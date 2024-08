10 najlepszych alternatyw Mixpanel dla analityki produktowej w 2024 roku

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest niezbędne, aby wyprzedzić konkurencję. Podobnie jak znalezienie odpowiedniej alternatywy Mixpanel dla swojego Business.

Mixpanel od dawna jest popularnym wyborem, ale ewoluujący krajobraz narzędzi analitycznych oznacza nowe i innowacyjne opcje.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ulepszonych funkcji, innych planów cenowych, czy też świeżego spojrzenia na sposób interakcji użytkowników z twoim produktem - atrakcyjne alternatywy dla Mixpanel są tylko przewijane i klikane.

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw Mixpanel dla wszystkich rzeczy związanych z analizą produktów. Dołącz do nas, odkrywając ekscytujące narzędzia do dekodowania zachowań użytkowników, ulepszania niestandardowych doświadczeń klientów i napędzania powodzenia produktów. ✨🌻

Czego należy szukać w alternatywach Mixpanel?

Znalezienie odpowiedniej alternatywy Mixpanel może wynieść eksplorację danych na nowy poziom.

Oto kilka cech, których szukaliśmy, aby znaleźć najlepsze alternatywy dla Mixpanel na tej liście:

Elastyczność dla zmieniających się potrzeb

Szybkość pozwalająca wyprzedzić konkurencję

Przyjazne dla użytkownika interfejsy, po których każdy może się poruszać

Funkcje współpracy zapewniające płynną pracę zespołową

Skalowalność umożliwiająca rozwój imperium

Niestandardowe opcje dostosowywania pulpitów i raportów

Funkcje bezpieczeństwa zapewniające prywatność danych

Przystępne cenowo plany pozwalające utrzymać budżet w ryzach

Będziesz także potrzebował konkretnych funkcji, które pomogą Twojemu Businessowi się rozwijać. Mówimy tu o funkcjach lejka sprzedażowego, testach A/B, analizie podróży użytkownika i nie tylko.

10 najlepszych alternatyw Mixpanel do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś organizacją o ugruntowanej pozycji, rozwijającym się startupem SaaS, czy też indywidualnym przedsiębiorcą, Twoje narzędzia do analizy danych mogą wpłynąć na strategie rozwoju.

Te alternatywy dla Mixpanel pomogą ci przekształcić surowe dane w przydatne informacje, umożliwiając twojemu biznesowi podejmowanie świadomych decyzji.

Zanurzmy się.

1. Google Analytics

przez Google Analytics Google Analytics to popularna cyfrowa platforma analityczna, która umożliwia właścicielom witryn monitorowanie wielu aspektów analizy użytkowników, wydajności online i nie tylko. Skorzystaj z płatnego lub darmowego planu, aby zoptymalizować swoją witrynę dzięki wglądowi w zachowanie użytkowników, aby uzyskać wyższe współczynniki konwersji.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Tworzenie niestandardowych pulpitów z najistotniejszymi wskaźnikami i raportowaniem w celu szybszego dostępu do danych i ich analizy

Segmentowanie odbiorców na podstawie danych klientów, takich jak dane demograficzne, zachowanie i odsetki, w celu uproszczenia niestandardowych kampanii marketingowych

Twórz cele i lejki, aby śledzić określone działania (np. przesłane formularze lub zakupy produktów), mierzyć wydajność i identyfikować potencjalne obszary do optymalizacji

Monitoruj ruch i wydajność za pomocą raportowania w czasie rzeczywistym, aby przyspieszyć swoje działaniaproces podejmowania decyzji Limity Google Analytics

Niektóre recenzje donoszą, że nowi użytkownicy doświadczają stromej krzywej uczenia się z powodu dużej ilości danych

Według opinii, kontakt z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy może być trudny

Cennik Google Analytics

Google Analytics Standard: Free

Free Google Analytics 360: 12 500 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 6 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 6 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 600 recenzji)

2. Amplituda

przez Amplituda Amplitude Analytics to platforma analityki produktowej, która pomaga firmom zwiększyć zaangażowanie klientów w oparciu o ich zachowanie i analizę. Jest to kompleksowa platforma analityczna zawierająca wszystko, czego potrzebujesz do śledzenia danych behawioralnych w wielu obiektach cyfrowych i optymalizacji doświadczeń związanych z produktami.

