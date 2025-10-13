15 najlepszych narzędzi do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników w 2026 r.

Ankiety pulsacyjne wśród pracowników z pewnością nie służą do sprawdzania, czy serca wszystkich nadal biją w pracy (chociaż w ciężki Monday nie byłby to zły pomysł!😊).

Czym właściwie są ankiety pulsacyjne wśród pracowników?

Ankieta pulsacyjna to krótki zestaw pytań wysyłany do pracowników w regularnych odstępach czasu.

Tak jak pomiar pulsu pozwala ocenić stan zdrowia fizycznego, tak te regularne ankiety pomagają działowi HR monitorować morale pracowników i identyfikować obszary wymagające poprawy.

Korzystając z oprogramowania do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, można skutecznie zbierać opinie pracowników na temat takich aspektów, jak satysfakcja z pracy, relacje w miejscu pracy oraz ogólne środowisko pracy.

Te narzędzia do ankiet pracowniczych są niezbędne do stworzenia bardziej angażującego i zapewniającego wsparcie w rozwoju miejsca pracy. Aby znaleźć idealną opcję dla siebie, zapoznaj się z 15 najlepszymi narzędziami do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników.

Kiedy wybierasz pracownika, przeprowadzasz wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, aby znaleźć idealnego kandydata, prawda? Cóż, to samo dotyczy narzędzia do ankiet pracowniczych, którego głównym celem jest zbieranie opinii pracowników.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do ankiet pulsacyjnych.

Dostosowanie : Personalizacja ma kluczowe znaczenie! Dobre narzędzia do ankiet pulsacyjnych pozwalają dostosować pytania i ankiety do Twoich potrzeb, a nawet umieścić na nich logo, aby zachować spójność z wizerunkiem marki

Dane i analityka : Poszukaj narzędzi, które dostarczają cennych informacji. Skuteczne dane i analityka pomogą Ci monitorować trendy, mierzyć zaangażowanie pracowników oraz kształtować strategie HR

Łatwość obsługi : Skomplikowane : Skomplikowane oprogramowanie do badania zaangażowania pracowników nie jest zbyt wygodne — wybierz narzędzia z prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i szablonami, które pomogą Ci błyskawicznie uruchomić ankiety

Automatyzacja: Zautomatyzuj wysyłanie i przetwarzanie ankiet, oszczędzając czas i zapewniając sobie stały dostęp do aktualnych informacji.

Bonus: Poznaj 10 najlepszych narzędzi do ankiet pracowniczych dla zespołów HR, które pozwalają przekształcić opinie w praktyczne wnioski!

No dobrze, specjaliści HR i liderzy w miejscu pracy, czas porozmawiać o narzędziach.

Zrób sobie kawę, usiądź wygodnie i poznaj 15 najlepszych narzędzi do ankiet pulsacyjnych, dzięki którym Twoi pracownicy powiedzą: „W końcu ktoś nas słucha!”

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia i wizualizacji danych ankietowych)

Ankiety pulsacyjne wśród pracowników to proces składający się z trzech części: projektowania, przeprowadzania i analizowania.

ClickUp zajmie się wszystkimi tymi krokami!

ClickUp Forms pozwala zbierać opinie pracowników bez typowych utrudnień. Możesz szybko tworzyć formularze, które pracownicy wypełnią w kilka minut — idealne rozwiązanie do formularzy pulsacyjnych, które muszą być szybkie i częste.

Twórz i zarządzaj formularzami ankietowymi bez wysiłku w ClickUp dzięki uproszczonemu menu formularzy

Formularze te można dostosować, dodając konkretne pytania dostosowane do potrzeb Twojej organizacji, np. dotyczące oceny zaangażowania pracowników lub zrozumienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Do tego dochodzi ClickUp Docs, które eliminuje stres związany z kompilowaniem i prezentowaniem wyników ankiet.

Skutecznie współpracuj nad dokumentami dzięki ClickUp Docs, prowadząc śledzenie zmian w czasie rzeczywistym

Dokumenty te pozwalają sformatować informacje w sposób przejrzysty i przeprowadzić ich udostępnianie w czasie rzeczywistym innym interesariuszom.

Gotowe szablony ClickUp pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu na projektowaniu i formatowaniu oraz stanowią solidny punkt wyjścia. Wystarczy dodać dodatkowe pytania i gotowe!

Szablon ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp

Popraw kulturę organizacyjną swojej firmy i zwiększ zadowolenie pracowników dzięki szablonowi ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników w ClickUp

Szablon ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp to idealne narzędzie do uzyskania dokładnego obrazu poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dzięki temu szablonowi możesz:

Uzyskaj jasne i przydatne informacje na temat nastrojów w zespole

Twórz spersonalizowane ankiety z niestandardowymi pytaniami

Zbieraj opinie w czasie rzeczywistym od pracowników na dowolnym urządzeniu

Ten uproszczony formularz pozwala gromadzić i analizować kompleksowe opinie pracowników, mierzyć poziom satysfakcji oraz lepiej zrozumieć kulturę firmy.

