Najlepsze szablony do PowerPointa z Free Planem Projektu

Używanie arkuszy i dokumentów do planowania projektów może być niechlujne.

Ręczne tworzenie zadań do wykonania, planowanie budżetu, ustawienie celów i osi czasu, przydzielanie zasobów, śledzenie postępów - jest zbyt wiele rzeczy do zorganizowania.

Szablony PowerPoint do tworzenia planów projektów ułatwiają życie. Oferują one proste układy do tworzenia planów projektów, śledzenia rezultatów, tworzenia list zadań, wizualizacji osi czasu i kamieni milowych, prezentowania propozycje projektów i udostępnianie aktualizacji postępów podczas spotkań z interesariuszami lub prezentacji biznesowych.

Aby ułatwić ci proces planowania projektu, przygotowaliśmy listę najlepszych darmowych szablonów planów projektów w programie PowerPoint. Dodatkowo, przedstawimy listę alternatywnych szablonów, które stanowią krok tam, gdzie szablony PowerPoint nie spełniają swojej roli.

Co składa się na dobry szablon planu projektu w PowerPoint?

Szablony planu projektu w PowerPoint to wstępnie sformatowane, konfigurowalne dokumenty, które pomagają nakreślić zakres projektu, cele, zadania, oś czasu i zasoby. Oto kilka cech, które sprawiają, że szablon PowerPoint z planem projektu jest dobry:

Wizualizacja danych : Szablon planu projektu pomaga tworzyć proste wykresy, harmonogramy projektu, narzędzia do śledzenia postępów, matryce ryzyka i reprezentacje osi czasu, aby zapewnić szczegółowy plan projektu dla nowych projektów

: Szablon planu projektu pomaga tworzyć proste wykresy, harmonogramy projektu, narzędzia do śledzenia postępów, matryce ryzyka i reprezentacje osi czasu, aby zapewnić szczegółowy plan projektu dla nowych projektów Profesjonalny design : Zawiera spójne elementy brandingowe, czystą estetykę, wysokiej jakości grafikę, schematy kolorów i czcionki, aby pomóc w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie planów projektów

: Zawiera spójne elementy brandingowe, czystą estetykę, wysokiej jakości grafikę, schematy kolorów i czcionki, aby pomóc w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie planów projektów Łatwe dostosowanie : Szablony PowerPoint mają konfigurowalne formaty i edytowalne funkcje, takie jak pola tekstowe i wykresy, aby dostosować szablony w oparciu o wymagania projektu

: Szablony PowerPoint mają konfigurowalne formaty i edytowalne funkcje, takie jak pola tekstowe i wykresy, aby dostosować szablony w oparciu o wymagania projektu Intuicyjna nawigacja : Efektywny szablon PowerPoint planu projektu zawiera tabelę zawartości lub slajdy agendy i tworzy hiperlinki między powiązanymi slajdami dla łatwej nawigacji i szybkiego zrozumienia

: Efektywny szablon PowerPoint planu projektu zawiera tabelę zawartości lub slajdy agendy i tworzy hiperlinki między powiązanymi slajdami dla łatwej nawigacji i szybkiego zrozumienia Kompleksowe sekcje: Szablon ma dedykowane slajdy PowerPoint dla celów projektu, założeń, kluczowych rezultatów, podsumowań i przeglądów budżetu, aby usprawnić komunikację z interesariuszami

Free Project Plan PowerPoint Szablony

Oto najlepsze szablony planów projektów PowerPoint, które pomogą ci zaplanować nadchodzące projekty:

1. Szablon planu projektu PowerPoint od SlideModel

_via SlideModel Przygotowujesz się do rozpoczęcia projektu? Szablon do planowania projektu w PowerPoint od SlideModel może pomóc w zaprezentowaniu plan projektu szczegółowo, od celów po strategie i budżety.

Na przykład, można niestandardowo dostosować wykresy Gantta szablonu do wizualizacji oś czasu i matrycy projektu oraz użyć wykresów kołowych dla alokacji zasobów .

