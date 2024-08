10 najlepszych alternatyw Pendo dla zespołów produktowych w 2024 roku

Kiedyś prawie niemożliwe było ustalenie, w jaki sposób użytkownicy faktycznie wchodzili w interakcję z produktem, aplikacją lub usługą. Oczywiście istniały platformy analityczne, takie jak Google Analytics, ale indywidualna aktywność użytkowników była pilnie strzeżoną tajemnicą.

Teraz to już przeszłość. Platformy adopcji cyfrowej, takie jak Pendo, mogą odkryć dane dotyczące doświadczeń użytkowników i oddać je w Twoje ręce.

Funkcje takie jak powtórki sesji i analiza użytkowników dają teamom produktowym lepszy wgląd w zachowanie i aktywność, dzięki czemu można projektować jeszcze lepsze doświadczenia klientów i pracowników.

Pendo jest dobrze znane, ale nie jest jedynym narzędziem w tej przestrzeni. W tym przewodniku odkrywamy 10 najlepszych alternatyw Pendo do poprawy doświadczeń użytkowników - a także ekscytujące narzędzie, które może na zawsze zmienić sposób, w jaki Twój zespół zarządza produktami. 👀

Czym jest Pendo?

Pendo to popularna platforma product experience i digital adoption, która umożliwia zespołom produktowym dostarczanie lepszych doświadczeń użytkowników popartych prawdziwymi danymi i spostrzeżeniami.

przez Pendo

Ta platforma doświadczeń produktowych zawiera funkcje takie jak analiza użytkowników, nagrywanie sesji i powtórki, mapy drogowe produktów,

odkrywanie produktów

i walidacja, opinie użytkowników oraz przewodniki i wsparcie w aplikacji.

Oprogramowanie to jest platformą typu "wszystko w jednym", którą można dostosować zarówno do doświadczeń użytkowników, jak i pracowników, dzięki czemu jest dobrym kandydatem dla firm, które chcą skupić się zarówno na działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. ✔️

Czego należy szukać w alternatywie dla Pendo?

Istnieją setki alternatywnych platform adopcji cyfrowej, co nie sprawia, że porównanie ich jest łatwym zadaniem. Na szczęście opracowaliśmy prostą listę kontrolną, która pomoże ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie analityczne lub alternatywę dla Pendo.

Oto, czego należy szukać w alternatywie dla Pendo:

Funkcje: Które funkcje mają największe znaczenie? Czy bardziej koncentrujesz się na szerokim zakresie opcji gromadzenia danych, czy na tym, w jaki sposób oprogramowanie wykorzystuje te dane do oferowania wglądu?

Które funkcje mają największe znaczenie? Czy bardziej koncentrujesz się na szerokim zakresie opcji gromadzenia danych, czy na tym, w jaki sposób oprogramowanie wykorzystuje te dane do oferowania wglądu? Struktura cenowa: Niektóre narzędzia mają plany cenowe, które zmieniają się w zależności od liczby użytkowników, sesji, wydarzeń lub użytkowników końcowych. Który z nich jest najlepszy dla Ciebie?

Niektóre narzędzia mają plany cenowe, które zmieniają się w zależności od liczby użytkowników, sesji, wydarzeń lub użytkowników końcowych. Który z nich jest najlepszy dla Ciebie? Łatwość użytkowania: Jak łatwo jest korzystać z nowej aplikacji? Czy cały zespół może z powodzenie używać jej do zbierania opinii użytkowników lub wdrażania użytkowników?

Jak łatwo jest korzystać z nowej aplikacji? Czy cały zespół może z powodzenie używać jej do zbierania opinii użytkowników lub wdrażania użytkowników? Współpraca: Czy możesz łatwo udostępniać dane i spostrzeżenia innym zespołom lub interesariuszom?

Czy możesz łatwo udostępniać dane i spostrzeżenia innym zespołom lub interesariuszom? Sztuczna inteligencja (AI): Czy narzędzie wykorzystuje AI? Czy stanowi to uzupełnienie cyklu pracy i procesów?

Najlepszą alternatywą dla Pendo jest ta, która najbardziej odpowiada twoim potrzebom. Zastanów się nad powyższymi punktami, oceń jak ważne są one dla ciebie i wykorzystaj je, aby znaleźć najlepsze narzędzie dla swojego biznesu.

