączenie z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, Zapier i obszar roboczy Google.

Airtable najlepsze funkcje

Standaryzacja krytycznych cykli pracy, takich jak zarządzanie leadami, follow-upy i onboarding, zapewniająca spójne doświadczenie dla klientów

Niestandardowy sposób widoku danych dzięki opcjom takim jak tablice Kanban, kalendarze i widoki galerii

Tworzenie spersonalizowanych baz danych CRM do śledzenia informacji przy użyciu gotowych szablonów

Umożliwienie współpracy między Teams w czasie rzeczywistym i przełamanie silosów w celu zapewnienia płynnej obsługi klienta

Airtable limits

Nie ma opcji przesyłania niestandardowych ikon dla baz, co ogranicza personalizację

Interfejs użytkownika może być skomplikowany, a dokumentacja dotycząca połączonych pól niewystarczająca

Airtable pricing

Free forever: Free

Free Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Business: $54/miesiąc za użytkownika

$54/miesiąc za użytkownika Skala Enterprise: Niestandardowy cennik

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

🔍 Do zrobienia Z oczekiwaną roczną stopą wzrostu na poziomie 10.34% od 2024 do 2029 roku przewiduje się, że do 2029 r. rynek oprogramowania CRM osiągnie wartość 145,60 mld USD. Ta stała ekspansja podkreśla rosnący globalny popyt na te rozwiązania programowe.

4. Pipedrive (najlepszy do uproszczonego zarządzania pipeline'em sprzedaży dla małych Teams i startupów)

przez Pipedrive Pipedrive to narzędzie CRM przeznaczone dla małych i średnich firm do zarządzania procesami sprzedaży, automatyzacji powtarzalnych zadań i szybszego zamykania transakcji.

Jako CRM dla startupów intuicyjny design Pipedrive i skupienie się na prostocie sprawiają, że jest on dostępny dla Teams z minimalną wiedzą techniczną.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zarządzanie niezakwalifikowanymi leadami w dedykowanej skrzynce odbiorczej do czasu, aż będziesz gotowy do działania

Otrzymywanie powiadomień, gdy transakcje są zbyt długo bezczynne, co pomaga uniknąć niewykorzystanych szans

Twórz katalog swoich produktów lub usług ze szczegółowymi opisami, kosztami i notatkami

Angażuj odwiedzających stronę internetową bezpośrednio za pomocą Chatbota Pipedrive, który działa 24/7 w celu zbierania danych i kwalifikowania potencjalnych klientów

Limity Pipedrive

Brak rozbudowanych funkcji marketingowych, skupiających się głównie na sprzedaży

Wymaga czasu, aby w pełni poznać i wykorzystać wszystkie funkcje, szczególnie dla nowych użytkowników

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Power: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.3/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.3/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 500 recenzji)

5. Copper (najlepsza pod względem płynnej integracji z aplikacjami Google do budowania powiązań)

przez Miedź Następny na liście jest Copper, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie CRM oparte na chmurze, przeznaczone dla startupów i małych firm, które cenią sobie prostotę i wydajność. Integruje się z obszarem roboczym Google, dzięki czemu jest wygodny, jeśli korzystasz już z Gmaila, Kalendarza Google lub Dysku Google.

Copper przedkłada budowanie relacji nad złożoność zarządzanie klientami oferując intuicyjne doświadczenie, które pomaga skupić się na tym, co najważniejsze - na niestandardowych klientach.

Najlepsze funkcje

Pracuj bezpośrednio z Gmaila i Kalendarza Google, aby zarządzać kontaktami, śledzić rozmowy i aktualizować CRM

Narzędzia takie jak "Sceny relacji" i "Wydarzenia życiowe" pozwalają śledzić kamienie milowe w życiu osobistym i zawodowym

Personalizuj swoje e-maile za pomocą funkcji Mail Merge bezpośrednio w Gmailu i automatycznie rejestruj interakcje e-mail, aby uzyskać przejrzystą historię komunikacji

Śledzenie postępów w transakcjach i identyfikowanie szans dzięki intuicyjnym, wizualnym funkcjom

