81% marketerów B2B polega na newsletterach jako formie content marketingu. Dlaczego? Ponieważ każdy wydany $1, zapewniają średni zwrot w wysokości $36 .

Podczas gdy regularne wysyłanie newsletterów pomaga utrzymać połączenie z odbiorcami, tworzenie ich od podstaw może wydawać się przytłaczające. Z pomocą przychodzą szablony newsletterów z Dokumentów Google.

Pomyśl o nich jak o wbudowanym projektancie i copywriterze bez dużego budżetu. Są gotowe do użycia, w pełni konfigurowalne, a co najlepsze - Free.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, freelancerem, czy kimś, kto ma coś do udostępniania, te szablony newsletterów pozwolą zaoszczędzić czas i wysiłek, a jednocześnie będą wyglądać profesjonalnie.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy najlepsze darmowe szablony newsletterów dla Dokumentów Google. Najpierw jednak przyjrzyjmy się, jak wybrać idealny szablon.

Co składa się na dobry szablon newslettera w Dokumentach Google?

Nie wszystkie szablony newsletterów w Dokumentach Google są wystarczająco odsetki, aby od razu zachęcić czytelników. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze idealnego szablonu newslettera w Dokumentach Google:

Strukturalny układ: Posiada zorganizowane sekcje z nagłówkami i podtytułami ułatwiającymi nawigację

Posiada zorganizowane sekcje z nagłówkami i podtytułami ułatwiającymi nawigację Konfigurowalny projekt: Umożliwia zmianę czcionek, kolorów i obrazów w celu dopasowania do marki

Umożliwia zmianę czcionek, kolorów i obrazów w celu dopasowania do marki Wysokiej jakości obrazy: Zawiera odpowiednie obrazy w wysokiej rozdzielczości, aby zawartość była atrakcyjna wizualnie

Zawiera odpowiednie obrazy w wysokiej rozdzielczości, aby zawartość była atrakcyjna wizualnie Czytelne czcionki: Używa czcionek, które są łatwe do odczytania i wyglądają profesjonalnie

Używa czcionek, które są łatwe do odczytania i wyglądają profesjonalnie Spójny format: Zapewnia jednolite wyrównanie tekstu, marginesy i przestrzenie

Zapewnia jednolite wyrównanie tekstu, marginesy i przestrzenie Punktory i wypunktowane listy: Pomagają podzielić informacje na strawne części

Pomagają podzielić informacje na strawne części Elementy interaktywne: Umożliwiają włączenie zawartości multimedialnej, połączonych linków, przycisków lub kodów QR w celu dodatkowego zaangażowania

Umożliwiają włączenie zawartości multimedialnej, połączonych linków, przycisków lub kodów QR w celu dodatkowego zaangażowania Opcje personalizacji: Pozwalają na niestandardowe pozdrowienia, podpisy i inne osobiste elementy

Pozwalają na niestandardowe pozdrowienia, podpisy i inne osobiste elementy Funkcje współpracy: Wsparcie dla edycji w czasie rzeczywistym i informacji zwrotnych od wielu współpracowników

8 szablonów newsletterów dla Dokumentów Google

Dokumenty Google zawierają solidny zestaw szablonów przyjaznych dla Microsoft Word, które z łatwością przyciągną uwagę docelowych odbiorców.

Oto osiem z nich do wyboru:

1. Szablon biuletynu społecznościowego od GooDocs

przez GooDocs Świetny biuletyn społecznościowy zaczyna się od przejrzystego układu, który ożywia aktualizacje, historie i wydarzenia.

Szablon Community Newsletter Template od GooDocs jest dostawcą nowoczesnego projektu, który usprawnia komunikację.

Ten starannie zaprojektowany szablon spełnia swoje zadanie i pozwala zaprezentować historie społeczności.

Dzięki dedykowanym przestrzeniom na zdjęcia i zorganizowanym sekcjom, jest on idealny do podkreślania wydarzeń i inicjatyw, oddając żywego ducha twojej społeczności.

Idealny dla: Solopreneurów i menedżerów społeczności, którzy chcą wysyłać angażujące i wysoce wizualne aktualizacje do swoich odbiorców e-mail

2. Szablon wakacyjnego biuletynu GDoc

przez GDoc Jeśli martwisz się o budowanie zespołu lub brakuje Ci czasu na pozdrowienia z wakacji, szablon biuletynu świątecznego GDoc jest dokładnie tym, czego potrzebujesz (niezależnie od wielkości firmy).

