Free Arkusze Google - szablony kalendarzy mediów społecznościowych

Co odróżnia świetną strategię społecznościową od tej w porządku? Kalendarz zawartości!

Szablon kalendarza mediów społecznościowych w Arkuszach Google może organizować zawartość i wysyłać przypomnienia, chroniąc przed tworzeniem kolejnych momentów "Co ja sobie myślałem".

Zanim przejdziesz do Internetu i wyszukasz "szablon kalendarza mediów społecznościowych w Arkuszach Google", zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą gotowych do użycia szablonów kalendarzy!

Niezależnie od tego, czy jesteś supergwiazdą solo, czy zespołem marketingowych ninja, tutaj znajdziesz swoje dopasowanie!

Zrozumienie szablonów kalendarzy mediów społecznościowych

Szablon kalendarza mediów społecznościowych to gotowy planer używany przez twórców zawartości i firmy do organizowania postów publikowanych w różnych kanałach mediów społecznościowych

Zawiera on wbudowane zakładki, takie jak terminy, osoby przypisane itp. i może być dalej rozszerzany o dodatkowe szczegóły, takie jak komentarze, śledzenie zaangażowania i inne, zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Podczas gdy Arkusze Google umożliwiają przechwytywanie wielu punktów danych w formacie tabelarycznym, szablon idzie o kilka kroków do przodu. To bardziej jak jeden z tych aplikacje kalendarza ale z dodatkowymi funkcjami dostosowanymi do świata mediów społecznościowych.

Influencerzy, celebryci i ich menedżerowie używają tego planera, aby upewnić się, że wszystkie ich posty w mediach społecznościowych są odpowiednie dla ich celów i przesłane na czas. Może on również zwiększyć Twoją obecność w Internecie, łącząc się z narzędziami takimi jak aplikacje do wideokonferencji, usługi udostępniania plików i rozwiązania do analizy danych.

Co składa się na dobry szablon kalendarza mediów społecznościowych w Arkuszach Google?

Dobry szablon kalendarza Arkusze Google powinien pomóc użytkownikom w łatwym poruszaniu się po wielu krokach w tworzeniu skutecznej zawartości.

Poniżej przedstawiono kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy jego wyborze:

Wyznaczone sloty: Podczas żonglowania wieloma rodzajami zawartości mediów społecznościowych, upewnij się, że każdy typ zawartości otrzymuje swoje własne sloty

Podczas żonglowania wieloma rodzajami zawartości mediów społecznościowych, upewnij się, że każdy typ zawartości otrzymuje swoje własne sloty Funkcje współpracy: Kalendarz mediów społecznościowych w Arkuszach Google musi ułatwiać pracę zespołową poprzez możliwość udostępniania plików, dodawania komentarzy i tym podobnych, aby pomóc twórcom w burzy mózgów, wymianie wiedzy i dzieleniu się opiniami

Kalendarz mediów społecznościowych w Arkuszach Google musi ułatwiać pracę zespołową poprzez możliwość udostępniania plików, dodawania komentarzy i tym podobnych, aby pomóc twórcom w burzy mózgów, wymianie wiedzy i dzieleniu się opiniami Wizualizacja: Dobrze zwizualizowany kalendarz pomaga użytkownikom identyfikować luki, ustalać priorytety zadań w oparciu o pilność i poziom ważności, usprawniać współpracę i z łatwością mierzyć wydajność

Dobrze zwizualizowany kalendarz pomaga użytkownikom identyfikować luki, ustalać priorytety zadań w oparciu o pilność i poziom ważności, usprawniać współpracę i z łatwością mierzyć wydajność Osie czasu: Dzięki funkcjom osi czasu, takim jak przeciąganie i upuszczanie w celu ustawienia terminów i zależności między zadaniami, które poprawiają priorytetyzację, będziesz w stanie zapobiec kłopotom w ostatniej chwili podczas burzy mózgów na temat zawartości

Dzięki funkcjom osi czasu, takim jak przeciąganie i upuszczanie w celu ustawienia terminów i zależności między zadaniami, które poprawiają priorytetyzację, będziesz w stanie zapobiec kłopotom w ostatniej chwili podczas burzy mózgów na temat zawartości Segmentacja odbiorców: Aby tworzyć bardziej celową zawartość, kalendarz mediów społecznościowych musi dzielić dużych odbiorców na małe i łatwe w zarządzaniu grupy, w zależności od danych konsumenckich, takich jak informacje o profilu, posty, interakcje, obserwacje itp.

