Najlepsze narzędzia ankietowe dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Większość firm odnosi się do swoich wyników finansowych, aby określić, jak radzą sobie jako firma. Nie sądzę jednak, by dawało nam to pełny obraz sytuacji.

Lepszym sposobem na zrozumienie, jak faktycznie radzi sobie Twoja marka, jest sprawdzenie, jak czują się niestandardowi klienci i pracownicy. A najlepszy sposób na zmierzenie tego? Ankiety zwrotne!

Narzędzia ankietowe pomagają zbierać informacje zwrotne od interesariuszy i podejmować decyzje oparte na danych. Zgadzam się jednak, że jest to znacznie trudniejsze do wykonania w dużych organizacjach.

Rozwiązaniem są narzędzia ankietowe klasy Enterprise, które oferują zaawansowaną analitykę, umożliwiającą przekształcenie spostrzeżeń w praktyczne wyniki.

W tym artykule omówię najlepsze oprogramowanie do ankiet Enterprise do przeprowadzania analizy nastrojów i poprawy lojalności klientów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do ankiet dla przedsiębiorstw?

Jeśli masz do czynienia ze złożonymi hierarchiami i wieloma punktami kontaktu, narzędzie do ankiet dla przedsiębiorstw musi mieć te funkcje:

Dostosowanie brandingu: Narzędzia, które pozwalają na niestandardowy wygląd formularza i URL dla spójności brandingu na liście

Narzędzia, które pozwalają na niestandardowy wygląd formularza i URL dla spójności brandingu na liście Integracja danych: Sprawdź, czy narzędzie ma niestandardowe połączenie z istniejącymi danymi klientów i wsparcie dla stosu technologicznego

Sprawdź, czy narzędzie ma niestandardowe połączenie z istniejącymi danymi klientów i wsparcie dla stosu technologicznego Bezpieczeństwo danych: Wybierz narzędzie, które zapewnia bezpieczeństwo danych i prywatność, aby zachować zgodność z RODO, CASL, CCPA i innymi protokołami ochrony danych.

Wybierz narzędzie, które zapewnia bezpieczeństwo danych i prywatność, aby zachować zgodność z RODO, CASL, CCPA i innymi protokołami ochrony danych. Automatyzacja: Poszukaj narzędzi, które automatyzują cykl pracy poprzez połączenie odpowiedzi ankietowych z zadaniami i osobami przypisanymi

Poszukaj narzędzi, które automatyzują cykl pracy poprzez połączenie odpowiedzi ankietowych z zadaniami i osobami przypisanymi Analityka i pulpit nawigacyjny: Upewnij się, że proces gromadzenia danych ankietowych umożliwia uruchamianie zaawansowanych analiz za pośrednictwem wizualnego pulpitu nawigacyjnego

Upewnij się, że proces gromadzenia danych ankietowych umożliwia uruchamianie zaawansowanych analiz za pośrednictwem wizualnego pulpitu nawigacyjnego Łatwość użycia: Upewnij się, że wybrane rozwiązania z listyoprogramowanie do ankiet pracowniczych ma niską barierę wejścia i prosty interfejs użytkownika do gromadzenia danych. Pozwoli to zaoszczędzić mnóstwo czasu w przyszłości

12 najlepszych narzędzi do ankiet dla przedsiębiorstw

W oparciu o moje dogłębne badania i lata zbierania opinii, oto najlepsze narzędzia, które mogę polecić:

1. ClickUp (najlepsze do zbierania i wizualizacji danych z ankiet)

ClickUp to oprogramowanie ankietowe dla przedsiębiorstw, ponieważ zostało zaprojektowane z myślą o skalowalności. Duże organizacje mają zbyt wielu interesariuszy. Dlatego wolą narzędzie, które nie zwiększa tarcia i utrzymuje informacje zwrotne w porządku.