10 najlepszych alternatyw Pendo do wykorzystania w 2024 roku

Pendo to przydatna opcja dla teamów, które chcą mieć lepszy wgląd w zaangażowanie użytkowników, aby móc jeszcze bardziej poprawić ich doświadczenia. Nie jest to jednak jedyne narzędzie oferujące podobne funkcje i zawsze warto zapoznać się z alternatywami dla Pendo, aby sprawdzić, czy są one lepiej dopasowane.

Oto 10 najlepszych alternatyw dla Pendo, które naszym zdaniem warto rozważyć w tym roku.

1. Whatfix

przez

Whatfix

Whatfix to cyfrowa platforma adopcyjna zaprojektowana w celu poprawy wydajności użytkowników, zgodności procesów i odkrywania funkcji. Dzięki Whatfix zespoły produktowe mogą obserwować zachowanie użytkowników, śledzić wykorzystanie funkcji, uzyskiwać informacje zwrotne oraz oferować klientom wsparcie i wskazówki w czasie rzeczywistym. ⌚

Najlepsze funkcje Whatfix

Szkolenie w aplikacji i niestandardowa obsługa klienta dla dostawców końcowych

Zwiększenie zaangażowania użytkowników dzięki instrukcjom i widżetom

Personalizacja doświadczenia dzięki inteligentnej segmentacji i kontekstualizacji

Limity Whatfix

Niektórzy użytkownicy raportują, że trudno jest wdrożyć Whatfix wraz z innymi dostawcami produktów SaaS

Według niektórych użytkowników nauka Whatfix może być nieco skomplikowana

Ceny Whatfix

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Whatfix

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

2. Amplituda

przez

Amplituda

Amplitude to aplikacja do analizy produktów i śledzenia wydarzeń. Teams mogą korzystać z tej alternatywy Pendo, aby uzyskać bardzo istotne spostrzeżenia użytkowników, a następnie zastosować te dane do ulepszania produktów. Platforma zawiera funkcje do analizy, eksperymentowania i optymalizacji oraz dane niestandardowe. ▶️

Najlepsze funkcje Amplitude

Planowanie i wdrażanie testów A/B w celu zidentyfikowania najlepszej opcji

Tworzenie profili klientów i list odbiorców dzięki wbudowanej platformie danych klientów

Personalizacja przyszłej zawartości za pomocą segmentów odbiorców opartych na danych

Limity Amplitude

Niektórzy użytkownicy żałują, że nie ma szablonów, które można by niestandardowo dostosować w procesie ustawienia

Nie można utworzyć pełnego panelu historycznego, z danymi sięgającymi tylko do ostatnich 365 dni

Ceny Amplitude

Starter: Free

Free Plus: Od $49/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Od $49/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Rozwój: Kontakt w sprawie cen

Amplitude oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

3. WalkMe

przez

WalkMe

WalkMe to cyfrowa platforma adopcyjna zaprojektowana w celu pozbycia się tarcia w produktach cyfrowych. Oprogramowanie nakłada się na aplikację internetową, aby zidentyfikować potencjalne wyzwania, a następnie oferuje praktyczne zalecenia dotyczące poprawy cyklu pracy i użytkowania produktu. 🙌

Najlepsze funkcje WalkMe

Zrozumienie, czy przepływy użytkowników działają zgodnie z przeznaczeniem, czy nie

Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń cyfrowych we właściwym czasie dzięki automatyzacji

Usunięcie tarć w celu zwiększenia wydajności i przyjęcia funkcji

Limity WalkMe

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że platforma wolno się ładuje, co może mieć wpływ na komfort korzystania z witryny

Chociaż jest to platforma bez kodu, użytkownicy sugerują, że pomocne jest posiadanie w zespole kogoś, kto jest biegły technicznie w HTML i CSS

Ceny WalkMe

Kontakt w sprawie cen

WalkMe oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4. Sterta

przez

Sterta

Heap to cyfrowa platforma analityczna, która umożliwia zespołom produktowym zrozumienie podróży użytkowników, a następnie wprowadzenie szybkich zmian w celu poprawy ich retencji, konwersji i doświadczenia. Zespoły produktowe mogą korzystać z oprogramowania, aby zrozumieć, co działa, a co nie, z prawdziwymi danymi klientów, aby to poprzeć. 📈

