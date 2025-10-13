13 najlepszych alternatyw dla Google Drive

Dysk Google jest najpopularniejszym rozwiązaniem do przechowywania danych w chmurze dla miliardów użytkowników na całym świecie i łatwo zrozumieć, dlaczego.

Przyjazny dla użytkownika interfejs oraz płynna integracja z aplikacjami Google Workspace, takimi jak Dokumenty Google, Zdjęcia Google i Arkusze Google, zapewniają użytkownikom potężne narzędzia do współpracy, zarządzania dokumentami i łatwego udostępniania. ✨

Jako osoba, która od lat korzysta z Google Drive, doceniam jego możliwości w zakresie zarządzania cyklem pracy i usprawniania współpracy zespołowej. Jednak po wypróbowaniu różnych alternatyw znalazłem rozwiązania, które dorównują, a często nawet przewyższają możliwości Google Drive.

Opierając się na moich osobistych doświadczeniach i spostrzeżeniach mojego zespołu w ClickUp, stworzyłem listę najlepszych alternatyw dla Google Drive. Te opcje mogą zaspokoić potrzeby Twojej firmy, oferując jednocześnie wyższy poziom bezpieczeństwa i większą wartość.

W tym poście szczegółowo omówimy te bezpieczne usługi przechowywania danych w chmurze, zwracając uwagę na ich unikalne funkcje, struktury cenowe oraz to, w jaki sposób mogą usprawnić proces udostępniania plików.

Zaczynamy! 💡

Na co należy zwrócić uwagę, wybierając alternatywę dla Dysku Google?

Wybór alternatywy dla Dysku Google to coś więcej niż zwykłe wyszukiwanie. Oto, na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać bezpieczne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które spełni Twoje potrzeby:

Pojemność pamięci: Upewnij się, że narzędzie oferuje wystarczającą przestrzeń w chmurze na Twoje obecne i przyszłe potrzeby. Jeśli pracujesz z dużymi plikami, poszukaj rozwiązań z dużą lub nieograniczoną przestrzenią.

Funkcje bezpieczeństwa: Wybierz usługi przechowywania danych w chmurze, które zapewniają solidne zabezpieczenia, w tym szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Funkcje te chronią Twoje pliki i zabezpieczają dane przed nieautoryzowanym dostępem

Opcje przechowywania: Zacznij od Free Planu, jeśli jest dostępny, aby przetestować możliwości usługi przed podjęciem decyzji o wykupieniu płatnego planu

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz usługę z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia Wybierz usługę z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia porządkowanie plików i folderów . Przyjazny dla użytkownika interfejs skraca czas potrzebny na opanowanie obsługi, umożliwiając szybkie i sprawne rozpoczęcie pracy

Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych: Sprawdź, czy usługa oferuje funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, chroniące przed utratą danych w wyniku przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia.

Opłacalność: Przejrzyj cenniki i znajdź rozwiązanie, które łączy przystępną cenę z niezbędnymi funkcjami, których potrzebujesz

💡 Porada dla profesjonalistów: Poznaj kilka trików dotyczących Dysku Google, które pomogą Ci się zorganizować. 🎨 Porządkuj pliki za pomocą folderów oznaczonych kolorami, aby szybko je rozpoznać 🌍 Skonfiguruj dostęp offline, aby pracować nad dokumentami w dowolnym miejscu i czasie 📄 Twórz szablony powtarzających się zadań, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność w swoich projektach 🔔 Ustaw powiadomienia o aktualizacjach dokumentów, aby być na bieżąco z zmianami wprowadzanymi przez innych 🔍 Skorzystaj z narzędzia „Eksploruj”, aby wyszukiwać tematy i gromadzić informacje bezpośrednio w swoim dokumencie

13 alternatyw dla Google Drive

Oto moja lista 13 najlepszych, bezpiecznych alternatyw dla Google Drive, które zapewniają solidne zabezpieczenia bez utraty przyjaznych dla użytkownika funkcji:

1. ClickUp (najlepsze kompleksowe narzędzie do zarządzania plikami i współpracy)

Zarządzanie projektami w ClickUp

Jeśli szukasz solidnej alternatywy dla Google Drive, która zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie przechowywania danych i współpracy, ClickUp to doskonały wybór. Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami całkowicie zmieniło sposób pracy mojego zespołu i mnie. To coś więcej niż tylko menedżer zadań — usprawnia wszystko, od podstawowego udostępniania plików po złożone cykle pracy projektowej.