Przechwytywanie odpowiednich danych za pomocą widoku formularza ClickUp Formularze ClickUp to w pełni konfigurowalny moduł raportowania i gromadzenia danych usprawniający cykl pracy. Oto jego funkcje:

Niestandardowe tworzenie formularzy: Twórz dostosowane formularze do różnych celów, takich jak ankiety, zbieranie opinii lub przesłane zadania. To niestandardowe rozwiązanie zapewnia, że formularze spełniają określone potrzeby organizacyjne

Twórz dostosowane formularze do różnych celów, takich jak ankiety, zbieranie opinii lub przesłane zadania. To niestandardowe rozwiązanie zapewnia, że formularze spełniają określone potrzeby organizacyjne Interfejs "przeciągnij i upuść": Dodawanie i rozmieszczanie pól zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ta prostota zmniejsza krzywą uczenia się dla nowych użytkowników i poprawia wydajność ankiety

Dodawanie i rozmieszczanie pól zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ta prostota zmniejsza krzywą uczenia się dla nowych użytkowników i poprawia wydajność ankiety Logika warunkowa: Twórz bardziej trafne i angażujące ankiety z logiką warunkową, co oznacza, że niektóre pytania mogą się pojawiać lub zmieniać na podstawie poprzednich odpowiedzi

Twórz bardziej trafne i angażujące ankiety z logiką warunkową, co oznacza, że niektóre pytania mogą się pojawiać lub zmieniać na podstawie poprzednich odpowiedzi Różnorodność typów pól: Zbieraj kompleksowe dane dla różnych scenariuszy, ponieważ widok Formularza wspiera różne typy pól, w tym pola zadań i pola niestandardowe

Zbieraj kompleksowe dane dla różnych scenariuszy, ponieważ widok Formularza wspiera różne typy pól, w tym pola zadań i pola niestandardowe Opcje udostępniania publicznego: Udostępnianie formularzy publicznie lub osadzanie ich na stronach internetowych, co ułatwia dotarcie do szerszego grona odbiorców w celu uzyskania ankiet lub opinii

Udostępnianie formularzy publicznie lub osadzanie ich na stronach internetowych, co ułatwia dotarcie do szerszego grona odbiorców w celu uzyskania ankiet lub opinii Opcje niestandardowe: Dostosuj estetykę formularza, w tym kolory i branding, aby dopasować go do tożsamości korporacyjnej

Oto, co klient ma do powiedzenia na temat ClickUp:

_ClickUp dobrze nadaje się do spotkań, wypełniania formularzy, zbierania danych, zarządzania codziennymi zadaniami, zarządzania przepustowością zespołu, zarządzania pracą, gdy członkowie zespołu są poza biurem z powodu urlopów lub dni chorobowych, danych historycznych i dobrze jest zobaczyć, ile pieniędzy i kampanii nasz zespół dotknął w ciągu roku

Chrissie Boyle, Senior Campaign Manager, Penske Media Corporation

Analizuj dane z ankiet i podejmuj decyzje na ich podstawie za pomocą pulpitów ClickUp Dashboard

Po zrobieniu badania opinii, przeanalizuj je za pomocą Pulpity ClickUp . Oto kluczowe funkcje:

Dostosowywane widżety: Wizualizuj wyniki ankiet i metryki za pomocą spersonalizowanych pulpitów z widżetami, które wyświetlają dane w formatach takich jak wykresy, grafy i listy.

Wizualizuj wyniki ankiet i metryki za pomocą spersonalizowanych pulpitów z widżetami, które wyświetlają dane w formatach takich jak wykresy, grafy i listy. Aktualizacje danych w czasie rzeczywistym: Dostęp do najbardziej aktualnych danych ankietowych z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można podejmować decyzje na czas w oparciu o informacje zwrotne

Dostęp do najbardziej aktualnych danych ankietowych z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można podejmować decyzje na czas w oparciu o informacje zwrotne Integracja danych: Agregacja danych ankietowych z wielu źródeł w jednym pulpicie do kompleksowej analizy

Agregacja danych ankietowych z wielu źródeł w jednym pulpicie do kompleksowej analizy Śledzenie wydajności: Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z odpowiedziami na ankiety, takich jak wskaźniki odpowiedzi i wyniki satysfakcji, ułatwiające lepszy wgląd w ogólną wydajność

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z odpowiedziami na ankiety, takich jak wskaźniki odpowiedzi i wyniki satysfakcji, ułatwiające lepszy wgląd w ogólną wydajność Narzędzia do współpracy: Umożliwiają członkom zespołu udostępnianie spostrzeżeń i omawianie wyników bezpośrednio na platformie, usprawniając pracę zespołową

ClickUp ma jeszcze jeden sposób na ułatwienie pracy: szablony! Jeden z naszych najpopularniejszych szablony formularzy zwrotnych jest Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp .

Zbieraj opinie klientów za pomocą szablonu ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Ten szablon pomaga firmom zrozumieć, co klienci sądzą o ich produktach i usługach. Większość pytań jest zrobiona za Ciebie - wystarczy edytować opisy i dodać przepływ logiczny, aby uczynić je własnymi.

Użyj niestandardowych pól do edycji parametrów ankiety i czterech niestandardowych widoków do przetwarzania danych; następnie zwizualizuj je w pulpicie, aby podjąć świadome kroki.

Dla Enterprise, które obsługują różne branże i segmenty klientów, zorganizowany proces zbierania opinii jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie czasu i utrzymanie dokładności danych.

Zwiększ zaangażowanie pracowników i zmniejsz rotację dzięki segmentacji wyzwań i opinii pracowników za pomocą szablonu opinii pracowników ClickUp

Innym skutecznym sposobem na ulepszenie firmy jest pytanie pracowników o pomysły. Szablon opinii pracowników ClickUp może stworzyć kulturę przejrzystości i odpowiedzialności, jednocześnie sprawiając, że pracownicy poczują się docenieni i wysłuchani.

Zbieraj szczegółowe, ukierunkowane informacje zwrotne i twórz zadania w ClickUp na podstawie elementów działań. Organizuj i śledź je za pomocą Widoki Tablicy ClickUp aby zapewnić, że informacje zwrotne zostaną uwzględnione.

Czytaj także: Przykłady skutecznych informacji zwrotnych dla pracowników w celu zapewnienia obiektywnych danych wejściowych i zwiększenia morale Możesz również zbadać konkretne problemy za pomocą szablony kwestionariuszy . Na przykład, Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp jest idealny dla teamów produktowych, aby dowiedzieć się, co użytkownicy sądzą o funkcjach i błędach.

Skorzystaj z szablonu ankiety opinii o produkcie ClickUp, aby przetestować funkcje i przeprowadzić badania odbiorców

Dane zebrane od klientów mogą być wykorzystane do zdefiniowania planów rozwoju produktu i modyfikacji strategii rozwoju. Uwzględnij niestandardowe pola, takie jak częstotliwość korzystania z produktu, czas trwania i ogólne zadowolenie, aby zakwalifikować użytkowników.

ClickUp najlepsze funkcje

Logika warunkowa: Dodaj dynamiczne przypadki użycia w jednym formularzu, włączając logikę warunkową dla każdego pytania

Dodaj dynamiczne przypadki użycia w jednym formularzu, włączając logikę warunkową dla każdego pytania Pulpity nawigacyjne: Filtrowanie danych ankietowych i wizualizacja wniosków dla lepszego podejmowania decyzji

Filtrowanie danych ankietowych i wizualizacja wniosków dla lepszego podejmowania decyzji AI-powered nudges: Przetwarzanie danych z pulpitu przezClickUp Brain aby natychmiast uzyskać odpowiedzi i znaleźć spostrzeżenia dotyczące kolejnych kroków

Przetwarzanie danych z pulpitu przezClickUp Brain aby natychmiast uzyskać odpowiedzi i znaleźć spostrzeżenia dotyczące kolejnych kroków Ścisły ekosystem: Korzystaj z zadań, tablic Kanban, dokumentów, kalendarzy i innych narzędzi ClickUp bez opuszczania obszaru roboczego

Korzystaj z zadań, tablic Kanban, dokumentów, kalendarzy i innych narzędzi ClickUp bez opuszczania obszaru roboczego Automatyzacja: Wysyłaj masowe prośby o opinie i wyzwalaj zadania na podstawie odpowiedzi

Limity ClickUp

Istnieje wiele funkcji, a zapoznanie się z nimi może zająć trochę czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Jotform (najlepszy do uproszczonych ankiet)

przez Jotform Jotform zaimponował mi łatwym w użyciu, bezsensownym narzędziem do tworzenia formularzy, które jest idealne dla firm, które chcą rozpocząć zbieranie opinii. Możesz konwertować odpowiedzi na raporty za pomocą jednego kliknięcia i wybrać opcję udostępniania plików PDF lub osadzania ich na swojej stronie internetowej, aby otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym. Pozwala również na zbieranie odpowiedzi w trybie offline.

