Jak przeprowadzić audyt mediów społecznościowych (z szablonami)?

Obecnie firmy publikują w mediach społecznościowych niemal codziennie. Nawet na platformach takich jak Instagram, TikTok czy YouTube, gdzie wysiłek/koszty związane z produkcją zawartości są wysokie, Business publikuje kilka razy w tygodniu.

Czy warto? Czy to za dużo? Czy przynosi to właściwe rezultaty? Audyt mediów społecznościowych pomoże ci się tego dowiedzieć.

Co to jest audyt mediów społecznościowych?

Audyt mediów społecznościowych to okresowy przegląd działań na różnych platformach, który pomaga zrozumieć, co działa, a co nie i gdzie potrzebne są ulepszenia.

Via: Shopify

Z czym wiąże się audyt mediów społecznościowych?

Zazwyczaj audyt mediów społecznościowych uwzględnia następujące elementy.

Obecność : Platformy, na których jesteś i charakter Twojej obecności tam

: Platformy, na których jesteś i charakter Twojej obecności tam Zasięg : Liczba obserwujących, wzrost, % botów, całkowity zasięg sieci itp.

: Liczba obserwujących, wzrost, % botów, całkowity zasięg sieci itp. Audience : Typ odbiorców na każdej platformie, ich dane demograficzne, zachowanie i interakcje

: Typ odbiorców na każdej platformie, ich dane demograficzne, zachowanie i interakcje Zawartość : Rodzaj i częstotliwość publikowanej zawartości na każdej platformie. Często obejmuje to również ilość ponownie wykorzystywanej zawartości

: Rodzaj i częstotliwość publikowanej zawartości na każdej platformie. Często obejmuje to również ilość ponownie wykorzystywanej zawartości Wydajność: Wyniki wszystkich ustawionych wskaźników, takich jak zaangażowanie, zakupy, poparcie, wartość życiowa klienta i inne

Czasami podejścia do audytu mediów społecznościowych, takie jak analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), pomagają w identyfikacji punktów, które należy podwoić i luk, które należy wypełnić.

Jak często firmy powinny przeprowadzać audyty mediów społecznościowych?

Nie ma reguły co do częstotliwości przeprowadzania audytów mediów społecznościowych. Zależnie od skali i złożoności strategii społecznościowej, może być konieczne zrobienie jednego audytu rocznie, półrocznie lub kwartalnie.

Pamiętaj, że audyt to tylko sposób na zrozumienie aktualnego stanu Twoich wyników w mediach społecznościowych. Jeśli regularnie śledzisz swoje wysiłki i wyniki oraz w razie potrzeby korygujesz kurs, być może nie potrzebujesz zbyt wielu audytów.

**Jak przeprowadzić audyt mediów społecznościowych?

Dobry audyt mediów społecznościowych to taki, który jest niestandardowy i dostosowany do potrzeb, strategii i obciążeń danej organizacji. Istnieją jednak pewne najlepsze praktyki, których można przestrzegać, aby upewnić się, że wszystkie podstawy zostały uwzględnione.

Oto ramy, które można wykorzystać do audytu mediów społecznościowych, sposoby na ich wykorzystanie najlepsze narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi dla agencji i szablony, które pozwolą Ci zacząć od razu.

1. Inwentaryzacja kont w mediach społecznościowych

Rozproszenie mediów społecznościowych jest powszechne. Entuzjastyczny stażysta mógł utworzyć konto TikTok, które zostało porzucone po zakończeniu stażu. Być może założyłeś konto na Pintereście, a następnie zrezygnowałeś z niego z powodu braku zainteresowania. Wszystkie te kanały nadal są kanałami mediów społecznościowych reprezentującymi twoją markę.

Rozpocznij audyt mediów społecznościowych od sporządzenia listy wszystkich kont w mediach społecznościowych powiązanych z Twoją marką. Uwzględnij aktywne i nieaktywne profile na różnych platformach.

Zidentyfikuj wszelkie nieoficjalne lub zduplikowane konta. Chociaż możesz nie być w stanie zamknąć parodii kont, możesz limitować oszustów.

