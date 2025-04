Najlepsze alternatywne narzędzia Miro do współpracy zespołowej w 2025 roku

Czy zauważyłeś, że Twoje sesje z tablicą Miro stają się nieco przytłaczające? Notatki piętrzą się, ale pomysły i współpraca wydają się nieosiągalne. Rozumiem to.

Miro jest dla wielu osób idealnym rozwiązaniem. Jednak nie zawsze idealnie nadaje się do wizualnej współpracy zespołowej i multimedialnych sesji burzy mózgów.

Po miesiącach prób i błędów, mój zespół w ClickUp i ja w końcu przetestowaliśmy alternatywy Miro, które oferują lepsze możliwości niestandardowe i przystępną cenę. Tych dziesięciu najlepszych konkurentów zapewnia elastyczność potrzebną do bardziej wydajnej współpracy i zarządzania projektami.

Zanurzmy się! 👇

Miro Limitations

Chociaż doceniam funkcje współpracy Miro, nie jest on pozbawiony następujących wad:

Bezład na Tablicy: W miarę rozrastania się Tablic, mogą one stać się nieco przytłaczające, co utrudnia skupienie się na sesjach i utrzymanie ich wydajności

W miarę rozrastania się Tablic, mogą one stać się nieco przytłaczające, co utrudnia skupienie się na sesjach i utrzymanie ich wydajności Złożoność dla dużych zespołów: Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników może być czasochłonne dla większych teamów, a platforma może nie skalować się tak dobrze, jak oczekiwano dla potrzeb na poziomie Enterprise

Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników może być czasochłonne dla większych teamów, a platforma może nie skalować się tak dobrze, jak oczekiwano dla potrzeb na poziomie Enterprise Niezgrabne elementy sterujące i interfejs: Elementy sterujące Miro są nieintuicyjne, szczególnie w przypadku korzystania z myszy lub gładzika, co prowadzi do frustracji podczas nawigacji lub edycji

Elementy sterujące Miro są nieintuicyjne, szczególnie w przypadku korzystania z myszy lub gładzika, co prowadzi do frustracji podczas nawigacji lub edycji Problemy z wydajnością na dużych tablicach: Wydajność Miro spada, gdy tablice wypełniają się zawartością, taką jak obrazy, wideo i notatki, co sprawia, że duże tablice są powolne w nawigacji i frustrujące w użyciu, co zmniejsza wydajność

Wydajność Miro spada, gdy tablice wypełniają się zawartością, taką jak obrazy, wideo i notatki, co sprawia, że duże tablice są powolne w nawigacji i frustrujące w użyciu, co zmniejsza wydajność **Ograniczenia darmowego planu: darmowa wersja Miro pozwala na maksymalnie trzy edytowalne tablice, co poważnie ogranicza użyteczność dla zespołów potrzebujących wielu obszarów roboczych

Alternatywy Miro w skrócie

Oto tabela podsumowująca, w jaki sposób współpraca i wizualne zarządzanie projektami funkcje alternatyw Miro są lepsze pod względem wydajności:

alternatywa Miro przypadek użycia najlepsze dla ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami i współpraca Zwinne teamy potrzebujące integracji zadań i projektów Mural Współpraca wizualna i sesje burzy mózgów Zespoły zdalne i warsztaty myślenia projektowego Lucidchart Tworzenie schematów i diagramów Zespoły techniczne potrzebujące map procesów Creately Tworzenie diagramów z funkcjami zarządzania projektami Zespoły z wymaganiami dotyczącymi wizualnego planowania i dokumentacji Whimsical Wireframing, mapy myśli i szybkie diagramy Zespoły zajmujące się projektowaniem produktów i UX FigJam Tablica w czasie rzeczywistym z integracją Figma Zespoły projektowe współpracujące nad projektami wizualnymi Microsoft Tablica Cyfrowa tablica zintegrowana z Microsoft 365 Organizacje korzystające z ekosystemu Microsoft Jamboard Prosta, interaktywna tablica Edukacja i małe Teams do szybkich sesji Klaxoon Interaktywne warsztaty i narzędzia angażujące zespoły Facylitatorzy prowadzący warsztaty oparte na współpracy Sketch Oprogramowanie do projektowania UI i UX Projektanci tworzący interaktywne prototypy

