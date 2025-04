12 darmowych szablonów do odkrywania produktów

_Chcesz przekształcić obiecujący pomysł w powodzenie produktu?

Poruszanie się po tej drodze może być ekscytujące i wymagające. Szablony do odkrywania produktów są nieocenione - prowadzą przez każdą scenę, od generowania koncepcji po testowanie przez użytkowników.

Odpowiedni szablon nadaje wysiłkom strukturę i spójność, ułatwiając rejestrowanie i organizowanie pomysłów.

W tym przewodniku sprawdzimy 12 najlepszych szablonów odkrywania produktu dostosowanych do potrzeb badań użytkowników, mapowania problemów i walidacji pomysłów. Dajmy Twojemu zespołowi możliwość tworzenia produktów, które będą rezonować z użytkownikami.

Czym są szablony Product Discovery? Odkrywanie produktu obejmuje badanie potrzeb i wyzwań użytkowników w celu opracowania rozwiązania. Chodzi o stworzenie i przetestowanie prototypu, co ostatecznie prowadzi do wypuszczenia nowego produktu na rynek.

Proces ten jest wysoce zorientowany na klienta, obejmując wywiady z użytkownikami w celu otrzymywania regularnych informacji zwrotnych.

Szablon odkrywania produktu służy jako mapa drogowa zapewniająca płynny, spójny i szybki przebieg tego procesu. Szablon menedżerów produktu i Teams przez niezbędne kroki, w tym:

Podejmowanie świadomych decyzji

Efektywna alokacja zasobów i szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Uzyskiwanie rozwiązań zorientowanych na użytkownika

Identyfikowanie i obniżanie ryzyka poprzez wcześniejszą walidację pomysłów

Dostosowanie do potrzeb użytkowników

Poprawa współpracy poprzez usprawnienie pracy zespołowej

Zapewnienie ustandaryzowanego podejścia we wszystkich projektach

Szablony odkrywania produktu działają również jako alternatywy dla narzędzi takich jak Pendo . Zawierają one wszystkie funkcje, które mogą być potrzebne podczas odkrywania produktu, w tym gromadzenie i analizowanie danych użytkowników, tworzenie persony użytkownika i nie tylko, w jednym dokumencie.

Co składa się na dobry szablon Product Discovery?

Dobry szablon do odkrywania produktu standaryzuje fazę odkrywania w różnych projektach i pomaga nadążyć za trendy w zarządzaniu produktem .

Oto, czego powinieneś szukać:

Ukierunkowanie na użytkownika: Szablon powinien oferować metody zbierania spostrzeżeń bezpośrednio od odbiorców docelowych w celu ustalenia priorytetów ich potrzeb. Zapewnia to, że rozwój produktu jest oparty na opiniach użytkowników

Szablon powinien oferować metody zbierania spostrzeżeń bezpośrednio od odbiorców docelowych w celu ustalenia priorytetów ich potrzeb. Zapewnia to, że rozwój produktu jest oparty na opiniach użytkowników Elastyczność: Najlepsze szablony łatwo dostosowują się do różnych projektów i dynamiki zespołu. Pozwalają one użytkownikom modyfikować sekcje lub kroki w oparciu o konkretne potrzeby, aby dostosować je do różnych cykli pracy

Najlepsze szablony łatwo dostosowują się do różnych projektów i dynamiki zespołu. Pozwalają one użytkownikom modyfikować sekcje lub kroki w oparciu o konkretne potrzeby, aby dostosować je do różnych cykli pracy Wyczyszczona struktura: Dobry szablon dostarcza dobrze zdefiniowane ramy krok po kroku, które logicznie organizują zadania. Pomaga to zespołom zrozumieć, na czym należy się skupić na każdej scenie, co zmniejsza zamieszanie i wyzwania związane z zarządzaniem produktem Zgodność z celami: Szablony odkrywania produktu muszą koncentrować się na celach strategicznych, zapewniając, że każde działanie wiąże się z ogólnymi celami Business