Jeśli szukasz czegoś bardziej praktycznego, ClickUp ma dla Ciebie idealne narzędzie — szablon planu działania opartego na ankiecie zaangażowania ClickUp. Pomaga on zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na zaangażowanie, wdrożyć znaczące zmiany oraz zapewnić odpowiedzialność za wyniki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok formularza ClickUp : Upraszcza tworzenie formularzy i zarządzanie nimi, dzięki czemu gromadzenie danych jest proste

Generator pytań ankietowych : narzędzie oparte na AI, które pomaga tworzyć trafne i angażujące pytania ankietowe dostosowane do Twoich celów

Panele ClickUp : Panele ClickUp doskonale nadają się do wizualizacji danych ankietowych, oferując niestandardowe widżety do śledzenia konkretnych wskaźników i porównywania wyników w czasie

ClickUp Docs : Doskonałe narzędzie do udostępniania podsumowań ankiet i wniosków, oferujące funkcje współpracy w czasie rzeczywistym oraz śledzenie postępów

Widok wykresu Gantta w ClickUp : Jest to idealne rozwiązanie do ustalania harmonogramów, zarządzania terminami ankiet oraz śledzenia postępów od momentu uruchomienia do zakończenia.

Ograniczenia ClickUp

Funkcjonalność aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna ClickUp nie oferuje jeszcze pełnej funkcjonalności wersji na komputery stacjonarne, co może stanowić pewne utrudnienie, jeśli musisz wprowadzać zmiany, będąc w drodze

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. SurveySparrow (Najlepsze rozwiązanie do automatycznych ankiet pulsacyjnych)

SurveySparrow oferuje intuicyjną platformę do przeprowadzania ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, ułatwiającą organizacjom mierzenie zaangażowania pracowników.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest automatyczne planowanie ankiet, które pozwala skonfigurować ankiety, a platforma zajmie się resztą.

Platforma oferuje również interfejs konwersacyjny, dzięki któremu ankiety wydają się bardziej osobiste i angażujące, co według doniesień prowadzi do 40-procentowego wzrostu wskaźnika wypełniania ankiet.

Jednak niektórzy użytkownicy uważają, że zmiana kolejności pól tekstowych w ankietach jest nieco skomplikowana, a te zaawansowane funkcje mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Automatyczne planowanie ankiet : Skonfiguruj regularne ankiety pulsacyjne i pozwól systemowi zająć się przypomnieniami, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na innych sprawach

Interfejs konwersacyjny : angażuje pracowników dzięki spersonalizowanemu doświadczeniu, zwiększając odsetek ankiet zakończonych

Bogaty pulpit do raportowania : zapewnia szybki wgląd w dane i wysyła aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z wynikami ankiet

Wielokanałowe gromadzenie danych : zbieraj opinie z wielu źródeł danych, takich jak e-mail, strony internetowe i media społecznościowe, w jednym miejscu

Zaawansowana logika warunkowa: dostosowuj ankiety w oparciu o udzielone odpowiedzi, zapewniając użytkownikom płynne i niestandardowe doświadczenie

Ograniczenia SurveySparrow

Trudności z rozmieszczeniem pól tekstowych : Rozmieszczenie pól tekstowych może być skomplikowane i może wpływać na układ ankiety

Powolne ładowanie stron : Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że osadzone ankiety spowalniają działanie stron internetowych, na których się znajdują

Wysokie koszty za zaawansowane funkcje: Dostęp do zaawansowanych funkcji wymaga wykupienia wyższego planu, który może być droższy niż się spodziewałeś

Ceny SurveySparrow

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Zobacz też: 8 darmowych szablonów ankiet do efektywnego gromadzenia danych

3. ThriveSparrow (Najlepsze rozwiązanie do elastycznych ankiet pulsacyjnych)

ThriveSparrow ma na celu wspieranie ciągłego zaangażowania pracowników poprzez regularne ankiety Puls, które pomagają organizacjom zrozumieć poziom zaangażowania i szybko reagować na zmieniające się potrzeby.

Dzięki ThriveSparrow łatwo dostosujesz częstotliwość tych ankiet — niezależnie od tego, czy potrzebujesz cotygodniowych aktualizacji, czy miesięcznych trendów, narzędzie dostosuje się do Twoich programów HR.

Warto jednak zauważyć, że ThriveSparrow może nie być idealnym rozwiązaniem dla większych przedsiębiorstw; najlepiej sprawdza się w małych i średnich firmach.

Najlepsze funkcje ThriveSparrow

Elastyczne planowanie ankiet pulsacyjnych : Wybierz częstotliwość ankiet dostosowaną do potrzeb Twojej organizacji, od cotygodniowych pomiarów nastrojów po comiesięczne analizy trendów

Ankiety eNPS : Ankiety składające się z jednego pytania, które mierzą poziom poparcia pracowników i pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Kompleksowe raporty : dostarczają praktycznych informacji na temat trendów w zakresie zaangażowania, umożliwiając liderom podejmowanie decyzji opartych na danych

Płynna integracja : Integruje się ze Slackiem, Google Workspace i innymi platformami, co ułatwia włączenie go do istniejącej infrastruktury technologicznej działu HR

Obsługa wielu języków: Umożliwia przeprowadzanie ankiet w wielu językach, co idealnie sprawdza się w przypadku zespołów międzynarodowych

