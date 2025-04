Jak przeprowadzić ankietę zwrotną po szkoleniu (pytania + szablon)?

Ankiety zwrotne po szkoleniu mogą wydawać się ciężką pracą, ale zmieniają zasady gry w programach szkoleniowych. Dobrze zaplanowane pytania w ankietach szkoleniowych dostarczają cennych informacji na temat tego, co zadziałało, a co nie, i jak podnieść poziom następnego szkolenia.

Dobrze zaprojektowana ankieta zwrotna to coś więcej niż tylko pole wyboru; to ważne narzędzie, które pomaga firmom ocenić wydajność ich sesji szkoleniowych.

Ponadto ankiety te odgrywają istotną rolę w rozwoju i utrzymaniu pracowników, pomagając organizacjom identyfikować luki w umiejętnościach, śledzić postępy i oferować spersonalizowane ścieżki nauki.

Pracownicy również doceniają fakt, że ich odpowiedzi na pytania ankiety szkoleniowej są wykorzystywane do napędzania znaczących zmian.

Zobaczmy, w jaki sposób ankiety opinii pracowników po szkoleniu mogą stać się potężnymi narzędziami do poprawy skuteczności szkoleń oraz ogólnego zadowolenia i utrzymania pracowników.

Zrozumienie ankiet poszkoleniowych

Ankieta poszkoleniowa to narzędzie do zbierania informacji zwrotnych od pracowników po zakończonej sesji szkoleniowej. Obejmuje ona pytania mające na celu zmierzenie skuteczności szkolenia, adekwatności zawartości i ogólnego doświadczenia.

Ankiety te pomagają ocenić, czy program szkoleniowy spełnił swoje cele i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Pomagają również ocenić, czy pracownicy posiadają umiejętności i wiedzę potrzebne do pełnienia ich ról.

Kilka firm, które priorytetowo traktują przekwalifikowanie, kieruje się połączeniem celów biznesowych i rozwoju talentów.

według ostatniego badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review około 60% do 70% organizacji "postrzega przekwalifikowanie jako kluczowe dla przyciągania, angażowania i zatrzymywania talentów."_ Jednak niewiele ponad 30% jest w stanie ocenić wpływ swoich programów przekwalifikowania na Business.

Korzyści z ankiet po szkoleniach

Ankiety po szkoleniu mogą ocenić skuteczność programów szkoleniowych dla pracowników i zidentyfikować obszary, w których pracownicy mogą potrzebować dodatkowej pomocy. W szczególności:

Oferują możliwe do podjęcia działania informacje zwrotne . Dowiadujesz się bezpośrednio od uczestników o ich doświadczeniach, co pomaga dostosować przyszłe programy i sesje szkoleniowe do ich wymagań

. Dowiadujesz się bezpośrednio od uczestników o ich doświadczeniach, co pomaga dostosować przyszłe programy i sesje szkoleniowe do ich wymagań Onipromują zaangażowanie pracowników**Kiedy pracownicy wierzą, że ich punkt widzenia jest szanowany, chętnie uczestniczą w szkoleniach, zwiększając w ten sposób wskaźnik uczestnictwa i utrzymania pracowników

Wreszcie, moduły szkoleniowe i ankiety zwrotne umożliwiają monitorowanie postępów w miarę upływu czasu. Dzięki regularnemu zbieraniu informacji zwrotnych można śledzić rozwój kursu szkoleniowego i odkryć tendencje, które mogą wymagać rozwiązania

Czy wiesz, że szybkie rozwój GenAI stworzył pilną potrzebę przekwalifikowania się w różnych branżach, zmuszając HR i liderów do przyjęcia zwinnych strategii szkoleniowych. ChatGPT i Google Gemini są szeroko stosowane w miejscach pracy w różnych rolach, od tworzenia oprogramowania po HR i marketing. Pracownicy są szkoleni, aby nie tylko opanować te narzędzia, ale także korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Rodzaje formatów odpowiedzi na ankietę po szkoleniu

Powodzenie ankiet poszkoleniowych wymaga wybrania odpowiednich typów odpowiedzi. Formularze te mogą różnić się od podstawowych pytań ankiety szkoleniowej tak/nie do bardziej skomplikowanych skal Likerta, w których uczestnicy oceniają swoje doświadczenia w skali od "zdecydowanie się zgadzam" do "zdecydowanie się nie zgadzam"

Przydatne są również otwarte pytania ankietowe. Pozwalają one pracownikom swobodnie wyrażać swoje opinie, dostarczając spostrzeżeń, które mogą umknąć formalnym zapytaniom. Na przykład, próbka pytań w ankiecie szkoleniowej, takich jak "Co mogłoby sprawić, że ten program szkoleniowy byłby bardziej efektywny?" może zidentyfikować nieoczekiwane obszary wymagające poprawy.

Pytania ankiety szkoleniowej wielokrotnego wyboru umożliwiają szybką i łatwą analizę danych. Są one korzystne, gdy szybko potrzebne są precyzyjne informacje.

Przeczytaj również: Jak przeprowadzać ankiety wellness wśród pracowników (pytania + szablon)

Rola technologii edukacyjnych w ankietach poszkoleniowych

Technologia edukacyjna, taka jak narzędzia do ankiet online, umożliwia nawet dużym organizacjom łatwe generowanie, dystrybucję i ocenę ankiet przedszkoleniowych. Systemy te zbierają również informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, umożliwiając menedżerom szkoleń wprowadzanie szybkich zmian w razie potrzeby.

Technologia pozwala na włączenie elementów multimedialnych do ankiet. Może to sprawić, że proces będzie bardziej interesujący dla uczestników, poprawiając odsetek odpowiedzi. Narzędzia takie jak szkolenia szablony ankiet zwrotnych pomagają zebrać potrzebne informacje i stale ulepszać kursy szkoleniowe.

Zobaczmy teraz różne rodzaje pytań do ankiet szkoleniowych, które można włączyć do ankiet, aby uzyskać najbardziej autentyczne odpowiedzi.

Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia ankietowe dla przedsiębiorstw

50 najważniejszych pytań w ankiecie szkoleniowej

Opracowanie skutecznych ankiet dotyczących informacji zwrotnych na temat szkolenia ma kluczowe znaczenie dla oceny i ulepszenia sesji szkoleniowej zespołu.

Oto lista 50 pytań do ankiet szkoleniowych, które można dodać do ankiet zwrotnych.

Pytania dotyczące doświadczenia przed szkoleniem

Czy w pełni zrozumiałeś cele szkolenia przed jego zrobieniem? W jaki sposób po raz pierwszy dowiedziałeś się o tym szkoleniu? Czy informacje dostarczone przed szkoleniem były wystarczające? Czy materiały przed szkoleniem pomogły ci przygotować się do zrobienia kursu? Czy warunki wstępne szkolenia były jasno określone? Czy szkolenie zostało zaplanowane w dogodnym dla ciebie terminie? Czy materiały szkoleniowe zostały dostarczone z wyprzedzeniem?

Pytania dotyczące doświadczenia i środowiska nauki

Czy materiały szkoleniowe spełniły twoje oczekiwania? Jak oceniasz sposób przeprowadzenia szkolenia (np. online w porównaniu z osobistym)? Czy instrukcje były pouczające i interaktywne? Czy tempo szkolenia było odpowiednie? Czy byłeś w stanie skoncentrować się podczas szkolenia? Czy miałeś możliwość zadawania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości? Jak dobrze szkolenie uzupełniło twoją obecną rolę? Czy byłeś zmotywowany do nauki podczas szkolenia?

Pytania zwrotne do instruktora

Jak dobrze według ciebie instruktor zna temat? Czy instruktor potrafił jasno przekazać zawartość? Czy instruktor skutecznie współdziałał z uczniami? Czy nauczyciel był dostępny, aby odpowiadać na pytania i dyskutować? Czy prowadzący prezentował praktyczne przykłady do zrobienia? Jak oceniasz umiejętności komunikacyjne prowadzącego? Czy instruktor zapewnił przyjemne środowisko do nauki?

Pytania dotyczące materiałów szkoleniowych i struktury

Czy materiały szkoleniowe były dobrze zorganizowane i łatwe do zrozumienia? Czy zawartość spełniała cele edukacyjne? Czy materiały szkoleniowe (takie jak slajdy i materiały informacyjne) były przydatne? Czy przykłady i studia przypadków wykorzystane podczas sesji były skuteczne? Czy materiały szkoleniowe zawierały odpowiednie ćwiczenia praktyczne? Czy stopień szczegółowości zawartości jest odpowiedni? Jak oceniasz ogólną jakość materiałów szkoleniowych?

Pytania dotyczące technologii i szkoleń online

Czy platforma szkoleniowa online była łatwa w użyciu? Czy podczas szkolenia wystąpiły jakieś wyzwania techniczne? Czy jakość audio/wideo szkolenia online jest zadowalająca? Czy byłeś w stanie znaleźć wszystkie odpowiednie zasoby online? Jak oceniasz interfejs użytkownika platformy szkoleniowej? Czy czułeś się swobodnie przeglądając środowisko szkoleniowe online?

Pytania dotyczące dostępności

Czy miałeś jakiekolwiek trudności z dostępem do materiałów szkoleniowych? Czy czcionki i grafiki użyte w szkoleniu były łatwe do odczytania? Czy dźwięk był wyraźny i dostosowany do twoich potrzeb? Czy szkolenie spełniło jakieś wyjątkowe wymagania? Czy jakiekolwiek problemy z dostępnością utrudniały naukę?

Pytania dotyczące skuteczności szkolenia

Czy czujesz się pewniej wdrażając wiedzę zdobytą podczas szkolenia? Na ile prawdopodobne jest, że zastosujesz zdobyte umiejętności w codziennej pracy? Czy szkolenie pomogło ci w osiągnięciu celów edukacyjnych? Czy zasugerowałbyś to szkolenie koledze? Ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo jesteś zadowolony z tej sesji szkoleniowej? Czy uważasz, że to szkolenie wymaga dodatkowej sesji do zrobienia?

Otwarte pytania zwrotne

Co najbardziej podobało ci się w tym szkoleniu? Co można poprawić w tym programie szkoleniowym? Czy masz jakieś inne uwagi lub zalecenia dla instruktora? Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś się podzielić na temat swojego doświadczenia szkoleniowego?

Pytania ankiety szkoleniowej można niestandardowo dostosować do celów programu szkoleniowego, zapewniając jasny obraz jego skuteczności i podkreślając obszary wymagające poprawy. To tak, jakbyś szukał informacji zwrotnej na temat każdego dania na przyjęciu, abyś wiedział, gdzie się wyróżniłeś, a gdzie potrzebny jest dodatkowy smak!

Przeczytaj również: 12 przykładów wdrażania pracowników dla nowych pracowników

Kluczowe obszary do uwzględnienia w ankietach po szkoleniu

Podczas tworzenia ankiet po szkoleniu szablony kwestionariuszy , nadaj priorytet pytaniom, które pozwolą Ci uzyskać najbardziej przydatne informacje zwrotne. Pomoże to udoskonalić programy szkoleniowe i zapewnić skuteczne spotkanie z celami szkoleniowymi.

Efektywność szkoleń: Ocena i doskonalenie

Zrozumienie skuteczności szkolenia ma kluczowe znaczenie. Zadaj pytania ankietowe, aby ustalić, czy szkolenie osiągnęło swoje cele. Musisz dowiedzieć się:

czy szkolenie poprawiło umiejętności uczestników ankiety?

czy byli w stanie wykorzystać to, czego się nauczyli?

Skupienie się na tych obszarach pozwala specjalistom ds. szkoleń uzyskać kluczowe spostrzeżenia. Przegląd ten pomaga ulepszyć przyszłe sesje szkoleniowe, czyniąc je bardziej efektywnymi.

Czytaj więcej: Samoocena wyników pracy: Przewodnik, wskazówki i przykłady

Ocena instruktora: Zapewnienie wysokiej jakości szkoleń

Ocena instruktorów pomaga w utrzymaniu jakości prowadzonych przez nich szkoleń. Powinieneś konsekwentnie oceniać ich wydajność, aby upewnić się, że uczestnicy otrzymują skuteczne szkolenia oraz odpowiednie i angażujące doświadczenia edukacyjne.

Ocena doświadczeń edukacyjnych: Użyteczność i dostępność

Proces uczenia się powinien być łatwy. Określ, jak przyjazne dla użytkownika i dostępne były instrukcje, próbując to ustalić:

czy uczestnicy badania byli w stanie łatwo poruszać się po platformie szkoleniowej i edukacyjnej?

czy zawartość była dostępna dla wszystkich uczestników?

Zbadanie tych aspektów gwarantuje, że szkolenie jest integracyjne i przyjazne dla użytkownika.

Przeczytaj również: 10 narzędzi ankiet pracowniczych dla zespołów HR

Ocena zawartości szkoleń: Trafność i zastosowanie

Określ, jak istotna była zawartość szkolenia dla ról uczestników badania, pytając:

czy uznali je za istotne dla ich pracy?

czy do zademonstrowania kluczowych pojęć wykorzystano rzeczywiste przykłady?

Koncentrując się na przydatności i wykorzystaniu zawartości, możesz zapewnić, że Twoje szkolenia i materiały szkoleniowe są zarówno edukacyjne, jak i przydatne.

Uwzględnienie tych istotnych aspektów w ankiecie po szkoleniu zapewni kompleksową ocenę skuteczności szkolenia, zapewniając ciągły postęp i powodzenie.

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do oceny 360 opinii pracowników

Projektowanie skutecznej ankiety szkoleniowej i najlepsze praktyki

Tworzenie powodzenia ankiety szkoleniowej w celu uchwycenia informacje zwrotne od pracowników wymaga połączenia strategicznego projektu i praktycznych narzędzi. Musisz także upewnić się, że wysyłasz pytania oceniające szkolenie za pomocą zaufanych i przyjaznych dla użytkownika platform. A jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem opiniami, weź pod uwagę ClickUp .

ClickUp, kompleksowa platforma do zarządzania projektami, posiada kilka funkcji, które upraszczają tworzenie i śledzenie ankiet.

Tworzenie przemyślanych ankiet za pomocą ClickUp

Twórz pytania ankietowe po szkoleniu w mgnieniu oka za pomocą Dokumenty ClickUp . Możesz osadzać zakładki, obrazy i wideo oraz dodawać tabele, aby formatować dokumenty w dowolny sposób.

Tworzenie bogato sformatowanych ankiet zawierających osadzone obrazy za pomocą ClickUp Docs

Zadawanie pytań ankietowych wielokrotnego wyboru pomaga w szybkim gromadzeniu danych ilościowych, które są przydatne do uzyskania wglądu w sytuację pracowników. Pytania w skali Likerta pozwalają zebrać szczegółowe informacje na temat postaw pracowników. Otwarte pytania ankietowe są idealne do uzyskania jakościowych informacji zwrotnych, ponieważ pozwalają pracownikom wyrazić swoje opinie.

Nie wiesz, jakie pytania zadać? Bez obaw, ClickUp Brain może pomóc. Wystarczy poprosić go o dostarczenie listy możliwych pytań ankietowych i obserwować, jak dzieje się magia!

ClickUp posiada również wiele szablonów, które są idealne do regulowania całej pętli informacji zwrotnej. Rozważ Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp , idealny do oceny poziomu umiejętności zespołu i wymagań szkoleniowych. Pomoże Ci zorganizować i śledzić rozwój pracowników, zidentyfikować obszary do rozwoju i powodzenia w zarządzaniu programami szkoleniowymi.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-531.png Oceń programy szkoleniowe swoich pracowników za pomocą szablonu Training Matrix firmy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532965&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Szablon ten pozwala szybko ocenić skuteczność programu szkoleniowego, upewniając się, że wszyscy uczą się w swojej roli.

Korzystając z tego szablonu, można:

Organizować i oceniać programy szkoleniowe pracowników

Śledzenie postępów poszczególnych osób w każdym programie szkoleniowym

Zidentyfikować obszary poprawy dla przyszłych inicjatyw edukacyjnych

Możesz nawet dodawać niestandardowe statusy, pola i widoki, aby śledzić informacje o rozwoju umiejętności i łatwo wizualizować dane pracowników.

Dystrybucja i śledzenie ankiet za pomocą ClickUp

Dystrybucja ankiety za pomocą Formularze ClickUp które bez wysiłku przechwytują odpowiedzi z ankiet. Następnie można przekształcić je w wykonalne zadania w celu poprawy procesów i wydajności.

Formularze ClickUp umożliwiają tworzenie i dystrybucję ankiet oraz sprawne zbieranie odpowiedzi

Formularze umożliwiają tworzenie unikalnych ankiet dostosowanych do konkretnych potrzeb. W rzeczywistości możesz osadzać pytania ankietowe bezpośrednio w formularzach, ułatwiając pracownikom przesyłanie opinii.

Można również użyć Szablon opinii pracowników ClickUp do zbierania i oceny komentarzy na temat zarządzania, kultury i środowiska pracy. Narzędzie to pomaga w gromadzeniu cennych informacji zwrotnych, jednocześnie tworząc otwartą i opartą na zaufaniu atmosferę w miejscu pracy.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-533.png Zbieraj ważne opinie pracowników za pomocą szablonu opinii pracowników ClickUp https://clickup.com/templates/employee-feedback-t-200554929 Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pozwala na:

Szybkie zbieranie istotnych opinii od pracowników

Śledzenie nastrojów pracowników w czasie dzięki zaawansowanym wizualizacjom

Budować kulturę przejrzystości i zaufania między pracownikami a kierownictwem

Najlepsze praktyki dla ankiet

Pamiętaj o tych wskazówkach podczas projektowania i przeprowadzania ankiet, aby uzyskać lepsze wyniki:

Dobrą praktyką jest zachowanie zwięzłości wszystkich ankiet. Krótsze ankiety są bardziej prawdopodobne, że zostaną zakończone przez respondentów, więc celuj w odpowiednią długość od pięciu do 10 minut.

są bardziej prawdopodobne, że zostaną zakończone przez respondentów, więc celuj w odpowiednią długość od pięciu do 10 minut. W celu uzyskania jak najbardziej szczerych odpowiedzi, można również zrobić ankiety anonimowe i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi etycznego administrowania ankietami.

i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi etycznego administrowania ankietami. Stosowanie zachęt lub przypomnień może poprawić wskaźnik zakończonych ankiet. Spersonalizowane wiadomości i drobne nagrody mogą znacznie zwiększyć zaangażowanie i poprawić jakość odpowiedzi. Odrobina motywacji może sprawić, że każdy chętnie podzieli się swoimi przemyśleniami!

Przetwarzanie i wdrażanie informacji zwrotnych z pracowniczych ankiet wellness

Prawdziwa transformacja zaczyna się po zebraniu opinii pracowników z ankiet wellness. Oto, co należy wtedy zrobić.

Zacznij od analizy i interpretacji wyników oraz poszukiwania trendów i wzorców. Co się sprawdza? Co należy zmodyfikować?

Wykorzystaj mocne strony dobrego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), aby śledzić i porządkować dane wejściowe, ułatwiając podejmowanie działań na podstawie spostrzeżeń. Możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne i usprawnić swoje procesy dzięki odpowiedniemu systemowi

Skorzystaj z Net Promoter Score (NPS), aby ocenić lojalność i ogólną zawartość. Wysokie oceny wskazują na zadowolenie pracowników, podczas gdy niskie wyniki wskazują na obszary wymagające pracy

Zinterpretuj wyniki, aby zdecydować, w jaki sposób możesz poprawić szkolenia i rozwój

Wreszcie, co najważniejsze, należy pamiętać, że informacje z ankiet nie są statyczne. Wykorzystaj je do skutecznego śledzenia postępów w realizacji celów związanych z nauką i rozwojem

Postępowanie zgodnie z tymi krokami może pomóc w osiągnięciu celów i promowaniu wzrostu i rozwoju we wszystkich zespołach.

Analiza i optymalizacja informacji zwrotnych za pomocą ClickUp

Analizuj dane z ankiet i podejmuj decyzje na ich podstawie za pomocą pulpitów ClickUp Dashboard Pulpity ClickUp mogą okazać się bardzo przydatne w analizowaniu opinii otrzymanych z ankiet. Można ich używać do wizualnego przedstawiania trendów opinii i śledzenia wskaźników odpowiedzi. Analiza zebranych informacji zwrotnych umożliwi podejmowanie lepszych decyzji i ulepszenie programów szkoleniowych.

Podłącz swoją naukę do Szablon planu wdrożenia szkoleń ClickUp który jest idealny do uruchamiania nowych programów szkoleniowych.

Śledzenie wszystkich szkoleń pracowników dzięki szablonowi ClickUp Training Rollout Plan

Szablony planów treningowych takie jak ten pomagają w planowaniu, budżetowaniu i śledzeniu każdej sceny procesu szkoleniowego. Szablon Training Rollout Plan firmy ClickUp pomaga zdefiniować i śledzić cele powodzenia uruchomienia programu szkoleniowego, organizować i zarządzać zasobami w celu optymalnej współpracy zespołu, a także planować i budżetować każdą scenę procesu wdrażania.

Korzystając z tego szablonu, można dodawać statusy zadań, takie jak Ocena, Anulowane, Zakończone, Nierozpoczęte i Szkolenie, aby śledzić różne sceny planu szkoleniowego. Możesz także zaznaczyć niestandardowe pola i widoki, aby zwizualizować swój plan szkoleniowy i zapewnić łatwy dostęp do informacji i ich uporządkowanie.

Szablon listy szkoleń ClickUp to kolejny świetny wybór, jeśli chcesz łatwiej planować i monitorować swoje nowe szkolenia szkolenia pracowników programy podczas wdrażania. Zapewnia to zakończenie wszystkich działań związanych z wdrażaniem i monitorowanie postępów, dzięki czemu proces wdrażania przebiega sprawniej.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-536.png Wizualizacja procesu wdrażania dzięki szablonowi listy szkoleń ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-85zrg6fr3&department=hr-recruiting Pobierz szablon /%cta/

Szablon ten pomoże Ci zorganizować i zwizualizować proces wdrażania tak kompleksowo, jak najbardziej wyrafinowane szkolenia oprogramowanie onboardingowe .

Korzystaj z funkcji, takich jak niestandardowe statusy, pola i widoki, aby monitorować postęp każdego zadania szkoleniowego i zapisywać istotne informacje o pracownikach

Twórz zadania z różnymi niestandardowymi statusami, aby śledzić postęp każdego zadania szkoleniowego

Dodaj 12 różnych niestandardowych atrybutów, takich jak Rola, Notetaker, Profil pracownika ClickUp, Facilitator i Timekeeper, aby zapisać istotne informacje o każdym pracowniku i łatwo wizualizować postępy w procesie wdrażania

A jeśli szukasz czegoś do zarządzania wszystkimi aspektami szkolenia i zarządzania ludźmi, zachowaj Kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp na uwadze.

Śledzenie wydajności i rozwoju pracowników za pomocą Platformy Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp

Na tej platformie można śledzić wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników za pomocą konfigurowalnych Widoki ClickUp . Dodatkowo można utworzyć centralny hub dla informacji o pracownikach z Dokumenty ClickUp umożliwiają poufną komunikację między menedżerami i ich bezpośrednimi podwładnymi oraz umożliwiają obiektywne dyskusje na temat wyników dzięki szablonom HR ClickUp.

Ponadto, komunikacja w czasie rzeczywistym z ClickUp Chat oraz narzędzia do współpracy, takie jak Tablice ClickUp pomagają zjednoczyć Teams.

Przeczytaj również: pytania i przykłady oceny 360 dla menedżerów

Wzbogać szkolenie pracowników o skuteczną informację zwrotną

Ankiety poszkoleniowe są narzędziami zapewniającymi stały rozwój pracowników. Dają one cenne spostrzeżenia, które inspirują lepsze metody szkoleniowe i rozwój.

Zachęcając członków Teams do uczestnictwa i przekazywania informacji zwrotnych, nie tylko zapewniasz ciągłe powodzenie, ale także zwiększasz ogólną satysfakcję, umożliwiając dostosowanie programów do zmieniających się potrzeb.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp, który usprawnia cały proces, ułatwiając tworzenie ankiet, analizowanie danych i śledzenie postępów. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś, aby zrewolucjonizować swoje programy treningowe.