Aby tworzyć bardziej celową zawartość, kalendarz mediów społecznościowych musi dzielić dużych odbiorców na małe i łatwe w zarządzaniu grupy, w zależności od danych konsumenckich, takich jak informacje o profilu, posty, interakcje, obserwacje itp. Sekcje planowania zawartości: Powinieneś być w stanie polegać na odrębnych sekcjach ułatwiających tworzenie zawartości. Mogą one obejmować między innymi platformy mediów społecznościowych, kategorie zawartości, wezwania do działania, harmonogramy postów i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Powinieneś być w stanie polegać na odrębnych sekcjach ułatwiających tworzenie zawartości. Mogą one obejmować między innymi platformy mediów społecznościowych, kategorie zawartości, wezwania do działania, harmonogramy postów i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) AI-powered: Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji użytkownicy mogą automatyzować przyziemne, ale niezbędne zadania, takie jak planowanie postów, generowanie pomysłów na zawartość, ocena wydajności, analiza nastrojów i inne

Dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji użytkownicy mogą automatyzować przyziemne, ale niezbędne zadania, takie jak planowanie postów, generowanie pomysłów na zawartość, ocena wydajności, analiza nastrojów i inne Alerty: Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia pozwalają upewnić się, że wszystkie elementy zostały sprawdzone - koniec z niedotrzymywaniem terminów lub zapominaniem o zaplanowaniu postu ⏰

Zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia pozwalają upewnić się, że wszystkie elementy zostały sprawdzone - koniec z niedotrzymywaniem terminów lub zapominaniem o zaplanowaniu postu ⏰ Integracja: Sparowanie kalendarza z platformami komunikacyjnymi, usługami udostępniania plików, aplikacjami do przesyłania wiadomości lub innymi usprawnia proces tworzenia zawartości

6 szablonów kalendarza mediów społecznościowych w Arkuszach Google

Wybór szablonu kalendarza mediów społecznościowych jest bardzo szeroki, co sprawia, że wybranie tego odpowiedniego jest jeszcze większym wyzwaniem. Podczas gdy niektóre oferują niestandardowe możliwości, inne idą o krok dalej, oferując automatyzację.

Aby uczynić tę podróż mniej przytłaczającą, przygotowaliśmy listę sześciu darmowych szablonów kalendarza zawartości. Szablony te pozwalają na tworzenie harmonogramów w Arkuszach Google , zostawiać komentarze dla innych użytkowników i nie tylko.

1. Szablon kalendarza redakcyjnego mediów społecznościowych by Szablon.net

przez Szablon.net Wypróbuj Szablon kalendarza redakcyjnego dla mediów społecznościowych by Szablon.net, w pełni konfigurowalne narzędzie, które zarządza podróżą tworzenia zawartości od początku do końca. Kompatybilny z Google, pozwala dodawać i usuwać kolumny i wiersze, kategoryzować typy zawartości i planować daty publikacji.

Dzięki specyficznym notatkom i komentarzom do każdego wpisu, ty i twój team ekspertów możecie bez wysiłku współpracować przy burzy mózgów, udostępnianiu opinii i przeglądaniu postów, podczas gdy przeprowadzania audytu mediów społecznościowych . Niezależnie od tego, czy chcesz pobrać go w Dokumentach Google, PDF, Word czy Apple Pages - wybór należy do Ciebie.

Najlepiej nadaje się dla: Teamów marketingowych, które chcą mieć ogólny widok swoich wysiłków marketingowych w mediach społecznościowych.

2. Szablon kalendarza zawartości mediów społecznościowych od HubSpot

przez HubSpotSzablon kalendarza zawartości mediów społecznościowych HubSpot to kompleksowe źródło informacji o wszystkich wymaganiach dotyczących mediów społecznościowych. Korzystając z zakładek specyficznych dla platformy, można dostosować zawartość do unikalnego stylu i wymagań różnych platform i odbiorców.

Aby być zawsze o krok do przodu w grze, skorzystaj z repozytorium treści, aby uporządkować zawartość, którą planujesz udostępniać swoim obserwatorom.

Co więcej, możesz łatwo podłączyć go do narzędzi HubSpot, takich jak CRM lub Marketing Hub, aby uzyskać płynną obsługę.

Najlepiej nadaje się dla: Osób indywidualnych lub małych teamów szukających prostego szablonu.