Ten szablon przynosi świąteczną radość dzięki czystemu białemu tłu, klasycznemu wzornictwu i świątecznym obrazom, takim jak jodłowe gałęzie i zapakowane prezenty, a wszystko to w przejrzystym i prostym układzie.

Szablon można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, używając różnych czcionek i stylów dla bloków tytułów. Wywołanie cytatu ma ramki w stylu vintage, a zdjęcia można dodawać w sekcjach głównych, oddzielnych i przypisach, z opcjami umieszczania poziomego lub pionowego.

Tradycyjne czerwone odcienie świetnie nadają się na Boże Narodzenie, ale zawsze możesz zmienić kolory, aby dopasować je do swojego motywu.

Idealny dla: Firm i organizacji zajmujących się handlem detalicznym, które chcą promować sezonowe oferty i szerzyć świąteczny nastrój podczas świąt

3. Minimalistyczny szablon newslettera medycznego od GooDocs

przez GooDocs Wyczyszczona komunikacja jest kluczem w społeczności opieki zdrowotnej, a dobry szablon ogłoszenia jest niezbędny do dostarczania kluczowych aktualizacji bez żadnych nieporozumień. Szablon Minimalistyczny Newsletter Medyczny od GooDocs właśnie do tego służy.

Pomaga w prosty sposób udostępniać aktualizacje pacjentom i personelowi. Dzięki czystemu układowi i prostemu projektowi, szablon ten koncentruje się na czytelności, zapewniając, że ważne ogłoszenia medyczne są łatwo zrozumiałe.

Idealny dla: gabinetów lekarskich i pracowników medycznych, którzy chcą dzielić się aktualizacjami i informacjami zdrowotnymi z pacjentami w czystym, profesjonalnym formacie

4. Szablon biuletynu pracowniczego GDoc

przez GDoc Współczesny świat biznesu jest pełen wyzwań marketingowych dla właścicieli firm i małych przedsiębiorstw. Wielu z nich boryka się z osiąganiem zysków i pokrywaniem kosztów, ponieważ komunikacja między pracownikami nie jest wystarczająco silna.

Szablon Employee Newsletter Template od GDoc to szablon biuletynu korporacyjnego, który w szczególności pomaga lepiej połączyć się z zespołem, jak oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej .

Ten trzystronicowy szablon dokumentów Google zachowuje idealną równowagę między stylem a profesjonalizmem. Jego funkcje to:

Miękkie odcienie bieli i szarości, które podkreślają ważny tekst

Zdjęcia zadowolonych pracowników tworzące pozytywną atmosferę

Dodatkowe strony na zabawne sekcje, takie jak strona na żarty lub memy

Możesz również pobrać ten szablon w dowolnym formacie dla Microsoft Powerpoint, Google Slides, Keynote i innych.

Idealny dla: Teamów HR i kierowników ds. komunikacji wewnętrznej, którzy chcą informować pracowników o aktualizacjach i osiągnięciach firmy

5. Szablon biuletynu e-mail marketingu mody GDoc

przez GDoc Jeśli narzędzia do pisania e-maili jeśli nie masz pewności co do wysyłania newslettera online, ten przyciągający wzrok szablon newslettera jest tutaj, aby Ci pomóc.

Szablon Fashion Email Marketing Newsletter GDoc może być używany przez wiele Businessów, od marek odzieżowych i agencji modelek po sklepy internetowe i kursy kosmetyczne.

Ten konfigurowalny szablon zawiera:

Minimalistyczny czarno-biały design

Dużo przestrzeni na wizualizacje, takie jak ilustracje lub zdjęcia produktów

Różne bloki i przyciski ułatwiające nawigację

Data i numer nakładu w nagłówku u góry

Połączone linki do mediów społecznościowych na dole

Idealny dla: Sprzedawców mody i butików, którzy chcą zaprezentować nowe kolekcje i trendy stylistyczne swoim klientom

6. Szablon biuletynu informującego o nadchodzących wydarzeniach szkolnych GDoc

przez GDoc Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, który chce zaangażować swoich uczniów w nowy projekt, czy kimś, kto chce odświeżyć szkolną gazetkę, szablon School Upcoming Events Newsletter GDoc może zadbać o wszystkie rodzaje zawartości edukacyjnej.