Najlepsze funkcje Amplitude

Korzystanie z pulpitu analitycznego w celu uzyskania dogłębnego wglądu w zachowanie i zaangażowanie użytkowników

Poprawa niestandardowego doświadczenia klienta i skuteczności testów A/B dzięki solidnemu śledzeniu inarzędzia do raportowania 🙌

Wykorzystanie gromadzenia danych i analizy behawioralnej przy użyciu analityki predykcyjnej w celu zidentyfikowania możliwości rozwoju

Usprawnij lejek konwersji dzięki funkcjom takim jak niestandardowe wydarzenia, segmentacja użytkowników, analiza lejka, dane retencyjne i analizy predykcyjne

Limity Amplitude

Opinie niektórych użytkowników mówią, że nawigacja może być trudna, wyrażając pragnienie dodatkowych opcji niestandardowych

Niektóre recenzje wzmiankują potrzebę bardziej przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Ceny Amplitude

Starter: Free

Free Plus: $61/miesiąc

$61/miesiąc Wzrost: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Amplitude oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.5/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

3. Kissmetrics

przez Kissmetrics Kissmetrics to kompleksowe rozwiązanie do analizy danych z narzędziami do optymalizacji strategii marketingowych. Platforma zapewnia analitykę podróży klienta, pozwalając Businessowi zrozumieć, co napędza pozyskiwanie, zaangażowanie i utrzymanie użytkowników.

Najlepsze funkcje Kissmetrics

Skorzystaj znarzędzia do wizualizacji danych do śledzenia podróży klienta i analizowania interakcji użytkowników

Analizuj określone grupy niestandardowych klientów w czasie, aby zidentyfikować trendy za pomocą funkcji analizy kohortowej

Użyjoprogramowanie do niestandardowego śledzenia klientów do analizowania kroków podejmowanych przez użytkowników w celu zakończenia różnych działań (np. dokonanie zakupu lub pobranie aplikacji mobilnej)

Przeprowadzanie testów A/B w celu zidentyfikowania najlepszych projektów, układów lub komunikatów produktowych dla poszczególnych stron

Limity Kissmetrics

Niektóre opinie od małych Business mówią, że ceny mogą być wysokie i trudne do zaplanowania w budżecie

Według niektórych opinii, dostępne opcje raportowania są limitowane w porównaniu do podobnych narzędzi analitycznych

Ceny Kissmetrics

Srebrny: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Złoty: 499 USD/miesiąc

499 USD/miesiąc Platynowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Kissmetrics

G2: 4.1/5 (ponad 150 recenzji)

4.1/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4. Adobe Analytics

przez Adobe Analytics Adobe Analytics jest dostawcą narzędzi do zarządzania danymi i analityki internetowej w celu śledzenia, mierzenia i analizowania zachowań użytkowników w kanałach cyfrowych. Platforma ta pozwala firmom optymalizować strategie marketingu cyfrowego, minimalizować liczbę porzuceń i zwiększać wskaźniki retencji.

Najlepsze funkcje Adobe Analytics

Bezproblemowa integracja platformy analityki internetowej z innymi produktami Adobe (np. Adobe Campaign lub Adobe Experience Cloud) w celu uzyskania kompleksowego rozwiązania do marketingu cyfrowego

Dostosowywanie pulpitów do konkretnych potrzeb, aby szybko uzyskać dostęp do najbardziej istotnych danych

Funkcja ActivityMap umożliwia tworzenie map cieplnych dla każdej strony w celu określenia, które elementy przyciągają uwagę, a które nie

Twórz cele SMART w oparciu o dokładną analizę i śledź ich realizację mierzalne cele wykorzystując wgląd w czasie rzeczywistym

Adobe Analytics limits

Z raportowania wynika, że Adobe Analytics może być skomplikowane i ma stromą krzywą uczenia się

Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych Business lub startupów

Ceny Adobe Analytics

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (ponad 950 recenzji)

