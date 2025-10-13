15 najlepszych narzędzi do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników w 2026 r.

Ankiety pulsacyjne wśród pracowników z pewnością nie służą do sprawdzania, czy serca wszystkich nadal biją w pracy (chociaż w ciężki Monday nie byłby to zły pomysł!😊).
Czym właściwie są ankiety pulsacyjne wśród pracowników?
Ankieta pulsacyjna to krótki zestaw pytań wysyłany do pracowników w regularnych odstępach czasu.
Tak jak pomiar pulsu pozwala ocenić stan zdrowia fizycznego, tak te regularne ankiety pomagają działowi HR monitorować morale pracowników i identyfikować obszary wymagające poprawy.
Korzystając z oprogramowania do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, można skutecznie zbierać opinie pracowników na temat takich aspektów, jak satysfakcja z pracy, relacje w miejscu pracy oraz ogólne środowisko pracy.
Te narzędzia do ankiet pracowniczych są niezbędne do stworzenia bardziej angażującego i zapewniającego wsparcie w rozwoju miejsca pracy. Aby znaleźć idealną opcję dla siebie, zapoznaj się z 15 najlepszymi narzędziami do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników.
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzi do ankiet pulsacyjnych wśród pracowników?
Kiedy wybierasz pracownika, przeprowadzasz wiele rund rozmów kwalifikacyjnych, aby znaleźć idealnego kandydata, prawda? Cóż, to samo dotyczy narzędzia do ankiet pracowniczych, którego głównym celem jest zbieranie opinii pracowników.
Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do ankiet pulsacyjnych.
- Dostosowanie: Personalizacja ma kluczowe znaczenie! Dobre narzędzia do ankiet pulsacyjnych pozwalają dostosować pytania i ankiety do Twoich potrzeb, a nawet umieścić na nich logo, aby zachować spójność z wizerunkiem marki
- Dane i analityka: Poszukaj narzędzi, które dostarczają cennych informacji. Skuteczne dane i analityka pomogą Ci monitorować trendy, mierzyć zaangażowanie pracowników oraz kształtować strategie HR
- Łatwość obsługi: Skomplikowane oprogramowanie do badania zaangażowania pracowników nie jest zbyt wygodne — wybierz narzędzia z prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem i szablonami, które pomogą Ci błyskawicznie uruchomić ankiety
- Automatyzacja: Zautomatyzuj wysyłanie i przetwarzanie ankiet, oszczędzając czas i zapewniając sobie stały dostęp do aktualnych informacji.
15 najlepszych narzędzi do przeprowadzania ankiet pulsacyjnych wśród pracowników
No dobrze, specjaliści HR i liderzy w miejscu pracy, czas porozmawiać o narzędziach.
Zrób sobie kawę, usiądź wygodnie i poznaj 15 najlepszych narzędzi do ankiet pulsacyjnych, dzięki którym Twoi pracownicy powiedzą: „W końcu ktoś nas słucha!”
1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia i wizualizacji danych ankietowych)
Ankiety pulsacyjne wśród pracowników to proces składający się z trzech części: projektowania, przeprowadzania i analizowania.
ClickUp zajmie się wszystkimi tymi krokami!
ClickUp Forms pozwala zbierać opinie pracowników bez typowych utrudnień. Możesz szybko tworzyć formularze, które pracownicy wypełnią w kilka minut — idealne rozwiązanie do formularzy pulsacyjnych, które muszą być szybkie i częste.
Formularze te można dostosować, dodając konkretne pytania dostosowane do potrzeb Twojej organizacji, np. dotyczące oceny zaangażowania pracowników lub zrozumienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
Do tego dochodzi ClickUp Docs, które eliminuje stres związany z kompilowaniem i prezentowaniem wyników ankiet.
Dokumenty te pozwalają sformatować informacje w sposób przejrzysty i przeprowadzić ich udostępnianie w czasie rzeczywistym innym interesariuszom.
Gotowe szablony ClickUp pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu na projektowaniu i formatowaniu oraz stanowią solidny punkt wyjścia. Wystarczy dodać dodatkowe pytania i gotowe!
Szablon ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp
Szablon ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników ClickUp to idealne narzędzie do uzyskania dokładnego obrazu poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Dzięki temu szablonowi możesz:
- Uzyskaj jasne i przydatne informacje na temat nastrojów w zespole
- Twórz spersonalizowane ankiety z niestandardowymi pytaniami
- Zbieraj opinie w czasie rzeczywistym od pracowników na dowolnym urządzeniu
Ten uproszczony formularz pozwala gromadzić i analizować kompleksowe opinie pracowników, mierzyć poziom satysfakcji oraz lepiej zrozumieć kulturę firmy.