3. Szablon kalendarza zawartości mediów społecznościowych według Hootsuite

przez HootsuiteSzablon kalendarza zawartości mediów społecznościowych Hootsuite to łatwe w użyciu i konfigurowalne narzędzie. Kompatybilne z Arkuszami Google, zapewnia wbudowaną zakładkę Strategia, w której można stworzyć mapę drogową mediów społecznościowych określającą cel, kluczowe elementy zwiększające zaangażowanie itp,

Czy potrzebujesz kryształowej kuli, która powiadomi cię o wszystkich nadchodzących ważnych świętach, wydarzeniach i datach miesiąca, aby pomóc ci odpowiednio zaplanować zawartość? Z pomocą przychodzi zakładka Widok Miesięczny. W zakładce Widok tygodniowy możesz uporządkować swoje potrzeby związane z planowaniem na cały tydzień z dużym wyprzedzeniem.

I zgadnij co! Biblioteka Evergreen Content Library śledzi wszystkie posty, które wywołały szum wokół ciebie, abyś mógł je ponownie wykorzystać w obecnej formie lub nadać im zabawny charakter, kiedy tylko chcesz.

Najlepiej nadaje się dla: Teamów zajmujących się treścią, które chcą opracować strategię i planować swoją zawartość społecznościową zgodnie ze świętami i ważnymi wydarzeniami.

4. Szablon kalendarza zawartości według Backlinko

przez BacklinkoSzablon kalendarza zawartości Backlinko zawiera dwie warte uwagi zakładki: widok kalendarza, który pokazuje terminy i to, co ma zostać przesłane, oraz lista zawartości i arkusz cyklu pracy.

Jest on dość standardowy i umożliwia Teamsom zapisanie oś czasu dla każdej zawartości. Zakładka cyklu pracy oferuje przewodnik krok po kroku po różnych fazach cyklu życia zawartości, od przechwytywania pomysłów po publikację, od meta opisów po e-mail marketing, i zakończone w odpowiednim czasie.

Szablon kalendarza treści jest Free i można go pobrać jako arkusz kalkulacyjny Excel lub Arkusze Google.

Najlepiej nadaje się dla: Osób indywidualnych lub małych zespołów, które chcą ustandaryzować swoje przepływy pracy w mediach społecznościowych.

5. Kalendarz zawartości mediów społecznościowych dla małych firm według Small Business Trends

via Small Business Trends Small Business Trends's Kalendarz zawartości mediów społecznościowych dla Small Business został stworzony z myślą o potrzebach małych firm. Wyposażony w szczególne sekcje dla każdego kanału mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Instagram i X (dawniej Twitter), umożliwia użytkownikom skoncentrowany plan działań na każdy dzień tygodnia.

Można go pobrać jako dokument PDF, Excel lub Word - idealny dla małego zespołu.

A jeśli obecnie borykasz się z blokiem pisarskim i potrzebujesz lekkiego impulsu, ten zarządzanie projektami w mediach społecznościowych rozwiązanie może generować unikalne podpowiedzi, które pomogą Ci stworzyć wciągającą zawartość. To jest coś!

Najlepiej nadaje się dla: Małych firm, które potrzebują solidnego, ale celowego planu zawartości.

6. Szablon kalendarza zawartości Semrush

przez SemrushSzablon kalendarza zawartości Semrush dostarcza wszystkich narzędzi potrzebnych do prowadzenia harmonogramu mediów społecznościowych z rocznym wyprzedzeniem. Zakładka Kalendarz treści zawiera sekcje, w których można uwzględnić współpracowników, rodzaj zawartości, status publikacji i wiele więcej

Na osłodę, zakładka "Dodatkowe pola tworzy oddzielną sekcję dla każdego formularza zawartości i przechwytuje wszystkie istotne informacje na jego temat. Tak więc, nie musisz się wysilać, aby sprawdzić, jakie dane musisz śledzić do zrobienia powodzenia kampanii w mediach społecznościowych.

Najlepiej nadaje się do: Teams, które planują roczne lub kwartalne plany zawartości w oparciu o większe inicjatywy biznesowe.

Limity korzystania z Arkuszy Google/Dokumentów Google

Nie można zaprzeczyć, że Arkusze Google/Docs to świetne narzędzie do tworzenia dokumentów i edycji. Jednak media społecznościowe wymagają kilku kluczowych opcji dla użytkowników, aby odblokować nowe wyżyny. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego Arkusze Google/Docs mogą nie wystarczyć.