Dobry szablon dostarcza dobrze zdefiniowane ramy krok po kroku, które logicznie organizują zadania. Pomaga to zespołom zrozumieć, na czym należy się skupić na każdej scenie, co zmniejsza zamieszanie i wyzwania związane z zarządzaniem produktem Efektywność: Szablon powinien upraszczać złożone zadania, ułatwiając teamom zbieranie informacji i szybkie podejmowanie decyzji w celu rozwoju biznesu

Czytaj więcej: 20 darmowych szablonów do zarządzania produktami

12 najlepszych szablonów do odkrywania produktu

Gotowy, aby przyspieszyć proces odkrywania produktu? Oto 12 najlepszych darmowych szablonów do odkrywania produktów:

1. Szablon fazy odkrywania projektu ClickUp

szablon fazy odkrywania produktu

Po zakończeniu fazy odkrywania projektu należy przedstawić interesariuszom solidną pisemną propozycję. To właśnie tutaj Szablon fazy odkrywania projektu ClickUp jest dostępny.

Jako szablon przyjazny dla początkujących, jest to narzędzie do określania celów, ustawiania jasnych celów i śledzenia wszystkich zadań przy jednoczesnym utrzymaniu całego zespołu na tej samej stronie. Pomaga dostarczyć spójną propozycję, jednocześnie zarządzając wszystkimi aspektami etapu.

Ten szablon obejmuje wszystko, niezależnie od tego, czy organizujesz oś czasu, oceniasz ryzyko, czy weryfikujesz pomysły. Dodatkowo, dzięki Polom niestandardowym, takim jak Postęp dokumentu Discovery, Nazwa projektu, Jakość dokumentu i Zespół projektowy, zarządzanie szczegółami jest dziecinnie proste.

Jego ustrukturyzowany format ułatwia przeglądanie i dostosowywanie planów. Korzystając z tego szablonu, Teams są wyposażeni w narzędzia do przeprowadzania dokładnych badań nad problemem, dynamiką rynku i potrzebami użytkowników.

Pro Tip: Korzystaj z tego szablonu odkrywania produktu jako stałego zasobu, aktualizując go o nowe spostrzeżenia w miarę rozwoju projektu. Twoja propozycja będzie dopracowana i gotowa do pracy, gdy będziesz przygotowany do prezentacji.

2. Szablon rozwoju produktu ClickUp

Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

Szukasz szablonu, który pomoże Ci poruszać się po cyklu życia produktu? Wypróbuj Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp .

Szablon ten jest mapą drogową, zapewniającą dokładne przygotowanie na każdej scenie - od koncepcji do wprowadzenia na rynek.

Obejmuje kluczowe fazy, takie jak analiza rynku, prototypowanie i testowanie przed wprowadzeniem produktu na rynek, a także stanowi przewodnik dla menedżerów produktu i zespołów ds. rozwoju. Otrzymujesz więc wstępnie załadowaną listę dla każdej głównej sceny fazy odkrywania produktu.

Weźmy na przykład fazę beta/testów rynkowych. Zawiera ona zadania takie jak testowanie rynku, przeprowadzanie wewnętrznych serii produkcyjnych, określanie niezbędnych korekt itp. Szablon, z czterema niestandardowymi statusami, sześcioma niestandardowymi polami i pięcioma widokami przepływu pracy, pomaga zarządzać kamieniami milowymi, zadaniami zespołu i rezultatami.

Układ zachęca również zespoły o różnych funkcjach do współpracy, zapewniając synchronizację marketingu, rozwoju i wsparcia.

Pro Tip: Użyj widoków cyklu pracy, aby uzyskać szybkie aktualizacje postępów ze wszystkich działów. W ten sposób zawsze będziesz na bieżąco bez konieczności szukania informacji.

3. Szablon dokumentu ClickUp Services Discovery

services-discovery-document a product discovery szablon

Idealny dla projektów opartych na usługach, Szablon dokumentu odkrywania usług ClickUp pomaga uchwycić potrzeby klienta, cele i wymagania dotyczące projektu - wszystko w jednym miejscu.

Szablon ułatwia zbieranie istotnych szczegółów dotyczących klienta, takich jak cele, kluczowe wyzwania, zakres, czas trwania, plan finansowy i zalecenia.