Ten szablon pomaga:

Zdefiniować oś czasu projektu, kluczowe elementy i kamienie milowe

Przydzielić zasoby i budżet na projekty zawodowe lub osobiste

Ocenić potencjalne ryzyko związane z projektem

Śledzenie postępów w realizacji projektu

Idealny dla: Profesjonalistów z różnych branż do komunikowania agend i planów projektów.

2. Szablon osi czasu planu projektu PowerPoint od SlideModel

via SlideModel Niezależnie od tego, czy jest to długoterminowy projekt budowlany, czy krótkoterminowy projekt IT, Szablon osi czasu planu projektu PowerPoint SlideModel może pomóc skutecznie zaprezentować szczegółowe osie czasu i kamienie milowe projektu

To szablon osi czasu projektu zawiera długie wiersze z latami dla różnych kolumn, które można niestandardowo dostosować, aby wskazać czas trwania kamienia milowego. Ponadto, wykresy Gantta pomagają również w tworzeniu zarysów projektu opartych na osi czasu, które interesariusze mogą łatwo zrozumieć.

Idealny dla: Kierowników projektów prezentujących plany działania wraz z osią czasu projektu.

3. Szablon planu projektu PowerPoint autorstwa 24Slides

via 24Slides The Szablon planu projektu PowerPoint autorstwa 24Slides to narzędzie do planowania projektów menedżerowie muszą uprościć złożone procesy projektowe.

Dzięki temu szablonowi można szczegółowo opisać każdą fazę projektu, aby zapewnić jego powodzenie. Przykładowo, szablon zawiera dostosowywane slajdy dla inwestycji, danych finansowych, budżetu, a nawet dokumenty dotyczące wymogów prawnych, które pomagają scentralizować wszystkie ruchome części projektu.

Ponadto można utworzyć schemat blokowy procesu, aby uzyskać większą przejrzystość harmonogramu projektu.

Idealny dla: Menedżerów projektów z różnych branż zajmujących się złożonymi projektami na dużą skalę.

4. PPT Szablon planu projektu wysokiego poziomu by Slideegg

via Slideegg Nazwij to szablonem project intro, jako Szablon wysokopoziomowego planu projektu Slideegga jest tym, czego potrzebujesz, aby przedstawić swój projekt interesariuszom.

Szablon ten określa cele projektu, nazwę, oś czasu, wymagane zasoby oraz role i obowiązki interesariuszy.

Potraktuj ten szablon wykresu Gantta jako pierwszy krok w planowaniu, zanim zagłębisz się w szczegóły projektu. Można go wykorzystać jako dokument bazowy do dalszego planowania projektu.

Idealny dla: Profesjonalistów z branży biznesowej, którzy chcą stworzyć dokument wysokiego poziomu dla interesariuszy przedstawiający podstawy projektu.

💡 Pro Tip: Przed dostosowaniem tego szablonu do swoich potrzeb, przeczytaj jak stworzyć wysokopoziomowy plan projektu dla płynnej realizacji.

5. Kamienie milowe planu projektu z fazami i szablonami produktów firmy Slide Team

via SlideTeam Projekt bez kamieni milowych jest jak podróż bez drogowskazów - nigdy nie wiesz, jak blisko jesteś celu.

Dlatego właśnie potrzebujesz Szablon Kamieni Milowych Planu Projektu Zespołu Slajdów z Fazami i Rezultatami do monitorowania postępów w realizacji projektu.

To wizualne narzędzie pomaga przedstawić kamienie milowe planu projektu z kluczowymi etapami, zadaniami i wymaganiami. Dostarcza ważnych informacji na temat faz projektu, w tym ich zadań i osi czasu.

Na przykład, jeśli pracujesz nad rozwojem aplikacji, możesz planować każdy etap nowego projektu - wymagania, projektowanie, rozwój, testowanie i uruchomienie - poprzez listę zadań i oś czasu dla każdej sceny.

Idealne dla: Kierowników projektów planujących oś czasu w celu zapewnienia terminowej realizacji projektu.