Jeśli szukasz czegoś bardziej praktycznego, ClickUp ma dla Ciebie idealne narzędzie — szablon planu działania opartego na ankiecie zaangażowania ClickUp. Pomaga on zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na zaangażowanie, wdrożyć znaczące zmiany oraz zapewnić odpowiedzialność za wyniki.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Widok formularza ClickUp: Upraszcza tworzenie formularzy i zarządzanie nimi, dzięki czemu gromadzenie danych jest proste
- Generator pytań ankietowych: narzędzie oparte na AI, które pomaga tworzyć trafne i angażujące pytania ankietowe dostosowane do Twoich celów
- Panele ClickUp: Panele ClickUp doskonale nadają się do wizualizacji danych ankietowych, oferując niestandardowe widżety do śledzenia konkretnych wskaźników i porównywania wyników w czasie
- ClickUp Docs: Doskonałe narzędzie do udostępniania podsumowań ankiet i wniosków, oferujące funkcje współpracy w czasie rzeczywistym oraz śledzenie postępów
- Widok wykresu Gantta w ClickUp: Jest to idealne rozwiązanie do ustalania harmonogramów, zarządzania terminami ankiet oraz śledzenia postępów od momentu uruchomienia do zakończenia.
Ograniczenia ClickUp
- Funkcjonalność aplikacji mobilnej: Aplikacja mobilna ClickUp nie oferuje jeszcze pełnej funkcjonalności wersji na komputery stacjonarne, co może stanowić pewne utrudnienie, jeśli musisz wprowadzać zmiany, będąc w drodze
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach
- ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
2. SurveySparrow (Najlepsze rozwiązanie do automatycznych ankiet pulsacyjnych)
SurveySparrow oferuje intuicyjną platformę do przeprowadzania ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, ułatwiającą organizacjom mierzenie zaangażowania pracowników.
Jedną z wyróżniających się funkcji jest automatyczne planowanie ankiet, które pozwala skonfigurować ankiety, a platforma zajmie się resztą.
Platforma oferuje również interfejs konwersacyjny, dzięki któremu ankiety wydają się bardziej osobiste i angażujące, co według doniesień prowadzi do 40-procentowego wzrostu wskaźnika wypełniania ankiet.
Jednak niektórzy użytkownicy uważają, że zmiana kolejności pól tekstowych w ankietach jest nieco skomplikowana, a te zaawansowane funkcje mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Najlepsze funkcje SurveySparrow
- Automatyczne planowanie ankiet: Skonfiguruj regularne ankiety pulsacyjne i pozwól systemowi zająć się przypomnieniami, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na innych sprawach
- Interfejs konwersacyjny: angażuje pracowników dzięki spersonalizowanemu doświadczeniu, zwiększając odsetek ankiet zakończonych
- Bogaty pulpit do raportowania: zapewnia szybki wgląd w dane i wysyła aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z wynikami ankiet
- Wielokanałowe gromadzenie danych: zbieraj opinie z wielu źródeł danych, takich jak e-mail, strony internetowe i media społecznościowe, w jednym miejscu
- Zaawansowana logika warunkowa: dostosowuj ankiety w oparciu o udzielone odpowiedzi, zapewniając użytkownikom płynne i niestandardowe doświadczenie
Ograniczenia SurveySparrow
- Trudności z rozmieszczeniem pól tekstowych: Rozmieszczenie pól tekstowych może być skomplikowane i może wpływać na układ ankiety
- Powolne ładowanie stron: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że osadzone ankiety spowalniają działanie stron internetowych, na których się znajdują
- Wysokie koszty za zaawansowane funkcje: Dostęp do zaawansowanych funkcji wymaga wykupienia wyższego planu, który może być droższy niż się spodziewałeś
Ceny SurveySparrow
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)
3. ThriveSparrow (Najlepsze rozwiązanie do elastycznych ankiet pulsacyjnych)
ThriveSparrow ma na celu wspieranie ciągłego zaangażowania pracowników poprzez regularne ankiety Puls, które pomagają organizacjom zrozumieć poziom zaangażowania i szybko reagować na zmieniające się potrzeby.
Dzięki ThriveSparrow łatwo dostosujesz częstotliwość tych ankiet — niezależnie od tego, czy potrzebujesz cotygodniowych aktualizacji, czy miesięcznych trendów, narzędzie dostosuje się do Twoich programów HR.
Warto jednak zauważyć, że ThriveSparrow może nie być idealnym rozwiązaniem dla większych przedsiębiorstw; najlepiej sprawdza się w małych i średnich firmach.
Najlepsze funkcje ThriveSparrow
- Elastyczne planowanie ankiet pulsacyjnych: Wybierz częstotliwość ankiet dostosowaną do potrzeb Twojej organizacji, od cotygodniowych pomiarów nastrojów po comiesięczne analizy trendów
- Ankiety eNPS: Ankiety składające się z jednego pytania, które mierzą poziom poparcia pracowników i pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy
- Kompleksowe raporty: dostarczają praktycznych informacji na temat trendów w zakresie zaangażowania, umożliwiając liderom podejmowanie decyzji opartych na danych
- Płynna integracja: Integruje się ze Slackiem, Google Workspace i innymi platformami, co ułatwia włączenie go do istniejącej infrastruktury technologicznej działu HR
- Obsługa wielu języków: Umożliwia przeprowadzanie ankiet w wielu językach, co idealnie sprawdza się w przypadku zespołów międzynarodowych
Ograniczenia ThriveSparrow
- Limited integracje: Oferuje mniej integracji z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z innymi narzędziami do ankiet pulsacyjnych, co może ograniczać jego wykorzystanie w szerszym ekosystemie technologicznym
- Podstawowy interfejs: Chociaż interfejs jest przyjazny dla użytkownika, brakuje mu zaawansowanych funkcji, co może nie odpowiadać potrzebom większych organizacji
- Ograniczona skalowalność: ThriveSparrow zostało zaprojektowane z myślą o małych i średnich firmach i może nie skalować się tak efektywnie w przypadku większych Enterprise
Ceny ThriveSparrow
- Wydajność: 5 USD miesięcznie na pracownika
- Engage: 3 USD miesięcznie za pracownika
- Kudos: 2 USD miesięcznie na pracownika
4. CultureMonkey (Najlepsze rozwiązanie do uzyskiwania kompleksowych informacji na temat zaangażowania pracowników)
CultureMonkey oferuje szereg funkcji zaprojektowanych z myślą o budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej. Dzięki różnorodnym ankietom dotyczącym zaangażowania pracowników oraz zarządzaniu informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym, CultureMonkey pomaga organizacjom zrozumieć, co motywuje ich pracowników.