2. Sprawdź swój profil

Oceń kompletność i spójność każdego profilu w mediach społecznościowych. Sprawdź, czy zdjęcia profilowe, biografie, adresy URL i inne szczegóły są aktualne.

Upewnij się, że każdy profil profesjonalnie i spójnie reprezentuje Twoją markę. Zoptymalizuj profile za pomocą odpowiednich słów kluczowych i wysokiej jakości wizualizacji, aby zwiększyć rozpoznawalność i wiarygodność marki.

3. Analizuj wskaźniki wydajności

Od czasu ostatniego audytu lub na początku roku musisz mieć ustawione cele dotyczące wskaźników zaangażowania, wzrostu liczby obserwujących, zasięgu, wyświetleń, kliknięć, zakupów itp.

Dodaj odpowiednie liczby dla każdego wskaźnika. Każda platforma oferuje pewien poziom analityki do rozważenia. Na przykład, widoki postów, komentarze, DM itp. są dostępne na pulpicie nawigacyjnym platformy mediów społecznościowych.

Aby uzyskać bardziej dogłębne zrozumienie, spróbuj narzędzia social listening do:

Zobaczyć, co niestandardowego mówią o Tobie Twoi klienci

Dowiedzieć się, jaka zawartość trafia do odbiorców

Zmierzyć skuteczność swojego harmonogramu publikowania

Identyfikować trendy i wzorce wskazujące na powodzenie strategii

Na tej scenie należy również zweryfikować, czy odbiorcy na profilach społecznościowych pasują do idealnej persony klienta (ICP).

Załóżmy na przykład, że jesteś domowym piekarzem. Oprócz ciast i wypieków, regularnie publikujesz również posty o swoim kochanym Maine Coonie, który przyciąga wielu miłośników kotów. Prawdopodobnie uzyskasz duże zaangażowanie w swoje posty, ale nie przełoży się to na sprzedaż.

Aby tego uniknąć, spójrz na wiek, płeć, lokalizację i zachowanie online swoich odbiorców, aby potwierdzić, że pasują one do Twojego ICP.

4. Oceń swoją zawartość

Jeśli publikujesz zbyt wiele słodkich wideo z kotami, nadszedł czas, aby poważnie to ocenić we współpracy ze swoimi odbiorcami zarządzanie marketingiem zawartości teams. Oto kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.

Typy zawartości: Śledź używane formaty, takie jak tekst, obrazy, wideo i historie. Zrozum, jaką mieszankę obecnie posiadasz i jak dobrze ona działa.

Jakość: Będzie to nowatorstwo pomysłów, zdolność do angażowania odbiorców, zgodność z tożsamością marki itp. Ty decydujesz, co oznacza dla Ciebie dobra jakość. Nie każdy musi publikować wideo godne Oscara!

Różnorodność: Jak różnorodne i odmienne od siebie są twoje posty? Dzięki temu dowiesz się, jak często Twoi odbiorcy mają coś nowego do zobaczenia/zaangażowania.

Wydajność: Oceń, które posty uzyskały największe zaangażowanie i dlaczego. Zawartość mediów społecznościowych może działać, ponieważ jest zabawna, dowcipna, dostosowana do czasu, innowacyjna, wyznaczająca trendy, a nawet po prostu podążająca za trendami. Zbadaj dogłębnie, dlaczego niektóre treści odniosły sukces.

Informacje zwrotne: Przyglądając się swojej zawartości, spójrz także na komentarze. Czy ludzie mówią pozytywne rzeczy? Czy niektóre posty spotkały się z reakcją? Dowiedz się jak najwięcej z interakcji z odbiorcami.

5. Kontynuuj analizę porównawczą

Twoja zawartość w mediach społecznościowych nie jest samotną wyspą. Istnieje w tym samym krajobrazie, co twoja konkurencja. Nie przegap więc tej części audytu mediów społecznościowych.