10 najlepszych alternatyw Miro do wypróbowania

Oto moje najlepsze propozycje dla najlepsze oprogramowanie do tablic do współpracy w czasie rzeczywistym, burzy mózgów, integracji i nie tylko. 📋

Niezależnie od tego, czy szukasz elastycznych cykli pracy, funkcji ułatwiających pracę, czy ulepszonej współpracy zespołowej, ci konkurenci Miro dostarczają wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i kreatywność.

1. ClickUp (najlepszy do wizualnego zarządzania projektami i współpracy)

Wypróbuj ClickUp Whiteboards do strategicznego planowania zadań i projektów na wizualnym interfejsie

Moją preferowaną alternatywą dla Miro jest ClickUp ze względu na rozszerzenie funkcji współpracy, które pomagają zespołom zoptymalizować wizualne zarządzanie projektami.

Tablice ClickUp Tablice ClickUp zrewolucjonizowały moje wykorzystanie narzędzi wizualnych podczas wyjaśniania większych koncepcji. Mogłem zorganizować każdą scenę projektu za pomocą kolorowych wykresów przepływu i niestandardowych kart, które pomogły mi stworzyć mapę pomysłów od pomysłu do realizacji.

Narzędzie to jest idealne do utrzymywania synchronizacji pracy zespołu i śledzenia postępów w projektach Agile.

Oddelegowane zadania podczas burzy mózgów w ClickUp Whiteboards do płynnego zarządzania zadaniami

Co najlepsze, mogę szybko przekształcić moje pomysły w elementy działań i przypisać je moim współpracownikom.

Mapy myśli ClickUp

Dodatkowo, Mapy myśli ClickUp pomogły mojemu zespołowi wizualizować koncepcje od podstaw do tego, jak nasz produkt końcowy ma wyglądać, pełnić funkcję i być przyjemny w dotyku. Możesz łatwo podzielić złożone projekty i dostosować organizację i układ pomysłów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wykorzystaj mapy myśli ClickUp do burzy mózgów na temat podróży użytkowników i innych cyklów pracy

Wraz z niestandardowymi kolorami dla różnych przycisków, dodanie list ułatwia przeglądanie odpowiednich wskazówek w mgnieniu oka.

Zmiana układu węzłów w mapach myśli ClickUp w celu lepszego dostosowania i usprawnienia cyklu pracy

Szablony ClickUp

Rozważ próbując ClickUp Prosty szablon mapy myśli do widoku swoich propozycji i szybkiego podejmowania decyzji na miejscu. Byłem pod wrażeniem elastyczności tego szablonu w dynamicznym modyfikowaniu mojej mapy myśli z udziałem innych członków.

Pobierz ten szablon

Kolejną wyróżniającą się pozycją jest Szablon diagramu rybiej ości ClickUp który pozwala wskazać wykrywalne przyczyny źródłowe defektu. Ponadto pozwala rozwijać i grupować pomysły w odpowiednie kategorie.

Dokumenty ClickUp

Stwórz bazę wiedzy ze swoim zespołem w ekosystemie współpracy, takim jak ClickUp Docs ClickUp Docs to kolejna funkcja, która pomaga tworzyć dodatkową dokumentację dla wizualnej burzy mózgów i plików z wytycznymi. Możesz dostosować ustawienia prywatności i udostępniania zgodnie z potrzebami i dystrybuować uprawnienia zgodnie z wymaganiami projektu.

Co więcej, tryb skupienia, szczegółowa kolumna statystyk strony i wbudowane szablony sprawiają, że narzędzie to jest doskonałym partnerem dla twoich projektów.