Przeprowadzaj sesje odkrywcze z niestandardowe pytania odkrywcze dla klientów i zebrać kluczowe informacje na temat wizji klienta, istniejących bolączek i celów. Dodaj wymagania specyficzne dla usługi, takie jak zakres, oś czasu, rezultaty i KPI.

Co więcej, uzyskaj jasny widok celów, procesów i wymaganych zasobów, aby zapewnić spójność w całym zespole. Możesz również dostarczyć jasny i szczegółowy opis swoich usług, aby zapewnić bezproblemowy proces dostawy

Szablon oferuje podejście oparte na współpracy i skoncentrowane na kliencie, umożliwiając dostawcom usług dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

Pro Tip: Użyj tego szablonu podczas spotkań inauguracyjnych, aby szybko uchwycić wymagania klienta i sporządzić mapę jasnych, możliwych do wykonania kroków. W ten sposób można rozpocząć projekt od samego początku, bez zbędnych domysłów.

4. Szablon odkrywania potrzeb klienta ClickUp

Szablon dokumentu odkrywania klienta przez agencję ClickUp

Szablon odkrywania klienta ClickUp to najlepsze narzędzie dla agencji pracujących bezpośrednio z klientami. Pomaga dogłębnie zrozumieć markę, odbiorców i cele klienta.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nakreślenie zakresu projektu, ustawienie jasnych rezultatów, czy też zarządzanie oś czasu, szablon ten utrzymuje wszystkich na tej samej stronie. Koniec z niekończącymi się rozmowami lub pominiętymi szczegółami; wszystko, czego potrzebujesz, jest zorganizowane w jednym dokumencie.

Uzyskaj więc kompleksowy przegląd projektu, usprawnij współpracę między klientami i teamami oraz określ wszystkie warunki umowy.

Dzięki wielu widokom, takim jak Gantt, Kalendarz i Lista, możesz wybrać sposób zarządzania projektem i jego wizualizacji. Widok Gantt, na przykład, pomaga mapować zadania z terminami, dzięki czemu jesteś na bieżąco ze wszystkim.

Potraktuj ten szablon jako narzędzie upraszczające współpracę z klientem. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby uchwycić spostrzeżenia, ustawić oczekiwania i przekształcić opinie klientów w strategie, które można wykorzystać.

Czytaj więcej: Odkrywaj, Analizuj, Odnieś Sukces: 10 najlepszych szablonów do badań rynku

5. Szablon Tablicy Persony Użytkownika Produktu ClickUp

Szablon Tablicy Persony Użytkownika ClickUp

Tworzenie szczegółowych person użytkowników jest niezbędne do zrozumienia głównych odbiorców produktu. Szablon Tablicy Persony Użytkownika Produktu ClickUp pomoże Ci do zrobienia właśnie tego!

Dostarcza współpracujący cyfrowy obszar roboczy odpowiedni do szybkiej wizualizacji profili klientów.

Zbieraj informacje demograficzne, takie jak wiek, lokalizacja i zawód, wraz z ich odsetkami, wartościami i stylem życia, przeprowadzając wywiady, badania lub ankiety.

Poznaj bolączki użytkowników, ich motywacje i cele, aby uzyskać całościowy widok grupy docelowej.

Dodatkowo, zwizualizuj scenariusze użytkowników na tablicy, zbierz informacje zwrotne od Teams, sfinalizuj personas i dodaj je do procesów projektowania produktu i strategii.

💡 Pro Tip: Po sfinalizowaniu person użytkowników, użyj widoku tablicy ClickUp, aby stworzyć mapę podróży niestandardowych użytkowników dla każdej z nich. Ta wizualna reprezentacja pomoże Twojemu zespołowi określić, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem na różnych scenach.

6. Szablon badania rynku produktów ClickUp

badanie rynku

Posiadanie odpowiednich narzędzi robi różnicę, gdy zagłębiamy się w badania na etapie odkrywania produktu. Szablon badania rynku produktów ClickUp jest przeznaczony dla Teams przeprowadzających analizy konkurencji i badania branżowe

Upraszcza on podział rynku na segmenty, w tym grupę docelową, kluczowych konkurentów i pojawiające się trendy.