Jedną z mocnych stron CultureMonkey jest wykorzystanie map cieplnych i analizy nastrojów. Narzędzia te pozwalają liderom szybko zidentyfikować trendy w zakresie zaangażowania i podjąć odpowiednie działania.
CultureMonkey jest jednak skierowany przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, co może znajdować odzwierciedlenie w jego niestandardowym modelu cenowym oraz funkcjach dostosowanych do bardziej rozbudowanych potrzeb organizacyjnych.
Najlepsze funkcje CultureMonkey
- Różnorodne opcje ankiet: obejmują eNPS, ankiety niestandardowe oraz ankiety pulsacyjne, aby zaspokoić różne potrzeby organizacji
- Wnioski oparte na danych: Zapewnia mapy cieplne, analizę nastrojów i punkty odniesienia, które pozwalają zidentyfikować słabe punkty i śledzić postępy w czasie
- Anonimowe opinie: Gwarantują 100% anonimowości, umożliwiając szczere wyrażanie opinii za pośrednictwem bezpiecznych kanałów zgodnych z RODO
- Kompleksowe narzędzia do raportowania: Oferują opcje eksportu do plików CSV i PPT, umożliwiające dogłębną analizę danych i tworzenie niestandardowych raportów
- Automatyczne planowanie ankiet: umożliwia ustawienie ankiet działających w trybie automatycznym, co ogranicza wysiłek ręczny i maksymalizuje wskaźniki uczestnictwa
Ograniczenia CultureMonkey
- Niestandardowy model cenowy: Brak informacji o cenach z góry może utrudniać ocenę opłacalności, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm
- Potencjalna złożoność: Ze względu na bogaty zestaw funkcji platforma może być zbyt złożona dla małych zespołów lub start-upów.
- Ograniczony zakres możliwości integracji z oprogramowaniem innych firm: Chociaż platforma oferuje szeroki zakres narzędzi, możliwości integracji z innym oprogramowaniem są stosunkowo ograniczone
Ceny CultureMonkey
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje CultureMonkey
- G2: 4,7/5 (ponad 50 recenzji)
5. 15Five (Najlepsze rozwiązanie do łatwych w użyciu ankiet)
Stworzone z myślą o liderach HR, którzy chcą osiągnąć wymierne rezultaty, 15Five oferuje łatwe w użyciu, oparte na badaniach naukowych ankiety, które można uruchomić za pomocą zaledwie dwóch kliknięć, a odpowiedzi zebrać w około sześć minut.
Dzięki funkcjom takim jak benchmarking i szczegółowe pulpity wyników HR, 15Five pomaga mierzyć zaangażowanie na wszystkich poziomach — firmy, działu lub zespołu — oraz prowadzić śledzenie postępów w czasie.
Chociaż bogate funkcje platformy sprawiają, że doskonale nadaje się ona dla średnich i dużych organizacji, jej prostota może okazać się niewystarczająca dla tych, którzy poszukują rozwiązań o wysokim stopniu dostosowania.
Najlepsze funkcje 15Five
- Pulpit wyników HR: zapewnia kompleksowy widok na wskaźniki zaangażowania wraz z innymi kluczowymi danymi biznesowymi, w wsparciu podejmowania decyzji opartych na danych
- Konfigurowalne ankiety i punkty odniesienia: Oferuje oparte na badaniach naukowych szablony oraz narzędzia do benchmarkingu, umożliwiające porównywanie poziomu zaangażowania w czasie oraz w różnych branżach
- Wewnętrzny coaching i doradztwo: Obejmuje wsparcie ekspertów w tworzeniu strategii zwiększających zaangażowanie oraz rozwijaniu skuteczności menedżerów
- Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i analiza nastrojów: Umożliwia szybką identyfikację problemów pracowników, od wypalenia zawodowego po inicjatywy związane z różnorodnością, równością i integracją (DE&I)
- Integracja ze Slackiem w celu wzajemnego doceniania: pozwala pracownikom wyrażać uznanie i świętować osiągnięcia, sprzyjając budowaniu pozytywnej kultury pracy
Ograniczenia 15Five
- Zakłóca cykl pracy: Niektórzy użytkownicy uważają, że częste powiadomienia platformy są uciążliwe, zwłaszcza gdy są one zintegrowane z ich codziennymi zadaniami
- Brak pełnych możliwości niestandardowego dostosowania: Chociaż narzędzie jest przyjazne dla użytkownika, może nie spełniać oczekiwań osób potrzebujących bardzo szczegółowego dostosowania lub dodatkowych narzędzi
- Funkcje niedostępne w planach podstawowych: Niektóre kluczowe funkcje są dostępne wyłącznie w wyższych planach, co wymaga większej inwestycji, aby w pełni korzystać z możliwości platformy.