6. Szablon osi czasu projektu wprowadzenia marki na rynek autorstwa Slide Teams

_via Slide Team Gotowy do wprowadzenia nowej tożsamości marki?

W takim razie, Slide Team's Brand Rollout Project Plan Oś Czasu Szablon to wszystko, czego potrzebujesz do powodzenia w zarządzaniu projektem.

Szablon ten zawiera oś czasu kluczowych działań w zarządzaniu rolloutem marki. Możesz planować cotygodniowe działania z ramami czasowymi, listą wszystkich zadań w każdej scenie projektu i zakończyć je w ustalonych ramach czasowych.

Korzystanie z tego szablonu szablon zarządzania projektami można uzyskać jasność co do tego, co musi zostać zrobione i kiedy.

idealny dla: Brand managerów i konsultantów zarządzających projektami wdrażania marki.

7. Szablon planu projektu UX aplikacji mobilnej autorstwa Slide Teams

via Slide Teams The Szablon planu projektu UX aplikacji mobilnej Slide Teams pomaga planować i śledzić projekty UX aplikacji mobilnych.

Obejmuje on wszystkie sceny projektów rozwoju aplikacji mobilnych - odkrywanie, ideację, projektowanie i walidację - wraz ze szczegółami, takimi jak wyniki, metody, cele i elementy działań.

Korzystając z tego szablonu, możesz ustrukturyzować plan projektu UX aplikacji mobilnej i oznaczyć aktualny status każdej sceny w celu powodzenia realizacji projektu i łatwe śledzenie.

🌟 Idealny dla: Kierowników projektów i programistów zarządzających projektami UX aplikacji mobilnych.

8. Szablon planu projektu wdrożenia oprogramowania autorstwa Slide Team

via Slide Teams Plan wdrożenia zarządzanie zespołem oprogramowanie w Twojej firmie? Szablon planu projektu wdrożenia oprogramowania dla zespołu ds. slajdów może pomóc.

Ten konfigurowalny szablon planu projektu PowerPoint zawiera szczegółową listę zadań z datami rozpoczęcia i końcowymi oraz planowanymi zasobami dla bezproblemowego wdrożenia oprogramowania.

Szablon zawiera również wykres Gantta przedstawiający oś czasu zadań, dzięki czemu interesariusze mogą łatwo uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na pierwszy rzut oka.

Idealny dla: Kierowników projektów i wdrożeń odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrażania systemów technologicznych.

9. Szablon rocznego planu projektu budowlanego autorstwa Slide Teams

_via Slide Team Projekty budowlane są złożone, ponieważ obejmują dłuższy oś czasu i kilka ruchomych aspektów. 🛠️ Szablon rocznego planu projektu budowlanego dla zespołu ds. slajdów pomaga w rocznym cyklu planowania projektu budowlanego. Obejmuje on szczegółowe sceny - inicjację, plan, projektowanie, budowę i zamknięcie - wraz z oś czasu, aby poprowadzić Cię od rozpoczęcia do zakończenia projektu.

Ta konstrukcja zarządzanie cyklem życia projektów szablon obejmuje poszczególne zadania na każdej scenie budowy i definiuje ich oś czasu w celu osiągnięcia zdefiniowanych cele projektu na koniec roku.

Idealny dla: Kierowników projektów i budowy obsługujących złożone projekty budowlane.

10. Szablon do planowania rozwoju projektu IT autorstwa SlideGeeks

via SlideGeeksSzablon do planowania rozwoju projektu IT w SlideGeeks to świetne źródło informacji dla profesjonalistów zmagających się z zarządzaniem kompleksowymi projektami IT.

Szablon zawiera 69 slajdów, które obejmują wszystko, od uruchomienia projektu po dokumentację systemu, migrację danych i testowanie.

Dzięki temu szablonowi można stworzyć szczegółową prezentację dla interesariuszy ze wszystkimi informacjami o projekcie w jednym miejscu. Ponadto szablon zawiera wykresy Gantta i pulpity do sprawdzania osi czasu, obciążenia pracą, budżetów i nadchodzących terminów.

idealny dla: specjalistów IT, którzy zarządzają projektami rozwoju oprogramowania.