Ten szablon jest wyposażony w niestandardowe pola do kategoryzacji, takie jak link do prezentacji, typ badania rynku, link do dokumentu raportu, technika gromadzenia danych i scena badania, dzięki czemu Twoje spostrzeżenia są łatwo dostępne.

Pomaga również zebrać informacje w jednym miejscu, szybko je przeanalizować i wygenerować strategie działania.

💡 Pro Tip: Chcesz zacząć działać? Zacznij od udokumentowania swoich celów za pomocą Dokumenty ClickUp . Po zebraniu danych za pomocą ankiet, skorzystaj z automatyzacji w ClickUp, aby uporządkować odpowiedzi, co jeszcze bardziej ułatwi dostrzeżenie trendów i wzorców, które informują o Twojej strategii.

7. Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Szablon planu badań użytkowników ClickUp to świetna opcja do ustrukturyzowania strategii badawczej i gromadzenia danych o użytkownikach. Zaczyna się od zdefiniowania celów badań, luk w wiedzy, które chcesz wypełnić, oraz działań, które podejmiesz.

Następnie pomaga określić konkretne pytania, na które chcesz odpowiedzieć. Dzięki dedykowanym polom do dokumentowania każdej sceny procesu badawczego, szablon zapewnia, że wszystko zostanie zauważone.

Dzięki temu szablonowi można opracować sensowne pytania badawcze, konsekwentnie prowadzić badania użytkowników i wskazywać problemy projektowe podczas burzy mózgów. Jest on również idealny do oceny użyteczności produktu i opracowywania strategii opartych na danych w celu ulepszenia oferty.

💡 Pro Tip: Po zakończeniu zbierania danych użyj szablonu, aby podsumować swoje ustalenia i udokumentować spostrzeżenia. Pomaga to uporządkować obserwacje i określić kolejne kroki.

8. Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp

Podsumuj wymagania i przeznaczenie swojego produktu w jednym dokumencie dzięki szablonowi wymagań produktowych ClickUp

Szablon dokumentu wymagań produktowych ClickUp upraszcza datę powstania wyczyszczonych, szczegółowych specyfikacji produktu, które napędzają rozwój. Pomaga on dokładnie określić, co produkt powinien osiągnąć, notując każdy funkcjonalny i techniczny szczegół niezbędny do rozwoju.

Użyj sekcji przeglądu, aby podsumować cel produktu i cele strategiczne. Dodaj harmonogram wydania, kamienie milowe, persony, scenariusze użytkowników, funkcje i kryteria wydania w gotowych sekcjach.

Dzięki tym dedykowanym sekcjom, jasne i uporządkowane nakreślenie szczegółów funkcji staje się dziecinnie proste. Wszyscy członkowie zespołu, zarówno techniczni, jak i nietechniczni, rozumieją oczekiwania dotyczące produktu i pozostają w zgodzie przez cały okres rozwoju.

Czytaj więcej: 10 szablonów strategii produktowej dla teamów produktowych

9. Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Rozwój produktu ma wiele ruchomych części, ale Szablon mapy drogowej produktu ClickUp pozwala wszystko uporządkować. Został stworzony, aby stworzyć mapę całej podróży produktu - wizualizując cele, osie czasu i zadania, aby zaoferować strategiczny przewodnik rozwoju.

Wizualizuj cykl życia produktu, śledź postępy, ustaw priorytety i skutecznie przydzielaj zasoby za pomocą szablonu. Dostarczaj również cotygodniowe aktualizacje interesariuszom, ustalaj priorytety zadań i efektywnie przydzielaj zasoby.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz cyklem życia produktu, czy osiągasz kluczowe kamienie milowe, mapa drogowa gwarantuje, że pozostaniesz na dobrej drodze.

Ustawienie tego szablonu wyróżnia 10 niestandardowych statusów (takich jak Nie do zrobienia, Zamknięte, W przeglądzie QA itp.), dzięki czemu zawsze wiesz, na czym stoisz.

Zawiera również 15 niestandardowych pól (takich jak zaufanie, wpływ 1-5 i żądania kierownictwa) oraz siedem niestandardowych widoków do planowania i zarządzania rozwojem produktu.