Integracja ClickUp z Google Drive

Integracja ClickUp z Google Drive całkowicie zmieniła sytuację w moim zespole. Dzięki tej funkcji integracji z dyskiem możesz łatwo załączać pliki z Google Drive bezpośrednio do swoich zadań ClickUp, zachowując dokumenty połączone z odpowiednimi dokumentami.

Zaoszczędziliśmy mnóstwo czasu, przeciągając i upuszczając pliki do komentarzy przy zadaniach lub dodając je jako załączniki do kart zadań. Ponadto możesz tworzyć dokumenty, arkusze lub prezentacje w Dokumentach Google i przeglądać je w ClickUp bez konieczności przełączania się między platformami.

Powiązane wyszukiwania

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest ClickUp Connected Search, która umożliwia przeszukiwanie dowolnych plików w całym obszarze roboczym ClickUp, ułatwiając lokalizowanie plików, zadań i dokumentów.

A co najlepsze? Funkcja ta przeszukuje nawet wszystkie połączone aplikacje, w tym Google Drive. Jeśli więc mam pliki rozrzucone po Google Drive, zadania w ClickUp i rozmowy w Slacku, mogę skorzystać z funkcji Universal Search w ClickUp, aby szybko znaleźć konkretny dokument przechowywany w Google Drive — wszystko to bez przełączania się między aplikacjami.

Łatwo łącz dokumenty z cyklami pracy dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs

Ponadto ClickUp Docs przenosi tworzenie dokumentów i współpracę zespołową na wyższy poziom. Jego wszechstronność — od wikii po plany działania — sprawia, że jest to potężne narzędzie do zarządzania plikami, które jednocześnie zwiększa wydajność i poprawia efektywność pracy zespołowej. Mój zespół korzysta z tej funkcji do tworzenia dokumentów z osadzonymi plikami, linkami i widżetami, co pomaga nam realizować pomysły bez opóźnień.

W ClickUp Docs podoba mi się to, że nie służy on wyłącznie do pisania — jest w pełni zintegrowany z zarządzaniem zadaniami. Można tworzyć bazy danych, połączać dokumenty z zadaniami, przypisywać działania do wykonania oraz osadzać pliki, takie jak obrazy, dokumenty z Google Drive, arkusze kalkulacyjne czy notatki ze spotkań, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu. Ta centralizacja ułatwia nam współpracę i gwarantuje, że każdy ma dostęp do niezbędnych informacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zintegruj ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, takimi jak Slack, Asana i Google Drive, korzystając z integracji ClickUp , aby stworzyć ujednolicony obszar roboczy

Komunikuj się i współpracuj ze swoim zespołem bezpośrednio w ramach zadań lub projektów dzięki czatowi ClickUp

Efektywnie twórz, przydzielaj i śledź zadania oraz dziel projekty na mniejsze kroki dzięki zadaniom ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automations , aby zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów.

Skorzystaj z gotowych szablonów ClickUp , aby szybko rozpocząć projekty i zadania bez konieczności zaczynania od zera

Limity ClickUp

Niektóre integracje mogą wymagać wstępnych ustawień, co może być czasochłonne

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie na użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

💡 Porada eksperta: Zastanawiasz się, jak uporządkować swój Dysk Google? Oto kilka strategii, które możesz zastosować: 📂 Stwórz przejrzystą strukturę folderów, aby logicznie kategoryzować pliki 🏷️ Zmień nazwy plików na jasne, opisowe tytuły, aby ułatwić ich identyfikację 🗑️ Regularnie przeglądaj i usuwaj pliki, których już nie potrzebujesz, aby zwolnić przestrzeń ⭐ Oznacz ważne pliki gwiazdką, aby mieć do nich szybki dostęp i mieć najważniejsze dokumenty zawsze pod ręką

2. Dropbox (Najlepsza usługa przechowywania danych w chmurze dla małych firm)

źródło Dropbox

Dropbox to jedna z najstarszych bezpiecznych usług przechowywania danych w chmurze na tej liście i wyróżnia się jako niezawodna alternatywa dla Google Drive. Oferuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla większego bezpieczeństwa oraz automatyczną synchronizację urządzeń, dzięki czemu Twoje pliki są zawsze dostępne.