4,1/5 (ponad 950 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

5. Hotjar

przez Hotjar Hotjar to kompleksowy pakiet oprogramowania do zbierania opinii i analiz, który pozwala zoptymalizować witrynę i podejmować decyzje oparte na danych. Hotjar Observe to najpopularniejsza alternatywa Mixpanel - połącz ją z Hotjar Ask, Hotjar Engage i Hotjar Funnels, aby uzyskać wszystkie narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu. 😎

Najlepsze funkcje Hotjar

Zidentyfikuj bolączki i uzyskaj szczegółowy widok sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po Twojej witrynie lub aplikacji mobilnej dzięki powtórkom sesji i nagrywaniu w aplikacji

Uzyskaj wszystkie cztery narzędzia Hotjar, aby tworzyć mapy ciepła, analizować nagrania, uzyskiwać opinie użytkowników, wyświetlać ankiety, nawiązywać indywidualne połączenia z użytkownikami i ulepszać lejek sprzedaży

Korzystaj z narzędzi do śledzenia wydarzeń, aby analizować zachowania klientów, ulepszać wdrażanie użytkowników i optymalizować obszary o wysokiej liczbie porzuceń

Zobacz, jak Twoi niestandardowi klienci zachowują się w aplikacji dzięki bezstronnym danym i wykorzystaj je do tworzenia funkcji produktu, które pokochają

Limity Hotjar

Niektóre recenzje użytkowników donoszą, że obsługa klienta często ma długi czas oczekiwania z limitem odpowiedzi

Recenzje niektórych użytkowników wzmiankują problemy z limitami eksportu danych (100 000 nagrań sesji lub mniej)

Ceny Hotjar

Hotjar Observe Basic: Free

Free HotJar Observe Plus: $39/miesiąc

$39/miesiąc Hotjar Observe Business: $99+/miesiąc

$99+/miesiąc HotJar Observe Scale: $213+/miesiąc

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4.3/5 (ponad 250 recenzji)

4.3/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (450+ recenzji)

6. Glassbox

przez Glassbox Glassbox to kompleksowa platforma do analityki internetowej i mobilnej. Jest to świetna alternatywa Mixpanel dla firm, dla których priorytetem są solidne funkcje bezpieczeństwa i dogłębne narzędzia do analizy produktów.

Najlepsze funkcje Glassbox

Poprawa wydajności e-commerce dzięki funkcji przechwytywania opartej na AI do zaawansowanej analizy danych

Przeglądanie nagrań sesji użytkowników w celu identyfikacji przypadków użycia, analizy danych i wdrażania zmian w celu celowej poprawy

Dokładna analiza pozyskiwania, atrybucji, współczynników konwersji i nie tylko przy użyciu szerokiego zakresu wskaźników KPI

Ochrona niestandardowych klientów dzięki funkcjom bezpieczeństwa, takim jak szyfrowanie end-to-end, kontrola dostępu i uprawnienia oparte na rolach

Limity Glassbox

Opinie niektórych użytkowników wzmiankują o długim czasie ładowania i opóźnieniach

Niektóre raporty wskazują na problemy z przechowywaniem sesji, które jest ograniczone do 30 dni

Ceny Glassbox

Kontakt w sprawie cen

Glassbox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (550+ recenzji)

4.9/5 (550+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

7. FullStory

przez FullStory FullStory to rozwiązanie do analizy doświadczeń cyfrowych i fantastyczna alternatywa dla Mixpanel, jeśli szukasz dodatkowych funkcji i wsparcia. Platforma dostarcza przechwytywanie sesji i danych, aby zapewnić wgląd, który pomoże ci osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Najlepsze funkcje FullStory

Pobierz dodatki stworzone przez FullStory, aby wyeliminować niedociągnięcia. Na przykład Annotate React to wtyczka Babel o otwartym kodzie źródłowym, która dodaje stabilne atrybuty dla React i React Native

Skorzystaj z integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Pendo, Jira, HelpScout i Salesforce, aby połączyć swoje dane

Korzystaj z zaawansowanych funkcji wyszukiwania i filtrowania, aby uzyskać potrzebne dane wtedy, gdy ich potrzebujesz