Najlepsze funkcje Jotform

Widok odpowiedzi na ankiety w bazie danych przypominającej arkusz kalkulacyjny, która jest podobna do innych narzędzi biurowych

Zbieranie opinii na targach i konferencjach dzięki własnemu trybowi kiosku

Integracja bramek płatniczych bezpośrednio w formularzach w celu przyjmowania pieniędzy za pośrednictwem ankiet

Limity Jotform

Brak konfigurowalnych szablonów e-mail, które mogą być używane domyślnie

Wiele kluczowych funkcji jest wycenionych za droższymi planami, co utrudnia mniejszym teamom maksymalne wykorzystanie możliwości

Ceny Jotform

Starter: Free Forever

Free Forever Brązowy: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Silver: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Gold: $129/miesiąc za użytkownika

$129/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4.7/5 (ponad 3,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 3,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

3. Qualtrics CoreXM (najlepszy do przetwarzania danych ankietowych z wykorzystaniem AI)

przez Qualtrics CoreXM Qualtrics CoreXM to narzędzie do zarządzania doświadczeniem i strategią interesariuszy, które wykorzystuje AI do gromadzenia danych i upraszczania badań wewnętrznych. Jest ono zakończone i przeznaczone dla Enterprise, które potrzebują potężnego narzędzia do zbierania opinii pracowników które współpracują z ich istniejącym stosem technologicznym.

Podejście "przeciągnij i upuść" do projektowania ankiet i podsumowywanie opinii wideo za pomocą generatywnego AI pozwoli zaoszczędzić cenne godziny w pracy.

Najlepsze funkcje Qualtrics CoreXM

Zezwalaj na odpowiedzi wideo i audio w ankietach, aby zapewnić respondentom maksymalną elastyczność

Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych, podsumowań opinii i najlepszych praktyk projektowych

Eksport danych z ankiet do pulpitów na 30 sposobów

Limity Qualtrics CoreXM

Może być skomplikowany w użyciu, chyba że masz do dyspozycji eksperta Qualtrics

Ceny Qualtrics CoreXM

Badania strategiczne: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Strategiczny UX: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Strategiczna marka: Wycena niestandardowa

Oceny i recenzje Qualtrics CoreXM

G2: 4.4/5 (ponad 2500 recenzji)

4.4/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. QuestionPro (najlepszy dla paneli ankietowych)

przez QuestionPro QuestionPro to solidne oprogramowanie do badań klientów i ankiet dla przedsiębiorstw. Odpowiada na wyzwania związane ze skalowalnością Enterprise, oferując ponad 22 miliony panelistów gotowych do udostępniania opinii na temat produktów i usług.

Narzędzie zapewnia, że paneliści są podwójnie wybrani i pochodzą z różnych środowisk. Autentyczne i unikalne odpowiedzi są idealne do testowania nowych ofert przed rozszerzeniem ich na niestandardowych klientów.

Najlepsze funkcje QuestionPro

Prowadzenie ankiet w różnych regionach i grupach demograficznych dzięki wielojęzycznemu wsparciu ankiet

Wyzwalacz automatyzacji e-maili dla przypomnień i działań następczych w oparciu o odpowiedzi ankietowe

Ochrona odpowiedzi i danych uczestników dzięki zgodności z RODO i CCPA

Limity QuestionPro

Jedynym sposobem udostępniania ankiet jest e-mail, podczas gdy większość innych narzędzi do ankiet oferuje funkcję udostępniania połączonych linków

Zależnie od posiadanej wiedzy technicznej, QuestionPro może wymagać stromej krzywej uczenia się

Ceny QuestionPro

Essentials: Free Forever

Free Forever Advanced: $99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$99/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Teams Edition: $83/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$83/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Research Edition: Niestandardowy cennik

QuestionPro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

5. Birdeye (najlepsza do zbierania ankiet opartych na tekście)

przez Ptasie oko Birdeye jest pięknie zaprojektowanym narzędzie do zarządzania niestandardowymi opiniami klientów które spełnia wszystkie wymagania stawiane oprogramowaniu do ankiet dla przedsiębiorstw. Jest łatwe w użyciu, oferuje wizualne wskazówki do interakcji między pulpitami i ma reguły oparte na odpowiedziach dla pytań uzupełniających.