Skorzystaj z trybu fokusu w ClickUp Docs, aby uzyskać lepsze wrażenia podczas pisania

Więcej, Automatyzacja ClickUp oferuje funkcje pozwalające uniknąć ponad 100 godzin ręcznej pracy miesięcznie. Po burzy mózgów i uporządkowaniu pomysłów można zautomatyzować zadania, takie jak przypisywanie elementów działań, ustawienie terminów lub aktualizowanie postępów.

Ustaw niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby zaoszczędzić czas poświęcany na codzienne zadania administracyjne

Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację kodowania, marketingu czy zarządzania projektami klientów, wbudowany w narzędzie kreator automatyzacji AI i liczne skróty zapewniają wydajność Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Kreatywna współpraca: Teams mogą przeprowadzać burze mózgów i organizować pomysły w czasie rzeczywistym, łącząc je bezpośrednio z zadaniami i projektami

Teams mogą przeprowadzać burze mózgów i organizować pomysły w czasie rzeczywistym, łącząc je bezpośrednio z zadaniami i projektami Ustrukturyzowana mapa pomysłów: Rozbij złożone pomysły na jasne, wykonalne kroki, które są łatwe do naśladowania i zarządzania

Rozbij złożone pomysły na jasne, wykonalne kroki, które są łatwe do naśladowania i zarządzania Udostępnianie dokumentacji: Tworzenie i udostępnianie planów projektów lub baz wiedzy zespołu, umożliwiając wszystkim dostęp do tych samych dokumentów i współpracę nad nimi

Tworzenie i udostępnianie planów projektów lub baz wiedzy zespołu, umożliwiając wszystkim dostęp do tych samych dokumentów i współpracę nad nimi Automatyzacja zadań: Automatyzacja powtarzalnych czynności, takich jak przydzielanie zadań, ustawianie terminów i aktualizowanie postępów na podstawie określonych wyzwalaczy

Automatyzacja powtarzalnych czynności, takich jak przydzielanie zadań, ustawianie terminów i aktualizowanie postępów na podstawie określonych wyzwalaczy Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Natychmiastowa współpraca z zespołem, zapewniająca, że wszyscy pozostają na tej samej stronie bez opóźnień

Natychmiastowa współpraca z zespołem, zapewniająca, że wszyscy pozostają na tej samej stronie bez opóźnień Konfigurowalne cykle pracy: Projektowanie kreatywnych cykli pracy które odpowiadają potrzebom projektu i automatyzacja ich w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia wysiłku ręcznego

Projektowanie kreatywnych cykli pracy które odpowiadają potrzebom projektu i automatyzacja ich w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia wysiłku ręcznego Możliwości integracji: Połączenie z innymi narzędziami w celu usprawnienia współpracy na różnych platformach

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że bogaty w funkcje interfejs ClickUp jest początkowo przytłaczający ze względu na nieco stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,800+ recenzji)

4.7/5 (9,800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp to niesamowite narzędzie do zarządzania projektami, które łączy w sobie łatwość obsługi z potężnymi funkcjami. Jest bardzo intuicyjne, dzięki czemu zespoły dowolnej wielkości mogą łatwo się zorganizować Jednym z jego najfajniejszych aspektów jest różnorodność oferowanych widoków, takich jak lista, tablica, kalendarz i wykresy Gantta, co pozwala użytkownikom zająć się swoimi zadaniami z różnych perspektyw. Niestandardowe opcje platformy oznaczają, że można ją idealnie dopasować do swoich potrzeb Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp łączy w sobie prostotę z mnóstwem funkcji w świetnej cenie, co czyni go najlepszym wyborem do zwiększenia wydajności zespołu i współpracy, niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużą firmą

G2

👀 Bonus: Przestudiuj to przewodnik po Tablicach ClickUp aby uzyskać szerszy obraz tego, jakich projektów wizualnych można się podjąć.