Śledzenie zachowań użytkowników na wielu urządzeniach i platformach cyfrowych w celu uzyskania kompleksowych analiz

Limity FullStory

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują, że platforma może wymagać dużej ilości zasobów i wolno się ładować podczas pracy z witrynami o dużym natężeniu ruchu

Opinie niektórych klientów wyrażają pragnienie dodatkowych opcji niestandardowych dla pulpitów i raportów

Ceny FullStory

Kontakt w sprawie cen

FullStory oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

4.5/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

8. Sterta

przez Sterta Heap to platforma do analizy danych internetowych i mobilnych, która rejestruje każdą interakcję użytkownika poprzez bezpieczne nagrywanie sesji. Użyj jej, aby uzyskać wgląd w zachowanie klientów i usprawnić swoje cyfrowe doświadczenia. ⏩

Najlepsze funkcje Heap

Uzyskaj mobilne, wieloplatformowe przechwytywanie, zarządzanie danymi i analitykę bez przestarzałych zestawów SDK

Wypróbuj wersję Free, aby poznać funkcje platformy, przeanalizować do 10 000 sesji miesięcznie i zdecydować, czy jest to alternatywa Mixpanel dla Ciebie

Ciesz się łatwą integracją z popularnymi narzędziami, takimi jak Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory i hurtowniami danych, takimi jak BigQuery i Snowflake

Zoptymalizuj swoje cyfrowe doświadczenia i uzyskaj szczegółowy wgląd w zachowanie użytkowników bez ręcznego śledzenia lub tworzenia etykiet

Heap limits

Niektóre raportowania wskazują, że interfejs użytkownika może być mylący lub przytłaczający dla osób z ograniczonym doświadczeniem w analizie danych

Opinie niektórych użytkowników wzmiankują o powolnym przetwarzaniu danych i problemach z ich dokładnością

Ceny Heap

Free

Wzrost: $3,600+/rok

$3,600+/rok Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Premier: Kontakt w sprawie wyceny

Heap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

9. Contentsquare

przez Contentsquare Contentsquare to platforma do analizy doświadczeń, która umożliwia firmom dostarczanie ludzkich doświadczeń za pośrednictwem nieruchomości cyfrowych w oparciu o szczegółowe dane. Uzyskaj dane behawioralne z interakcji i intencji klientów na każdym kroku podróży użytkownika.

Najlepsze funkcje Contentsquare

Ustawienie niestandardowych powiadomień, aby otrzymywać w czasie rzeczywistym aktualizacje dotyczące krytycznych informacji i wydarzeń w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników

Analizowanie kliknięć, przewijania, ruchów myszy i nie tylko w celu zwiększenia zaangażowania i konwersji

Wykorzystaj moc AI, aby zidentyfikować możliwości dzięki łatwym do zrozumienia raportom wizualnym i spostrzeżeniom

Wczesne uzyskiwanie informacji o punktach bólu w podróży klienta, dzięki czemu można działać, zanim wpłynie to na zarobki

Contentsquare limits

Niektóre recenzje użytkowników zawierają wzmianki o sporadycznych usterkach i błędach, które mogą wpływać na wydajność

Niektórzy użytkownicy raportowali długi czas ładowania dużych zbiorów danych

Ceny Contentsquare

Kontakt w sprawie cen

Contentsquare oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 opinii)

10. Smartlook

przez Smartlook Smartlook to zaawansowane narzędzie analityczne, które dostarcza w czasie rzeczywistym wgląd w zachowania i doświadczenia użytkowników. Zrozum, w jaki sposób użytkownicy angażują się w Twoje produkty i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy w zakresie obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Smartlook

Optymalizacja doświadczeń cyfrowych dzięki danym zebranym z nagrań sesji i map ciepła

Śledzenie zachowań użytkowników na ścieżce sprzedaży w celu uzyskania informacji potrzebnych do poprawy konwersji

Wykorzystaj zaawansowane opcje filtrowania, takie jak segmentacja według lokalizacji, urządzenia i zachowania, aby uzyskać dane potrzebne do zwiększenia zysków

Integracja z narzędziami takimi jak Slack i Google Analytics, aby utrzymać zespół na tej samej stronie