Funkcja historii wersji pomaga zapobiegać przypadkowej utracie ważnych zmian, a funkcja Paper pozwala tworzyć, edytować i komentować dokumenty we współpracy z zespołem. Często używam tego narzędzia do organizowania plików projektowych i udostępniania zasobów moim współpracownikom, ponieważ przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że współpraca jest łatwa i wydajna.

Najlepsze funkcje Dropbox

Przechowuj i pobieraj dokumenty, zdjęcia oraz wideo w dowolnym miejscu i czasie

Dzięki automatycznej synchronizacji Twoje pliki będą zawsze aktualne na wszystkich urządzeniach

Twórz kopie zapasowe ważnych danych i chroń je przed przypadkowym usunięciem

Limity Dropbox

Free Plan oferuje tylko 2 GB przestrzeni dyskowej

Ograniczona historia wersji w Free Plan

Ceny Dropbox

Dodatkowo: 11,99 USD/miesiąc

Essentials : 19,99 USD/miesiąc

Business: 18 USD/użytkownik/miesiąc

Business Plus: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 27 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

3. Box (najlepsze rozwiązanie do współpracy nad dokumentami i zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie)

Jeśli chcesz całkowicie zmienić swój system zarządzania zawartością, Box jest świetną alternatywą dla Google Drive. Jego platforma oparta na AI, Intelligent Content Cloud, usprawnia bezpieczną współpracę w całej organizacji.

Z mojego doświadczenia wynika, że Box odgrywa kluczową rolę w bezpiecznym zarządzaniu plikami i udostępnianiu ich mojemu zespołowi z dowolnego miejsca. Silna ochrona danych oraz narzędzia zwiększające wydajność sprawiają, że jest to cenny atut dla każdej firmy, dla której priorytetem jest wydajność i bezpieczeństwo.

Najlepsze funkcje Box

Zintegruj z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Google Workspace (Dokumenty Google) i Microsoft 365

Skorzystaj z funkcji podpisu elektronicznego, aby podpisywać dokumenty cyfrowo

Zarządzaj uprawnieniami użytkowników i poziomami dostępu do zmian w plikach lub komentarzy

Ograniczenia Box

Zauważalne opóźnienia podczas przesyłania nowych plików spowalniają udostępnianie i współpracę

Niektórzy użytkownicy dokonywali raportowania, że aplikacja mobilna działa wolno i często się zawiesza

Brak opcji bezpłatnej wersji próbnej dla funkcji klasy Enterprise

Ceny Box

Business: 20 USD/miesiąc

Business Plus: 33 USD/miesiąc

Enterprise: 47 USD/miesiąc

Enterprise Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Box

G2: 4,2/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 5000 recenzji)

4. iCloud Drive (najlepsze rozwiązanie do synchronizacji plików)

źródło iCloud Drive

iCloud Drive to popularna alternatywa dla Google Drive, służąca do synchronizacji plików na wszystkich urządzeniach Apple, dostępna również dla użytkowników systemu Windows. Umożliwia łatwy dostęp do plików na iPhonie za pośrednictwem aplikacji Pliki, a wszelkie zmiany są natychmiast aktualizowane na komputerze Mac i iPadzie. Ta synchronizacja w czasie rzeczywistym pozwala pracować bez martwienia się o kontrolę wersji.

Prostota tej platformy to spora zaleta. Przesyłanie plików jest tak proste, jak kliknięcie ikony chmury, a udostępnianie jest równie łatwe — niezależnie od tego, czy chcę współpracować, czy wysłać kopię, wystarczy kilka kliknięć. Ogólnie rzecz biorąc, iCloud Drive zwiększa wydajność i pomaga mi utrzymać porządek w plikach, co czyni go niezawodnym wyborem dla każdego w ekosystemie Apple.