Przeanalizuj działania konkurencji w mediach społecznościowych. Przejrzyj ich zawartość, poziomy zaangażowania, częstotliwość publikowania postów i interakcje z obserwującymi, aby zidentyfikować ich mocne i słabe strony oraz najlepsze praktyki.

Mądrość życiowa mówi, by nie porównywać się z innymi. Nie dotyczy to jednak firm!

Analiza porównawcza z konkurentami zapewnia wgląd w standardy branżowe i podkreśla możliwości różnicowania. Ten krok jest niezbędny do zrozumienia konkurencyjnego krajobrazu i odpowiedniego sformułowania planu strategicznego.

6. Spisanie raportu z audytu

Załóżmy, że menedżer mediów społecznościowych w firmie monitoruje swoje kanały, zawartość i wydajność każdego dnia. Najprawdopodobniej są świadomi codziennych trendów, działań i spostrzeżeń.

Jednak głównym celem okresowego audytu mediów społecznościowych jest krok wstecz, zoom i dokładna ocena wszystkich działań w danym okresie. Do zrobienia tego daje wgląd, który może przyczynić się do wspólnego uczenia się. Aby dotrzeć do tych spostrzeżeń, potrzebna jest dobra dokumentacja.

Możesz pisać odręcznie za pomocą narzędzia takiego jak Dokumenty ClickUp lub dodać swoje obserwacje w pliku Widok tabeli ClickUp ułatwiając porównanie. Tak czy inaczej, do zrobienia swoje badania i notatki swoje spostrzeżenia.

W większości przypadków na tym audytor kończy audyt. Jednakże, integracja spostrzeżeń z powrotem do strategii mediów społecznościowych jest kluczową częścią audytu. Pomogą w tym dwa kolejne kroki.

7. Opracowanie zaleceń strategicznych

Na podstawie wyników audytu zoptymalizuj swoją strategię. Jeśli okaże się, że TikTok pochłania zbyt dużo czasu i budżetu, nie przynosząc wyników, warto wyłączyć ten kanał.

Lub, jeśli okaże się, że Instagram jest platformą o największym zaangażowaniu, możesz rozważyć zatrudnienie menedżerów mediów społecznościowych, aby szybciej odpowiadać na komentarze / DM. Możesz również rozważyć automatyzację odpowiedzi lub nauczyć się jak wykorzystać AI w copywritingu .

Przed wdrożeniem jakichkolwiek strategicznych zmian, ponownie skalibruj swoje cele. Zdefiniuj jasne, mierzalne cele, takie jak poprawa zaangażowania, zwiększenie bazy obserwujących lub zwiększenie sprzedaży.

Uczyń je widocznymi dla wszystkich członków teamu dzięki Cele ClickUp . W ClickUp można ustawić cele jako:

Cele liczbowe: Np. Zdobądź 5 milionów obserwujących na Instagramie

Cele zadań: Np. opublikować 16 postów tygodniowo

Cele pieniężne: Np. Zarobić 100 tys. dolarów dzięki sprzedaży na Instagramie

Prawdziwe/fałszywe cele: Np. Uzyskać 50% wzrost bazy obserwujących

Śledź swoje cele w czasie rzeczywistym i regularnie monitoruj swoje postępy.

Śledź postępy swojego zespołu za pomocą ClickUp Goals

8. Tworzenie planu działania

Po ustaleniu strategii i celów nadszedł czas na stworzenie planu działania lub harmonogramu publikowania postów w mediach społecznościowych.

Planowanie projektu: Podziel swoje kampanie i codzienne działania na zadania. Ustaw każde z nich w Zadaniach ClickUp z opisami i polami niestandardowymi dla odpowiedniego kanału. Przydziel je odpowiedniej osobie do działania.

Planowanie: Zastosuj wnioski z audytu mediów społecznościowych, aby zaprojektować odpowiedni harmonogram dla swoich postów. Użyj Widok kalendarza ClickUp do zarządzania harmonogramem. Jeśli szukasz narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, sprawdź free szablony kalendarzy zawartości .