Limity korzystania z PowerPointa do planowania projektów

Nikt nigdy nie próbował zbudować domu za pomocą szwajcarskiego scyzoryka. 🗡️

Ponieważ może to pomóc w drobnych zadaniach, ale nie w całym zakresie pracy.

Tak samo jest z szablonami planów projektów w PowerPoint. Są dobre dla mniejszych projektów. Ale w przypadku złożonych projektów potrzebujesz czegoś lepszego. Oto dlaczego:

Brak funkcji

PowerPoint to narzędzie do prezentacji biznesowych, a nie oprogramowanie do zarządzania projektami. Brakuje mu niezbędnych funkcji do planowania projektów, takich jak zarządzanie zasobami, wykresy Gantta, automatyczne raportowanie, zależności między zadaniami i śledzenie celów.

Złożona modyfikacja

Zmiana lub aktualizacja informacji w PowerPoint może być uciążliwa, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dużą ilością danych. Ze względu na limit możliwości automatyzacji, każdą zmianę trzeba wprowadzać ręcznie. Ponadto dostosowywanie osi czasu i elementów, formatowanie i zmiana położenia mogą być czasochłonne.

Ograniczona współpraca

PowerPoint nie jest narzędziem do współpracy w czasie rzeczywistym. Teams nie mogą edytować szablonów jednocześnie i nie ma kontroli wersji do śledzenia zmian i współpracy nad aktualizacjami.

Brak integracji

Nie można zintegrować innych narzędzi i źródeł danych z szablonami PowerPoint. Tak więc procesy takie jak śledzenie budżetu, planowanie zasobów, raportowanie statusu i komunikacja nie są tak płynne, jak w przypadku narzędzi do zarządzania projektami.

Alternatywny plan projektu w szablonach PowerPoint

Jeśli zmagania z używaniem szablonów PowerPoint do planowania projektów wydają się znajome, ta lista alternatywnych szablonów do planowania projektów autorstwa ClickUp przyda się. Platforma ClickUp do kompleksowego zarządzania projektami oferuje połączone cykle pracy, automatyzację, dokumenty do współpracy i pulpity w czasie rzeczywistym, aby szybciej planować projekty i zapewnić ich pomyślne zakończenie.

Oto kilka super przydatnych, darmowych szablonów planów projektów od ClickUp, z zaawansowanymi funkcjami, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i wysiłek.

1. Szablon do planowania projektów ClickUp

Szablon do planowania projektów ClickUp

Wyobraź sobie przesuwanie terminów i rewizję planów z powodu rozrostu zakresu projektu. Może to spowodować wiele chaosu. Właśnie dlatego potrzebujesz narzędzia takiego jak Szablon do planowania projektów ClickUp .

Ten szablon definiuje zakres prac , śledzenie planów i decyzji oraz ułatwia komunikację z interesariuszami.

Dzięki temu szablonowi można:

Scentralizować plany projektów

Wizualizować postępy za pomocą Tablice Kanban Wyrównywanie teamów i zasobów

Zapewnienie terminowego zakończenia zadania

W podobny sposób można również użyć Szablon planu wdrożenia projektu ClickUp do tworzenia szczegółowego planu projektu od początku do końca. Może on również pomóc w wizualizacji kluczowych zadań i rezultatów, pomiarze postępu, zarządzaniu zasobami i usprawnieniu procesów projektowych.

Idealny dla: Kierowników projektów planujących i organizujących rozbudowane projekty.

💡 Pro Tip: Użyj Dokumenty ClickUp do notatki pomysłów na projekt, listy punktów badawczych i gromadzenia danych zespołu w celu skrupulatnego planowania projektu.

2. Szablon planu projektu ClickUp Consultant

Szablon planu projektu ClickUp Consultant

Rozpoczynasz projekt doradztwa strategicznego, aby zrozumieć wyzwania biznesowe i przyspieszyć wzrost? W takim razie Szablon Planu Projektu ClickUp Consultant to pozycja obowiązkowa.

Jest to szablon planowania strategicznego który zapewnia realizację wszystkich celów projektu bez przytłoczenia obciążeniem pracą. Szablon umożliwia organizowanie i śledzenie zadań, ustawienie terminów za pomocą Wykresy Gantta , obliczać szacunkowe koszty i płynnie zarządzać każdym aspektem projektu.

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Organizować i przydzielać zadania, aby zapewnić terminową realizację

Tworzyć budżety projektów i ustawiać oś czasu

Usprawnić komunikację w zespole, zapewniając jedno źródło prawdy

Śledzenie zadań za pomocą ponad 10 niestandardowych statusów

Zarządzanie zasobami w celu uniknięcia niedopatrzeń

Idealny dla: Konsultantów ds. zarządzania projektami i firm zajmujących się projektami konsultingowymi.

💡 Pro Tip: Wykorzystaj niestandardowe Pulpity ClickUp do tworzenia budżetów projektów i szacowania kosztów w celu uniknięcia nadmiernych wydatków.

3. Szablon wielofunkcyjnego planu projektu ClickUp

Szablon wielofunkcyjnego planu projektu ClickUp

Załóżmy, że wprowadzasz na rynek nowy produkt. Będzie to wymagało współpracy zespołów ds. produktu, marketingu, sprzedaży, operacji, IT i powodzenia klienta. Współpraca z wieloma działami i zapewnienie, że wszyscy są na tej samej stronie, może być trudna.

To właśnie tutaj potrzebujesz Szablon wielofunkcyjnego planu projektu ClickUp . Zapewnia Funkcjonalny widok rezultatów, w którym każdy członek zespołu może zobaczyć swoje zadania, co zmniejsza zamieszanie. Dodatkowo, widok postępu pomaga wszystkim członkom zespołu monitorować ogólny postęp projektu i identyfikować blokady. Zapewnia to płynną współpracę i lepszą wydajność zespołu.

Korzystając z tego szablonu współpracy, możesz:

Identyfikować konflikty i proaktywnie je rozwiązywać

Usprawnić komunikację w czasie rzeczywistym

Uzyskać kompleksowy widok zadań, celów i oś czasu projektu

Wyjaśnić poszczególne role i obowiązki

Idealne rozwiązanie dla: Teams leaderów i profesjonalistów zarządzających złożonymi projektami międzyzespołowymi.

💡 Pro Tip: Użyj Zadania ClickUp aby przypisać role i obowiązki oraz Zależności ClickUp aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich powiązanych zadań i ustawić jasną kolejność operacji.

łatwe zarządzanie projektami i zapewnienie ich terminowego zakończenia dzięki ClickUp Tasks

4. Szablon planu projektu zgodności z ClickUp

Szablon planu projektu zgodności ClickUp

Załóżmy, że tworzysz aplikację fitness. 💪

Musisz przestrzegać różnych przepisów, w tym ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), podczas zbierania i przetwarzania informacji o klientach, zgodności z płatnościami , praw własności intelektualnej i innych obowiązujących zasad i przepisów.

Ale do zrobienia jest śledzenie wszystkich wymogów zgodności dla danego projektu? To jest miejsce, w którym Szablon planu projektu zgodności ClickUp jest przydatny.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Identyfikować i oceniać wymagania zgodności za pomocą widoku wymagań zgodności

Śledzenie statusu zgodności za pomocą widoku statusu zgodności

Wizualizować procesy mające na celu spotkanie standardów zgodności

Ustawienie raportowania w celu śledzenia postępu projektu

Określanie ról i obowiązków interesariuszy

Idealne dla: Kierowników projektów i zespołów ds. zgodności w celu usprawnienia zarządzania zgodnością.

💡 Pro Tip: Dźwignia Etykiety zadań ClickUp i Priorytety zadań ClickUp aby poprawić śledzenie zgodności z niestandardowymi etykietami, filtrami i priorytetami.

Priorytetyzuj zadania i dodawaj etykiety w celu łatwego wyszukiwania za pomocą ClickUp Tags i ClickUp Priorities

5. Szablon planu projektu wydarzenia ClickUp

Szablon projektu wydarzenia ClickUp

Zarządzanie wieloma wydarzeniami nie jest łatwym zadaniem. Można wszystko zaplanować, a jednak w ostatniej chwili coś przeoczyć.

The Szablon projektu wydarzenia ClickUp pomaga uniknąć kłopotów w ostatniej chwili. Jest to idealne narzędzie do planowania i zarządzania wieloma wydarzeniami jednocześnie. Od budżetów i oś czasu po miejsca i dostawców, możesz wszystko usprawnić.

Szablon umożliwia:

Śledzenie miejsc wydarzeń, Teamsów i zasobów

Zarządzanie osią czasu wydarzenia

Organizowanie i przydzielanie zadań związanych z wydarzeniem

Planować i wizualizować procesy związane z wydarzeniem w celu jego sprawnej realizacji

Idealny dla: Event managerów obsługujących wydarzenia osobiste i firmowe.

6. Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Odsłonięcie zupełnie nowej strony internetowej jest bardzo ekscytujące, ale trzeba włożyć wiele pracy, aby zapewnić jej sprawne uruchomienie.

Od przydzielania zadań po tworzenie list kontrolnych, musisz stworzyć plan na poziomie szczegółowym, aby upewnić się, że nic nie zostanie przeoczone. I to jest miejsce, w którym Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp pomaga.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Ustawić oś czasu, aby utrzymać projekt na właściwym torze

Tworzyć szczegółowe listy zadań i listy kontrolne za pomocą widoku obciążenia pracą

Identyfikować kluczowe produkty i interesariuszy

Dzielenie dużych zadań na łatwiejsze do zarządzania części

Zidentyfikuj potencjalne blokady za pomocą widoku Tablicy postępu

Automatyzacja cykli pracy jak zatwierdzanie projektu i zawartości

Idealne dla: Kierowników projektów i twórców stron internetowych pracujących nad nowymi stronami internetowymi.

💡 Pro Tip: Dźwignia Automatyzacja ClickUp do automatyzacji wysyłania e-maili z gratulacjami do interesariuszy w związku z powodzeniem uruchomienia strony internetowej.

7. Szablon planu projektu technologicznego ClickUp

Szablon planu projektu technologicznego ClickUp

Planujesz zakup oprogramowania do zarządzania projektami, aby usprawnić zarządzanie projektami? A może chcesz wdrożyć narzędzie CRM, aby zoptymalizować procesy sprzedaży?

Bez względu na to, jaką technologię wdrażasz w celu usprawnienia biznesu, potrzebujesz Szablon planu projektu technologicznego ClickUp aby zorganizować proces wdrażania.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizować i wizualizować zadania za pomocą widoku Gantta

Powiązanie zadań za pomocą widoku diagramu relacji między jednostkami

Ustawić cele i śledzić postęp projektu

Wyrównywać zespoły i zasoby

Identyfikowanie potencjalnych problemów we wdrażaniu technologii

Idealny dla: CTO i menedżerów ds. technologii odpowiedzialnych za wdrażanie nowych systemów technologicznych w ramach Business.

💡 Pro Tip: Użyj Kamienie milowe ClickUp aby śledzić postępy we wdrażaniu i zapewnić dotrzymanie terminów.

8. Szablon planu projektu centrum danych ClickUp

Plan projektu centrum danych ClickUp

Migracja centrum danych - przenoszenie danych (zasobów) z jednego centrum danych do drugiego - może być trudna w zarządzaniu, zwłaszcza w przypadku dużych zbiorów danych.

The Szablon planu projektu centrum danych ClickUp może pomóc w efektywnym zarządzaniu tym czasochłonnym procesem. Widok Migration Roadmap umożliwia idealne zorganizowanie kroków migracji danych w celu zarządzania rozwijającymi się centrami danych i tworzenia nowych.

Za pomocą tego szablonu można:

Wizualizować plan migracji danych od początku do końca

Śledzenie postępów, zasobów oraz kluczowych kamieni milowych i celów migracji danych

Organizować zadania w ustrukturyzowanej strukturze

Idealne dla: Profesjonalistów IT i liderów zespołów zarządzających projektami centrów danych.

9. Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Nowy produkt w przygotowaniu? A może wprowadzenie nowej funkcji? Szablon Szablon mapy drogowej projektu ClickUp może pomóc w śledzeniu wszystkich ruchomych części projektu, niezależnie od jego wielkości.

Szablon ten zawiera gotowe widoki, niestandardowe statusy i pola, które pomogą Ci zarządzać osią czasu i etapami projektu w jednym miejscu. Możesz także śledzić obciążenie pracą swojego zespołu, aby efektywniej przydzielać zasoby.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzenie postępu planu wydania produktu

Ustalać priorytety wydania produktu na podstawie informacji zwrotnych

Współpracować z wewnętrznymi Teams w celu powodzenia wdrożenia planu projektu

Idealne dla: Teams rozwoju produktu pracujących nad nowymi produktami i dodatkami funkcji.

💡 Pro Tip: Zanim zaczniesz tworzyć mapy drogowe, dowiedz się jak stworzyć zwinny plan projektu aby uniknąć potencjalnych przeszkód.

10. Szablon Tablicy Raportów o Statusie Projektu ClickUp

Szablon tablicy raportu o stanie projektu ClickUp

Gdy prowadzisz wiele projektów, szybkie raportowanie postępów pomoże Ci zrozumieć status każdego z nich. Oraz Szablon Tablicy Raportowania Statusu Projektu ClickUp do zrobienia za Ciebie.

Szablon ten informuje wszystkich interesariuszy na bieżąco o postępach w projekcie, zapobiega potencjalnym zagrożeniom i zapewnia terminowe zakończenie projektu.

Szablonu można używać do:

Śledzenia postępu prac za pomocą zautomatyzowanych wykresów i diagramów

Informowania interesariuszy o budżetach, terminach i najnowszych aktualizacjach

Komunikować się z Teams w czasie rzeczywistym za pomocą wzmianek i @komentarzy

Idealny dla: Kierowników projektów i liderów zespołów, aby na bieżąco informować interesariuszy.

11. Szablon Tablicy z osią czasu projektu ClickUp

Szablon do tablicy z osią czasu projektu ClickUp

Dotrzymanie terminów wszystkich głównych działań związanych z projektem wymaga stworzenia idealnej osi czasu, której wszyscy będą mogli przestrzegać. Szablon Szablon Tablicy Oś Czasu Projektu ClickUp przydaje się w tym celu. Pomaga przeprowadzić burzę mózgów, zaplanować oś czasu projektu i ustawić przypomnienia o wykonaniu zadań.

Korzystając z tego szablonu, możesz upewnić się, że Teams pozostają na dobrej drodze, bez poświęcania dużej ilości czasu na tworzenie oś czasu projektu.

Ten szablon pomaga:

Widok całej osi czasu projektu w jednym miejscu

Śledzenie postępów i dostosowywanie elementów w celu utrzymania tempa prac

Identyfikować potencjalne wąskie gardła

Jasno komunikować szczegóły projektu i oś czasu interesariuszom

Idealny dla: kierowników projektów i liderów zespołów tworzących oś czasu projektu

Twórz efektywne plany projektów dzięki ClickUp

Jasne, szablony planów projektów w PowerPoint działają dobrze. Ale ich potencjał jest ograniczony.

Brakuje im zaawansowanych funkcji, mają ograniczoną skalowalność i nie mają wsparcia dla współpracy w czasie rzeczywistym. To właśnie tutaj szablony ClickUp błyszczą.✨

ClickUp oferuje zaawansowane funkcje planowania projektów, w tym współpracę w czasie rzeczywistym, wiele widoków projektu, wykresy Gantta, schematy blokowe, kamienie milowe, zadania i wiele innych. Funkcje te pomagają tworzyć szczegółowe plany projektów i zapewniają terminowe dostawy. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i wypróbuj łatwe w edycji szablony ClickUp!