Najlepsze funkcje Heap

Uzyskaj cały kontekst za przepływem pracy użytkownika za pomocą jednego kliknięcia

Identyfikacja możliwości ulepszenia produktu dzięki wbudowanym funkcjom analizy danych

Śledzenie i zrozumienie zaangażowania w produkt na wielu urządzeniach

Heap limits

Niektórym użytkownikom brakuje funkcji obecnych w Pendo, takich jak wycieczki z przewodnikiem po produkcie i ankiety NPS

Heap śledzi tylko interakcje z front-endem, więc do śledzenia interakcji z back-endem potrzebne jest inne narzędzie

Ceny Heap

Free

Growth: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Premier: Kontakt w sprawie wyceny

Heap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

5. Userlane

przez

Userlane

Userlane to cyfrowa platforma adopcyjna zaprojektowana dla zespołów produktowych, które chcą uzyskać pełny obraz doświadczeń związanych z aplikacją, aby zrozumieć przyjęcie przez użytkowników i wprowadzić ulepszenia. Ta alternatywa Pendo może być również wykorzystywana do oferowania obsługi klienta na żądanie w aplikacji, z zawartością dostosowaną do kontekstu i wysoce angażującymi przewodnikami dla użytkowników. 📑

Najlepsze funkcje Userlane

Zrozumienie zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym w różnych aplikacjach

Analizowanie danych dotyczących zachowań klientów w celu ulepszania doświadczeń użytkowników

Twórz i wdrażaj automatyczną, odpowiednią zawartość dzięki wskazówkom w aplikacji

Limity Userlane

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby dostępne były szablony do pobierania raportów w celu uproszczenia raportowania

Według niektórych użytkowników zarządzanie może być trudne, jeśli masz dużą liczbę przewodników

Ceny Userlane

Kontakt w sprawie cen

Userlane oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (80+ recenzji)

4.7/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

6. Smartlook

przez

Smartlook

Smartlook to platforma cyfrowa, która oferuje analitykę produktów i wizualny wgląd w użytkowników. Platforma łączy dane jakościowe i ilościowe, aby dać zespołom produktowym pełny widok na to, jak użytkownicy korzystają z ich aplikacji, dzięki czemu mogą dokonywać lepszych wyborów w procesie decyzyjnym jeśli chodzi o rozwój produktu. 📄

Smartlook najlepsze funkcje

Zobacz, jakie działania podejmują użytkownicy za pomocą narzędzi do nagrywania sesji

Korzystanie z map cieplnych witryny i aplikacji mobilnej w celu śledzenia zachowań użytkowników

Korzystaj z analityki aplikacji mobilnych i stron internetowych, aby zrozumieć zachowanie użytkowników

Limity Smartlook

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z niepełnym rejestrowaniem sesji

Według niektórych użytkowników narzędzie mogłoby korzystać z większej liczby niestandardowych opcji raportowania

Ceny Smartlook

Free

Pro: Począwszy od 55 USD/miesiąc

Począwszy od 55 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Smartlook oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

7. Aplikacje

przez

Aplikacje

Appcues to platforma adopcji produktów przeznaczona dla zespołów produktowych, które chcą usprawnić proces wdrażania użytkowników. Platforma umożliwia Teams tworzenie dostosowanych doświadczeń w aplikacji dla nowych użytkowników dzięki projektowaniu doświadczeń, inteligentnemu celowi i śledzeniu zachowań użytkowników.