Brak widoczności: Brak odpowiednich narzędzi, takich jak wykresy Gantta czy tablice Kanban, pozwalających na widoczność cyklu pracy

Brak odpowiednich narzędzi, takich jak wykresy Gantta czy tablice Kanban, pozwalających na widoczność cyklu pracy Skomplikowane integracje: Integracja z innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak kalendarze, aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo itp. nie jest płynna i wymaga dodatkowych kroków

Integracja z innymi niezbędnymi narzędziami, takimi jak kalendarze, aplikacje do strumieniowego przesyłania wideo itp. nie jest płynna i wymaga dodatkowych kroków Brak automatyzacji: Nie można zautomatyzować aktualizacji statusów po opublikowaniu zawartości

Alternatywne szablony kalendarzy mediów społecznościowych

Podczas gdy wyżej wymienione szablony pomagają ci zrobić to, co do zrobienia, brakuje im wielu funkcji, takich jak alerty, zaawansowane opcje współpracy i integracje z wieloma ważnymi narzędziami, które są kluczowe do osiągnięcia sukcesu w mediach społecznościowych.

To niewątpliwie zmusza użytkowników do poszukiwania alternatywy dla Arkuszy Google .

ClickUp, kompleksowy sklep z narzędziami do zarządzania projektami, oferuje szeroki szyk możliwości, takich jak widoczność cyklu pracy poprzez ClickUp Gantt Charts , monitorowanie wydajności, śledzenie zadań i wiele więcej. Dzięki ClickUp Brain możesz teraz automatycznie generować pomysły na zawartość i szybciej uruchamiać kampanie.

Jeśli obciążenie pracą jest ogromne i nie jesteś w stanie priorytetyzować zadań, uporządkuj je dzięki Pulpity ClickUp -zapewnia przejrzystość, dając wgląd we wszystkie zadania i czas potrzebny na ich zakończenie, zwiększając tym samym wydajność. Można go niestandardowo dostosować, aby śledzić wydajność swoich kampanie marketingowe też.

1. Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Jeśli potrzebujesz szablonu, który uporządkuje Twoją grę w mediach społecznościowych, Szablon kalendarza mediów społecznościowych ClickUp może być niezawodną opcją. Przeprowadzaj burze mózgów, przydzielaj zadania swojemu zespołowi i monitoruj trakcję swoich postów za pomocą tego szablonu, aby zmaksymalizować swój potencjał w mediach społecznościowych.

Ten szablon pomaga usprawnić cały proces dzięki wbudowanym ustawieniom, takim jak Widoki ClickUp , statusy itp., które mogą być dostosowane do Twoich wymagań biznesowych. Chcesz mieć pewność, że każdy szczegół związany z zawartością Twoich mediów społecznościowych jest w Twoim zasięgu? Feed niestandardowy Pole ClickUp jak chcesz, i gotowe.

Ponadto, dzięki wszystkim informacjom przechowywanym na jednej platformie, możesz zapewnić spójny przekaz we wszystkich swoich postach i zaprezentować głos marki.

Użyj widoku kalendarza ClickUp, aby zaplanować i zarządzać swoimi postami w mediach społecznościowych

Najlepiej nadaje się dla: Influencerów/marek, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z danymi powstania w mediach społecznościowych.

Używamy ClickUp do zarządzania i śledzenia naszych danych dotyczących powstania zawartości w mediach społecznościowych i cyfrowych. Pozwala nam to zobaczyć status każdej zawartości (w trakcie postępu, wymaga edycji, zaplanowane itp.) wraz z informacją, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również całą komunikację e-mailową, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może być używana do omawiania i oddelegowania zadań/kolejnych kroków (służąc potrzebie śledzenia i monitorowania naszego cyklu powstania zawartości).

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College - Student Wellness Center

2. Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Szablon kalendarza zawartości ClickUp

W czasach bezmyślnego przewijania, Twoi odbiorcy zrobiliby dodatkowy krok, aby wyszukać Cię w mediach społecznościowych, jeśli możesz trafić w dziesiątkę za każdym razem, gdy publikujesz. Mówiąc prościej, zawartość powinna być ukierunkowana na konkretne wydarzenia, okresy świąteczne itp.

Pamiętaj jednak, że nieprzewidziane wyzwania często czają się w ukryciu Tak więc, jeśli traktujesz planowanie zawartości po macoszemu, potajemnie przygotowujesz przepis na katastrofę.