Wyróżnia się jednak w przypadku tekstów konwersacyjnych. Oparte na tekście zbieranie opinii poprawia wskaźniki otwartości i zakończonych ankiet, jednocześnie powodując najmniejsze tarcia wśród respondentów z sektora Enterprise.

Najlepsze funkcje Birdeye

Wykorzystanie specjalnie stworzonych ankiet NPS do identyfikacji klientów, którzy mogą stać się mistrzami marki

Przewijanie odpowiedzi i kierowanie negatywnych opinii do zgłoszeń - wszystko w ramach ujednoliconej skrzynki odbiorczej

Zrozumienie danych demograficznych dzięki segmentacji i wglądowi w lokalizację

Limity Birdeye

Użytkownicy skarżyli się, że nowe funkcje są często wdrażane bez odpowiedniej implementacji, co zagraża stabilności danych i systemu

Ceny Birdeye

Starter: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Wzrost: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Dominacja: Niestandardowa wycena

Birdeye oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 2500 recenzji)

4,8/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

6. Typeform (najlepsze szablony ankiet)

przez Typeform Typeform jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań na liście i muszę przyznać, że jego sława jest zasłużona. Typeform koncentruje się na formularzach i ankietach od pierwszego dnia, co pomogło mu udoskonalić funkcje i umocnić swoją pozycję w tym segmencie.

Ta przyjazna dla użytkownika platforma ma rosnącą bazę klientów ze względu na cykl pracy kreatora formularzy i strategie badawcze Enterprise.

Jednak jej wyróżniającą się funkcją jest oszałamiająca liczba szablonów. Gotowe szablony są pięknie zaprojektowane, z możliwością łatwego niestandardowego dostosowania i szybkiego wdrożenia.

Najlepsze funkcje Typeform

Wybierz jeden z wielu wyselekcjonowanych szablonów, takich jakopinie 360 stopniankieta dotycząca zachowań konsumenckich, formularz zapytania sprzedażowego, szablon ankiety dotyczącej rezygnacji itp.

Skorzystaj z narzędzi do tworzenia ankiet i formularzy, aby tworzyć kanały informacji zwrotnej dopasowane do Twoich celów

Integracja z ponad 300 innymi narzędziami w celu usprawnienia istniejącego cyklu pracy

Limity Typeform

Musisz odpowiadać na pytania jedno po drugim, ponieważ nie pozwala respondentom zobaczyć wszystkich pytań jednocześnie

Ceny Typeform

Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Plus: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Business: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

TypeForm oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (750+ recenzji)

4.5/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (850+ opinii)

7. SurveyMonkey Enterprise (najlepszy pod względem bezpieczeństwa klasy korporacyjnej)

przez SurveyMonkey Enterprise SurveyMonkey Enterprise wykorzystuje podstawowe kompetencje SurveyMonkey i uzbraja je w obsługę danych na poziomie przedsiębiorstwa, aby zapewnić dużym firmom swobodę pracy z danymi ankietowymi. Zasadniczo, narzędzie to pełni funkcję doskonałego alternatywa dla oryginalnego SurveyMonkey .

Asystent AI SurveyMonkey oferuje sugestie i wskazówki dotyczące cyklu pracy, które pomagają w tworzeniu formularzy. Ankiety można udostępniać za pośrednictwem połączonych linków, poczty e-mail, a nawet osadzania na stronie internetowej. Narzędzie do analizy ankiet pomaga przeprowadzić analizę nastrojów, tworzyć chmury słów i kategoryzować odpowiedzi.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey Enterprise

Tworzenie i uruchamianie niestandardowych powiadomień o zakończeniu ankiety i dostarczanie natychmiastowych wyników w przypadku ankiet gamifikowanych, takich jak quizy

Szyfrowanie danych respondentów i zabezpieczanie pulpitów ankiet dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO), zgodności z HIPAA i RODO

Wykorzystanie wewnętrznego zespołu IT do monitorowania kont SurveyMonkey Enterprise poprzez połączenie dostawcy tożsamości

Limity SurveyMonkey Enterprise

Zaawansowana analityka może przytłoczyć użytkowników, którzy nie są obeznani z technologią lub przyzwyczajeni do ekosystemu SurveyMonkey

Ceny SurveyMonkey Enterprise

Enterprise: Niestandardowy cennik

SurveyMonkey Enterprise oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 22 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 22 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

8. Survicate (najlepszy do ankiet wielokanałowych)

przez Survicate Czy kiedykolwiek chciałeś tworzyć i wdrażać ankiety w produktach, e-mailach i aplikacjach za jednym zamachem? Survicate robi coś podobnego dzięki wielokanałowej automatyzacji, która jest dostosowana do każdej sceny podróży użytkownika.