2. Mural (najlepszy do współpracy wizualnej i kreatywnych warsztatów)

Via: Mural Cyfrowy obszar roboczy Mural jest przeznaczony w szczególności do myślenia projektowego i zadań planowania strategicznego, które opierają się na wizualizacjach. Możesz tworzyć dynamiczne, interaktywne tablice, aby wcielać pomysły w życie w czasie rzeczywistym.

Powiedziałbym, że to narzędzie jest najlepsze dla kreatywnych zespołów i facylitatorów, którzy organizują warsztaty lub opracowują storyboardy. Niezależnie od tego, czy twój zespół jest zdalny, czy hybrydowy, środowisko współpracy Mural umożliwia tworzenie map podróży użytkowników.

Najlepsze funkcje Mural

Wykorzystaj nieskończoną przestrzeń Canva bez ograniczeń przestrzennych, oferując elastyczność dla dużych projektów

Umożliwienie odwiedzającym dostępu do zewnętrznych współpracowników bez pełnych uprawnień do obszaru roboczego

Poznaj interaktywne narzędzia, takie jak notatki samoprzylepne, głosowanie i timery, aby usprawnić współpracę

Uzyskaj dostęp do biblioteki szablonów, aby rozpocząć projekty z gotowymi układami

Mural limit

Niewiele narzędzi graficznych do tworzenia prezentacji

Konieczność importowania kształtów z zewnątrz

Ceny murali

Free

Teams+: 12/miesiąc za użytkownika

12/miesiąc za użytkownika Business: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje murali

G2: 4.6/5 (1,380 recenzji)

4.6/5 (1,380 recenzji) Capterra: 4.6/5 (130 opinii)

Pro Tip: Jeśli pracujesz z globalnym zespołem, użyj asynchronicznej tablicy. Narzędzia takie jak komentarze lub adnotacje pozwalają członkom zespołu na wnoszenie wkładu nawet po zakończeniu sesji na żywo, utrzymując ciągłość współpracy.

3. Lucidchart (najlepszy do tworzenia diagramów i wizualizacji złożonych procesów)

Via: Lucidchart Ta potężna platforma internetowa jest idealna do tworzenia szczegółowych diagramów technicznych, schematów blokowych i wizualizacji cykli pracy, dzięki czemu idealnie nadaje się do inżynierii, IT i analizy biznesowej. Lucidchart, znany ze swojej konstrukcji typu "przeciągnij i upuść", pozwala szybko tworzyć i projektować architektury oprogramowania.

Sugerowałbym użycie tego narzędzia do tworzenia schematów organizacyjnych lub przekształcania pomysłów technicznych i biznesowych w możliwe do wykonania kroki.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Połączenie ze źródłami danych na żywo w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym i płynnej integracji z diagramami

Współpraca z wieloma członkami zespołu jednocześnie nad tym samym diagramem

Udostępnianie aktualizacji i spostrzeżeń bezpośrednio w trybie prezentacji, eliminując potrzebę korzystania z oprogramowania innych firm

Eksportowanie projektów na podobne platformy w celu łatwego udostępniania i kontynuowania pracy w różnych narzędziach

Lucidchart limit

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały w porównaniu do innych konkurentów Miro

Wydajność może spadać przy większych dokumentach lub wielu zakładkach

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualnie: $9/miesiąc, rozliczane rocznie

$9/miesiąc, rozliczane rocznie Teams: $10/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje LucidChart

G2: 4.5/6 (5,600+ recenzji)

4.5/6 (5,600+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 100 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Lucidchart (Free i płatne)

4. Creately (najlepszy do wszechstronnego tworzenia diagramów i planowania projektów)

Via: Creately Wielofunkcyjna platforma Creately łączy w sobie tworzenie diagramów technicznych, zarządzanie projektami i tworzenie baz danych. Jest to idealne rozwiązanie dla teamów, które muszą tworzyć wiele diagramów podczas zarządzania zadaniami w ramach projektów.