Nie martw się; Szablon kalendarza zawartości ClickUp jest tutaj, aby pomóc. Stwórz terminową strategię, aby utrzymać zawartość gotową do pracy i zapobiec wszelkim pominięciom w interakcji z odbiorcami.

Szablon ten umożliwia przygotowanie ustrukturyzowanego harmonogramu na cały rok, pomagając przydzielić zasoby z dużym wyprzedzeniem i śledzenie wyników z przeszłości, które można wykorzystać jako spostrzeżenia dotyczące przyszłych postów.

Najlepiej nadaje się dla: Początkujących, jak i profesjonalistów starających się zachować spójność w swoim środowisku mediów społecznościowych.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Pulpity ClickUp do śledzenia zaangażowania w kliknięcia, liczby polubień i nie tylko, aby odpowiednio poprawić swoją obecność w mediach społecznościowych

3. Zaawansowany szablon dla mediów społecznościowych ClickUp

Szablon ClickUp Social Media Advanced

Czy jesteś profesjonalistą, który potrzebuje czegoś ekstra w swoich ramach planowania mediów społecznościowych? Rozumiemy to. Czasami potrzebujesz dodatkowych szczegółów w szablonach, aby śledzić kategorie zawartości, kanały mediów społecznościowych, wersje robocze statusów i nie tylko. Zaawansowany szablon mediów społecznościowych ClickUp to idealne połączenie.

Dzięki jego zaawansowanym funkcjom możesz zachować całą swoją zawartość (taką jak wersje robocze, połączone linki, grafiki itp.) w jednym miejscu, chociaż są one przeznaczone do przesłania na różne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, X (dawniej Twitter) i Instagram. Uwzględnij wszystkie szczegóły, takie jak współpraca z influencerami, trendy z własnym akcentem i wpływowe dane, które można wykorzystać jako spostrzeżenia na później.

Oferuje cztery niestandardowe widoki - listę, tablicę, kalendarz, osadzanie i dokument - umożliwiając szybkie przejście przez proces tworzenia zawartości od pomysłu do publikacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w maksymalnym wykorzystaniu tego szablonu, ClickUp ma wbudowany dokument pomocy, który może być twoim własnym ekspertem i pomóc ci w poruszaniu się po narzędziu.

Najlepiej nadaje się dla: Podmiotów korporacyjnych z dużą obecnością w mediach społecznościowych na wielu kanałach.

Wskazówka dla profesjonalistów: Pisz kopie postów, pomysłów, inspiracji i nie tylko, używając Dokumenty ClickUp . Umożliwia również osadzanie zakładek i tworzenie tabel, współpracę z innymi użytkownikami w celu edytowania go w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie go z określonymi uprawnieniami dostępu zespołowego, gościnnego lub publicznego.

4. Szablon kalendarza promocji ClickUp

kalendarz promocyjny ClickUp

Chcesz nagrodzić swoich lojalnych klientów lub przyciągnąć uwagę nowych nabywców kuszącymi promocjami i ofertami? Kampanie promocyjne są jednym ze sposobów do zrobienia tego. Istnieje jednak tak wiele ruchomych elementów w planowaniu tych kampanii, że może to być wyczerpujące dla zespołu, aby pozostać zorganizowanym i zapewnić wysokiej jakości wyniki.

Wejdź do Szablon kalendarza promocji ClickUp , który może być przełomem dla Twojej firmy w osiąganiu celów z każdym działaniem promocyjnym. Szablon posiada łatwe do przeglądania listy, które bardzo usprawniają organizację zadań i współpracę. Możesz śledzić czas trwania swoich kampanii, wydajność, budżet i wszelkie konflikty.

Ponieważ szablon ten zapamiętuje zarówno przeszłe, jak i przyszłe promocje, możesz na czas wprowadzać zmiany w swojej strategii i upewnić się, że premiery produktów lub sezonowe wyprzedaże zostaną wprowadzone bez przeszkód.

Najlepiej nadaje się dla: Marek, które polegają na sezonowych lub promocyjnych kampaniach w mediach społecznościowych w celu promowania swoich produktów.

5. Szablon wpisu w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp

Twój kalendarz redakcyjny w mediach społecznościowych musi być wypełniony interaktywną zawartością, angażującymi kopiami i unikalnymi pomysłami, które połączą się z Twoją marką.