Pełni on funkcję mieszanki prostych geometrycznych kształtów, gwiazdek i liniowych infografik ze stopką, która wyświetla ważne szczegóły, takie jak numer nakładu, data wydania, link do strony internetowej i numer strony.

Paleta kolorów obejmuje koralowy, jagodowy, błękitny i stonowany żółty, ale można ją łatwo dostosować do kolorów szkoły.

Możesz także zamienić zdjęcia stockowe na prawdziwe zdjęcia swoich uczniów i zaprezentować elastyczny układ z różnymi opcjami kolumn.

Idealny dla: Instytucji edukacyjnych, które chcą informować nadrzędne osoby i uczniów o zajęciach szkolnych i ważnych datach

7. Szablon biuletynu Family Lifestyle autorstwa Docs and Slides

przez Dokumenty i slajdy Utrzymywanie połączenia z rodziną jest bezcenne, a biuletyn rodzinny to świetny sposób, aby wszyscy byli na bieżąco.

Szablon rodzinnego biuletynu od Docs and Slides jest świetny do tworzenia prostych, ale skutecznych aktualizacji bez żadnych specjalnych umiejętności. Można go używać do udostępniania wiadomości, zaproszeń, gratulacji, zdjęć rodzinnych i wspomnień.

Firmy mogą również korzystać z tego szablonu, aby zaangażować swoich klientów, wykorzystując tematy związane z rodziną i wspólnotą.

Idealny dla: Twórców treści nadrzędnych i blogerów, którzy udostępniają porady dla rodziców, aktywności rodzinne i zawartość związaną ze stylem życia

8. Szablon newslettera restauracji od Superside

przez Superside Chcesz, aby Twoi subskrybenci byli podekscytowani Twoimi najnowszymi przepisami i promocjami?

Szablon Restaurant Newsletter od Superside może sprawić, że Twoi odbiorcy będą zaangażowani i spragnieni więcej!

Dzięki czystemu, nowoczesnemu szablonowi jest on idealny do pokazywania nowych potraw i sezonowych atrakcji. Ponadto jest w pełni konfigurowalny, więc możesz łatwo dodać swój branding, zdjęcia i szczegóły menu, aby uczynić go swoim własnym.

Idealny dla: Restauracji i kawiarni, które chcą promować nowe elementy menu, specjalne wydarzenia i angażować stałych klientów

Limity korzystania z Dokumentów Google dla newsletterów

Mimo że Dokumenty Google mają dobry zestaw darmowych szablonów, nie są one pozbawione wad:

Ograniczone opcje projektowania: Dokumenty Google świetnie sprawdzają się w przypadku tekstu, ale nie radzą sobie z bardziej złożonymi projektami. Mając do dyspozycji tylko podstawowe kształty, linie i pola tekstowe, stworzenie unikalnego wizualnie newslettera może być trudne. Nie oferuje zaawansowanych narzędzi do tworzenia układów, takich jak te w dedykowanych aplikacjachoprogramowanie do newsletterówco może utrudniać kreatywność

Dokumenty Google świetnie sprawdzają się w przypadku tekstu, ale nie radzą sobie z bardziej złożonymi projektami. Mając do dyspozycji tylko podstawowe kształty, linie i pola tekstowe, stworzenie unikalnego wizualnie newslettera może być trudne. Nie oferuje zaawansowanych narzędzi do tworzenia układów, takich jak te w dedykowanych aplikacjachoprogramowanie do newsletterówco może utrudniać kreatywność Brak bezpośredniej integracji z pocztą e-mail: Po utworzeniu newslettera w Dokumentach Google, nie można wysłać go bezpośrednio na listę mailingową. Zamiast tego będziesz musiał skopiować i wkleić zawartość do swojej usługi e-mail lub wyeksportować ją jako PDF, aby załączyć ją do wiadomości e-mail. Ten dodatkowy krok może być czasochłonny i prowadzić do problemów z formatem