Zaprojektowany z myślą o bardziej złożonych projektach, ten zaawansowany szablon jest idealny do tworzenia i komunikowania map drogowych produktów, zarządzania wieloma iteracjami produktów i śledzenia postępów w kierunku wydania.

Pro Tip: Użyj widoku Kwartalna mapa drogowa, aby ustalić priorytety pracy, widoku Mapa drogowa według inicjatyw, aby zrozumieć elementy mapy drogowej, widoku Gantt, aby ocenić zależności, oraz widoku Oś czasu według oddziału, aby śledzić lub modyfikować terminy.

10. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktów ClickUp to solidne narzędzie do porównywania różnych funkcji produktu i wyboru najlepszej z nich. Ten szablon umożliwia ocenę, porównanie i ustalenie priorytetów funkcji produktu w oparciu o różne kryteria.

Dzięki tej matrycy można zidentyfikować funkcje o maksymalnej wartości, ustalić priorytety zasobów dla tej funkcji i dostosować zespół do wspólnego celu.

Śledzenie postępu prac nad produktami i funkcjami za pomocą łatwej do śledzenia listy. Szablon pomaga również lepiej zrozumieć niestandardowe potrzeby klientów.

Pro Tip: Porównując funkcje, zaangażuj członków Teams z różnych działów. Ich unikalne perspektywy dostarczą cennych spostrzeżeń, które usprawnią proces ustalania priorytetów i zapewnią zgodność we wszystkich obszarach.

11. Szablon dopasowania produktu do rynku według analityka modelu biznesowego

via Analityk modelu biznesowego The Szablon dopasowania produktu do rynku (Product-Market Fit Canva) autorstwa Business Model Analyst zapewnia ramy dla dostosowania oferty produktów do potrzeb rynku docelowego i oceny, czy produkt ma potencjał, aby odnieść sukces. Oferuje sekcje do dokumentowania wyróżników, korzyści dla klientów i punktów dowodowych.

Lista problemów i potrzeb klientów, ich charakterystyka, alternatywy, z których mogą korzystać i ich ogólne doświadczenie w szablonie. Wykorzystaj te informacje, aby określić kluczowe funkcje, które powinien posiadać Twój produkt.

Te szczegóły przydają się również, gdy Teams chcą ugruntować pozycję rynkową swojego produktu. Systematycznie oceniając dopasowanie, upewniają się, że ich koncepcja produktu ma prawdziwy potencjał.

12. Szablon planu badań nad odkryciem produktu autorstwa Anta Murphy'ego

via Ant Murphy To Szablon planu badań nad odkrywaniem produktów autorstwa Anta Murphy'ego koncentruje się na ustrukturyzowanych badaniach mających na celu weryfikację pomysłów na produkt i zrozumienie potrzeb użytkowników przed jego opracowaniem.

Oferuje on różne sekcje, w tym hipotezy, rynek docelowy, przewodnik po ankietach, tło, przewodnik po prototypach i założenia do przetestowania.

Szablon prowadzi Teams przez wybór odpowiednich metod badawczych, niezależnie od tego, czy są to wywiady z użytkownikami, ankiety czy testy użyteczności, w oparciu o to, co przyniesie najbardziej przydatne informacje.

Dzięki tym ramom Teams weryfikują koncepcje i dostosowują strategię produktu w oparciu o konkretne opinie użytkowników.

Podnieś poziom procesu odkrywania produktu dzięki ClickUp

Szablon do odkrywania produktu zapewnia wydajność i przejrzystość na każdej scenie cyklu życia produktu - od badań rynkowych po odkrywanie użytkowników, zbieranie wymagań i planowanie.

Szablony te upraszczają cykl pracy, organizując złożone zadania, ustalając priorytety funkcji i centralizując wszystkie istotne informacje.

Każdy szablon umożliwia zespołom produktowym powodzenie w tworzeniu produktów, które spełniają niestandardowe potrzeby klientów, zapewniając jednocześnie spójność i współpracę.

gotowy, aby przenieść proces odkrywania produktu na wyższy poziom? Wypróbuj kompleksową ofertę ClickUp!

Od szablony marketingu produktów do funkcji, które usprawniają cykl pracy, ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich Twoich wyzwań. Zarejestruj się za Free już dziś!