Ceny 15Five
- Engage: 4 USD miesięcznie za użytkownika
- Perform: 10 USD miesięcznie za użytkownika
- Cała platforma: 16 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje 15Five
- G2: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)
6. Workleap Officevibe (Najlepsze rozwiązanie do cotygodniowych analiz i zbierania opinii pracowników)
Workleap Officevibe to potężne narzędzie do przeprowadzania ankiet pulsacyjnych wśród pracowników, zaprojektowane tak, aby zapewnić liderom praktyczne informacje przy minimalnym wysiłku.
Wśród wyróżniających się funkcji Officevibe znajduje się opcja anonimowej opinii, która zachęca pracowników do szczerych odpowiedzi.
Ponadto integracje Officevibe ze Slackiem i Google usprawniają proces przeprowadzania ankiet.
Użytkownicy zauważyli jednak, że integracja ze Slackiem może działać nieprawidłowo, co czasami zakłóca cykl pracy.
Najlepsze funkcje Workleap Officevibe
- Cotygodniowe ankiety pulsacyjne: co tydzień zadaje pięć ukierunkowanych pytań, zapewniając ciągły wgląd w sytuację bez przeciążania pracowników
- Anonimowe opinie: gromadzi anonimowe odpowiedzi, aby zachęcić do szczerości i zwiększyć dokładność danych dotyczących zaangażowania
- Raportowanie w czasie rzeczywistym: dostarcza przejrzystych i zagregowanych danych, które pomagają działowi HR i menedżerom skupić się na kluczowych obszarach wymagających poprawy
- Pełna przejrzystość: dane z ankiet są udostępniane całemu zespołowi, umożliwiając pracownikom udział w poprawie kultury organizacyjnej
- Integracja ze Slackiem i Google: Umożliwia łatwy dostęp do ankiet i wyników bezpośrednio w ramach znanych platform
Ograniczenia Workleap Officevibe
- Początkowe trudności z ustawieniami: Niektórzy użytkownicy uważają proces ustawień za skomplikowany, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie konta i zarządzanie hasłami
- Problemy z integracją ze Slackiem: Integracja ze Slackiem może działać niestabilnie, co powoduje, że niektórzy użytkownicy przypadkowo logują się za pomocą konta Google
- Ograniczony plan bezpłatny: Wersja bezpłatna oferuje ograniczoną historię danych i zapewnia wsparcie dla jednego zespołu, co może okazać się niewystarczające dla większych organizacji
Ceny Workleap i Officevibe
- Free: 0 USD
- Essential: 3,50 USD miesięcznie od osoby
- Pro: 5 USD miesięcznie od osoby
- Dodatek do zarządzania wydajnością: 6 USD miesięcznie od osoby
Oceny i recenzje Workleap Officevibe
- G2: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)
7. TINYpulse (Najlepsze rozwiązanie do zbierania anonimowych opinii i wyrażania uznania dla współpracowników)
Największą zaletą TINYpulse jest to, że umożliwia pracownikom wyrażanie opinii bez obawy o ujawnienie tożsamości.
Unikalna funkcja platformy „Cheers for Peers”, dzięki której współpracownicy mogą wzajemnie sobie gratulować, również pomaga budować kulturę uznania.
Z drugiej strony niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja jest nieco zagmatwana, zwłaszcza w związku z okresowymi aktualizacjami aplikacji, które czasami powodują, że linki przestają działać.
Ponadto w małych zespołach mogą pojawić się problemy związane z anonimowością, ponieważ pracownicy czasami zastanawiają się: „Kto wystawił tę niską ocenę?”
Najlepsze funkcje TINYpulse
- Pytania ankietowe z możliwością dostosowania: umożliwiają administratorom dostosowanie pytań do konkretnych potrzeb organizacji
- Trendy dotyczące zadowolenia i raportowanie: Śledź morale pracowników w czasie, identyfikując wzorce, które mogą wymagać uwagi
- Opcje anonimowej informacji zwrotnej: sprzyjają szczerym odpowiedziom, a administratorzy mogą odpowiadać prywatnie, nie ujawniając tożsamości respondentów
- Cheers for Peers: Zachęca do wzajemnego doceniania się pracowników, tworząc kulturę pracy opartą na połączeniach i wzajemnym szacunku
- Praktyczne zalecenia: Oferuje oparte na danych sugestie dotyczące zwiększenia zaangażowania pracowników, eliminując domysły związane z wprowadzaniem usprawnień
Ograniczenia TINYpulse
- Problemy z nawigacją po interfejsie: Niektórzy użytkownicy uważają układ interfejsu za trudny w obsłudze, zwłaszcza po aktualizacjach aplikacji
- Obawy dotyczące anonimowości w małych zespołach: W mniejszych zespołach zachowanie prawdziwej anonimowości może być trudne, co budzi ciekawość co do źródeł opinii
- Niejasności dotyczące modelu cenowego: Użytkownicy zgłaszają zmiany w strukturze cenowej na przestrzeni czasu, co prowadzi do pewnych nieporozumień dotyczących kosztów ponoszonych przez użytkowników
Ceny TINYpulse
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje TINYpulse
- G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 45 recenzji)
8. Culture Amp (Najlepsze rozwiązanie do analizy zaangażowania pracowników i danych kadrowych opartej na danych)
Culture Amp to wszechstronna platforma do badania zaangażowania pracowników, zaprojektowana, aby pomagać organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji w oparciu o wnioski poparte danymi.
Dzięki ponad 40 szablonom ankiet obejmującym takie obszary jak zaangażowanie, różnorodność, równość i integracja (DE&I) oraz wiele innych, Culture Amp umożliwia zespołom HR dostosowanie ankiet do konkretnych potrzeb organizacji.
Jednakże, mimo że Culture Amp oferuje rozbudowane funkcje, niestandardowy model cenowy platformy oraz jej złożoność mogą nie być idealnym rozwiązaniem dla mniejszych organizacji lub tych, które poszukują prostszych rozwiązań.
Najlepsze funkcje Culture Amp
- Obszerna biblioteka ankiet: Oferuje ponad 40 popartych badaniami naukowymi, konfigurowalnych szablonów ankiet dotyczących różnych obszarów zaangażowania
- Analizy oparte na AI: zapewniają bezpieczne, obiektywne informacje, które pomagają ustalać priorytety inicjatyw i inspirują do działania
- Analiza danych dotyczących pracowników: zapewnia działom HR narzędzia do podejmowania decyzji opartych na danych, umożliwiając głębsze zrozumienie nastrojów pracowników
- Sprawdzone plany działania: oparte na spostrzeżeniach czołowych organizacji, plany te pomogą Ci sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z zaangażowaniem
- Elastyczne narzędzia do raportowania: umożliwiają szczegółową analizę dzięki funkcjom segmentacji danych oraz oferują intuicyjne wizualizacje
Ograniczenia Culture Amp
- Niestandardowy model cenowy: Ceny nie są jawnie ujawniane, co może utrudniać organizacjom oszacowanie kosztów z góry
- Potencjalna złożoność w przypadku mniejszych zespołów: Ze względu na szeroki zakres funkcji platforma może wydawać się przytłaczająca dla mniejszych organizacji lub start-upów
- Wyzwania związane z integracją platform: Użytkownicy zauważają, że zarządzanie wieloma platformami HR może być uciążliwe i może powodować trudności w procesie raportowania
Ceny Culture Amp
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje Culture Amp
- G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)
9. Qualtrics (Najlepsze rozwiązanie do elastycznego planowania ankiet)
Znana ze swojej elastyczności platforma Qualtrics pozwala organizacjom monitorować zaangażowanie pracowników za pomocą elastycznych ankiet pulsacyjnych.
Można je dostosować tak, aby skupiały się na takich obszarach jak dobre samopoczucie oraz różnorodność, równość i integracja (DE&I), bez konieczności uruchamiania zupełnie nowego programu.
Jednak obsługa Qualtrics może czasami stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników, a czas reakcji obsługi klienta nie zawsze spełnia oczekiwania.
Najlepsze funkcje Qualtrics
- Elastyczne planowanie ankiet pulsacyjnych: umożliwia szybkie dostosowywanie obszarów tematycznych ankiet, co pozwala na śledzenie zaangażowania w czasie rzeczywistym
- Panele kontrolne oparte na AI: dostarczają spostrzeżeń dostosowanych do konkretnych ról, w sparcie terminowego podejmowania decyzji i skutecznych działań następczych
- Biblioteka ankiet i benchmarki: Oferuje ponad 300 gotowych pytań oraz benchmarki branżowe, umożliwiające kompleksowe projektowanie ankiet
- Integracja z systemem HR: zapewnia bezpieczeństwo i aktualność danych pracowników dzięki istniejącym narzędziom HR
- Hub wsparcia menedżerów: dostarcza menedżerom pierwszej linii spersonalizowane informacje, które pomagają im zniwelować luki w zaangażowaniu poszczególnych zespołów
Ograniczenia Qualtrics
- Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników: na początku poruszanie się po platformie może być trudne, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem do badania satysfakcji pracowników
- Opóźnienia w obsłudze klienta: Niektórzy użytkownicy zgłaszają długi czas oczekiwania na wsparcie techniczne, co może być frustrujące, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc
- Potencjalne problemy z dostarczaniem wiadomości e-mail: Kilku użytkowników napotkało problemy z niedostarczaniem wiadomości e-mail z ankietami do pracowników, prawdopodobnie z powodu filtrowania spamu.
Ceny Qualtrics
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje Qualtrics
- G2: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)
10. Vantage Puls (Najlepsze rozwiązanie do zbierania opinii w czasie rzeczywistym)
Vantage Puls, idealne rozwiązanie dla organizacji pragnących zwiększyć zaangażowanie i retencję pracowników, pozwala uniknąć corocznych ankiet, a zamiast tego ułatwia ciągłe wsłuchiwanie się w opinie dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym.
Platforma wyposażona jest w przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny, który zapewnia intuicyjne wizualizacje trendów i wartości porównawczych.
Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że platforma mogłaby zyskać na większej różnorodności szablonów ankiet oraz bardziej dynamicznym katalogu nagród za wzajemne uznanie.
Najlepsze funkcje Vantage Puls
- Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i wizualizacja trendów: Zapewnia ciągły wgląd w sytuację dzięki dynamicznemu pulpitowi nawigacyjnemu, który wyświetla nastroje pracowników i trendy w zakresie zaangażowania
- W pełni anonimowe ankiety: gwarantują, że pracownicy mogą udostępniać szczere opinie, zachowując anonimowość przez cały czas trwania procesu
- Automatyczne przypomnienia o ankietach: Ustaw przypomnienia i nie martw się o nie – pomogą one zwiększyć frekwencję w ankietach bez konieczności ręcznego monitorowania.
- Obsługa wielu języków: Obsługuje ponad 14 języków, dzięki czemu jest dostępne dla zespołów na całym świecie
- Gotowe szablony ankiet: Ponad 25 szablonów do różnych celów, w tym ankiety dla nowych pracowników, dotyczące różnorodności, równości i integracji (DE&I) oraz ankiety przy odejściu z pracy
Ograniczenia Vantage Puls
- Ograniczone możliwości dostosowywania: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że szablony ankiet i katalog nagród mogą z czasem wydawać się monotonne
- Sporadyczne problemy z śledzeniem: Użytkownicy zauważyli, że śledzenie punktów w celu uzyskania nagród może czasami być niespójne
- Interfejs mylący dla nowych użytkowników: Chociaż ogólnie jest przyjazny dla użytkownika, niektórzy uważają, że poruszanie się po nim bywa czasami trudne
Ceny Vantage Puls
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje Vantage Puls
- G2: 4,7/5 (ponad 8500 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 5100 recenzji)
11. Glint (Najlepsze rozwiązanie do ankiet dotyczących cyklu życia pracownika)
Dzięki takim opcjom, jak kwartalne ankiety dotyczące zaangażowania, ankiety dotyczące różnorodności i integracji oraz ankiety dotyczące efektywności menedżerów, Glint zapewnia organizacjom narzędzia do zbierania opinii pracowników w różnych obszarach i na różnych etapach ich kariery.
Ponadto Glint oferuje programy 360 Feedback i Anytime Feedback, zapewniające wsparcie dla ciągłego rozwoju na wszystkich szczeblach.
Korzystanie z platformy może jednak stanowić wyzwanie, a użytkownicy zwracają uwagę na brak szczegółowej dokumentacji, co utrudnia nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy.
Najlepsze funkcje Glint
- Różnorodna oferta ankiet: Oferuje różne programy ankietowe, w tym dotyczące zaangażowania, różnorodności, równości i integracji (DE&I), efektywności menedżerów oraz bezpieczeństwa pacjentów, aby zaspokoić konkretne potrzeby organizacji
- Ankiety dotyczące cyklu życia: zbierają opinie w kluczowych kamieniach milowych kariery pracownika, dostarczając informacji od momentu wdrożenia do odejścia, które zapewniają wsparcie dla utrzymania pracowników i ich zaangażowania
- Programy informacji zwrotnej „Anytime” i „360”: Umożliwiają uzyskiwanie bieżącej informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, co sprzyja ciągłemu rozwojowi pracowników i zwiększa efektywność zespołu
- Ankiety oparte na badaniach naukowych dotyczących zachowań ludzkich: Każdy program jest wspierany przez zespół ekspertów Glint, co gwarantuje, że ankiety dostarczają praktycznych wniosków.
- Integracja z systemami HR: synchronizacja z istniejącymi platformami HR zapewnia dokładność i aktualność danych dotyczących pracowników
Ograniczenia Glint
- Skomplikowana nawigacja: Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że poruszanie się po platformie może być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z funkcjami Glint.
- Ograniczona dokumentacja: Kilku użytkowników zwróciło uwagę na brak szczegółowych materiałów wyjaśniających konkretne funkcje, co może utrudniać ustawienia i korzystanie z narzędzia
- Obawy dotyczące anonimowości: Chociaż Glint umożliwia anonimowe udostępnianie opinii, niektórzy użytkownicy uważają, że pracownicy mogą nadal wahać się przed udostępnianiem szczerych opinii
Ceny Glint
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje w Glint
- Capterra: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)
12. Weekdone (Najlepsze do dostosowywania celów OKR i cotygodniowego raportowania postępów)
Dzięki Weekdone organizacje mogą dostosować cele zespołów za pomocą celów i kluczowych wyników (OKR).
Dzięki temu każdy członek Twojego zespołu będzie wiedział, co należy osiągnąć w ujęciu tygodniowym i kwartalnym.
Ponadto Weekdone oferuje ankiety pulsacyjne i informacje zwrotne 1:1, zapewniając wsparcie dla ciągłego zarządzania wydajnością i zaangażowania pracowników.
Chociaż Weekdone jest przyjazny dla użytkownika, niektórzy użytkownicy zauważyli problemy z poruszaniem się między zakładkami i dostępem do podsumowań tygodniowych, co może negatywnie wpływać na komfort użytkowania.