Możesz także korzystać z map myśli, wykresów Gantta i diagramów ER podczas szybkiego przełączania się między obowiązkami związanymi z planowaniem i wykonywaniem, aby utrzymać koncentrację Teams.

Najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych baz danych bezpośrednio na platformie w celu efektywnego organizowania i zarządzania informacjami

Aktualizacje na żywo, które są natychmiast widoczne dla wszystkich uczestników, dzięki czemu każdy jest na bieżąco informowany

Śledzenie postępu projektu, oś czasu i zależności za pomocą wbudowanych narzędzi, aby być na bieżąco z pracą

Twórz diagramy dostosowane zarówno do małych, jak i dużych projektów, zapewniając przejrzyste i szczegółowe wizualizacje

Tajne limity

Użytkownicy zgłaszają powolne ładowanie i brak reakcji w przypadku bardzo dużych diagramów

Sporadyczne opóźnienia synchronizacji

Creely pricing

Free

Osobisty: $8/miesiąc

$8/miesiąc Teams: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Creely oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,300 recenzji)

4.4/5 (1,300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (170 opinii)

Porada Pro: Jeśli pracujesz ze złożonymi diagramami lub cyklami pracy, użyj kotwic i łączników, aby pokazać relacje między różnymi elementami. Pomaga to stworzyć wizualną mapę, która jest łatwa do śledzenia i zrozumienia.

5. Whimsical (najlepszy do lekkich, wizualnych planów z intuicyjnym interfejsem)

Via: Kapryśny Whimsical to fantastyczny wybór dla projektantów UX/UI, zespołów zdalnych i menedżerów produktu.

Jego prostota i szybkość sprawiają, że jest łatwy w użyciu. Możesz szybko tworzyć szkielety i wizualne ramy bez bałaganu związanego z bardziej rozbudowanymi funkcjami narzędziami.

Co więcej, może być używany do efektywnego organizowania i kategoryzowania pomysłów, dzięki czemu jest skuteczny w planowaniu sprintów i szybkich sesji burzy mózgów.

Najlepsze funkcje

Użyj trybu konspektu, aby uporządkować elementy w przejrzystej strukturze hierarchicznej, pomagając w tworzeniu map złożonych pomysłów

Dostęp do dedykowanych funkcji wireframe do szybkiego tworzenia makiet i wizualizacji projektów przed ich opracowaniemStruktura map myśli Stworzona przez Figma platforma FigJam to platforma do współpracy z tablicami online, która wyróżnia się płynną integracją z pakietem projektowym Figma.

Płynne przejście między burzą mózgów a szczegółowymi pracami projektowymi wyróżnia to narzędzie. Stanowi ono skuteczny pomost dla Teams pracujących w ekosystemie Figma.

Najlepsze funkcje FigJam

Dodawanie widżetów, takich jak timery, przyciski reakcji i ankiety do głosowania, w celu zwiększenia interakcji i zaangażowania

Pozostawiaj komentarze i opinie bezpośrednio na Tablicy, aby ułatwić płynną komunikację i wprowadzanie danych

Używaj narzędzi wskaźnikowych i kursorów użytkownika do prowadzenia spotkań i warsztatów, aby zapewnić płynną nawigację i skupienie

Inicjowanie połączeń głosowych bezpośrednio w aplikacji w celu prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych

FigJam limit

Ograniczona samodzielna funkcja bez aplikacji Figma

Niestandardowe ograniczenia dla szablonów i elementów Tablicy

Ceny FigJam

Free

Profesjonalista: $5/miesiąc za pełną licencję

$5/miesiąc za pełną licencję Organizacja: $5/miesiąc za pełną licencję

$5/miesiąc za pełną licencję Enterprise: $5/miesiąc za pełną licencję

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów FigJam

7. Tablica Microsoft (najlepsza dla teamów pracujących w ekosystemie Microsoft)

Via: Tablica Microsoft Microsoft Tablica to wizualne narzędzie do współpracy zaprojektowane do intuicyjnej współpracy z usługami Microsoft Teams, OneDrive i Outlook, umożliwiające ujednolicony i usprawniony cykl pracy.