Po utworzeniu newslettera w Dokumentach Google, nie można wysłać go bezpośrednio na listę mailingową. Zamiast tego będziesz musiał skopiować i wkleić zawartość do swojej usługi e-mail lub wyeksportować ją jako PDF, aby załączyć ją do wiadomości e-mail. Ten dodatkowy krok może być czasochłonny i prowadzić do problemów z formatem Brak analityki: Dokumenty Google nie dostarczają żadnych narzędzi do śledzenia skuteczności newslettera. Nie będziesz w stanie zobaczyć wskaźników takich jak współczynnik otwarć czy kliknięć, co utrudnia ocenę zaangażowania czytelników lub dostosowanie strategii do przyszłych newsletterów

Dokumenty Google nie dostarczają żadnych narzędzi do śledzenia skuteczności newslettera. Nie będziesz w stanie zobaczyć wskaźników takich jak współczynnik otwarć czy kliknięć, co utrudnia ocenę zaangażowania czytelników lub dostosowanie strategii do przyszłych newsletterów Wyzwania związane ze współpracą: Podczas gdy Dokumenty Google sprawdzają się w przypadku współpracy opartej na tekście, sytuacja może się skomplikować, gdy wiele osób pracuje nad układem newslettera. Zmiany wprowadzane przez jedną osobę mogą wpływać na inną część dokumentu, prowadząc do niespójności projektu lub konfliktów

Podczas gdy Dokumenty Google sprawdzają się w przypadku współpracy opartej na tekście, sytuacja może się skomplikować, gdy wiele osób pracuje nad układem newslettera. Zmiany wprowadzane przez jedną osobę mogą wpływać na inną część dokumentu, prowadząc do niespójności projektu lub konfliktów Ograniczenia rozmiaru pliku: Dokumenty Google mają limit rozmiaru pliku 50 MB, co może szybko stać się problemem, jeśli biuletyn zawiera wiele obrazów lub wiele stron. Może to zmusić cię do obniżenia jakości obrazu lub przycięcia zawartości, wpływając na ogólny wpływ twojego newslettera

Alternatywne szablony newsletterów

Limity szablonów Dokumentów Google podkreślają potrzebę platformy, która oferuje większą elastyczność i różnorodność. ClickUp , kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i pracą, jest lepszą alternatywą. Usprawnia proces tworzenia dokumentów dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania projektami e-mail, konfigurowalnym szablonom i narzędziom AI.

Od wysyłania e-maili powitalnych do ustawienie kampanii drip bogata biblioteka szablonów ClickUp ma rozwiązania dla każdego z nich.

Oto pięć szablonów newsletterów od ClickUp, które są idealne do łatwego tworzenia niesamowitych newsletterów:

1. Szablon Tablicy Newslettera ClickUp

Pobierz szablon

Stwórz profesjonalnie wyglądający newsletter dzięki szablonowi ClickUp Newsletter Tablica Template

Jeśli potrzebujesz świeżego i angażującego sposobu, aby utrzymać swój zespół lub niestandardowych klientów w pętli, szablon Szablon Tablicy Newslettera ClickUp jest dobrą opcją.

Od wstępnego planu do ostatecznej dostawy, szablon ten pomaga zorganizować wszystko w jednym miejscu. Prosty redaktor typu "przeciągnij i upuść" zapewnia pełną elastyczność w niestandardowym dostosowywaniu wszystkiego, od schematów kolorów po bloki tekstu. Ponadto można łatwo dodawać obrazy, wideo i połączone linki, aby zawartość była atrakcyjna wizualnie.

Jedną z najlepszych funkcji jest to, że pomaga zaplanować strukturę biuletynu przed rozpoczęciem pracy. Możesz przeprowadzić burzę mózgów, uporządkować swoje myśli i określić, czego oczekują Twoi czytelnicy. Świetnie nadaje się do dostosowania zawartości do strategii CRM i celów marketingowych oraz idealnie nadaje się do tworzenia biuletynów dla klientów poczty e-mail.

Możesz także śledzić wskaźniki wydajności, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, co działa i jak ulepszyć następny biuletyn.

Idealny dla: Kierowników projektów i liderów zespołów, którzy chcą wizualnie udostępniać aktualizacje i sesje burzy mózgów swoim zespołom

Pobierz szablon

2. Szablon newslettera nieruchomości ClickUp

Pobierz szablon

Zbuduj silne połączenie z klientami dzięki szablonowi ClickUp Real Estate Newsletter Template

Pierwotnie stworzony dla firm z branży nieruchomości, Szablon biuletynu nieruchomości ClickUp wyróżnia się prezentacją list i połączeniem agentów z potencjalnymi klientami.