Zaplanuj zawartość mediów społecznościowych bez wysiłku dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Monitorowanie: Ostatnim, ale najważniejszym krokiem w audycie mediów społecznościowych jest ustawienie monitorowania i śledzenia postępów. The Pulpit ClickUp to świetny sposób na skonsolidowanie wszystkich potrzebnych raportów, niezależnie od tego, czy chodzi o wzrost liczby obserwujących, zaangażowanie czy sprzedaż, użyj ClickUp, aby śledzić wykresy trendów i być na bieżąco z wynikami.

śledzenie wyników w mediach społecznościowych za pomocą pulpitu nawigacyjnego ClickUp_

Przykłady audytu mediów społecznościowych

Przykład 1: Firma SaaS

Załóżmy, że przeprowadzamy audyt mediów społecznościowych dla wyimaginowanej firmy oferującej produkty SaaS. Streszczenie raportu może wyglądać następująco.

Inwentaryzacja mediów społecznościowych: Marka posiada konta społecznościowe na X (dawniej Twitter), Pinterest i LinkedIn. Pinterest jest najgorzej działającą siecią społecznościową i nie ma odpowiedniej zawartości ani zaangażowania. (W tym miejscu pomocne może być dodanie migawki wyników)

Przegląd profilu: Wszystkie profile są aktualne, adresy URL działają, a biogramy są zgodne z nową pozycją marki.

Metryki: LinkedIn odnotował 20% wzrost liczby obserwujących i 2% wzrost zaangażowania w ciągu ostatniego kwartału. X przyczynia się do 30% kliknięć na blogu, z czego konwersja na wersje demonstracyjne jest wysoka. LinkedIn pozostaje najpopularniejszym kanałem dystrybucji zawartości dla liderów myśli.

Ocena zawartości: Długa zawartość typu thought-leadership dobrze sprawdza się w formatach pisemnych i wideo. Publikowanie cytatów i fragmentów tych artykułów na Twitterze poprawia wskaźniki klikalności.

Benchmarking: Jesteśmy na równi z konkurentami, których zidentyfikowaliśmy. Jednak marka A radzi sobie lepiej na Instagramie, przekształcając wywiady wideo w krótkie filmy z większym zaangażowaniem.

Zalecenia: Podwojenie aktywności na LinkedIn i X Rozważenie etykiety właściwych osób dla szerszego zasięgu. Repostowanie dwa razy dziennie, aby objąć wszystkie strefy czasowe, w których jesteśmy aktywni.

Zwiększenie aktywności na Instagramie. Zbudować strategię opartą na wideo, włączając do planu zawartości krótkie filmy. Rozważ użycie narzędzi AI w mediach społecznościowych do zmiany przeznaczenia zawartości.

Przykład 2: Startup kosmetyczny skierowany bezpośrednio do konsumentów

Nie musisz podążać za dokładną strukturą jak w powyższym procesie. Możesz wyróżnić tylko najistotniejsze punkty w raporcie, aby ułatwić jego czytanie. Zobaczmy, jak to zrobić.

Instagram jest najskuteczniejszą platformą mediów społecznościowych, generując na niej sprzedaż o wartości ponad 2 mln USD

TikTok zajmuje drugie miejsce z wynikiem 1,8 mln $ sprzedaży

Influencer marketing jest najbardziej skuteczną taktyką; tutoriale makijażu z wykorzystaniem naszych produktów działają najlepiej

LinkedIn generuje pewne odsetki inwestorów, choć nie są one proporcjonalne do naszych wysiłków

Kampania polecająca "pay it forward" okazała się wielkim sukcesem

Spotkaliśmy się z ryzykiem niewłaściwego przedstawienia marki przez influencera, co wywołało pewien sprzeciw; potrzebujemy bardziej rygorystycznych umów z naszymi partnerami

Jeśli pomysł samodzielnego napisania raportu z audytu mediów społecznościowych brzmi zniechęcająco, nie martw się. Nie musisz robić tego wszystkiego na własną rękę. Zebraliśmy jedne z najlepszych szablonów mediów społecznościowych aby dać ci przewagę.