Najlepsze funkcje Appcues

Projektowanie spersonalizowanych przepływów i list kontrolnych dla nowych użytkowników

Zwiększanie zaangażowania dzięki wysuwanym komunikatom, podpowiedziom i hotspotom

Zbieranie opinii użytkowników za pomocą ankiet w aplikacji

Limity Appcues

Niektórzy użytkownicy uważają, że autozapis jest frustrujący, ponieważ może utrudniać testowanie potencjalnych zmian i ich szybkie przywracanie

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby w Appcues dostępne były bardziej szczegółowe analizy

Ceny Appcues

Essentials: Od 249 USD/miesiąc za licencje dla trzech użytkowników

Od 249 USD/miesiąc za licencje dla trzech użytkowników Growth: Od $879/miesiąc za 10 licencji użytkownika

Od $879/miesiąc za 10 licencji użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Appcues oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

8. Glassbox

przez

Glassbox

Glassbox to cyfrowa platforma do analizy doświadczeń klientów, która umożliwia zespołom tworzenie bardziej angażujących doświadczeń dla użytkowników aplikacji i produktów cyfrowych. Dzięki tej alternatywie Pendo, zespoły produktowe mogą rejestrować każdą interakcję użytkownika, analizować podróże klientów i monitorować wydajność. 🤖

Najlepsze funkcje Glassbox

Zbieranie danych użytkowników i identyfikowanie trendów w czasie

Identyfikacja problemów i wdrażanie poprawek w celu poprawy przepływu użytkowników

Współpraca z innymi Teams w celu udostępniania informacji i ustalania priorytetów odpowiednich ulepszeń

Limity Glassbox

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wdrożenie i dodanie kodu do ich strony internetowej stanowiło wyzwanie

Według niektórych użytkowników zarządzanie dostępem użytkowników dla wielu Teams mogłoby zostać ulepszone

Ceny Glassbox

Kontakt w sprawie cen

Glassbox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 500 recenzji)

4.9/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 40 recenzji)

9. Mixpanel

przez

Mixpanel

Mixpanel

jest firmą zajmującą się analizą produktów i

narzędzie do wizualizacji danych

które umożliwia teamom produktowym podejmowanie mądrzejszych decyzji dotyczących ulepszeń. Platforma umożliwia każdemu przeglądanie danych dotyczących zachowań użytkowników, udostępnianie ich między zespołami i obranie właściwej ścieżki rozwoju. 📊

Najlepsze funkcje Mixpanel

Aktualizacje na żywo dotyczące interakcji użytkowników z aplikacją

Analizuj podróż użytkownika od początku do końca

Twórz tablice, które przekształcają dane użytkowników w wysoce wizualne wykresy i grafy

Limity Mixpanel

Niektórzy użytkownicy życzą sobie lepszych opcji niestandardowych dla pulpitów

Według niektórych użytkowników wyodrębnienie surowych danych do wykorzystania w innych aplikacjach może stanowić wyzwanie

Ceny Mixpanel

Starter: Free

Free Rozwój: Od 20 USD/miesiąc

Od 20 USD/miesiąc Enterprise: Od 833 USD/miesiąc

Mixpanel oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1,000 recenzji)

4.6/5 (ponad 1,000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Hotjar

przez

Hotjar

Hotjar to narzędzie do tworzenia map cieplnych stron internetowych i analizy zachowań, które daje Teams lepszy wgląd w to, co dzieje się na ich stronie internetowej, poza podstawowymi liczbami. Ustawienie funkcji Hotjar obejmuje mapy cieplne, nagrania, ankiety, opinie użytkowników i wywiady. 📣

Najlepsze funkcje Hotjar

Zobacz, które obszary witryny są faktycznie używane przez odwiedzających dzięki mapom cieplnym

Widok sesji użytkowników w celu zidentyfikowania tarć w przepływie użytkowników

Proś o opinie lub organizuj indywidualne wywiady z prawdziwymi użytkownikami witryny

Limity Hotjar

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby nawigacja i pulpit były bardziej uproszczone

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że dodanie Hotjar do ich witryny negatywnie wpłynęło na szybkość ładowania strony i wydajność