Możesz go użyć do:

Tworzyć przyciągające wzrok wizualizacje

Niestandardowej zawartości, takiej jak artykuły i pomocne wskazówki

Udostępnianie spostrzeżeń na temat trendów rynkowych, cen mieszkań i statystyk dotyczących sprzedaży domów

Jednak szablon ten został zaprojektowany z myślą o elastyczności, dzięki czemu jest potężnym narzędziem dla każdej branży - nie tylko nieruchomości. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się architekturą, prawem, czy nawet jubilerstwem, ten szablon dostosuje się do Twoich potrzeb.

Wszystko można niestandardowo dostosować, od kolorów i czcionek po układ i sekcje, co pozwala wyróżnić swoje usługi w najlepszy możliwy sposób.

Na przykład firma prawnicza może przekształcić sekcje "Nieruchomość 1" i "Nieruchomość 2", aby wyróżnić swoje najpilniejsze sprawy i argumenty jako "Sprawa 1", "Sprawa 2" itd.

Idealne dla: Agentów nieruchomości i brokerów, którzy chcą zaprezentować listę nieruchomości i aktualizacje rynkowe potencjalnym kupującym i sprzedającym

Pobierz szablon

3. Szablon raportowania wiadomości ClickUp

Pobierz szablon

Twórz angażujące raporty z wiadomościami dzięki szablonowi ClickUp News Report Template

Podstawowy dla dziennikarzy, szablon Szablon raportowania wiadomości ClickUp jest zaprojektowany jak artykuł w gazecie, zakończony pogrubionymi nagłówkami i uporządkowanymi kolumnami. Możesz użyć tego formatu dla swojej firmy, aby pochwalić się najnowszymi działaniami, wprowadzić nowych członków zespołu lub uczcić osiągnięcia.

Zgodnie ze stylem ClickUp, możesz niestandardowo dostosować cały szablon do wielkości i celów swojej firmy. Co więcej, nie musisz martwić się o komunikację za pomocą e-maili. Ty i Twój zespół możecie współpracować w czasie rzeczywistym za pomocą szablonu!

Burza mózgów na temat tego, co dzieje się w Twojej społeczności, zbieranie faktów i cytatów oraz kreatywne tworzenie historii Twojej firmy. Pamiętaj, aby śledzić i przeglądać wiadomości przed wydaniem biuletynu.

Idealny dla: Teamów medialnych i menedżerów ds. zawartości, którzy muszą opracowywać i dystrybuować wiadomości firmowe, aktualizacje branżowe i bieżące wydarzenia

Pobierz szablon

4. Szablon informacji prasowej ClickUp

Pobierz szablon

Stwórz dobrą informację prasową za pomocą szablonu ClickUp Press Release Template

Jak kreatywny możesz być z czymś tak nudnym jak informacja prasowa? Cóż, będziesz zaskoczony.

The Szablon informacji prasowej ClickUp pozwala spersonalizować go tak, aby odzwierciedlał misję i wartości Twojej firmy. Możesz dodać zdjęcie na okładkę, dostosować czcionkę i eksperymentować z kolorami, aby utrzymać zainteresowanie czytelników.

To nie wszystko. Szablon zawiera również próbkę układu z uporządkowaną strukturą, która pomoże ci zawrzeć wszystkie niezbędne informacje bez zbaczania ze ścieżki. Zazwyczaj ma on następującą kolejność:

Nazwa firmy, logo, dane kontaktowe, lokalizacja i data u góry

Chwytliwy nagłówek i podtytuł na początku, aby przyciągnąć czytelników

Podsumowanie z szybkim przeglądem publikacji

Treść, pełna istotnych szczegółów, takich jak data premiery, ceny, funkcje itp.

Krótki opis działalności firmy

Niezależnie od tego, czy ogłaszasz wprowadzenie produktu na rynek, czy wydarzenie, ten szablon ClickUp zapewnia spójność i śledzenie informacji. Zapewnia również, że wiadomość jest jasna i zakończona przed udostępnianiem jej światu.