Szablony audytu mediów społecznościowych

Szablon audytu mediów społecznościowych pozwala skutecznie ustrukturyzować, przeprowadzić i powtórzyć audyt. Zanim zaproponujemy kilka szablony do planowania mediów do wypróbowania, oto co sprawia, że jest dobry.

Kompletność : Musi obejmować wszystko, w tym strategię, grupę docelową, zawartość i wskaźniki wydajności

: Musi obejmować wszystko, w tym strategię, grupę docelową, zawartość i wskaźniki wydajności Łatwość użycia : Upraszcza i automatyzuje pozyskiwanie danych z różnych źródeł; konsoliduje i analizuje to, co jest dla ciebie ważne

: Upraszcza i automatyzuje pozyskiwanie danych z różnych źródeł; konsoliduje i analizuje to, co jest dla ciebie ważne Automatyzacja : Umożliwia automatyzację powtarzających się procesów w celu lepszego planowania scenariuszy

: Umożliwia automatyzację powtarzających się procesów w celu lepszego planowania scenariuszy Możliwość dostosowania: Doskonale dostosowuje się do unikalnych potrzeb

Mając to na uwadze, ClickUp oferuje dziesiątki szablonów dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników. Aby pomóc Ci w przeprowadzeniu audytów mediów społecznościowych, wybraliśmy trzy najlepsze.

1. Szablon do analizy mediów społecznościowych ClickUp

Analityka odgrywa kluczową rolę w audytach mediów społecznościowych. Im dokładniejsze są dane liczbowe, tym lepsza jest zdolność do zbierania spostrzeżeń i dokonywania strategicznych korekt.

Szablon do śledzenia wyników w mediach społecznościowych od ClickUp

Użyj Szablon do analizy mediów społecznościowych ClickUp aby śledzić kluczowe wskaźniki wydajności mające zastosowanie do Ciebie. Wizualizuj swoją wydajność i patrz na nią z różnych perspektyw. Dodaj niestandardowe pola, statusy i widoki, aby spersonalizować raportowanie.

2. Szablon analizy konkurencji w mediach społecznościowych

Teraz, gdy przeanalizowałeś swoje śledzenie, być może będziesz musiał przeanalizować wyniki konkurencji. Szablon analizy konkurencji ClickUp ułatwia to zadanie.

Szablon analizy konkurencji w ClickUp Whiteboards

Ten przyjazny dla początkujących szablon tablicy jest idealny do przeprowadzenia analizy konkurencji w zakresie wysiłków w mediach społecznościowych. Porównaj mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, aby ustawić podstawę dla zoptymalizowanej strategii mediów społecznościowych.

3. Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych

Nadszedł czas, aby przejść od spostrzeżeń do działań dzięki szablonowi Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych . Skorzystaj z tego szablonu, aby stworzyć strategiczne cykle pracy dla swoich teamów marketingowych i mediów społecznościowych. Spraw, by wszyscy byli na tej samej stronie i śledź postępy każdego zaplanowanego działania.

Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych od ClickUp

Jeśli wolisz samodzielnie ustawić swoje systemy, nie martw się. Oto lista kontrolna, która może pomóc w śledzeniu procesu.

Lista kontrolna audytu mediów społecznościowych

Oto kompleksowa lista wszystkiego, co należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania audytu mediów społecznościowych. W zależności od potrzeb, możesz uwzględnić lub pominąć dowolny z poniższych elementów. Zachęcamy do niestandardowego dostosowywania i korzystania z niej w sposób, jaki uznasz za stosowny.

Inwentaryzacja kont

Lista wszystkich kont społecznościowych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych

Zidentyfikuj wszelkie nieoficjalne lub zduplikowane konta

Przegląd i optymalizacja profilu

Upewnij się, że zdjęcia profilowe, biografie i adresy URL są aktualne

Sprawdź spójność brandingu i przekazu

Optymalizacja profili za pomocą odpowiednich słów kluczowych

Analiza wskaźników wydajności

Śledzenie predefiniowanych wskaźników, takich jak wskaźniki zaangażowania, zasięg, wzrost liczby obserwujących i wyświetleń

Identyfikacja trendów i wzorców w wydajności

Poszukiwanie spostrzeżeń ilościowych i jakościowych

Ocena zawartości

Przegląd rodzajów publikowanej zawartości (tekst, obrazy, wideo, ankiety itp.)