Ceny Hotjar

Hotjar Observe Basic: Free

Free HotJar Observe Plus: 39 dolarów/miesiąc

39 dolarów/miesiąc Hotjar Observe Business: $99+/miesiąc

$99+/miesiąc HotJar Observe Scale: $213+/miesiąc

$213+/miesiąc HotJar Ask Basic: Free

Free HotJar Ask Plus: $59/miesiąc

$59/miesiąc HotJar Ask Business: $79+/miesiąc

$79+/miesiąc HotJar Ask Scale: $159+/miesiąc

$159+/miesiąc HotJar Engage Basic: Free

Free HotJar Engage Plus: $350/miesiąc

$350/miesiąc HotJar Engage Business: $550/miesiąc

$550/miesiąc HotJar Engage Scale: Kontakt w sprawie ceny

Hotjar oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

Inne narzędzia Business

Te alternatywy dla Pendo są świetne, jeśli szukasz innego narzędzia do analizy zachowań użytkowników i produktów. Niezależnie od tego, czy pozostaniesz przy Pendo, czy wybierzesz jednego z jego konkurentów, nadal będziesz potrzebować innych narzędzi

narzędzia do zarządzania produktem

które pomogą Ci zakończyć proces technologiczny.

#

ClickUp

Korzystaj z podpowiedzi w ClickUp AI, aby szybko tworzyć dokumenty wymagań produktowych (PDR)

ClickUp to najlepsza platforma cyfrowa dla teamów produktowych, które chcą uprościć pracę i szybciej wysyłać aktualizacje. Możesz stworzyć mapę swoich

pozycja produktu

i wizję, zaangażuj swój zespół w realizację celu i szybciej iteruj dzięki naszemu kompleksowemu rozwiązaniu

platformie zarządzania produktem

.

Korzystaj z ClickUp, aby tworzyć inteligentne mapy drogowe produktów i organizować opinie, epiki i sprinty w jednym udostępnianym miejscu. Zobacz cały cykl życia produktu dzięki widokom na poziomie zespołu, cyklom pracy i automatyzacjom - bez konieczności ręcznego przekazywania zadań.

Dzięki

ClickUp AI

można usprawnić cały proces zarządzania produktem. Wygeneruj dokumentację produktu, zorganizuj opinie użytkowników i poproś o podsumowanie, które możesz umieścić w aktualizacjach produktu,

szablony do planowania strategicznego

oraz

szablony decyzyjne

.

ClickUp został stworzony z myślą o współpracy, dzięki czemu Twój zespół produktowy może współpracować z innymi wewnętrznymi działami i interesariuszami w celu przeprowadzenia burzy mózgów i udostępniania danych w ramach

szablon strategii produktu

. Dane zebrane z alternatyw dla Pendo mogą teraz znajdować się w jednym centralnym miejscu, do którego każdy może uzyskać dostęp i z niego korzystać. 🌻

ClickUp najlepsze funkcje

Zebranie wszystkich danych o zachowaniu użytkowników w jednym miejscu wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami

Twórz zorganizowane mapy drogowe produktów

Użyj ClickUp jako aplikacja do śledzenia celów aby zmotywować członków zespołu do osiągania celów

Planowanie, pisanie i udostępnianie informacji o produktach za pomocą Dokumenty ClickUp

Uzyskaj przejrzysty widok na mapy drogowe produktów i cykle życia z Pulpity ClickUp

Współpracuj z zespołami marketingu i sprzedaży nad aktualizacjami i wprowadzaniem produktów na rynek

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach i wielu niestandardowych opcjach, niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać ClickUp za przytłaczający

Niektóre bardzo oczekiwane funkcje ClickUp AI, takie jak podsumowania projektów i standupów, nie są jeszcze dostępne w aplikacji, ale pojawią się wkrótce

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,900 recenzji)

Wykorzystaj moc danych o zachowaniu użytkowników

Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne narzędzia do adopcji cyfrowej, istnieje bogaty krajobraz aplikacji i platform, które mogą ulepszyć sposób, w jaki Twój zespół produktowy podchodzi do rozwoju doświadczeń użytkowników. Skorzystaj z tego przewodnika, aby znaleźć najlepszą alternatywę dla Pendo dla swoich potrzeb - niezależnie od tego, czy Twoim celem jest uzyskanie bardziej szczegółowych danych o użytkownikach, czy też znalezienie lepszego sposobu na udostępnianie tego, co masz swojemu zespołowi.

Zagłębiając się w świat alternatyw dla Pendo, rozważ inne narzędzia, które mogą wesprzeć twoją podróż w kierunku tworzenia najlepszych możliwych produktów. Zmień swoje podejście do zarządzania produktem dzięki ClickUp.

Zarejestruj się za Free już teraz

. ✨