Ograniczenia ThriveSparrow

Limited integracje : Oferuje mniej integracji z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z innymi narzędziami do ankiet pulsacyjnych, co może ograniczać jego wykorzystanie w szerszym ekosystemie technologicznym

Podstawowy interfejs : Chociaż interfejs jest przyjazny dla użytkownika, brakuje mu zaawansowanych funkcji, co może nie odpowiadać potrzebom większych organizacji

Ograniczona skalowalność: ThriveSparrow zostało zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach i może nie skalować się tak efektywnie w przypadku większych Enterprise

Ceny ThriveSparrow

Wydajność : 5 USD miesięcznie na pracownika

Engage : 3 USD miesięcznie za pracownika

Kudos: 2 USD miesięcznie na pracownika

4. CultureMonkey (Najlepsze rozwiązanie do uzyskiwania kompleksowych informacji na temat zaangażowania pracowników)

CultureMonkey oferuje szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej. Dzięki różnorodnym ankietom dotyczącym zaangażowania pracowników oraz zarządzaniu informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym, CultureMonkey pomaga organizacjom zrozumieć, co motywuje ich pracowników.

Jedną z mocnych stron CultureMonkey jest wykorzystanie map cieplnych i analizy nastrojów. Narzędzia te pozwalają liderom szybko zidentyfikować trendy w zakresie zaangażowania i podjąć odpowiednie działania.

CultureMonkey jest jednak skierowany przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, co może znajdować odzwierciedlenie w jego niestandardowym modelu cenowym oraz funkcjach dostosowanych do bardziej rozbudowanych potrzeb organizacyjnych.

Najlepsze funkcje CultureMonkey

Różnorodne opcje ankiet : obejmują eNPS, ankiety niestandardowe oraz ankiety pulsacyjne, aby zaspokoić różne potrzeby organizacji

Wnioski oparte na danych : Zapewnia mapy cieplne, analizę nastrojów i punkty odniesienia, które pozwalają zidentyfikować słabe punkty i śledzić postępy w czasie

Anonimowe opinie : Gwarantują 100% anonimowości, umożliwiając szczere wyrażanie opinii za pośrednictwem bezpiecznych kanałów zgodnych z RODO

Kompleksowe narzędzia do raportowania : Oferują opcje eksportu do plików CSV i PPT, umożliwiające dogłębną analizę danych i tworzenie niestandardowych raportów

Automatyczne planowanie ankiet: umożliwia ustawienie ankiet działających w trybie automatycznym, co ogranicza wysiłek ręczny i maksymalizuje wskaźniki uczestnictwa

Ograniczenia CultureMonkey

Niestandardowy model cenowy : Brak informacji o cenach z góry może utrudniać ocenę opłacalności, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm

Potencjalna złożoność : Ze względu na bogaty zestaw funkcji platforma może być zbyt złożona dla małych zespołów lub start-upów.

Ograniczony zakres możliwości integracji z oprogramowaniem innych firm: Chociaż platforma oferuje szeroki zakres narzędzi, możliwości integracji z innym oprogramowaniem są stosunkowo ograniczone

Ceny CultureMonkey

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje CultureMonkey

G2: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)

Przeczytaj również: 10 alternatyw i konkurentów SurveyMonkey

5. 15Five (Najlepsze rozwiązanie do łatwych w użyciu ankiet)

Stworzone z myślą o liderach HR, którzy chcą osiągnąć wymierne rezultaty, 15Five oferuje łatwe w użyciu, oparte na badaniach naukowych ankiety, które można uruchomić za pomocą zaledwie dwóch kliknięć, a odpowiedzi zebrać w około sześć minut.

Dzięki funkcjom takim jak benchmarking i szczegółowe pulpity wyników HR, 15Five pomaga mierzyć zaangażowanie na wszystkich poziomach — firmy, działu lub zespołu — oraz prowadzić śledzenie postępów w czasie.

Chociaż bogate funkcje platformy sprawiają, że doskonale nadaje się ona dla średnich i dużych organizacji, jej prostota może okazać się niewystarczająca dla tych, którzy poszukują rozwiązań o wysokim stopniu dostosowania.

Najlepsze funkcje 15Five

Pulpit wyników HR : zapewnia kompleksowy widok na wskaźniki zaangażowania wraz z innymi kluczowymi danymi biznesowymi, w wsparciu podejmowania decyzji opartych na danych

Konfigurowalne ankiety i punkty odniesienia: Oferuje oparte na badaniach naukowych szablony oraz narzędzia do benchmarkingu, umożliwiające porównywanie poziomu zaangażowania w czasie oraz w różnych branżach

Wewnętrzny coaching i doradztwo : Obejmuje wsparcie ekspertów w tworzeniu strategii zwiększających zaangażowanie oraz rozwijaniu skuteczności menedżerów

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i analiza nastrojów : Umożliwia szybką identyfikację problemów pracowników, od wypalenia zawodowego po inicjatywy związane z różnorodnością, równością i integracją (DE&I)

Integracja ze Slackiem w celu wzajemnego doceniania: pozwala pracownikom wyrażać uznanie i świętować osiągnięcia, sprzyjając budowaniu pozytywnej kultury pracy

Ograniczenia 15Five

Zakłóca cykl pracy : Niektórzy użytkownicy uważają, że częste powiadomienia platformy są uciążliwe, zwłaszcza gdy są one zintegrowane z ich codziennymi zadaniami

Brak pełnych możliwości niestandardowego dostosowania : Chociaż narzędzie jest przyjazne dla użytkownika, może nie spełniać oczekiwań osób potrzebujących bardzo szczegółowego dostosowania lub dodatkowych narzędzi

Funkcje niedostępne w planach podstawowych: Niektóre kluczowe funkcje są dostępne wyłącznie w wyższych planach, co wymaga większej inwestycji, aby w pełni korzystać z możliwości platformy.