Najlepsze funkcje Weekdone
- Dostosowanie i śledzenie OKR: Organizuj i dostosowuj cele indywidualne oraz zespołowe za pomocą wizualnego drzewa hierarchii OKR, pomagając zespołom skupić się na celach całej firmy
- Cotygodniowe raporty o postępach: Zapewnia automatyczne cotygodniowe raporty o statusie, umożliwiając pracownikom śledzenie własnych postępów i ustalanie priorytetów zadań
- Ankiety pulsacyjne i sprawdzanie nastrojów: Oferuje ankiety z 5-gwiazdkową oceną oraz sprawdzanie nastrojów w celu monitorowania zaangażowania i samopoczucia pracowników
- Spotkania indywidualne i ogłoszenia dla zespołu: Ułatwia prowadzenie prywatnych rozmów indywidualnych oraz przekazywanie ogłoszeń zespołowych, przyczyniając się do poprawy komunikacji i wymiany informacji zwrotnych
- Narzędzia do ustawiania i śledzenia celów: Obejmują narzędzia do ustawiania i śledzenia OKR, KPI oraz inicjatyw, wraz z konfigurowalnymi szablonami zapewniającymi większą elastyczność
Ograniczenia Weekdone
- Problemy z nawigacją: Niektórzy użytkownicy mają trudności z poruszaniem się między zakładkami, zwłaszcza podczas widoku na podsumowania tygodniowe
- Kwestie związane z polityką zwrotów: Użytkownicy zgłaszali problemy z wnioskami o zwrot kosztów, co może wpływać na poziom satysfakcji klientów
- Ograniczone wsparcie klienta: Kilku użytkowników zauważyło, że wsparcie klienta może nie reagować w krytycznych momentach
Ceny Weekdone
- Free dla maksymalnie 3 użytkowników: Wersja Free nie wymaga podawania danych karty kredytowej
- 4–10 użytkowników: 108 USD miesięcznie, rozliczane co miesiąc, przy czym koszt na użytkownika wynosi 10,80 USD w przypadku pakietów dla 10 użytkowników
Oceny i recenzje Weekdone
- G2: 4,1/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)
13. Lattice (Najlepsze rozwiązanie do ciągłego zbierania opinii i zarządzania wydajnością)
Ankiety dotyczące zaangażowania i ankiety pulsacyjne firmy Lattice pomagają zespołom w ciągłym zbieraniu opinii.
Z kolei narzędzie Analytics Explorer oferuje szczegółowe wizualizacje danych, które zapewniają wsparcie dla podejmowania decyzji opartych na danych.
Ponadto platforma Lattice integruje spotkania indywidualne oraz oceny wyników, pomagając menedżerom usprawnić działania i jak najlepiej wykorzystać czas spędzany z podwładnymi.
Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że nawigacja w Lattice jest trudna, zwłaszcza podczas korzystania z funkcji takich jak notatki 1:1, co może wpływać na ogólną użyteczność.
Najlepsze funkcje Lattice
- Ankiety pulsacyjne i dotyczące zaangażowania w czasie rzeczywistym: Zbieraj bieżące opinie, aby zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, zanim wpłyną one na morale pracowników
- Kompleksowe śledzenie celów i OKR: Dostosowuje cele indywidualne i zespołowe do priorytetów firmy, zapewniając wsparcie dla wpływu strategicznego
- Wnioski i analizy oparte na AI: zapewniają natychmiastowe, przydatne dane, które pomagają podejmować decyzje i wprowadzają ulepszenia w zakresie doświadczeń pracowników
- Zintegrowane rozmowy indywidualne i oceny wyników: Wspierają konstruktywne relacje między menedżerami a pracownikami dzięki narzędziom do ciągłego przekazywania informacji zwrotnej i rozwoju talentów
- Dodatek do zarządzania wynagrodzeniami: Centralizuje przeglądy wynagrodzeń i analizy porównawcze, zapewniając sprawiedliwe i spójne praktyki płacowe
Ograniczenia Lattice
- Złożoność nawigacji: Niektórzy użytkownicy mają trudności z poruszaniem się między funkcjami, np. z lokalizacją konkretnych notatek z rozmów indywidualnych
- Ograniczenia w dostosowywaniu ocen: Użytkownicy zgłaszają, że możliwości dostosowywania ocen wyników są ograniczone, co utrudnia dostosowanie ocen do konkretnych potrzeb
- Sporadyczne opóźnienia w wsparciu: Chociaż wsparcie zazwyczaj reaguje szybko, niektórzy użytkownicy zauważyli opóźnienia w okresach dużego natężenia ruchu
Ceny Lattice
- Zarządzanie talentami: 11 USD miesięcznie za licencję
- Dodatek „Zaangażowanie”: +4 USD miesięcznie za licencję
- Dodatek Grow: +4 USD miesięcznie za licencję
- Dodatek dotyczący wynagrodzeń: +6 USD miesięcznie za licencję;
Oceny i recenzje Lattice
- G2: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)
14. Leena AI (najlepsze narzędzie do analizy nastrojów opartej na AI)
Koncentrując się na zrozumieniu czynników wpływających na zaangażowanie na każdym etapie — od wdrożenia do odejścia — ankiety Leena AI wykorzystują zaawansowaną AI do analizy otwartych odpowiedzi.
Ponadto dzięki wsparciu dla wielu kanałów i możliwościom wielojęzycznym w ponad 100 językach Leena AI zapewnia, że informacje zwrotne są dostępne i uwzględniają potrzeby globalnej kadry pracowniczej.
Chociaż platforma oferuje rozbudowane funkcje, niektóre organizacje mogą uznać niestandardowy model cenowy za mniej przejrzysty.
Najlepsze funkcje Leena AI
- Analiza nastrojów oparta na AI: Wykorzystuje generatywną AI do analizy otwartych opinii, dostarczając wgląd w nastroje pracowników i wskazując obszary wymagające uwagi
- Planowanie działań w ramach platformy: umożliwia działom HR zarządzanie projektami, śledzenie postępów i przydzielanie zadań bezpośrednio w platformie, co usprawnia zarządzanie zaangażowaniem
- Wgląd w dane w czasie rzeczywistym i pulpity nawigacyjne: Oferuje intuicyjne pulpity nawigacyjne oparte na AI, które prezentują dane dotyczące zaangażowania w czasie rzeczywistym, zapewniając wsparcie dla szybkiego podejmowania decyzji
- Obsługa wielu kanałów i języków: Integracja z istniejącymi kanałami komunikacji oraz wsparcie dla ponad 100 języków sprawia, że rozwiązanie to idealnie nadaje się dla organizacji globalnych
- Integracja z innymi systemami HR: synchronizacja z systemami zarządzania wydajnością, wdrażania nowych pracowników i innymi systemami w celu zapewnienia spójnego doświadczenia pracowników
Ograniczenia Leena AI
- Niestandardowy model cenowy: Informacje o cenach nie są łatwo dostępne, co może utrudniać organizacjom wstępną ocenę przystępności cenowej.
- Złożoność dla małych organizacji: zaawansowane funkcje AI i kompleksowe analizy mogą okazać się zbyt rozbudowane dla mniejszych zespołów
- Limitowana liczba opinii zewnętrznych: Chociaż platforma zbiera pozytywne recenzje, ma mniej opinii użytkowników w porównaniu z większymi konkurentami, co może wpływać na zaufanie kupujących
Ceny Leena AI
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje Leena AI
- G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)
15. WorkTango (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia dostosowanych ankiet na każdym etapie kariery pracownika)
WorkTango pozwala organizacjom zbierać opinie na różnych etapach dzięki szablonom obejmującym takie obszary, jak zaangażowanie, różnorodność, równość i integracja (DE&I), wdrażanie nowych pracowników oraz odejścia.
Analizy oparte na AI oraz Sentiment Cloud platformy pomagają zespołom HR i liderom szybko identyfikować tematy i trendy na podstawie odpowiedzi w formie tekstowej, a anonimowe rozmowy umożliwiają głębsze zgłębienie obaw pracowników.
Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że opcje analityczne i pulpit nawigacyjny platformy mogłyby być bardziej intuicyjne, a interfejs może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników.
Najlepsze funkcje WorkTango
- Nieograniczona liczba ankiet z możliwością dostosowania: Wdrażaj ankiety z pytaniami opartymi na badaniach oraz szablonami dostosowanymi do każdego etapu cyklu życia pracownika
- Chmura sentymentu i analityka: Wizualizuj odpowiedzi w formie tekstu otwartego i uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, aby identyfikować trendy i zapewnić wsparcie dla planowania działań
- Anonimowe rozmowy: Prowadź dalsze rozmowy, aby uzyskać głębszy wgląd w sytuację, zachowując jednocześnie poufność
- Uznanie i nagrody: Zwiększ skalę uznania dla pracowników dzięki programom nagradzającym za kamienie milowe i osiągnięcia w procesie automatyzacji
- Analiza predykcyjna dla liderów: zapewnia wsparcie menedżerom, proponując działania oparte na prognozach, co ułatwia podejmowanie decyzji i rozwój zawodowy
Ograniczenia WorkTango
- Skomplikowana nawigacja: Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z przechodzeniem między zakładkami i poruszaniem się po platformie, zwłaszcza w sekcji rozmów
- Podstawowe niestandardowe dostosowywanie funkcji analitycznych: Chociaż są one solidne, opcje analityczne i pulpity nawigacyjne mogą wydawać się ograniczone i mniej konfigurowalne, niż niektórzy użytkownicy by sobie tego życzyli
- Zarządzanie punktami: Kwartalna zasada „wykorzystaj albo strać” dotycząca punktów lojalnościowych może być dla niektórych użytkowników zbyt restrykcyjna
Ceny WorkTango
- Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb
Oceny i recenzje WorkTango
- G2: 4,7/5 (ponad 850 recenzji)
- Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)
W długoterminowym badaniu firmy o silnej kulturze korporacyjnej, która ceniła pracowników, klientów i przywództwo, odnotowały wzrost przychodów o 682%.
Ankiety pulsacyjne dla pracowników mogą Ci w tym pomóc: pozwalają one uchwycić aktualny stan Twojego miejsca pracy i umożliwiają zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie skutecznych strategii.
Funkcje ClickUp, takie jak konfigurowalne szablony ankiet, zbieranie opinii w czasie rzeczywistym oraz praktyczne wnioski, zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników.
Chcesz uzyskać wgląd w doświadczenia swojego zespołu w czasie rzeczywistym?