Limity Smartlook

Niektórzy użytkownicy zgłaszają zamieszanie związane z "Free Plan", który jest 14-dniową bezpłatną wersją próbną, która nie obejmuje dostępu do zaawansowanych funkcji

Recenzje niektórych użytkowników wzmiankują o trudnościach w poruszaniu się po interfejsie użytkownika i potrzebie dodatkowych opcji niestandardowych

Ceny Smartlook

Free Plan : Free

: Free Pro Plan: $55/miesiąc

$55/miesiąc Enterprise Plan: Kontakt w sprawie wyceny

Smartlook oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

Więcej narzędzi dla Teams produktowych

Te alternatywy dla Mixpanel obejmują (a nawet więcej) analitykę opartą na wydarzeniach. Integracja z narzędziem do zarządzania produktem, takim jak ClickUp, pomoże ci lepiej zrozumieć zaangażowanie użytkowników w produkty i usługi, dając ci przewagę, której potrzebujesz, aby odnieść sukces. 📈 🏆

Używaj podpowiedzi z ClickUp AI, aby szybko tworzyć dokumenty wymagań produktowych (PDR) w mgnieniu oka ClickUp dla teamów produktowych to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy. Nasz wizualne oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia uproszczenie cyklu pracy, zarządzanie zadaniami i wspieranie płynnej komunikacji.

Użytkownicy ClickUp zyskują dostęp do tysięcy narzędzi, szablonów i funkcji, które zapewniają przewagę. Niektóre z naszych najpopularniejszych szablonów dla teamów produktowych obejmują:

TheSzablon raportowania ClickUp Analyticsktóry może pomóc Twojemu zespołowi w wizualizacji zakończonych zestawów danych i śledzeniu wskaźników KPI za pomocą prostych wykresów i diagramów

SzablonSzablon raportu analizy danych ClickUp, który może przenieść Twój biznes na wyższy poziom - odblokowując przydatne informacje, pomagając Twojemu zespołowi szybko i dokładnie analizować dane

Z map drogowych produktów i szablony do zarządzania projektami do burzy mózgów i szablony do podejmowania decyzji , jest szablon ClickUp na każdą okazję 🙂

ClickUp najlepsze funkcje

Tysiące projektów inarzędzia do zarządzania produktami aby analityka produktowa była bardziej wydajna i skuteczna

Korzystaj z ClickUp Automations, aby tworzyć niestandardowe wyzwalacze i akcje, dzięki czemu możesz wykonywać różne zadania w trybie automatyzacji

Pozwól ClickUp AI podsumowywać notatki ze spotkań, generować konspekty, tworzyć szkice e-maili i śledzić postępy w realizacji projektów

Integracja z ponad 1000 popularnych platform, takich jak Salesforce, Slack, Asana, Jira i inne. Jeśli brakuje nam narzędzia, z którym chcesz się połączyć, możesz użyć Zapier i API ClickUp, aby je utworzyć

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się podczas zapoznawania się z funkcjami ClickUp (ale można to rozwiązać za pomocą bezpłatnych samouczków)

Według opinii, użytkownicy mogą otrzymywać zbyt wiele powiadomień i przypomnień przy domyślnych ustawieniach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 opinii)

Mix It Up!

Wykorzystanie mocy analityki jest niezbędne dla dobrze prosperującego biznesu w środowisku opartym na danych. Każda alternatywa Mixpanel na naszej liście oferuje unikalne funkcje i zalety do zrobienia tego.

Wszystko sprowadza się do znalezienia rozwiązania, które spełni potrzeby Twojego biznesu, abyś mógł wyprzedzić konkurencję.

Pozwól ClickUp wzmocnić swoje zespoły dzięki solidnym możliwościom zarządzania projektami i produktami, rozważając dostępne opcje. Integruje się on płynnie z wiodącymi narzędziami analitycznymi, aby odblokować głębszy wgląd w zaangażowanie użytkowników.

ClickUp to rozwiązanie, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły produktowe współpracują i analizują dane. Zrób kolejny krok w ulepszaniu swojej gry analitycznej zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🚀 👀