Ceny 15Five

Engage : 4 USD miesięcznie za użytkownika

Perform : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Cała platforma: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje 15Five

G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

6. Workleap Officevibe (Najlepsze rozwiązanie do cotygodniowych analiz i zbierania opinii pracowników)

Workleap Officevibe to potężne narzędzie do przeprowadzania ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, zaprojektowane tak, aby zapewnić liderom praktyczne informacje przy minimalnym wysiłku.

Wśród wyróżniających się funkcji Officevibe znajduje się opcja anonimowej opinii, która zachęca pracowników do szczerych odpowiedzi.

Ponadto integracje Officevibe ze Slackiem i Google usprawniają proces przeprowadzania ankiet.

Użytkownicy zauważyli jednak, że integracja ze Slackiem może działać nieprawidłowo, co czasami zakłóca cykl pracy.

Najlepsze funkcje Workleap Officevibe

Cotygodniowe ankiety pulsacyjne : co tydzień zadaje pięć ukierunkowanych pytań, zapewniając ciągły wgląd w sytuację bez przeciążania pracowników

Anonimowe opinie : gromadzi anonimowe odpowiedzi, aby zachęcić do szczerości i zwiększyć dokładność danych dotyczących zaangażowania

Raportowanie w czasie rzeczywistym : dostarcza przejrzystych i zagregowanych danych, które pomagają działowi HR i menedżerom skupić się na kluczowych obszarach wymagających poprawy

Pełna przejrzystość : dane z ankiet są udostępniane całemu zespołowi, umożliwiając pracownikom udział w poprawie kultury organizacyjnej

Integracja ze Slackiem i Google: Umożliwia łatwy dostęp do ankiet i wyników bezpośrednio w ramach znanych platform

Ograniczenia Workleap Officevibe

Początkowe trudności z ustawieniami : Niektórzy użytkownicy uważają proces ustawień za skomplikowany, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie konta i zarządzanie hasłami

Problemy z integracją ze Slackiem : Integracja ze Slackiem może działać niestabilnie, co powoduje, że niektórzy użytkownicy przypadkowo logują się za pomocą konta Google

Ograniczony plan bezpłatny: Wersja bezpłatna oferuje ograniczoną historię danych i zapewnia wsparcie dla jednego zespołu, co może okazać się niewystarczające dla większych organizacji

Ceny Workleap i Officevibe

Free : 0 USD

Essential : 3,50 USD miesięcznie od osoby

Pro : 5 USD miesięcznie od osoby

Dodatek do zarządzania wydajnością: 6 USD miesięcznie od osoby

Oceny i recenzje Workleap Officevibe

G2: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

7. TINYpulse (Najlepsze rozwiązanie do zbierania anonimowych opinii i wyrażania uznania dla współpracowników)

Największą zaletą TINYpulse jest to, że umożliwia pracownikom wyrażanie opinii bez obawy o ujawnienie tożsamości.

Unikalna funkcja platformy „Cheers for Peers”, dzięki której współpracownicy mogą wzajemnie sobie gratulować, również pomaga budować kulturę uznania.

Z drugiej strony niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja jest nieco zagmatwana, zwłaszcza w związku z okresowymi aktualizacjami aplikacji, które czasami powodują, że linki przestają działać.

Ponadto w małych zespołach mogą pojawić się problemy związane z anonimowością, ponieważ pracownicy czasami zastanawiają się: „Kto wystawił tę niską ocenę?”

Najlepsze funkcje TINYpulse

Pytania ankietowe z możliwością dostosowania : umożliwiają administratorom dostosowanie pytań do konkretnych potrzeb organizacji

Trendy dotyczące zadowolenia i raportowanie : Śledź morale pracowników w czasie, identyfikując wzorce, które mogą wymagać uwagi

Opcje anonimowej informacji zwrotnej : sprzyjają szczerym odpowiedziom, a administratorzy mogą odpowiadać prywatnie, nie ujawniając tożsamości respondentów

Cheers for Peers : Zachęca do wzajemnego doceniania się pracowników, tworząc kulturę pracy opartą na połączeniach i wzajemnym szacunku

Praktyczne zalecenia: Oferuje oparte na danych sugestie dotyczące zwiększenia zaangażowania pracowników, eliminując domysły związane z wprowadzaniem usprawnień

Ograniczenia TINYpulse

Problemy z nawigacją po interfejsie : Niektórzy użytkownicy uważają układ interfejsu za trudny w obsłudze, zwłaszcza po aktualizacjach aplikacji

Obawy dotyczące anonimowości w małych zespołach : W mniejszych zespołach zachowanie prawdziwej anonimowości może być trudne, co budzi ciekawość co do źródeł opinii

Niejasności dotyczące modelu cenowego: Użytkownicy zgłaszają zmiany w strukturze cenowej na przestrzeni czasu, co prowadzi do pewnych nieporozumień dotyczących kosztów ponoszonych przez użytkowników

Ceny TINYpulse

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje TINYpulse

G2 : 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 45 recenzji)

8. Culture Amp (Najlepsze rozwiązanie do analizy zaangażowania pracowników i danych kadrowych opartej na danych)

Culture Amp to wszechstronna platforma do badania zaangażowania pracowników, zaprojektowana, aby pomagać organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji w oparciu o wnioski poparte danymi.

Dzięki ponad 40 szablonom ankiet obejmującym takie obszary jak zaangażowanie, różnorodność, równość i integracja (DE&I) oraz wiele innych, Culture Amp umożliwia zespołom HR dostosowanie ankiet do konkretnych potrzeb organizacji.

Jednakże, mimo że Culture Amp oferuje rozbudowane funkcje, niestandardowy model cenowy platformy oraz jej złożoność mogą nie być idealnym rozwiązaniem dla mniejszych organizacji lub tych, które poszukują prostszych rozwiązań.

Zobacz też: 11 darmowych szablonów formularzy opinii

Najlepsze funkcje Culture Amp

Obszerna biblioteka ankiet : Oferuje ponad 40 popartych badaniami naukowymi, konfigurowalnych szablonów ankiet dotyczących różnych obszarów zaangażowania

Analizy oparte na AI : zapewniają bezpieczne, obiektywne informacje, które pomagają ustalać priorytety inicjatyw i inspirują do działania

Analiza danych dotyczących pracowników : zapewnia działom HR narzędzia do podejmowania decyzji opartych na danych, umożliwiając głębsze zrozumienie nastrojów pracowników

Sprawdzone plany działania : oparte na spostrzeżeniach czołowych organizacji, plany te pomogą Ci sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z zaangażowaniem

Elastyczne narzędzia do raportowania: umożliwiają szczegółową analizę dzięki funkcjom segmentacji danych oraz oferują intuicyjne wizualizacje

Ograniczenia Culture Amp

Niestandardowy model cenowy : Ceny nie są jawnie ujawniane, co może utrudniać organizacjom oszacowanie kosztów z góry

Potencjalna złożoność w przypadku mniejszych zespołów : Ze względu na szeroki zakres funkcji platforma może wydawać się przytłaczająca dla mniejszych organizacji lub start-upów

Wyzwania związane z integracją platform: Użytkownicy zauważają, że zarządzanie wieloma platformami HR może być uciążliwe i może powodować trudności w procesie raportowania

Ceny Culture Amp

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje Culture Amp

G2 : 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

9. Qualtrics (Najlepsze rozwiązanie do elastycznego planowania ankiet)

Znana ze swojej elastyczności platforma Qualtrics pozwala organizacjom monitorować zaangażowanie pracowników za pomocą elastycznych ankiet pulsacyjnych.

Można je dostosować tak, aby skupiały się na takich obszarach jak dobre samopoczucie oraz różnorodność, równość i integracja (DE&I), bez konieczności uruchamiania zupełnie nowego programu.

Jednak obsługa Qualtrics może czasami stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników, a czas reakcji obsługi klienta nie zawsze spełnia oczekiwania.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Elastyczne planowanie ankiet pulsacyjnych : umożliwia szybkie dostosowywanie obszarów tematycznych ankiet, co pozwala na śledzenie zaangażowania w czasie rzeczywistym

Panele kontrolne oparte na AI : dostarczają spostrzeżeń dostosowanych do konkretnych ról, w sparcie terminowego podejmowania decyzji i skutecznych działań następczych

Biblioteka ankiet i benchmarki : Oferuje ponad 300 gotowych pytań oraz benchmarki branżowe, umożliwiające kompleksowe projektowanie ankiet

Integracja z systemem HR : zapewnia bezpieczeństwo i aktualność danych pracowników dzięki istniejącym narzędziom HR

Hub wsparcia menedżerów: dostarcza menedżerom pierwszej linii spersonalizowane informacje, które pomagają im zniwelować luki w zaangażowaniu poszczególnych zespołów

Ograniczenia Qualtrics

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników : na początku poruszanie się po platformie może być trudne, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem do badania satysfakcji pracowników

Opóźnienia w obsłudze klienta : Niektórzy użytkownicy zgłaszają długi czas oczekiwania na wsparcie techniczne, co może być frustrujące, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc

Potencjalne problemy z dostarczaniem wiadomości e-mail: Kilku użytkowników napotkało problemy z niedostarczaniem wiadomości e-mail z ankietami do pracowników, prawdopodobnie z powodu filtrowania spamu.

Ceny Qualtrics

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje Qualtrics

G2: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

10. Vantage Puls (Najlepsze rozwiązanie do zbierania opinii w czasie rzeczywistym)

Vantage Puls, idealne rozwiązanie dla organizacji pragnących zwiększyć zaangażowanie i retencję pracowników, pozwala uniknąć corocznych ankiet, a zamiast tego ułatwia ciągłe wsłuchiwanie się w opinie dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym.

Platforma wyposażona jest w przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny, który zapewnia intuicyjne wizualizacje trendów i wartości porównawczych.

Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że platforma mogłaby zyskać na większej różnorodności szablonów ankiet oraz bardziej dynamicznym katalogu nagród za wzajemne uznanie.

Najlepsze funkcje Vantage Puls

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i wizualizacja trendów : Zapewnia ciągły wgląd w sytuację dzięki dynamicznemu pulpitowi nawigacyjnemu, który wyświetla nastroje pracowników i trendy w zakresie zaangażowania

W pełni anonimowe ankiety : gwarantują, że pracownicy mogą udostępniać szczere opinie, zachowując anonimowość przez cały czas trwania procesu

Automatyczne przypomnienia o ankietach : Ustaw przypomnienia i nie martw się o nie – pomogą one zwiększyć frekwencję w ankietach bez konieczności ręcznego monitorowania.

Obsługa wielu języków : Obsługuje ponad 14 języków, dzięki czemu jest dostępne dla zespołów na całym świecie

Gotowe szablony ankiet: Ponad 25 szablonów do różnych celów, w tym ankiety dla nowych pracowników, dotyczące różnorodności, równości i integracji (DE&I) oraz ankiety przy odejściu z pracy

Ograniczenia Vantage Puls

Ograniczone możliwości dostosowywania : Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że szablony ankiet i katalog nagród mogą z czasem wydawać się monotonne

Sporadyczne problemy z śledzeniem : Użytkownicy zauważyli, że śledzenie punktów w celu uzyskania nagród może czasami być niespójne

Interfejs mylący dla nowych użytkowników: Chociaż ogólnie jest przyjazny dla użytkownika, niektórzy uważają, że poruszanie się po nim bywa czasami trudne

Ceny Vantage Puls

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje Vantage Puls

G2 : 4,7/5 (ponad 8500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 5100 recenzji)

Przeczytaj również: Jak zapobiegać cichej rezygnacji i utrzymać zaangażowanie pracowników

11. Glint (Najlepsze rozwiązanie do ankiet dotyczących cyklu życia pracownika)

Dzięki takim opcjom, jak kwartalne ankiety dotyczące zaangażowania, ankiety dotyczące różnorodności i integracji oraz ankiety dotyczące efektywności menedżerów, Glint zapewnia organizacjom narzędzia do zbierania opinii pracowników w różnych obszarach i na różnych etapach ich kariery.

Ponadto Glint oferuje programy 360 Feedback i Anytime Feedback, zapewniające wsparcie dla ciągłego rozwoju na wszystkich szczeblach.

Korzystanie z platformy może jednak stanowić wyzwanie, a użytkownicy zwracają uwagę na brak szczegółowej dokumentacji, co utrudnia nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy.

Najlepsze funkcje Glint

Różnorodna oferta ankiet : Oferuje różne programy ankietowe, w tym dotyczące zaangażowania, różnorodności, równości i integracji (DE&I), efektywności menedżerów oraz bezpieczeństwa pacjentów, aby zaspokoić konkretne potrzeby organizacji

Ankiety dotyczące cyklu życia : zbierają opinie w kluczowych kamieniach milowych kariery pracownika, dostarczając informacji od momentu wdrożenia do odejścia, które zapewniają wsparcie dla utrzymania pracowników i ich zaangażowania

Programy informacji zwrotnej „Anytime” i „360” : Umożliwiają uzyskiwanie bieżącej informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, co sprzyja ciągłemu rozwojowi pracowników i zwiększa efektywność zespołu

Ankiety oparte na badaniach naukowych dotyczących zachowań ludzkich : Każdy program jest wspierany przez zespół ekspertów Glint, co gwarantuje, że ankiety dostarczają praktycznych wniosków.

Integracja z systemami HR: synchronizacja z istniejącymi platformami HR zapewnia dokładność i aktualność danych dotyczących pracowników

Ograniczenia Glint

Skomplikowana nawigacja : Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że poruszanie się po platformie może być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z funkcjami Glint.

Ograniczona dokumentacja : Kilku użytkowników zwróciło uwagę na brak szczegółowych materiałów wyjaśniających konkretne funkcje, co może utrudniać ustawienia i korzystanie z narzędzia

Obawy dotyczące anonimowości: Chociaż Glint umożliwia anonimowe udostępnianie opinii, niektórzy użytkownicy uważają, że pracownicy mogą nadal wahać się przed udostępnianiem szczerych opinii

Ceny Glint

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje w Glint

Capterra: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)

12. Weekdone (Najlepsze do dostosowywania celów OKR i cotygodniowego raportowania postępów)

Dzięki Weekdone organizacje mogą dostosować cele zespołów za pomocą celów i kluczowych wyników (OKR).

Dzięki temu każdy członek Twojego zespołu będzie wiedział, co należy osiągnąć w ujęciu tygodniowym i kwartalnym.

Ponadto Weekdone oferuje ankiety pulsacyjne i informacje zwrotne 1:1, zapewniając wsparcie dla ciągłego zarządzania wydajnością i zaangażowania pracowników.

Chociaż Weekdone jest przyjazny dla użytkownika, niektórzy użytkownicy zauważyli problemy z poruszaniem się między zakładkami i dostępem do podsumowań tygodniowych, co może negatywnie wpływać na komfort użytkowania.

Najlepsze funkcje Weekdone

Dostosowanie i śledzenie OKR : Organizuj i dostosowuj cele indywidualne oraz zespołowe za pomocą wizualnego drzewa hierarchii OKR, pomagając zespołom skupić się na celach całej firmy

Cotygodniowe raporty o postępach : Zapewnia automatyczne cotygodniowe raporty o statusie, umożliwiając pracownikom śledzenie własnych postępów i ustalanie priorytetów zadań

Ankiety pulsacyjne i sprawdzanie nastrojów : Oferuje ankiety z 5-gwiazdkową oceną oraz sprawdzanie nastrojów w celu monitorowania zaangażowania i samopoczucia pracowników

Spotkania indywidualne i ogłoszenia dla zespołu : Ułatwia prowadzenie prywatnych rozmów indywidualnych oraz przekazywanie ogłoszeń zespołowych, przyczyniając się do poprawy komunikacji i wymiany informacji zwrotnych

Narzędzia do ustawiania i śledzenia celów: Obejmują narzędzia do ustawiania i śledzenia OKR, KPI oraz inicjatyw, wraz z konfigurowalnymi szablonami zapewniającymi większą elastyczność

Ograniczenia Weekdone

Problemy z nawigacją : Niektórzy użytkownicy mają trudności z poruszaniem się między zakładkami, zwłaszcza podczas widoku na podsumowania tygodniowe

Kwestie związane z polityką zwrotów : Użytkownicy zgłaszali problemy z wnioskami o zwrot kosztów, co może wpływać na poziom satysfakcji klientów

Ograniczone wsparcie klienta: Kilku użytkowników zauważyło, że wsparcie klienta może nie reagować w krytycznych momentach

Ceny Weekdone

Free dla maksymalnie 3 użytkowników : Wersja Free nie wymaga podawania danych karty kredytowej

4–10 użytkowników: 108 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc, przy czym koszt na użytkownika wynosi 10,80 USD w przypadku pakietów dla 10 użytkowników

Oceny i recenzje Weekdone

G2 : 4,1/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

13. Lattice (Najlepsze rozwiązanie do ciągłego zbierania opinii i zarządzania wydajnością)

Ankiety dotyczące zaangażowania i ankiety pulsacyjne firmy Lattice pomagają zespołom w ciągłym zbieraniu opinii.

Z kolei narzędzie Analytics Explorer oferuje szczegółowe wizualizacje danych, które zapewniają wsparcie dla podejmowania decyzji opartych na danych.

Ponadto platforma Lattice integruje spotkania indywidualne oraz oceny wyników, pomagając menedżerom usprawnić działania i jak najlepiej wykorzystać czas spędzany z podwładnymi.

Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że nawigacja w Lattice jest trudna, zwłaszcza podczas korzystania z funkcji takich jak notatki 1:1, co może wpływać na ogólną użyteczność.

Zobacz też: 8 darmowych szablonów ankiet do efektywnego gromadzenia danych

Najlepsze funkcje Lattice

Ankiety pulsacyjne i dotyczące zaangażowania w czasie rzeczywistym : Zbieraj bieżące opinie, aby zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, zanim wpłyną one na morale pracowników

Kompleksowe śledzenie celów i OKR : Dostosowuje cele indywidualne i zespołowe do priorytetów firmy, zapewniając wsparcie dla wpływu strategicznego

Wnioski i analizy oparte na AI : zapewniają natychmiastowe, przydatne dane, które pomagają podejmować decyzje i wprowadzają ulepszenia w zakresie doświadczeń pracowników

Zintegrowane rozmowy indywidualne i oceny wyników : Wspierają konstruktywne relacje między menedżerami a pracownikami dzięki narzędziom do ciągłego przekazywania informacji zwrotnej i rozwoju talentów

Dodatek do zarządzania wynagrodzeniami: Centralizuje przeglądy wynagrodzeń i analizy porównawcze, zapewniając sprawiedliwe i spójne praktyki płacowe

Ograniczenia Lattice

Złożoność nawigacji : Niektórzy użytkownicy mają trudności z poruszaniem się między funkcjami, np. z lokalizacją konkretnych notatek z rozmów indywidualnych

Ograniczenia w dostosowywaniu ocen : Użytkownicy zgłaszają, że możliwości dostosowywania ocen wyników są ograniczone, co utrudnia dostosowanie ocen do konkretnych potrzeb

Sporadyczne opóźnienia w wsparciu: Chociaż wsparcie zazwyczaj reaguje szybko, niektórzy użytkownicy zauważyli opóźnienia w okresach dużego natężenia ruchu

Ceny Lattice

Zarządzanie talentami : 11 USD miesięcznie za licencję

Dodatek „Zaangażowanie” : +4 USD miesięcznie za licencję

Dodatek Grow : +4 USD miesięcznie za licencję

Dodatek dotyczący wynagrodzeń: +6 USD miesięcznie za licencję;

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)

14. Leena AI (najlepsze narzędzie do analizy nastrojów opartej na AI)

Koncentrując się na zrozumieniu czynników wpływających na zaangażowanie na każdym etapie — od wdrożenia do odejścia — ankiety Leena AI wykorzystują zaawansowaną AI do analizy otwartych odpowiedzi.

Ponadto dzięki wsparciu dla wielu kanałów i możliwościom wielojęzycznym w ponad 100 językach Leena AI zapewnia, że informacje zwrotne są dostępne i uwzględniają potrzeby globalnej kadry pracowniczej.

Chociaż platforma oferuje rozbudowane funkcje, niektóre organizacje mogą uznać niestandardowy model cenowy za mniej przejrzysty.

Najlepsze funkcje Leena AI

Analiza nastrojów oparta na AI : Wykorzystuje generatywną AI do analizy otwartych opinii, dostarczając wgląd w nastroje pracowników i wskazując obszary wymagające uwagi

Planowanie działań w ramach platformy : umożliwia działom HR zarządzanie projektami, śledzenie postępów i przydzielanie zadań bezpośrednio w platformie, co usprawnia zarządzanie zaangażowaniem

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym i pulpity nawigacyjne : Oferuje intuicyjne pulpity nawigacyjne oparte na AI, które prezentują dane dotyczące zaangażowania w czasie rzeczywistym, zapewniając wsparcie dla szybkiego podejmowania decyzji

Obsługa wielu kanałów i języków : Integracja z istniejącymi kanałami komunikacji oraz wsparcie dla ponad 100 języków sprawia, że rozwiązanie to idealnie nadaje się dla organizacji globalnych

Integracja z innymi systemami HR: synchronizacja z systemami zarządzania wydajnością, wdrażania nowych pracowników i innymi systemami w celu zapewnienia spójnego doświadczenia pracowników

Ograniczenia Leena AI

Niestandardowy model cenowy : Informacje o cenach nie są łatwo dostępne, co może utrudniać organizacjom wstępną ocenę przystępności cenowej.

Złożoność dla małych organizacji : zaawansowane funkcje AI i kompleksowe analizy mogą okazać się zbyt rozbudowane dla mniejszych zespołów

Limitowana liczba opinii zewnętrznych: Chociaż platforma zbiera pozytywne recenzje, ma mniej opinii użytkowników w porównaniu z większymi konkurentami, co może wpływać na zaufanie kupujących

Ceny Leena AI

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje Leena AI

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

15. WorkTango (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia dostosowanych ankiet na każdym etapie kariery pracownika)

WorkTango pozwala organizacjom zbierać opinie na różnych etapach dzięki szablonom obejmującym takie obszary, jak zaangażowanie, różnorodność, równość i integracja (DE&I), wdrażanie nowych pracowników oraz odejścia.

Analizy oparte na AI oraz Sentiment Cloud platformy pomagają zespołom HR i liderom szybko identyfikować tematy i trendy na podstawie odpowiedzi w formie tekstowej, a anonimowe rozmowy umożliwiają głębsze zgłębienie obaw pracowników.

Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że opcje analityczne i pulpit nawigacyjny platformy mogłyby być bardziej intuicyjne, a interfejs może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników.

Najlepsze funkcje WorkTango

Nieograniczona liczba ankiet z możliwością dostosowania : Wdrażaj ankiety z pytaniami opartymi na badaniach oraz szablonami dostosowanymi do każdego etapu cyklu życia pracownika

Chmura sentymentu i analityka : Wizualizuj odpowiedzi w formie tekstu otwartego i uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, aby identyfikować trendy i zapewnić wsparcie dla planowania działań

Anonimowe rozmowy : Prowadź dalsze rozmowy, aby uzyskać głębszy wgląd w sytuację, zachowując jednocześnie poufność

Uznanie i nagrody : Zwiększ skalę uznania dla pracowników dzięki programom nagradzającym za kamienie milowe i osiągnięcia w procesie automatyzacji

Analiza predykcyjna dla liderów: zapewnia wsparcie menedżerom, proponując działania oparte na prognozach, co ułatwia podejmowanie decyzji i rozwój zawodowy

Ograniczenia WorkTango

Skomplikowana nawigacja : Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z przechodzeniem między zakładkami i poruszaniem się po platformie, zwłaszcza w sekcji rozmów

Podstawowe niestandardowe dostosowywanie funkcji analitycznych : Chociaż są one solidne, opcje analityczne i pulpity nawigacyjne mogą wydawać się ograniczone i mniej konfigurowalne, niż niektórzy użytkownicy by sobie tego życzyli

Zarządzanie punktami: Kwartalna zasada „wykorzystaj albo strać” dotycząca punktów lojalnościowych może być dla niektórych użytkowników zbyt restrykcyjna

Ceny WorkTango

Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb

Oceny i recenzje WorkTango

G2 : 4,7/5 (ponad 850 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Bądź na bieżąco dzięki ClickUp

W długoterminowym badaniu firmy o silnej kulturze korporacyjnej, która ceniła pracowników, klientów i przywództwo, odnotowały wzrost przychodów o 682%.

Ankiety pulsacyjne dla pracowników mogą Ci w tym pomóc: pozwalają one uchwycić aktualny stan Twojego miejsca pracy i umożliwiają zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie skutecznych strategii.

Funkcje ClickUp, takie jak konfigurowalne szablony ankiet, zbieranie opinii w czasie rzeczywistym oraz praktyczne wnioski, zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Chcesz uzyskać wgląd w doświadczenia swojego zespołu w czasie rzeczywistym?