Ocena jakości i trafności zawartości

Zidentyfikuj posty, które otrzymują największe zaangażowanie

Analiza konkurencji

Identyfikacja kluczowych konkurentów w mediach społecznościowych

Przeanalizuj ich strategie, zawartość i zaangażowanie

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Podkreślenie obszarów dobrej wydajności

Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Przeprowadzenie analizy SWOT

ustawienie celów i opracowanie strategii

Określenie wyczyszczonych, mierzalnych celów w mediach społecznościowych

Opracowanie strategii osiągnięcia tych celów

Dostosowanie strategii do ogólnych celów marketingowych

Tworzenie planu działania

Nakreślenie konkretnych zadań i oś czasu

Przypisanie obowiązków członkom teamu

Upewnij się, że efektywnie alokujesz zasoby

Ustanowienie systemu regularnego śledzenia wyników

Pozostań na szczycie swoich audytów mediów społecznościowych z ClickUp

Media społecznościowe to bardzo intensywne, kreatywne przedsięwzięcie realizowane w czasie rzeczywistym. Świetna kampania może mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i zaangażowanie niestandardowych klientów. Jeden niewłaściwy krok może wywrócić wszystko do góry nogami.

Największym ryzykiem jest jednak stanie się nieistotnym, publikowanie niekończącej się, ale ostatecznie bezsensownej zawartości w pustce.

Aby tego uniknąć, firmy muszą dbać o to, by ich zawartość była świeża, angażująca i aktualna. Najlepszym sposobem do zrobienia tego są regularne audyty mediów społecznościowych.

Dobry audyt mediów społecznościowych pomoże zidentyfikować mocne strony, odkryć słabości i wykorzystać możliwości. Świetny zarządzanie projektami w mediach społecznościowych oprogramowanie sprawi, że będzie to dziecinnie proste. ClickUp dla Teamów Marketingowych został zaprojektowany właśnie w tym celu. Jako platforma typu "wszystko w jednym", która pomaga przeprowadzić proces audytu od początku do końca, ClickUp umożliwia również firmom tworzenie i realizację dynamicznej i skutecznej strategii mediów społecznościowych. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo .

Pytania dotyczące audytów mediów społecznościowych

1. Co powinien zawierać audyt mediów społecznościowych?

Audyt mediów społecznościowych powinien obejmować kompleksowy przegląd wszystkich kont w mediach społecznościowych, profili, danych demograficznych odbiorców, wskaźników wydajności, zawartości i analizy konkurencji.

2. Jak zorganizować audyt mediów społecznościowych?

Dobra struktura audytu mediów społecznościowych musi być kompleksowa i niestandardowa. Powinna ona obejmować dokładny przegląd:

Kont na platformach mediów społecznościowych

Informacje i adresy URL w profilach społecznościowych

Wskaźniki wydajności dotyczące zasięgu, zaangażowania i sprzedaży/zysków

Strategia i realizacja zawartości

Wyniki i luki konkurencji

Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

System monitorowania wydajności

3. Jak często należy przeprowadzać audyt mediów społecznościowych?

Częstotliwość przeprowadzania audytów mediów społecznościowych zależy wyłącznie od skali i złożoności prowadzonej działalności. Najlepszą praktyką jest przeprowadzanie jednego audytu raz na pół roku.

Jednak częstsze audyty, np. raz na kwartał, mogą być korzystne dla szybko zmieniających się branż lub jeśli strategia mediów społecznościowych szybko ewoluuje. Regularne audyty pomagają być na bieżąco z trendami, podpowiedź na problemy i poprawić swoją obecność w mediach społecznościowych.