Idealny dla: Specjalistów ds. PR i zespołów ds. komunikacji, którzy muszą ogłaszać wiadomości firmowe, premiery produktów lub ważne aktualizacje w mediach

Pobierz szablon

5. Szablon reklamy e-mail ClickUp

Pobierz szablon

Informuj niestandardowych klientów o swoich produktach i usługach dzięki szablonowi ClickUp Email Advertisement Template

Chcesz, aby Twoje e-maile były czytane, prawda?

Szablon Szablon reklamy e-mail ClickUp zapewnia to. Jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do każdej strategii marketingowej, pozwalając na prostotę, kreatywność lub personalizację.

Opcja "Simple" zapewnia czysty, bezsensowny format, który prezentuje firmę i produkt bez przytłaczania czytelnika.

Z kolei opcja "Personalize" pomaga dostosować wiadomości, wykorzystując imiona, lokalizacje i preferencje odbiorców. Dodaje to osobistego charakteru, dzięki czemu zawartość jest bardziej odpowiednia i atrakcyjna.

Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpośrednią komunikację, czy kreatywny styl, ten szablon ma styl odpowiadający Twoim potrzebom. Pomaga dostarczać wysokiej jakości zawartość, która przyciąga uwagę.

Idealny dla: Teamów marketingowych, które chcą tworzyć atrakcyjne e-maile promocyjne, aby zaprezentować produkty, usługi lub oferty specjalne swoim celom

Pobierz szablon

Można również wykorzystać E-mail ClickUp z tym szablonem, aby usprawnić i ulepszyć proces tworzenia danych newslettera.

Uprość dane powstania newslettera z ClickUp Email

Oto kilka kluczowych korzyści:

Przechowuj całą zawartość newslettera w jednej lokalizacji , w tym wersje robocze, obrazy i wersje ostateczne. Organizowanie zawartości w folderach lub projektach w celu łatwego dostępu i zarządzania nimi

, w tym wersje robocze, obrazy i wersje ostateczne. Organizowanie zawartości w folderach lub projektach w celu łatwego dostępu i zarządzania nimi Podzielenie daty powstania newslettera na mniejsze, łatwe w zarządzaniu zadania. Przydzielaj zadania członkom zespołu i ustalaj terminy ich wykonania, aby zapewnić terminową realizację

zadania. Przydzielaj zadania członkom zespołu i ustalaj terminy ich wykonania, aby zapewnić terminową realizację Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, aby przeprowadzać burze mózgów i przekazywać informacje zwrotne. Używaj komentarzy i adnotacji do omawiania konkretnych elementów newslettera

w czasie rzeczywistym, aby przeprowadzać burze mózgów i przekazywać informacje zwrotne. Używaj komentarzy i adnotacji do omawiania konkretnych elementów newslettera Zaplanuj wysyłkę newsletterów w optymalnym czasie, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. Zapewnij spójne i terminowe dostarczanie zawartości

w optymalnym czasie, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. Zapewnij spójne i terminowe dostarczanie zawartości Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak wskaźniki otwarć, kliknięć i rezygnacji z subskrypcji. Analizuj dane dotyczące wydajności , aby zoptymalizować przyszłe kampanie newsletterowe

, aby zoptymalizować przyszłe kampanie newsletterowe Integracja z platformami e-mail marketingu, narzędziami do projektowania i systemami CRM dla bezproblemowego cyklu pracy

Pożegnaj się z nudnymi newsletterami!

Bez względu na to, jak świetne są twoje informacje, jeśli nie są wyczyszczone, twoi odbiorcy odejdą.

Najlepsze szablony newsletterów pomagają uporządkować pomysły, utrzymując zaangażowanie czytelników dzięki zawartości, która jest łatwa do naśladowania i ma odpowiedni ton.

Szablony ClickUp wykraczają poza podstawy Dokumentów Google. Platforma łączy zaawansowane zarządzanie dokumentami z potężnymi narzędziami do zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy produkt, zarządzasz dużym projektem, czy po prostu próbujesz uprościć swoje codzienne zadania, ClickUp oferuje niestandardowe rozwiązania, które pomogą Ci pracować mądrzej i osiągnąć swoje cele.

ClickUp to nie tylko narzędzie do zarządzania dokumentami narzędzie marketingowe dla małych firm i Enterprise - dostosowuje się do Twoich potrzeb i rośnie razem z Tobą. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób, w jaki przekazujesz wiadomości światu!