Miedziane limity

W dużym stopniu opiera się na obszarach roboczych Google, przez co jest mniej odpowiedni dla osób spoza ekosystemu Google

Ograniczone ustawienie funkcji sprawia, że nie nadaje się dla szybko rozwijających się Businessów

Ceny miedziane

Starter: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Business: 134 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1,120+ recenzji)

4.5/5 (1,120+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (580+ opinii)

6. Salesforce Sales Hub (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej analityki sprzedaży opartej na AI i współpracy zespołowej)

przez Salesforce Salesforce Sales Hub to uznane na całym świecie rozwiązanie technologiczne, któremu ufają firmy każdej wielkości.

Umożliwia przeglądanie wyselekcjonowanej zawartości, w tym przewodników, artykułów i modułów, w celu doskonalenia umiejętności sprzedażowych. Sales Hub oferuje zasoby dopasowane do Twojej wiedzy specjalistycznej - od doskonalenia umiejętności pozyskiwania klientów po zaawansowane zarządzanie transakcjami.

Najlepsze funkcje Sales Hub firmy Salesforce

Wykorzystanie narzędzi takich jak Einstein AI do priorytetyzacji potencjalnych klientów, prognozy sprzedaży i analizy wydajności

Ułatwienie współpracy w zespole dzięki udostępnianym pulpitom, zarządzaniu zadaniami i zintegrowanej komunikacji

Korzystaj z narzędzi Salesforce Sales Engagement, aby spersonalizować zasięg, śledzić interakcje i śledzić potencjalnych klientów we właściwym czasie

Połączenie z innymi specjalistami ds. sprzedaży za pośrednictwem Salesblazer Community

limity Salesforce Sales Hub

System wymaga skrupulatnego wprowadzania danych i zarządzania nimi; bez starannego użytkowania wyniki mogą nie być dokładne lub wiarygodne

Doświadczenia związane z obsługą klienta mogą być niestandardowe, z raportowaniem nieprzydatnych i frustrujących interakcji

Ceny Sales Hub

Starter suite: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Pro suite: $100/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$100/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$330/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Einstein: $500/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Sales Hub

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 23 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 400 głosów)

🔍 Do zrobienia Wskaźniki przyjęcia CRM różnią się w zależności od branży 71% producentów i 75% firm świadczących usługi dla biznesu wdraża CRM w swoich działaniach. Ponadto wydatki na CRM rosną, ponieważ 57% badanych organizacji planuje zwiększyć swoje inwestycje w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co odzwierciedla rosnące znaczenie tych narzędzi w strategiach biznesowych.

7. Monday CRM (najlepszy do wizualnego śledzenia sprzedaży i konfigurowalnych cykli pracy dla małych i średnich zespołów)

przez Monday Monday to kolejna alternatywa dla Folk CRM, która dostarcza elastyczną, wizualnie angażującą platformę łączącą narzędzia do sprzedaży i zarządzania projektami. Pomaga zespołom sprzedażowym zamykać więcej transakcji i lepiej współpracować.

To Przykład oprogramowania CRM oferuje połączenie wizualnego śledzenia sprzedaży, konfigurowalnych cykli pracy i narzędzi przyjaznych integracji, dzięki czemu jest odpowiedni dla małego startupu lub rozwijającego się zespołu sprzedaży.

Najlepsze funkcje CRM

Tablica w stylu Kanban do śledzenia transakcji, aktualizowania statusów potencjalnych klientów i wizualnej współpracy z zespołem sprzedaży

Twórz niestandardowe cykle pracy lub korzystaj z gotowychszablony podróży klienta aby uprościć proces sprzedaży

Automatyzacja pozyskiwania leadów i korzystanie z kompozycji e-maili wspomaganych przez AI w celu szybszego pisania i masowego wysyłania spersonalizowanych e-maili

Śledzenie prognozy i rzeczywistej sprzedaży, w podziale na miesiące, przedstawicieli handlowych lub scenę transakcji

Limity CRM na Monday

Interfejs użytkownika może działać z opóźnieniem, a wersja desktopowa dla komputerów Mac jest mniej niezawodna niż wersja online