Od mierzenia doświadczenia produktu poprzez ankiety wyzwalane przez wydarzenia po prowadzenie badań strony internetowej poprzez konfigurowanie właściwości wizyty, Survicate jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw rozpoczynających kampanie zbierania opinii na dużą skalę we wszystkich punktach styku.

Najlepsze funkcje Survicate

Dodawanie kodu śledzenia w aplikacjach, stronach internetowych i połączonych witrynach w celu wdrażania i monitorowania wielu ankiet

Wykorzystanie zaawansowanej logiki do wyświetlania odpowiednich pytań respondentom w oparciu o poprzednie odpowiedzi

Przyciąganie użytkowników mediów społecznościowych do kampanii ankietowych dzięki bezpośredniemu udostępnianiu linków i kodów QR

Limity Survicate

Pomimo promocji wielokanałowego zbierania ankiet, pulpit nie agreguje wyników ankiet w różnych kanałach, co ogranicza wgląd w nie

Ceny Survicate

Free Forever: 25 odpowiedzi/miesiąc

25 odpowiedzi/miesiąc Business: Od $99/miesiąc

Od $99/miesiąc Skala: Od 299 USD/miesiąc

Survicate oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 150 recenzji)

4.6/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 35 recenzji)

9. Qualaroo (najlepszy do zachęcania użytkowników do wyrażania opinii)

przez Qualaroo Qualaroo rozwiązuje główny problem w zbieraniu opinii: pytania kontekstowe. Wykorzystuje zastrzeżoną funkcję "Nudge" do analizy zawartości ekranu i intencji użytkownika. Pozwala to Qualaroo na zadawanie trafnych i unikalnych pytań, które poprawiają doświadczenie użytkownika i wskaźnik odpowiedzi.

Aby jak najlepiej wykorzystać Qualaroo, należy osadzić kod ustawienia w Menedżerze etykiet Google, edytować pytania i zbierać spostrzeżenia za pomocą szturchnięć.

Najlepsze funkcje Qualaroo

Włączanie do formularzy zaawansowanych parametrów celu, takich jak subdomeny, dopasowanie wyrażeń regularnych, tożsamość, lokalizacja przewijania i zamiar wyjścia

Uruchamianie Qualaroo Nudge w prototypach Figma, InVision i Adobe XD w celu udoskonalenia rozwoju produktu

Uzyskaj analizę nastrojów i spostrzeżenia dzięki IBM Watson

Limity Qualaroo

Szablony są zorganizowane w oparciu o cele, a nie według działów, co utrudnia zespołom znalezienie odpowiedniego szablonu

Ceny Qualaroo

Free: Do 50 odpowiedzi

Do 50 odpowiedzi Business: $39.99/100 odpowiedzi miesięcznie

Oceny i recenzje Qualaroo

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

4.3/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 opinii)

10. Suzy Insights (najlepsze dla zaawansowanych metodologii ankiet)

przez Suzy Insights Suzy Insights jest narzędziem badawczym opartym na AI, które pozwala na łatwe tworzenie kwestionariusze satysfakcji pracowników i wprowadzać elementy marki do formularzy. Przekształca odpowiedzi w odpowiedzi AI, dzięki czemu można od razu wdrożyć dane.

Jednak jako oprogramowanie do ankiet dla przedsiębiorstw, Suzy Insights wyróżnia się różnymi rodzajami wsparcia ankiet. Od testów monadycznych po analizę TURF i mapy cieplne - jeśli chcesz eksperymentować z różnymi metodologiami, Suzy Insights jest Twoim narzędziem.