Myślenie o tym wydaje się łatwe, ale wykonanie tego to zupełnie inna gra w piłkę. Szablon postów w mediach społecznościowych ClickUp może pomóc w tworzeniu odpowiednich postów za pomocą ClickUp Doc w uporządkowany sposób. Jego format karty zapewnia widoczność każdego szczegółu w każdym poście, czyniąc go jeden z najlepszych kalendarzy online .

Mając to rozwiązanie w ręku, możesz zaplanować swoje posty tak, aby były one przesyłane w czasie, który przyciąga największą uwagę, niezależnie od platformy mediów społecznościowych. Wybierz preferowany widok (widok listy, widok osadzania,) widok kalendarza , itp.) i uporządkować platformę za pomocą pól dla osób przypisanych, terminów, kanałów i adresów URL.

Najlepiej nadaje się dla: Korporacji, które współpracują z wieloma influencerami w celu tworzenia zawartości rozrywkowej.

6. Szablon bloga dla mediów społecznościowych ClickUp

Szablon bloga ClickUp dla mediów społecznościowych

Blogowanie jest jednym z najbardziej niezawodnych sposobów tworzenia widoczności w przestrzeni mediów społecznościowych. Może dać szczegółowy widok tematów istotnych dla marki, a w tym celu ważne jest, aby posty na blogu były napisane w atrakcyjny sposób, z wizualizacjami, anegdotami i statystykami. Szablon bloga w mediach społecznościowych ClickUp powinien być preferowanym narzędziem w tym przypadku, ponieważ jego zdolność do pobierania pomysłów na zawartość, planowania postów i śledzenia wydajności w jednym interfejsie pomaga wnieść grę A do świata blogów.

Dźwignia ClickUp Brain aby generować dokładne podsumowania swoich projektów w mediach społecznościowych i otrzymywać aktualizacje dotyczące wyników, aby dopracować każdy istotny szczegół.

Zautomatyzuj swoje potrzeby w zakresie mediów społecznościowych, takie jak generowanie leadów i podsumowywanie raportów, dzięki ClickUp Brain

Najlepiej nadaje się dla: Teams mediów społecznościowych dążących do zwiększenia ruchu na swoich atrakcyjnych blogach.

7. Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp

Grupa docelowa nie zawsze ogranicza się do jednej platformy mediów społecznościowych. Niektórzy mogą często korzystać z LinkedIn, ale nie z Instagrama. Niektórym mogą podobać się dyskusje toczące się na X (dawniej Twitter), ale Facebook może nie być ich filiżanką herbaty.

Marki potrzebują zdyscyplinowanego podejścia do utrzymywania harmonogramu publikowania postów, aby angażować ludzi na wszystkich możliwych kanałach. Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp może być tutaj idealnym partnerem. Możesz go użyć do zaplanowania swoich postów na każdej platformie, zwiększenia swojej obecności w mediach, zrozumienia, co działa, a co nie, i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Zawiera:

Widok Według Platformy do kategoryzowania postów według platformy

Widok Kalendarza Aktywności, aby nakreślić nadchodzące posty i szczegółowo je zaplanować

Widok tygodniowej listy do zrobienia, aby podzielić to, co musi zostać zrobione w najbliższym czasie

Najlepiej nadaje się dla: Twórców koncentrujących się na zawartości edukacyjnej, poradach dotyczących stylu życia, poradach finansowych itp.

Wygraj w mediach społecznościowych z ClickUp

W dobie udostępniania memów i krótkich materiałów wideo, twórcy muszą stale ulepszać swoją grę za pomocą unikalnych strategii dotyczących zawartości. Dzięki szablonom kalendarzy mogą oni odetchnąć z ulgą, wiedząc, że o ich obecność w mediach społecznościowych dba sprawny asystent.

Możliwości ClickUp w zakresie planowania mogą być tutaj potężnym sprzymierzeńcem. Niestandardowe widoki zapewniają przejrzystość cyklu pracy dokładnie tak, jak tego chcesz, a konfigurowalne sloty dla każdego zadania oferują nieskończone możliwości dostosowania kalendarza.

Możesz przeprowadzać burze mózgów nad unikalnymi koncepcjami w dokumentach, planować posty przy użyciu automatyzacji, mierzyć wydajność i nie tylko! A ponieważ usprawnia to cykl pracy, możesz także poprawić swoje umiejętności zarządzania czasem - sytuacja korzystna dla obu stron!

A więc zarejestruj się na ClickUp za darmo już dziś, aby rozpocząć.