Ograniczone narzędzia do ustalania priorytetów zadań i konsolidowania niekompletnych działań dla pojedynczego kontaktu

Ceny Monday CRM

Podstawowy CRM: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Standard CRM: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Pro CRM: $33/miesiąc za użytkownika

$33/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday CRM

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 opinii)

8. Bigin by Zoho CRM (najlepszy dla lekkiego, opartego na potoku CRM dla małych zespołów biznesowych)

przez Bigin by Zoho CRM Bigin by Zoho to lekki, ale pełen funkcji CRM przeznaczony dla małych Businessów i Teams, które chcą wyjść poza arkusze kalkulacyjne lub zastąpić złożone systemy starszej wersji.

Oferuje łatwy w użyciu, oparty na potoku układ, który organizuje każdy krok podróży klienta, od pozyskiwania potencjalnych klientów po zarządzanie zadaniami posprzedażowymi - wszystko na jednej platformie. Dzięki Bigin możesz rozpocząć pracę w mniej niż 30 minut i niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb cele sprzedażowe .

Najlepsze funkcje

Utrzymywanie połączenia z niestandardowymi klientami poprzez e-mail, rozmowy telefoniczne, WhatsApp, media społecznościowe i formularze internetowe bez konieczności przełączania platform

Tworzenie cykli pracy do obsługi powtarzających się zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili lub aktualizowanie scenariuszy transakcji

Rejestrowanie połączeń, śledzenie transakcji lub aktualizowanie informacji o klientach z dowolnego miejsca dzięki przyjaznej dla urządzeń mobilnych aplikacji Bigin

Organizuj sprzedaż, wdrażanie klientów, dostarczanie zamówień i nie tylko dzięki Teams Pipelines firmy Bigin

Limity Bigin

Sporadyczne awarie mogą zakłócać przepływ pracy, choć ostatecznie udaje się je rozwiązać

Brak automatyzacji przydzielania leadów, co może być frustrujące dla użytkowników

Bigin pricing

Free

Express: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Premier: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Bigin 360: $21/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Bigin

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

9. Microsoft Dynamics 365 (najlepszy CRM klasy Enterprise z płynną integracją z narzędziami Microsoft)

przez Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 to oparta na chmurze platforma CRM, która wykracza poza podstawy. Płynnie integruje się z innymi narzędziami Microsoft, dzięki czemu jest dobrym wyborem dla firm każdej wielkości.

Pozwala bez wysiłku pracować w Office 365, Teams i Power Platform. Od śledzenia potencjalnych klientów w Excelu po współpracę w Teams, wszystko jest połączone w celu uzyskania ujednoliconego doświadczenia.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Korzystaj z wbudowanych narzędzi AI, takich jak Copilot, aby przewidywać potrzeby klientów, identyfikować możliwości i szybciej zamykać transakcje

Projektowanie, realizacja i śledzenie spersonalizowanych kampanii przy użyciu zaawansowanej segmentacji, aby dotrzeć do właściwych odbiorców

Z łatwością zarządzaj zapytaniami klientów i przypadkami wsparcia, dając swojemu zespołowi narzędzia do szybkiego reagowania

Dostosuj Dynamics 365 do tworzenia niestandardowych cykli pracy i aplikacji bez rozszerzenia wiedzy z zakresu kodowania

Limity Microsoft Dynamics 365

Rozszerzenie funkcji platformy sprawia, że jest ona złożona w implementacji i użytkowaniu, wymagając znacznego szkolenia i wsparcia

Duże zbiory danych mogą powodować spowolnienia wydajności, a zależność od połączenia internetowego może być wyzwaniem w obszarach o niepewnym dostępie

Ceny Microsoft Dynamics 365

Essentials: $70/miesiąc za użytkownika

$70/miesiąc za użytkownika Premium: $100/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (ponad 700 recenzji)

4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

10. Nimble (najlepszy zintegrowany z mediami społecznościowymi CRM dla solopreneurów i małych Teams)

via Nimble Nimble to oprogramowanie CRM do budowania i pielęgnowania niestandardowych relacji z klientami. Integruje kontakty, kalendarze, e-maile i interakcje w mediach społecznościowych w jednym miejscu.

Co więcej, Nimble prowadzi rejestr wszystkich niestandardowych interakcji z klientami, czy to za pośrednictwem e-maila, telefonu czy mediów społecznościowych. Daje to zakończoną historię rozmów, pomagając budować znaczące relacje.

Najlepsze funkcje Nimble

Użyj Nimble, aby znaleźć potencjalnych klientów na platformach takich jak LinkedIn i Twitter

Zbieraj, aktualizuj i zarządzaj danymi kontaktowymi bezpośrednio z dowolnego miejsca w sieci i używaj AI do uzupełniania brakujących szczegółów, takich jak e-maile

Obsługuj wiele potoków sprzedaży, będąc na bieżąco z zadaniami, połączeniami i działaniami następczymi za pomocą konfigurowalnych pulpitów

Ustawienie spersonalizowanych sekwencji e-mail, aby angażować potencjalnych klientów i automatycznie śledzić ich działania

Niewielkie limity

Wymaga częstego przeładowywania strony podczas korzystania ze skrótów, co zakłóca cykl pracy

Interfejs może być mylący dla mniej doświadczonych użytkowników

Nimble pricing

29,90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nimble

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,800+ recenzji)

11. Freshsales Suite (najlepszy CRM oparty na AI w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy wydajności zespołu)

przez Freshsales Suite Freshsales Suite to CRM oparty na AI, zaprojektowany w celu uproszczenia sprzedaży, poprawy wydajności zespołu i zwiększenia przychodów. Narzędzie to pomaga zarządzać procesem sprzedaży, usprawniać operacje i zapewniać niestandardową obsługę klienta - wszystko w jednym miejscu.

Umożliwia także śledzenie scenariuszy transakcji i korzystanie ze spostrzeżeń Freddy'ego AI w celu prognozy i rekomendowania transakcji.

Najlepsze funkcje Freshsales Suite

Priorytetyzacja potencjalnych klientów według regionu lub innych reguł, dzięki czemu Twój zespół skupi się na właściwych możliwościach

Wizualizacja każdej interakcji klienta z Twoją firmą w celu zrozumienia jego podróży na osi czasu

Komunikuj się z niestandardowymi klientami poprzez e-mail, SMS, WhatsApp, czat na żywo, a nawet rozmowy telefoniczne bezpośrednio z CRM

Automatyzacja działań następczych i przypomnień dzięki kampaniom opartym na dniach lub wyzwalaczach behawioralnych

Wyróżnianie najbardziej obiecujących potencjalnych klientów, prognoza powodzenia transakcji, a nawet automatyzacja zadań, takich jak pisanie e-maili, dzięki Freddy AI

Limity Freshsales Suite

Automatyczne rozliczanie jest domyślnie włączone, a rozwiązywanie sporów dotyczących rozliczeń może być trudne

Lokalizacja stref czasowych klientów lub adresów wysyłki może być niewygodna dla globalnych firm

Ceny pakietu Freshsales Suite

Growth: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Pro: 47 USD/miesiąc za użytkownika

47 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $71/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Freshsales Suite

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

ClickUp Checks All Your CRM Boxes (Kliknięcie sprawdza wszystkie pola CRM)

Wybór odpowiedniego CRM może zmienić sposób, w jaki Twój zespół współpracuje i osiąga wyniki. Jeśli szukasz narzędzia, które nie jest tylko CRM, ale rozwiązaniem typu "wszystko w jednym", ClickUp jest najlepszym kandydatem.

Od śledzenia procesów sprzedaży po zarządzanie relacjami z klientami i usprawnianie zarządzania zadaniami, ClickUp obejmuje wszystko. Tym, co wyróżnia ClickUp jest jego elastyczność. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szczegółowego pulpitu sprzedaży, narzędzi do zarządzania projektami czy współpracy w czasie rzeczywistym, platformę można łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Mając wszystko w jednym miejscu, Twój zespół zyskuje przejrzystość i może pozostać w zgodzie z priorytetami, dzięki czemu ClickUp jest zakończoną potęgą wydajności. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij budować swój idealny cykl pracy CRM!