Najlepsze funkcje Suzy Insights

Przekształcenie normalnych ankiet w potężny potok gromadzenia danych z retargetingiem, logiką ankiet i punktami profilowania

Automatyzacja eksportu PowerPoint i Excel, aby zaoszczędzić czas i kontynuować pracę z istniejącym stosem

Uruchamianie ankiet dla wstępnie zdefiniowanych przypadków użycia, takich jak testowanie koncepcji, analiza konkurencji i profilowanie konsumentów

Limity Suzy Insights

W przeciwieństwie do podsumowania wyników, dane do tabel krzyżowych w PowerPoint trzeba wprowadzać ręcznie

Stroma krzywa uczenia się dla osób dopiero rozpoczynających badania konsumenckie

Ceny Suzy Insights

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Suzy Insights

G2: 4.7/5 (125+ recenzji)

4.7/5 (125+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

11. Sogolytics (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconego zarządzania ankietami i opiniami)

przez Sogolytics Sogolytics oferuje pakiet narzędzi do ankietowania i zarządzania doświadczeniami, które działają w tandemie, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do gromadzenia danych. SogoSurvey i SogoCore to dwa flagowe produkty, których używałem razem, aby uzyskać najlepsze wyniki ankiet.

SogoSurvey pomaga tworzyć i udostępniać proste ankiety online, podczas gdy SogoCore usprawnia cykl pracy dzięki wielokanałowej dystrybucji, raportowaniu opartemu na AI i zarządzaniu danymi.

Najlepsze funkcje Sogolytics

Generowanie kompleksowych, ale oddzielnych raportów z ankiet dla każdego teamu i grupy demograficznej

Eksport danych z powrotem do Sogolytics w celu dalszej analizy i uzyskania przydatnych informacji

Automatyzacja czasu trwania ankiet, zaproszeń i przypomnień, aby być na bieżąco z celami ankiet

Limity Sogolytics

Przyzwyczajenie się do wszystkich narzędzi i funkcji Sogo może zająć trochę czasu

Ceny Sogolytics

SogoCore: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe SogoCX: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe SogoEX: Ceny niestandardowe

Sogolytics oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

4.6/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

12. SurveyLegend (najlepszy dla atrakcyjnych wizualnie ankiet)

przez SurveyLegend Podczas gdy kilka innych programów ankietowych dla przedsiębiorstw jest obciążonych złożonymi cyklami pracy, SurveyLegend przyjmuje inne podejście.

Demokratyzuje tworzenie ankiet, upraszczając kroki i wykorzystując wizualne podpowiedzi, które pomagają zaprojektować wspaniałe formularze. Otrzymujesz wszystkie niezbędne funkcje, takie jak branding, udostępnianie połączonych linków, osadzanie i najwyższej klasy analizy.

Najlepsze funkcje SurveyLegend

Tworzenie i monitorowanie ankiet na różnych urządzeniach z płynnym wsparciem międzyplatformowym

Dodawanie przepływów logicznych i branchów w celu dzielenia ankiet na różne ścieżki dla łatwej segmentacji

Tworzenie ankiet od prawej do lewej z natywnym wsparciem dla języka RTL, projektowania i analityki

Limity SurveyLegend

Wersja Free nie posiada opcji eksportu danych

Ceny SurveyLegend

Starter: Free

Free Pro: $19/miesiąc

$19/miesiąc Business: $39/miesiąc

$39/miesiąc Legendary: Niestandardowy cennik

SurveyLegend oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 450 recenzji)

4.4/5 (ponad 450 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 opinii)

Uprość przetwarzanie danych ankietowych w Enterprise dzięki ClickUp

Większość wzmiankowanego powyżej oprogramowania do ankiet dla przedsiębiorstw pomaga w badaniach i analizach, ale rzadko upraszcza ten proces. ClickUp wyróżnia się tym, że nie potrzebujesz osobnego narzędzia do przetwarzania danych ankietowych proszenia o opinie i przetwarzanie zebranych danych.

ClickUp Formularze jest częścią sprytnie zaprojektowanej platformy ankiet dla przedsiębiorstw, która obejmuje zadania, dokumenty, wizualne pulpity i raportowanie. Zapewnia ona przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia niestandardowych ankiet, zbierania odpowiedzi i podejmowania decyzji opartych na danych na podstawie szczegółowych informacji.

Wypróbuj ClickUp, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie do zbierania, segmentowania i analizowania danych ankietowych od pracowników, klientów i innych interesariuszy. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!