Wspiera ono kilka elementów wizualnych, takich jak rysowanie i rozpoznawanie kształtów, dostępnych za pomocą dotyku, pióra lub myszy. Interaktywne funkcje, takie jak cyfrowy atrament, umożliwiają zespołowi płynne przechwytywanie i organizowanie techniki burzy mózgów , przekształcając pomysły w wykonalne zadania.

Najlepsze funkcje Microsoft Tablica

Rozpoznawanie kształtów i odręcznych notatek w celu poprawy zapamiętywania projektów i usprawnienia organizacji

Automatyzacja przekształcania szorstkiej zawartości w czyste, dobrze sformatowane elementy w celu szybszego i płynniejszego zarządzania projektami

Dostępszablony Tablic dla typowych scenariuszy, takich jak planowanie i śledzenie projektów, co ułatwia rozpoczęcie pracy

Używaj cyfrowego atramentu za pomocą piór i dotyku, aby uzyskać bardziej intuicyjne i praktyczne podejście do tworzenia i edytowania zawartości

limity Microsoft Tablica

Niedostępność podczas awarii sieci lub w środowiskach offline

Niewygodna obsługa na urządzeniach firm innych niż Microsoft

Ceny aplikacji Microsoft Tablica

Free

Oceny i recenzje Microsoft Tablica

G2: 4.1/5 (ponad 45 recenzji)

4.1/5 (ponad 45 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

**Tony Buzan spopularyzował koncepcję map myśli w latach 60. ubiegłego wieku, ale ludzie od wieków używają wizualnych diagramów do zrobienia porządku w myślach i pomysłach.

8. Jamboard (najlepszy do prostej i interaktywnej współpracy)

Via: Jamboard Google Jamboard to proste narzędzie, które integruje się z obszarem roboczym Google. Jest idealne dla Teams i nauczycieli, którzy potrzebują prostej, interaktywnej platformy do współpracy w miejscu pracy .

Płynna integracja narzędzia z obszarem roboczym Google pozwala użytkownikom pobierać pliki bezpośrednio z Dysku Google. Można również bez wysiłku dodawać zawartość z Dokumentów, Arkuszy lub Slajdów i udostępniać tablice za pośrednictwem Spotkania Google.

Najlepsze funkcje Jamboard

Używaj narzędzi do rysowania, aby dodawać adnotacje i oznaczać tablice, dzięki czemu Twoje pomysły będą bardziej przejrzyste i wizualne

Bezproblemowa współpraca na różnych platformach i urządzeniach, zapewniająca płynną pracę zespołową bez względu na to, gdzie znajduje się Twój zespół

Udostępnianie ekranu podczas wirtualnych spotkań za pośrednictwem Google Meet upraszcza prezentacje i dyskusje

Ciesz się płynną funkcją na urządzeniach z ekranem dotykowym, zapewniając bardziej interaktywne i responsywne wrażenia

Jamboard limit

Brak funkcji automatyzacji cyklu pracy

Brak kontroli wersji

Ceny Jamboard

Free

Oceny i recenzje Jamboard

G2: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

4.3/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

**Najbardziej znanym diagramem na świecie jest prawdopodobnie diagram Venna, wynaleziony przez Johna Venna w 1880 roku. Pierwotnie służył on do pokazywania logicznych powiązań między różnymi grupami.

9. Klaxoon (najlepszy do interaktywnych i grywalizowanych warsztatów)

Via: Klaxoon Klaxoon to wysokiej jakości, wszechstronne narzędzie przeznaczone dla Teams, które rozwijają się dzięki angażującym warsztatom. Jego interaktywna cyfrowa tablica integruje quizy, ankiety i grywalizację, aby zapewnić każdemu uczestnikowi zanurzenie.