Najlepsze funkcje iCloud Drive

Synchronizuj pliki płynnie na wszystkich urządzeniach Apple i Windows

Twórz automatyczne kopie zapasowe swoich urządzeń, zapewniając bezpieczne przechowywanie zdjęć, wideo i danych aplikacji oraz łatwy dostęp do nich w razie potrzeby

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki iCloud Paper, który umożliwia wielu użytkownikom jednoczesne tworzenie, edytowanie i komentowanie dokumentów, usprawniając pracę zespołową

Przywróć usunięte pliki nawet po 30 dniach, mając pewność, że nic nie zostanie utracone na zawsze

Limity usługi iCloud Drive

Brak wbudowanego systemu wersjonowania plików utrudnia odzyskanie poprzednich wersji dokumentów w przypadku ich nadpisania lub usunięcia

Podczas pracy z dużymi plikami występują opóźnienia w synchronizacji

Bezpłatna wersja pamięci w chmurze ma limit 5 GB, co może nie zaspokajać potrzeb zaawansowanych użytkowników

Ceny usługi iCloud Drive

50 GB : 0,99 USD/miesiąc

200 GB : 2,99 USD/miesiąc

2 TB : 9,99 USD/miesiąc

6 TB : 29,99 USD miesięcznie

12 TB: 59,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje iCloud Drive

G2: brak danych

Capterra: brak danych

5. MEGA (Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania i przechowywania plików)

źródło MEGA

MEGA zapewnia solidne funkcje bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie typu end-to-end i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, gwarantując, że Twoje pliki pozostaną bezpieczne nawet przed samym MEGA. Jako oprogramowanie do udostępniania plików oferuje rozwiązanie do przechowywania danych, które umożliwia udostępnianie bezpiecznych, chronionych hasłem plików, ułatwiając współpracę z klientami. Ponadto nowi użytkownicy otrzymują 20 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej od samego początku.

Mój zespół uważa, że funkcje bezpieczeństwa MEGA są niezwykle przydatne w zachowaniu poufności. Szyfrowanie typu end-to-end oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe dają nam spokój ducha podczas przechowywania i udostępniania poufnych plików.

Najlepsze funkcje MEGA

Odbieraj pliki od użytkowników MEGA, a nawet od innych osób

Przywróć starsze wersje plików w przypadku przypadkowych zmian lub usunięcia

Ustaw terminy ważności i ochronę hasłem dla plików udostępnianych

Limity MEGA

Konta Free mają limit pojemności transferowej

Brakuje narzędzi do edycji dokumentów Microsoft Office bezpośrednio w chmurze; oznacza to, że użytkownicy muszą pobierać pliki, aby wprowadzić zmiany, co może zakłócić cykl pracy

Ceny MEGA

Pro Lite: 5,34 USD/miesiąc

Pro I : 10,96 USD/miesiąc

Pro II : 21,94 USD/miesiąc

Pro III: 32,91 USD/miesiąc

Oceny i recenzje MEGA

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

6. ownCloud (Najlepsze rozwiązanie do współpracy i kontroli danych)

ownCloud to bezpłatna alternatywa dla Google Drive, która synchronizuje pliki między urządzeniami, zapewniając ich aktualność. Dzięki kompleksowemu szyfrowaniu poufne dane pozostają bezpieczne podczas przesyłania.

Ponadto ownCloud umożliwia wspólną edycję dokumentów, pozwalając na pracę w czasie rzeczywistym nad wspólnymi projektami z kolegami za pośrednictwem Office 365 lub Collabora. To połączenie bezpieczeństwa i współpracy sprawia, że jest to cenne narzędzie do realizacji projektów zespołowych.

Najlepsze funkcje ownCloud

Przywracaj poprzednie wersje plików dzięki historii wersji

Współpracuj nad dokumentami w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym narzędziom do edycji

Skonfiguruj prywatne linki do plików, aby zapewnić bezpieczne, ograniczone czasowo udostępnianie dostępu

Ograniczenia ownCloud

Zaawansowane funkcje są dostępne wyłącznie w wersji Enterprise

Free Plan nie obejmuje obsługi klienta, co może stanowić wadę dla użytkowników potrzebujących pomocy przy ustawieniach lub rozwiązywaniu problemów

Ceny ownCloud

Wersja Community : Free

ownCloud hostowany na Twoim serwerze (subskrypcja standardowa): około 5,70 USD/użytkownik/miesiąc

ownCloud hostowany na Twoim serwerze (subskrypcja Enterprise): około 17,50 USD/użytkownik/miesiąc

ownCloud Online (Teams – od 1 do 4 użytkowników): 13,92 USD/użytkownik/miesiąc

ownCloud Online (użytkownicy indywidualni): 16,06 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje ownCloud

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

7. Microsoft OneDrive (najlepszy do synchronizacji i przechowywania plików)

źródło Microsoft OneDrive

Jeśli szukasz bezpiecznego rozwiązania do udostępniania plików dla swojej firmy, które bez problemu integruje się z Microsoft 365, rozważ Microsoft OneDrive, solidną alternatywę dla Google Drive. Umożliwia ono wydajne zapisywanie plików, dostęp do nich i zarządzanie nimi na wielu urządzeniach.

Z mojego doświadczenia wynika, że aplikacje OneDrive na komputery i urządzenia mobilne są niezbędne do płynnego dostępu do plików, niezależnie od tego, czy pracuję przy biurku, czy jestem w drodze. Funkcje synchronizacji w czasie rzeczywistym i odzyskiwania plików pozwalają nam realizować projekty zespołowe zgodnie z harmonogramem i zachować integralność danych.

Najlepsze funkcje Microsoft OneDrive

Synchronizuj swoje pliki na wszystkich urządzeniach, aby mieć zawsze pod ręką ich najnowszą wersję

Współpracuj nad dokumentami z członkami zespołu i korzystaj z widoku aktualizacji w czasie rzeczywistym

Przesyłaj duże pliki o rozmiarze do 250 GB za jednym razem

Automatycznie twórz kopie zapasowe plików z urządzeń mobilnych

Edytuj dokumenty w dowolnym miejscu dzięki aplikacjom mobilnym na systemy iOS i Android

Limity usługi Microsoft OneDrive

Free Plan nie obejmuje zaawansowanych aplikacji zwiększających wydajność

Wersja Free ma limit 5 GB, co może okazać się niewystarczające dla użytkowników posiadających większe pliki lub wymagających dużej ilości miejsca na dane

Ceny služby Microsoft OneDrive

OneDrive dla Firm (plan 1): 5 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje usługi Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

8. Nextcloud (Najlepsze rozwiązanie do zarządzania danymi w chmurze i ich przechowywania)

źródło Nextcloud

Nextcloud to wszechstronna platforma do przechowywania danych w chmurze, przeznaczona do zarządzania danymi osobistymi i służbowymi. Jej narzędzia do współpracy umożliwiają edycję dokumentów w czasie rzeczywistym w ramach projektów zespołowych oraz płynne udostępnianie plików współpracownikom. Dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie typu end-to-end, zapewnia bezpieczne i pewne przechowywanie poufnych plików.

Najlepsze funkcje Nextcloud

Synchronizuj pliki między urządzeniami dzięki kompatybilności międzyplatformowej

Dostosuj interfejs za pomocą niestandardowych motywów i opcji brandingu

Zabezpiecz swoje dane dzięki szyfrowaniu typu end-to-end i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu

Ograniczenia Nextcloud

Wydajność podczas dużego obciążenia serwerów

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji w porównaniu z wersją na komputery stacjonarne, co może ograniczać funkcjonalność dla niektórych użytkowników

Brak oficjalnej bezpłatnej wersji próbnej usług w chmurze; wersja bezpłatna jest oprogramowaniem typu open source i może wymagać ręcznych ustawień, co może stanowić wyzwanie dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Ceny Nextcloud

Użytkownicy indywidualni: 19,26 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams: 17,12 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Nextcloud

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

9. Sync.com (najlepsze rozwiązanie do udostępniania plików z silnym szyfrowaniem)

źródło Sync

Sync jest znany głównie ze swoich zaawansowanych funkcji prywatności i bezpieczeństwa, co czyni go jedną z najlepszych alternatyw dla Google Drive. Podobnie jak wiele innych narzędzi z tej listy, ta usługa przechowywania danych w chmurze oferuje szyfrowanie typu end-to-end. Jednak w przeciwieństwie do konkurencji, Sync zajmuje bezkompromisowe stanowisko w kwestii bezpieczeństwa, nie pozwalając swojemu zespołowi przeglądać zawartości użytkowników, co stanowi dodatkowy powód do zaufania.

Z mojego doświadczenia wynika, że zaawansowane opcje udostępniania w Sync są niezwykle przydatne do zarządzania poufnymi dokumentami. Mogłem ustawić ochronę hasłem i terminy ważności dla udostępnionych linków, co daje mi spokój ducha podczas współpracy z zespołem nad wrażliwymi projektami.

Najlepsze funkcje Sync.com

Przywracaj poprzednie wersje plików i odzyskuj usunięte pliki nawet do 365 dni

Twórz bezpieczne linki z rozszerzoną ochroną prywatności do udostępniania poufnych plików

Śledź aktywność w folderach udostępnianych dzięki szczegółowym dziennikom zdarzeń

Limity serwisu Sync.com

Synchronizuje pliki tylko z jednym folderem, co wymaga dostosowania istniejącej struktury organizacji plików

Interfejs użytkownika, zwłaszcza w wersji internetowej, jest często opisywany jako nieporęczny, co sprawia, że nawigacja jest mniej intuicyjna

Free Plan obejmuje jedynie 5 GB przestrzeni dyskowej

Ceny Sync.com

Free Forever

Solo Basic : 8 USD/miesiąc

Solo Professional : 20 USD/miesiąc

Teams Standard : 6 USD/miesiąc

Teams+ Unlimited : 15 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje serwisu Sync.com

G2: 4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

10. pCloud (najlepsze rozwiązanie do synchronizacji plików na wielu urządzeniach)

źródło pCloud

pCloud to wszechstronne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które pozwala użytkownikom synchronizować pliki między urządzeniami za pomocą aplikacji komputerowej, tworząc wirtualny dysk zapewniający bezpieczny i płynny dostęp. Platforma oferuje funkcję udostępniania linków publicznych, co ułatwia wysyłanie plików do klientów, a wbudowane odtwarzacze multimedialne pozwalają użytkownikom na strumieniowe przesyłanie wideo i tworzenie list odtwarzania audio bezpośrednio z chmury.

Najlepsze funkcje pCloud

Uzyskaj dostęp do dodatkowej przestrzeni dyskowej bez zajmowania miejsca na urządzeniach

Udostępniaj pliki z ochroną hasłem i terminami ważności

Skorzystaj z funkcji wersjonowania plików, aby przywrócić starsze wersje plików

Limity pCloud

Ograniczona bezpłatna przestrzeń dyskowa w porównaniu z konkurencją

Brak zintegrowanych narzędzi do współpracy

Free Plan ma limit 10 GB (z zadaniami do wykonania, aby uzyskać pełną pojemność), co może okazać się niewystarczające dla zaawansowanych użytkowników

Ceny pCloud

Business : 9,99 USD/miesiąc

Business Pro: 19,98 USD/miesiąc

Oceny i recenzje pCloud

G2: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 170 recenzji)

11. Koofr (najlepsze rozwiązanie do integracji wielu kont w chmurze)

źródło Koofr

Koofr to rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, które integruje wiele kont, takich jak Google Drive, Dropbox i OneDrive, w jednym interfejsie. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich plików i zarządzać nimi bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Obsługuje również bezpośrednie udostępnianie plików z ochroną hasłem i terminami ważności, zapewniając bezpieczną współpracę nad wrażliwymi projektami. Dla mojego zespołu ta funkcja okazała się przydatna w utrzymaniu prywatności i integralności udostępnianych plików.

Najlepsze funkcje Koofr

Zapisuj zawartość internetową bezpośrednio za pomocą rozszerzenia Koofr dla przeglądarki Chrome

Przeglądaj podglądy zdjęć, wideo i plików PDF bez konieczności ich pobierania

Odzyskaj usunięte pliki nawet do 7 dni bez zajmowania dodatkowej przestrzeni dyskowej

Limity Koofr

Ma dzienne limity udostępniania publicznego

Spowolnienie podczas pracy z dużymi plikami

Free Plan ma limit 10 GB

Ceny Koofr

Free Forever

Briefcase S: 0,54 USD/miesiąc

Briefcase M: 1,07 USD/miesiąc

Suitcase L: 2,14 USD/miesiąc

Suitcase XL: 4,28 USD/miesiąc

Suitcase XXL: 10,70 USD/miesiąc

Crate 3XL: 21,40 USD/miesiąc

Crate 5XL: 37,45 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Koofr

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

12. Backblaze (najlepsze rozwiązanie do przechowywania plików i tworzenia kopii zapasowych)

Backblaze to proste i ekonomiczne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, skupiające się na tworzeniu kopii zapasowych i przechowywaniu plików. Automatycznie tworzy kopie zapasowe danych z Twojego komputera i zapewnia nieograniczoną pojemność pamięci.

Funkcja kontroli wersji platformy pozwala użytkownikom na odzyskanie starszych wersji plików w razie potrzeby. Ponadto Backblaze oferuje możliwość fizycznego otrzymania danych na dysku twardym USB, co może być szczególnie pomocne podczas przywracania systemu.

Najlepsze funkcje Backblaze

Zadbaj o bezpieczeństwo danych dzięki automatyzacji kopii zapasowych

Łatwo przywracaj pliki dzięki opcjom takim jak pobieranie plików ZIP lub fizyczne dyski twarde

Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Limity Backblaze

Nie oferuje wsparcia dla tworzenia kopii zapasowych wiadomości e-mail z serwerów internetowych, takich jak Gmail

Domyślne wersjonowanie plików z limitem na 30 dni

Ceny Backblaze

Płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem: 6 USD za TB miesięcznie

B2 Reserve: 1560 USD za 20 TB rocznie

Oceny i recenzje Backblaze

G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 130 recenzji)

13. SpiderOak (najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewnienia bezpieczeństwa)

źródło SpiderOak

SpiderOak stawia na prywatność i bezpieczeństwo, oferując funkcje takie jak szyfrowanie typu end-to-end w celu ochrony wrażliwych danych. To sprawia, że jest to dobra alternatywa dla Google Drive dla osób zarządzających poufnymi plikami lub współpracujących zdalnie.

Doceniam to, że SpiderOak pozwala użytkownikom ustawić codzienne kopie zapasowe dokumentów służbowych i folderów udostępnianych, zapewniając automatyczną synchronizację wszystkich zmian na wszystkich urządzeniach bez konieczności ręcznej interwencji.

Najlepsze funkcje SpiderOak

Twórz kopie zapasowe automatycznie dzięki opcjom dostosowywania harmonogramu

Przywróć poprzednie wersje dzięki funkcji wersjonowania plików, aby cofnąć niepożądane zmiany

Synchronizuj dane między urządzeniami dzięki wsparciu dla wielu platform od SpiderOak

Ograniczenia SpiderOak

Wysokie ceny w porównaniu z innymi usługami

Interfejs użytkownika może być trudny w obsłudze

Nie oferuje bezpłatnego planu ani okresu próbnego umożliwiającego pełne korzystanie z usługi; użytkownicy muszą wykupić subskrypcję

Ceny SpiderOak

150 GB: 6 USD/miesiąc

400 GB: 11 USD miesięcznie

2 TB: 14 USD/miesiąc

5 TB: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SpiderOak

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

💡 Porada eksperta: Dowiedz się , jak wykorzystać AI w Dokumentach Google, aby ulepszyć swoje teksty, usprawnić współpracę i zautomatyzować formatowanie, co pozwoli na bardziej wydajne tworzenie dokumentów!

Zmaksymalizuj bezpieczeństwo i organizację plików dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniej usługi przechowywania danych w chmurze ma kluczowe znaczenie dla porządkowania i zabezpieczania plików. 🔒

Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach wybór tej, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy, może zająć trochę czasu. Powyższe narzędzia oferują solidne funkcje bezpieczeństwa, usprawniają współpracę i optymalizują cykle pracy.

Wśród nich ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które wyróżnia się jako wszechstronna alternatywa dla Google Drive. Płynnie łączy zarządzanie plikami, współpracę nad zadaniami oraz płynną integrację z innymi aplikacjami. Dzięki konfigurowalnym funkcjom i szablonom dostosowuje się do Twojego konkretnego cyklu pracy, ułatwiając zarządzanie projektami i skuteczne udostępnianie dokumentów.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak zmieni to sposób współpracy i organizacji Twojego zespołu!