Elementy grywalizacji platformy, takie jak wyzwania na żywo i chmury słów, przekształcają regularne spotkania w angażujące i efektywne sesje burzy mózgów. Klaxoon oferuje również funkcję Capsule do tworzenia interaktywnych prezentacji łączących multimedia, dzięki czemu idealnie nadaje się do transferu wiedzy i sesji szkoleniowych.

Najlepsze funkcje Klaxoon

Kompilowanie informacji zwrotnych w chmury słów podczas sesji, dając jasny i wizualny przegląd kluczowych punktów

Dostęp do biblioteki konfigurowalnych szablonów dostosowanych do różnych scenariuszy, takich jak zarządzanie projektami i zwinne cykle pracy

Twórz ankiety i zbieraj natychmiastowe recenzje, aby uzyskać wkład uczestników w czasie rzeczywistym

Nagrywanie sesji i odtwarzanie dyskusji w celu przeglądu kluczowych momentów i upewnienia się, że ważne punkty nie zostały pominięte

Klaxoon limit

Brak trybu offline dla Tablic

Restrykcyjne opcje eksportu

Ceny Klaxoon

Free

Starter: $27/miesiąc za użytkownika

$27/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Klaxoon

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że Schematy blokowe zostały po raz pierwszy użyte w latach dwudziestych XX wieku przez Franka Gilbretha, pioniera w badaniach ruchu. Jego pomysł miał na celu poprawę wydajności w zadaniach przemysłowych, ale dziś schematy blokowe są wykorzystywane do wszystkiego, od projektowania oprogramowania po rozwiązywanie problemów.

10. Sketch (najlepszy dla projektantów UI/UX i interaktywnego prototypowania)

Via: Szkic Znany ze swoich mocnych stron projektowania wektorowego, Sketch działa dobrze dla projektantów, którzy chcą szybko budować, testować i iterować projekty. Stanowi wsparcie dla zespołów dzięki potężnym narzędziom do tworzenia układów, inteligentnym przewodnikom i rozległemu ekosystemowi wtyczek, rozszerzając swoje podstawowe funkcje o animację i zaawansowane prototypowanie.

Ciekawostką jest obszerna biblioteka komponentów i symboli, które pomagają zespołom zachować spójność projektów i szybko aktualizować prototypy w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Sketch

Automatyczne dostosowywanie komponentów i elementów w projektach do różnych rozmiarów ekranu w celu uzyskania responsywnych układów

Niestandardowe obszary robocze do tworzenia ekranów i przepływów użytkownika z elastycznością, odpowiadającą konkretnym potrzebom projektu

Korzystaj z zaawansowanych funkcji zarządzania warstwami, aby organizować i usprawniać złożone projekty

Zastosuj inteligentne prowadnice i linijki, aby zachować precyzję układu i zapewnić spójność

Sketch limit

Platforma tylko dla komputerów Mac

Brak zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Sketch

Standard: $10/miesiąc na redaktora

$10/miesiąc na redaktora Licencja tylko dla komputerów Mac: 120 USD za licencję

120 USD za licencję Business: 22 USD/miesiąc na redaktora

Oceny i recenzje szkiców

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 25 przykładów map myśli - czym jest mapa myśli? Pomysły i wskazówki

Przełącz się na ClickUp dla lepszego wizualnego zarządzania projektami

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do współpracy wykracza daleko poza zwykłą wizualną tablicę - potrzebujesz platformy, która pasuje do cyklu pracy Twojego zespołu i zwiększa wydajność bez komplikacji.

Podczas gdy Miro pozostaje potężną opcją, narzędzia do współpracy, takie jak ClickUp, oferują repozytorium funkcji, które mogą poprawić podejście do zarządzania projektami.

Ostatecznie, wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wielkości zespołu, wymagań technicznych i budżetu. Rozważ użycie ClickUp ze względu na jego szybko reagującą architekturę, która zarządza wszystkim, od plików w chmurze po wbudowane zadania, komunikację wewnętrzną i całe projekty.

Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś!